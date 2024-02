Przegląd prasy 22.02.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kibice na meczu Moravia Tompawex Obice - Rekord Bielsko-Biała w 1/8 Pucharu Polski w futsalu. W hali w Bilczy był nadkomplet publiczności”?

📢 Moravia Tompawex Obice - Rekord Bielsko-Biała 2:10 w 1/8 finału Pucharu Polski w futsalu. W Bilczy był nadkomplet publiczności! W meczu 1/8 finału Pucharu Polski w futsalu Moravia Tompawex Obice przegrała z Rekordem Bielsko-Biała 2:10. Spotkanie zostało rozegrane w hali w Bilczy i obejrzał je nadkomplet publiczności.

📢 Wybory 2024. Koalicja Obywatelska zawalczy o władzę w Skarżysku-Kamiennej i powiecie skarżyskim. Na prezydenta Jarosław Niziołek Wybory samorządowe 2024. W środę, 21 lutego w Skarżysku-Kamiennej oficjalnie zaprezentowano liderów list Koalicji Obywatelskiej, którzy będą kandydować w kwietniu do Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej, Rady Powiatu Skarżyskiego i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Podczas konferencji poznaliśmy też bliżej kandydata na prezydenta - Jarosława Niziołka. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Zręczna lekcja piłki ręcznej zawitała do Publicznej Szkoły Podstawowej. Kilkaset dzieci zachwyconych pokazem PreZero APR-u. Zobacz zdjęcia Cykliczna akcja PreZero APR-u Radom, a więc "Zręczna lekcja piłki ręcznej" zawitała do PSP nr 9 w Radomiu. Kilkaset dzieci i młodzieży w dwóch turach miało okazję zapoznać się ze szczypiorniakiem. W roli trenerów, nie kto inny jak zawodniczki PreZero APR-u Radom. 📢 Wypadek w Sandomierzu. Krajowa trasa numer 77 była zablokowana po zderzeniu ciężarówek Do zderzenia dwóch ciężarówek doszło w środowy wieczór na ulicy Kwiatkowskiego w Sandomierzu. To część ruchliwej trasy krajowej numer 77.

📢 W Łagowie powstało wyjątkowe lapidarium. Tu dowiesz się, jakie geologiczne skarby kryje ta ziemia Słynąca z wyjątkowych odkryć geologicznych gmina Łagów może się pochwalić nową i bardzo interesującą atrakcją turystyczną. W ramach większego projektu rewitalizacji miasta, niedaleko Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie, powstało lapidarium ukazujące geologiczną budowę Łagowa. W tym niecodziennym parku, możemy podziwiać wszelkiego rodzaju skały i głazy, między innymi kwarcyty, granity czy dolomity, które do tej pory wydobywa się na terenie gminy. Zobaczmy. 📢 Wypadek w Sukowie. Zderzyły się dwa samochody osobowe, kierowca ranny Dwa samochody osobowe zderzyły się w środowe popołudnie, 21 lutego w podkieleckim Sukowie. Jeden z kierowców został ranny.

📢 Awantura w Nidzie Pińczów. Byli zawodnicy chcą pieniędzy. Klub: Nie możemy ich wypłacić Awantura w Nidzie Pińczów. Czterech zawodników oskarża klub o niewypłacenie pieniędzy za grę w dwóch ostatnich miesiącach sezonu 2022/2023. Klub nie uznaje ich roszczeń. - Nie mamy żadnych dokumentów potwierdzających, że taka sytuacja zaszła - mówią przedstawiciele Nidy.

📢 Na S7 w Baraku kierowca BMW pędził prawie 200 kilometrów na godzinę. Został ukarany wysokim mandatem Szydłowieccy policjanci zatrzymali kierowcę BMW, który na S7 przekroczył dozwoloną prędkość aż o 71 kilometrów na godzinę. 24-letni kierowca dostał wysoki mandat i 15 punktów karnych. Funkcjonariusze apelują o rozsądek na drodze i mówią: nadmierna prędkość zabija! 📢 W Łagowie powstanie duża farma fotowoltaiczna z magazynem energii. To wielomilionowa inwestycja w zieloną energię Miasto i gmina Łagów inwestuje w zieloną energię. Wkrótce, na należącej do samorządu działce - w miejscu, gdzie przed laty znajdowała się Gminna Spółdzielnia (GS) w Łagowie, a także dawna siedziba gminy, powstanie wielka farma fotowoltaiczna z magazynem energii. Jak podkreśla burmistrz Paweł Marwicki, ta inwestycja to dopiero początek zapewniania bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom gminy.

📢 Pogrzeb Eweliny Bień w Iwaniskach. Mnóstwo ludzi żegnało zmarłą, byłą radną Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Rodzina, przyjaciele, koledzy i znajomi pożegnali w środę, 21 lutego Ewelinę Bień, działaczkę społeczną i byłą radną Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Pogrzeb odbył się w Iwaniskach. 📢 Wielki sukces premiery "Samych Swoich. Początek". Nagrywany w Tokarni pod Kielcami film przyciągnął do kin tłumy ludzi. Zobacz film Ponad 220 tysięcy osób obejrzało w premierowy weekend, 16-18 lutego, film "Sami Swoi. Początek". Prequel kultowej trylogii kręcony był w większości w Parku Etnograficznym w Tokarni i nie brakuje w nim świętokrzyskich akcentów. Duży sukces z pewnością przełoży się na podniesienie walorów turystycznych naszego regionu. O kilku ciekawostkach opowiedział nam Piotr Litwin, kielecki przedsiębiorca, który był inwestorem filmu, ale pojawił się w nim również jako aktor.

📢 Galareta z targowiska w Nowej Dębie zabiła 54-letniego mężczyznę? W środę przeprowadzono sekcję zwłok W środę 21 lutego w Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie przeprowadzono sekcję zwłok 54-letniego Jurija N., obywatela Ukrainy mieszkającego z rodziną od dwóch dekad w Nowej Dębie, który zmarł w sobotę po zjedzeniu "swojskiej" galarety kupionej na targowisku w Nowej Dębie. Dwie inne kobiety, które również jadły wspomnianą galaretę, z objawami zatrucia wylądowały w szpitalach. 📢 Wybory 2024. Kto prezydentem Kielc? Sondaż przedwyborczy. Wojda i Suchański z najwyższym poparciem To pierwszy sondaż uwzględniający prawdopodobnie wszystkich kandydatów na prezydenta Kielc. Wyniki najnowszego pomiaru preferencji wyborczych kielczan przygotowanego przez Ośrodek Badawczy Dobra Opinia nie zaskakują. W czołówce wciąż Agata Wojda z Koalicji Obywatelskiej oraz Kamil Suchański - Suchański Bezpartyjni Koalicja dla Kielc.

📢 Śmieszne memy o Kielcach i regionie. Tak śmieją się z nas internauci! Co ich bawi? Zobaczcie śmieszne memy o Kielcach i regionie Świętokrzyskim. Jak stolicę województwa widzą internauci? A jak śmieją się z innych miast w regionie? Na tapet trafiły między innymi Starachowice, Jędrzejów czy podkielecki ... Oto memy i śmieszne obrazki o Kielcach i województwie świętokrzyskim. 📢 XIII Miejskie Dyktando dla Dzieci i Młodzieży w Tarnobrzegu. Tym razem królowały archaizmy i ludowszczyzna Uczniowie tarnobrzeskich szkół publicznych i niepublicznych, w środę 21 lutego zmierzyli się tekstem XIII Miejskiego Dyktanda dla Dzieci i Młodzieży. Tradycyjnie już w auli Państwowej Uczelni Zawodowej imienia profesora Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, znajomość zasad ortografii i interpunkcji sprawdziło również kilkanaście osób startujących w kategorii VIP. 📢 Kandydaci na wójta Secemina w wyborach samorządowych 2024. Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, w poniedziałek 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych. Wygląda na to, że o stanowisko wójta będzie walczyć troje kandydatów. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście.

📢 Tak dzisiaj wygląda Solejukowa z serialu Ranczo. Zobaczcie na zdjęciach, jak zmieniła się Katarzyna Żak - 21.02.2024 Przez miliony Polaków Katarzyna Żak kojarzona jest przede wszystkim z roli Kazimiery Solejuk w serialu "Ranczo". Aktorka ma jednak na swoim koncie również wiele innych ról filmowych, serialowych i teatralnych. Niedawno minęło 17 lat od emisji pierwszego odcinka kultowego już serialu "Ranczo". Z tej okazji przypominamy, jak przez lata zmieniała się jedna głównych bohaterek "Rancza"! 📢 Miss Nastolatek Województwa Mazowieckiego 2024. Oto piękne kandydatki z regionu radomskiego. Poznajcie je! W niedzielę, 25 lutego o godzinie 19 odbędzie się półfinał konkursu Miss Województwa Mazowieckiego 2024. W tym roku wydarzenie odbędzie się gościnnie w Arche Hotel Krakowska w Warszawie. Prezentujemy kandydatki do tytułu Miss Nastolatek Województwa Mazowieckiego z regionu radomskiego, które powalczą o tytuł najpiękniejszej w województwie.

📢 Oto błędy językowe najczęściej popełniane przez Polaków. Czy Polacy mówią poprawnie? Sprawdź, czy ty mówisz po polsku 21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (Międzynarodowy Dzień Dziedzictwa Językowego), który ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. Czy my - Polacy, potrafimy się poprawnie posługiwać swoim językiem ojczystym? Bywa z tym różnie. Jakie najczęściej błędy językowe popełniamy rozmawiając z innymi? 📢 Z bombą pod jednym dachem... przez 80 lat. Niesamowita historia z Suchedniowa Mieszkaniec Suchedniowa podczas remontu domu pod podłogą znalazł... potężną bombę z czasów II wojny światowej. Ludzie z niewybuchem w salonie mieszkali przez 80 lat. Poznaliśmy tę historię.

📢 Kandydaci na wójta Borkowic w wyborach samorządowych 2024. Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, w poniedziałek 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych. Wygląda na to, że o stanowisko wójta Borkowic będzie walczyć dwóch kandydatów. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście.

📢 Firma Koordynacja z Radomia świętowała swoje 15. urodziny. To znany oraz ceniony producent i dystrybutor sprzętu medycznego Radomska firma Koordynacja świętowała swoje 15. urodziny. W siedzibie cenionego producenta i dystrybutora sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego przy ulicy Kieleckiej odbyła się uroczystość, podczas której podsumowana została dotychczasowa działalność. Nie mogło też oczywiście zabraknąć urodzinowego tortu! 📢 Narkotyki w Świętokrzyskiem. W tych 15 gminach jest ich najwięcej. Zaskakujący lider tej niechlubnej statystyki Prezentujemy gminy w regionie świętokrzyskim, w których w 2023 roku policjanci najczęściej zatrzymywali ludzi z narkotykami w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. Dane według Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W których świętokrzyskich gminach jest najwięcej narkotyków? 📢 Sprawa Waldemara Maruszczaka. Część radnych powiatowych w Sandomierzu zgodziło się na zwolnienie z pracy swojego kolegi z Rady Dziewięcioma głosami za przy sześciu przeciw Rada Powiatu w Sandomierzu wyraziła zgodę na zwolnienie z pracy swojego kolegi z Rady Waldemara Maruszczaka, który w ostatnich latach pełnił funkcję kierownika powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sandomierzu. Radny, działacz lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości był broniony przez swoich kolegów z klubu. W dyskusji poleciały gorzkie słowa i większość radnych opowiedziała się za rozwiązaniem z radnym stosunku pracy.

📢 Prezentacja kandydatów do Rady Miasta, Powiatu i na prezydenta Starachowic z Komitetu Wyborczego TST Twój Samorząd Teraz. Zrobili show Wybory samorządowe 2024. Wiemy już oficjalnie kto będzie kandydował do Rady Miasta Starachowice, Rady Powiatu Starachowickiego oraz na prezydenta Starachowic w kwietniowych wyborach samorządowych z ugrupowania, które jest porozumieniem Platformy Obywatelskiej, Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 oraz stowarzyszeń: Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych, Inicjatywa dla Starachowic i Twój Samorząd Teraz. Kandydatem na prezydenta oficjalnie ogłoszonym został Piotr Capała. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania. 📢 Mały Staś choruje na niezwykle rzadką i ciężką chorobę. Jedyną szansą jest bardzo kosztowne leczenie Mały Staś z gminy Tczów jest pogodnym chłopcem. Uwielbia chodzić do przedszkola i bawić się z innymi dziećmi. Od kilku miesięcy wiadomo też, że jest śmiertelnie chory. Dystrofia Mięśniowa Duchenne’a to do niedawna nieuleczalna choroba. Powoduje ona stopniowy zanik mięśni, a w końcu też śmierć. Jedyną szansą dla Stasia jest nowy, bardzo drogi lek, której nie refunduje NFZ. Koszty terapii są monstrualne, sięgają aż 15 milionów złotych. W związku z tym ruszyła zbiórka pieniędzy na leczenie. Bez tych leków chłopczyk nie ma żadnych szans na normalne życie!

📢 Tarnobrzeg. Zimowe Jezioro Aniołów w Jeziorze Tarnobrzeskim i Yeti Run - zimowy bieg w szortach już w tę niedzielę Już w najbliższą niedzielę, 25 lutego w Tarnobrzegu zimowa odsłona akcji Jezioro Aniołów - wspólnej kąpieli o wschodzie słońca w Jeziorze Tarnobrzeskim, połączonej ze zbiórką pieniędzy na dokończenie budowy hospicjum dla dzieci. Tego dnia będzie również Yeti Run - zimowy bieg w szortach na dystansie kilku kilometrów oraz challenge #504km, czyli bieg na 504 metry połączony z wpłatą dowolnej kwoty na hospicjum.

📢 Stalowa Wola. Desperat groził, że skoczy z IX piętra. Do akcji wkroczyły służby - zobacz zdjęcia 38-letni mieszkaniec Stalowej Woli we wtorek 20 lutego po południu postawił w stan alarmowy służby ratownicze - mężczyzna usiadł na parapecie otwartego okna na IX piętrze bloku i zagroził, że wyskoczy. Te zdarzenia miały miejsce po godzinie 15 w bloku numer 20 przy ulicy Poniatowskiego, na stalowowolskim osiedlu Skarpa.

📢 Radomiak Radom wciąż osłabiony. Trzech pauzuje z Wartą Poznań, a czterech musi uważać, żeby zagrać ze Stalą Mielec. Zobacz zdjęcia Przed zespołem Radomiaka Radom niezwykle ważny mecz w kontekście walki o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Zieloni w poniedziałek zagrają w Grodzisku Wielkopolskim z Wartą. Już wiemy, że w tym pojedynku nie wystąpi trzech ważnych zawodników. 📢 Nowoczesny, przeszklony, oczekiwany. Powstaje nowy budynek Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu. Zobacz zdjęcia i wizualizację Nowa inwestycja Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu poprawi warunki kształcenia studentów i zmieni krajobraz przy ulicy Sienkiewicza. Rozpoczęła się już budowa nowoczesnego, przeszklonego gmachu o trzech kondygnacjach nadziemnych. Finał prac zapowiedziano na koniec tego roku. Zobaczcie zdjęcia i wizualizacje. 📢 Groza płatnych parkingów powraca. Kolejny kielczanin "nadział się" i musi zapłacić wysoką karę Do naszej redakcji zgłosił się Czytelnik, prosząc o pomoc w rozwiązaniu sprawy, a jakże - kary za brak biletu parkingowego przy jednym z kieleckich marketów na ulicy Szydłówek Górny. Jego zdaniem biletomat nie działał, kiedy chciał pobrać kwitek na darmowy postój na 1,5 godziny. Otrzymał wezwanie do zapłaty w wysokości 450 złotych.

📢 W Tarnobrzegu nagrodzono Czytelników Roku 2023. Gościem spotkania był Michał Rusinek. Zobacz zdjęcia Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu nagrodziła czytelników, którzy wypożyczyli w 2023 roku najwięcej książek. Nagrody wręczył gość specjalny wydarzenia Michał Rusinek, wieloletni sekretarz noblistki Wisławy Szymborskiej, autor nagradzanych i docenianych książek dla dzieci i dorosłych. 📢 Jubileusz złotych godów w gminie Nowiny. 16 małżeństw przeżyło ze sobą 50 lat! Receptą na szczęśliwe życie jest... miłość W zdrowiu i w chorobie, w chwilach radości i smutku - 16 par z terenu gminy Nowiny przeżyło ze sobą aż 50 lat. Z tego powodu, we wtorek, 20 lutego w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach odbyła się piękna uroczystość złotych godów podczas której, małżonkowie otrzymali pamiątkowe medale, serdeczne życzenia oraz upominki. Jak jest ich recepta na szczęśliwe życie razem?

📢 Okrucieństwo nie do opisania. Pod Wierzbicą, ktos brutalnie wykastrował psa i zostawił bez pomocy. Jest nagroda za wskazanie sprawcy! Biszkoptowy labrador przybłąkał się do Zalesić pod Wierzbicą, bo szukał pomocy. Ale dopadł go zwyrodnialec i brutalnie wykastrował. Pies został znaleziony w kałuży krwi. Na szczęście w porę trafił do weterynarza i został uratowany. Jędrek, bo tak dostał na imię, dochodzi do siebie. A społecznicy zorganizowali zbiórkę i wyznaczyli nagrodę za pomoc w ustaleniu sprawcy. Już oferują 4 tysiące tysiące złotych! Jest też doniesienie do prokuratury. 📢 Ferie 2024 z hufcem Związku Harcerstwa Polskiego z Jędrzejowa. Zobacz zdjęcia z harcerskiego zimowiska Trwają ferie w województwie i w naszym powiecie. Okres ten oznacza także idealną porę na tegoroczne zimowisko harcerskie zorganizowane przez hufiec Związku Harcerstwa Polskiego z Jędrzejowa. W dniach od soboty, 10 do piątku, 16 lutego dzieci z terenu gminy Jędrzejów, Sędziszów, Słupia oraz z Kielc spędziło aktywnie ten czas w Niedzicy.

📢 Wybory 2024. Marcin Stępniewski będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Kielc Marcin Stępniewski będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Kielc. To jest już pewna wiadomość, choć jeszcze nieoficjalna. 📢 Dramatyczny pożar w drewnianym domu w miejscowości Stodoły-Kolonie. Nie żyje 63-letni mężczyzna, kobieta z poparzeniami Do tragicznego w skutkach pożaru domu w miejscowości Stodoły-Kolonie w powiecie opatowskim doszło we wtorek, 20 lutego wczesnym popołudniem. Z płonącego budynku uciekła kobieta, strażacy w płonącej kuchni znaleźli ciało mężczyzny. 📢 Mister Studniówki 2024. Oto liderzy głosowania w Świętokrzyskiem. Zobacz zdjęcia Wybory Miss i Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę oraz najprzystojniejszego mężczyznę podczas tegorocznych studniówek w regionie świętokrzyskim. O wyniku zdecydują – po połowie głosy jury i głosy czytelników. To już ostatnie dni głosowania. Który z kandydatów jest faworytem Internautów? Zobaczcie liderów rankingu w województwie.

📢 Miss Studniówki 2024. Oto TOP 20 kandydatek w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia Wybory Miss i Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę oraz najprzystojniejszego mężczyznę podczas tegorocznych studniówek w regionie radomskim. O wyniku zdecydują – po połowie głosy jury i głosy czytelników. To już ostatnie dni głosowania. Która z kandydatek jest faworytką Internautów? Zobaczcie liderki rankingu w regionie. 📢 Duże protesty rolników w Świętokrzyskiem. Zablokowane ulice, traktory wyjechały na drogi. Zobaczcie relacje z naszych powiatów Wtorek, 20 lutego to kolejny dzień ogólnopolskich protestów rolników. Ci wyszli na ulice również w województwie świętokrzyskim - sprawdźcie nasze relacje. 📢 Białobrzeskie Mosty dla przedsiębiorców wręczone podczas dorocznego spotkania przedstawicieli biznesu i samorządu W Białobrzegach odbyło się doroczne spotkanie z przedsiębiorcami, podczas którego wręczono Białobrzeskie Mosty, wyróżnienia dla firm prowadzących działalność gospodarczą ponad 20 lat, ale też instytucji i organizacji działających w gminie Białobrzegi. W tym roku wyróżnienia otrzymało 18 firm działających w różnych branżach. W spotkaniu wzięło udział ponad 200 przedsiębiorców, byli również samorządowcy.

📢 Strajk rolników w Waśniowie, a także w Nowej Słupi na trasach numer 751 i 756. Ogromne korki. Zobacz zdjęcia i wideo We wtorek, 20 lutego w Waśniowie odbywa się protest rolników, którzy wyruszyli z tego miejsca do Nowej Słupi. Zablokowane zostały drogi numer 751 i 756 na granicy powiatów ostrowieckiego i kieleckiego. 📢 Złodzieje w domu pod Pińczowem, zrabowali nie tylko gotówkę Cztery tysiące złotych gotówką oraz biżuterię ukradł rabuś, który w gminie Złota w powiecie pińczowskim włamał się do domy. Właściciel swoje straty wycenił na siedem tysięcy złotych. 📢 Uwaga kierowcy. Protesty rolników na drodze krajowej numer 73 w Słupi i Szczucinie W dwóch miejscach, na drodze krajowej numer 73 - w Słupi w gminie Pacanów oraz oddalonym o siedem kilometrów moście na Wiśle w Szczucinie, odbyły się protesty rolników. Rozpoczęły się rano, we wtorek 20 lutego. Gospodarze protestowali przeciw unijnej polityce rolnej oraz ukraińskiemu zbożu, które zalewa polski rynek.

📢 Uwaga kierowcy! Protest rolników na drodze krajowej numer 79 w Nowym Korczynie W Nowym Korczynie, powiat buski, na rondzie drogi krajowej numer 79 odbył się strajk rolników. Rozpoczął się rano, we wtorek, 20 lutego, i trwał aż do godziny 18. Gospodarze protestowali przeciw unijnej polityce rolnej oraz ukraińskiemu zbożu, które zalewa polski rynek. 📢 Miss Studniówki 2024. Oto liderki głosowania w Świętokrzyskiem. Która najpiękniejsza? Zobacz zdjęcia Wybory Miss i Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę oraz najprzystojniejszego mężczyznę podczas tegorocznych studniówek w regionie świętokrzyskim. O wyniku zdecydują – po połowie głosy jury i głosy czytelników. To już ostatnie dni głosowania. Która z kandydatek jest faworytką Internautów? Zobaczcie liderki rankingu w województwie.

📢 Protest rolników w Radomiu. Na ulicach setki ciągników i maszyn rolniczych, były utrudnienia w ruchu samochodów Protest rolników w Radomiu. Wyrażają w ten sposób sprzeciw unijnej polityce dotyczącej importu ukraińskich produktów oraz strategii "Zielonego Ładu". Ulicami miasta we wtorek przejeżdżały ciągniki i maszyny rolnicze. Rolnicy i sadownicy z regionu grójeckiego wyjechali do Dorohuska w województwie lubelskim, aby uczestniczyć w blokadzie przejścia granicznego z Ukrainą.

📢 Wielki protest rolników. W Durdach producenci rolni z Podkarpacia i Sandomierszczyzny zablokowali "szeroki tor" LHS. Zobacz zdjęcia i wideo Ruszył potężny protest rolniczy w Durdach, w powiecie tarnobrzeskim. Dziesiątki ciągników rolniczych i samochodów osobowych, zgodnie z zapowiedzą we wtorek, 20 lutego o godzinie 11 w Durdach zatarasowało jedną część drogi wojewódzkiej 872 relacji Majdan Królewski - Baranów Sandomierski i szeroki tor prowadzący do terminala przeładunkowego Linii Hutniczo-Szerokotorowej. Protest ma trwać nieustannie aż do 14 marca, ale odczuć mają go wyłącznie kierowcy ciężarówek odbierających towary z terminala, bowiem blokowane będą właśnie dojazdy w to miejsce. 📢 Oto najpiękniejsze pary na studniówkach 2024 w powiecie białobrzeskim. Wyglądały nieziemsko! Zobaczcie zdjęcia Sezon studniówkowy w powiecie białobrzeskim dobiegł końca. Odbyły się już ostatnie bale w regionie. Każda ze studniówek była wyjątkowym wydarzeniem, a ich największymi ozdobami były piękne dziewczyny i towarzyszący im eleganccy panowie. Oto, jak prezentowały się najpiękniejsze pary ze studniówek 2024 w powiecie białobrzeskim.

📢 Miss Studniówki 2024. Oto TOP 10 liderek na Północnym Podkarpaciu. Która najpiękniejsza? Zobacz zdjęcia Wybory Miss i Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Byliśmy na wszystkich balach na Północnym Podkarpaciu, gdzie zbieraliśmy zgłoszenia kandydatek. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. O wyniku zdecydują – po połowie głosy jury i głosy czytelników. Głosowanie trwa do czwartku, 29 lutego do godziny 21. Oto ranking TOP 10 liderek.

📢 Całodobowy protest rolników w Nagłowicach. We wtorek 20 lutego pojawiło się mnóstwo ludzi. Zobacz zdjęcia i film We wtorek 20 lutego w Nagłowicach w powiecie jędrzejowskim kontynuowano całodobowy protest rolników. Do protestujących rolników dołączyły koła łowieckie, pszczelarze oraz Polski Związek Hodowców Bydła. Zobacz, co działo się tego dnia.

📢 Drugi dzień Wstępów w Skaryszewie. Już bez koni, ale wciąż kwitnie handel na ulicach miasteczka. Zobacz zdjęcia Już bez wystawy koni hodowlanych i bez handlu końmi na targowisku, ale wciąż z Aleją Twórców Ludowych i kiermaszem lokalnych wyrobów - tak wygląda drugi dzień skaryszewskich Wstępów. Handlarze oferowali siodła, podkowy, chomąta, maskotki i inne akcesoria tematycznie związane z końmi. 📢 Przystojniacy na studniówkach w powiecie kazimierskim. Wyglądali efektownie. Zobaczcie zdjęcia Zakończył się sezon studniówkowy 2024 w powiecie kazimierskim. Na wszystkich studniówkach nie zabrakło przystojnych panów, którzy wyglądali wyjątkowo tego wieczoru. W galerii zobaczycie najprzystojniejszych naszym zdaniem panów, którzy bawili się na studniówkach w powiecie kazimierskim. 📢 Oto najpiękniejsze maturzystki ostrowieckich studniówek 2024. Zachwycają urodą! Zobaczcie zdjęcia Studniówki 2024 dobiegły końca. Maturzyści świetnie się na nich bawili. Nie brakowało na nich pięknych dziewczyn, które zachwycają urodą i wdziękiem. Zobaczcie najpiękniejsze panie z balów szkół z Ostrowca Świętokrzyskiego.

📢 Wybory samorządowe 2024. Oto kandydaci do Rady Powiatu Opatowskiego z Trzeciej Drogi. Zaprezentowano ich podczas powiatowej konwencji W poniedziałek, 19 lutego podczas powiatowej konwencji wyborczej Trzeciej Drogi, czyli koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050, która odbyła się w Opatowie zaprezentowano kandydatów do Rady Powiatu Opatowskiego. Zobaczcie poniżej kto się na nich znalazł.

📢 Studniówka 2024. Najpiękniejsze uczestniczki balów maturalnych ze szkół w Tarnobrzegu. One skradły show. Zdjęcia Sezon studniówkowy 2024 na Podkarpaciu już się zakończył, więc to czas podsumowań. Maturzystki i panie towarzyszące maturzystom szkół średnich z Tarnobrzega już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne kreacje i wygodne buty, by móc przetańczyć całą noc! Trzeba przyznać, że prezentowały się zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie w naszej galerii najpiękniejsze uczestniczki tarnobrzeskich studniówek.

📢 Grajek na giełdzie w Sandomierzu rozruszał targowy plac. Śpiewał, rozbawiał i składał życzenia. Zobacz zdjęcia i wideo Grajek zawitał na giełdę w Sandomierzu i rozruszał swoim muzykowaniem cały plac targowy. Wesołe popisy mężczyzny z akordeonem budziły uśmiech na twarzach sprzedawców i przechodniów i były atrakcją w deszczowy dzień handlu. Ludzie nie szczędzili mu datków. Zobaczcie zdjęcia i wideo.

📢 Nowa galeria handlowa przy ulicy Krakowskiej w Kielcach rośnie w oczach! Zobacz, jak idą prace Centrum handlowo – usługowe, które powstaje przy ulicy Krakowskiej w Kielcach, nieopodal dawnej Agromy zmienia się z tygodnia na tydzień. Obiekty już prezentują się imponująco. Jeden z nich zajmie market sieci Lidl. 📢 Tarnobrzeg. Po śmiertelnym zatruciu galaretą w Nowej Dębie są zarzuty dla małżeństwa z powiatu mieleckiego, ale aresztu nie będzie. Zdjęcia Zarzut narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu usłyszeli w poniedziałek po południu w Prokuraturze Rejonowej w Tarnobrzegu 56-letni Wiesław S. i 55-letnia Regina S. Małżeństwo z powiatu mieleckiego na bazarze w Nowej Dębie handlowało wyrobami wędliniarskimi własnej produkcji, na której wytwarzanie nie mieli żadnych zezwoleń. W sobotę po zjedzeniu galarety zmarł 54-letni mężczyzna, dwie kobiety z objawami zatrucia trafiły do szpitali.

📢 Piękne pary na studniówkach 2024 w powiecie włoszczowskim. Wyglądali wybornie! Sezon studniówkowy w powiecie włoszczowskim dobiegł końca. W ostatni weekend odbyły się już finałowe bale studniówkowe w regionie. Każda ze studniówek była wyjątkowym wydarzeniem, a ich największymi ozdobami były piękne dziewczyny i towarzyszący im eleganccy panowie. Oto, jak prezentowały się najpiękniejsze pary ze studniówek 2024 we Włoszczowie i powiecie. 📢 Oto najpiękniejsze maturzystki kazimierskich studniówek 2024. Zachwycają urodą! Zobaczcie zdjęcia Studniówki 2024 dobiegły końca. Maturzyści świetnie się na nich bawili. Nie brakowało na nich pięknych dziewczyn, które zachwycają urodą i wdziękiem. Zobaczcie najpiękniejsze panie z balów szkół w powiecie kazimierskim. 📢 Jest praca w Jędrzejowie i w powiecie jędrzejowskim. Zobacz najnowsze oferty Przedstawiamy najnowsze oferty pracy w powiecie jędrzejowskim, udostępnione na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie. Kogo obecnie szukają pracodawcy? Oferty sprawdziliśmy w poniedziałek, 19 lutego.

📢 Oto najpiękniejsze kreacje na studniówkach 2024 w Starachowicach. Maturzystki wyglądały w nich zjawiskowo! Sezon studniówkowy w Starachowicach dobiegł końca. W ostatni weekend odbyły się już ostatnie bale w regionie. Każda ze studniówek była wyjątkowym wydarzeniem, dlatego zarówno panie, jak i panowie zadbali o każdy szczegół swojego ubioru. Zobacz najpiękniejsze kreacje maturzystek ze studniówek 2024 w Starachowicach. 📢 4. Bal Miłośników Sportu w Skarżysku-Kamiennej. Zbierano na stypendia dla sportowców. Były gwiazdy: Krasowska, Bródka, Hajto Bal Miłośników Sportu odbył się w sobotę, 17 lutego w Skarżysku-Kamienej. Zbierano pieniądze na stypendia dla sportowo uzdolnionej młodzieży. Na imprezie pojawiło się wielu znanych gości, między innymi mistrz olimpijski Zbigniew Bródka czy słynny piłkarz Tomasz Hajto. Licytacje były w tym roku rekordowe. 📢 Wstępy 2024 w Skaryszewie. Targom Końskim towarzyszy Aleja Twórców Ludowych. Zobacz czym handlowano na dziesiątkach stoisk W urokliwym Skaryszewie, gdzie historia splata się ze współczesnością, a kultura ludowa tętni życiem, 19 lutego rozpoczęły się Wstępy. Targom Końskim towarzyszy Aleja Twórców Ludowych, przyjechali handlarze, kupcy. W całym miasteczku są setki przyjezdnych.

📢 Rozpoczęły się Wstępy 2024 – na targach końskich w Skaryszewie można oglądać najpiękniejsze wierzchowce. Zobacz zdjęcia i wideo Najpiękniejsze klacze, ogiery, czy kucyki można oglądać w Skaryszewie. W poniedziałek, 19 lutego do miasteczka przyjechali nie tylko nie tylko hodowcy, ale także miłośnicy koni. Trwa Skaryszewski Jarmark Koński Wstępy i potrwa do wtorku, 20 lutego. 📢 Tanie samochody od komornika w Świętokrzyskiem! Ceny są wyjątkowo zachęcające. Oto nowe licytacje aut osobowych W najbliższym czasie "pod młotek" na licytacjach komorniczych w Świętokrzyskiem trafi kilka naprawdę ciekawych samochodów osobowych. W ofercie są pojazdy w dobrym stanie i atrakcyjnej cenie. Prezentujemy auta sprzedawane przez komorników na internetowych aukcjach w lutym 2024. Zobaczcie ceny w galerii zdjęć.

📢 Oto najpiękniejsze kreacje na studniówkach 2024 w Radomiu. Maturzystki wyglądały w nich zjawiskowo! Sezon studniówkowy w Radomiu dobiegł końca. W ostatni weekend odbyły się już ostatnie bale w regionie. Każda ze studniówek była wyjątkowym wydarzeniem, dlatego zarówno panie, jak i panowie zadbali o każdy szczegół swojego ubioru. Zobacz najpiękniejsze kreacje maturzystek ze studniówek 2024 w Radomiu.

📢 Wybory 2024. Konwencja wyborcza Trzeciej Drogi w Kielcach. Dużo znanych postaci z regionu i Polski. Zobacz kto był W konwencji wyborczej Trzeciej Drogi, która odbyła się w sobotę, 17 lutego w Kielcach, uczestniczyło wielu znanych mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Byli także działacze spoza regionu. Prezentujemy ich w galerii zdjęć. Zobacz kto pojawił się w Targach Kielce. 📢 Śmierć Eweliny Bień poruszyła region. Byłą radą Sejmiku, i działaczkę społeczną w wyjątkowy sposób żegnają przyjaciele i znajomi W sobotę rano zmarła Ewelina Bień, działaczka społeczna, była radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014 - 2018. Była osobą bardzo lubianą, jej śmierć była dla wielu osób wstrząsem. Nic dziwnego, że w wyjątkowy sposób żegnają Ewelinę Bień w mediach społecznościowych przyjaciele, znajomi i osoby z którymi zetknęła się podczas swojej działalności. Zamieszczają też wiele wyjątkowych zdjęć.

📢 Dzień Służby Cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Uroczyście podziękowano pracownikom. Wręczono też odznaczenia Bez nich funkcjonowanie policji byłoby praktycznie niemożliwe. W piątek, 16 lutego w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Służby Cywilnej. W wydarzeniu udział wziął między innymi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, który wspólnie z komendantem Waldemarem Wołowcem podziękowali pracownikom cywilnym za współpracę. Wręczono również odznaczenia tym najbardziej zasłużonym.

📢 Giełda w Sandomierzu pełna ciekawych rzeczy i starych przedmiotów. Co można upolować? Zobacz zdjęcia Sobota dniem zakupów. Odwiedziliśmy giełdę w Sandomierzu w sobotę, 17 lutego. Sprzedawców i klientów jak zawsze nie brakowało, a oferta rzeczy nowych i używanych była szeroka. Można tam kupić niemal wszystko - od warzyw i owoców po stare perły. Zobacz, co można znaleźć na stoiskach.

📢 Zmarła Ewelina Bień. Była radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i działaczka społeczna miała zaledwie 40 lat W sobotę, 17 lutego dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Zmarła Ewelina Bień, działaczka społeczna, była radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014 - 2018. Miała zaledwie 40 lat. Osierociła małego synka. Pochodziła z miejscowości Zielonka w powiecie opatowskim. W ostatnim czasie mieszkała w Kielcach. 📢 Kieleccy nauczyciele skradli show na studniówkach 2024. Bawili się świetnie! Zobaczcie to Kieleckie studniówki 2024 zakończyły się. Za nami ostatni weekend studniówek. Był to czas podziękowań, życzeń i niesamowitej zabawy. Na parkiecie bawili się także nauczyciele, rodzice i dyrektorzy szkół. Zobaczcie, jakie dali show i jak integrowali się z uczniami. 📢 Oto najpiękniejsze kreacje na studniówkach 2024 w Kielcach. Maturzystki wyglądały w nich zjawiskowo! Sezon studniówkowy w Kielcach dobiegł końca. W ostatni weekend odbyły się już ostatnie bale w regionie. Każda ze studniówek była wyjątkowym wydarzeniem, dlatego zarówno panie, jak i panowie zadbali o każdy szczegół swojego ubioru. Zobacz najpiękniejsze kreacje maturzystek ze studniówek 2024 w Kielcach.

📢 Najpiękniejsze kreacje studniówkowe 2024 w powiecie lipskim. Te stylizacje zachwyciły. Zobacz zdjęcia Najpiękniejsze kreacje studniówkowe na studniówkach w powiecie lipskim. Piękne kreacje pań i szykowne garnitury panów. Te stylizacje zachwyciły. Zobaczcie zdjęcia

📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze świętokrzyskich studniówek. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w Świetokrzyskiem. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody! 📢 Dom Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tak żyje z rodziną wiceminister – galeria zdjęć. Tu szykuje pokój dziecięcy Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Może dlatego jeszcze w tym roku Paulina Kosiniak-Kamysz urodzi politykowi trzecie dziecko. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie powita z żoną kolejnego maluszka.

📢 Jezioro Aniołów w Tarnobrzegu powróciło! Setki osób wykąpało się w Jeziorze Tarnobrzeskim o wschodzie słońca. Zobacz zdjęcia Kilkaset ubranych na biało osób, w sobotę 4 listopada o godzinie 6.29, wraz ze wschodem słońca trzymając się za ręce weszło do Jeziora Tarnobrzeskiego. Inaugurując druga edycję charytatywnej akcji Jezioro Aniołów, podczas której zbierane są pieniądze na dokończenie budowy Hospicyjnego Domu Aniołków w Skowierzynie, w powiecie stalowowolskim. To było zarazem pierwsze wydarzenie w ramach sobotniego Wielkiego Święta Morsowania w Tarnobrzegu.