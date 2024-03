Przegląd prasy 22.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pierwszy dzień wiosny w suchedniowskim parku. Sporo się działo”?

Prasówka 22.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Pierwszy dzień wiosny w suchedniowskim parku. Sporo się działo Od niedawna mieszkańcy Suchedniowa mogą korzystać ze zrewitalizowanego parku miejskiego nad zalewem. Choć wciąż budzi on kontrowersje, ludzie chętnie odwiedzają to miejsce. W pierwszym dniu wiosny, 21 marca, w parku wieszano budki dla ptaków, nie brakowało dzieci na placu zabaw, z promenady z sukcesami łowili w zbiorniku wędkarze. Zobaczcie zdjęcia.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 22.03.24

📢 W gigantycznym centrum logistycznym w Radomiu będzie aż 800 miejsc pracy. Inwestycję zrealizuje prywatny inwestor, miasto zbuduje drogi Przy ulicy Energetyków w Radomiu powstanie nowa strefa gospodarcza Radomia, na której prywatny inwestor zbuduje nowoczesny intermodalny terminal przeładunkowy, ale miasto zdecydowało się zbudować w tym miejscu cały układ drogowy.

📢 Wielki protest rolników w Kielcach. Centrum miasta było całkowicie zablokowane przez kombajny i obornik W czwartek, 21 marca wystartowały protesty rolników w centrum Kielc. Przypomnijmy, że od środy rolnicy blokowali drogi dojazdowe do miasta i właśnie tam spędzili całą noc. Z samego rana ruszyli na aleję IX Wieków Kielc, gdzie pod urzędem wojewódzkim odbywała się pikieta. Utrudnienia zakończyły się o godzinie 20, gdy wszystkie maszyny odjechały z centrum miasta.

Prasówka 22.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypadek w Pawliczce w powiecie lipskim. Zderzył się samochód osobowy z TIR-em, dwie osoby zostały ranne Wypadkiem drogowym zakończyła się jazda samochodu osobowego, który w czwartek rano, 21 marca jechał drogą w gminie Rzeczniów. Pojazd zderzył się z samochodem ciężarowym, dwie osoby zostały ranne.

📢 Wybory 2024. Wszyscy kandydaci na prezydentów, burmistrzów i wójtów miast i gmin w Świętokrzyskiem. 291 osób. Kim są? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. O stanowiska prezydentów, burmistrzów, wójtów 102 miast i gmin regionu świętokrzyskiego powalczy w sumie 291 osób. W tym jest 224 panów i tylko 67 pań w wieku od 26 do 74 lat. W tym materiale prezentujemy wszystkich kandydatów. 📢 W pierwszy dzień wiosny w Lesie Zwierzynieckim w Tarnobrzegu młodzież zasadziła miododajne drzewa. Zobacz zdjęcia i wideo Pierwszy dzień wiosny i dzień wagarowicza kilkudziesięciu uczniów z Tarnobrzega spędziło pracowicie i z pożytkiem dla ludzi i pszczół, sadząc lipy w Lesie Zwierzynieckim. Akcję wiosennego nasadzenia drzew z okazji przypadającego 21 marca Międzynarodowego Dnia Lasów zorganizował tarnobrzeski oddział Ligi Ochrony Przyrody wspólnie z Nadleśnictwem Nowa Dęba. Zobaczcie zdjęcia i film.

📢 Babka wielkanocna - tania i prosta. Z tego przepisu wychodzi za każdym razem Babka wielkanocna to nieodłączny deser na świątecznym stole. Z tego przepisu wychodzi za każdym razem i jest wilgotna oraz puszysta. 📢 Tanie domy w Radomiu i regionie radomskim! Oto nieruchomości w atrakcyjnej cenie. Licytacje komornicze w regionie Szukasz domu w okazyjnej cenie? Pomysłem może być licytacja komornicza. Wybraliśmy licytacje, które odbędą się w najbliższym czasie w Radomiu i regionie radomskim. Wszystkie wymienione nieruchomości można nabyć w bardzo korzystnych cenach. Jesteście ciekawi, ile kosztują wybrane domy? 📢 Europejskie Centrum Renesansu powstanie w Sycynie. Pokazano, jak ma wyglądać Samorząd województwa mazowieckiego został właścicielem nieruchomości położonych w Sycynie w powiecie zwoleńskim. W czwartek, 21 marca został podpisany akt notarialny darowizny. Tereny z zabytkowymi budynkami zostaną przekazane na potrzeby Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Powstanie tu Europejskie Centrum Renesansu.

📢 Industria Kielce po świetnym meczu pokonała Orlen Wisłę Płock 34:29! Dzięki wygranej w Świętej Wojnie została liderem Orlen Superligi Świetny mecz zagrała Industria Kielce w Płocku. Mimo poważnego osłabienia pokonała Orlen Wisłę 34:29. Taki wynik oznacza, że kielczanie awansowali na pozycję lidera Orlen Superligi. I jeśli oba zespoły spotkają się w fazie play-off, to kielczanie będą gospodarzem drugiego spotkania. MVP spotkania został Dylan Nahi, który rzucił 9 bramek. 📢 Wybory 2024. Debata kandydatów na burmistrza Jędrzejowa. Zobacz zapis transmisji W czwartek, 21 marca w Centrum Kultury w Jędrzejowie odbyła się debata kandydatów na burmistrza Jędrzejowa. Zapis transmisji dostępny na echodnia.eu oraz w Telewizji Świętokrzyskiej.

📢 Protest rolników w Kielcach. Do strajkujących wyszedł wicewojewoda świętokrzyski Michał Skotnicki Od środy, 20 marca na drogach w Świętokrzyskiem trwa protest rolników. Akcje protestacyjne skupiły się na stolicy województwa. W czwartek, 21 marca z samego rana rolnicy z dróg wjazdowych do miasta, przemieścili się pod Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. Około godziny 14 do protestujących, podobnie jak poprzednim razem, wyszedł wicewojewoda świętokrzyski, Michał Skotnicki. Po godzinie 16 kilkanaście maszyn rolniczych odjechało z centrum miasta. O godzinie 20 protest w centrum Kielc zakończył się.

📢 Nowy zalew w Mircu prezentuje się imponująco. Zobaczcie jak pięknie wygląda rekreacyjny teren Pierwszy dzień wiosny, czyli 21 marca był także pierwszym dniem oficjalnego otwarcia terenów rekreacyjno-sportowych w Mircu. Z tej okazji wójt, radni, marszałek województwa świętokrzyskiego oraz mieszkańcy spędzili sympatyczne chwile podziwiając nowe obiekty w centrum gminy. Prócz poczęstunku i wycieczki wokół nowego zalewu, do zebranych przybyła Pani Wiosna. Zobaczcie film i zdjęcia i sprawdźcie jak prezentuje się zmodernizowany teren. 📢 Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie nadano imię profesora Eugeniusza Romera. Wielka uroczystość z okazji Dnia Geodety Jedyne w Polsce Muzeum Geodezji i Kartografii, mieszczące się w Opatowie nosi imię profesora Eugeniusza Romera. Uroczyste nadanie imienia odbyło się podczas obchodów Światowego Dnia Geodetów. 📢 Wiosna zagościła w Wiośnie w gminie Radoszyce. Wraz z nią radoszyccy uczniowie i przedszkolaki Wiosenny korowód, topienie marzanny, występy artystyczne towarzyszyły radosnemu spotkaniu z wiosną dzieciaków z gminy Radoszyce. To spotkanie oczywiście miało miejsce w… Wiośnie, znanej w całej Polsce miejscowości w gminie Radoszyce w powiecie koneckim.

📢 Medale Pro Mazovia oraz dyplomy uznania dla pracowników szpitala w Krychnowicach. Zobacz zdjęcia W czwartek, 21 marca na terenie szpitala w Krychnowicach odbyły się uroczystości związane z oddaniem do użytku odrestaurowanej zabytkowej Wilii, która będzie służyła szpitalnym celom. Było to też okazja wręczenie medali Pro Mazovia – najwyższego odznaczenia przyznawanego przez władze województwa mazowieckiego oraz dyplomów uznania. Otrzymali je najbardziej zasłużeni pracownicy placówki. 📢 II Memoriał Krzysztofa Marszalika w Pińczowie. Siatkarze zachwyceni. Zobacz zdjęcia W ubiegłym tygodniu Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie zaprosiło na wielkie wydarzenie sportowe. II Memoriał Krzysztofa Marszalika w siatkówce zgromadził ponad 100 zawodników. 📢 Piękna Klaudia Nieścior z Tarnobrzega niedawno skończyła 24 lata. Oto jak zmieniła się zwyciężczyni Top Model 11. Olśniewa urodą! Zwyciężczyni jedenastej edycji "Top Model", Klaudia Nieścior z Tarnobrzega, dzięki udziałowi w programie zyskała ogromną popularność Ostatnio wzięła udział w show telewizji TVN 7 - "Królowa przetrwania", gdzie, razem z dwunastoma kobietami znanymi z social mediów i programów telewizyjnych typu reality trafiła do samego serca dżungli. Jak przyznała było to dla niej ogromne wyzwanie. Niedawno też obchodziła 24 urodziny. Zobaczcie w galerii zdjęć, jak piękna Klaudia Nieścior zmieniła się od czasu, gdy oglądaliśmy ją w Top Model.

📢 Wybory 2024. Mirosław Magnes, kandydat na burmistrza Skalbmierza bez tajemnic. Uprawia ponad 30 gatunków warzyw i ziół Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś przedstawiamy Mirosława Magnesa, kandydata na burmistrza Skalbmierza w zbliżających się wyborach.

📢 Prokurator Paweł Sokół został mianowany na pełniącego obowiązki prokuratora okręgowego w Kielcach Prokurator Dariusz Dryjas, szef Prokuratury Okręgowej w Kielcach od 2016 roku został odwołany ze stanowiska. Nowym pełniącym obowiązki prokuratora okręgowego został Paweł Sokół, który osiem lat wcześniej szefował kieleckiej prokuraturze. 📢 Piotr Litwin z Kielc z rodziną w kultowej Familiadzie i teleturnieju Polacy to Wiedzą! Zapewnia, że będzie się z czego pośmiać. Zobacz film Już w najbliższą niedzielę, 24 marca, na ekranach naszych telewizorów będziemy mogli zobaczyć Piotra Litwina z rodziną. Kielecki przedsiębiorca wziął udział w kultowej „Familiadzie” oraz w teleturnieju „Polacy to wiedzą!”. Jak przyznaje, uwielbia taką rozrywkę i sam chętnie bierze w niej udział. Dodatkowo zapewnia, że będzie się z czego pośmiać. Zobaczcie film.

📢 Transparenty rolników wbijają w fotel! Zobaczcie najciekawsze hasła protestujących w Kielcach "Nie będziemy umierać w ciszy", "Mleko tańsze od wody", "Jak to jest, że rolnik ciężko pracuje i bankrutuje". Świętokrzyscy rolnicy na odbywającym się w czwartek, 21 marca w Kielcach proteście zaznaczali, że nie zamierzają przerywać strajków, a wręcz przeciwnie, jeśli ich postulaty nie zostaną spełnione to protesty zostaną nasilone. Zobaczcie na zdjęciach, z jakimi transparentami strajkują. 📢 Wielkanocne ozdoby na targowisku Korej w Radomiu. Są koszyczki, palmy, pisanki, zajączki i piękne ozdoby. Zobacz zdjęcia Wielkanoc już za tydzień. Na targowisku Korej w Radomiu jest mnóstwo ozdób i akcesoriów świątecznych. Kupisz tu wszystko do koszyczka i dekoracje do domu. Zobacz w galerii zdjęć, co oferowano w czwartek, 21 marca. 📢 Wiosna, wiosna, wiosna ach to ty! Oto najlepsze wiosenne memy. Uśmiejesz się do łez 20 marca zawitała do nas tak długo wyczekiwana, astronomiczna wiosna. 21 marca zaś rozpoczęła się wiosna kalendarzowa. Ale czy na pewno pogoda zrobi się wiosenna? Temat wiosny jest bardzo dyskusyjny, bo często bardziej przypomina zimę. Na temat wiosny powstało mnóstwo memów. Zobaczcie najlepsze z nich.

📢 Tarnobrzeg. Ruszył proces ukraińskiej pary ze Stalowej Woli. On katował dziecko, jego partnerka nie reagowała. Zobacz zdjęcia z sądu Przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu w czwartek 21 marca ruszył proces 26-letniego Vitalija S., który odpowie za bestialskie znęcanie się nad dzieckiem, gwałty ze szczególnym okrucieństwem i usiłowanie zabójstwa. Współoskarżona 23-letnia Oksana P. (matka 3,5-rocznego dziś Danyly P.) ma zarzuty udzielenia pomocnictwa Vitalijowi S. w znęcaniu się ze szczególnym okrucieństwem nad dzieckiem oraz w dokonywaniu zgwałcenia dziecka ze szczególnym okrucieństwem.

📢 Włoszczowa. Modlitwy przy relikwiach błogosławionej rodziny Ulmów. Zobaczcie zdjęcia Wtorek, 19 marca, był ostatnim dniem peregrynacji relikwii błogosławionej rodziny Ulmów do Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Rodzin we Włoszczowie. - Po raz pierwszy w nowożytnej historii Kościoła możemy oddać cześć całej rodzinie, która została wyniesiona na ołtarze – mówił w poniedziałek biskup kielecki Jan Piotrowski.

📢 Dym w kotłowni w szkole w Mydłowie. Ewakuowało się 78 osób, na miejscu działa 7 zastępów strażackich Do pożaru w kotłowni w Szkole Podstawowej w Mydłowie w gminie Iwaniska w powiecie opatowskim doszło w czwartkowe przedpołudnie, 21 marca. Na miejscy działa siedem zastępów straży pożarnej.

📢 Wybory 2024. Anna Ossowska, kandydatka na burmistrza Koprzywnicy bez tajemnic. Jest fanką motocykli Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Anna Ossowska, kandydatka na burmistrza Koprzywnicy. 📢 Dantejskie sceny na proteście rolników w Kielcach! Kobieta blokująca drogę została potrącona. Zobaczcie szokujący film Do szokującego zdarzenia doszło w środę, 20 marca na proteście rolników przy ulicy Ściegiennego w Kielcach. Jeden z kierowców miał dość czekania na odblokowanie drogi i ruszył autem potrącając przy tym kobietę, która próbowała go zatrzymać. Na całe zdarzenie zareagowali rolnicy, doszło do awantury. Potrącona kobieta z dolegliwościami trafiła do szpitala. Zobaczcie na filmie, co się wydarzyło.

📢 Tragiczny wypadek pod Grębowem. Zderzyła się ciężarówka i dwie osobówki. Nie żyje młody kierowca volkswagena W czwartek 21 marca około godziny 10 w Grębowie, na drodze wojewódzkiej 871 relacji Tarnobrzeg-Stalowa Wola doszło do tragicznego w skutkach wypadku, w którym udział brała ciężarówka i dwie osobówki. Poszkodowane zostały trzy osoby, w tym jedna bardzo ciężko - 24-latek został zabrany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z bazy HEMS w Sanoku do szpitala w Stalowej Woli, gdzie niestety zmarł. Droga była zablokowana przez kilka godzin. 📢 Wybory samorządowe 2024. Zbigniew Rusak siódmym kandydatem na burmistrza Sandomierza! Zbigniew Rusak jest siódmym kandydatem na burmistrza Sandomierza. Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała o zarejestrowaniu dopiero kilka dni po oficjalnym terminie zgłoszeń, który minął 14 marca. Rusak to znany sandomierski przedsiębiorca, były radny.

📢 W Mydłowie w gminie Iwaniska powstała sala gimnastyczna przy szkole podstawowej. Było uroczyste otwarcie W środę, 20 marca w Mydłowie w gminie Iwaniska przy szkole podstawowej otwarto salę gimnastyczną. Będzie służyła dzieciom podczas zajęć sportowych.

📢 Giełda szkół ponadpodstawowych w Staszowie. Przyjechali uczniowie z całego powiatu ,,Edukacja i kariera”, to hasło imprezy, która w środę 20 marca odbyła się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Staszowie, z zamiarem zaprezentowania tegorocznym ośmioklasistom ofert edukacyjnych szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu staszowskiego. 📢 Nowy ośrodek zdrowia w Stępocicach już otwarty. Była rudera, jest perełka W środę, 20 marca, w gminie Działoszyce otwarto nowoczesny Ośrodek Zdrowia w Stępocicach. Obiekt przeszedł gruntowny remont. 📢 Wernisaż Ewy Napory i Konkurs Wielkanocny dla Kół Gospodyń Wiejskich we Włoszczowie. Zobaczcie nowe zdjęcia W niedzielę, 17 marca, w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie odbyły się dwa wydarzenia kulturalne. Pierwszym był wernisaż Ewy Napory z Kluczyc w gminie Secemin będący podsumowaniem dotychczasowej działalności tej naszej lokalnej artystki oraz Konkurs Wielkanocny dla Kół Gospodyń Wiejskich.

📢 Masz dzieci? Zrozumiesz... Oto najlepsze memy o niemowlakach. Dla rodziców małych dzieci to codzienność Memy o byciu rodzicem, choć powstały by bawić, są często codziennością dla tysięcy osób, które wychowują potomstwo. Śmieszne? Rodzicom niemowlaków często nie jest do śmiechu - ale cóż innego pozostaje? Sami zobaczcie najlepsze memy o rodzicielstwie - na dobry początek dnia! 📢 Wystartowała akcja „Rower dla pierwszaka” w gminie Jedlnia-Letnisko. Aż 170 rowerów trafi do uczniów. Zobaczcie zdjęcia W gminie Jedlnia-Letnisko rozpoczęła się w środę, 20 marca akcja "Rower dla pierwszaka". Do piątku zostanie przekazanych prawie 170 jednośladów dla uczniów klas pierwszych, którzy uczęszczają do czterech szkół na terenie gminy: w Jedlni-Letnisku, Myśliszewicach, Natolinie i Słupicy. W ramach akcji, uczniowie otrzymają kamizelki odblaskowe i kaski. Ponadto przy każdej szkole budowane są wiaty na rowery. To pierwsza taka akcja w naszym regionie.

📢 Włodzimierz Badurak, kandydat na burmistrza Pińczowa bez tajemnic. Uwielbia spędzać czas z wnuczkami Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Włodzimierz Badurak, obecnie burmistrz Pińczowa, który zawalczy o głosy wyborców ponownie w kwietniowych wyborach. 📢 Świętokrzyscy policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się narkotykami 19 osób jednego dnia zatrzymali policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Dziesięć z nich usłyszało między innymi zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej trudniącej się procederem narkotykowym, a sąd zdecydował o ich aresztowaniu.

📢 Prezydent Tarnobrzega podpisał umowy z wykonawcami remontu kolejnych 15 dróg. Inwestycje są warte blisko 35 milionów złotych. Zdjęcia Prezydent Tarnobrzega podpisał 20 marca umowy z wykonawcami remontów 15 dróg w ramach projektu "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta". Na realizację inwestycji tarnobrzeski samorząd pozyskał blisko 30 milionów dofinansowania z Polskiego Ładu. Wkład własny miasta wyniesie około 4,9 miliona złotych.

📢 Imprezy w Kielcach i okolicy w weekend 22-24 marca. Koncerty, spektakle i wielkanocne kiermasze Koncerty, spektakle i inne ciekawe wydarzenia odbędą się w weekend 22-24 marca w Kielcach i okolicy. Sprawdźcie, gdzie warto się wybrać. 📢 Protest rolników na drogach dojazdowych do Kielc. Byli tu przez całą noc. Zobaczcie zdjęcia W środę, 20 marca w całym regionie świętokrzyskim odbywały się protesty rolników. Na drogach dojazdowych do Kielc rolnicy pojawili się już we wczesnych godzinach porannych. Przez cały dzień, wyjazd i wjazd do Kielc był bardzo utrudniony. W wielu miejscach trwał komunikacyjny paraliż. Rolnicy deklarują, że protest potrwa całą dobę, a w czwartek rano przeniesie się do centrum Kielc. Zobaczcie na zdjęciach, jak przebiegał protest w środę wieczorem.

📢 W Kunowie powstaje Klub Dziecięcy. Rodzice czekali na tę inwestycję. Zobacz zdjęcia i film W środę, 20 marca w Kunowie uroczyście wmurowano akt erekcyjny pod budowę Klubu Dziecięcego. Prace przy inwestycji powinny zakończyć się w lipcu.

📢 Wybory 2024. Marek Juszczyk, kandydat na burmistrza Skalbmierza bez tajemnic. Robi porządki i majsterkuje Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś przedstawiamy Marka Juszczyka, obecnego burmistrza i kandydata na burmistrza Skalbmierza w zbliżających się wyborach. 📢 Michał Gałczyński, kandydat na burmistrza Suchedniowa bez tajemnic. Najpopularniejszy suchedniowianin na rowerze, kocha siatkę i hokeja Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Michał Gałczyński, kandydat na burmistrza Suchedniowa. 📢 Protest rolników na rondzie w Nagłowicach. Spacer wokół ronda utrudniał ruch pojazdów Od środowego poranka, 20 marca na drogach w Świętokrzyskiem trwa protest rolników. Drogi dojazdowe i wyjazdowe z Kielc, drogi w podkieleckich miejscowościach, a także drogi w powiecie buskim, czy jędrzejowskim zostały zablokowane przez rolników. Z gospodarzami w Polsce i Europie już od grubo ponad miesiąca solidaryzują się rolnicy z zielonego miasteczka w Nagłowicach. Tego dnia także wyszli na rondo i drogę krajową numer 78. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wypadek na krajowej "dwunastce" w Rajcu Szlacheckim. Trzy osoby zostały ranne. Zobacz zdjęcia Do bardzo groźnie wyglądającego wypadku doszło w środę, 20 marca na drodze krajowej numer 12 w Rajcu Szlacheckim. Na skrzyżowaniu zderzyły się ze sobą dwa samochody osobowe i ciężarówka. Trzy osoby zostały odwiezione do szpitala.

📢 Strajk rolników 20 marca. Nowy Korczyn był zablokowany, protest na skrzyżowaniu ważnych dróg Strajk rolników 20 marca w Nowym Korczynie. W środę protestujący zablokowali skrzyżowanie ulic Buskiej i Sandomierskiej. Były olbrzymie utrudnienia, gdyż miejsce to jest ważnym węzłem komunikacji na pograniczu województw świętokrzyskiego i małopolskiego. Protest trwał też w po drugiej stronie Wisły, w Borusowej. Po godzinie 18 w środę zakończył się protest w Nowym Korczynie. 📢 Przemysłowa Wiosna w Targach Kielce z tłumem zwiedzających pośród pracujących maszyn Przemysłowa Wiosna, czyli targi związane z obróbką metali do kieleckiego ośrodka wystawienniczego przyciąga rzesze zwiedzających. - Drugiego dnia od samego rana witamy tysiące gości z Polski i różnych stron świata, co też jest dowodem na bardzo dobrą kondycję branży – podkreśla dr Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce.

📢 Tarnobrzeg. Strażacy ćwiczyli w hospicjum, by lepiej reagować w razie zagrożenia Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu oraz druhowie - ochotnicy z osiedli Sobów, Wielowieś i Mokrzyszów, wzięli udział w środowych krótkich ćwiczeniach zgrywających na terenie Hospicjum imienia świętego Ojca Pio przy Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu. Wszystko po to, by w razie prawdziwego zagrożenia móc szybo, a przede wszystkim skutecznie współdziałać. 📢 Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Oto znane osoby ze Świętokrzyskiego ze swoimi drugimi połówkami. Zobaczcie zdjęcia W środę, 20 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Chyba wszyscy się zgodzą, że szczęśliwi czujemy się wtedy, kiedy mamy przy sobie osoby, które kochamy. Zobaczcie wyjątkową galerię zdjęć świętokrzyskich WIP - ów z ich drugimi połówkami.

📢 Strajk rolników 20 marca - Słupia koło Pacanowa i most w Szczucinie. Było kilkadziesiąt ciągników Strajk rolników, środa 20 marca. W Słupi, koło Pacanowa, na rondzie - skrzyżowaniu dróg krajowych 73 i 79 cały dzień trwał protest, będący częścią zaplanowanej ogólnopolskiej akcji. Gospodarze sprzeciwiają się napływowi płodów rolnych z Ukrainy oraz unijnej polityce rolnej, tak zwanemu "Zielonemu Ładowi". Manifestacja odbywała się także na pobliskim moście w Szczucinie, który przebiega przez granicę województw świętokrzyskiego i małopolskiego na Wiśle. Protesty zakończyły się w środę około godziny 19.30- 20. 📢 Protest rolników w Wodzisławiu. Od wczesnych godzin porannych pojawiły się utrudnienia w ruchu W środę, 20 marca na drogi w całym województwie świętokrzyskim wyjechali rolnicy. Gospodarze pojawili się nie tylko na drogach dojazdowych do Kielc, czy w podkieleckich miejscowościach, ale również w wielu innych miejscach regionu. Na ulicach Wodzisławia w powiecie jędrzejowskim, wyjechało ponad 100 maszyn rolniczych. W proteście uczestniczą rolnicy z całej gminy. Zobaczcie zdjęcia i wideo z drona.

📢 Wielki protest rolników w Grójcu. Na ulice wyjechały setki ciągników. Zobacz zdjęcia i film W środę 20 marca w Grojcu rusza protest rolników. który może potrwać dobę. Kierowcy mogą spotkać się z utrudnieniami na drogach. Policja apeluje o zachowanie ostrożności na drodze i stosowanie się do poleceń policjantów. 📢 Protest rolników na rondzie w Cedzynie. Spokojny ruch i mocne słowa mieszkańca W środę, 20 marca w godzinach porannych w całym regionie świętokrzyskim ruszył protest rolników. Najważniejsze drogi dojazdowe do Kielc zostały zablokowane. Protestujący pojawili się także na drogach w podkieleckich miejscowościach. Na rondzie w Cedzynie, od rana było w miarę spokojnie. Policja już na kilka kilometrów przed wjazdem na rondo, zorganizowała objazdy. Jak mówią organizatorzy, ruch autobusów, służb ratowniczych, czy osób jadących do lekarza, przebiega płynnie. Na miejscu nie brakowało też gorących i pełnych emocji dyskusji.

📢 Kolejny protest rolników. Radom i region radomski były sparaliżowane blokadami dróg. Raport na bieżąco W środę, 20 marca rano w całej Polsce rozpoczęły się kolejne protesty rolników. Ci blokowali także drogi w Radomiu i regionie radomskim. W naszym raporcie sprawdzicie, gdzie trwały utrudnienia i jak przebiegały protesty. 📢 W Chmielniku pięknie przywitano nowych mieszkańców. Gościem uroczystości była wicemarszałek Renata Janik W Chmielniku we wtorek 20 marca uroczyście powitano nowych mieszkańców miasta i gminy. Gospodarzem wydarzenia był burmistrz Chmielnika Paweł Wójcik. Gośćmi byli wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik i Mariusz Ściana, członek zarządu Powiatu Kieleckiego. Zobaczcie zdjęcia z tej wyjątkowej uroczystości. 📢 Warsztaty wielkanocne w Tarnobrzegu. Dzieci z "szóstki" wspólnie z rodzicami zrobiły piękne palmy i ozdobiły koszyczki. Zobaczcie zdjęcia Wielkanoc już za półtora tygodnia, a Niedziela Palmowa już kilka dni - świąteczny klimat uczniowie klasy I a ze Szkoły Podstawowej numer 6 imienia Akademii Miechocińskiej w Tarnobrzegu już poczuły, za sprawą warsztatów wielkanocnych.

📢 Protest rolników w Radomiu. Blokowali cztery ronda. Przez cały dzień duże utrudnienia. Zobacz filmy i zdjęcia W środę 20 marca ruszył rolniczy protest w Radomiu. Ciągniki i maszyny rolnicze zablokowały cztery najważniejsze dla funkcjonowania układu komunikacyjnego w mieście ronda. Zobaczcie naszą relację, zdjęcia i zapisy transmisji z blokowanych rond. Protest zakończył się około godziny 18. 📢 Kobieta z gminy Iwaniska oszukana w internecie 33-latka z gminy Iwaniska w powiecie opatowskim wystawiła na sprzedaż w internecie sukienkę. Szybko dostała telefon, a potem maila od osoby deklarującej, że jest zainteresowana kupnem. W wiadomości był link. Kobieta podała informacje dające dostęp do jej konta bankowego, a oszuści zrobili z nich użytek. Z rachunku 33-latki zniknęło prawie 12 tysięcy złotych.

📢 Natalia Paździor z MasterChef Junior zachwyca urodą! Jest zakochana i... zaręczona? Zobaczcie jej prywatne zdjęcia Natalia Paździor ze Zbludowic pod Buskiem osiem lat temu wygrała pierwszą polską edycję "MasterChef Junior". Dziś ma już 19 lat i jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na swoim Instagramie ma prawie 100 tysięcy obserwujących! Niedawno opublikowała fotografie ze swoim ukochanym i... posypały się gratulacje. Czyżby para się zaręczyła? Zobaczcie, jak wspaniale prezentuje się Natalia na prywatnych zdjęciach.

📢 Radomscy terytorialsi wraz z policjantami i strażakami ćwiczyli w lasach koło Zwolenia We wtorek, 19 marca na terenie lasów należących do Nadleśnictwa Zwoleń, odbyło się szkolenie żołnierzy 62. Batalionu Lekkiej Piechoty z Radomia ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej ze Zwolenia oraz zwoleńskimi policjantami. 📢 Protest rolników w Świętokrzyskiem. Kielce i całe województwo było sparaliżowane blokadami dróg. Raport na bieżąco W środę rano w całej Polsce rozpoczęły się kolejne protesty rolników. Ci blokują także drogi w województwie świętokrzyskim. W naszym raporcie sprawdzicie, gdzie trwają utrudnienia i jak przebiegają protesty. W godzinach 19 - 20 zakończyły się protesty w kilku lokalizacjach w regionie. 📢 Konwencja w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tak! Dla Samorządu zaprezentowało kandydatów do Rady Miasta i Powiatu We wtorek, 19 marca w Kinie Etiuda w Ostrowcu Świętokrzyskim, w iście amerykańskim stylu Tak! Dla Samorządu, zaprezentowało swoich kandydatów do Rad Miasta i Powiatu.

📢 Wielki protest rolników w Kielcach. Drogi dojazdowe do miasta blokowane. Na trasie tworzyły się korki W środę, 20 marca między godziną 7, a 8 niemal w całym regionie świętokrzyskim ruszyły wielkie protesty rolników. Wszystkie najważniejsze drogi dojazdowe do Kielc zostały zablokowane. Od wczesnych godzin porannych przed stolicą województwa tworzyły się korki. Tuż przed centrum miasta zapanował komunikacyjny paraliż. Zobaczcie pierwsze zdjęcia z protestu rolników w Kielcach.

📢 Kibice na meczu Stal Kunów - Arka Pawłów w RS Active 4. Lidze. Byliście na tym spotkaniu? Szukajcie się na zddjęciach W minionej kolejce RS Active 4. Ligi Stal Kunów przegrała z Arką Pawłów 0:4. Bohaterem spotkania był Mirosław Kalista, który zdobył wszystkie cztery bramki. Mamy dla Was zdjęcia kibiców z tego pojedynku. 📢 Wypadek w Woli Osowej. Samochód dachował, ranna 19-letnia kierująca 19-letnia kierująca ucierpiała w wypadku, do którego doszło po godzinie 19 we wtorkowe popołudnie, 19 marca w miejscowości Wola Osowa w powiecie staszowskim.

📢 Tarnobrzeg. Była prezes upadłego Banku Spółdzielczego w Grębowie nie czuje się winna. Mówiła o rosnącym majątku jednej współoskarżonej Przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu we wtorek 19 marca na pytania stron odpowiadała 70-letnia Janina K. - była prezes Banku Spółdzielczego w Grębowie, główna oskarżona w procesie dotyczącym wielomilionowych przekrętów bankowych, które doprowadziły do upadku banku. 📢 Strajk rolników w Kielcach i Świętokrzyskiem. Blokady dróg, ogromne utrudnienia. Szczegóły, mapa strajku w środę i czwartek 20-21 marca Strajk rolników w Świętokrzyskiem w środę, 20 marca oraz w czwartek, 21 marca. Zapowiada się komunikacyjny paraliż na obszarze Kielc, podkieleckich gmin Górno i Masłów. Protesty zostały zgłoszone także w powiatach jędrzejowskim i buskim. Rolnicy organizują blokady na ważnych drogach dojazdowych do województwa świętokrzyskiego- na moście na Wiśle w Szczucinie oraz w Borusowej - przed mostem w Nowym Korczynie. Zobacz najświeższe informacje o protestach rolników.

📢 W Kielcach powstanie wielkie osiedle? Deweloper chce wybudować wieżowce i bloki przy ulicy Hauke - Bosaka. Zobacz zdjęcia i wizualizacje Kielecki deweloper chce wybudować wielkie osiedle z wieżowcami przy ulicy Hauke – Bosaka w Kielcach. Może powstać osiedle mieszkaniowe z dziesięcioma budynkami, najwyższy będzie miał nawet 13 pięter. Zobacz wizualizacje.

📢 W Zwoleniu wybudują wielką galerię handlową. Pasaż Zwoleński to pierwsza taka inwestycja w powiecie. Zobacz wizualizacje To inwestycja, na którą wielu mieszkańców Zwolenia z pewnością czekało. Już wkrótce rozpocznie się budowa wielkiego centrum handlowego Pasaż Zwoleński. Obiekt będzie liczył aż 5 tysięcy metrów kwadratowych, a także duży parking na 140 samochodów. Już wiadomo, że swój market będzie miała tam Biedronka. Ma być też sklep ze sprzętem elektronicznym, obuwiem, a także drogeria. Planowane zakończenie inwestycji to końcówka 2024 roku.

📢 W centrum Kielc pojawiła się nowość. W Cornetto Cafe zjemy pyszne rogaliki z nadzieniem i inne słodkości. Zobacz zdjecia W samym centrum Kielc, przy Alei IX wieków Kielc 4A, pojawiła się nowość. To kawiarnia Cornetto Cafe. Jak sama nazwa wskazuje zjemy tu pyszne rogaliki z nadzieniem, ale również inne słodkości. Wkrótce otwarcie. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Zachwycające hostessy na Przemysłowej Wiośnie w Targach Kielce. Pięknie promowały stoiska firm We wtorek, 19 marca, w Targach Kielce rozpoczęła się Przemysłowa Wiosna. Rekordowa liczba wystawców prezentuje to, czego poszukują branżowi zwiedzający – obrabiarki, wycinarki, giętarki, całe linie zrobotyzowane, specjalistyczne maszyny dla odlewnictwa, spawarki, mikroskopy. Oprócz wspaniałych maszyn jak zwykle wzrok przyciągały piękne kobiety, których nie brakowało. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Dzień Sołtysa w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Przyjechali sołtysi z całego regionu. "To odpowiedzialna funkcja" Zarządzają, organizują, integrują. Są najbliżej mieszkańców i znają ich codzienne problemy. Sołtysi. We wtorek, 19 marca w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się specjalna konferencja pod nazwą "Sołtysi liderami lokalnej społeczności", organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Wydarzenie zostało przygotowane z okazji niedawno obchodzonego Dnia Sołtysa.

📢 W Lipsku ma powstać nowoczesne Centrum Sportowo-Rekreacyjne. Jest już projekt i pozwolenie na budowę. Zobacz wizualizacje Lipsko już wkrótce może wzbogacić się o Miejskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne. Obiekt miałby powstać na terenie Stadionu Miejskiego przy ulicy Soleckiej. Jest już kompleksowa dokumentacja projektowa, a także pozwolenie na budowę. Teraz miasto starać się będzie o wsparcie finansowe z budżetu UE. Centrum ma służyć zarówno mieszkańcom, jak i miejscowemu klubowi KS Powiślanka Lipsko. 📢 Wajsu jesteśmy z Tobą! Wyjątkowa akcja radomskich sędziów piłkarskich! Zobacz zdjęcia "Wajsu jesteśmy z Tobą" - w koszulkach z takimi napisami wyszli w miniony weekend na boisko sędziowie piłkarscy z regionu radomskiego. W ten sposób chcieli wesprzeć swojego kolegę, Michała Wajsa, który znalazł się w trudnym życiowym momencie. 📢 Dzień Sołtysa w Chmielniku z życzeniami i upominkami. Dla kogo "Smoczek Roku"? Z okazji przypadającego 11 marca Dnia Sołtysa, burmistrz Chmielnika Paweł Wójcik spotkał się z sołtysami, aby podziękować za ich pełną zaangażowania pracę i wkład w rozwój gminy. Wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Anitą Jabłońską złożył sołtysom życzenia oraz wręczył upominki.

📢 Matura próbna 2024 matematyka. Oto arkusz pytań oraz odpowiedzi. Sprawdź czy już jesteś przygotowany do egzaminu z matematyki Trwa Świętokrzyska Matura Próbna 2024. Drugi dzień to egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, który rozpoczął się w naszym regionie o godzinie 8 w środę, 6 marca. Maturzyści sprawdzą swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury, która będzie się różniła od egzaminów w poprzednich latach. W tym artykule opublikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z matematyki.

📢 Próbna matura 2024 z języka polskiego. Oto arkusz pytań i odpowiedzi. Jesteś przygotowany do prawdziwej matury? Sprawdź Matura Próbna 2024 z "Echem Dnia" z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się w szkołach w naszym regionie o godzinie 8 we wtorek, 5 marca. Tym samem rozpoczął się trzydniowy okres, w którym tysiące maturzystów będzie mogło sprawdzić swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury. W tym artykule publikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2024 z języka polskiego.

📢 Matura próbna 2023 matematyka. Zobacz arkusz pytań i odpowiedzi. Sprawdź czy już jesteś przygotowany do egzaminu z matematyki Trwa Próbna matura z "Echem Dnia" 2023. Drugi dzień to egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, który rozpoczął się w szkołach w regionie radomskim o godzinie 8 w środę, 15 marca. Maturzyści sprawdzą swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury, która będzie się różniła od egzaminów w poprzednich latach. O godzinie 11 w tym artykule opublikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z matematyki.

ZOBACZ KONIECZNIE Największe katastrofy naturalne w Polsce. Zobacz archiwalne zdjęcia