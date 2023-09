Przegląd prasy 22.09.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Osoby noszące te imiona piją najwięcej alkoholu. Ci ludzie najczęściej zaglądają do kieliszka. Zobacz znaczenie twojego imienia”?

Prasówka 22.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Osoby noszące te imiona piją najwięcej alkoholu. Ci ludzie najczęściej zaglądają do kieliszka. Zobacz znaczenie twojego imienia Osoby o tych imionach najczęściej sięgają po alkohol. Według ezoteryków to, jakie imię nosimy, odpowiada za wiele cech charakteru. Możemy się dowiedzieć również, kto ma skłonność do picia alkoholu, a zestawienie powstało na podstawie znaczenia księgi imion. Oto osoby, które najczęściej piją alkohol.

📢 Oto horoskop dzienny na piątek 22 września 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 22.09.2023 Horoskop dzienny na piątek, 22 września 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 22.09.2023. Horoskop dzienny na piątek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Święto Pieczonego Ziemniaka w Brusie. Śpiewy, tańce i pyszne jedzenie. Zobaczcie zdjęcia i film W niedzielę, 17 września w miejscowości Brus w gminie Jędrzejów mieszkańcy świętowali tegoroczne Święto Pieczonego Ziemniaka. Biesiada trwała do późnego wieczora. Zobaczcie zdjęcia i film z tej wspaniałej zabawy.

Prasówka 22.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W domu w miejscowości Rudka ulatniał się gaz, doszło do pożaru. W środku był starszy mężczyzna Do pożaru ulatniającego się gazu doszło w jednym z domów w miejscowości Rudka w gminie Kunów (powiat ostrowiecki). Z budynku ewakuował się mężczyzna.

📢 Na terenie po browarze Belgia przy ulicy Ściegiennego w Kielcach powstaną fabryki. Są pierwsi inwestorzy Teren po dawnym browarze Belgia przy ulicy Ściegiennego w Kielcach zyska nowe życie. Utworzono tu Kielecki Park Przemysłowy a Effector jest pierwszą firmą, która kupiła działkę. W kolejce stoją następni przedsiębiorcy z kraju i z zagranicy.

📢 Uroczyste rozpoczęcie budowy nowych mieszkań w Jędrzejowie. W ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej powstanie 131 mieszkań! W czwartek, 21 września, w Jędrzejowie odbyła się uroczysta inauguracja budowy pierwszych mieszkań należących do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Nowe osiedle powstaje przy ulicy Piłsudskiego naprzeciw Centrum Kultury w Jędrzejowie. Podczas uroczystej inauguracji podziękowano wszystkim tym, bez których ta i inne inwestycje nie byłyby możliwe. W uroczystości udział brało dwóch posłów - Michał Cieślak i Bartłomiej Dorywalski. 📢 Szalona potańcówka z cyklu "Taniec pod Gwiazdami". Nad zalewem Borki w Radomiu była znakomita zabawa. Parkiet pękał w szwach! Zobacz zdjęcia Czwartkowa potańcówka "Taniec pod Gwiazdami" nad zalewem Borki w Radomiu przyciągnęła wiele osób. Parkiet, jak zwykle, tętnił życiem, a zabawa w rytm największych hitów trwała aż do wieczora. Zobacz zdjęcia.

📢 Znana aktorka Katarzyna Żak z wizytą w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. Były łzy wzruszenia i brawa od mieszkańców O wyjątkowym gościu mogą mówić mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu, który spotkał się z nimi w czwartek 21 września. Na spotkanie z podopiecznymi placówki przyszła popularna aktorka Katarzyna Żak. Podczas spotkania aktorka mówiła o swojej pracy na scenie, życiu rodzinnym i odpowiadała na liczne pytania mieszkańców.

📢 Jubileusz 25-lecia powstania Powiatu Sandomierskiego na Zamku Królewskim w Sandomierzu. Zasłużonym wręczono podziękowania Uroczysta sesja z okazji 25-lecia samorządu Rady Powiatu Sandomierskiego odbyła się w czwartek, w Zamku Królewskim w Sandomierzu. Symbolicznego Anioła - statuetkę i gratulacje otrzymał obecny przewodniczący Rady Powiatu Sandomierskiego Tomasz Huk, radny sześciu kadencji, zasiadający w radzie od 25 lat. Podczas wydarzenia podziękowano także samorządom i instytucjom współpracującym z powiatem sandomierskim.

📢 Samochód wypadł z drogi miejscowości Chroberz. W szpitalu matka z 1,5 rocznym dzieckiem Do groźnego wypadku doszło w czwartek, 21 września w miejscowości Chroberz w gminie Złota. Osobowy samochód wypadł z drogi i zatrzymał się na boku. Do szpitala trafiła matka z dzieckiem.

📢 Jest praca w urzędach w Radomiu. Rekrutacja trwa w Radkomie, policji i prokuraturze. Na jakie stanowiska? Sprawdź nowe oferty Urzędy i instytucje w Radomiu ogłosiły nowe konkursy na wolne stanowiska. Mamy najnowsze oferty! Poszukiwani są pracownicy różnych wydziałów i specjalności. Szukasz pracy? Marzysz o urzędniczej posadzie, chcesz pracować w biurze i mieć pewny etat? Zostało niewiele czasu na przygotowanie i złożenie dokumentów. 📢 Ekopracownia w szkole podstawowej w Mazowszanach w powiecie radomskim. Na otwarcie przyjechała minister Anna Moskwa. Zobacz zdjęcia Jak woda wygląda pod mikroskopem, ile waży piórko, jak rosną zioła - wszystkiego tego będą się uczyć dzieci z publicznej szkoły podstawowej w Mazowszanach w gminie Kowala w nowoczesnej ekopracowni "Zielony zakątek". - Wierzę, że będzie ona dla was miejscem eksperymentowania, doświadczania, uczenia się o przyrodzie w przyjemny i ciekawy sposób - mówi Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska podczas otwarcia pracowni.

📢 Nowy dom Joanny Opozdy już prawie gotowy! W takich luksusach będzie mieszkać znana aktorka. Jest też pokój Vincenta. Zobacz zdjęcia Joanna Opozda od kilku miesięcy urządza swoje nowe gniazdko. Aktorka pochodząca z Buska-Zdroju w województwie świętokrzyskim jakiś czas temu kupiła duży dom z ogrodem. Z radością relacjonuje swoim fanom na Instagramie jak idą prace remontowe i jak będzie mieszkać wraz z synkiem Vincentem. Zobaczcie, jakie luksusy zafundowała sobie Asia. 📢 Szukasz działki budowlanej w Kielcach i okolicy? Sprawdź ile kosztują. Zobacz zdjęcia Prawie każdy marzy o swoim kawałku ziemi. Przejrzeliśmy oferty opublikowane na stronie Otodom.pl dotyczące sprzedaży działek budowlanych w Kielcach i najbliższej okolicy. Ile trzeba zapłacić za działkę budowlaną w Kielcach? Sprawdź w naszej galerii. 📢 W otwarciu rozbudowanego i zmodernizowanego szpitala w Pionkach uczestniczyło wiele znanych postaci z regionu W otwarciu rozbudowanego i zmodernizowanego szpitala w Pionkach uczestniczyło – oprócz premiera Mateusza Morawieckiego - wiele znanych postaci z regionu radomskiego. Byli to politycy, samorządowcy, społecznicy, którzy od lat zabiegali o poprawienie warunków pracy pionkowskiej służby zdrowia.

📢 Pijani kierowcy poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Widziałeś ich? Zobacz zdjęcia w poniższej galerii Prezentujemy najnowsze zdjęcia i listy gończe kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu i są poszukiwani przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Rozpoznajesz któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje, koniecznie skontaktuj się z policją. 📢 Brutalny atak w Starachowicach. Młody mężczyzna stracił oko Na trzy miesiące aresztowany został 33-letni mieszkaniec Starachowic podejrzany o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 27-latka. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy młodszy z mężczyzn stracił oko, zaś powodem ataku miała być kobieta.

📢 Wysyp grzybów w świętokrzyskich lasach. Po deszczu rosną prawdziwki, kurki, rydze i maślaki Trochę popadało i w świętokrzyskich lasach znów pojawiły się grzyby. Grzybiarze pokazują, gdzie jest ich teraz najwięcej i chwalą się ogromnymi zbiorami. Jest mnóstwo borowików, kurek i maślaków, ale pojawiają się też rydze. Gdzie warto pojechać na grzyby w regionie? Zobaczcie na zdjęciach zebrane okazy i miejsca.

📢 Kobiety o tych imionach to najlepsze teściowe. One uchylą Ci nieba Choć krąży o nich wiele anegdot, często niepochlebnych, to życie bez teściowej często byłoby bardzo trudne. Teściowe mogą być wspaniałe a zwłaszcza te o konkretnych imionach. Zobaczcie o których imionach mowa. 📢 Taki mąż to skarb! Te imiona noszą najlepsi mężowie. Czy jest wśród nich Twój mąż? 21.09.2023 Dobry mąż to wielki skarb. Każda kobieta o takim marzy. A jakie imiona noszą mężczyźni, którzy są bardzo dobrymi mężami? Zobaczcie w galerii. 📢 Elżbieta Czabator z "Rolnik szuka żony" sprzedała wspaniałą posiadłość w Świętokrzyskiem! "Zaczynam nowe życie" Elżbieta Czabator spod Końskich to uczestniczka 8. edycji programu „Rolnik szuka żony”. Kobieta jakiś czas temu zdecydowała się wystawić swoją posiadłość na sprzedaż za ponad 2 miliony złotych, ale kiedy nie znalazła kupca postanowiła zainwestować w agroturystykę. Los szybko jednak zweryfikował plany Elżbiety, ponieważ właśnie okazało się, że dom został sprzedany. Zobaczcie posiadłość i domy, które sprzedała rolniczka.

📢 3 tysiące pierwszaków z całego województwa przyjechało do Kielc. Biskup Marian Florczyk poświęcił im tornistry i przybory szkolne. Zdjęcia W czwartkowy poranek, 21 września Hala Legionów w Kielcach, po brzegi wypełniła się uśmiechniętymi i pełnymi energii dzieciakami. W ramach 14. edycji projektu edukacyjno-profilaktycznego "Kochane Pierwszaki", do Kielc z całego województwa, zjechali uczniowie i uczennice klas pierwszych. Była niesamowita zabawa, taniec, śpiew i mnóstwo atrakcji dla najmłodszych, ale najważniejszym punktem spotkania było poświęcenie przez księdza biskupa Mariana Florczyka, tornistrów i przyborów szkolnych wszystkich dzieci.

📢 Towarzyskie Zawody Spławikowe zostały rozegrane w Toporni pod Przysuchą. Zobacz zdjęcia Pogoda sprzyjała uczestnikom Towarzyskich Zawodów Spławikowych o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha. Na zalew w Toporni przyjechało wielu wielbicieli wędkowania. 📢 Fabryka profili aluminiowych w Jędrzejowie pnie się w górę. Zobaczcie postępy prac W 2023 roku rozpoczęto budowę nowoczesnej fabryki profili aluminiowych w Jędrzejowie. Ta pierwsza tego rodzaju w województwie świętokrzyskim fabryka na początek będzie zatrudniać 100 osób i mieć powierzchnię około 10 tysięcy metrów kwadratowych. Prace postępują bardzo szybko i można spodziewać się otwarcia obiektu jeszcze w 2023 roku.

📢 Kanoniczne wprowadzenie nowego proboszcza parafii w Skalbmierzu. Powitanie i symboliczne przekazanie klucza. Zobaczcie zdjęcia i wideo Od niedzieli, 17 września, parafia pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Skalbmierzu ma oficjalnie nowego proboszcza. Kanonicznego wprowadzenia na ten ważny urząd księdza kanonika Krzysztofa Balcera dokonał kanclerz Kurii Diecezjalnej w Kielcach ksiądz Marcin Jastrząb. 📢 Druh z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie jest w poważnym stanie. Pilnie potrzebna jest krew Strażak - ochotnik z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie kilka dni temu uległ poważnemu wypadkowi - podczas pracy przy rozrzutniku maszyna wciągnęła jego nogę. Mężczyzna jest w szpitalu, jego koledzy apelują o oddawanie krwi. 📢 Uroczyście zainaugurowano kolejny rok akademicki na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Kozienicach. Zobacz zdjęcia 551 studentów-seniorów z Kozienic i okolic rozpoczęło w środę, 20 września, naukę na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury imienia Bogusława Klimczuka. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/24 (16. edycja) odbyła się w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. Na seniorów zamiast wykładu tym razem czekał interesujący koncert zespołu Silesian Jazz Daughters.

📢 Oto horoskop dzienny na czwartek 21 września 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 21.09.2023 Horoskop dzienny na czwartek, 21 września 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 21.09.2023. Horoskop dzienny na czwartek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 14. Hubertus Świętokrzyski w Parku Etnograficznym w Tokarni. Będzie pogoń za lisem, pokazy sokolnicze i "dzika" uczta Zbliża się wielkie święto myśliwych, leśników i jeźdźców. Już w następną niedzielę, 1 października w Parku Etnograficznym w Tokarni odbędzie się 14. Hubertus Świętokrzyski. Wśród niezliczonych atrakcji między innymi: pogoń za lisem, pokazy sokolnicze, a także niezwykle "dzika" uczta, czyli degustacje potraw z dziczyzny. Tego dnia, swój wspaniały jubileusz 100-lecia istnienia będą obchodzić członkowie Polskiego Związku Łowieckiego. Sprawdź szczegóły.

📢 Budowa osiedla Widok we Włoszczowie coraz bliżej finału. Jak idą prace? Mamy zdjęcia i film We Włoszczowie przy ulicy biskupa Jaworskiego budują się nowe apartamentowce. Całość tworzy osiedle "Widok", co nawiązuje do panoramy na pola i lasy, które zobaczymy się z okien i balkonów budynku. Postanowiliśmy wybrać się na miejsce i sprawdzić jak idą prace związane z budową. Ciekawi? Zobaczcie najnowszy film i zdjęcia z budowy. 📢 Zmiany w parafii w Trzcińcu w gminie Nagłowice. Parafianie uroczyście powitali swojego nowego proboszcza Leszka Struzika W czwartek, 14 września parafianie w Trzcińcu, w gminie Nagłowice, uroczyście powitali nowego proboszcza, którym został ksiądz Leszek Struzik. Nowego pasterza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego powitało 13 księży dekanatu, mieszkańcy i orkiestra.

📢 PKO BP Ekstraklasa. Znamy oceny zawodników Korony Kielce w najnowszej grze piłkarskiej EA Sports FC 24. Zobacz wszystkich piłkarzy Piłkarze Korony Kielce trafili do najnowszej gry studia Electronic Arts - EA Sports FC 24, która jest kontynuacją serii gier FIFA. Zobaczcie, jakie oceny dostali podopieczni Kamila Kuzery na wirtualnej murawie.

📢 Krzeszowskie Powidlaki przyciągnęły mnóstwo osób. Można było próbować śliwkowych przysmaków Coroczna impreza Krzeszowskie Powidlaki zorganizowana została tradycyjnie na terenie Placu Targowego w Krzeszowie i jak zawsze przyciągnęła mnóstwo osób. Było wiele śliwkowych przysmaków i innych atrakcji. 📢 Premier Mateusz Morawiecki odwiedził w środę fabrykę broni "Łucznik" w Radomiu. Zobaczcie zdjęcia Premier Mateusz Morawiecki, w środę 20 września, spotkał się z załogą zakładu Fabryki Broni „Łucznik” – Radom. Zakład produkuje broń, w którą wyposażeni są między innymi żołnierze i funkcjonariusze strzegący wschodniej granicy Polski. 📢 Świętokrzyska policja zorganizowała grę terenową. Udział wzięło około 200 osób. Kto wygrał? Zobacz zdjęcia Po raz drugi świętokrzyska policja zorganizowała dla uczniów szkół średnich grę terenową pod nazwą Kandydat. Tym razem zabawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, udział wzięło 38 zespołów z całego województwa. Triumfowały Kielce.

📢 W budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie trwa remont. Będzie bezpieczniej i ładniej. Prace idą szybko i sprawnie W budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie trwa remont. Główne prace prowadzone są na parterze budynku. 📢 Premier Mateusz Morawiecki na otwarciu zmodernizowanego Ośrodka Zdrowia w Przytyku. Zobaczcie na zdjęciach, kto był na uroczystości Premier Mateusz Morawiecki był najważniejszym gościem uroczystości, jaka miała miejsce w Przytyku w środę 20 września. W Przytyku został otwarty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej po gruntownej modernizacji i po otwarciu nowych gabinetów specjalistycznych.

📢 Samolot spadł na ziemię w Brzeskiej Woli w gminie Białobrzegi. Trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy lotniczej, zabezpieczono ślady Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych wyjaśniają przyczyny katastrofy lotniczej pod Białobrzegami. W Brzeskiej Woli rozbił się ultralekki samolot, zginął jego 55-letni pilot. Mężczyzna leciał sam, wystartował z Opola, jak wynika z naszych informacji miał siadać właśnie w Brzeskiej Woli, do lądowiska zabrakło mu niewiele. Spadł na pole.

📢 Festyn Rodzinny - Pożegnanie lata w Wiślicy. Zobacz zdjęcia W sobotę, 16 września na Placu Króla Kazimierza Wielkiego odbył się Festyn Rodzinny "Pożegnanie lata w Wiślicy”, zorganizowany przez wiślicki samorząd. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne w sierpniu nie odbyły się tradycyjne dożynki, dlatego festyn był okazją do podziękowania rolnikom za ciężką pracę i całoroczny trud a dla rodzin był to czas na wspólną zabawę i integrację.

📢 Wysyp jesienny 2023. Mnóstwo grzybów w podkarpackich lasach. Dokąd warto się wybrać? Sprawdź W podkarpackich lasach trwa wysyp grzybów, który zawitał też na północ regionu. Gdzie warto się wybrać na grzybobranie już teraz? Sprawdziliśmy. Zachęcamy naszych Czytelników do dzielenia się swoimi okazami, pochwalcie się zdjęciami. 📢 Piotr Młynarczyk ze Skarżyska-Kamiennej ustanowił rekord Polski w największej kolekcji modeli budowli. Złożył ich aż 127! Zobacz wideo 28 sierpnia 2023 roku pasjonat sztuki modelarskiej, Piotr Młynarczyk ze Skarżyska-Kamiennej podjął próbę ustanowienia rekordu Polski na największą kolekcję modeli budowli. Zakończyła się ona sukcesem. Biuro Rekordów potwierdziło, iż Piotr złożył własnoręcznie aż 127 modeli.

📢 Psiocha. Jaka to potrawa i jak ją zrobić? Zobacz i wypróbuj przepis Psiocha ziemniaczana zwana też porką, fusią, prażuchą to bardzo smaczna potrawa wywodząca się z kuchni regionalnej. Potrawa jest bardzo prosta i tania a smakuje wyśmienicie. Wypróbuj przepis. 📢 Lekarze z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach apelują do rodziców. "Nie podawajmy dzieciom antybiotyków, jeśli nie są konieczne" Antybiotyków nie bierzemy w infekcjach wirusowych i „na wszelki wypadek” - ostrzegają lekarze z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Przed rozpoczynającym się sezonem jesienno-zimowym specjaliści uczulają, że leki te należy stosować tylko, gdy są absolutnie konieczne. 📢 Pilkington IGP rozpoczął produkcję w Sandomierzu! Otwarto tu nowy oddział - zobacz zdjęcia W Sandomierzu otwarto we wtorek, 19 września nowy oddział zajmujący się przetwórstwem szkła. Dzięki niemu firma NSG Group będzie mogła odpowiedzieć na rosnący popyt na szkło oraz szyby zespolone. Szyby zespolone produkowane w Sandomierzu trafiać będą do kluczowych klientów firmy z Polski południowej, ale też do projektów międzynarodowych.

📢 Wspaniały jubileusz 105-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Pawłowskiej. Jednostka otrzymała nowy sztandar. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 17 września jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Pawłowskiej w gminie Solec nad Wisłą obchodziła jubileusz 105-lecia istnienia. Uroczystość była okazją do odznaczenia wyróżniających się druhów. 📢 Ojcowie i synowie, dzielący pasję do piłki ręcznej. W tym gronie znajdują się byli i obecni reprezentanci Polski. Zobacz galerię zdjęć Pasja do piłki ręcznej, przekazywana z pokolenia na pokolenie. Poznajcie ojców i synów, którzy grali w szczypiorniaka. W tym znakomitym gronie znajdują się byli i obecni reprezentanci Polski, a także... pokerzysta. Zachęcamy do przeczytania i obejrzenia galerii zdjęć.

📢 Gigantyczna farma fotowoltaiczna działa w Mokrej, w powiecie koneckim. Ile energii potrafi wyprodukować, jaki teren zajmuje? Zobaczcie W Mokrej, w gminie Stąporków, w powiecie koneckim działa największa w Świętokrzyskiem farma paneli fotowoltaicznych. Zajmująca 20 hektarów powierzchni inwestycja kosztowała prawie 50 milionów złotych i obecnie znajduje się w pierwszej dziesiątce największych tego typu instalacji w Polsce! Czy inwestowanie w zieloną energię nadal się opłaca? Ile gospodarstw może zasilić w prąd taka farma? Zobaczcie film z drona. Więcej na ten temat na Regionalnym Forum Ekonomicznym Nowa Energia, 26 i 27 września w Kielcach.

📢 Wspaniały jubileusz 50-lecia gminy Michałów. Gwiazdami "Top Girls". Zobacz zdjęcia W weekend 16-17 września gmina Michałów obchodziła rocznicę 50-lecia swojego istnienia. Impreza nosiła nazwę "Jubileusze w krainie koni i mięty". W niedzielę odbył się koncert gwiazdy - zespołu Top Girls. 📢 Tanie samochody od komornika w Świętokrzyskiem. Nawet za pół ceny! Planujesz zakup auta? Sprawdź najbliższe licytacje Chcesz kupić tani samochód? Licytacje komornicze to doskonała okazja! Wystawionych jest wiele pojazdów w bardzo dobrym stanie i atrakcyjnej cenie. Sprawdź oferty komorników z województwa świętokrzyskiego. Te licytacje odbędą się we wrześniu i październiku. 📢 Premier Mateusz Morawiecki w Pionkach, Przytyku i Radomiu. Zobacz zapis transmisji z jego wizyty w regionie radomskim W Pionkach w powiecie radomskim w środę 20 września, nastąpiło otwarcie nowego pawilonu Szpitala Powiatowego imienia Marii i Lecha Kaczyńskich. Uroczystości odbyły się z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, parlamentarzystów i samorządowców. Premier Morawiecki po Pionkach odwiedził Przytyk, gdzie odbyło się otwarcie ośrodka zdrowia. Ostatnim punktem była wizyta w radomskiej Fabryce Broni "Łucznik". Zapis transmisji z wizyt szefa rządu dostępna na echodnia.eu.

📢 Farmutil we Włoszczowie. Znowu wrząca atmosfera, tym razem na sesji Rady Miasta. Podjęto stanowisko, zaskoczeń nie było, ale co dalej? We wtorek, 19 września w Urzędzie Gminy Włoszczowa odbyła się sesja Rady Miasta, która to zaprezentowała swoje stanowisko w sprawie budowy zakładu produkcji wysokogatunkowych protein, czyli mówiąc prościej – zakładu utylizacji padliny. Znowu padły mocne słowa, znowu wywiązała się ostra dyskusja. Radni są zdecydowanie przeciwni inwestycji, tak samo jak burmistrz, Starostwo i przede wszystkim mieszkańcy. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Po tragicznym wypadku w Stalowej Woli proces dobiega końca. A adwokaci wciąż szukają dziury w całym. Zobacz zdjęcia Przed Sądem Rejonowym w Stalowej Woli powoli dobiega końca ciągnący się od końca maja ubiegłego roku proces dotyczący drogowej tragedii w Stalowej Woli, w której życie straciło młode małżeństwo, osierocając trzech synów. Obrońcy oskarżonego dwoją się i troją, by znaleźć jakiekolwiek okoliczności łagodzące dla ich klienta. Bo o skrusze z jego strony nie może być mowy. We wtorek, 19 września sąd przesłuchał jednego świadka oraz trzyosobowy zespół biegłych.

📢 Dożynki 2023. Oto piękne gospodynie wiejskie, starościny. To one były prawdziwą ozdobą dożynek w regionie radomskim Dożynki 2023 dobiegły końca. Ich prawdziwą ozdobą były gospodynie wiejskie, starościny. Piękne i kolorowe stroje nadawały dożynkom prawdziwego kolorytu. Zobaczcie jak wyglądały, jak się prezentowały. 📢 Trwa budowa drugiego etapu obwodnicy Staszowa. Zobacz, jak idą prace Trwa budowa drugiego etapu obwodnicy Staszowa. Wartość najważniejszego obecnie zadania drogowego, które odbywa się na terenie powiatu staszowskiego to prawie 29 milionów złotych. Zobaczcie, jak idą prace.

📢 Budowa Akademii Radomiaka Radom z lotu ptaka robi ogromne wrażenie Trwa budowa obiektów piłkarskiej Akademii Radomiaka Radom na Koniówce. Na zdjęciach z lotu ptaka powstający obiekt robi duże wrażenie. 📢 "Lato doBIEGa końca" w Małogoszczu. Koncert Smolastego, moc atrakcji, a na koniec największy pokaz fajerwerków w regionie Niezapomniana zabawa, atrakcje, pełen emocji bieg, występy lokalnych artystów, koncert Smolastego oraz pokaz fajerwerków jakiego w naszym regionie jeszcze nie było. To wszystko mogliśmy podziwiać podczas niedzielnej imprezy "Lato doBIEGa końca" na stadionie Wiernej w Małogoszczu. Zobaczcie, co dokładnie czekało na przybyłych gości.

📢 Piękny i kolorowy koncert zespołu Mazowsze na Rynku w Radomiu. Zobacz nowe zdjęcia W niedzielę, 17 września na rynku w Radomiu zgromadziły się prawdziwe tłumy. Okazją do tego był wyjątkowy koncert zespołu Mazowsze. Spektakl "Kalejdoskop barw Polski" przenosił widzów w różne regiony naszego kraju przybliżając ich kulturę i zwyczaje. Zobacz nowe zdjęcia z tego wyjątkowego wydarzenia.

📢 Szukasz dobrej pracy w Tarnobrzegu? Oto najnowsze oferty zatrudnienia. Sprawdź Szukasz pracy w Tarnobrzegu lub okolicy? Oto najnowsze oferty zatrudnienia proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu. 📢 W tych miastach województwa świętokrzyskiego zarabia się najwięcej. Tutaj jest najwyższe wynagrodzenie brutto W tych miastach województwa świętokrzyskiego zarabia się najwięcej. Dzięki danym za 2022 rok udostępnionym przez Główny Urząd Statystyczny możemy zobaczyć, gdzie w Świętokrzyskiem są najwyższe zarobki brutto.

📢 Tysiące ludzi na koncercie Smolastego w Małogoszczu! Takich tłumów to miasto jeszcze nie widziało! Takich tłumów Małogoszcz jeszcze nie widział! W niedzielny wieczór, 17 września na stadionie Wiernej odbył się koncert jednej z najgorętszych gwiazd współczesnej sceny muzycznej w Polsce - Smolastego. Artysta wystąpił podczas wydarzenia "Lato doBIEGa końca". Na stadionie pojawili się fani z różnych części województwa świętokrzyskiego, ale nie tylko.

📢 Tłumy na pieczeniu ziemniaków w ogniskach w Dębnie. To już tradycja w gminie Raków "W dzień świętej Tekli ziemniaki będziem piekli" pod takim hasłem w Dębnie w gminie Raków, w niedzielę 17 września tradycyjnie już zapłonęły ogniska. Mnóstwo mieszkańców przyszło na wydarzenie, podczas którego pieczono ziemniaki, z uprawy których gmina słynie. 📢 Niezwykły koncert zespołu "Mazowsze" w Radomiu. Na Rynku tłum ludzi, wszyscy zachwyceni kunsztem artystów. Zobacz, jak bawili się widzowie Zespół "Mazowsze" to klasa sama w sobie, nic więc dziwnego, ze tyle osób przyszło na Rynek w Radomiu, żeby zobaczyć występ artystów. Nie zawiedli! W Radomiu wykonali koncert "Kalejdoskop barw Polski", wśród utworów są także te znane szerokiej publiczności w całym kraju, trudno się dziwić, że publiczność też śpiewała!

📢 Siarkowa potańcówka w Tarnobrzegu. Szalona zabawa na ostatniej w 2023 roku tanecznej imprezie na Rynku. Zobacz zdjęcia i wideo Na Rynku w Tarnobrzegu znów zawirował parkiet. W sobotni wieczór mieszkańcy od dzieci po seniorów bawili się w najlepsze na ostatniej miejskiej potańcówce w 2023 roku. Wrześniowa zabawa zyskała miano "siarkowej", bo towarzyszyła obchodom górniczego święta z okazji 70. rocznicy odkrycia złóż siarki w rejonie Tarnobrzega. Na parkiecie nie brakowało więc tancerzy w galowych mundurach. Poszukajcie siebie na zdjęciach.

📢 17 września - Dzień Doceniania Żony. Żoneczka, żona, żonka to bohaterka wielu memów. Oto najlepsze z nich 17 września to wyjątkowe święto w kalendarzu - Dzień Doceniania Żony. Zamężne kobiety stały się bohaterkami memów. Zobaczcie najlepsze z nich. 📢 Legendarny niemiecki czołg odnaleziony w Bieleckich Młynach pod Kielcami! Zobacz zdjęcia i filmy Trwające od wtorku, 12 września w Bieleckich Młynach w gminie Morawica, powiecie kieleckim poszukiwania niemieckiego czołgu zakończone sukcesem! Na Facebooku opublikowano w sobotę, 16 września zdjęcia i filmy z wydobywania wraku. Zobaczcie, jak po 78 latach wygląda ta potężna niegdyś maszyna.

📢 Atlas grzybów trujących i niejadalnych. Tak odróżnisz prawdziwki od fałszywek. Kluczowe różnice pokazujemy na zdjęciach - 3.09.2023 Wilgoć i ciepło - te dwa czynniki jednocześnie powodują, że w lasach pojawiają się grzyby. A razem z nimi pojawiają się grzybiarze, którzy zawsze zastanawiają się czy do koszyka trafił właśnie grzyb jadalny, niejadalny czy może nawet trujący. Jak odróżnić prawdziwki od "fałszywek"? Zapraszamy do galerii zdjęć, na których pokażemy różnice pomiędzy najczęściej mylonymi grzybami trującymi i jadalnymi.

