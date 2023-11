Przegląd prasy 22.11.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Horoskop dzienny na środę, 22 listopada 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 22.11.2023. Horoskop dzienny na środę zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

Jak co roku przed Bożym Narodzeniem w sklepiku Kram Zręczne Rękodzieło przy ulicy Jana Pawła II w Kielcach możemy znaleźć śliczne i oryginalne ozdoby świąteczne. Wykonywane przez osoby z niepełnosprawnościami, ujmują kunsztem wykonania oraz sercem włożonym w zszycie i sklejenie każdego elementu ozdoby. Co tym razem ekipa Zręcznego Rękodzieła przygotowała dla kielczan? Zobaczcie film i zdjęcia.

Studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego mieli okazję uczestniczyć w konferencji naukowej dotyczącej szeroko pojętej pracy socjalnej. Jak się okazuje - również ta dyscyplina rozwija się, mierzy z nowymi wyzwaniami zmieniającego się świata i jak przyznali studenci - wykłady i dyskusje, pomogą im w przyszłym zawodzie psychologa, pedagoga czy pracownika socjalnego.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dotyczące pogody w województwie świętokrzyskim. Informacja jest ważna zwłaszcza dla kierowców, ponieważ nadchodzą marznące deszcze. Będzie bardzo ślisko.

Były przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grębowie oraz jego zastępczyni zostali przesłuchani w procesie dotyczącym wielomilionowych przekrętów bankowych, które w konsekwencji doprowadziły do bankructwa banku. Przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu we wtorek 21 listopada 85-letni Marian R. nie przyznał się do winy, choć w końcowym etapie wiedział już, że doszło do wyłudzenia kredytów wysokości 19 milionów złotych, a jego podpis został podrobiony na bankowych dokumentach.