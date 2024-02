Przegląd prasy 23.02.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych. Osłabiona Industria Kielce wyraźnie przegrała na wyjeździe z Paris Saint Germain 26:35”?

Prasówka 23.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych. Osłabiona Industria Kielce wyraźnie przegrała na wyjeździe z Paris Saint Germain 26:35 Piłkarze ręczni Industrii Kielce w 12. kolejce EHF Ligi Mistrzów przegrali w Paryżu z PSG 26:35 (14:15). W pierwszej połowie, mimo dużych braków kadrowych, mistrzowie Polski dzielnie stawiali opór gospodarzom. Po przerwie świetnie dysponowany Andreas Palicka w bramce PSG i proste błędy w ataku sprawiły, że zespół Paris Saint Germain odskoczył mistrzom Polski i ostatecznie wygrał różnicą 9 bramek. Kielczanie z 13 punktami zajmują czwarte miejsce w grupie A.

📢 Katarzyna Gärtner obchodzi 82. urodziny. Zobacz unikatowe zdjęcia kompozytorki mieszkającej pod Końskimi Katarzyna Gärtner, autorka setek przebojów, przyjaciółka największych polskich gwiazd, obchodzi 82. urodziny. Z tej okazji mamy dla Was unikatowe fotografie kompozytorki, dzięki której mamy takie hity jak "Małgośka", „Eurydyki tańczące”, "Bądź gotowy dziś do drogi" czy "Wielka woda".

📢 Rewolucja w Koronie Kielce. Piotr Dulnik nie jest już przewodniczącym Rady Nadzorczej. Są też inne zmiany. Ostre reakcje na te decyzje Rewolucja w Koronie Kielce. W czwartek, 22 lutego, z funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Korona Kielce odwołany został Piotr Dulnik, prezes Suzuki Motor Poland, głównego sponsora kieleckiego klubu i grającej w ekstraklasie drużyny piłkarskiej Korona Kielce. Odwołano też członka Rady Nadzorczej Jakuba Kilarskiego. W ich miejsce powołano trzy nowe osoby do Rady Nadzorczej. Ostro na te zmiany zareagował prezes zarządu Korony Łukasz Jabłoński, wokół klubu zawrzało.

Prasówka 23.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ewa Choda nową dyrektor sandomierskiego oddziału Banku PKO BP. Zastąpiła wieloletniego szefa Janusza Sochackiego Od początku marca 2024 roku funkcję dyrektor sandomierskiego oddziału Banku PKO BP będzie pełnić Ewa Choda - długoletni, doświadczony pracownik sandomierskiego oddziału banku. Zastąpi wieloletniego szefa Janusza Sochackiego.

📢 Prezentacja Stali Stalowa Wola przed rundą wiosenną w drugiej lidze. Zobacz zdjęcia i film W czwartek 22 lutego na terenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej odbyła się oficjalna prezentacja zespołu Stali Stalowa Wola przed rundą wiosenną w drugiej lidze. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 Filmowy skansen w Parku Etnograficznym w Tokarni. Specjalna mapa poprowadzi po miejscach znanych z kina. Zobacz film i zdjęcia Park Etnograficzny w Tokarni to miejsce znane i lubiane przez reżyserów. Przez lata kręcone tu były filmy i seriale, które wielu z nas doskonale zna: "Wojenne dziewczyny", "Śluby Panieńskie", "Wołyń" czy "Wyklęty". Tylko w minionym roku w naszym pięknym skansenie powstały "Sami Swoi. Początek", "Pani od Polskiego" oraz "Dewajtis". Nowa atrakcja jaką jest "Filmowy skansen" pozwoli zwiedzić wszystkie miejsca, w których nagrywane były sceny do tych produkcji.

📢 Piotr Łojek Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty! Kim jest nowy szef naszych nauczycieli? W czwartek, 22 lutego odbył się konkurs Piotr Łojek, który jest obecnie dyrektorem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w kieleckim ratuszu wygrał konkurs na stanowisko Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Do zajęcia tego ważnego stanowiska było ośmiu chętnych. Kim jest nowy szef naszych nauczycieli? Zobaczcie szczegóły. 📢 Totalna metamorfoza ulicy Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnobrzegu. Pergole, parkingi i nowe rondo. Zobacz zdjęcia z budowy Asfalt, chodniki, parkingi, pergole - oto metamorfoza ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnobrzegu. Dawna płytówka prowadząca do siedzib wielu firm na etapie remontu straciła miano najgorszej drogi w mieście. Budowana jest od podstaw. W miejscu jej skrzyżowania z ulicą Kwiatkowskiego już obowiązuje ruch okrężny. Droga łączy się rondem z obwodnicą Tarnobrzega. Zobacz postęp prac.

📢 Mister Studniówki 2024. Oto TOP 10 kandydatów w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia Wybory Miss i Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najprzystojniejszego mężczyznę podczas tegorocznych studniówek w regionie radomskim. O wyniku zdecydują – po połowie głosy jury i głosy czytelników. To już ostatnie dni głosowania. Który z kandydatów jest faworytem Internautów? Zobaczcie liderów rankingu w regionie. 📢 Miss Studniówki 2024. Oto TOP 20 kandydatek w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia Wybory Miss i Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę oraz najprzystojniejszego mężczyznę podczas tegorocznych studniówek w regionie radomskim. O wyniku zdecydują – po połowie głosy jury i głosy czytelników. To już ostatnie dni głosowania. Która z kandydatek jest faworytką Internautów? Zobaczcie liderki rankingu w regionie.

📢 Kandydaci na burmistrza Radoszyc w wyborach samorządowych 2024. Jest ich czworo. Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, w poniedziałek 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych. Wygląda na to, że o stanowisko burmistrza Radoszyc będzie walczyć aż czworo kandydatów. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście. 📢 Hitowe debiuty na targach Kids' Time w Kielcach. Te nowości podbiją rynek! Zobaczcie zdjęcia i film Strefa Debiutów otworzyła w czwartek, 22 lutego drugi dzień Business Forum na targach Kids’ Time w Kielcach. Przestrzeń stworzona została z myślą o tych wystawcach, którzy po raz pierwszy prezentują ofertę swoich produktów podczas targów Kids’ Time. A wśród nich były naprawdę hitowe produkty. Zobaczcie zdjęcia i film.

📢 Poznaj swojego dzielnicowego z Radomia. Kto pełni służbę na twoim osiedlu? Zobacz zdjęcia Dzielnicowy to policjant, który doskonale zna dzielnice i osiedla, na których mieszkamy. To on nam pomoże w problemach, dlatego warto wiedzieć, do kogo zwrócić się o pomoc. Poznajcie dzielnicowych z Radomia.

📢 Domy na sprzedaż w Zwoleniu i powiecie zwoleńskim. Jak wyglądają, jakie są ich ceny? W powiecie zwoleńskim nie brakuje domów na sprzedaż. Przygotowaliśmy zestawienie nieruchomości. Sprawdź, ile trzeba zapłacić, by stać się posiadaczem domu. Prezentujemy je od najtańszego do najdroższego. Dane pochodzą z serwisu OTODOM.PL. 📢 Śladami Kargula i Pawlaka w Tokarni! Słynną wieś i płot z "Samych Swoich. Początek" można oglądać w Parku Etnograficznym "Kargul, podejdź no do płota, jako i ja podchodzę" - tę kwestię znają chyba wszyscy. Tak się składa, że do słynnego "płota" podejść może każdy z nas, ponieważ stoi on w Parku Etnograficznym w podkieleckiej Tokarni. Ten element scenografii pozostał po zdjęciach do prequela kultowej trylogii - "Sami Swoi Początek". To jednak nie wszystko. Zobaczcie, jak wygląda wieś Krużewniki, w którą zmieniła się Tokarnia.

📢 Miss Studniówki 2024. Oto TOP 10 liderek na Północnym Podkarpaciu. Która najpiękniejsza? Zobacz zdjęcia Wybory Miss i Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Byliśmy na wszystkich balach na Północnym Podkarpaciu, gdzie zbieraliśmy zgłoszenia kandydatek. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. O wyniku zdecydują – po połowie głosy jury i głosy czytelników. Głosowanie trwa do czwartku, 29 lutego do godziny 21. Oto ranking TOP 10 liderek.

📢 Oto miasta, które najszybciej się wyludniają w regionie radomskim. W niektóre dane aż trudno uwierzyć - 22.02.2022 Trudno w to uwierzyć, ale miasta w regionie radomskim wyludniają się bardzo szybko. Przeanalizowaliśmy dane z lat 2002 - 2021. Co ciekawe, w województwie mazowieckim liczba mieszkańców wzrosła o ponad pięć procent. Nasz region to jednak inna bajka. Tylko w trzech miastach liczba stale rośnie. Jeśli chodzi o pozostałe wyniki są zatrważające.

📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Foremniak. Gwiazda Mam Talent i popularna aktorka ma efektowny dom urządzony z wyczuciem stylu. Zobacz zdjęcia Pochodząca z Radomia polska gwiazda telewizji i filmu, Małgorzata Foremniak, od lat marzyła od domku na wsi, który sama urządzi. Jakiś czas temu przeprowadziła się do Starejwsi, w której urządza swoją posiadłość. Zobaczcie, jak się prezentuje. 📢 Kandydaci na burmistrza Szydłowa w wyborach samorządowych 2024. Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, w poniedziałek 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych. Wygląda na to, że o stanowisko burmistrza Szydłowa będzie walczyć piątka kandydatów. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście. 📢 Mister Studniówki 2024. Oto liderzy głosowania w Świętokrzyskiem. Zobacz zdjęcia Wybory Miss i Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę oraz najprzystojniejszego mężczyznę podczas tegorocznych studniówek w regionie świętokrzyskim. O wyniku zdecydują – po połowie głosy jury i głosy czytelników. To już ostatnie dni głosowania. Który z kandydatów jest faworytem Internautów? Zobaczcie liderów rankingu w województwie.

📢 Miss Studniówki 2024. Oto liderki głosowania w Świętokrzyskiem. Która najpiękniejsza? Zobacz zdjęcia Wybory Miss i Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę oraz najprzystojniejszego mężczyznę podczas tegorocznych studniówek w regionie świętokrzyskim. O wyniku zdecydują – po połowie głosy jury i głosy czytelników. To już ostatnie dni głosowania. Która z kandydatek jest faworytką Internautów? Zobaczcie liderki rankingu w województwie.

📢 Kandydaci na burmistrza Staszowa w wyborach samorządowych 2024. Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, w poniedziałek 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych. Wygląda na to, że o stanowisko burmistrza Staszowa będzie walczyć szóstka kandydatów. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście. 📢 Wybory samorządowe 2024. Kandydaci na radnych gminy Nowiny z Komitetu Wyborczego Wyborców Sebastiana Nowaczkiewicza. Poznaj ich W niedzielę, 7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe 2024. Do poniedziałku, 12 lutego trwała rejestracja komitetów wyborczych. Jednym z zarejestrowanych komitetów z gminy Nowiny jest Komitet Wyborczy Wyborców Sebastiana Nowaczkiewicza. Z tego komitetu, oprócz kandydata na wójta, wystartuje 15 kandydatów na radnych do rady gminy. Kim są i skąd pochodzą? Poznajcie ich.

📢 Blanka i Sara z "Rolnik szuka żony" znowu razem. Kandydatki Artura zachwycone Pałacem Odrowążów: "Na chwilę przeniosłam się do raju" Od zakończenia dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony" minęło już kilka miesięcy. Udział w tym popularnym programie wzięła między innymi Blanka Świercz z Szydłowca, która była kandydatką Artura z Mazowsza. Została nawet zaproszona przez niego do gospodarstwa. Tam poznała Sarę z Warszawy, z którą jak się potem okazało bardzo się zaprzyjaźniła. Blanka nawet przyznała, że jest dla niej jak siostra. Obie panie spotykają się dość regularnie, co relacjonują na Instagramie. Teraz pochwaliły się zdjęciami z wycieczki do Pałacu Odrowążów w Chlewiskach. Zobaczcie, jak spędzały czas. 📢 Pijani kierowcy na drogach w Świętokrzyskiem. W tych gminach jest ich najmniej Prezentujemy gminy w regionie świętokrzyskim, w których w 2023 roku policjanci najrzadziej zatrzymywali pijanych kierowców w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. Dane według Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Po których drogach w Świętokrzyskiem jeździ najmniej pijanych kierowców?

📢 Kolejna akcja krwiodawstwa w Elektrowni Połaniec. Oddano blisko 25 litrów krwi Enea Elektrownia Połaniec wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, po raz dwudziesty pierwszy zorganizowała akcję honorowego oddawania krwi. Wydarzenie, które odbyło się 15 lutego w siedzibie spółki, zgromadziło zarówno pracowników, jak i lokalnych mieszkańców, którzy razem dali wyraz solidarności i gotowości do pomocy innym poprzez podzielenie się swoim życiodajnym płynem. 📢 Kibice na meczu Moravia Tompawex Obice - Rekord Bielsko-Biała w 1/8 Pucharu Polski w futsalu. W hali w Bilczy był nadkomplet publiczności Nadkomplet kibiców obejrzał w hali sportowej w Bilczy mecz 1/8 finału Pucharu Polski w futsalu. Moravia Tompawex Obice przegrała z Rekordem Bielsko-Biała 2:10. Za wspaniałą postawę w rozgrywkach pucharowych podziękował drużynie burmistrz Morawicy Marian Buras.

📢 W Zaostrowie awaryjnie zatrzymał się pociąg jadący do Czech. Strażacy ewakuowali 150 osób Do awarii pociągu relacji Bohumin – Warszawa doszło w środowy wieczór, 21 lutego po godzinie 21 w okolicach miejscowości Zaostrów w powiecie koneckim. Strażacy ewakuowali około 150 osób. 📢 Wojewoda z wizytą w Busku. Spotkał się z sympatykami i działaczami Platformy Obywatelskiej Wojewoda świętokrzyski Józef Bryk odwiedził we wtorek, 20 lutego Busko-Zdrój, gdzie spotkał się z sympatykami oraz lokalnymi strukturami Koalicji Obywatelskiej, a także kandydatami w nadchodzących wyborach samorządowych. Wspomniał, że to jedno z pierwszych jego spotkań z mieszkańcami regionu po nominacji na stanowisko.

📢 55 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w Nisku złożyło przysięgę. Zobacz zdjęcia 55 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w Nisku, w tym 20 kobiet, w sobotę, 10 lutego złożyło przysięgę wojskową, stając się, po ukończeniu 27-dniowego szkolenia, pełnoprawnymi żołnierzami Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej.

📢 Kuba Urbański, lider zespołu Playboys, był gościem starosty radomskiego na spotkaniu wójtów i burmistrzów w sprawie dróg W Starostwie Powiatowym w Radomiu odbyło się niedawno spotkanie burmistrzów, wójtów z władzami powiatu. Tematem były drogi. Podsumowano dotychczasową współpracę, dyskutowano na temat kolejnych inwestycji. Ku zaskoczeniu wszystkich pojawił się również Kuba Urbański… wokalista znanego zespołu Playboys i też zabrał głos w sprawie dróg. 📢 Wybory 2024. Koalicja Obywatelska zawalczy o władzę w Skarżysku-Kamiennej i powiecie skarżyskim. Na prezydenta Jarosław Niziołek Wybory samorządowe 2024. W środę, 21 lutego w Skarżysku-Kamiennej oficjalnie zaprezentowano liderów list Koalicji Obywatelskiej, którzy będą kandydować w kwietniu do Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej, Rady Powiatu Skarżyskiego i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Podczas konferencji poznaliśmy też bliżej kandydata na prezydenta - Jarosława Niziołka. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Zimowa Wampiriada w Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu. Studenci honorowo oddali krew Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu zorganizowała zimową Wampiriadę, pierwszy raz włączając się w ogólnopolską akcję honorowego krwiodawstwa prowadzoną w środowisku akademickim. Chętnych do podzielenia się cennym darem nie brakowało. Zobaczcie zdjęcia i wideo. 📢 Pan Jan Sufczyński z Tuczęp świętował sto lat! Były gratulacje i kwiaty. Zobacz zdjęcia Pan Jan Sufczyński z Tuczęp 7 lutego obchodził piękny jubileusz - 100. lecie urodzin. Dostojnego jubilata odwiedzili wysoko postawieni goście, by złożyć mu życzenia i gratulacje. Historia jego życia jest bardzo ciekawa.

📢 Mieszkaniec Radzanowa: Sąsiad groził mi maczetą. Błagam o pomoc, gehenna trwa od lat Mieszkaniec Radzanowa twierdzi że od lat jest prześladowany przez sąsiada. - Na początku lutego groził mi maczetą. Takie mam życie. Czy muszę przyjść na policję z nożem w plecach, żeby ktoś zauważył mój problem? - pyta.

📢 One powalczą o tytuł Miss Nastolatek Województwa Świętokrzyskiego 2024. Zobacz zdjęcia kandydatek To już 18 edycja konkursu Miss i Mister Województwa Świętokrzyskiego. Kto w tym roku zdobędzie zaszczytne tytuły? Niedawno w Hotelu Dal w Kielcach odbył się casting, w którym prezentowały się najpiękniejsze mieszkanki regionu. Zobaczcie zdjęcia kandydatek na Miss Nastolatek Województwa Świętokrzyskiego 2024. 📢 One powalczą o tytuł Miss Województwa Świętokrzyskiego 2024. Zobacz zdjęcia kandydatek To już 18 edycja konkursu Miss i Mister Województwa Świętokrzyskiego. Kto w tym roku zdobędzie zaszczytne tytuły? Niedawno w Hotelu Dal w Kielcach odbył się casting, w którym prezentowały się najpiękniejsze mieszkanki regionu. Zobaczcie zdjęcia kandydatek na Miss Województwa Świętokrzyskiego 2024. 📢 Zręczna lekcja piłki ręcznej zawitała do Publicznej Szkoły Podstawowej. Kilkaset dzieci zachwyconych pokazem PreZero APR-u. Zobacz zdjęcia Cykliczna akcja PreZero APR-u Radom, a więc "Zręczna lekcja piłki ręcznej" zawitała do PSP nr 9 w Radomiu. Kilkaset dzieci i młodzieży w dwóch turach miało okazję zapoznać się ze szczypiorniakiem. W roli trenerów, nie kto inny jak zawodniczki PreZero APR-u Radom.

📢 Wypadek w Sandomierzu. Krajowa trasa numer 77 była zablokowana po zderzeniu ciężarówek Do zderzenia dwóch ciężarówek doszło w środowy wieczór na ulicy Kwiatkowskiego w Sandomierzu. To część ruchliwej trasy krajowej numer 77.

📢 W Łagowie powstało wyjątkowe lapidarium. Tu dowiesz się, jakie geologiczne skarby kryje ta ziemia Słynąca z wyjątkowych odkryć geologicznych gmina Łagów może się pochwalić nową i bardzo interesującą atrakcją turystyczną. W ramach większego projektu rewitalizacji miasta, niedaleko Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie, powstało lapidarium ukazujące geologiczną budowę Łagowa. W tym niecodziennym parku, możemy podziwiać wszelkiego rodzaju skały i głazy, między innymi kwarcyty, granity czy dolomity, które do tej pory wydobywa się na terenie gminy. Zobaczmy. 📢 Wypadek w Sukowie. Zderzyły się dwa samochody osobowe, kierowca ranny Dwa samochody osobowe zderzyły się w środowe popołudnie, 21 lutego w podkieleckim Sukowie. Jeden z kierowców został ranny.

📢 Awantura w Nidzie Pińczów. Byli zawodnicy chcą pieniędzy. Klub: Nie możemy ich wypłacić Awantura w Nidzie Pińczów. Czterech zawodników oskarża klub o niewypłacenie pieniędzy za grę w dwóch ostatnich miesiącach sezonu 2022/2023. Klub nie uznaje ich roszczeń. - Nie mamy żadnych dokumentów potwierdzających, że taka sytuacja zaszła - mówią przedstawiciele Nidy. 📢 W Łagowie powstanie duża farma fotowoltaiczna z magazynem energii. To wielomilionowa inwestycja w zieloną energię Miasto i gmina Łagów inwestuje w zieloną energię. Wkrótce, na należącej do samorządu działce - w miejscu, gdzie przed laty znajdowała się Gminna Spółdzielnia (GS) w Łagowie, a także dawna siedziba gminy, powstanie wielka farma fotowoltaiczna z magazynem energii. Jak podkreśla burmistrz Paweł Marwicki, ta inwestycja to dopiero początek zapewniania bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom gminy.

📢 Pogrzeb Eweliny Bień w Iwaniskach. Mnóstwo ludzi żegnało zmarłą, byłą radną Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Rodzina, przyjaciele, koledzy i znajomi pożegnali w środę, 21 lutego Ewelinę Bień, działaczkę społeczną i byłą radną Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Pogrzeb odbył się w Iwaniskach.

📢 Kids' Time w Targach Kielce. Nowości zabawkowe dla dzieci z 12 krajów – zobacz na zdjęciach Targi Kielce po raz kolejny stają się areną dla najnowszych trendów wśród zabawek dla najmłodszych. Od 21 do 23 lutego trwa 14. edycja Kids' Time, największego biznesowego wydarzenia branży dziecięcej w tej części Europy. 📢 Śmieszne memy o Kielcach i regionie. Tak śmieją się z nas internauci! Co ich bawi? Zobaczcie śmieszne memy o Kielcach i regionie Świętokrzyskim. Jak stolicę województwa widzą internauci? A jak śmieją się z innych miast w regionie? Na tapet trafiły między innymi Starachowice, Jędrzejów czy podkielecki ... Oto memy i śmieszne obrazki o Kielcach i województwie świętokrzyskim.

📢 Wiechu nagrał diss na Kielce. Posłuchaj utworu o mieście majonezu i scyzoryków Czara goryczy przelała się. Młody kielczanin w szczerym utworze mówi, czego nie znosi w mieście. Klip w dwa dni zyskał już ponad 6 tysięcy wyświetleń w YouTube. 📢 XIII Miejskie Dyktando dla Dzieci i Młodzieży w Tarnobrzegu. Tym razem królowały archaizmy i ludowszczyzna Uczniowie tarnobrzeskich szkół publicznych i niepublicznych, w środę 21 lutego zmierzyli się tekstem XIII Miejskiego Dyktanda dla Dzieci i Młodzieży. Tradycyjnie już w auli Państwowej Uczelni Zawodowej imienia profesora Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, znajomość zasad ortografii i interpunkcji sprawdziło również kilkanaście osób startujących w kategorii VIP. 📢 Tak dzisiaj wygląda Solejukowa z serialu Ranczo. Zobaczcie na zdjęciach, jak zmieniła się Katarzyna Żak - 21.02.2024 Przez miliony Polaków Katarzyna Żak kojarzona jest przede wszystkim z roli Kazimiery Solejuk w serialu "Ranczo". Aktorka ma jednak na swoim koncie również wiele innych ról filmowych, serialowych i teatralnych. Niedawno minęło 17 lat od emisji pierwszego odcinka kultowego już serialu "Ranczo". Z tej okazji przypominamy, jak przez lata zmieniała się jedna głównych bohaterek "Rancza"!

📢 Miss Województwa Mazowieckiego 2024. Oto piękne kandydatki z regionu radomskiego. Poznaj je, liczą na nasze wsparcie W niedzielę, 25 lutego o godzinie 19 odbędzie się półfinał konkursu Miss Województwa Mazowieckiego 2024. W tym roku wydarzenie odbędzie się gościnnie w Arche Hotel Krakowska w Warszawie. O tytuł ubiega się 117 kandydatek, 7 z nich pochodzi z regionu radomskiego. Prezentujemy nasze piękne panie, które powalczą o tytuł najpiękniejszej w województwie. 📢 Oto błędy językowe najczęściej popełniane przez Polaków. Czy Polacy mówią poprawnie? Sprawdź, czy ty mówisz po polsku 21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (Międzynarodowy Dzień Dziedzictwa Językowego), który ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. Czy my - Polacy, potrafimy się poprawnie posługiwać swoim językiem ojczystym? Bywa z tym różnie. Jakie najczęściej błędy językowe popełniamy rozmawiając z innymi?

📢 Sprawa Waldemara Maruszczaka. Część radnych powiatowych w Sandomierzu zgodziło się na zwolnienie z pracy swojego kolegi z Rady Dziewięcioma głosami za przy sześciu przeciw Rada Powiatu w Sandomierzu wyraziła zgodę na zwolnienie z pracy swojego kolegi z Rady Waldemara Maruszczaka, który w ostatnich latach pełnił funkcję kierownika powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sandomierzu. Radny, działacz lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości był broniony przez swoich kolegów z klubu. W dyskusji poleciały gorzkie słowa i większość radnych opowiedziała się za rozwiązaniem z radnym stosunku pracy. 📢 Prezentacja kandydatów do Rady Miasta, Powiatu i na prezydenta Starachowic z Komitetu Wyborczego TST Twój Samorząd Teraz. Zrobili show Wybory samorządowe 2024. Wiemy już oficjalnie kto będzie kandydował do Rady Miasta Starachowice, Rady Powiatu Starachowickiego oraz na prezydenta Starachowic w kwietniowych wyborach samorządowych z ugrupowania, które jest porozumieniem Platformy Obywatelskiej, Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 oraz stowarzyszeń: Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych, Inicjatywa dla Starachowic i Twój Samorząd Teraz. Kandydatem na prezydenta oficjalnie ogłoszonym został Piotr Capała. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania.

📢 Tarnobrzeg. Zimowe Jezioro Aniołów w Jeziorze Tarnobrzeskim i Yeti Run - zimowy bieg w szortach już w tę niedzielę Już w najbliższą niedzielę, 25 lutego w Tarnobrzegu zimowa odsłona akcji Jezioro Aniołów - wspólnej kąpieli o wschodzie słońca w Jeziorze Tarnobrzeskim, połączonej ze zbiórką pieniędzy na dokończenie budowy hospicjum dla dzieci. Tego dnia będzie również Yeti Run - zimowy bieg w szortach na dystansie kilku kilometrów oraz challenge #504km, czyli bieg na 504 metry połączony z wpłatą dowolnej kwoty na hospicjum. 📢 Nowoczesny, przeszklony, oczekiwany. Powstaje nowy budynek Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu. Zobacz zdjęcia i wizualizację Nowa inwestycja Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu poprawi warunki kształcenia studentów i zmieni krajobraz przy ulicy Sienkiewicza. Rozpoczęła się już budowa nowoczesnego, przeszklonego gmachu o trzech kondygnacjach nadziemnych. Finał prac zapowiedziano na koniec tego roku. Zobaczcie zdjęcia i wizualizacje.

📢 W Tarnobrzegu nagrodzono Czytelników Roku 2023. Gościem spotkania był Michał Rusinek. Zobacz zdjęcia Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu nagrodziła czytelników, którzy wypożyczyli w 2023 roku najwięcej książek. Nagrody wręczył gość specjalny wydarzenia Michał Rusinek, wieloletni sekretarz noblistki Wisławy Szymborskiej, autor nagradzanych i docenianych książek dla dzieci i dorosłych. 📢 Jubileusz złotych godów w gminie Nowiny. 16 małżeństw przeżyło ze sobą 50 lat! Receptą na szczęśliwe życie jest... miłość W zdrowiu i w chorobie, w chwilach radości i smutku - 16 par z terenu gminy Nowiny przeżyło ze sobą aż 50 lat. Z tego powodu, we wtorek, 20 lutego w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach odbyła się piękna uroczystość złotych godów podczas której, małżonkowie otrzymali pamiątkowe medale, serdeczne życzenia oraz upominki. Jak jest ich recepta na szczęśliwe życie razem?

📢 Kandydaci na burmistrza Łagowa w wyborach samorządowych 2024. Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, w poniedziałek 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych. Wygląda na to, że o stanowisko burmistrza Łagowa będzie walczyć trzech kandydatów. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście. 📢 Białobrzeskie Mosty dla przedsiębiorców wręczone podczas dorocznego spotkania przedstawicieli biznesu i samorządu W Białobrzegach odbyło się doroczne spotkanie z przedsiębiorcami, podczas którego wręczono Białobrzeskie Mosty, wyróżnienia dla firm prowadzących działalność gospodarczą ponad 20 lat, ale też instytucji i organizacji działających w gminie Białobrzegi. W tym roku wyróżnienia otrzymało 18 firm działających w różnych branżach. W spotkaniu wzięło udział ponad 200 przedsiębiorców, byli również samorządowcy. 📢 Strajk rolników w Waśniowie, a także w Nowej Słupi na trasach numer 751 i 756. Ogromne korki. Zobacz zdjęcia i wideo We wtorek, 20 lutego w Waśniowie odbywa się protest rolników, którzy wyruszyli z tego miejsca do Nowej Słupi. Zablokowane zostały drogi numer 751 i 756 na granicy powiatów ostrowieckiego i kieleckiego.

📢 Złodzieje w domu pod Pińczowem, zrabowali nie tylko gotówkę Cztery tysiące złotych gotówką oraz biżuterię ukradł rabuś, który w gminie Złota w powiecie pińczowskim włamał się do domy. Właściciel swoje straty wycenił na siedem tysięcy złotych. 📢 Protest rolników w Radomiu. Na ulicach setki ciągników i maszyn rolniczych, były utrudnienia w ruchu samochodów Protest rolników w Radomiu. Wyrażają w ten sposób sprzeciw unijnej polityce dotyczącej importu ukraińskich produktów oraz strategii "Zielonego Ładu". Ulicami miasta we wtorek przejeżdżały ciągniki i maszyny rolnicze. Rolnicy i sadownicy z regionu grójeckiego wyjechali do Dorohuska w województwie lubelskim, aby uczestniczyć w blokadzie przejścia granicznego z Ukrainą.

📢 Wielki protest rolników. W Durdach producenci rolni z Podkarpacia i Sandomierszczyzny zablokowali "szeroki tor" LHS. Zobacz zdjęcia i wideo Ruszył potężny protest rolniczy w Durdach, w powiecie tarnobrzeskim. Dziesiątki ciągników rolniczych i samochodów osobowych, zgodnie z zapowiedzą we wtorek, 20 lutego o godzinie 11 w Durdach zatarasowało jedną część drogi wojewódzkiej 872 relacji Majdan Królewski - Baranów Sandomierski i szeroki tor prowadzący do terminala przeładunkowego Linii Hutniczo-Szerokotorowej. Protest ma trwać nieustannie aż do 14 marca, ale odczuć mają go wyłącznie kierowcy ciężarówek odbierających towary z terminala, bowiem blokowane będą właśnie dojazdy w to miejsce.

📢 4. Bal Miłośników Sportu w Skarżysku-Kamiennej. Zbierano na stypendia dla sportowców. Były gwiazdy: Krasowska, Bródka, Hajto Bal Miłośników Sportu odbył się w sobotę, 17 lutego w Skarżysku-Kamienej. Zbierano pieniądze na stypendia dla sportowo uzdolnionej młodzieży. Na imprezie pojawiło się wielu znanych gości, między innymi mistrz olimpijski Zbigniew Bródka czy słynny piłkarz Tomasz Hajto. Licytacje były w tym roku rekordowe. 📢 Wstępy 2024 w Skaryszewie. Targom Końskim towarzyszy Aleja Twórców Ludowych. Zobacz czym handlowano na dziesiątkach stoisk W urokliwym Skaryszewie, gdzie historia splata się ze współczesnością, a kultura ludowa tętni życiem, 19 lutego rozpoczęły się Wstępy. Targom Końskim towarzyszy Aleja Twórców Ludowych, przyjechali handlarze, kupcy. W całym miasteczku są setki przyjezdnych.

📢 Rozpoczęły się Wstępy 2024 – na targach końskich w Skaryszewie można oglądać najpiękniejsze wierzchowce. Zobacz zdjęcia i wideo Najpiękniejsze klacze, ogiery, czy kucyki można oglądać w Skaryszewie. W poniedziałek, 19 lutego do miasteczka przyjechali nie tylko nie tylko hodowcy, ale także miłośnicy koni. Trwa Skaryszewski Jarmark Koński Wstępy i potrwa do wtorku, 20 lutego.

📢 Oto najpiękniejsze kreacje na studniówkach 2024 w Radomiu. Maturzystki wyglądały w nich zjawiskowo! Sezon studniówkowy w Radomiu dobiegł końca. W ostatni weekend odbyły się już ostatnie bale w regionie. Każda ze studniówek była wyjątkowym wydarzeniem, dlatego zarówno panie, jak i panowie zadbali o każdy szczegół swojego ubioru. Zobacz najpiękniejsze kreacje maturzystek ze studniówek 2024 w Radomiu. 📢 Śmierć Eweliny Bień poruszyła region. Byłą radą Sejmiku, i działaczkę społeczną w wyjątkowy sposób żegnają przyjaciele i znajomi W sobotę rano zmarła Ewelina Bień, działaczka społeczna, była radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014 - 2018. Była osobą bardzo lubianą, jej śmierć była dla wielu osób wstrząsem. Nic dziwnego, że w wyjątkowy sposób żegnają Ewelinę Bień w mediach społecznościowych przyjaciele, znajomi i osoby z którymi zetknęła się podczas swojej działalności. Zamieszczają też wiele wyjątkowych zdjęć.

📢 Zmarła Ewelina Bień. Była radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i działaczka społeczna miała zaledwie 40 lat W sobotę, 17 lutego dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Zmarła Ewelina Bień, działaczka społeczna, była radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014 - 2018. Miała zaledwie 40 lat. Osierociła małego synka. Pochodziła z miejscowości Zielonka w powiecie opatowskim. W ostatnim czasie mieszkała w Kielcach.

📢 Oto najpiękniejsze kreacje na studniówkach 2024 w Kielcach. Maturzystki wyglądały w nich zjawiskowo! Sezon studniówkowy w Kielcach dobiegł końca. W ostatni weekend odbyły się już ostatnie bale w regionie. Każda ze studniówek była wyjątkowym wydarzeniem, dlatego zarówno panie, jak i panowie zadbali o każdy szczegół swojego ubioru. Zobacz najpiękniejsze kreacje maturzystek ze studniówek 2024 w Kielcach. 📢 Najpiękniejsze kreacje studniówkowe 2024 w powiecie lipskim. Te stylizacje zachwyciły. Zobacz zdjęcia Najpiękniejsze kreacje studniówkowe na studniówkach w powiecie lipskim. Piękne kreacje pań i szykowne garnitury panów. Te stylizacje zachwyciły. Zobaczcie zdjęcia

📢 Zgłoś kandydata do plebiscytu Kierowca Roku 2024! Możesz też zgłosić do nagrody firmę transportową Znasz dobrego kierowcę zawodowego, który z zaangażowaniem i odpowiedzialnością wykonuje swoją pracę? Albo firmę transportową, która jest dobrym pracodawcą, rozwija się i osiąga sukcesy w branży. Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie, który jest prowadzony w ramach akcji Mistrzowie Motoryzacji. Na laureatów czekają zaszczytne tytuły i nagrody. W finale plebiscytu zwycięzca wśród kierowców będzie miał szansę na wygranie samochodu - Peugeota 208. 📢 ALE MOTOR! Prześlij zdjęcie swojego motocykla- może trafić na okładkę kalendarza i gazety Twój motocykl to więcej niż pojazd – to Twoja pasja, towarzysz podróży i przygód? Czujesz dreszczyk emocji na myśl o szumie wiatru i wolności, którą daje? Trafiłeś pod dobry adres! Zgłoś swoją maszynę do akcji ALE MOTOR i wygraj wspaniałe nagrody.

📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze świętokrzyskich studniówek. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w Świetokrzyskiem. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody!

📢 Jezioro Aniołów w Tarnobrzegu powróciło! Setki osób wykąpało się w Jeziorze Tarnobrzeskim o wschodzie słońca. Zobacz zdjęcia Kilkaset ubranych na biało osób, w sobotę 4 listopada o godzinie 6.29, wraz ze wschodem słońca trzymając się za ręce weszło do Jeziora Tarnobrzeskiego. Inaugurując druga edycję charytatywnej akcji Jezioro Aniołów, podczas której zbierane są pieniądze na dokończenie budowy Hospicyjnego Domu Aniołków w Skowierzynie, w powiecie stalowowolskim. To było zarazem pierwsze wydarzenie w ramach sobotniego Wielkiego Święta Morsowania w Tarnobrzegu.