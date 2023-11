Przegląd prasy 23.11.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

W nocy z 24 na 25 listopada obchodzone są Katarzynki. A, że Kaśki to super dziewczyny to doczekały się memów, których są głównymi bohaterkami. Zobaczcie najlepsze z nich.

Horoskop dzienny na czwartek, 23 listopada 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 23.11.2023. Horoskop dzienny na czwartek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

Przez kilka godzin w środę, 22 listopada przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu składał wyjaśnienia 44-letni Krzysztof K. współoskarżony w procesie dotyczącym wielomilionowych przekrętów bankowych, które w konsekwencji doprowadziły do bankructwa Banku Spółdzielczego w Grębowie. Mężczyzna przekonywał sąd, że nie dotknął ani złotówki należącej do klientów banku, natomiast pieniądze z zaciągniętych kredytów stracił grając z wykorzystaniem konta maklerskiego, by pomóc swoim najbliższym. - Poświęciłem tysiące godzin w tamtym czasie, zaniedbując życie rodzinne jak i czasem pracę - mówił Krzysztof K., były referent do spraw kredytów w Banku Spółdzielczym w Grębowie, prywatnie syn prezeski tegoż banku. Obciążył też swoimi wyjaśnieniami współoskarżoną, Bożenę Sz.