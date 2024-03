Przegląd prasy 24.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wybory 2024. Emocjonująca debata kandydatów do Sejmiku w Galerii Korona w Kielcach. Zobacz kto był na widowni - część 2”?

📢 Wybory 2024. Emocjonująca debata kandydatów do Sejmiku w Galerii Korona w Kielcach. Zobacz kto był na widowni - część 2 Mnóstwo emocji, gwizdów, okrzyków i oklasków towarzyszyło debacie politycznej kandydatów do sejmiku województwa świętokrzyskiego. Taką oprawę ringu politycznego w Galerii Korona w Kielcach zapewniła publiczność, która zasiała na widowni, aby dopingować swoich kandydatów. Zobacz, kto był. Część druga galerii zdjęć.

📢 Wybory 2024. Debata kandydatów do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w Galerii Korona w Kielcach. Zobacz, kto był na widowni Mnóstwo emocji, gwizdów, okrzyków i oklasków towarzyszyło debacie politycznej kandydatów do sejmiku województwa świętokrzyskiego. Taką oprawę ringu politycznego w Galerii Korona w Kielcach zapewniła publiczność, która zasiadła na widowni, aby dopingować swoich kandydatów. Zobacz, kto był na widowni. Część pierwsza zdjęć.

📢 Cheerleaders Radom dały pokaz tańca na meczu HydroTrucku Radom z Miasto Szkła Krosno. Zobacz zdjęcia Koszykarze HydroTrucku Radom po jednym z najlepszych meczów ostatnich lat rozegranym w hali MOSiR-u, musieli uznać wyższość Miasta Szkła Krosno. Show zrobiły także tancerki z radomskiej grupy cheereladers. Zobacz zdjęcia.

📢 Kiermasz wielkanocny w Górnie przyciągnął wielu mieszkańców. Zobacz zdjęcia - część druga Tradycyjny kiermasz wielkanocny odbył się w sobotę, 23 marca na placu targowym w Górnie. Impreza bardzo spodobała się mieszkańcom, którzy chętnie odwiedzali stragany. Na stoiskach uwagę przyciągały oryginalne i misternie wykonane świąteczne ozdoby oraz tradycyjne wypieki. Zobaczcie, kto był na kiermaszu na zdjęciach. 📢 Kiermasz wielkanocny w Górnie przyciągnął wielu mieszkańców. Zobacz zdjęcia - część pierwsza Tradycyjny kiermasz wielkanocny odbył się w sobotę, 23 marca na placu targowym w Górnie. Na stoiskach uwagę przyciągały oryginalne i misternie wykonane świąteczne ozdoby oraz tradycyjne wypieki. Zobaczcie, kto był na kiermaszu na zdjęciach. 📢 Świąteczne ozdoby na kiermaszu wielkanocnym w Górnie są niezwykłe. Zobacz też pyszności na stół Tradycyjny kiermasz wielkanocny odbył się w sobotę, 23 marca na placu targowym w Górnie. Na stoiskach uwagę przyciągały oryginalne i misternie wykonane świąteczne ozdoby. Były też tradycyjne specjały na stół i inne atrakcje. Zobaczcie zdjęcia, co oferowano.

📢 Zakończenie sezonu morsowego nad zalewem w Cedzynie. Wspaniała atmosfera i harce w wodzie W sobotę, 23 marca gmina Górno wraz z grupą morsów Przerębel Cedzyna zaprosiły do wspólnej kąpieli w zalewie. Tego dnia oficjalnie zakończono sezon na morsowanie. 📢 Byliście na meczu KSZO 1929 Ostrowiec - Orlęta Radzyń Podlaski? Szukajcie się na zdjęciach Piłkarze KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski w trzecioligowym meczu rozegranym w sobotę, 23 marca na swoimi boisku podejmowali Orlęta Radzyń Podlaski. Mamy dla Was zdjęcia kibiców z tego spotkania. 📢 Papieska Droga Krzyżowa przeszła ulicami Masłowa. Piękne rozważania oparte były na nauczaniu świętego Jana Pawła II W kościele parafialnym pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Masłowie w piątek, 22 marca, sprawowana była msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Mariana Florczyka. Po Eucharystii rozpoczęła się Papieska Droga Krzyżowa ulicami Masłowa, w której uczestniczyły setki osób. Rozważania oparte były na nauczaniu świętego Jana Pawła II. - Idźmy zatem w tej Drodze Krzyżowej z poczuciem wielkiej tajemnicy życia i cierpienia. Niech cierpienie Jezusa będzie dla nas siłą w przykrościach i bólach - mówił w homilii biskup Marian Florczyk.

📢 Wybory 2024. Konwencja wyborcza Radomskiego Paktu Samorządowego. Poparcie dla Radosława Witkowskiego i kandydatów do Rady. Zobaczcie zdjęcia Będą nowe strefy gospodarcze w Radomiu, powstanie 500 nowych mieszkań na wynajem, a także 500 nowych miejsc w żłobkach – to tylko część postulatów, jakie obiecał spełnić Radosław Witkowski, jeśli ponownie zostanie prezydentem Radomia. W sobotę odbyła się konwencja wyborcza Radomskiego Paktu Samorządowego. 📢 Tak świętowano Wielkanoc przed laty. Tłumy na jarmarkach i uroczyste święcenie pokarmów Jak wyglądała Wielkanoc dziesiątki lat temu? Prezentujemy wyjątkowe archiwalne zdjęcia, które ukazują, jak Polacy obchodzili święta. Zobaczycie tłumy wiernych w kościołach, jarmarki i tradycyjne zwyczaje a także ozdobione stoły i sklepy.

📢 Agnieszka Pietrzak nową dyrektorką Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Wicewojewoda Michał Skotnicki wręczył w piątek Agnieszce Pietrzak akt powołania na stanowisko dyrektora Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Nową dyrektor na pięcioletnią kadencję powołał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

📢 Europoseł Patryk Jaki w Kielcach. Zobacz zapis transmisji ze spotkania w Grand Hotelu Europoseł Suwerennej Polski Patryk Jaki odwiedził Świętokrzyskie w sobotę, 23 marca. Jedno ze spotkań odbyło się w Grand Hotelu w Kielcach. Zobaczcie zapis transmisji. 📢 Wybory 2024. Damian Sławski, kandydat na wójta Miedzianej Góry bez tajemnic, Miłośnik biegania Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Damian Sławski kandyduje na wójta Miedzianej Góry, który startuje z własnego komitetu - Komitet Wyborczy Wyborców Damiana Sławskiego. 📢 2. Forum Biznesu i Przedsiębiorczości w Nowinach. Kilkudziesięciu przedsiębiorców, ważne rozmowy i wizyta ministra Już po raz 2. w Nowinach zorganizowano Forum Biznesu i Przedsiębiorczości - wydarzenie wspierające przedsiębiorców i przedsiębiorczynie nie tylko z gminy Nowiny, ale również z regionu. Tegoroczne wydarzenie było szczególne, bowiem gościem otwierającym spotkanie był minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman. Ministrowi towarzyszył europoseł ziemi świętokrzyskiej Adam Jarubas.

📢 Decathlon 5. Liga. Radomiak II Radom w hicie kolejki różnicą trzech goli pokonał LKS Promna. Zobacz zdjęcia i wideo W sobotę ruszyła 17. kolejka rozgrywek Decathlon 5. Ligi grupy II na Mazowszu. W hicie tej serii Radomiaka II Radom pewnie, bo różnicą trzech goli pokonał LKS Promna. Trzeci z naszych przedstawicieli - Enea Energia Kozienice swój mecz rozegra w niedzielę.

📢 Otwarte Mistrzostwa Makroregionu Wschodniego Oyama Polskiej Federacji Karate w kumite w Tarnobrzegu. Dużo sportowych emocji na matach 280 zawodników z 19 klubów Oyama karate oraz Kyokushin karate w sobotę 23 marca przed południem w Tarnobrzegu rozpoczęło rywalizację na Otwartych Mistrzostwach Makroregionu Wschodniego Oyama Polskiej Federacji Karate w kumite (walki). Nie brakuje sportowej rywalizacji, a walki potrwają do godzin popołudniowych. 📢 Industria Kielce gra na wyjeździe z zespołem Zepter KPR Legionowo w Orlen Superlidze. Terminarz mistrzów Polski jest bardzo napięty Po zwycięstwie w Płocku z Orlenem Wisłą 34:29 Industria Kielce wróciła na pierwsze miejsce w tabeli Orlen Superligi. W sobotę, 23 marca, podopieczni trenera Talanta Dujszebajewa zagrają kolejny ligowy pojedynek. Na wyjeździe zmierzą się z zespołem Zepter KPR Legionowo. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18.

📢 Wierni na Miejskiej Drodze Krzyżowej Alejami Jana Pawła II w Stalowej Woli Miejska Droga Krzyżowa odprawiona została w piątek 22 marca w Stalowej Woli. Alejami Jana Pawła II z przeszło tysiące wiernych i kapłanów. 📢 Wypadek na ulicy Energetyków w Radomiu. Poszkodowana kobieta w ciąży Do groźnego wypadku doszło w piątek po południu, 22 marca na ulicy Energetyków w Radomiu. Samochód osobowy wjechał do rowu, jedna osoba została poszkodowana. 📢 W Teatrze Powszechnym w Radomiu odbyło się spotkanie przyjaciół sympatyków teatru Prezydent Radomia Radosław Witkowski zaprosił w piątek, 22 marca swoich przyjaciół i sympatyków do Teatru Powszechnego w Radomiu na spektakl teatralny, a potem na mniej oficjalną część spotkania. Było niewiele oficjalnych przemówień, mniej polityki, więcej rozmów o kulturze, ale nikt nie ukrywał, po której stronie sceny politycznej jest jego serce.

📢 8. Ekstremalna Droga Krzyżowa ze Staszowa do Sulisławic. Nocą ruszyli do sanktuarium ,,Droga tęsknotą pisana…” tak brzmi hasło tegorocznej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. W piątek, 22 marca już po raz 8. mieszkańcy Staszowa i okolic ruszyli nocą w stronę Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Sulisławickiej w Sulisławicach. 📢 Remont pomnika Republiki Pińczowskiej w Kozubowie zakończony W czwartek, 21 marca, otwarto wyremontowany pomnik Republiki Pińczowskiej w Pińczowie. To ważne miejsce, jeśli chodzi o miejsca pamięci na Ponidziu. 📢 Wybory 2024. Jacek Nowak, kandydat na burmistrza Połańca bez tajemnic. Lubi aktywnie spędzać czas Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Jacek Nowak, kandydat na burmistrza Połańca w nadchodzących wyborach.

📢 Justyna Żołądek, kandydatka na burmistrza Suchedniowa bez tajemnic. Triathlonistka z ogólnopolskimi sukcesami, kocha psy Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Justyna Żołądek, kandydatka na burmistrza Suchedniowa. 📢 Wybory 2024. Maria Kasperek, kandydatka na wójta Czarnocina bez tajemnic. Marzyła, żeby zostać piosenkarką... Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś przedstawiamy Marię Kasperek, obecną wójt i kandydatkę na wójta Czarnocina w zbliżających się wyborach. 📢 Minister Rozwoju i Technologii Krzysztof Hetman z wizytą w Targach Kielce. Spotkał się z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Forum Pracodawców Minister Rozwoju i Technologii Krzysztof Hetman w piątkowe przedpołudnie, 22 marca odwiedził województwo świętokrzyskie. Z samego rana spotkał się z lokalnymi przedsiębiorcami podczas 2. Forum Biznesu i Przedsiębiorczości w Nowinach, a następnie udał się na spotkanie z przedsiębiorcami skupionymi w Forum Gospodarczym Regionu Świętokrzyskiego, odbywające się w Targach Kielce. Wydarzeniu towarzyszyła niezwykle inspirująca dyskusja na temat rozwoju i szans dla przedsiębiorców i regionu.

📢 Umyłeś już okna na święta? Oto najlepsze memy o przygotowaniach do Wielkanocy. Zobacz! Wielkanoc już za tydzień. W wielu polskich domach trwają przygotowania do tego ważnego święta. Szykujemy się nie tylko duchowo na Wielką Niedzielę, ale także - swe domy, ponieważ święta to czas spotkań z bliskimi. Okres przedświąteczny to dla wielu okazja do zrobienia wielkich porządków, a symbolem takich przygotowań stało się...mycie okien. Zobaczcie najlepsze memy o przygotowaniach do Wielkanocy!

📢 Co dalej ze stadionem skarżyskiego Granatu? Otwarto przetargowe oferty i wszystkie są sporo droższe. Zobacz wizualizacje Otwarto oferty, które wpłynęły w przetargu na przebudowę stadionu Granatu w Skarżysku-Kamiennej. Było ich sześć i wszystkie są sporo droższe niż jest w kasie urzędu na to zadanie. Co więc dalej ze stadionem?

📢 Złote gody świętowały pary małżeńskie z gminy Kozienice. Była piękna i wzruszająca uroczystość. Zobaczcie zdjęcia Osiem par małżeńskich z gminy Kozienice obchodziło jubileusz złotych godów. Z tej okazji otrzymały medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Była piękna uroczystość w Urzędzie Stanu Cywilnego.

📢 Wielkanocne ozdoby na bazarach w Kielcach. Są koszyczki, palmy, pisanki, zajączki. Zobacz zdjęcia Wielkanoc już za tydzień. Na kieleckich bazarach jest mnóstwo ozdób i akcesoriów świątecznych. Kupisz tu wszystko do koszyczka i dekoracje do domu. Zobacz w galerii zdjęć, co oferowano w piątek, 22 marca. 📢 Piękna porcelana i szkło na kieleckich bazarach. Zobaczcie, co można było kupić W piątek 22 marca na kieleckich bazarach można było zaopatrzyć się w piękne przedmioty, między innymi porcelanę i szkło. Można było tu kupić wazy, zastawę stołową i kryształy. Co jeszcze oferowali sprzedawcy? Zobaczcie.

📢 Dzwon życia wisi w szpitalu wojewódzkim w Tarnobrzegu. Kiedy bije oznacza, że pacjent pokonał raka. Zobacz zdjęcia i wideo Dzwon Życia zawisł w centrum onkologii wojewódzkiego szpitala w Tarnobrzegu. Uderzając w dzwon pacjent obwieszcza swoje zwycięstwo nad chorobą nowotworową i daje tym nadzieję innym, którzy jeszcze toczą walkę. Symbol zakończonego leczenia podarowała lecznicy Fundacja "Pokonaj raka". Zobacz zdjęcia i wideo. 📢 Samorząd województwa pomoże w przebudowie dróg dojazdowych i zbiorników wodnych w regionie radomskim Sejmik Województwa Mazowieckiego przeznaczył ponad 10,7 mln zł na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w regionie radomskim i powiecie grójeckim. Kolejne 4,5 mln zł to środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na projekty dotyczące przebudowy zbiorników wodnych. W piątek 22 marca umowy z beneficjentami podpisał wicemarszałek Rafał Rajkowski.

📢 W pierwszy dzień wiosny w pożarze stracili dach nad głową. Ruszyła wielka zbiórka na dom dla pogorzelców z Węglowa W czwartek przed południem wybuchł pożar w domu w miejscowości Węglów w gminie Wąchock w powiecie starachowickim. W porę zdołały uciec cztery osoby, w tym dwoje dzieci. Budynek doszczętnie spłonął. Teraz ruszyła zbiórka dla poszkodowanych w pożarze.

📢 We Włoszczowie ostatnie pożegnanie Joanny Śpiechowicz - lekarki i szefowej Hospicjum, która zawsze miała czas dla innych. Zobaczcie zdjęcia W środę, 20 marca, pożegnaliśmy doktor Joannę Śpiechowicz, lekarkę, twórczynię i szefową włoszczowskiego hospicjum, człowieka wielkiego serca. 📢 Pijani kierowcy poszukiwani przez świętokrzyską policję. Zobacz ich nazwiska i zdjęcia Prezentujemy najnowsze zdjęcia kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu i są poszukiwani przez świętokrzyskich policjantów. Rozpoznajesz któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje, koniecznie skontaktuj się z policją.

📢 Piekarnia pod Telegrafem w nowym lokalu w galerii Omni Centrum przy ulicy Mireckiego w Radomiu. Zobaczcie zdjęcia W galerii Omni Centrum przy ulicy Mireckiego w Radomiu ruszyła kolejna Piekarnia pod Telegrafem. Lokal jest urządzony niezwykle gustownie, nie brakuje stolików, a w ofercie znajdziemy między innymi słodkości, świeżo wyciskane soki, pizzę i zapiekanki. 📢 Tłumy na akcji "Żonkile za surowce wtórne" w Galerii Korona w Kielcach. Wielka kolejka po wiosenne rośliny Tłumy odwiedziły Galerię Korona w Kielcach w piątek, 22 marca. Wszystko dlatego, że "Echo Dnia" zorganizowało akcję ekologiczną, dzięki której za surowce wtórne mieszkańcy otrzymują żonkile. Wydarzenie cieszy się dużą popularnością, wszak można dzięki niemu zmobilizować się do uprzątnięcia domu, a w zamian otrzymać symbol wiosny! Zobaczcie kolejkę po żonkile w galerii zdjęć.

📢 Włoszczowa. Modlitwy przy relikwiach błogosławionej rodziny Ulmów. Zobaczcie zdjęcia Wtorek, 19 marca, był ostatnim dniem peregrynacji relikwii błogosławionej rodziny Ulmów do Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Rodzin we Włoszczowie. - Po raz pierwszy w nowożytnej historii Kościoła możemy oddać cześć całej rodzinie, która została wyniesiona na ołtarze – mówił w poniedziałek biskup kielecki Jan Piotrowski.

📢 Konkurs wiedzy o gminie Gorzyce "Nasza mała ojczyzna". Kto wygrał w poszczególnych kategoriach? W Szkole Podstawowej w Trześni zorganizowano VIII edycję konkursu wiedzy o gminie Gorzyce "Nasza mała ojczyzna" oraz IV edycję gminnego konkursu fotograficznego "Gmina Gorzyce w obiektywie. Fauna gminy Gorzyce". 📢 Dzień Sołtysa we Włoszczowie. Były podziękowania i dobre życzenia do dalszych działań. Zobaczcie zdjęcia Dzień Sołtysa odbył się we Włoszczowie. Z sołtysami w Urzędzie Gminy spotkali się burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek i przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Dudkiewicz.

📢 Brutalnie pobity i uwięziony w aucie - makabryczna historia kielczanina. W tle próba morderstwa i duże pieniądze Przerażające sceny w Kielcach. Jak wynika z ustaleń śledztwa, 34-latek został podstępem zwabiony przez 21-letniego znajomego do warsztatu samochodowego, a następnie mężczyzna został obezwładniony gazem, zaatakowany i bestialsko pobity metalowym kluczem do kół samochodowych. Ofiara otrzymała kilkanaście silnych ciosów w tył głowy, została wepchnięta do auta, 34-latek był pozbawiony wolności i przez tydzień był wożony przez 21-latka bez jakiejkolwiek pomocy. Oskarżony, dziś 25-latek, usłyszał szereg zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa. Okazuje się, że to nie jedyna sprawa, którą może mieć na sumieniu.

📢 Kibice Industrii Kielce na hitowym meczu z Orlenem Wisłą Płock. Tak wspierali zespół w zwycięskiej Świętej Wojnie w Płocku. Zobacz zdjęcia Piłkarze ręczni Industrii Kielce pokazali klasę w Świętej Wojnie w Płocku. Mimo dużych problemów kadrowych pokonali Orlen Wisłę Płock, i to w jej hali, 34:29. Po spotkaniu mogli fetować zwycięstwo ze swoimi kibicami.

📢 Pierwszy dzień wiosny w suchedniowskim parku. Sporo się działo Od niedawna mieszkańcy Suchedniowa mogą korzystać ze zrewitalizowanego parku miejskiego nad zalewem. Choć wciąż budzi on kontrowersje, ludzie chętnie odwiedzają to miejsce. W pierwszym dniu wiosny, 21 marca, w parku wieszano budki dla ptaków, nie brakowało dzieci na placu zabaw, z promenady z sukcesami łowili w zbiorniku wędkarze. Zobaczcie zdjęcia. 📢 W gigantycznym centrum logistycznym w Radomiu będzie aż 800 miejsc pracy. Inwestycję zrealizuje prywatny inwestor, miasto zbuduje drogi Przy ulicy Energetyków w Radomiu powstanie nowa strefa gospodarcza Radomia, na której prywatny inwestor zbuduje nowoczesny intermodalny terminal przeładunkowy, ale miasto zdecydowało się zbudować w tym miejscu cały układ drogowy. 📢 Wielki protest rolników w Kielcach. Centrum miasta było całkowicie zablokowane przez kombajny i obornik W czwartek, 21 marca wystartowały protesty rolników w centrum Kielc. Przypomnijmy, że od środy rolnicy blokowali drogi dojazdowe do miasta i właśnie tam spędzili całą noc. Z samego rana ruszyli na aleję IX Wieków Kielc, gdzie pod urzędem wojewódzkim odbywała się pikieta. Utrudnienia zakończyły się o godzinie 20, gdy wszystkie maszyny odjechały z centrum miasta.

📢 W pierwszy dzień wiosny w Lesie Zwierzynieckim w Tarnobrzegu młodzież zasadziła miododajne drzewa. Zobacz zdjęcia i wideo Pierwszy dzień wiosny i dzień wagarowicza kilkudziesięciu uczniów z Tarnobrzega spędziło pracowicie i z pożytkiem dla ludzi i pszczół, sadząc lipy w Lesie Zwierzynieckim. Akcję wiosennego nasadzenia drzew z okazji przypadającego 21 marca Międzynarodowego Dnia Lasów zorganizował tarnobrzeski oddział Ligi Ochrony Przyrody wspólnie z Nadleśnictwem Nowa Dęba. Zobaczcie zdjęcia i film.

📢 W Radomiu powstanie baza serwisowa Kolei Mazowieckich. Inwestycja ma być ukończona w październiku 2025 roku. Zobacz wizualizacje Już w 2025 roku Koleje Mazowieckie będą mieć nowe zaplecze techniczne zlokalizowane w Radomiu. Będą tutaj wykonywane bieżące prace utrzymaniowo-naprawcze pociągów kursujących w subregionie radomskim. Podczas konferencji w Radomiu przedstawiono szczegóły koncepcji projektowej. Wartość przedsięwzięcia to prawie 75 milionów złotych.

📢 Babka wielkanocna - tania i prosta. Z tego przepisu wychodzi za każdym razem Babka wielkanocna to nieodłączny deser na świątecznym stole. Z tego przepisu wychodzi za każdym razem i jest wilgotna oraz puszysta. 📢 Protest rolników w Kielcach. Do strajkujących wyszedł wicewojewoda świętokrzyski Michał Skotnicki Od środy, 20 marca na drogach w Świętokrzyskiem trwa protest rolników. Akcje protestacyjne skupiły się na stolicy województwa. W czwartek, 21 marca z samego rana rolnicy z dróg wjazdowych do miasta, przemieścili się pod Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. Około godziny 14 do protestujących, podobnie jak poprzednim razem, wyszedł wicewojewoda świętokrzyski, Michał Skotnicki. Po godzinie 16 kilkanaście maszyn rolniczych odjechało z centrum miasta. O godzinie 20 protest w centrum Kielc zakończył się. 📢 Nowy zalew w Mircu prezentuje się imponująco. Zobaczcie jak pięknie wygląda rekreacyjny teren Pierwszy dzień wiosny, czyli 21 marca był także pierwszym dniem oficjalnego otwarcia terenów rekreacyjno-sportowych w Mircu. Z tej okazji wójt, radni, marszałek województwa świętokrzyskiego oraz mieszkańcy spędzili sympatyczne chwile podziwiając nowe obiekty w centrum gminy. Prócz poczęstunku i wycieczki wokół nowego zalewu, do zebranych przybyła Pani Wiosna. Zobaczcie film i zdjęcia i sprawdźcie jak prezentuje się zmodernizowany teren.

📢 Tragiczny wypadek pod Grębowem. Zderzyła się ciężarówka i dwie osobówki. Nie żyje młody kierowca volkswagena W czwartek 21 marca około godziny 10 w Grębowie, na drodze wojewódzkiej 871 relacji Tarnobrzeg-Stalowa Wola doszło do tragicznego w skutkach wypadku, w którym udział brała ciężarówka i dwie osobówki. Poszkodowane zostały trzy osoby, w tym jedna bardzo ciężko - 24-latek został zabrany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z bazy HEMS w Sanoku do szpitala w Stalowej Woli, gdzie niestety zmarł. Droga była zablokowana przez kilka godzin. 📢 Karambol na drodze w Cudzynowicach. Zderzyły się cztery samochody, wśród poszkodowanych dzieci Trzy samochody osobowe i dostawcze auto zderzyły się w środowy wieczór na drodze w miejscowości Cudzynowice w powiecie kazimierskim. Do szpitala pojechało czterech poszkodowanych.

📢 Tragedia w Ciszycy Górnej. Zginął 60-letni kierowca ciągnika rolniczego Tragiczny finał miało zdarzenie drogowe, które rozegrało się w środowe popołudnie w gminie Tarłów. Życie stracił 60-letni kierowca ciągnika rolniczego.

📢 Przemysłowa Wiosna w Targach Kielce z tłumem zwiedzających pośród pracujących maszyn Przemysłowa Wiosna, czyli targi związane z obróbką metali do kieleckiego ośrodka wystawienniczego przyciąga rzesze zwiedzających. - Drugiego dnia od samego rana witamy tysiące gości z Polski i różnych stron świata, co też jest dowodem na bardzo dobrą kondycję branży – podkreśla dr Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce. 📢 Natalia Paździor z MasterChef Junior zachwyca urodą! Jest zakochana i... zaręczona? Zobaczcie jej prywatne zdjęcia Natalia Paździor ze Zbludowic pod Buskiem osiem lat temu wygrała pierwszą polską edycję "MasterChef Junior". Dziś ma już 19 lat i jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na swoim Instagramie ma prawie 100 tysięcy obserwujących! Niedawno opublikowała fotografie ze swoim ukochanym i... posypały się gratulacje. Czyżby para się zaręczyła? Zobaczcie, jak wspaniale prezentuje się Natalia na prywatnych zdjęciach.

📢 Radomscy terytorialsi wraz z policjantami i strażakami ćwiczyli w lasach koło Zwolenia We wtorek, 19 marca na terenie lasów należących do Nadleśnictwa Zwoleń, odbyło się szkolenie żołnierzy 62. Batalionu Lekkiej Piechoty z Radomia ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej ze Zwolenia oraz zwoleńskimi policjantami. 📢 W Zwoleniu wybudują wielką galerię handlową. Pasaż Zwoleński to pierwsza taka inwestycja w powiecie. Zobacz wizualizacje To inwestycja, na którą wielu mieszkańców Zwolenia z pewnością czekało. Już wkrótce rozpocznie się budowa wielkiego centrum handlowego Pasaż Zwoleński. Obiekt będzie liczył aż 5 tysięcy metrów kwadratowych, a także duży parking na 140 samochodów. Już wiadomo, że swój market będzie miała tam Biedronka. Ma być też sklep ze sprzętem elektronicznym, obuwiem, a także drogeria. Planowane zakończenie inwestycji to końcówka 2024 roku.

📢 Wybory 2024. Urszula Jończyk, kandydatka na wójta Zagnańska bez tajemnic Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Urszula Jończyk, kandydatka na wójta Zagnańska w nadchodzących wyborach. 📢 Wiosenne ożywienie na giełdzie w Sandomierzu. Mnóstwo ludzi na zakupach w sobotę 16 marca. Zobacz zdjęcia Na giełdzie w Sandomierzu czuć już wiosnę! W sobotę, 16 marca widać było wyraźnie ożywienie w handlu. Mnóstwo ludzi wybrało się tego dnia na zakupy. Wzrok przyciągały różnobarwne bratki, jaskry i prymule. Powodzeniem cieszyły się sadzonki krzewów i drzewek do ogrodu. Nie zabrakło akcentów świątecznych, ponieważ coraz bliżej Wielkanoc. Zobaczcie w galerii zdjęć, co działo się w sobotę na giełdzie w Sandomierzu. 📢 Giełda w Sandomierzu pełna staroci i różności. Pojawiły się też akcenty wielkanocne. Zobacz, co można kupić w sobotę 9 marca Na giełdzie w Sandomierzu duży ruch i zatrzęsienie towaru. Słoneczna pogoda sprawiła, że targowisko jest oblegane. Handlowcy oferują rzeczy przydatne w gospodarstwie domowym i ogrodzie, pojawiły się również akcenty wielkanocne. W części pchlego targu kupić można między innymi ubrania, meble, rowery, narzędzia, starocie, naczynia. Zobaczcie, co nowego i starego.

