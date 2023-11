Przegląd prasy 24.11.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wschodnia obwodnica Kielc budzi coraz większe emocje. Tłumy ludzi, wielu polityków i samorządowców podczas konsultacji w Masłowie”?

Prasówka 24.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wschodnia obwodnica Kielc budzi coraz większe emocje. Tłumy ludzi, wielu polityków i samorządowców podczas konsultacji w Masłowie Wschodnia obwodnica Kielc, która właśnie jest projektowana budzi coraz większe emocje. Okazało się, że będzie kolidowała z budowanymi przy ulicy Radomskiej apartamentowcami osiedla Widok w Kielcach. Nie mniejsze emocje budzi w gminach przez które ma przebiegać - Masłów, Daleszyce i Morawica. Nic dziwnego, że w czwartek, 23 listopada na konsultacjach w Masłowie pojawiły się tłumy ludzi, było też wielu polityków i samorządowców.

📢 Znani na meczu Industria Kielce - HC Zagrzeb w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych. Zobacz, kto pojawił się na trybunach W czwartek 23 listopada Industria Kielce grała u siebie z HC Zagrzeb w meczu Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Na trybunach pojawili się znani ze świata sportu, polityki, czy showbiznesu ludzie. Było też wiele dawnych gwiazd kieleckiej piłki ręcznej. Zobacz na zdjęciach, kto znany kibicował mistrzom Polski.

📢 W Połańcu rusza sklep Sinsay. Trwają ostatnie przygotowania. Wielkie otwarcie 30 listopada Popularna sieć sklepów Sinsey w czwartek 30 listopada będzie miała wielkie otwarcie w Połańcu. Trwają ostatnie przygotowania do wielkiego otwarcia. Zobaczcie galerię zdjęć z gotowego już sklepu.

Prasówka 24.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak kibicowaliście Industrii Kielce w meczu Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych z HC Zagrzeb. Zobacz zdjęcia W czwartek 23 listopada Industria Kielce wygrała w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych z chorwackim HC Zagrzeb 28:24. Zobaczcie drugą część galerii kibiców z tego meczu. Byłeś? Znajdź się na zdjęciach

📢 Kibice na meczu Industria Kielce - HC Zagrzeb w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych. Byłeś? Znajdź się na zdjęciach W czwartek 23 listopada piłkarze ręczni Industrii Kielce zmierzyli się z chorwackim HC Zagrzeb w meczu ósmej kolejki Ligi Mistrzów. Po zaciętym meczu wygrali 28:24. Byłeś na tym meczu? Znajdź się na zdjęciach!

📢 Realme nowym sponsorem Industrii Kielce. Mistrzowie Polski w piłce ręcznej ogłosili to przed rozpoczęciem meczu z RK Zagrzeb Tuż przed rozpoczęciem meczu Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych z RK Zagrzeb Industria Kielce ogłosiła nowego sponsora. Została nim firma Realme. 📢 Oddam za darmo w Kielcach. Zobacz najciekawsze ogłoszenia na portalu OLX Meble, buty dla dzieci i dorosłych, akcesoria dla niemowląt - takie rzeczy mieszkańcy Kielc i okolic oddają całkiem za darmo. Zaglądając na popularny serwis ogłoszeniowy OLX, zebraliśmy ogłoszenia opiewające na... zero złotych. Dosłownie! Co dokładnie można zdobyć za darmo? Sprawdźcie w naszej galerii.

📢 Tarnobrzeg. Krwiodawcy z "Barbórki" przy pomniku oddali hołd swoim nieżyjącym poprzednikom Przy pomniku upamiętniającym Honorowych Dawców Krwi w Tarnobrzegu, przedstawiciele Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Barbórka" w Tarnobrzegu 23 listopada złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicz. Ta symboliczna czwartkowa uroczystość wpisała się w obchody trwających od 22 do 26 listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. To święto wszystkich polskich Honorowych Krwiodawców.

📢 Na kulinarnej mapie Radomia pojawił się Premium Kebab. Co oferuje nowy lokal? W ostatnim czasie na kulinarnej mapie Radomia pojawił się Premium Kebab. W menu nowego lokalu można znaleźć różnego rodzaju kebaby, ale nie tylko. Co jeszcze można zamówić?

📢 Kulinarne cuda z kapusty w Sandomierzu. W „Marmoladzie” gotowała młodzież ze szkół gastronomicznych z regionu. Co przygotowano? Zobaczcie! Steki z czerwonej kapusty, racuszki z kapusty kiszonej z brukselką, chapcie lasowiackie z sosem porowym i tartaletki z kapustą, to tylko niektóre dania przygotowane na Regionalny Konkurs Kulinarny, jaki zorganizowano w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu. Motywem przewodnim kulinarnych zmagań była kapusta. 📢 Archiwalne zdjęcia Radomia z lat 70. XX wieku. Nasze miasto na starych fotografiach. Zobacz drugą część naszej galerii W zasobach portalu Fotopolska.eu można znaleźć wiele ciekawych zdjęć przedstawiających historię Radomia. Postanowiliśmy przyjrzeć się temu, jak wyglądało nasze miasto w latach 70. XX wieku. Zobacz część drugą przygotowanej przez nas galerii.

📢 Ludzie marzną na przystanku, choć mogliby czekać na busa w ciepłym dworcu w Kielcach. Mieszkańcy gminy Strawczyn mówią "dość"! Marzną czekając na busa na przystanku przy ulicy Żelaznej w Kielcach, domagają się od przewoźnika, żeby przeniósł przystanek do ciepłego dworca autobusowego przy ulicy Czarnowskiej oraz zwiększył ilość kursów. Mieszkańcy gminy Strawczyn interweniują w sprawie komunikacji zbiorowej. Co na to gmina Strawczyn oraz właściciel firmy transportowej Oparka? Zobaczcie. 📢 W Bidzinach tir uderzył w dom. Kolizja na krajowej trasie numer 74 Do poważnie wyglądającej kolizji doszło w czwartek kilka minut przed godziną 13 na krajowej trasie numer 74 w Bidzinach w gminie Wojciechowice. 📢 Imprezy i wydarzenia w Radomiu i okolicy w ostatni weekend listopada. Koncerty, spektakle, imprezy klubowe. Sprawdź, co będzie się działo Sporo imprez i przeróżnych wydarzeń odbędzie się w ostatni listopadowy weekend w naszym regionie. Ich listę dominują oczywiście te odbywające się w Radomiu. W hali Radomskiego Centrum Sportu już w piątek wystąpi legendarny Kult, w sobotę w sali Radomskiej Orkiestry Kameralnej koncert da Paweł Domagała, a w niedzielę wrócimy do hali RCS aby pośmiać się przy gagach Kabaretu Neo-Nówka. Będą też imprezy klubowe, spektakle teatralne i inne.

📢 Kasia Cecot z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Piękniejsza z dnia na dzień! Promienny uśmiech nie znika z jej twarzy Kasia Cecot z Szydłowa to jedna z uczestniczek dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Zdecydowała się napisać list do Tomka Klimkowskiego z gminy Sadowie i to właśnie ją wraz z innymi dwoma dziewczynami młody rolnik zaprosił na swoje gospodarstwo. Jak się okazało w finałowym odcinku Kasia i Tomek zostali parą. Ich związek jednak nie przetrwał próby czasu. Co nowego u Kasi znanej z telewizyjnego hitu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie, jak wygląda na prywatnych zdjęciach, które zamieszcza na swoim Instagramie.

📢 Tak bawiliście się w Auli! Pamiętacie ten kultowy klub? Poszukaj siebie i znajomych na archiwalnych zdjęciach. Część druga Wspominamy Aulę, czyli radomski klub, który zniknął z imprezowej mapy miasta już kilka lat temu. Lokal mieścił się przy ulicy Chrobrego 31. Pamiętacie te imprezy sprzed lat? Sprawdź naszą galerię i poszukaj siebie oraz znajomych na archiwalnych fotografiach. CZĘŚĆ DRUGA.

📢 Nowy most na Wiśle w Sandomierzu. Pierwsze elementy nowej konstrukcji zamontowane. W akcji dźwig kolos W ostatnich dniach rozpoczął się montaż nowej konstrukcji stalowej mostu przez Wisłę w Sandomierzu. Jako pierwsze zamontowane zostały na podporze przy użyciu potężnego dźwigu, a następnie zespolone dwa 40-tonowe elementy tworzące tak zwany segment startowy. Nowy most będzie gotowy za kilkanaście miesięcy.

📢 "Cudze chwalicie, swego nie znacie". Te miejsca w Świętokrzyskiem musicie odwiedzić "Cudze chwalicie, swego nie znacie" chciałoby się powiedzieć przemierzając Świętokrzyskie. Z okazji organizowanego przez "Echo Dnia" Forum Seniora zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w wirtualnej podróży przez nasz piękny region. Na początek zalew Andrzejówka w gminie Chmielnik oraz świętokrzyska stolica zdrowego seniora, czyli oczywiście Busko - Zdrój. Zobaczcie film. 📢 Profesor Stanisław Góźdź przeżył śmierć kliniczną. Poruszające słowa dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Ma 75 lat, a od ponad trzydziestu z wielkim zaangażowaniem kieruje Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Ludzie mówią o nim „anioł, a nie człowiek”, niewielu jednak wie, że w ubiegłym roku serce profesora Stanisława Góździa zatrzymało się podczas operacji, a to, że zaczęło bić ponownie, sam dyrektor nazywa cudem. Zobaczcie poruszającą rozmowę z dyrektorem Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, profesorem Stanisławem Góździem, którego życiową misją jest pomoc drugiemu człowiekowi.

📢 Ważył 48 kilogramów, ale nigdy nie zwątpił, że pokona raka. Historia 73-letniego pana Zbigniewa z Kielc porusza do łez Pokonał dwa złośliwe nowotwory, ważył zaledwie 48 kilogramów i chociaż większość lekarzy nie dawała mu szans to dziś pomaga innym chorym na raka. 73 - letni Zbigniew Niedolaz, właściciel firmy Kołdrex z Kielc codziennie wstaje o 5.30 rano, żeby wykorzystać życie na maksa. Poznajcie Jego niezwykłą historię. 📢 Oddam za darmo we Włoszczowie i powiecie włoszczowskim. Zobacz najciekawsze oferty z OLX z listopada Są rzeczy, które można zdobyć zupełnie za darmo! Na portalu ogłoszeniowym OLX.pl każdego dnia wielu użytkowników pozbywa się niepotrzebnych im już przedmiotów, które często są w bardzo dobrym stanie. Można je znaleźć w kategorii "oddam za darmo". Wybraliśmy najciekawsze okazje wystawione przez mieszkańców Włoszczowy i okolic.

📢 Niż Niklas w Świętokrzyskiem. Niebezpieczna pogoda, silny wiatr i marznące opady Mieszkańcy Świętokrzyskiego powinni przygotować się na niebezpieczną pogodę. Nad Polskę dotarł niż Niklas, który sprawi, że także w regionie będzie silny wiatr, opady śniegu, deszczu ze śniegiem i, co ważne, marznącego deszczu powodującego gołoledź. Na drogach i chodnikach będzie ślisko! Są ostrzeżenia dla wszystkich powiatów województwa. 📢 Wielkie, barwne, widowisko historyczne w bibliotece w Starachowicach. W rolach głównych seniorzy. Zobacz zdjęcia Starachowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku i jego przyjaciele, w środę wieczorem, w Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Adolfa Dygasińskiego, przedstawili widowisko historyczne pod tytułem „Wierzbnik 400 lat temu- trudne początki”. 📢 Wręczono "Laury Pacanowskie". Zobacz, kto dostał nagrodę. Zobacz zdjęcia Z okazji Narodowego Święta Niepodległości kapituła wyróżnienia „Laur Pacanowski” ustaliła laureatów i przyznała tytuły osobom zaangażowanym w działalność na rzecz lokalnego środowiska gminy Pacanów.

📢 Srebrne gody w Daleszycach. 34 pary świętowały 25-lat małżeństwa. Zobacz zdjęcia Był Marsz Mendelssohna, upominki, morze kwiatów i moc życzeń – tak właśnie 34 pary z terenu Miasta i Gminy Daleszyce świętowały w tym roku srebrne gody. Uroczyste spotkanie par małżeńskich obchodzących jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego odbyło się w samym sercu miasta. 📢 Stalowa Wola, Nisko. Seniorzy potrafią się bawić! Zobaczcie zdjęcia Seniorzy z Dziennego Domu Pomocy w Gminie Jeżowe świętowali w ostatnich dniach czwartą rocznicę istnienia placówki. Do wspólnego świętowania seniorzy zaprosili rówieśników z Maziarni, Ulanowa i Nowej Sarzyny. 📢 Oryginalne bombki z PRL-u. Kupisz je na OLX. Zobacz, ile trzeba za nie zapłacić. Ceny mogą szokować Moda na PRL trwa w najlepsze. Szkoło, meble, sprzęty. Wielką popularnością cieszą się też bombki choinkowe z tamtych lat. Zobaczcie ile trzeba za nie zapłacić.

📢 Restauracja "Przystań tu" w Tuczępach jest wielkim hitem. Ma pyszne burgery i pierogi Otwarta w sierpniu restauracja "Przystań tu" w Tuczępach przebojem wdarła się na lokalny rynek gastronomiczny. Lokal ma mnóstwo klientów. Podczas weekendów niemal wszystkie stoliki są zarezerwowane. 📢 24 listopada - Katarzynki. Oto najlepsze memy z Katarzyną, Kasią, Kaśką w roli głównej W nocy z 24 na 25 listopada obchodzone są Katarzynki. A, że Kaśki to super dziewczyny to doczekały się memów, których są głównymi bohaterkami. Zobaczcie najlepsze z nich. 📢 Tak się jeździ luksusową Toyotą zasilaną wodorem. Auto zaprezentowano na konferencji stowarzyszenia Świętokrzyska Dolina Wodorowa w Kielcach Jakie są zalety wykorzystania wodoru? Jak chcą to paliwo w przyszłości wykorzystać firmy z województwa świętokrzyskiego? Odpowiedzi na te i inne pytania poznaliśmy w środę, 22 listopada podczas konferencji „Porozmawiajmy o wodorze”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Świętokrzyska Dolina Wodorowa w Kieleckim Parku Technologicznym. Wielką atrakcją wydarzenia była prezentacja zeroemisyjnej Toyoty Mirai zasilanej wodorem. Jak się jeździ takim autem? Zobaczcie film.

📢 Oto horoskop dzienny na czwartek, 23 listopada 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 23.11.2023 Horoskop dzienny na czwartek, 23 listopada 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 23.11.2023. Horoskop dzienny na czwartek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 Wielkie zmiany we wnętrzach zabytkowej Kamienicy Oleśnickich w Sandomierzu. Wiemy jakie nowości będą po remoncie. Wyglądają kosmicznie Wehikuł czasu, pokój zagadek, teatrzyk mechaniczny z legendami sandomierskimi, wystawa o historii miasta oraz miejsce, gdzie będą prowadzone warsztaty stolarskie, to nowości, jakie pojawią się w wyremontowanej Kamienicy Oleśnickich, jednego z najcenniejszych zabytków Sandomierza. Miasto ogłosiło już przetarg na remont kamienicy, który będzie realizowany pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków. Na zmianę wyglądu zabytku gmina planuje przeznaczyć 7 milionów 900 tysięcy złotych.

📢 Nowy budynek Domu Pomocy Społecznej w Bejscach prawie gotowy. Prace są na etapie wykończeniowym. Co wykonano i za ile? Zobacz zdjęcia Prace przy budowie nowego budynku Domu Opieki Społecznej w Bejscach przebiegają bardzo sprawnie. Obecnie, są na etapie wykończeniowym. Pomysłodawcą powstania nowej siedziby DPS w Bejscach jest powiat kazimierski. Zobacz, jak postępują prace. 📢 Chętnych na andrzejki było tak dużo, że zorganizują dwie imprezy. Rekordowa ilość zainteresowanych zabawą w sali "Sokół" w Sokołowie Od trzech lat w Sokołowie Dolnym, w powiecie jędrzejowskim działa sala bankietowa "Sokół". Zainteresowanie gości jest tak duże, że wesela zamawiane są już na rok 2027, a imprezę andrzejkową podzielono na dwa terminy, bo jednego dnia wszyscy chętni zwyczajnie by się nie pomieścili. Zobaczcie na zdjęciach i filmie, jak prezentuje się sala.

📢 Tarnobrzeg. Interesujące wyjaśnienia Krzysztofa K. w procesie po bankructwie Banku Spółdzielczego w Grębowie: Czułem się trochę jak Antygona Przez kilka godzin w środę, 22 listopada przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu składał wyjaśnienia 44-letni Krzysztof K. współoskarżony w procesie dotyczącym wielomilionowych przekrętów bankowych, które w konsekwencji doprowadziły do bankructwa Banku Spółdzielczego w Grębowie. Mężczyzna przekonywał sąd, że nie dotknął ani złotówki należącej do klientów banku, natomiast pieniądze z zaciągniętych kredytów stracił grając z wykorzystaniem konta maklerskiego, by pomóc swoim najbliższym. - Poświęciłem tysiące godzin w tamtym czasie, zaniedbując życie rodzinne jak i czasem pracę - mówił Krzysztof K., były referent do spraw kredytów w Banku Spółdzielczym w Grębowie, prywatnie syn prezeski tegoż banku. Obciążył też swoimi wyjaśnieniami współoskarżoną, Bożenę Sz.

📢 Ulica Rusinowskiego w Tarnobrzegu odebrana po przebudowie. Asfalt zamiast łat i dziur, w planie kolejny chodnik. Zobacz zdjęcia i wideo Zamiast dziur i łat jest nowy asfalt - ulica Ferdynanda Rusinowskiego w Tarnobrzegu, która na remont czekała 18 lat, została w środę oficjalnie odebrana i oddana do użytku. Popularny łącznik między ulicami Sikorskiego i Szpitalną przebudowała spółka Rejon Dróg Miejskich. Połowa wartości inwestycji została sfinansowana przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

📢 Radomiak po przerwie reprezentacyjnej powrócił do treningów. Zobacz, kto brał udział w zajęciach Po trzech dniach przerwy do zajęć powrócili zawodnicy Radomiaka Radom. Zieloni rozpoczęli mikrocykl treningowy do poniedziałkowego meczu z liderem PKO BP Ekstraklasy - Śląskiem Wrocław. 📢 Urząd Gminy w Ciepielowie czeka przebudowa. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zobacz wizualizacje Budynek Urzędu Gminy w Ciepielowie czeka duża modernizacja. W poniedziałek, 20 listopada została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji. W jej ramach obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Pojawi się nowa winda, dostosowane zostaną toalety, a także zagospodarowany teren wokół budynku. Koszt to niemal 1,8 miliona złotych. 📢 Pary z Kielc obchodziły Złote Gody. Otrzymały medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Oto lista szczęśliwych małżonków Spędzili że sobą 50 lat i więcej lat, w radości i smutku, szczęściu i chorobie. 27 par z Kielc, w środę 22 listopada zostało uhonorowanych przez prezydenta Kielc i przewodniczącego Rady Miasta medalami za długo letnie pożycie małżeńskie.

📢 Klub Arizona w Galerii Echo w Kielcach. Cóż to były za imprezy! Bawiliście się na nich? Poszukajcie się na archiwalnych zdjęciach Klub Arizona mieścił się w kieleckiej Galerii Echo. To było wyjątkowe miejsce na imprezowej mapie Kielc. Bawiliście się tam? Zobaczcie archiwalne zdjęcia.

📢 Zamach terrorystyczny i zderzenie samochodu z samolotem na lotnisku. Takie zagrożenia przewidziano podczas ćwiczeń w Piastowie pod Radomiem Samochód osobowy, pędząc z dużą prędkością pasem startowym lotniska, taranuje samolot stojący na pasie. W środku samolotu był pilot i pasażer. W wyniki uderzenia samochód zaczyna się palić, są rann9i – to część scenariusza ćwiczeń, jakie przeprowadzone zostały w środę 22 listopada, na lotnisku w Piastowie pod Radomiem. 📢 Prawie 1200 przedszkolaków ze Świętokrzyskiego skorzysta z dodatkowych zajęć w swoich przedszkolach Dogoterapia, bajkoterapia, zajęcia sensoryczne, językowe, logopedyczne czy zajęcia ju jitsu. Aż 1183 przedszkolaków z 18 przedszkoli w Świętokrzyskiem skorzysta z różnorodnych zajęć w ramach pierwszego naboru programu regionalnego "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027". Łączna kwota dofinansowania to 7,5 milionów złotych.

📢 Smutna informacja o 3-letnim Brunie Słowińskim z Końskim. Biopsja niestety wykryła komórki raka. Zobacz zdjęcia Rak miał być już całkowicie pokonany - taką wszyscy mieliśmy nadzieję. Niestety, biopsja wykazała, że w malutkim ciałku Bruna Słowińskiego z Końskich nadal pozostają aktywne komórki neuroblastomy. Chłopczyk musi zatem przejść leczenie z silniejszą chemią połączoną z immunoterapią. Oby to doszczętnie zniszczyło podstępną chorobę. 📢 Outlet Kozienice jest teraz większy i ma nową siedzibę. W środę odbyło się wielkie otwarcie. Zobacz zdjęcia Kozienicki sklep z odzieżą Outlet Kozienice w środę, 22 listopada otworzył się w nowej siedzibie. Co prawda adres pozostaje bez zmian, ale placówka mieści się w lokalu obok - w miejscu gdzie dawniej siedzibę miała drogeria Rossmann. 📢 Trwa budowa obwodnicy Lipska. Nową trasą mamy pojechać już za rok. Zobacz najnowsze zdjęcia z placu budowy Trwają intensywne pracy przy budowie obwodnicy Lipska. Na miejscu bezustannie pracuje ciężki sprzęt, przy pomocy którego powstaje zupełnie nowa, licząca około 6,4 kilometra trasa. Roboty postępują bardzo sprawnie. Na niektórych odcinkach kładzione są już ścieralne warstwy asfaltu, powstają też kolejne obiekty inżynieryjne, nasypy czy kanalizacje deszczowe. Zgodnie z umową, nową trasą będzie można przejechać już za rok. Obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum Lipska, a także ułatwi podróżnym sprawny przejazd przez tę część regionu radomskiego. Zobaczcie nowe zdjęcia z budowy.

📢 Gmina Zwoleń. Zakończył się ostatni etap przebudowy świetlicy w Atalinie. Mieszkańcy mają teraz do dyspozycji nowoczesny obiekt Mieszkańcy Atalina w gminie Zwoleń zyskali nowy, olśniewający obiekt - przebudowaną świetlicę wiejską. Dzięki staraniom samorządowców Zwolenia i wykonawcy, a także wsparciu finansowemu od władz województwa mazowieckiego, obiekt stał się nowoczesnym centrum życia lokalnej społeczności.

📢 Blanka z "Rolnik szuka żony" obdarowana kolejnym bukietem czerwonych róż. Podzieliła się ważnym przesłaniem. Chodzi o decyzję Artura? Blanka Świercz z Szydłowca zyskała sporą grupę fanów dzięki udziałowi w programie "Rolnik szuka żony 10". Liczba osób obserwujących jej profil na Instagramie stale rośnie. W ostatnich dniach 24-latka znów pochwaliła się ogromnym bukietem czerwonych róż. Wygląda na to, że komuś mocno zawróciła w głowie... Blanka podzieliła się także ważnym przesłaniem. Zobaczcie czego dotyczyło.

📢 Batman przed urzędem miasta w Suchedniowie! Ta rzeźba robi furorę. Zobacz zdjęcia Przy deptaku przed urzędem miasta w Suchedniowie stanęła niezwykła rzeźba - popiersie Batmana. Budzi ogromne zainteresowanie wśród mieszkańców, wiele osób robi sobie przy nim zdjęcia. Autorem jest znany artysta Dawid "Szluf" Szlufik, który swoją pracownię ma w miasteczku.

📢 Dzień Pracownika Socjalnego w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku. Była super impreza. Zobacz zdjęcia W Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku odbył się uroczysty Dzień Pracownika Socjalnego. Były życzenia, gratulacje i nagrody oraz ciekawe występy artystyczne. Była niezwykła...kapela góralska. 📢 Sklepik Zręczne Rękodzieło z Kielc oferuje ciekawe i nietuzinkowe ozdoby świąteczne. Są choinki, bałwanki i pluszowe jelenie Jak co roku przed Bożym Narodzeniem w sklepiku Kram Zręczne Rękodzieło przy ulicy Jana Pawła II w Kielcach możemy znaleźć śliczne i oryginalne ozdoby świąteczne. Wykonywane przez osoby z niepełnosprawnościami, ujmują kunsztem wykonania oraz sercem włożonym w zszycie i sklejenie każdego elementu ozdoby. Co tym razem ekipa Zręcznego Rękodzieła przygotowała dla kielczan? Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Studenci Uniwersytet Jana Kochanowskiego uczestniczyli w konferencji naukowej na temat pracy socjalnej. Wysłuchali inspirujących wykładów Studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego mieli okazję uczestniczyć w konferencji naukowej dotyczącej szeroko pojętej pracy socjalnej. Jak się okazuje - również ta dyscyplina rozwija się, mierzy z nowymi wyzwaniami zmieniającego się świata i jak przyznali studenci - wykłady i dyskusje, pomogą im w przyszłym zawodzie psychologa, pedagoga czy pracownika socjalnego. 📢 Po aferze bankowej w Grębowie ciąg dalszy procesu. Przed sądem przesłuchani zostali członkowie Rady Nadzorczej Były przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grębowie oraz jego zastępczyni zostali przesłuchani w procesie dotyczącym wielomilionowych przekrętów bankowych, które w konsekwencji doprowadziły do bankructwa banku. Przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu we wtorek 21 listopada 85-letni Marian R. nie przyznał się do winy, choć w końcowym etapie wiedział już, że doszło do wyłudzenia kredytów wysokości 19 milionów złotych, a jego podpis został podrobiony na bankowych dokumentach.

📢 Wyjątkowy bal seniora w gminie Nowa Słupia. Szaleństwo na parkiecie i wyborny poczęstunek. Zobacz zdjęcia Wspólna zabawa, integracja i wspaniała atmosfera towarzyszyły obchodzonemu w Nowej Słupi Dniu Seniora, który został połączony z Dniem Pracownika Socjalnego. W wydarzeniu uczestniczyli seniorzy z całej gminy, oraz goście: wójt Nowej Słupi Andrzej Gąsior, członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk oraz radne powiatowe: Agata Sałata i Danuta Żebrowska. Zobaczcie zdjęcia i wideo. 📢 Wschodnia obwodnica Kielc budzi emocje! Będzie kolidowała z budowanymi przy ulicy Radomskiej apartamentowcami osiedla Widok Wschodnia obwodnica Kielc, która właśnie jest projektowana budzi coraz większe emocje. Okazało się, że będzie kolidowała z budowanymi przy ulicy Radomskiej apartamentowcami osiedla Widok. Z budowanym osiedlem kolidują wszystkie trzy proponowane warianty przebiegu obwodnicy. 📢 Klub Iluzja w Starachowicach. To tu odbywały się przed laty niesamowite imprezy. Pamiętacie? Zobaczcie archiwalne zdjęcia. Część druga Chociaż starachowicki klub Iluzja nie istnieje już kilka dobrych lat wielu z nas wspomina szalone zabawy jakie się tam odbywały. A jak bawiliśmy się? Zobaczcie archiwalne zdjęcia i poszukajcie się na nich. Tym razem szalona zabawa z zespołem Camasutra.

📢 Oddam za darmo w Stalowej Woli. Zobacz najciekawsze ogłoszenia na portalu OLX Meble, ubrania dla dzieci i dorosłych, akcesoria - takie rzeczy mieszkańcy Stalowej Woli i okolic oddają całkiem za darmo. Zaglądając na popularny serwis ogłoszeniowy OLX, zebraliśmy ogłoszenia opiewające na... zero złotych. Dosłownie! Co dokładnie można zdobyć za darmo? Sprawdźcie w naszej galerii. 📢 Dzień Pracownika Socjalnego. W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach wręczono wyróżnienia. Zobacz zdjęcia i film Są pełni empatii, zmotywowani do niesienia pomocy, ale i nie brakuje im cierpliwości. We wtorek, 21 listopada, obchodziliśmy Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wręczono wyróżnienia instytucjom z terenu województwa świętokrzyskiego realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej. Zobacz zdjęcia.

📢 Służby mundurowe walczyły w Radomiu o siatkarskie mistrzostwo Polski. Zobacz zdjęcia W miniony weekend Radom stał się epicentrum siatkarskich emocji, gdy osiem drużyn formacji służb mundurowych walczyło o tytuł mistrza Polski. Turniej, który trwał dwa dni, dostarczył uczestnikom niezapomnianych chwil pełnych sportowej pasji i rywalizacji.

📢 Oddam za darmo w Starachowicach i okolicy. Zobacz najciekawsze oferty z OLX Są rzeczy, które można zdobyć zupełnie za darmo! Na portalu ogłoszeniowym OLX.pl wielu użytkowników chętnie pozbywa się niepotrzebnych przedmiotów, które są w dobrym stanie. Można je znaleźć w kategorii "oddam za darmo". Wybraliśmy najnowsze okazje. Zobacz, co mieszkańcy Starachowic i okolicy chcą oddać za darmo. Zaprezentowane ogłoszenia, były widoczne na portalu 21 listopada 2023 roku. 📢 Dyrektor kontra lekarze! Byliśmy z kamerą w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku. Co naprawdę dzieje się na oddziale alergologii? Zobaczcie film Maleńki gabinet dla lekarzy i sekretarki, oddział na zaledwie pięć łóżek dla pacjentów i mikroskopijny pokój do robienia spirometrii. Alergolodzy ze Szpitala Powiatowego w Chmielniku nie chcą dłużej pracować w takich warunkach, dlatego jakiś czas temu złożyli wypowiedzenia z pracy. W związku z wielkimi kontrowersjami, które wywołała ta sprawa odwiedziliśmy lecznicę z naszą kamerą. Zobaczcie, jak naprawdę wygląda oddział alergologi o którego toczy się batalia.

📢 Wtorkowy targ w Pińczowie. Kanie wielkości talerza, suszone morele i... jabłka-giganty. Zobacz zdjęcia Wtorkowe targowisko w Pińczowie. Rankiem, 21 listopada, na pińczowskim targu można było kupić owoce, warzywa, grzyby i wiele innych smacznych rzeczy. Zobaczcie, co mieli w ofercie sprzedawcy. 📢 Gangsterzy poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Działali w zorganizowanych grupach przestępczych. Zobacz rysopisy Ci gangsterzy ścigani są artykułu 258 Kodeksu Karnego przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu. Sprawdź aktualne listy gończe. Może kogoś rozpoznasz? Jeśli tak, powiadom organy ścigania. Te osoby mogą być niebezpieczne!

📢 Piknik rodzinny „Smaczny LAS wokół NAS” w Czajkowie. Mnóstwo smakołyków i świetna zabawa W sobotę 18 listopada sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Czajkowie zamieniła się w tajemniczy las pełen atrakcji dla całych rodzin. Wszyscy mieli szansę uczestniczyć w niezwykłym festiwalu smaków oraz wiedzy przyrodniczej – pikniku rodzinnym „Smaczny LAS wokół NAS”. Było mnóstwo smakołyków.

📢 Oddam za darmo w Jędrzejowie i powiecie jędrzejowskim. Zobacz najciekawsze oferty z OLX z listopada Są rzeczy, które można zdobyć zupełnie za darmo! Na portalu ogłoszeniowym OLX.pl każdego dnia wielu użytkowników pozbywa się niepotrzebnych im już przedmiotów, które często są w bardzo dobrym stanie. Można je znaleźć w kategorii "oddam za darmo". Wybraliśmy najciekawsze okazje wystawione przez mieszkańców Jędrzejowa i okolic. 📢 Joanna Opozda szaleje na Bali! Piękna aktorka pozuje w bikini i z małpkami. W komentarzach Antoni Królikowski i Remigiusz Mróz Joanna Opozda wiele sporo podróżuje. Tym razem wybrała się na wycieczkę na malowniczą Bali. Pochodząca z Buska - Zdroju aktorka na swoim Instagramie pochwaliła się zdjęciami z tego niezwykłego miejsca. Zobaczcie, jak spędza czas. 📢 Święto Młodego Wina w Opatowie. Zobacz co się działo podczas wieczoru w Miodowym Młynie. Nowe zdjęcia W sobotę, 18 listopada w Opatowie odbyło się Święto Młodego Wina. Podczas imprezy licytowane są przedmioty, z których dochód przeznaczony jest dla najbardziej potrzebujących. Po raz kolejny zbierano pieniądze na podopiecznych siostry Małgorzaty Chmielewskiej. Zobaczcie nową galerię zdjęć, którą w mediach społecznościowych zaprezentowało Zacne Nocowanie.

📢 Świętokrzyskie Anioły Dobroci rozdane. Laureatami Paweł Kukiz-Szczuciński i Stowarzyszenie Koło z Kielc W Filharmonii Świętokrzyskiej odbyła się gala finałowa konkursu Świętokrzyski Anioł Dobroci, poświęconego osobom oraz instytucjom, które czynnie działają na rzecz ludzi znajdujących się w najtrudniejszych chwilach życia, niezaradnych, niepełnosprawnych, starszych czy bezdomnych. W poniedziałek, 20 listopada statuetki przyznano doktorowi Pawłowi Kukizowi-Szczucińskiemu oraz Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Katarzynki. Przepis na tradycyjne pierniczki w polewie czekoladowej. Tak pysznych nigdzie nie kupisz! Katarzynki to najsłynniejsze toruńskie pierniki. Swym smakiem zachwycają od pokoleń. Zaskoczcie swoją rodzinę i wykonajcie pierniczki samodzielnie. Z tego przepisu wychodzą mięciutkie i pyszne. 📢 Zniewalające i trwałe. Oto perfumy idealne na prezent mikołajkowy dla niego. TOP 10 Ponadczasowe i eleganckie. Niektóre z nich to już kultowe zapachy. Zobacz, które perfumy są idealne jako prezent mikołajkowy dla panów.

📢 Uroczyste obchody 120-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach. Wzruszające przemowy i gratulacje. Zobacz zdjęcia II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Kielcach obchodzi w tym roku 120-lecie istnienia. Z tej okazji, do Wojewódzkiego Domu Kultury zjechali absolwenci, uczniowie, nauczyciele pracujący i emerytowani, dyrektorzy oraz osoby z placówką w jakiś sposób związane. Na scenie stawali kolejni występujący gratulując, wspominając swoją działalność w "Śniadku" i życząc dalszych ogromnych sukcesów. Padły słowa "jesteśmy Śniadecczykami i to jest nasza siła", które otrzymały największe owacje. Zobaczcie zdjęcia w galerii.

