Przegląd prasy (25.01.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te rzeczy przynoszą pecha. Natychmiast pozbądź się ich ze swojego domu!”?

Prasówka 25.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te rzeczy przynoszą pecha. Natychmiast pozbądź się ich ze swojego domu! Wszyscy marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy, do swoich domów straszliwego pecha. Przedstawiamy rzeczy, których lepiej nie trzymać w mieszkaniu — grożą straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń.

📢 Oto horoskop dzienny na czwartek, 25 stycznia 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na czwartek, 25 stycznia 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 25.01.2024. Horoskop dzienny na czwartek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Przecieka dach w Hali Legionów w Kielcach, w której mecze rozgrywają piłkarze ręczni Industrii Kielce. Wiemy jaki jest koszt naprawy W Hali Legionów w Kielcach rozstawione są wiadra. Skapuje do nich woda przez dziurawy dach. To nie nagła awaria ale problem, z którym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji boryka się od lat. W tej hali mecze w Orlen Superlidze i w Lidze Mistrzów rozgrywają mistrzowie Polski - piłkarze ręczni Industrii Kielce.

Prasówka 25.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pałac Badenich w Bejscach odzyskuje blask. Wystrój Małego Belwederu robi wrażenie. Zobaczcie zdjęcia Poddawany pracom remontowym i konserwatorskim pałac Badenich w Bejscach pięknieje z tygodnia na tydzień. Zobaczcie nowe zdjęcia.

📢 Tarnobrzeskie Wembley już w budowie. Na osiedlu Przywiśle w Tarnobrzegu powstaje nowe boisko i toaleta. Zobacz zdjęcia i wideo W Tarnobrzegu na osiedlu Przywiśle rozpoczął się pierwszy etap inwestycji pod nazwą Tarnobrzeskie Wembley. Na trawiaste boisko przy Skalnej Górze wjechał ciężki sprzęt, wokół terenu wyburzono już stare schody. Powstanie tutaj nowe miejsce sportu i rekreacji z publiczną toaletą, a w sąsiedztwie docelowo tężnie. Zobacz wideo, zdjęcia i mapki. 📢 Zderzenie ciężarówki z samochodem osobowym na drodze krajowej numer 9 w Rudniku. Auto stanęło w ogniu, kierowca nie żyje Samochód osobowy zderzył się z ciężarowym autem na drodze krajowej numer 9 w Rudniku w gminie Brody (powiat starachowicki) - przekazywały w środę, 24 stycznia służby ratunkowe. Kierowca osobówki był nieprzytomny. Niestety jego życia nie udało się uratować.

📢 Moya Radomka Radom zdominowała ranking 16. kolejki. Trzy przedstawicielki klubu w najlepszej siódemce! Zobacz zdjęcia Przedstawiciele Tauron Ligi, a więc rozgrywki najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce dokonali wyboru najlepszych siatkarek 16. kolejki. W gronie wyróżnionych znalazły się aż trzy zawodniczki Moya Radomki Radom. 📢 Protest rolników w Pińczowie. Ciągniki na ulicach, spore utrudnienia w ruchu W środę, 24 stycznia, w Pińczowie odbywał się protest rolników. Gospodarze chcieli wyrazić swój sprzeciw wobec polityki Unii Europejskiej, która, ich zdaniem, nie panuje nad napływem produktów rolnych z Ukrainy. Manifestacja wywołała w Pińczowie spore utrudnienia w ruchu. 📢 Pogrzeb Józefa Pawlaka w Radomiu. Byłego burmistrza Skaryszewa żegnało wiele osób. Jego ciało spoczęło na Firleju W kościele pod wezwaniem świętego Brata Alberta na radomskim Prędocinku, a następnie na cmentarzu komunalnym przy ulicy Ofiar Firleja w Radomiu pożegnano w środę, 24 stycznia Józefa Pawlaka, w latach 1992 – 98 burmistrza i w latach 2010 – 2014 wiceburmistrza Skaryszewa.

📢 Koncert dla babci i dziadka w Sokolnikach. Najmłodsi pokazali klasę. Zobacz zdjęcia Tym koncertem rozpoczynamy bardzo ważne święta. Pamiętajcie o swoich babciach i dziadkach – mówił podczas koncertu zorganizowanego w Domu Kultury w Sokolnikach wójt gminy Gorzyce, Leszek Surdy. 📢 Łzy wzruszenia na Świętym Krzyżu. Ogromna kwota zebrana dla dziewięciorga osieroconych dzieci z Jeleniowa, w gminie Nowa Słupia Ze łzami wzruszenia odbierali 72 tysiące 900 złotych zebrane w ramach wielkiej akcji pomocy zorganizowanej na Świętym Krzyżu. Pieniądze, które wręczono babci osieroconych dzieci z Jeleniowa, w gminie Nowa Słupia zostaną przekazane na remont ich domu. Zobaczcie poruszający film. 📢 Oddział rehabilitacji w Opatowie po remoncie. Było uroczyste otwarcie W Szpitalu świętego Leona w Opatowie uroczyście oddano do użytku oddział rehabilitacji, który przeszedł remont. Z usług oddziału rocznie, korzysta około 15 – 20 tysięcy pacjentów. Dzięki remontowi ta liczba może się zwiększyć.

📢 Skandal w Galerii Słonecznej w Radomiu. Mężczyzna został pobity w kawiarni. Ochrona puściła agresora wolno W Galerii Słonecznej w Radomiu napastnik rzucił się na przypadkowe małżeństwo. Kobieta została zelżona, mężczyzna dostał ciosy w twarz. - Chcielibyśmy czuć się bezpiecznie, niestety tak nie jest. Ochrona puściła agresora wolno, nam kazano zgłosić się na policję - relacjonuje Elżbieta Czyszkowska. Pomocy pobitemu udzieliły kelnerki z kawiarni. Jak mówią poszkodowani, nikt inny z personelu Galerii nie był tym zainteresowany. 📢 Najlepszy psycholog lub psychoterapeuta w Radomiu. Sprawdź specjalistów, których polecają pacjenci portalu ZnanyLekarz Najlepszy psycholog i psychoterapeuta na Radomiu. Z roku na rok rośnie liczba osób w Polsce, które korzystają z pomocy psychologa i psychoterapeuty. Żyjemy w coraz szybszym tempie, coraz gorzej radzimy sobie ze stresem, bierzemy na siebie coraz więcej obowiązków. U kogo szukać pomocy? Sprawdź, kogo polecają sami pacjenci.

📢 Piękne fryzury na studniówkach w Świętokrzyskiem. Koki, fale i ciekawe uczesania Jak uczesać się na studniówkę? Zobaczcie modne fryzury, które królowały na balach w Świętokrzyskiem w miniony weekend. Wiele pań postawiło na proste, rozpuszczone włosy, ale popularne były też fale, loki i misterne upięcia. Zobaczcie, jak teraz czeszą się maturzystki. 📢 Nie żyje Marcelina Krzos, przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach W nocy z wtorku 23 stycznia na środę, 24 stycznia w wieku 23 lat zmarła Marcelina Krzos, przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 📢 Protest rolników na rondzie i drodze krajowej numer 78 w Nagłowicach. Setki protestujących, były ogromne korki W środę, 24 stycznia rolnicy z całej Polski wyszli na ulice. W Świętokrzyskiem protesty odbyły się w kilku miejscach - także na rondzie oraz drodze krajowej numer 78 w Nagłowicach. Punktualnie o godzinie 10 na miejscu zjawiły się setki osób, które solidarnie pragnęli wyrazić swój sprzeciw wobec polityki Unii Europejskiej. Zdaniem rolników, Unia nie jest w stanie zapanować nad niekontrolowanym napływem towarów rolno-spożywczych z Ukrainy na jej teren, a ponadto swoimi decyzjami szkodzi głównie rolnikom indywidualnym. Rolnicy zakończyli protest w Nagłowicach około godziny 14.15

📢 Wybory samorządowe 2024. Kto powalczy o fotel burmistrza Piekoszowa? Są już pewne nazwiska Wielkimi krokami zbliżają się wybory samorządowe, które odbędą się wiosną 2024 roku. Kandydaci do objęcia fotela wójta, burmistrza, czy prezydenta już się szykują do kampanii wyborczej, a my sprawdzamy, kto stanie do walki w świętokrzyskich gminach. Kto liczy na fotel burmistrza Piekoszowa? Są już pewni oraz potencjalni kandydaci. 📢 Ogólnopolski protest rolników w Grójcu. Możliwe utrudnienia w ruchu samochodów na trasie numer 50 Rolnicy z regionu radomskiego przyłączają się do ogólnopolskiego protestu producentów branży rolnej. W środę, 24 stycznia możliwe będą utrudnienia w ruchu samochodów na ważnej trasie numer 50 w pobliżu Grójca. 📢 Policjanci z Połańca uratowali życie mężczyźnie. Leżał w śniegu, temperatura jego ciała spadła do 32 stopni Celsjusza Bystre oko i intuicja dzielnicowych z Połańca uratowały życie 50-letniemu mężczyźnie. Patrolując miasto, zauważyli go, gdy leżał na śniegu. Był nieprzytomny, a temperatura ciała spadła już do 32 stopni. Medycy mówili, że pół godziny później mogłoby już nie być szans na ratunek.

📢 Rolnicy protestowali w Opatowie i Okalinie. Zablokowane drogi mają być sprzeciwem wobec Unii Europejskiej. Były korki. Zobaczcie zdjęcia W środę, 24 stycznia od wczesnych godzin porannych rolnicy z powiatów opatowskiego i sandomierskiego blokowali ważne drogi w Opatowie i okolicy. W Opatowie zablokowane były ulice 1 Maja i Kilińskiego, co z kolei uniemożliwiało ruch na drodze krajowej numer 74, zablokowana była też droga krajowa numer 9 w miejscowości Okalina. To protest rolników, którzy blokując drogi mówią stanowcze nie polityce Unii Europejskiej. Utrudnienia zakończyły się około godziny 14.30.

📢 Najpiękniejsze sukienki na studniówkach - wiele kolorów, cekiny i koronki. Te kreacje były hitem na balach w Świętokrzyskiem Czarne, czerwone, bordowe, ale też różowe i błękitne sukienki królują na studniówkach w tym sezonie. Zobaczcie, jakie kreacje wybierają maturzystki. Wybraliśmy dla Was zdjęcia najładniejszych stylizacji na uroczysty bal.

📢 Studniówki 2024 w Busku i Pińczowie. Na ściankach zdjęciowych dużo się działo! Zobaczcie zdjęcia Sobota, 20 stycznia, była gorącym dniem w sezonie studniówkowym 2024. W Działoszycach bawili się maturzyści z pińczowskiego liceum imienia Hugona Kołłątaja, natomiast w Busku-Zdroju swój bal maturalny mieli uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju. Nie brakowało gorących sesji zdjęciowych. 📢 Casting na Kiełka został rozstrzygnięty! Wygrała Ola spod Staszowa. Kontrakt w imieniu Industrii Kielce podpisał Michał Jurecki 20-letnia Ola z powiatu staszowskiego, studentka anglistyki na kieleckim Uniwersytecie wygrała casting na Kiełka zorganizowany przez Industrię Kielce. W nowej roli zadebiutuje w meczu Orlen Superligi z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski, który odbędzie się 7 lutego w Hali Legionów. 📢 Rolnicy zablokują drogi w Opatowie i okolicy. Te trasy należy omijać w środę, 24 stycznia W środę, 24 stycznia od godziny 8 rolnicy będą blokować drogi. Zablokowana będzie między innymi ulica Kilińskiego w Opatowie, droga krajowa numer 9 w miejscowości Okalina i ulica 1 Maja w stronę Ożarowa. Utrudnienia będą także na wlocie z Kielce do Opatowa.

📢 Wybory samorządowe 2024. Trzecia Droga przedstawiła w Gorzycach swoje plany. Leszek Surdy powalczy o fotel wójta Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 Szymona Hołowni idą razem do wyborów samorządowych pod szyldem Trzeciej Drogi. Na Podkarpaciu listy kandydatów w dużej części są gotowe. W Gorzycach liderem jest Leszek Surdy, który ponownie będzie ubiegał się o stanowisko wójta gminy. 📢 Trwa proces byłego proboszcza z Domostawy. Znów było o dużych pieniądzach, fikcji w dokumentach i "biznesach" księdza. Zobacz zdjęcia W procesie emerytowanego księdza Stanisława K., któremu prokuratura zarzuca przywłaszczenie ponad 434 tysięcy złotych z konta parafii w Domostawie (powiat niżański), przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu we wtorek 23 stycznia zeznania złożył ekonom diecezjalny z Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu. - Ja jedynie chcę, żeby parafia w Domostawie dostała swoje pieniądze - mówił świadek.

📢 Mariusz Kamiński ułaskawiony. Zebrani przed aresztem w Radomiu domagali się natychmiastowego wypuszczenia Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik z prezydenckim ułaskawieniem - we wtorek, 23 stycznia odbyła się konferencja prasowa, podczas której Andrzej Duda poinformował o zastosowaniu prawa łaski wobec byłych parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Przed Aresztem Śledczym w Radomiu zebrała się duża grupa polityków i sympatyków PiS-u, którzy domagali się natychmiastowego wypuszczenia byłego szefa CBA i ministra spraw wewnętrznych. 📢 Tragiczny wypadek w miejscowości Trzemosna w powiecie kieleckim. Nie żyje mężczyzna Do nieszczęśliwego wypadku doszło we wtorkowe popołudnie w miejscowości Trzemosna w gminie Daleszyce (powiat kielecki). Podczas pracy w garażu samochód spadł na mężczyznę. Niestety życia człowieka nie udało się uratować.

📢 Wybory samorządowe 2024. Kto zostanie wójtem gminy Łubnice w 2024 roku? Mamy listę potencjalnych kandydatek Wybory samorządowe 2024 coraz bliżej. Kto stanie do walki o fotel wójta gminy Łubnice? Kto nim zostanie? Znamy już dwie pewne kandydatki.

📢 Na targu w Opatowie sprzedawano psy pomimo zakazu? Sprawę nagłośnił znany poseł Łukasz Litewka, gwiazda Facebooka i Instagrama O Opatowie mówi cała Polska, po tym jak w mediach społecznościowych znany poseł nagłośnił zdarzenie z niedzielnego targu. Na kilku profilach facebookowych pojawiło się zdjęcie, które wywołało prawdziwą burzę wśród internautów. Widać na nim psy i inne zwierzęta w klatce, które najprawdopodobniej wystawione były na sprzedaż. Zdjęcie miało być zrobione na targu w Opatowie.

📢 Wielki protest rolników na rondzie w Nagłowicach. Swoje przybycie deklarują setki rolników z całego regionu W środę, 24 stycznia rolnicy w całej Polsce wyjdą na ulice, by wyrazić swój sprzeciw wobec - jak podkreślają - niekontrolowanego napływu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy do Unii Europejskiej. Nie obędzie się także bez postulatów związanych z polityką klimatyczną. Do akcji włączają się także rolnicy ze świętokrzyskiego. Jeden z protestów odbędzie się w symbolicznym miejscu - na rondzie i drodze krajowej numer 78 w Nagłowicach. Swoje przybycie deklarują setki rolników z powiatu jędrzejowskiego oraz gmin ościennych.

📢 Mistrzowie Smaku 2023. Faceburger w Kielcach najlepszą burgerownią w województwie świętokrzyskim. Jaki jest sekret? Zobacz zdjęcia i film We wtorek, 10 października, zakończyło się głosowanie w plebiscycie Echa Dnia Mistrzowie Smaku. Czytelnicy wybrali między innymi najlepsze burgerownie w województwie świętokrzyskim. Na pierwszym miejscu w tej kategorii uplasował się zlokalizowany przy ulicy Piotrkowskiej 2 w Kielcach Faceburger. Dowiedzieliśmy się, w czym tkwi jego pyszny sekret. Zobacz zdjęcia i film. 📢 Handel na targowisku w Przysusze. Odzież zimowa, kurtki, płaszcze, buty i nie tylko. Zobaczcie na zdjęciach, co można było kupić Niewiele klientów było we wtorek 23 stycznia w Przysusze ma targowisku przy stoiskach odzieżowych. Wszystko dlatego, że zimą spada zainteresowanie, ale i tak sporo mieszkańców Przysuchy i okolic ruszyło na targ. Handlarze, także przybysze z Bałkanów, ale i rodzimi kupcy – wszyscy oferowali ubrania nieraz w dość niskich cenach. Było w czym wybierać

📢 Miss i Mister Studniówki 2024. Oto kandydaci i kandydatki do tytułu z Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Mikołaja Kopernika w Kielcach Wybieramy Miss i Mistera Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Świętokrzyskiem szukać będziemy kandydatek i kandydatów do tego tytułu. Zobacz, jak prezentują się uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Mikołaja Kopernika w Kielcach. Mają szansę na wygraną? Zapraszamy do galerii.

📢 Oni bawili się najlepiej na studniówkach w Świętokrzyskiem. Zobacz zdjęcia z szaleństw na parkiecie Zobaczcie na zdjęciach, kto najlepiej bawił się na studniówkach w Świętokrzyskiem. Mamy dla Was porcję imprezowych zdjęć z parkietów. Maturzyści oddali się chwili zapomnienia i tańczyli do białego rana przy największych przebojach. 📢 Sandomierz w 1954 roku. Oto jak wtedy wyglądało miasto. Zobacz na archiwalnych zdjęciach, jak żyli mieszkańcy Jak wyglądał Sandomierz 70 lat temu? Jak żyli mieszkańcy Sandomierza? Zajrzyjcie do galerii i udajcie się w podróż do przeszłości do roku 1954. Jak było kiedyś, jak wyglądał Sandomierz?

📢 Była modelka Playboya przejmie Radomiak Radom? Sensacyjne doniesienia na temat Anamarii Prodan Rumuński portal sportowy donosi, że była modelka Playboya Anamaria Prodan, a obecnie agentka piłkarska, chce kupić udziały w klubie Radomiak Radom. Klub zaprzecza, że prowadzone są takie rozmowy.

📢 Grójec w 1964 roku. Oto jak wtedy wyglądało miasto. Zobacz na archiwalnych zdjęciach, jak żyli grójczanie Jak wyglądał Grójec 60 lat temu? Jak żyli grójczanie? Zajrzyjcie do galerii i udajcie się w podróż do przeszłości do roku 1964. Jak było kiedyś, jak wyglądał Grójec? 📢 Oto najładniejsze pary ze studniówek w regionie radomskim. Ci maturzyści zachwycali na parkiecie. Zobaczcie zdjęcia Trwa sezon studniówkowy 2024 w regionie radomskim. W ostatnim tygodniu bawiło się mnóstwo szkół. Na balach pojawili się uczniowie, którzy szykowali się na ten wieczór długo. Mamy zdjęcia par, które szalały na parkiecie. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Trudne warunki od rana na drogach w Świętokrzyskiem. Jest bardzo ślisko, sypnęło kolizjami Trudne warunki na drogach w województwie świętokrzyskim panują od rana we wtorek, 23 stycznia. Jest ślisko i niebezpiecznie. Od rana doszło już do kilku poważnych zdarzeń na drogach. 📢 Kasyno, Elvis i Mamma Mia! Charytatywny bal zakończył 17. finał Choinki Życzeń w Tarnobrzegu. Zobaczcie zdjęcia z zabawy Wielki bal charytatywny zwieńczył 17. Finał Choinki Życzeń - znaną nie tylko w regionie akcję Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu. Podczas nocnej imprezy, która nawiązywała do zabawy w kasynie, zebrano ponad 30 tysięcy złotych na pomoc niepełnosprawnym dzieciom! Zobaczcie, jak bawili się ludzie o otwartych sercach. 📢 Akcja Ich Nowy Dom w Suchedniowie. Ewelina i czwórka jej dzieci otrzymają nowy dom od świętokrzyskich przedsiębiorców Początek 2024 roku był dla Eweliny Piłsudskiej i czwórki jej dzieci najgorszym z możliwych. W pożarze spłonął ich dom, niszcząc wszystko, co konieczne było im do życia. Jednakże ludzie o wielkich sercach - świętokrzyscy przedsiębiorcy, postanowili wziąć sprawy swoje ręce i odbudować im dom. W poniedziałek, 22 stycznia rozpoczęły się prace i wyburzanie spalonych ruin. Na miejscu była pani Ewelina z dziećmi. Zobaczcie film i zdjęcia z miejsca.

📢 Przystojniacy ze studniówek szkół ze Stalowej Woli i z Tarnobrzega z minionego weekendu. Który najprzystojniejszy? Zobaczcie zdjęcia Sezon studniówkowy na północy Podkarpacia w pełni. W ostatni weekend w naszym regionie odbyło się kilka balów maturalnych, na których nie zabrakło przystojnych maturzystów i nie mniej przystojnych panów towarzyszących maturzystkom, przykuwających wzrok pań. W galerii zobaczycie przystojniaków podkarpackich studniówek z ostatniego weekendu. 📢 Mister Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem. Zobacz zdjęcia kandydatów Wybory Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najprzystojniejszego uczestnika tegorocznych studniówek w województwie świętokrzyskim. Nagrodzimy Mistera Studniówki 2024, ale Wicemisterów. Poznajcie kandydatów i zagłosujcie na faworyta. 📢 Giełda transferowa w regionie radomskim. Szykują się kolejne zmiany w klubach piłkarskich Ruszyły przygotowania do rundy wiosennej. Kluby piłkarskie z naszego regionu szukają wzmocnień. Dziś przedstawiamy kolejną giełdę transferową.

📢 Oto najprzystojniejsi maturzyści świętokrzyskich studniówek z ostatniego weekendu. Zobaczcie zdjęcia Sezon studniówkowy w Świętokrzyskiem trwa w najlepsze. W piątek 19 i w sobotę 20 stycznia, w naszym regionie odbyło się ponad 20 bali maturalnych, na których nie zabrakło przystojnych maturzystów przykuwających wzrok pań. W galerii zobaczycie przystojniaków świętokrzyskich studniówek z ostatniego weekendu. 📢 Ośrodek Rehabilitacji Ambulatoryjnej w Mircu chwalony przez pacjentów, których pojawia się wielu. Zobacz zdjęcia Przy powszechnym narzekaniu i utyskiwaniu na służbę zdrowia, które godzinami niesie się głośno prawie na wszystkich poczekalniach do lekarzy, na poczekalni Ośrodka Rehabilitacji Ambulatoryjnej w Mircu słychać pochwały. Podobne opinie o tej placówce ma Anna Rokita, pani dyrektor mirzeckiej służby zdrowia. 📢 Tak wyglądała Warka pół wieku temu w 1974 roku. Oto archiwalne zdjęcia naszego miasta sprzed 50 lat Rozpoczął się nowy 2024 rok. Z początkiem roku często zastanawiamy się jak było kiedyś, jak wyglądała Warka - urokliwe miasto w południowo-wschodniej części powiatu grójeckiego. Udajcie się z nami w podróż do 1974 roku. Zobaczcie jak wyglądała Warka, jak wyglądali i żyli mieszkańcy miasta.

📢 14. edycja Festiwalu Smaku w Kielcach. Zobacz, w których restauracja zjesz wyjątkowe dania W poniedziałek, 5 lutego, ruszy 14. edycja Festiwalu Smaku 2024. Kulinarne wydarzenie potrwa pięć dni, do 9 lutego. W zimowej edycji bierze udział ponad dwadzieścia osiem restauracji. Zobaczcie w galerii zdjęć, gdzie zjecie. 📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze studniówek w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody!

📢 Wspaniały Bal Seniora w Kunowie. Bawiło się prawie 300 osób. Zobacz zdjęcia z imprezy W sobotę, 20 stycznia w hali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie odbył się II Bal Seniora. Spotkanie było okazją do życzeń, rozmów i zabawy.

📢 Mister Studniówki 2024. Oto kandydaci do tytułu ze studniówek na Północnym Podkarpaciu. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Mistra Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najprzystojniejszego mężczyznę podczas tegorocznych studniówek w regionie podkarpackim. Nagrodzimy Mistera Studniówki 2024, ale także Pierwszego i Drugiego Wicemistera. Poznajcie kandydatów i zagłosujcie na faworyta. Dla laureatów mamy nagrody! 📢 Mister Studniówki 2024 w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia kolejnych kandydatów Wybory Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najprzystojniejszego uczestnika tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Mistera Studniówki 2024, ale Wicemisterów. Poznajcie kandydatów i zagłosujcie na faworyta. 📢 Oto najpiękniejsze maturzystki świętokrzyskich studniówek z drugiego weekendu. Zachwycały urodą! Zobaczcie zdjęcia Trwa sezon studniówkowy 2024 w Świętokrzyskiem. Za nami drugi weekend, podczas którego odbywały się bale maturalne - bawili się uczniowie ponad dwudziestu szkół. Maturzystki z naszego regionu już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne kreacje i wygodne buty, by móc przetańczyć całą noc! Trzeba przyznać, że prezentowały się zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Studniówki 2024. Oto najładniejsze dziewczyny z trzeciego tygodnia studniówek w Radomiu i regionie. Zobacz zdjęcia maturzystek Za nami kolejna część studniówek w 2024 roku. W ostatni weekend mieliśmy trzy studniówki w Radomiu i powiatach regionu radomskiego. Na studniówkach byli nasi dziennikarze. Na imprezach pojawiło się mnóstwo pięknych uczennic. Były zjawiskowo ubrane i przygotowane. Zobaczcie zdjęcia w galerii.

📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze studniówek na Północnym Podkarpaciu. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w regionie podkarpackim. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody! 📢 Zjawiskowe, olśniewające, najpiękniejsze uczestniczki studniówek szkół ze Stalowej Woli i Tarnobrzega z drugiego weekendu. Zobaczcie zdjęcia Sezon studniówkowy na północy Podkarpacia w pełni, ze nami kolejnych pięć studniówek szkół z Niska, Stalowej Woli i Tarnobrzega. Maturzystki już od dłuższego czasu przygotowywały się do tych wyjątkowych wieczorów - wybierały piękne kreacje i lśniącą biżuterię, by zaprezentować się jak najbardziej zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Mikołaja Kopernika w Kielcach. Wystrzałowy bal i piękni maturzyści. Zobaczcie zdjęcia Maturzyści z Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Mikołaja Kopernika w Kielcach bawili się na swoim balu w Hotelu Leśna Promenada w Piekoszowie w sobotę, 20 stycznia. Uczniowie podczas studniówki dali ponieść się muzyce i imprezowemu nastrojowi. Panie prześcigały się w wytworności kreacji, a panowie w eleganckich garniturach podziwiali swoje partnerki. Zobaczcie zdjęcia ze wspaniałego wieczoru. 📢 Studniówka 2024 Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku. Szalona zabawa na parkiecie. Zobacz zdjęcia W sobotę, 20 stycznia, w restauracji "Panorama" swoją studniówkę świętowali tegoroczni maturzyści z Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku. Zobacz zdjęcia z balu.

📢 Studniówka 2024 I Liceum Ogólnokształcącego imienia Sikorskiego we Włoszczowie. Niezwykły taneczny spektakl na parkiecie Niezwykle dostojnym i pięknym polonezem swój niezapomniany bal studniówkowy rozpoczęli w sobotę, 20 stycznia tegoroczni maturzyści I Liceum Ogólnokształcącego imienia generała Władysława Sikorskiego we Włoszczowie. Na parkiecie Sali Bankietowej "Camelia" w miejscowości Lubachowy, pojawiło się 109 maturzystów wraz z osobami towarzyszącymi. Oprócz dostojnego poloneza uczniowie przygotowali także tradycyjnego walca oraz niespodziankę muzyczną.

📢 Studniówka 2024 maturzystów z IV Liceum Ogólnokształcącego imienia Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. Mamy nowe zdjęcia W trzecim terminie studniówkowym, swoje święto mieli maturzyści z IV Liceum Ogólnokształcącego imienia Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. Zobacz, jak bawili się uczniowie, jednego z najpopularniejszych liceów. 📢 Studniówka X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Wybickiego w Kielcach. Zobacz zdjęcia Cudowna studniówka X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Wybickiego w Kielcach oraz Technikum numer 11 w Kielcach odbyła się w sobotę, 20 stycznia w Hotelu Patver w Borkowie. To była noc pełna czaru i wyśmienitej zabawy. Uczniowie oraz ich osoby towarzyszące ubrani byli bardzo elegancko i pięknie prezentowali się na parkiecie. Zobaczcie zdjęcia w galerii! 📢 Szalona studniówka 2024 uczniów Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu. Nie schodzili z parkietu! Zobaczcie zdjęcia i filmy To była ich noc! Podczas studniówki tegoroczni maturzyści z Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu bawili się fantastycznie. Parkiet był pełen, uczniowie tańczyli i śpiewali. Sił wystarczyło im na długie godziny.

📢 Studniówka 2024. Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia księdza Marcina Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim bawiło się wspaniale Studniówka Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia księdza Marcina Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim w odbyła się w sobotę, 20 stycznia w Domu weselnym „Przygoda”.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju. Zobacz zdjęcia W sobotę, 20 stycznia, w Szanieckim Dworze swoją studniówkę świętowali tegoroczni maturzyści z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju. Zobacz zdjęcia z balu. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Zawodowych numer 2 w Starachowicach. To był wspaniały wieczór! Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 20 stycznia swój bal maturalny mieli uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych numer 2 w Starachowicach. Na studniówce w Karczmie u Jana w Kuczowie uczniowie wspaniale się bawili, były przemówienia i wzruszające podziękowania za wspólne lata w szkole, polonezy oraz tańce. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół numer 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Maturzyści ze słynnego THM-u świetnie zatańczyli poloneza Maturzyści Zespołu Szkół numer 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim swoją studniówkę rozpoczęli od pięknego poloneza. Uczniowie bawili się w sobotę, 20 stycznia w Bałtowskim Zapiecku w Bałtowie. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Wspaniała studniówka maturzystów Zespołu Szkół numer 1 w Stalowej Woli. Zobaczcie zdjęcia Rezydencja Sosnowa w Janowie Lubelskim w piątek, 19 stycznia wypełniła się po brzegi młodymi, radosnymi ludźmi. Tego wieczoru rozpoczął się tam bal maturalny uczniów Zespołu Szkół numer 1 imienia generała Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli. 📢 Studniówka 2024 III Liceum Ogólnokształcące imienia Cypriana Kamila Norwida w Kielcach. Wspaniały polonez W piątek, 19 stycznia na swój bal studniówkowy rozpoczęli przyszli maturzyści Wspaniała z III Liceum Ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida w Kielcach. Tradycyjnie bal rozpoczął się od poloneza. Sala w hotelu Binkowski pękała w szwach.

📢 Kozienice na nieznanych zdjęciach z czasów II wojny światowej. Niesamowite widoki i historie. Mamy unikalne archiwalne zdjęcia 15 stycznia 1945 roku Armia Czerwona weszła do Kozienic wypierając Niemców. Potem w maju 1945 roku zakończyła się II wojna światowa, trwała od roku 1939 i zabrała miliony ofiar. Jak te lata przebiegały w Kozienicach?