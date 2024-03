Przegląd prasy 25.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Grały świętokrzyskie: 3 liga, RS Active 4. Liga oraz klasy: okręgowa, A i B. Sprawdź wyniki, relacje i tabele”?

Prasówka 25.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Grały świętokrzyskie: 3 liga, RS Active 4. Liga oraz klasy: okręgowa, A i B. Sprawdź wyniki, relacje i tabele W weekend 23-24 marca 2024 roku grały świętokrzyskie ligi piłkarskie. Na boiska wybiegli zawodnicy z: trzeciej ligi, RS Active 4. Ligi, klasy okręgowej, klas A i klasy B. Zobacz wyniki, relacje i tabelę.

📢 Droga Krzyżowa ulicami gminy Miedziana Góra pod hasłem „Zjednoczeni w Męce Chrystusa". Wierni przeszli z Kostomłotów do Ćmińska W Niedzielę Męki Pańskiej, w tradycji zwanej Niedzielą Palmową, po raz pierwszy odbyła się Droga Krzyżowa ulicami gminy Miedziana Góra – z Kostomłotów do Ćmińska pod hasłem: „Zjednoczeni w Męce Chrystusa”.

📢 Wybory 2024. Paweł Wójcik, kandydat na burmistrza gminy Chmielnik bez tajemnic. Uwielbia książki i podróże. Zdobył Koronę Gór Polski W niedzielę, 7 kwietnia odbędą się wybory prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Wszystkich kandydatów prezentujemy na echodnia.eu. Dziś Paweł Wójcik, burmistrz, a także kandydat na burmistrza miasta i gminy Chmielnik w nadchodzących wyborach samorządowych.

Prasówka 25.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Niedziela Palmowa we Włoszczowie. Piękne palmy w sanktuarium błogosławionego Józefa Pawłowskiego. Zobaczcie zdjęcia Piękne były uroczystości Niedzieli Palmowej w parafii błogosławionego Józefa Pawłowskiego we Włoszczowie. Wzięły w niej udział tłumy wiernych. Uroczystej mszy świętej przewodniczył proboszcz ksiądz kanonik Leszek Dziwosz.

📢 Architekci od soboty już oficjalnie w Willi Trzcińskich w Kielcach. Wiele się działo na otwarciu W sobotę, 23 marca uroczyście otwarto nową siedzibę Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Znajduje się ona w Willi Trzcińskich przy ulicy Mazurskiej 48 w Kielcach, którą w 2022 roku miasto przekazało na potrzeby architektów. Dzięki nowym właścicielom budynek odzyskał dawny blask. 📢 Świętokrzyskie Targi Edukacyjne we Włoszczowie. Prezentowały się nie tylko uczelnie. Zobaczcie zdjęcia W Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie w czwartek, 21 marca, odbyły się "Świętokrzyskie Targi Edukacyjne" zorganizowane przez Świętokrzyską Grupę Mediową i Politechnikę Świętokrzyską pod patronatem Starosty Włoszczowskiego Dariusza Czechowskiego. Targi zorganizowano z myślą o uczniach poszukujących odpowiednich dla siebie uczelni wyższych oraz tych, którzy celują w rozwój osobisty. 📢 Wybory 2024. Andrzej Chaniecki podczas konwencji w Opatowie, przedstawił kandydatów do Rady Miejskiej W niedzielę, 24 marca w Opatowie podczas konwencji wyborczej Andrzej Chaniecki, kandydujący na burmistrza Opatowa z własnego komitetu, zaprezentował swój program i kandydatów do Rady Miasta i Gminy. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku.

📢 Tak kibicowaliście Siarce Tarnobrzeg na meczu z Wiślanami Jaśkowice. Jedem z kibiców zasłabł na trybunie, wezwano do niego pomoc medyczną W 22 kolejce piłkarskiej III ligi w grupie IV w niedzielę 24 marca piłkarze Siarki Tarnobrzeg zmierzyli się na własnym terenie z Wiślanami Jaśkowice. W porze obiadowej na trybunie głównej Stadionu Miejskiego przy alei Niepodległości zasiadło kilkuset kibiców. Byłeś na meczu? Poszukaj siebie w galerii. 📢 IV śniadanie wielkanocne w Ożarowie pełne tradycji. Były wielkanocne ciasta, potrawy i kolorowe pisanki W niedzielę, 24 marca na ożarowskim rynku odbyło się IV Śniadanie Wielkanocne. Plac Wolności zapełnił się kolorowymi stoiskami Kół Gospodyń Wiejskich a wokół roztaczał się aromat nadchodzących świąt.

📢 Topienie Marzanny w Jeziorze Tarnobrzeskim. Morsy kolorowo i radośnie powitały wiosnę. Zobacz zdjęcia z morsowania Topienie Marzanny było atrakcją niedzielnego morsowania w Jeziorze Tarnobrzeskim. Właśnie tak miłośnicy zimnych kąpieli z klubu BodyMors w Tarnobrzegu uroczyście pożegnali zimę i powitali wiosnę. Na plaży i w wodzie było kolorowo i wesoło! Zobaczcie zdjęcia.

📢 Znani malowali pisanki podczas "Malowanej Niedzieli" w Galerii Echo w Kielcach. Część 2 W galerii zobaczysz zdjęcia tych znanych osób z regionu świętokrzyskiego, które wzięły udział w akcji charytatywnej "Malowana Niedziela" organizowanej przez "Echo Dnia" i Galerię Echo. Oto część 2. W tym roku zbieraliśmy pieniądze dla 12-letniego Alana Zatorskiego z Wymysłowa w powiecie włoszczowskim oraz tradycyjnie do Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach Zobacz pierwszą część z serii "Znani na Malowanej Niedzieli" w galerii. 📢 Siarka Tarnobrzeg - Wiślanie Jaśkowice 2:1 w meczu trzeciej ligi. Wielkie emocje i dwa gole w samej końcówce! Zobacz zdjęcia W meczu 22 kolejki piłkarskiej trzeciej ligi w grupie czwartej w niedzielę 24 marca Siarka Tarnobrzeg pokonała Wiślan Jaśkowice 2:1. Oba gole nasza drużyna zdobyła w ostatnich minutach meczu!

📢 Kibice Stali Stalowa Wola dali show na meczu z Hutnikiem Kraków w drugiej lidze. Byleś? Zobacz zdjęcia W niedzielę 24 marca Stal Stalowa Wola zremisowała 1:1 na wyjeździe z Hutnikiem Kraków. Kibice zielono-czarnych wspierali swój zespół i dali prawdziwe show okraszone oprawą! Zobaczcie zdjęcia fanów "Stalówki". 📢 Inscenizacja bitwy z Powstania Styczniowego w Muzeum Wsi Radomskiej. Były wystrzały i walki na szable W niedzielę, 24 marca, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej odbyły się uroczystości z okazji Niedzieli Palmowej. Jedną z atrakcji była inscenizacja historyczna bitwy z czasów Powstania Styczniowego. Można było zobaczyć między innymi polską kawalerię, stała się w bitwie z wojskami carskiej Rosji.

📢 Wielki wybór aut na giełdzie w Miedzianej Górze. Były luksusowe SUV-y i coś na każą kieszeń Spory ruch panował w niedzielę, 24 marca na ostatniej przedświątecznej giełdzie w Miedzianej Górze. Tym razem pojawiło się całkiem sporo aut. Królowały modne ostatnio SUV-y w cenach od 30 do 120 tysięcy. Były też tańsze auta na każdą kieszeń. W galerii prezentujemy zdjęcia i ceny oferowanych samochodów.

📢 Niedziela Palmowa. Mszy świętej w Bazylice Katedralnej w Kielcach przewodniczył biskup Jan Piotrowski. Było poświęcenie palm W Niedzielę Męki Pańskiej, zwanej w tradycji Niedzielą Palmową, biskup kielecki Jan Piotrowski przewodniczył mszy świętej w Bazylice Katedralnej w Kielcach. Pasję wykonał Chór Seminaryjny pod kierunkiem księdza profesora Michała Olejarczyka oraz osoby wspomagające.

📢 Radomianie tłumnie przeszli w procesji i byli na mszy świętej podczas Niedzieli Palmowej w Muzeum Wsi Radomskiej Z udziałem księdza biskupa Marka Solarczyka, Ordynariusza Diecezji Radomskiej, odbyła się uroczysta msza święta w Niedzielę Palmową. Nabożeństwo zostało odprawione w zabytkowym kościele z Wolanowa. 📢 Wyjątkowa procesja z palmami przeszła ulicami parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kielcach. Był też...osiołek Wyjątkowa procesja przeszła w Niedzielę Palmową z nowego kościoła, ulicami parafii do świątyni Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kielcach. Na czele szedł ksiądz Adam Nowak, który wcielił się w rolę Jezusa. Był też osiołek i kucyk.

📢 W Wiśle w Biedrzychowie w powiecie opatowskim znaleziono zwłoki mężczyzny Ciało mężczyzny odnaleziono w niedzielne przedpołudnie w Wiśle w miejscowości Biedrzychów w gminie Ożarów w powiecie opatowskim. Policjanci ustalają, jak doszło do tragedii. 📢 Kiermasz wielkanocny podczas Niedzieli Palmowej w Muzeum Wsi Radomskiej. Było mnóstwo osób W niedzielę, 24 marca, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej odbyły się uroczystości z okazji Niedzieli Palmowej. Na przybyłych czekało wiele wspaniałych atrakcji, między innymi kolorowy kiermasz wielkanocny. 📢 Znani malowali pisanki podczas "Malowanej Niedzieli" w Galerii Echo w Kielcach. Część 1 W galerii zobaczysz zdjęcia tych znanych osób z regionu świętokrzyskiego, które wzięły udział w akcji charytatywnej "Malowana Niedziela" organizowanej przez "Echo Dnia" i Galerię Echo. Oto część 1. W tym roku zbieraliśmy pieniądze dla 12-letniego Alana Zatorskiego z Wymysłowa w powiecie włoszczowskim oraz tradycyjnie do Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach Zobacz pierwszą część z serii "Znani na Malowanej Niedzieli" w galerii.

📢 Malowana Niedziela w Galerii Echo. Znani malowali pisanki w akcji charytatywnej W niedzielę, 24 marca, w Galerii Echo w Kielcach odbywała się "Malowana Niedziela" - coroczna akcja charytatywna. Pomagało wiele znanych osób, a dla potrzebujących udało się zebrać 26 300 złotych. 📢 Niedzielny handel na giełdzie w Miedzianej Górze! Mnóstwo towarów i tłumy na zakupach Kolejna giełda w Miedzianej Górze odbyła się w niedzielę, 24 marca. Jak co tydzień przyciągnęła wielu mieszkańców okolicznych miejscowości, ale również tych z dalszych części regionu. Zobaczcie zdjęcia. 📢 X Gala Perły Powiatu Radomskiego. Nagrodzono firmy, przedsiębiorstwa, gospodarstwa W piątkowy wieczór w Folwarku Bancer w Modrzejowicach, odbyła się X Gala Konkursu Gospodarczego "Perły Powiatu". Nagrody trafiły do małych i dużych firm. Nagrodzono też gospodarstwa rolne, a Waldemar Trelka, starosta radomski wręczył również nagrodę specjalną.

📢 Tarnobrzeski Pchli Targ powrócił w marcu! Klienci oblegają stoiska. Zobacz, co można kupić Tarnobrzeski Pchli Targ powrócił po zimowej przerwie w wiosennej odsłonie. Warto zajrzeć w niedzielę 24 marca na plac targowy przy ulicy Kwiatkowskiego. Pasjonaci rzeczy z duszą od rana robią tu zakupy. Co można znaleźć na pchlim targu w Tarnobrzegu? Prawie wszystko! Zobacz zdjęcia. 📢 Poranne zderzenie trzech samochodów pod Pińczowem Trzy auta zderzyły się w niedzielę w miejscowości Skrzypiec pod Pińczowem. Karetka zabrała do szpitala jedną osobę. 📢 Akcja strażaków w Gostkowie w gminie Bliżyn. Co znaleźli w kominie? Nietypowy finał miała strażacka akcja nocą z soboty na niedzielę w Gostkowie w gminie Bliżyn. Zgłoszenie brzmiało typowe, zakończyło się niespodziewanie.

📢 Szydłowiecki Kiermasz Wielkanocny w Niedzielę Palmową na Rynku Wielkim. Zobaczcie zdjęcia W Szydłowcu Niedziela Palmowa jest obchodzona bardzo uroczyście. Mieszkańcy spotkają się na Rynku Wielkim, skąd wyruszy procesja na uroczystą sumę odprawianą w kościele pod wezwaniem świętego Zygmunta.

📢 Wielkanocne spotkanie ostrowieckiego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców. Wyjątkowa atmosfera W piątek, 22 marca w Ostrowcu Świętokrzyskim kilkudziesięciu przedsiębiorców oraz zaproszonych gości uczestniczyło w tradycyjnym spotkaniu wielkanocnym organizowanym przez Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców. 📢 Wybory 2024. Wielka debata wyborcza. Jak prezentowali się kandydaci do sejmiku z okręgu numer 4? Zobacz wideo i zdjęcia Jak rozwijać gospodarkę, doprowadzić do wyższych zarobków w regionie czy jak zahamować spadek liczby mieszkańców na takie pytania odpowiadali kandydaci do sejmiku województwa świętokrzyskiego, którzy wzięli udział w debacie politycznej w Galerii Korona w Kielcach. Ale najwięcej emocji wywołały pytania zadawane wzajemnie przez kandydatów. Zobaczcie, jak prezentowali się kandydaci z okręgu numer 4, obejmującego powiaty buski, kazimierski, pińczowski, jędrzejowski i włoszczowski. 📢 Drugi trener Industrii Kielce Krzysztof Lijewski po zwycięstwie w Legionowie: Wiedzieliśmy, że nie będzie to łatwy mecz W sobotnim meczu Orlen Superligi Industria Kielce wygrała z Zepterem KPR Legionowo 31:23. -My potrafiliśmy uspokoić emocje i do przerwy osiągnęliśmy bezpieczną przewagę. Własne błędy techniczne wybijały nas z rytmu, a to pozwoliło zespołowi z Legionowa nawiązywać walkę - powiedział po spotkaniu Krzysztof Lijewski, drugi trener Industrii.

📢 Niedziela handlowa 2024. Gdzie na zakupy 24 marca? Tak pracują Lidl, Netto, Carrefour, Biedronka, Żabka i inne sklepy Druga w 2024 roku niedziela handlowa przypada na 24 marca. Tego dnia czynne będą wszystkie sklepy, markety i galerie handlowe. Sprawdziliśmy, jak będą pracować Lidl, Netto, Carrefour, Biedronka. Delikatesy Centrum, Żabka i inne sieci. Zobacz godziny otwarcia.

📢 Wybory 2024. Wielka debata wyborcza. Jak prezentowali się kandydaci do sejmiku z okręgu numer 3? Zobacz wideo i zdjęcia Jak rozwijać gospodarkę, doprowadzić do wyższych zarobków w regionie czy jak zahamować spadek liczby mieszkańców na takie pytania odpowiadali kandydaci do sejmiku województwa świętokrzyskiego, którzy wzięli udział w debacie politycznej w Galerii Korona w Kielcach. Ale najwięcej emocji wywołały pytania zadawane wzajemnie przez kandydatów. Zobacz, jak wypadli kandydaci z okręgu numer 3, obejmującego Kielce i powiat kielecki.

📢 Wybory 2024. Wielka debata wyborcza. Jak prezentowali się kandydaci do sejmiku z okręgu numer 2? Jak rozwijać gospodarkę, doprowadzić do wyższych zarobków w regionie czy jak zahamować spadek liczby mieszkańców - na takie pytania odpowiadali kandydaci do sejmiku województwa świętokrzyskiego, którzy wzięli udział w debacie politycznej w Galerii Korona w Kielcach. Ale najwięcej emocji wywołały pytania zadawane wzajemnie przez kandydatów. Zobaczcie, jak wypadli kandydaci z okręgu numer 2 obejmującego powiaty konecki, skarżyski i starachowicki. 📢 Kibice na meczu Czarni Połaniec - Karpaty Krosno. Byliście na tym spotkaniu trzeciej ligi? Szukajcie się na zdjęciach Czarni Połaniec przegrali na własnym stadionie trzecioligowy mecz z Karpatami Krosno 0:1. Mamy dla Was zdjęcia kibiców Czarnych z tego pojedynku. 📢 Wybory 2024. Wielka debata wyborcza. Jak prezentowali się kandydaci do sejmiku województwa świętokrzyskiego z okręgu numer 1? Zobacz wideo Jak rozwijać gospodarkę, doprowadzić do wyższych zarobków w regionie czy jak zahamować spadek liczby mieszkańców na takie pytania odpowiadali kandydaci do sejmiku województwa świętokrzyskiego, którzy wzięli udział w debacie politycznej w Galerii Korona w Kielcach. Ale najwięcej emocji wywołały pytania zadawane wzajemnie przez kandydatów. Zobaczcie relację z debaty kandydatów z okręgu numer 1, obejmującego powiaty ostrowiecki, opatowski, sandomierski i staszowski.

📢 Wybory 2024. Debata kandydatów do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w Galerii Korona w Kielcach. Zobacz, kto był na widowni Mnóstwo emocji, gwizdów, okrzyków i oklasków towarzyszyło debacie politycznej kandydatów do sejmiku województwa świętokrzyskiego. Taką oprawę ringu politycznego w Galerii Korona w Kielcach zapewniła publiczność, która zasiadła na widowni, aby dopingować swoich kandydatów. Zobacz, kto był na widowni. Część pierwsza zdjęć. 📢 Cheerleaders Radom dały pokaz tańca na meczu HydroTrucku Radom z Miasto Szkła Krosno. Zobacz zdjęcia Koszykarze HydroTrucku Radom po jednym z najlepszych meczów ostatnich lat rozegranym w hali MOSiR-u, musieli uznać wyższość Miasta Szkła Krosno. Show zrobiły także tancerki z radomskiej grupy cheereladers. Zobacz zdjęcia.

📢 Kibice na meczu trzeciej ligi Sokół Sieniawa - Star Starachowice. Byliście na tym spotkaniu? Szukajcie się na zdjęciach Piłkarze Staru Starachowice wygrali wyjazdowy mecz w trzeciej lidze z Sokołem Sieniawa 1:0. Mamy dla Was zdjęcia kibiców z tego pojedynku.

📢 Wielka impreza nad zalewem w Golejowie. Chcą ratować wzrok Franka Szostaka W sobotę, 23 marca na Golejowie odbyła się akcja charytatywna pod hasłem "Ratujemy wzrok Frania". Zbiórka ma pomóc w leczeniu choroby Fraka Szostaka, u którego zdiagnozowano zakrzepicę zatok żylnych na oponach mózgowych. W akcję włączyło się wiele instytucji. 📢 HydroTruck Radom stracił wygraną nad faworytem Miasto Szkła Krosno. Decydował rzut Michała Jankowskiego. Zobacz zdjęcia Rzut za trzy w wykonaniu Michała Jankowskiego na 0,6 sekundy przed końcem gry zadecydował o wygranej Miasta Szkła Krosno, nad HydroTruckiem Radom. Porażka mocno ogranicza szanse radomian na awans do fazy play-off. 📢 Wybory 2024. Wielka debata "jedynek" do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w Galerii Korona. Zobacz zapis transmisji i zdjęcia W sobotę, 23 marca, w Galerii Korona w Kielcach odbyła się emocjonująca debata o przyszłości regionu świętokrzyskiego. W politycznym ringu spotkali się kandydaci na radnych do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Na wiele trudnych pytań odpowiedziały „jedynki” ze wszystkich czterech świętokrzyskich okręgów wyborczych.

📢 Ludzie o wielkich sercach spotkali się w Gowarczowie. Bawili się i pomagali w rehabilitacji Ani Polak Mnóstwo atrakcji czekało w sobotnie popołudnie na uczestników kiermaszu charytatywnego w Gowarczowie. A wszystko po to, by zebrać pieniądze potrzebne na ponowotworową rehabilitację 26-letniej Ani Polak z Borowca.

📢 HydroTruck Radom rywalizował z Miastem Szkła Krosno. Byłeś na koszykarskim meczu 1. ligi? Znajdź się na zdjęciach W sobotni wieczór hala Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zapełniła się kibicami, którzy wspierali dopingiem HydroTruck Radom oraz Miasto Szkła Krosno. Oto, jak wyglądał fantastyczny doping zaprzyjaźnionych ze sobą grup kibicowskich. 📢 Pogoń Staszów - Moravia Anna-Bud Morawica 0:1 w meczu RS Active 4. Ligi świętokrzyskiej. Bramkę zdobył Michał Rybus. Zobacz zdjęcia W meczu 20. kolejki RS Active 4. Ligi świętokrzyskiej Pogoń Staszów przegrała u siebie 0:1 z Moravią Anna-Bud Morawica po golu Michała Rybusa. Zobaczcie zdjęcia z tego spotkania.

📢 Kiermasz wielkanocny w Górnie przyciągnął wielu mieszkańców. Zobacz zdjęcia - część druga Tradycyjny kiermasz wielkanocny odbył się w sobotę, 23 marca na placu targowym w Górnie. Impreza bardzo spodobała się mieszkańcom, którzy chętnie odwiedzali stragany. Na stoiskach uwagę przyciągały oryginalne i misternie wykonane świąteczne ozdoby oraz tradycyjne wypieki. Zobaczcie, kto był na kiermaszu na zdjęciach.

📢 Kiermasz wielkanocny w Górnie przyciągnął wielu mieszkańców. Zobacz zdjęcia - część pierwsza Tradycyjny kiermasz wielkanocny odbył się w sobotę, 23 marca na placu targowym w Górnie. Na stoiskach uwagę przyciągały oryginalne i misternie wykonane świąteczne ozdoby oraz tradycyjne wypieki. Zobaczcie, kto był na kiermaszu na zdjęciach. 📢 Świąteczne ozdoby na kiermaszu wielkanocnym w Górnie są niezwykłe. Zobacz też pyszności na stół Tradycyjny kiermasz wielkanocny odbył się w sobotę, 23 marca na placu targowym w Górnie. Na stoiskach uwagę przyciągały oryginalne i misternie wykonane świąteczne ozdoby. Były też tradycyjne specjały na stół i inne atrakcje. Zobaczcie zdjęcia, co oferowano.

📢 Zakończenie sezonu morsowego nad zalewem w Cedzynie. Wspaniała atmosfera i harce w wodzie W sobotę, 23 marca gmina Górno wraz z grupą morsów Przerębel Cedzyna zaprosiły do wspólnej kąpieli w zalewie. Tego dnia oficjalnie zakończono sezon na morsowanie. 📢 Byliście na meczu KSZO 1929 Ostrowiec - Orlęta Radzyń Podlaski? Szukajcie się na zdjęciach Piłkarze KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski w trzecioligowym meczu rozegranym w sobotę, 23 marca na swoimi boisku podejmowali Orlęta Radzyń Podlaski. Mamy dla Was zdjęcia kibiców z tego spotkania. 📢 Papieska Droga Krzyżowa przeszła ulicami Masłowa. Piękne rozważania oparte były na nauczaniu świętego Jana Pawła II W kościele parafialnym pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Masłowie w piątek, 22 marca, sprawowana była msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Mariana Florczyka. Po Eucharystii rozpoczęła się Papieska Droga Krzyżowa ulicami Masłowa, w której uczestniczyły setki osób. Rozważania oparte były na nauczaniu świętego Jana Pawła II. - Idźmy zatem w tej Drodze Krzyżowej z poczuciem wielkiej tajemnicy życia i cierpienia. Niech cierpienie Jezusa będzie dla nas siłą w przykrościach i bólach - mówił w homilii biskup Marian Florczyk.

📢 Wybory 2024. Konwencja wyborcza Radomskiego Paktu Samorządowego. Poparcie dla Radosława Witkowskiego i kandydatów do Rady. Zobaczcie zdjęcia Będą nowe strefy gospodarcze w Radomiu, powstanie 500 nowych mieszkań na wynajem, a także 500 nowych miejsc w żłobkach – to tylko część postulatów, jakie obiecał spełnić Radosław Witkowski, jeśli ponownie zostanie prezydentem Radomia. W sobotę odbyła się konwencja wyborcza Radomskiego Paktu Samorządowego. 📢 Tak świętowano Wielkanoc przed laty. Tłumy na jarmarkach i uroczyste święcenie pokarmów Jak wyglądała Wielkanoc dziesiątki lat temu? Prezentujemy wyjątkowe archiwalne zdjęcia, które ukazują, jak Polacy obchodzili święta. Zobaczycie tłumy wiernych w kościołach, jarmarki i tradycyjne zwyczaje a także ozdobione stoły i sklepy. 📢 Agnieszka Pietrzak nową dyrektorką Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Wicewojewoda Michał Skotnicki wręczył w piątek Agnieszce Pietrzak akt powołania na stanowisko dyrektora Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Nową dyrektor na pięcioletnią kadencję powołał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

📢 Europoseł Patryk Jaki w Kielcach. Zobacz zapis transmisji ze spotkania w Grand Hotelu Europoseł Suwerennej Polski Patryk Jaki odwiedził Świętokrzyskie w sobotę, 23 marca. Jedno ze spotkań odbyło się w Grand Hotelu w Kielcach. Zobaczcie zapis transmisji. 📢 Decathlon 5. Liga. Radomiak II Radom w hicie kolejki różnicą trzech goli pokonał LKS Promna. Energia Kozienice gromi. Zobacz zdjęcia i wideo W sobotę ruszyła 17. kolejka rozgrywek Decathlon 5. Ligi grupy II na Mazowszu. W hicie tej serii Radomiaka II Radom pewnie, bo różnicą trzech goli pokonał LKS Promna. Trzeci z naszych przedstawicieli - Enea Energia Kozienice na wyjeździe rozgromił Naprzód Skórzec.

📢 Otwarte Mistrzostwa Makroregionu Wschodniego Oyama Polskiej Federacji Karate w kumite w Tarnobrzegu. Dużo sportowych emocji na matach 280 zawodników z 19 klubów Oyama karate oraz Kyokushin karate w sobotę 23 marca przed południem w Tarnobrzegu rozpoczęło rywalizację na Otwartych Mistrzostwach Makroregionu Wschodniego Oyama Polskiej Federacji Karate w kumite (walki). Nie brakuje sportowej rywalizacji, a walki potrwają do godzin popołudniowych.

📢 Sandomierska giełda żyje nocą z piątku na sobotę. Chcesz kupić ciekawe rzeczy? Nie czekaj do poranka. Zobacz zdjęcia Giełda w Sandomierzu odwiedzana jest najliczniej w sobotę, ale poszukiwacze skarbów wśród rzeczy z drugiej ręki pojawiają się tam już w piątek wieczorem, zanim tłum klientów opanuje plac targowy. Zapewniają, że właśnie nocą robią tam najlepsze zakupy. To niewątpliwie atrakcja dla nocnych marków. 📢 Kapela Podwórkowa Scyzory dała koncert w nowym składzie. Będzie kolejna płyta Kapela Podwórkowa Scyzory zaprezentowała się w nowym składzie. Koncert w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wypełniony był znakomitym humorem i najnowszymi utworami. Formacja zapowiedziała wydanie kolejnej płyty oraz koncerty w centrum miasta. 📢 Świętokrzyskie zamki, pałace i dworki. Idealne miejsca na świąteczną wycieczkę. Zobacz TOP 15 Region świętokrzyski pełen jest pięknych i zabytkowych zamków, pałaców i dworków. Jedne odrestaurowane i zachowane w idealnym stanie, inne w ruinie. Łączy je wspaniała historia i wiele legend. Przygotowaliśmy TOP 15 świętokrzyskich zamków, pałaców i dworków, które warto odwiedzić podczas świątecznych wycieczek.

📢 Wierni na Miejskiej Drodze Krzyżowej Alejami Jana Pawła II w Stalowej Woli Miejska Droga Krzyżowa odprawiona została w piątek 22 marca w Stalowej Woli. Alejami Jana Pawła II z przeszło tysiące wiernych i kapłanów.

📢 W Teatrze Powszechnym w Radomiu odbyło się spotkanie przyjaciół sympatyków teatru Prezydent Radomia Radosław Witkowski zaprosił w piątek, 22 marca swoich przyjaciół i sympatyków do Teatru Powszechnego w Radomiu na spektakl teatralny, a potem na mniej oficjalną część spotkania. Było niewiele oficjalnych przemówień, mniej polityki, więcej rozmów o kulturze, ale nikt nie ukrywał, po której stronie sceny politycznej jest jego serce. 📢 8. Ekstremalna Droga Krzyżowa ze Staszowa do Sulisławic. Nocą ruszyli do sanktuarium ,,Droga tęsknotą pisana…” tak brzmi hasło tegorocznej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. W piątek, 22 marca już po raz 8. mieszkańcy Staszowa i okolic ruszyli nocą w stronę Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Sulisławickiej w Sulisławicach.

📢 Umyłeś już okna na święta? Oto najlepsze memy o przygotowaniach do Wielkanocy. Zobacz! Wielkanoc już za tydzień. W wielu polskich domach trwają przygotowania do tego ważnego święta. Szykujemy się nie tylko duchowo na Wielką Niedzielę, ale także - swe domy, ponieważ święta to czas spotkań z bliskimi. Okres przedświąteczny to dla wielu okazja do zrobienia wielkich porządków, a symbolem takich przygotowań stało się...mycie okien. Zobaczcie najlepsze memy o przygotowaniach do Wielkanocy! 📢 60-lecie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Tarnobrzeg. Przyjechali górnicy z Polski. Zobacz zdjęcia Członkowie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Tarnobrzeg świętują właśnie 60-lecie istnienia oddziału. Z tej to okazji w piątek 22 marca w Muzeum-Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu zorganizowano uroczystości jubileuszowe, na które zaproszono górniczą brać nie tylko z Tarnobrzega.

📢 Bulwary w Skaryszewie już gotowe. Nad Kobylanką powstały ścieżki rowerowe, tężnia solankowa i wiele więcej. Zobacz zdjęcia Bulwary w Skarszewie są już gotowe. Nad rzeką Kobylanką powstały między innymi ścieżki rowerowe, kładka czy tężnia solankowa. Wokół pojawiły się nowe nasadzenia i rabaty kwiatowe. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na ten cel 4,2 miliona złotych. W oficjalnym otwarciu bulwarów wzięli udział między innymi: wiceminister kultury Marta Cienkowska, wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz burmistrz Skaryszewa Dariusz Piątek. 📢 Piękna porcelana i szkło na kieleckich bazarach. Zobaczcie, co można było kupić W piątek 22 marca na kieleckich bazarach można było zaopatrzyć się w piękne przedmioty, między innymi porcelanę i szkło. Można było tu kupić wazy, zastawę stołową i kryształy. Co jeszcze oferowali sprzedawcy? Zobaczcie.

📢 Pijani kierowcy poszukiwani przez świętokrzyską policję. Zobacz ich nazwiska i zdjęcia Prezentujemy najnowsze zdjęcia kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu i są poszukiwani przez świętokrzyskich policjantów. Rozpoznajesz któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje, koniecznie skontaktuj się z policją.

📢 Tłumy na akcji "Żonkile za surowce wtórne" w Galerii Korona w Kielcach. Wielka kolejka po wiosenne rośliny Tłumy odwiedziły Galerię Korona w Kielcach w piątek, 22 marca. Wszystko dlatego, że "Echo Dnia" zorganizowało akcję ekologiczną, dzięki której za surowce wtórne mieszkańcy otrzymują żonkile. Wydarzenie cieszy się dużą popularnością, wszak można dzięki niemu zmobilizować się do uprzątnięcia domu, a w zamian otrzymać symbol wiosny! Zobaczcie kolejkę po żonkile w galerii zdjęć. 📢 Włoszczowa. Modlitwy przy relikwiach błogosławionej rodziny Ulmów. Zobaczcie zdjęcia Wtorek, 19 marca, był ostatnim dniem peregrynacji relikwii błogosławionej rodziny Ulmów do Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Rodzin we Włoszczowie. - Po raz pierwszy w nowożytnej historii Kościoła możemy oddać cześć całej rodzinie, która została wyniesiona na ołtarze – mówił w poniedziałek biskup kielecki Jan Piotrowski.

📢 Niedziela Palmowa 2024 w krzywym zwierciadle. Zobacz najśmieszniejsze memy z palmą w roli głównej Niedziela Palmowa to święto ustanowione na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. W 2024 roku Niedziela Palmowa przypada na 24 marca. Zobaczcie jak Niedzielę Palmową widzą internauci tworząc śmieszne memy. 📢 Włamanie do mieszkania w Ostrowcu. Straty są wysokie Policjanci z Ostrowca szukają włamywaczy, którzy dostali się do mieszkania w mieście. Ukradli biżuterię. Właściciel straty wycenił na prawie 12 tysięcy złotych.

📢 Tanie domy w Radomiu i regionie radomskim! Oto nieruchomości w atrakcyjnej cenie. Licytacje komornicze w regionie Szukasz domu w okazyjnej cenie? Pomysłem może być licytacja komornicza. Wybraliśmy licytacje, które odbędą się w najbliższym czasie w Radomiu i regionie radomskim. Wszystkie wymienione nieruchomości można nabyć w bardzo korzystnych cenach. Jesteście ciekawi, ile kosztują wybrane domy?

📢 Tragiczny wypadek pod Grębowem. Zderzyła się ciężarówka i dwie osobówki. Nie żyje młody kierowca volkswagena W czwartek 21 marca około godziny 10 w Grębowie, na drodze wojewódzkiej 871 relacji Tarnobrzeg-Stalowa Wola doszło do tragicznego w skutkach wypadku, w którym udział brała ciężarówka i dwie osobówki. Poszkodowane zostały trzy osoby, w tym jedna bardzo ciężko - 24-latek został zabrany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z bazy HEMS w Sanoku do szpitala w Stalowej Woli, gdzie niestety zmarł. Droga była zablokowana przez kilka godzin.

📢 Przemysłowa Wiosna w Targach Kielce z tłumem zwiedzających pośród pracujących maszyn Przemysłowa Wiosna, czyli targi związane z obróbką metali do kieleckiego ośrodka wystawienniczego przyciąga rzesze zwiedzających. - Drugiego dnia od samego rana witamy tysiące gości z Polski i różnych stron świata, co też jest dowodem na bardzo dobrą kondycję branży – podkreśla dr Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce.

📢 Wiosenne ożywienie na giełdzie w Sandomierzu. Mnóstwo ludzi na zakupach w sobotę 16 marca. Zobacz zdjęcia Na giełdzie w Sandomierzu czuć już wiosnę! W sobotę, 16 marca widać było wyraźnie ożywienie w handlu. Mnóstwo ludzi wybrało się tego dnia na zakupy. Wzrok przyciągały różnobarwne bratki, jaskry i prymule. Powodzeniem cieszyły się sadzonki krzewów i drzewek do ogrodu. Nie zabrakło akcentów świątecznych, ponieważ coraz bliżej Wielkanoc. Zobaczcie w galerii zdjęć, co działo się w sobotę na giełdzie w Sandomierzu. 📢 Matura próbna 2024 matematyka. Oto arkusz pytań oraz odpowiedzi. Sprawdź czy już jesteś przygotowany do egzaminu z matematyki Trwa Świętokrzyska Matura Próbna 2024. Drugi dzień to egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, który rozpoczął się w naszym regionie o godzinie 8 w środę, 6 marca. Maturzyści sprawdzą swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury, która będzie się różniła od egzaminów w poprzednich latach. W tym artykule opublikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z matematyki.

📢 Próbna matura 2024 z języka polskiego. Oto arkusz pytań i odpowiedzi. Jesteś przygotowany do prawdziwej matury? Sprawdź Matura Próbna 2024 z "Echem Dnia" z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się w szkołach w naszym regionie o godzinie 8 we wtorek, 5 marca. Tym samem rozpoczął się trzydniowy okres, w którym tysiące maturzystów będzie mogło sprawdzić swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury. W tym artykule publikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2024 z języka polskiego.