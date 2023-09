Przegląd prasy 25.09.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Waldemar z "Rolnik szuka żony 10" jest pełen pasji. Oto jakie ma gospodarstwo oraz jak mieszka i żyje na co dzień 24.09.2023 ”?

Prasówka 25.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Waldemar z "Rolnik szuka żony 10" jest pełen pasji. Oto jakie ma gospodarstwo oraz jak mieszka i żyje na co dzień 24.09.2023 Ruszyła nowa, dziesiąta edycja uwielbianego przez widzów programu "Rolnik szuka żony". Wśród uczestników znalazł się Waldemar z województwa kujawsko-pomorskiego. Ma wiele pasji i pragnie znaleźć kogoś, z kim mógłby dzielić życie. Zaglądamy do gospodarstwa Waldemara, zobaczcie jak żyje i mieszka 41-letni uczestnik "Rolnik szuka żony 10".

📢 Artur z "Rolnik szuka żony 10" ma ogromne gospodarstwo i imponujące maszyny. Szuka tej jedynej! Tak mieszka i żyje na co dzień 24.09.2023 Ruszył nowy sezon programu "Rolnik szuka żony". Jednym z piątki uczestników jest Artur z województwa mazowieckiego. 28-latek już po emisji "zerowego odcinka" był faworytem. Czym oczarował widzów? Zobaczcie, jakie ma gospodarstwo, czym się zajmuje oraz jak mieszka i żyje na co dzień Artur z "Rolnik szuka żony 10".

📢 Agnieszka z programu "Rolnik szuka żony 10" - taką ma posiadłość i biznes na Mazurach. Oto jak mieszka i żyje na co dzień 24.09.2023 Za nami premierowy odcinek nowej, 10 edycji "Rolnik szuka żony". Jedną z uczestniczek popularnego programu TVP 1 jest Agnieszka z miejscowości Biskupiec w województwie warmińsko-mazurskim. Kobieta ma 40 lat i szuka swojej drugiej połówki. Jak się okazuje rolniczka ma własny ośrodek jeździecki. Jest też właścicielką hotelu i restauracji. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10".

Prasówka 25.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Smakowite spotkanie w Cudzynowicach z cyklu Danie Wspólnych Chwil. Były pyszne potrawy, tańce i doskonała zabawa. Zobaczcie zdjęcia i wideo W sobotę, 23 września w Cudzynowicach (gmina Kazimierz Wielka) odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Danie Wspólnych Chwil realizowane dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Biedronki.

📢 5. Bieg Szklarski w strugach deszczu w Sandomierzu. Były biegi oraz marsz nordic walking. Zobacz zdjęcia i film Prawie 250 zawodników, w tym dzieci i młodzież wzięło udział w 5.Biegu Szklarskim, jakie w niedzielę rozegrano na trasie Chmielów – Sandomierz oraz w samym Sandomierzu. Wydarzenie Bieg Szklarski to nie tylko sportowe wydarzenie. To również okazja do zjednoczenia społeczności lokalnej wokół szczytnego celu zbiórki pieniędzy. W tym roku cała kwota z wpisowego, około 7 tysięcy złotych zostanie przekazana dla dzieci z Domu Dziecka w Tarnobrzegu. 📢 Wypadek na S7 w Osełkowie. Samochód uderzył w bariery, jedna osoba ranna Do groźnego wypadku doszło w niedzielny wieczór, 24 września na drodze S7 na wysokości miejscowości Osełków w gminie ŁĄczna (powiat skarżyski). Toyota uderzyła w bariery energetyczne, trwała reanimacja kierowcy. Mężczyznę przewieziono do szpitala.

📢 Znakomita passa Klimontowianki trwa. Drużyna Marcina Wróbla wysoko wygrała z Orlętami Kielce w meczu IV Ligi. Zobacz zdjęcia z meczu Orlęta Kielce przegrały z Klimontowianką Klimontów 0:3 w meczu 9 kolejki RS Active IV Ligi. Drużyna Marcina Wróbla zagrała mądrze w defensywie i wykorzystała swoje szanse w ataku. Zwycięstwo w Kielcach pozwoliło drużynie z Klimontowa wskoczyć na fotel lidera tabeli. 📢 Dożynki gminne w Pińczowie. Zagrały Zespół "Kielce" i kapela Działoszacy. Do tańca zaprosił zespół Pakt W niedzielę, 24 września gmina Pińczów celebrowała uroczyste święto plonów. Dożynki rozpoczęły się mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie. Nie zabrakło pięknego korowodu dożynkowego, obrzędów, a także wielu atrakcji i zabawy. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Kibice Stali Stalowa Wola dopingowali swoją ekipę na meczu z Polonią Bytom. Zobacz zdjęcia Ponad dwa tysiące osób, w tym ponad dwieście w niedzielę, 24 września na stadionie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej przy ulicy Hutniczej w Stalowej Woli obejrzało mecz drugoligowej Stali z Polonią Bytom, wygrany przez gospodarzy 1:0.

📢 Kolejna wycieczka po rozwadowskim rynku w Stalowej Woli, ze zwiedzaniem kościoła farnego. Zobacz zdjęcia Podczas niedzielnej wycieczki po odnowionym rozwadowskim Rynku, po raz pierwszy po kapitalnej konserwacji można było zobaczyć pięknie odnowione wnętrza rozwadowskiej Fary, czyli kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej. 📢 RS Active 4 Liga. Klimontowianka Klimontów wygrała w Kielcach z Orlętami i została liderem. Pierwsza porażka Neptuna Końskie Nie brakowało emocji w 9 kolejce RS Active 4 Lidze. Korona II Kielce po dramatycznej końcówce wygrała w Busku-Zdroju z AKS 1947 2:1, zdobywając zwycięską bramkę w 90+6 minucie! Moravia Anna-Bud Morawica jako pierwsza w tym sezonie pokonała Neptuna Końskie. Klimontowianka Klimontów pewnie 3:0 ograła w Kielcach Orlęta i została samodzielnym liderem. Po trzy bramki w tej kolejce zdobyli Jakub Stachura i Kacper Gąsior dla GKS Rudki, a trzy asysty zanotował Piotr Ostrowski ze Spartakusa Daleszyce.

📢 2. liga. Stal Stalowa Wola wygrała z Polonią Bytom 1:0. Zobacz zdjęcia z meczu W meczu piłkarskiej 2. ligi w niedzielę, 24 września Stal Stalowa Wola pokonała na własnym terenie Polonię Bytom 1:0 po golu zdobytym z rzutu karnego w 59 minucie przez Lucjana Klisiewicza. 📢 VII Hubertus Ostrowiecki zgromadził tłumy. Świętowali myśliwi i leśnicy W niedzielę, 24 września na ostrowieckich Pułankach tradycyjnie już odbył się VII Hubertus, który zgromadził tłumy mieszkańców oraz myśliwych i leśników.

📢 Grały 3., 4., 5. Liga, Tymex liga okręgowa, radomskie - klasa A i klasa B. Oto wyniki, tabele, relacje z piłkarskich lig regionu radomskiego Sezon w piłkarskich ligach regionu radomskiego trwa na dobre. Zawodnicy reprezentujący Radom, jak i region radomski rozgrywają pojedynki mistrzowskie. Emocji było co nie miara. Zobaczcie wyniki, relacje i zdjęcia!

📢 "Smaki Jesieni" w Parku Etnograficznym w Tokarni. Pyszna uczta, kiszenie kapusty i wspaniała muzyka! W niedzielę, 24 września, w Parku Etnograficznym w Tokarni, za sprawą wydarzenia pod nazwą "Smaki Jesieni" powitano nową porę roku - jesień. Wśród wielu smacznych i artystycznych atrakcji nie brakowało kolorowych i pachnących kwiatami warsztatów, a także pobudzającej kubki smakowe uczty.

📢 3. Powiatowy Zlot Czerwonych Samochodów. W Jędrzejowie druhowie pomagali wcześniakowi Ksaweremu W niedzielę, 24 września już po raz trzeci w powiecie jędrzejowskim odbył się Zlot Czerwonych Samochodów. Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z całego powiatu zebrali się by wesprzeć ponownie Ksawerego Czajora z Żarczyc, który urodził się jako ekstremalny wcześniak ważący zaledwie 700 gramów. 📢 Wieniec ze świętokrzyskiego najpiękniejszy w Polsce! Dzieło Józefy Buckiej docenione na Dożynkach Prezydenckich w Warszawie Stało się! Wieniec Józefy Buckiej, znanej i utalentowanej artystki ludowej, mieszkanki Kostomłotów Drugich w gminie Miedziana Góra został doceniony podczas odbywających się w niedzielę, 24 września w Warszawie, Dożynek Prezydenckich. Misternie uwite dzieło pani Józefy okazało się być najpiękniejszym wieńcem dożynkowym w Polsce!

📢 ORLEN Superliga. Industria Kielce pokonała Piotrkowianina Piotrków Trybunalski 45:26 i utrzymała fotel lidera. MVP został Miłosz Wałach W rozegranym w niedzielę wyjazdowym meczu 6. kolejki ORLEN Superligi Industria Kielce pewnie pokonała na wyjeździe Piotrkowianina Piotrków Trybunalski 45:26. Świetne spotkanie rozegrali Miłosz Wałach i Paweł Paczkowski. 📢 Spotkanie "Bezpieczna Gmina Małogoszcz" w Domu Kultury. Były rozmowy, wykłady. Zobaczcie zdjęcia W środę, 27 września w Domu Kultury w Małogoszczu odbyło się spotkanie informacyjne "Bezpieczna Gmina Małogoszcz" przy okazji którego burmistrz Mariusz Piotrowski podpisał umowy darowizny z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Małogoszcz. Panie pozyskały wyposażenie o wartości ponad 17 tysięcy złotych! 📢 XVI Powiatowy Przegląd Zespołów Chóralnych na Świętym Krzyżu. Zobacz zdjęcia i film W niedzielę na Świętym Krzyżu zabrzmiały pieśni o charakterze sakralnym oraz utwory patriotyczne. Odbył się tu XVI Powiatowy Przegląd Zespołów Chóralnych a gościnnie wystąpił Chór Akademicki Politechniki Świętokrzyskiej.

📢 Niedzielny Pchli Targ w Tarnobrzegu przyciągnął poszukiwaczy skarbów. Deszcz nie przeszkodził w dobijaniu targu. Zdjęcia z 24 września Niedzielne przedpołudnie w Tarnobrzegu należało do poszukiwaczy skarbów, którym niestraszny deszcz, jeśli mają przed sobą okazję do kupna wyjątkowych przedmiotów po okazyjnej cenie. Na targowisko miejskie przybyli wystawcy i klienci z całej okolicy, dla których comiesięczny pchli targ jest żelazny punktem w kalendarzu. Pogoda nie dopisała, ale nie przeszkodziła w dobijaniu targu. Zobacz zdjęcia z handlowania 24 września. 📢 Gdzie są grzyby w Świętokrzyskiem? Zobacz zbiory mieszkańców regionu Wyjątkowego urodzaju nie ma, ale w świętokrzyskich lasach można spotkać wiele grzybów. Gdzie je zbierać? Grzybiarze pokazują, gdzie warto wybrać się z koszykiem. Wciąż są borowiki, kurki, ale pojawiają się też rydze, podgrzybki i opieńki. Gdzie warto pojechać na grzyby w regionie? Zobaczcie na zdjęciach zebrane okazy i miejsca. Z okazji Dnia Grzyba obchodzonego 24 września mamy też dla Was najlepsze memy.

📢 Dom Parafialny w Małęczynie poświęcony przez biskupa Marka Solarczyka. Piękne przedstawienie młodych aktorów. Zobacz zdjęcia W kościele w Małęczynie w gminie Gózd, doszło w sobotę do dwóch wyjątkowych wydarzeń. Uroczyście otwarto Dom Parafialny przy parafii Andrzeja Boboli, a potem odbyło się przedstawienie, które zobaczyło ponad 200 osób. 📢 PKO BP Ekstraklasa. Znamy oceny zawodników Radomiaka Radom w najnowszej grze piłkarskiej EA Sports FC 24. Zobacz wszystkich piłkarzy Piłkarze Radomiaka Radom trafili do najnowszej gry studia Electronic Arts - EA Sports FC 24, która jest kontynuacją serii gier FIFA. Zobaczcie, jakie oceny dostali podopieczni Constantina Galcy na wirtualnej murawie.

📢 Osoby noszące te imiona piją najwięcej alkoholu. Ci ludzie najczęściej zaglądają do kieliszka. Zobacz znaczenie twojego imienia Osoby o tych imionach najczęściej sięgają po alkohol. Według ezoteryków to, jakie imię nosimy, odpowiada za wiele cech charakteru. Możemy się dowiedzieć również, kto ma skłonność do picia alkoholu, a zestawienie powstało na podstawie znaczenia księgi imion. Oto osoby, które najczęściej piją alkohol.

📢 Kultowe i przerażające. Oto najlepsze horrory wszech czasów. Oglądaliście je? Horror to jeden z ulubionych gatunków filmów. Chociaż co roku pojawiają się nowe to są jednak takie, które po dziesięcioleciach od premiery wciąż budzą grozę. To one zasłużyły na miano kultowych.

📢 24 września - Dzień Stylistów Rzęs. Oto kieleckie salony w których najlepiej zadbają o Twoje rzęsy. Te polecają kielczanki 24 września swoje święto obchodzą styliści rzęs. Wiele kieleckich salonów oferuje pełen zakres usług z zakresu pielęgnacji rzęs. A które salony polecają kielczanki? Zobaczcie w galerii. 📢 Znów się zaczęło! Oto najlepsze hity z kartkówek i sprawdzianów. Zobacz, jakie pomysły mają uczniowie i nauczyciele Choć minęły dwa tygodnie od rozpoczęcia roku, to uczniowie już mierzą się z szarą, szkolną rzeczywistością. Prace domowe, odpytywanie, a przede wszystkim - znienawidzone, niezapowiedziane kartkówki. Kto z nas ich nie pamięta? Niektórzy uczniowie, zamiast wykazać się wiedzą, próbują rozbawić nauczycieli, a często nawet proszą o wyższą ocenę. Jak im to wychodzi? Co na to nauczyciele? Zobaczcie najśmieszniejsze hity z kartkówek i sprawdzianów.

📢 Mieszkańcy Nagłowic kameralnie pożegnali lato i przywitali jesień. Zobaczcie zdjęcia z zabawy Mieszkańcy Nagłowic w sobotę, 23 września pożegnali lato i przywitali jesień. Kiepska pogoda nie popsuła zabawy, która odbyła się wewnątrz remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagłowicach. W spotkaniu mieszkańców, oprócz wójta Jacka Lato, wzięli również udział zaproszeni goście: senator Jacek Włosowicz, kandydatka do Sejmu Kinga Bierońska. 📢 Święto w radomskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt – rowerzyści i wolontariusze wyprowadzali na spacer psiaki. Zobacz zdjęcia i film Choć na smyczy, na krótko i bez gwarancji, że tymczasowy „opiekun – wybawca” jeszcze przyjdzie kiedykolwiek, to jednak radość maszerowania po prawdziwej trawie w towarzystwie człowieka była bezcenna i trudna do opisania. Szybko mijała nieufność, ale pozostawał smutek, że trzeba wracać do celi, nie wiadomo na jak długo. Rowerzyści i wolontariusze przeprowadzili w radomskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt akcję wyprowadzania psów na spacer.

📢 XXXI Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Kielcach. Mszy świętej dla uczestników przewodniczył biskup Marian Florczyk W Kielcach rozpoczęły się XXXI Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej organizowane przez Salezjańską Organizację Sportową RP i Salos Cortile Kielce. Był uroczysty przemarsz wszystkich uczestników przez Kielce i msza święta w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Przewodniczył jej ksiądz biskup Marian Florczyk. 📢 Wybory 2023. Władysław Kosiniak Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w Sandomierzu zaprezentował kandydatów i program wyborczy Mamy hasło „Dość kłótni, do przodu”. Trzeba pozszywać nicią chirurgiczną Polskę, to jest nasze zadanie – mówił Władysław Kosiniak Kamysz prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w Sandomierzu, który w sobotnie popołudnie zaprezentował na Bulwarze Piłsudskiego program Trzeciej Drogi oraz lokalnych kandydatów do Sejmu i Senatu. 📢 3. Liga. Byłeś na wyjazdowym meczu Chełmianki Chełm ze Starem Starachowice? Zobacz się na zdjęciach Chełmianka Chełm pokonała 2:0 Star Starachowice w 9 kolejce 3 Ligi grupy 4. Byłeś na tym spotkaniu ? Znajdź się w naszej galerii zdjęć.

📢 Winobranie u Brzostowiczów w Opatowie z klubem Rotary i cenna pomoc dla placówek siostry Chmielewskiej. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 23 września w opatowskiej winnicy Wioletty i Grzegorza Brzostowiczów odbyło się winobranie. Był czas na pracę, rozmowę i cenna pomoc. Zobaczcie zdjęcia z imprezy. 📢 3 liga. Star Starachowice przegrał z Chełmianką Chełm na wyjeździe. Zespół Tadeusza Krawca spadł z pozycji wicelidera. Zobacz zdjęcia Star Starachowice przegrał 0:2 w Chełmie z Chełmianką w meczu 9 kolejki 3 Ligi grupy 4. Zespół Tadeusza Krawca jest obecnie na 6 miejscu w tabeli.

📢 24 wiersze na godzinę. Spotkanie poetów w suchedniowskiej "Kuźnicy". Zobacz zdjęcia W sobotę 23 września w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" odbył się wieczór z poezją "Ludzie i Emocje". Swoje utwory zaprezentowało 11 miejscowych poetów. Jeden z wierszy był... tematem na maturze.

📢 Pierwszy dzień kalendarzowej i astronomicznej jesieni - 23 września. Zobacz najlepsze memy o tej porze roku 23 września to pierwszy dzień kalendarzowej, a w 2023 roku także astronomicznej jesieni. To pora roku, którą kojarzymy z pięknymi kolorowymi liśćmi na drzewach i chodnikach, kasztanami, ale też z jesienną pluchą i coraz chłodniejszymi dniami. W internecie nie brakuje śmiesznych obrazków, czyli memów, które w zabawny sposób ukazują tę porę roku, ale też... jesieniary. Zobacz i się uśmiechnij. 📢 Porcelanowy rynek w Ćmielowie został uroczyście otwarty. Pojawiło się mnóstwo osób. Zobacz zdjęcia Porcelanowy serwis, wzorowany na przedwojennej kolekcji Empire został uroczyście otwarty w sobotę, 23 września. Mnóstwo osób, mimo deszczu, pojawiło się na rynku, by zobaczyć piękną fontannę-imbryk oraz filiżanki-ławki. 📢 Prawie 2 tysiące osób wzięło udział w XXIV Świętokrzyskim Rajdzie Pielgrzymkowym „Święty Krzyż 2023”. Zwieńczeniem była msza święta Prawie 2 tysiące osób uczestniczyło w XXIV Świętokrzyskim Rajdzie Pielgrzymkowym „Święty Krzyż 2023”. W tym roku organizatorzy przygotowali 12 tras, które miały od 2 do 40 kilometrów długości. Zwieńczeniem rajdu była msza święta w bazylice.

📢 Radosny Festiwal Jabłka 2023 na Rynku w Grójcu. Były wspaniała zabawa, koncerty gwiazd i smakołyki. Zobacz zdjęcia Nawet deszcz padający po południu w sobotę 23 września nie przerwał dobrej zabawy w Grójcu. Tego dnia odbył się Festiwal Jabłka, na którym wielu ludzi świetnio się bawiło. Był pokaz taneczny Mandaryna Dance Studio, koncerty: Dobre Mordy Crew, Konrad “KKen”, Emilka i BNH Crew, Sektor A, Koncert Ifi Ude. Wieczorem wystąpiła gwiazda - Cleo. Zobacz zdjęcia

📢 Wybory 2023. Konwencja wyborcza partii Polska Jest Jedna w Targach Kielce. Przyszło wielu sympatyków. Zobacz kto był. Zdjęcia W Targach Kielce partia Polska Jest Jedna wystąpiła w konwencji wyborczej. W sobotę, 23 września przewodniczący ruchu społecznego i partii, Rafał Piech wystąpił przed publicznością i potencjalnymi wyborcami. Przypomnijmy, że hasło przewodnie ugrupowania brzmi: "Bóg, Rodzina i Ojczyzna". Zobaczcie kto był w galerii.

📢 RS Active 4 Liga. Granat Skarżysko zremisował z Pogonią Staszów. Nie zabrakło kontrowersji sędziowskich. Zobacz zdjęcia Granat Skarżysko-Kamienna zremisował z Pogonią Staszów 2:2 w meczu 9 kolejki RS Active 4 Ligi. Dużo pretensji do sędziów mieli kibice, piłkarze oraz sztab szkoleniowy gospodarzy. Zobaczcie zdjęcia i relację z meczu.

📢 Kilkaset osób uczestniczyło w potańcówce wiejskiej, która odbyła się w piątek, 22 września w miejscowości Kowala koło Kielc Kilkaset osób uczestniczyło w potańcówce wiejskiej, która odbyła się w piątek, 22 września w miejscowości Kowala koło Kielc. Wydarzenie integrujące pokolenia i promujące ludową tradycję Kielecczyzny zostało sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. We wspólnej zabawie wzięła udział wspierająca takie inicjatywy wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka. 📢 Wybory 2023. Konwencja wyborcza partii Polska Jest Jedna w Targach Kielce. Pojawił się lider, Rafał Piech. Czytaj relację Na sobotę 23 września zaplanowano konwencję partii Polska Jest Jedna Targach Kielce. Główną postacią wydarzenia ma być założyciel i lider ugrupowania, Rafał Piech (prezydent Siemianowic Śląskich). Przypomnijmy, że hasło przewodnie ugrupowania brzmi: "Bóg, Rodzina i Ojczyzna", a członkowie nazywają siebie "jedyną prawdziwą prawicą".

📢 PKO Ekstraklasa. Byliście na meczu Korony Kielce z Widzewem Łódź na Suzuki Arenie? Szukajcie się na zdjęciach, część I Piłkarze Korony Kielce w 9. kolejce PKO BP Ekstraklasy zremisowali na Suzuki Arenie z Widzewem Łódź 1:1. Gospodarze mieli w tym pojedynku ogromne wsparcie z trybun. Mamy dla Was galerię zdjęć kibiców ze spotkania. 📢 Otwarcie salonu BMW i MINI w Radomiu. Nowy obiekt prezentuje się zdumiewająco. Zobacz zdjęcia W piątek, 22 września odbyło się oficjalne otwarcie salonu BMW i MINI przy ulicy Warszawskiej 234 w Radomiu. Nowy obiekt prezentuje się zdumiewająco.

📢 Wypadek na placu budowy obwodnicy Opatowa. Pracownika przysypała ziemia, jest w ciężkim stanie Do tragicznego zdarzenia doszło w piątkowe popołudnie, 22 września placu budowy obwodnicy Opatowa. 33-letniego pracownika przysypała ziemia, wydobyli go strażacy. Był nieprzytomny i z zagrożeniem życia gdy przewożono go do szpitala.

📢 Ogród Botaniczny w Kielcach w jesiennym wydaniu. Przepiękne wrzosy robią wrażenie. Zobacz film i zdjęcia U progu kalendarzowej jesieni odwiedziliśmy w piątek, 22 września Ogród Botaniczny w Kielcach. Jesiennych akcentów jest tam teraz sporo - pojawiły się między innymi wrzosy. Zapytaliśmy Bartosza Piwowarskiego, zastępcę kierownika dlaczego warto odwiedzić to miejsce także jesienią. Zobaczcie film i zdjęcia. 📢 W Hali Legionów w Kielcach odbyła się III edycja Olimpiady Świętokrzyskiej. Dzieci rywalizowały w różnych dyscyplinach sportowych W piątek, 22 września w Hali Legionów odbyła się trzecia edycja Świętokrzyskiej Olimpiady sportowej dla najmłodszych sympatyków sportu. Rozgrywki były prowadzone w różnych dyscyplinach i wzięło w nich udział około 600 uzdolnionych dzieci z naszego województwa. Zawodom przyglądało się wiele znanych postaci. 📢 Justyna Steczkowska zachwyca swoim zgrabnym ciałem. Piosenkarka związana ze Stalową Wolą wygląda jak nastolatka Justyna Steczkowska to popularna i niezwykle ceniona wokalistka z Podkarpacia. Piosenkarka pochodząca z Rzeszowa, a niegdyś związana ze Stalową Wolą bardzo chętnie dzieli się swoim życiem na Instagramie. Ostatnimi fotkami Justyny są zachwyceni nie tylko jej fani. Trzeba przyznać, że 51-latka kusi niesamowicie zgrabnym ciałem. Zobaczcie!

📢 Placuszki jogurtowe z jabłkami. Każdy niejadek będzie się nimi zajadał. Oto przepis Idealne na deser nie tylko dla niejadka. Delikatne i szybkie do przygotowania. Zobaczcie przepis na pyszne placuszki jogurtowe z jabłkami.

📢 Święto Myśliwych w Staszowie przyciągnęło mnóstwo osób. Zobacz nowe zdjęcia 17 września w Staszowie odbyły się VI Staszowskie Spotkania z Kulturą Łowiecką. Myśliwi z kilkunastu kół łowieckich z regionu dzielili się z mieszkańcami Staszowa i okolic darami lasów i opowiadali o swojej myśliwskiej działalności. Zobaczcie nowe zdjęcia z imprezy. 📢 Wypadek w Michałowie. BMW zjechało z drogi i uderzyło w latarnię. Auto przewróciło się na bok BMW, którym kierowała trzeźwa 36-latka zjechało z drogi i uderzyło w latarnię - mówili policjanci o kolizji, do której doszło w piątkowe przedpołudnie na drodze między Michałowem a miejscowością Skrzypiów.

📢 W Starachowicach będzie KFC. Już wkrótce ruszą prace związane z inwestycją. Zobacz zdjęcia Wszyscy amatorzy smażonego kurczaka z pewnością przyznają, że takiej restauracji w Starachowicach brakowało. To praktycznie pewne, że wkrótce w mieście ruszą prace związane z inwestycją, jaką jest powstanie KFC, czyli Kentucky Fried Chicken! Wiemy już gdzie powstanie. 📢 Wspaniały Festiwal Smaków w Rzeczniowie. To było huczne pożegnanie lata. Przeżyjmy to jeszcze raz! Zobacz nowe zdjęcia Za nami Festiwal Smaków i Rzeczniowska Biesiada na Pożegnanie Lata. W niedzielę, 17 września pod sceną i podczas festynu bawiło się mnóstwo osób. W tym roku organizatorzy postawili na huczną biesiadę przy akompaniamencie kapel ludowych i przepyszne potrawy. Nie zabrakło też koncertów disco-polo. Bawiliście się w Rzeczniowie? Zobaczcie nowe zdjęcia i przeżyjcie to jeszcze raz!

📢 Szukasz działki budowlanej w Kielcach i okolicy? Sprawdź ile kosztują. Zobacz zdjęcia Prawie każdy marzy o swoim kawałku ziemi. Przejrzeliśmy oferty opublikowane na stronie Otodom.pl dotyczące sprzedaży działek budowlanych w Kielcach i najbliższej okolicy. Ile trzeba zapłacić za działkę budowlaną w Kielcach? Sprawdź w naszej galerii.

📢 Imprezy w Radomiu i okolicach. Festiwal Jabłka z koncertem Cleo, festyn charytatywny w Goryniu. Imprezy w weekend 22 - 24 września Sporo imprez i wydarzeń odbędzie się w przedostatni weekend września. W dniach 22-24 września w Radomiu i regionie radomskim będą koncerty, festyny, zloty food-trucków i inne. Zobaczcie szczegóły i wszystkie imprezy plenerowe i nie tylko! 📢 Tak żyje i mieszka Jakub Kochanowski. Narzeczona Aleksandra i dom gwiazdy polskiej siatkówki. Zobacz zdjęcia Tak żyje i mieszka Jakub Kochanowski. Prywatnie lubi podróże i związany jest z narzeczoną Aleksandrą. Gwiazdor siatkarskiej reprezentacji Polski niedawno zdobył mistrzostwo Europy, a na co dzień gra w Rzeszowie w Asseco Resovii. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Liderzy Regionu 2023. Podczas gali w Zespole Szkół Muzycznych po raz siedemnasty nagrodziliśmy najlepsze firmy i samorządy. Zapis transmisji W piątek, 22 września w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu odbyła się siedemnasta już edycja prestiżowego plebiscytu Liderzy Regionu organizowanego przez "Echo Dnia". Nagrodziliśmy najlepsze firmy, samorządy i organizacje, które wyróżniały się na tle innych zaangażowaniem, formą i skutecznością w wypełnianiu swoich zadań w sferze publicznej. Zachęcamy do oglądania zapisu transmisji z tego wydarzenia.

📢 Pijani kierowcy poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Widziałeś ich? Zobacz zdjęcia w poniższej galerii Prezentujemy najnowsze zdjęcia i listy gończe kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu i są poszukiwani przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Rozpoznajesz któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje, koniecznie skontaktuj się z policją.

📢 Zmiany w parafii w Trzcińcu w gminie Nagłowice. Parafianie uroczyście powitali swojego nowego proboszcza Leszka Struzika W czwartek, 14 września parafianie w Trzcińcu, w gminie Nagłowice, uroczyście powitali nowego proboszcza, którym został ksiądz Leszek Struzik. Nowego pasterza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego powitało 13 księży dekanatu, mieszkańcy i orkiestra.

📢 Piękny siatkarski ślub. Dominika Łękawska i Karol Duda ślubowali sobie miłość w Skarżysku-Kamiennej. Obecnie grają w Luksemburgu To był piękny siatkarski ślub. Dominika Łękawska i Karol Duda ślubowali sobie miłość w kościele w Skarżysku - Kamiennej. Obydwoje obecnie grają w klubach w Luksemburgu. 📢 Wieniec powiatu kieleckiego najpiękniejszy w województwie. Pojedzie na Dożynki Prezydenckie w Warszawie. Wykonała go artystka Józefa Bucka Józefa Bucka, utalentowana artystka ludowa, mieszkanka Kostomłotów Drugich w gminie Miedziana Góra, nie po raz pierwszy zachwyciła swym niebywałym talentem. Misternie wykonany przez nią wieniec dożynkowy, reprezentował powiat kielecki podczas Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich w Tokarni. Tam okazał się być najpiękniejszy, a teraz będzie reprezentował nasz region podczas Dożynek Prezydenckich w Warszawie. Dzieło powalczy o najwyższe laury w Polsce. Zobaczcie, jak się prezentuje!

