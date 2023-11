Przegląd prasy 25.11.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kulisy wielkiej Gali Hipokrates 2023! Nagrodziliśmy najlepszych lekarzy i pracowników ochrony zdrowia. Zobacz zdjęcia”?

Prasówka 25.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kulisy wielkiej Gali Hipokrates 2023! Nagrodziliśmy najlepszych lekarzy i pracowników ochrony zdrowia. Zobacz zdjęcia Wiele podziękowań, ciepłych słów, ale i wzruszeń – tak można podsumować galę Hipokrates Świętokrzyski, która odbyła się w piątek, 24 listopada, w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Tytuł Lekarza Roku 2023 w Świętokrzyskiem trafił do Agaty Miszczyk-Lewandowskiej, stomatologa i właścicielki AwansDent w Kielcach. Zobaczcie zdjęcia z kulis imprezy.

📢 Hipokrates 2023. Uroczysta gala w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Nagrodziliśmy laureatów plebiscytu medycznego W piątek, 24 listopada w Centrum Kongresowym Targów Kielce odbyła się uroczysta gala, podczas której nagrodziliśmy laureatów plebiscytu medycznego Echa Dnia. Poznajcie najlepszych pracowników ochrony zdrowia w regionie i zobaczcie zapis transmisji z gali.

📢 Gala wręczenia Złotych Gryfów Powiatu Jędrzejowskiego 2023. Wystąpiła Magdalena Paradziej finalistka The Voice of Poland W piątek, 24 listopada odbyła się uroczystość wręczenia statuetek „Złotych Gryfów Powiatu Jędrzejowskiego”. 18. gala wręczenia tych nagród odbyła się w Centrum Kultury w Jędrzejowie. Wyróżnienie otrzymało 6 laureatów z powiatu zaangażowanych w pracę na rzecz regionu jędrzejowskiego. Wydarzenie w tym roku uświetniły występy artystyczne lokalnych artystów oraz Bartka Leśniewskiego „Leśny” i Magdaleny Paradziej, finalistki programu The Voice of Poland.

Prasówka 25.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wielka gala Wrzeciono Czasu Boxing Night w Pionkach w sobotę. Zawodnicy po oficjalnym ważeniu. Zobacz zdjęcia W piątek, 24 listopada w Pionkach odbyła się oficjalna ceremonia ważenie przed sobotnią galą pięściarską Wrzeciono Czasu Boxing Night. Twarzą w twarz ze swoimi przeciwnikami stanęli między innymi radomianie: Paweł Brach oraz Michał Żeromiński. Oto galeria z ceremonii.

📢 Górnicza "migracyjna" biesiada w Tarnobrzegu. Stare strzechy, gwarkowie i goście tradycyjnie bawią się przy piwnych zdrojach ZDJĘCIA, WIDEO Brać górnicza dawnego tarnobrzeskiego zagłębia siarkowego spędza piątkową noc na VIII Biesiadzie Piwnej w migracyjnym klimacie. Spotkanie będące kontynuacją tradycyjnej karczmy piwnej zorganizowało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Uroczystość otworzył ceremoniał górniczy ze skokiem młodych lisów przez skórę i przekazaniem sztandaru. Potem otwarto piwne zdroje. Zobaczcie, jak bawią się stare strzechy, gwarkowie i dostojni goście. 📢 Hipokrates 2023. Oto 10 najlepszych lekarzy w Świętokrzyskiem. Zobacz w czym się specjalizują i gdzie pracują Hipokrates 2023. Od pracowników ochrony zdrowia oczekujemy, aby byli cierpliwi, sympatyczni, pełni empatii i kultury osobistej. Tacy właśnie są laureaci nagrodzeni w Plebiscycie Medycznym Hipokrates. Spośród osób, które zdobyły najwięcej głosów wyłoniliśmy Złotą Dziesiątkę województwa świętokrzyskiego. Stomatolog Agata Miszczyk-Lewandowska otrzymała tytuł najlepszego lekarza w województwie świętokrzyskim. Poznajcie najlepszych pracowników ochrony zdrowia i zobaczcie zapis transmisji z gali wręczenia nagród w Centrum Kongresowym Targów Kielce.

📢 Wioska Świętego Mikołaja w Bałtowie jest już otwarta. Czeka tu Osada Elfów, Bajkowa Kraina Lodu i wiele innych atrakcji. Zobacz zdjęcia W piątek, 24 listopada w Bałtowie wystartowała Wioska Świętego Mikołaja. Na odwiedzających czeka tu wiele stref z mnóstwem atrakcji. Osada Elfów, Bajkowa Kraina Lodu i Chata Świętego Mikołaja zabiorą was w magiczną podróż do świątecznej krainy. Odwiedzający mogą przyjeżdżać codzienne od godziny 14, ponieważ wcześniej z atrakcji korzystają grupy zorganizowane. 📢 Wypadek na łuku drogi w Mieczynie. Służby ratunkowe w akcji Jedna osoba ucierpiała w wypadku, jaki wydarzył się w piątek około godziny 19 na drodze wojewódzkiej 786 w Mieczynie w gminie Krasocin. To pogranicze powiatów włoszczowskiego i kieleckiego.

📢 Krwiodawcy z Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK "Barbórka" w Tarnobrzegu świętują 55-lecie istnienia klubu. Zobacz zdjęcia W tarnobrzeskiej restauracji Fregata nad Wisłą w Tarnobrzegu w piątek, 24 listopada swoje wielkie święto mają krwiodawcy zrzeszeni w Klubie Honorowych Dawców Krwi PCK "Barbórka" w Tarnobrzegu. To obecnie jedyny klub krwiodawców w tym mieście. Spotkanie towarzyskie z okazji 55-lecia klubu było okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych krwiodawców.

📢 Hipokrates 2023. Wielka gala. Kto najlepszym lekarzem w województwie świętokrzyskim? Oglądaj zapis transmisji W piątek 24 listopada dowiedzieliśmy się kto został Lekarzem Roku 2023 w regionie świętokrzyskim, a także kto został najlepszą pielęgniarką. Wielka gala Hipokrates 2023 rozpoczęła się o godzinie 18 w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Wręczyliśmy nagrody najlepszym w poszczególnych powiatach oraz całym regionie. Oglądaj zapis transmisji.

📢 Kradzież perfum w sklepie w Grójcu. Rozpoznasz podejrzane młode kobiety? Szuka ich policja. Zobacz zdjęcia Dwie młode kobiety są podejrzewane o kradzież perfum w jednym ze sklepów w Grójcu. Policja szuka tych kobiet i publikuje nagrania z monitoringu. 📢 Niezwykły spektakl w Bogorii. Panie z koła gospodyń wiejskich pokazały dawne obrzędy i zwyczaje W Gminnym Ośrodku Kultury w Bogorii odbył się spektakl "Widowisko Obrzędowe – Spotkanie z Tradycją”". Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Bodzechów przedstawiły dawny sposób prania używając drewnianych i blaszanych bali, cebrzyków, tar oraz kijanek.

📢 Oddam za darmo we Włoszczowie i powiecie włoszczowskim. Zobacz najciekawsze oferty z OLX z listopada Są rzeczy, które można zdobyć zupełnie za darmo! Na portalu ogłoszeniowym OLX.pl każdego dnia wielu użytkowników pozbywa się niepotrzebnych im już przedmiotów, które często są w bardzo dobrym stanie. Można je znaleźć w kategorii "oddam za darmo". Wybraliśmy najciekawsze okazje wystawione przez mieszkańców Włoszczowy i okolic. 📢 Black Friday 2023. Wiele promocji z tej okazji w Galerii Korona w Kielcach Z okazji Black Friday i Black Week w Galerii Korona w Kielcach klienci mogą liczyć na wiele zniżek. Które sklepy biorą udział w akcji i co można kupić taniej? Zobacz zdjęcia sklepów z plakatami rabatowymi w galerii. 📢 65-lecie Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. W Kielcach wręczono odznaczenia ratującym życie w Świętokrzyskiem. Zdjęcia W piątek, 24 listopada, podczas Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża wręczono odznaczenia i podziękowania tym, którzy oddając własną krew uratowali wiele żyć. Uroczyste spotkanie w Wojewódzkim Domu Kultury zgromadziło wiele osób. Niektórzy podzielili się z nami swoją historią.

📢 Trzęsienie ziemi w Radomiaku Radom - trener Constantin Galca odchodzi? Piątkowy trening poprowadził Maciej Lesisz Zanosi się na trzęsienie ziemi w ekstraklasowym Radomiaku Radom! Według naszych informacji zespół opuści dotychczasowy trener, Constanin Galca, który rozwiąże umowę z klubem za porozumieniem stron - rozmowy na linii zarząd klubu a trener, trwają od godzin rannych. Piątkowy trening poprowadził Maciej Lesisz, prowadzący piątoligowe rezerwy Radomiaka. 📢 Rymcerze w Tarnobrzegu. Bęsiu i DJ Yonas opowiadali młodzieży o własnych błędach, przestrzegali przed zmarnowaniem życia. Zdjęcia, wideo Bęsiu i Dj Yonas z hip-hopowego składu Rymcerze spotkali się z młodzieżą szkół średnich w Tarnobrzegu w ramach projektu profilaktycznego "Nie zmarnuj swojego życia". Było wzruszająco i wesoło. Znani raperzy wiele przeszli i nie ma dla nich tematów tabu. Otwarcie mówią, że nie byli święci i przestrzegają młodych ludzi przed sięganiem po narkotyki, alkohol i inne używki. Spotykają się z nimi, inspirują do zmiany. Zobaczcie zdjęcia i wideo.

📢 Black Friday 2023. Szał zakupów i memy - to mieszanka wybuchowa! Zobacz i się uśmiechnij Black Friday, czyli Czarny Piątek w tym roku wypada 24 listopada. Wiele osób tego dnia uda się na zakupy, by upolować coś w znacznie niższej cenie. Tych, którzy nie lubią sklepowych tłumów, z pewnością zadowoloną natomiast memy o Black Friday. Zobacz te najśmieszniejsze. 📢 Ceny owoców i warzyw na stalowowolskim targu w piątek 24 listopada. Zobacz zdjęcia Na placu targowym w Stalowej Woli ruch w piątek 24 listopada był niewielki. Jak przed tygodniem na straganach królują jabłka, gruszki i coraz droższe pomidory. 📢 Praca przy budowie Centrum Sportowego Radomiaka wre. Następne boisko będzie gotowe już za kilka dni. Zobacz aktualne zdjęcia Błyskawicznie posuwają się do przodu prace budowlane przy Centrum Sportowym Radomiaka na radomskiej Koniówce. Po ukończeniu boiska ze sztuczną nawierzchnią, w przyszłym tygodniu ma zostać ono przykryte balonem. Praca wre również przy boiskach naturalnych. Pierwsze z nich ma być gotowe już za kilka dni.

📢 Wilcza wataha nagrana tuż obok Pionek. Leśnicy apelują o ostrożność: "Zabezpieczcie zwierzęta" Wataha wilków została nagrana przez kamerę monitoringu leśnego pół kilometra od Pionek. Leśnicy informują, że wilki mogą zbliżać się coraz bliżej do siedzib ludzkich i apelują o ostrożność. Zdjęcia opublikowało Nadleśnictwo w Kozienicach na swoim facebookowym profilu. 📢 Szukasz dobrej pracy w Tarnobrzegu lub okolicy? Oto najnowsze oferty zatrudnienia, niektóre propozycje są ciekawe. Sprawdź Szukasz pracy w Tarnobrzegu lub okolicy? Oto najnowsze oferty zatrudnienia proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu. Jest praca między innymi dla kelnera, arborysty, brygadzisty i sprzedawcy. Można znaleźć pracę w Restauracji McDonald's i w przedszkolu katolickim. Gdzie jeszcze?

📢 Mnóstwo interwencji strażaków w regionie radomskim. Wiatr siał zgrozę. Przewrócone drzewa, uszkodzone samochody i linie energetyczne Dziesiątki interwencji zanotowali strażacy podczas pracowitego czwartku i nocy z czwartku na piątek w związku z wichurą jaka przechodziła nad regionem radomskim. Zobaczcie zdjęcia

📢 Dużo interwencji strażaków w Świętokrzyskiem. Złamany komin ciepłowni, drzewa na autach. Wiatr siał grozę w regionie. Zobaczcie zdjęcia Porywisty wiatr wiejący w regionie sprawił, że świętokrzyscy strażacy mieli pracowitą noc. Wiatr przewracał drzewa i złamał komin. Nie obyło się bez uszkodzonych samochodów. 📢 Wschodnia obwodnica Kielc budzi coraz większe emocje. Tłumy ludzi, wielu polityków i samorządowców podczas konsultacji w Masłowie Wschodnia obwodnica Kielc, która właśnie jest projektowana budzi coraz większe emocje. Okazało się, że będzie kolidowała z budowanymi przy ulicy Radomskiej apartamentowcami osiedla Widok w Kielcach. Nie mniejsze emocje budzi w gminach przez które ma przebiegać - Masłów, Daleszyce i Morawica. Nic dziwnego, że w czwartek, 23 listopada na konsultacjach w Masłowie pojawiły się tłumy ludzi, było też wielu polityków i samorządowców.

📢 Mecz Radomiak Radom - Górnik Zabrze. Czy artysta może przesunąć rozpoczęcie meczu w PKO BP Ekstraklasie? Ania Dąbrowska, do takich należy! Departament Logistyki i Rozgrywek PKO BP Ekstraklasy postanowił zmienić godzinę rozpoczęcia meczu Radomiaka Radom z Górnikiem Zabrze. Znamy powód tej decyzji. 📢 Znani na meczu Industria Kielce - HC Zagrzeb w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych. Zobacz, kto pojawił się na trybunach W czwartek 23 listopada Industria Kielce grała u siebie z HC Zagrzeb w meczu Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Na trybunach pojawili się znani ze świata sportu, polityki, czy showbiznesu ludzie. Było też wiele dawnych gwiazd kieleckiej piłki ręcznej. Zobacz na zdjęciach, kto znany kibicował mistrzom Polski.

📢 W Połańcu rusza sklep Sinsay. Trwają ostatnie przygotowania. Wielkie otwarcie 30 listopada Popularna sieć sklepów Sinsey w czwartek 30 listopada będzie miała wielkie otwarcie w Połańcu. Trwają ostatnie przygotowania do wielkiego otwarcia. Zobaczcie galerię zdjęć z gotowego już sklepu.

📢 Oto horoskop dzienny na piątek, 24 listopada 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 24.11.2023 Horoskop dzienny na piątek, 24 listopada 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 24.11.2023. Horoskop dzienny na piątek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Oliwia Frańczak z Brzozowej bierze udział w konkursie Polska Miss Nastolatek. Wielki finał już w ten weekend Oliwia Frańczak z Brzozowej w powiecie opatowskim ma szansę zostać Polską Miss Nastolatek 2023. Wielki finał konkursu odbędzie się już w ten weekend na Dolnym Śląsku. 17-latka jest jedyną reprezentantką Świętokrzyskiego wśród nastoletnich finalistek. 📢 Monika Budzyń z Kielc w finale konkursu Polska Miss 2023. Stewardessa ma szansę na koronę Stewardessa Monika Budzyń z Kielc ma szansę zostać Polską Miss 2023. Wielki finał konkursu odbędzie się już w ten weekend na Dolnym Śląsku. 28-latka jest jedyną reprezentantką Świętokrzyskiego wśród dorosłych finalistek.

📢 Pijani kierowcy na drogach. Szuka ich świętokrzyska policja. Oto ich nazwiska i zdjęcia. Zobacz Prezentujemy najnowsze zdjęcia i listy gończe kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu i są poszukiwani przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Kielcach. Rozpoznajesz któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje, koniecznie skontaktuj się z policją. 📢 Realme nowym sponsorem Industrii Kielce. Mistrzowie Polski w piłce ręcznej ogłosili to przed rozpoczęciem meczu z RK Zagrzeb Tuż przed rozpoczęciem meczu Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych z RK Zagrzeb Industria Kielce ogłosiła nowego sponsora. Została nim firma Realme. 📢 101. urodziny Walerii Zaglanicznej. Najstarszą mieszkankę Opatowca odwiedził burmistrz. Zobacz zdjęcia W piątek, 17 listopada Pani Waleria Zaglaniczna z Opatowca świętowała 101. rocznicę urodzin. Z tej okazji, jubilatkę odwiedzili - Sławomir Kowalczyk, burmistrz gminy Opatowiec; Hubert Krupa, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Opatowcu oraz Renata Tomal, jego zastępca. Burmistrz wręczył jubilatce upominek i kwiaty. Zobacz zdjęcia z uroczystości.

📢 Uwaga! Super nowoczesny radar stanął w Kielcach. Potrafi namierzyć jednocześnie nawet 30 aut, jego "zasięg" wynosi aż 200 metrów! Bezlitosny i super nowoczesny fotoradar stanął przy ulicy Krakowskiej 255 w Kielcach, między osiedlem Podkarczówka, a Białogonem. Urządzenie na razie oklejone jest czarną folią, ale kiedy zostanie włączone to może śledzić na raz ruch nawet 32 pojazdów, wyłapie jazdę na zderzaku, jazdę po buspasie, na zakazie, pod prąd, po chodniku czy pasem awaryjnym. Co więcej, fotoradar ma „zasięg” wynoszący aż 200 metrów i zdolność rejestrowania wykroczeń nawet w trudnych warunkach pogodowych. Zobaczcie szczegóły. 📢 Na kulinarnej mapie Radomia pojawił się Premium Kebab. Co oferuje nowy lokal? W ostatnim czasie na kulinarnej mapie Radomia pojawił się Premium Kebab. W menu nowego lokalu można znaleźć różnego rodzaju kebaby, ale nie tylko. Co jeszcze można zamówić?

📢 Budżet gminy Sędziszów na 2024 rok. Duże inwestycje i nieco ponad 6 miliona złotych deficytu Na nieco ponad 6 milionów złotych zaplanowano deficyt w projekcie budżetu gminy Sędziszów na nadchodzący 2024 rok. Wydatki gminy będą na poziomie 87 i pół miliona złotych. Dochody mają wynieść ponad 81 milionów złotych. Jakie inwestycje zaplanowano w gminie Sędziszów na 2024 rok? Mówi o tym projekt budżetu, który już udostępniono. 📢 Kulinarne cuda z kapusty w Sandomierzu. W „Marmoladzie” gotowała młodzież ze szkół gastronomicznych z regionu. Co przygotowano? Zobaczcie! Steki z czerwonej kapusty, racuszki z kapusty kiszonej z brukselką, chapcie lasowiackie z sosem porowym i tartaletki z kapustą, to tylko niektóre dania przygotowane na Regionalny Konkurs Kulinarny, jaki zorganizowano w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu. Motywem przewodnim kulinarnych zmagań była kapusta.

📢 Archiwalne zdjęcia Radomia z lat 70. XX wieku. Nasze miasto na starych fotografiach. Zobacz drugą część naszej galerii W zasobach portalu Fotopolska.eu można znaleźć wiele ciekawych zdjęć przedstawiających historię Radomia. Postanowiliśmy przyjrzeć się temu, jak wyglądało nasze miasto w latach 70. XX wieku. Zobacz część drugą przygotowanej przez nas galerii. 📢 Te kobiety są poszukiwane przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Za kradzieże, oszustwa, rozboje. Rozpoznajesz je? Zobacz jakich kobiet szuka Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu! Prezentujemy zdjęcia i nazwiska kobiet, które złamały prawo. Rozpoznajesz którąś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na temat tych kobiet, koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane przedstawione w naszej galerii zostały udostępnione przez policję.

📢 Dobiegły końca prace nad opracowaniem projektu technicznego dla budowy osiedla Leśna przy ulicy Leśnej w Stalowej Woli. Zobacz wizualizacje Miejski Zakład Budynków w Stalowej Woli ogłosił, że dobiegły końca prace nad opracowaniem projektu technicznego dla osiedla Leśna przy ulicy Leśnej. Zobaczcie na wizualizacjach, jak ma wyglądać.

📢 Ludzie marzną na przystanku, choć mogliby czekać na busa w ciepłym dworcu w Kielcach. Mieszkańcy gminy Strawczyn mówią "dość"! Marzną czekając na busa na przystanku przy ulicy Żelaznej w Kielcach, domagają się od przewoźnika, żeby przeniósł przystanek do ciepłego dworca autobusowego przy ulicy Czarnowskiej oraz zwiększył ilość kursów. Mieszkańcy gminy Strawczyn interweniują w sprawie komunikacji zbiorowej. Co na to gmina Strawczyn oraz właściciel firmy transportowej Oparka? Zobaczcie. 📢 W Bidzinach tir uderzył w dom. Kolizja na krajowej trasie numer 74 Do poważnie wyglądającej kolizji doszło w czwartek kilka minut przed godziną 13 na krajowej trasie numer 74 w Bidzinach w gminie Wojciechowice. 📢 Imprezy i wydarzenia w Radomiu i okolicy w ostatni weekend listopada. Koncerty, spektakle, imprezy klubowe. Sprawdź, co będzie się działo Sporo imprez i przeróżnych wydarzeń odbędzie się w ostatni listopadowy weekend w naszym regionie. Ich listę dominują oczywiście te odbywające się w Radomiu. W hali Radomskiego Centrum Sportu już w piątek wystąpi legendarny Kult, w sobotę w sali Radomskiej Orkiestry Kameralnej koncert da Paweł Domagała, a w niedzielę wrócimy do hali RCS aby pośmiać się przy gagach Kabaretu Neo-Nówka. Będą też imprezy klubowe, spektakle teatralne i inne.

📢 Kasia Cecot z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Piękniejsza z dnia na dzień! Promienny uśmiech nie znika z jej twarzy Kasia Cecot z Szydłowa to jedna z uczestniczek dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Zdecydowała się napisać list do Tomka Klimkowskiego z gminy Sadowie i to właśnie ją wraz z innymi dwoma dziewczynami młody rolnik zaprosił na swoje gospodarstwo. Jak się okazało w finałowym odcinku Kasia i Tomek zostali parą. Ich związek jednak nie przetrwał próby czasu. Co nowego u Kasi znanej z telewizyjnego hitu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie, jak wygląda na prywatnych zdjęciach, które zamieszcza na swoim Instagramie.

📢 Tak bawiliście się w Auli! Pamiętacie ten kultowy klub? Poszukaj siebie i znajomych na archiwalnych zdjęciach. Część druga Wspominamy Aulę, czyli radomski klub, który zniknął z imprezowej mapy miasta już kilka lat temu. Lokal mieścił się przy ulicy Chrobrego 31. Pamiętacie te imprezy sprzed lat? Sprawdź naszą galerię i poszukaj siebie oraz znajomych na archiwalnych fotografiach. CZĘŚĆ DRUGA.

📢 Stypendia starosty dla uczniów z Zespołu Szkół numer 1 w Przysusze. Zobacz listę wyróżnionych Na niedawnej uroczystości w Zespole Szkół numer 1 imienia Jana Pawła II w Przysusze odbyło się wręczenie stypendiów Starosty Powiatu Przysuskiego dla najlepszych uczniów szkoły. Były gratulacje nie tylko dla uczniów, ale i ich rodziców. 📢 Świętokrzyska Izba Rolnicza ma nowe władze. Prezesem Mirosław Fucia, wiceprezesem Jacek Wach. Poznaj skład zarządu Wybrano nowe władze Świętokrzyskiej Izby Rolniczej - samorządu rolników. Na jej czele stanął znany rolnik, producent warzyw - Mirosław Fucia mieszkający w gminie Skalbmierz w powiecie kazimierskim. Jego zastępcą został Jacek Wach z gminy Busko-Zdrój. 📢 Nowy most na Wiśle w Sandomierzu. Pierwsze elementy nowej konstrukcji zamontowane. W akcji dźwig kolos W ostatnich dniach rozpoczął się montaż nowej konstrukcji stalowej mostu przez Wisłę w Sandomierzu. Jako pierwsze zamontowane zostały na podporze przy użyciu potężnego dźwigu, a następnie zespolone dwa 40-tonowe elementy tworzące tak zwany segment startowy. Nowy most będzie gotowy za kilkanaście miesięcy.

📢 "Cudze chwalicie, swego nie znacie". Te miejsca w Świętokrzyskiem musicie odwiedzić "Cudze chwalicie, swego nie znacie" chciałoby się powiedzieć przemierzając Świętokrzyskie. Z okazji organizowanego przez "Echo Dnia" Forum Seniora zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w wirtualnej podróży przez nasz piękny region. Na początek zalew Andrzejówka w gminie Chmielnik oraz świętokrzyska stolica zdrowego seniora, czyli oczywiście Busko - Zdrój. Zobaczcie film.

📢 Profesor Stanisław Góźdź przeżył śmierć kliniczną. Poruszające słowa dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Ma 75 lat, a od ponad trzydziestu z wielkim zaangażowaniem kieruje Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Ludzie mówią o nim „anioł, a nie człowiek”, niewielu jednak wie, że w ubiegłym roku serce profesora Stanisława Góździa zatrzymało się podczas operacji, a to, że zaczęło bić ponownie, sam dyrektor nazywa cudem. Zobaczcie poruszającą rozmowę z dyrektorem Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, profesorem Stanisławem Góździem, którego życiową misją jest pomoc drugiemu człowiekowi.

📢 Ważył 48 kilogramów, ale nigdy nie zwątpił, że pokona raka. Historia 73-letniego pana Zbigniewa z Kielc porusza do łez Pokonał dwa złośliwe nowotwory, ważył zaledwie 48 kilogramów i chociaż większość lekarzy nie dawała mu szans to dziś pomaga innym chorym na raka. 73 - letni Zbigniew Niedolaz, właściciel firmy Kołdrex z Kielc codziennie wstaje o 5.30 rano, żeby wykorzystać życie na maksa. Poznajcie Jego niezwykłą historię. 📢 Wielkie święto honorowych dawców krwi w Ostrowcu Świętokrzyskim. Były odznaczenia i gratulacje W środę, 22 listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim uhonorowano dawców krwi. Uroczysta gala odbyła się z okazji obchodów Dni Honorowych Dawców Krwi i 65-lecia Ruchu Honorowych Dawców Krwi w Ostrowcu. 📢 Wręczono "Laury Pacanowskie". Zobacz, kto dostał nagrodę. Zobacz zdjęcia Z okazji Narodowego Święta Niepodległości kapituła wyróżnienia „Laur Pacanowski” ustaliła laureatów i przyznała tytuły osobom zaangażowanym w działalność na rzecz lokalnego środowiska gminy Pacanów.

📢 Srebrne gody w Daleszycach. 34 pary świętowały 25-lat małżeństwa. Zobacz zdjęcia Był Marsz Mendelssohna, upominki, morze kwiatów i moc życzeń – tak właśnie 34 pary z terenu Miasta i Gminy Daleszyce świętowały w tym roku srebrne gody. Uroczyste spotkanie par małżeńskich obchodzących jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego odbyło się w samym sercu miasta.

📢 Stalowa Wola, Nisko. Seniorzy potrafią się bawić! Zobaczcie zdjęcia Seniorzy z Dziennego Domu Pomocy w Gminie Jeżowe świętowali w ostatnich dniach czwartą rocznicę istnienia placówki. Do wspólnego świętowania seniorzy zaprosili rówieśników z Maziarni, Ulanowa i Nowej Sarzyny. 📢 Restauracja "Przystań tu" w Tuczępach jest wielkim hitem. Ma pyszne burgery i pierogi Otwarta w sierpniu restauracja "Przystań tu" w Tuczępach przebojem wdarła się na lokalny rynek gastronomiczny. Lokal ma mnóstwo klientów. Podczas weekendów niemal wszystkie stoliki są zarezerwowane.

📢 24 listopada - Katarzynki. Oto najlepsze memy z Katarzyną, Kasią, Kaśką w roli głównej W nocy z 24 na 25 listopada obchodzone są Katarzynki. A, że Kaśki to super dziewczyny to doczekały się memów, których są głównymi bohaterkami. Zobaczcie najlepsze z nich. 📢 Nowy budynek Domu Pomocy Społecznej w Bejscach prawie gotowy. Prace są na etapie wykończeniowym. Co wykonano i za ile? Zobacz zdjęcia Prace przy budowie nowego budynku Domu Opieki Społecznej w Bejscach przebiegają bardzo sprawnie. Obecnie, są na etapie wykończeniowym. Pomysłodawcą powstania nowej siedziby DPS w Bejscach jest powiat kazimierski. Zobacz, jak postępują prace. 📢 Tarnobrzeg. Interesujące wyjaśnienia Krzysztofa K. w procesie po bankructwie Banku Spółdzielczego w Grębowie: Czułem się trochę jak Antygona Przez kilka godzin w środę, 22 listopada przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu składał wyjaśnienia 44-letni Krzysztof K. współoskarżony w procesie dotyczącym wielomilionowych przekrętów bankowych, które w konsekwencji doprowadziły do bankructwa Banku Spółdzielczego w Grębowie. Mężczyzna przekonywał sąd, że nie dotknął ani złotówki należącej do klientów banku, natomiast pieniądze z zaciągniętych kredytów stracił grając z wykorzystaniem konta maklerskiego, by pomóc swoim najbliższym. - Poświęciłem tysiące godzin w tamtym czasie, zaniedbując życie rodzinne jak i czasem pracę - mówił Krzysztof K., były referent do spraw kredytów w Banku Spółdzielczym w Grębowie, prywatnie syn prezeski tegoż banku. Obciążył też swoimi wyjaśnieniami współoskarżoną, Bożenę Sz.

📢 Outlet Kozienice jest teraz większy i ma nową siedzibę. W środę odbyło się wielkie otwarcie. Zobacz zdjęcia Kozienicki sklep z odzieżą Outlet Kozienice w środę, 22 listopada otworzył się w nowej siedzibie. Co prawda adres pozostaje bez zmian, ale placówka mieści się w lokalu obok - w miejscu gdzie dawniej siedzibę miała drogeria Rossmann. 📢 Trwa budowa obwodnicy Lipska. Nową trasą mamy pojechać już za rok. Zobacz najnowsze zdjęcia z placu budowy Trwają intensywne pracy przy budowie obwodnicy Lipska. Na miejscu bezustannie pracuje ciężki sprzęt, przy pomocy którego powstaje zupełnie nowa, licząca około 6,4 kilometra trasa. Roboty postępują bardzo sprawnie. Na niektórych odcinkach kładzione są już ścieralne warstwy asfaltu, powstają też kolejne obiekty inżynieryjne, nasypy czy kanalizacje deszczowe. Zgodnie z umową, nową trasą będzie można przejechać już za rok. Obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum Lipska, a także ułatwi podróżnym sprawny przejazd przez tę część regionu radomskiego. Zobaczcie nowe zdjęcia z budowy.

📢 Gmina Zwoleń. Zakończył się ostatni etap przebudowy świetlicy w Atalinie. Mieszkańcy mają teraz do dyspozycji nowoczesny obiekt Mieszkańcy Atalina w gminie Zwoleń zyskali nowy, olśniewający obiekt - przebudowaną świetlicę wiejską. Dzięki staraniom samorządowców Zwolenia i wykonawcy, a także wsparciu finansowemu od władz województwa mazowieckiego, obiekt stał się nowoczesnym centrum życia lokalnej społeczności. 📢 Blanka z "Rolnik szuka żony" obdarowana kolejnym bukietem czerwonych róż. Podzieliła się ważnym przesłaniem. Chodzi o decyzję Artura? Blanka Świercz z Szydłowca zyskała sporą grupę fanów dzięki udziałowi w programie "Rolnik szuka żony 10". Liczba osób obserwujących jej profil na Instagramie stale rośnie. W ostatnich dniach 24-latka znów pochwaliła się ogromnym bukietem czerwonych róż. Wygląda na to, że komuś mocno zawróciła w głowie... Blanka podzieliła się także ważnym przesłaniem. Zobaczcie czego dotyczyło.

📢 Batman przed urzędem miasta w Suchedniowie! Ta rzeźba robi furorę. Zobacz zdjęcia Przy deptaku przed urzędem miasta w Suchedniowie stanęła niezwykła rzeźba - popiersie Batmana. Budzi ogromne zainteresowanie wśród mieszkańców, wiele osób robi sobie przy nim zdjęcia. Autorem jest znany artysta Dawid "Szluf" Szlufik, który swoją pracownię ma w miasteczku. 📢 Wschodnia obwodnica Kielc budzi emocje! Będzie kolidowała z budowanymi przy ulicy Radomskiej apartamentowcami osiedla Widok Wschodnia obwodnica Kielc, która właśnie jest projektowana budzi coraz większe emocje. Okazało się, że będzie kolidowała z budowanymi przy ulicy Radomskiej apartamentowcami osiedla Widok. Z budowanym osiedlem kolidują wszystkie trzy proponowane warianty przebiegu obwodnicy. 📢 Oddam za darmo w Stalowej Woli. Zobacz najciekawsze ogłoszenia na portalu OLX Meble, ubrania dla dzieci i dorosłych, akcesoria - takie rzeczy mieszkańcy Stalowej Woli i okolic oddają całkiem za darmo. Zaglądając na popularny serwis ogłoszeniowy OLX, zebraliśmy ogłoszenia opiewające na... zero złotych. Dosłownie! Co dokładnie można zdobyć za darmo? Sprawdźcie w naszej galerii.

📢 Oddam za darmo w Starachowicach i okolicy. Zobacz najciekawsze oferty z OLX Są rzeczy, które można zdobyć zupełnie za darmo! Na portalu ogłoszeniowym OLX.pl wielu użytkowników chętnie pozbywa się niepotrzebnych przedmiotów, które są w dobrym stanie. Można je znaleźć w kategorii "oddam za darmo". Wybraliśmy najnowsze okazje. Zobacz, co mieszkańcy Starachowic i okolicy chcą oddać za darmo. Zaprezentowane ogłoszenia, były widoczne na portalu 21 listopada 2023 roku. 📢 Gangsterzy poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Działali w zorganizowanych grupach przestępczych. Zobacz rysopisy Ci gangsterzy ścigani są artykułu 258 Kodeksu Karnego przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu. Sprawdź aktualne listy gończe. Może kogoś rozpoznasz? Jeśli tak, powiadom organy ścigania. Te osoby mogą być niebezpieczne! 📢 Joanna Opozda szaleje na Bali! Piękna aktorka pozuje w bikini i z małpkami. W komentarzach Antoni Królikowski i Remigiusz Mróz Joanna Opozda wiele sporo podróżuje. Tym razem wybrała się na wycieczkę na malowniczą Bali. Pochodząca z Buska - Zdroju aktorka na swoim Instagramie pochwaliła się zdjęciami z tego niezwykłego miejsca. Zobaczcie, jak spędza czas.

📢 Świętokrzyskie Anioły Dobroci rozdane. Laureatami Paweł Kukiz-Szczuciński i Stowarzyszenie Koło z Kielc W Filharmonii Świętokrzyskiej odbyła się gala finałowa konkursu Świętokrzyski Anioł Dobroci, poświęconego osobom oraz instytucjom, które czynnie działają na rzecz ludzi znajdujących się w najtrudniejszych chwilach życia, niezaradnych, niepełnosprawnych, starszych czy bezdomnych. W poniedziałek, 20 listopada statuetki przyznano doktorowi Pawłowi Kukizowi-Szczucińskiemu oraz Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach. Zobaczcie film i zdjęcia. 📢 Katarzynki. Przepis na tradycyjne pierniczki w polewie czekoladowej. Tak pysznych nigdzie nie kupisz! Katarzynki to najsłynniejsze toruńskie pierniki. Swym smakiem zachwycają od pokoleń. Zaskoczcie swoją rodzinę i wykonajcie pierniczki samodzielnie. Z tego przepisu wychodzą mięciutkie i pyszne.

📢 Zniewalające i trwałe. Oto perfumy idealne na prezent mikołajkowy dla niego. TOP 10 Ponadczasowe i eleganckie. Niektóre z nich to już kultowe zapachy. Zobacz, które perfumy są idealne jako prezent mikołajkowy dla panów.

📢 Wyjątkowy widok w lasach koło Iłży. Fotopułapki uchwyciły kilka wilków. Zobacz niesamowite nagrania i zdjęcia Interesowały się kamerą, piły wodę z sadzawki i obserwowały przejeżdżający pociąg - takie nagrania wilków uchwyciły fotopułapki ustawione w lasach w okolicy Iłży, które pojawiły się niedawno w sieci. Zobaczcie też zdjęcia w naszej galerii.

