Przegląd prasy (26.03.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wybory 2024. Oto najstarsi kandydaci na prezydentów, burmistrzów i wójtów miast i gmin w Świętokrzyskiem”?

Prasówka 26.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wybory 2024. Oto najstarsi kandydaci na prezydentów, burmistrzów i wójtów miast i gmin w Świętokrzyskiem Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. O stanowiska prezydentów, burmistrzów, wójtów 102 miast i gmin regionu świętokrzyskiego powalczy w sumie 291 kandydatów. Wśród nich znajdziemy wielu bardzo doświadczonych samorządowców. W tym materiale prezentujemy najstarszych kandydatów, którzy powalczą o władzę.

📢 Oto horoskop dzienny na wtorek, 26 marca 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na wtorek, 26 marca 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 26.03.2024. Horoskop dzienny na wtorek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Co to był za pokaz! Fantastyczny występ Cheereladers Vibes Radom na meczu Enea Czarnych z GKS-em Katowice. Zobacz zdjęcia! Kibice podczas poniedziałkowego meczu Enea Czarnych Radom z GKS-em Katowice emocjonowali się nie tylko pojedynkiem o ligowe punkty. W przerwach, pomiędzy setami fanom swój pokaz zaprezentowały radomskie cheerleaderki.

Prasówka 26.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dlaczego w Sandomierzu umarła 16-latka spod Opatowa? Policja wyjaśnia okoliczności tragedii Przed blokiem w Sandomierzu reanimowano w niedzielny wieczór 16-latkę. Dziewczyna z powiatu opatowskiego trafiła do szpitala, dzień później zmarła. Okoliczności sprawy badają teraz policjanci.

📢 Enea Czarni Radom podejmowali GKS Katowice. Byłeś na meczu? Znajdź się na zdjęciach W poniedziałkowe popołudnie Enea Czarni Radom rywalizowali o punkty z GKS-em Katowice. Był to kolejny - dla Wojskowych - mecz o utrzymanie. Zobacz, jak wyglądał doping wypełnionej po brzegi kibicami hali RCS.

📢 Tarnobrzeg. Wykonali piękne palmy wielkanocne na konkurs, finał był w Niedzielę Palmową. Która palma była najpiękniejsza? Zobacz zdjęcia Ponad 50 palm wielkanocnych przygotowali w tym roku uczestnicy konkursu na "Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną", organizowanego w Parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu przez parafialny oddział Akcji Katolickiej, Szkołę Podstawową nr 9 oraz Stowarzyszenie Lasowiacka Nuta. 📢 Tłumy na Kiermaszu Wielkanocnym w Osieku. Na Rynku można było poczuć świąteczny klimat W niedzielę, 24 marca w Osieku zorganizowano Kiermasz Wielkanocny. Już od samego rana na rynku można było zauważyć wielu mieszkańców, a prawdziwe tłumy pojawiły się po południu. Nic dziwnego ponieważ organizatorzy przygotowali moc atrakcji.

📢 Mnóstwo aromatycznych nowości i wiosennych wypieków. Cukiernia Świat Słodyczy w Kielcach zaprasza na wyjątkowe święta wielkanocne Delikatne i lekkie wiosenne ciasto bazyliowe z malinowym ganachem z dodatkiem berberysu, pachnące hibiskusem, malwą dziką i dziką różą monodesery i ciasta, nieskazitelne torciki śmietanowo-owocowe. To tylko niektóre z wyjątkowych pyszności jakie specjalnie na tegoroczne święta wielkanocne, przygotowała kultowa Cukiernia Świat Słodyczy w Kielcach. Pieczołowicie wykonane, cukiernicze dzieła sztuki, zachwycą nasze oczy, ale również podniebienia. Jakie słodkie cudeńka i nowości czekają na gości?

📢 Niedziela Palmowa we Włoszczowie w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Były tłumy wiernych. Zobaczcie zdjęcia Uroczystości Niedzieli Palmowej odbyły się w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włoszczowie.

📢 Przedszkola w Świętokrzyskiem będą dwujęzyczne! Zobaczcie, w których placówkach ruszają Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności Zajęcia dla dzieci, festiwale dwujęzyczności, kursy doskonalące nauczycieli – to działania, które realizowane będą przez najbliższe dwa lata w 16 przedszkolach w Świętokrzyskiem. W poniedziałek, 25 marca zainaugurowano projekt Przedszkolne Inkubatory Przedsiębiorczości, za który odpowiada Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Zobaczcie szczegóły. 📢 Gminne Śniadanie Wielkanocne z konkursami w Samborcu. Wybierali najpiękniejszą palmę i stół wielkanocny. Zobacz zdjęcia Gminne Śniadanie Wielkanocne odbyło się w Samborcu w Niedzielę Palmową, 24 marca. Towarzyszyły mu konkursy na najpiękniejszą palmę i najpiękniejszy stół wielkanocny Gminy Samborzec. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Mieszkańcy Lipnika spotkali się na Śniadaniu Wielkanocnym. Były tradycyjne wielkanocne potrawy oraz niezwykły koncert W sobotę, 22 marca w Lipniku odbyło się tradycyjne Śniadanie Wielkanocne dla mieszkańców. To czas wspólnych spotkań, rozmów ale także degustacji pysznych potraw wielkanocnych i wysłuchania koncertu. 📢 Kobieta uwięziona przez całą noc w sklepie Castorama w Skarżysku-Kamiennej. Zatrzasnęła się w toalecie! Długa i zapewne bezsenna noc czekała na starszą kobietę, która w czwartek 21 marca utknęła w toalecie marketu budowlanego Castorama w Skarżysku-Kamiennej. Chwilę przed godziną 21 weszła do kabiny, a ta nieszczęśliwie się zatrzasnęła. Wynika z tego, że ochrona sklepu nie sprawdziła przed zamknięciem czy ktoś znajduje się w środku. 📢 Biesiada Wielkanocna w Sandomierzu. Stoły uginały się od świątecznych potraw. Zobacz zdjęcia Przedświąteczne spotkanie wielkanocne pod nazwą Biesiada Wielkanocna odbyło się w sobotę, 23 marca hali przy ulicy Patkowskiego w Sandomierzu. Była prezentacja stołów, kolorowych palm i kulinarne konkursy. Na wydarzenie zaprosił Marcin Marzec burmistrz Sandomierza.

📢 III Jarmark Wielkanocny w Połańcu. Były występy, konkurs na najpiękniejszą palmę i świąteczne ozdoby W Niedzielę Palmową po raz trzeci odbył się w Połańcu Jarmark Wielkanocny. Stoiska ze świątecznymi smakołykami i wielkanocnymi ozdobami stanęły przed Kościołem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. 📢 Najlepszy stomatolog w Świętokrzyskiem. Zobacz kogo polecają pacjenci Zaufany stomatolog? Wielu z nas obawia się wizyty w gabinecie stomatologicznym, dlatego tak ważne jest znalezienie specjalisty, któremu możemy zaufać w stu procentach. Zastanawiasz się do kogo umówić wizytę? Zazwyczaj o poradę w kwestii polecenia lekarza pytamy znajomych. Teraz my zrobiliśmy to za Was. Oto lista stomatologów z naszego regionu, których najbardziej polecają ich pacjenci w serwisie ZnanyLekarz.pl. 📢 Spotkanie Wielkanocne w Koprzywnicy z udziałem prawie 200 osób. Zobacz kto usiadł przy wspólnym stole. Zdjęcia Prawie 200 uczestników wzięło udział w Spotkaniu Wielkanocnym jakie w niedzielę, 24 marca zorganizowano w hali Zespołu Placówek Oświatowych w Koprzywnicy. Było tradycyjne poświęcenie świątecznych pokarmów, życzenia, wspólny posiłek oraz piękny program artystyczny zaprezentowany przez młodych i dorosłych artystów.

📢 Niedziela Palmowa na tarnobrzeskim Serbinowie. Modlitwa i piękne palmy Niedziela Palmowa to święto ustanowione na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy, rozpoczynające okres przygotowania duchowego do świąt Wielkiej Nocy, będącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa. W Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu uroczystości związane z Niedzielą Palmową rozpoczęły się przy figurze Chrystusa Zbawiciela. 📢 Rowerowa Droga Krzyżowa z Ostrowca Świętokrzyskiego do Opatowa. Był to czas modlitwy i zwiedzania. Zobacz zdjęcia W sobotę, 23 marca z kolegiaty pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim wyruszyła rowerowa Droga Krzyżowa. Uczestnicy pielgrzymki stacje drogi krzyżowej przeżywali w siedmiu kościołach.

📢 Droga Krzyżowa przeszła ulicami Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie. Zobacz zdjęcia Wielu wiernych z Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie (powiat tarnobrzeski) w piątek poprzedzający Wielki Tydzień wzięło udział w Drodze Krzyżowej, jaka przeszła ulicami parafii.

📢 Widowiskowa Niedziela Palmowa w Muzeum Wsi Radomskiej. Był kiermasz, uroczysta msza święta i... bitwa. Zobacz nowe zdjęcia "Zakwitły już bazie, kwitnie gałąź nowa, bo to dziś Niedziela, Niedziela Palmowa…" - były bazie, kolorowe palmy, kwiaty, zwyczaje i obrzędy, ale przede wszystkim wielka rzesza zwiedzających, którzy w tradycyjny, ludowy sposób postanowili spędzić Niedzielę Palmową i w Muzeum Wsi Radomskiej rozpocząć Wielki Tydzień. 📢 I znowu poniedziałek... Te memy pomogą Ci przetrwać pierwszy dzień tygodnia. Uśmiechnij się Dwa dni odpoczynku to zdecydowanie za mało. Po długo wyczekiwanym weekendzie - znowu szara rzeczywistość. Poniedziałek to prawdopodobnie najbardziej znienawidzony dzień tygodnia. Te memy pomogą Ci go przetrwać. Zobacz i się uśmiechnij! 📢 Tarnobrzeg. Parafialna Droga Krzyżowa na Serbinowie - nabożeństwo pasyjne na ulicach miasta. Zobacz zdjęcia Kilkaset osób, wiernych z Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy na osiedlu Serbinów w Tarnobrzegu, w piątek przed rozpoczęciem Wielkiego Tygodnia, wzięło udział w Parafialnej Drodze Krzyżowej będącej świadectwem wiary na ulicach miasta. Nabożeństwo pasyjne poprzedzone mszą świętą odprawił ksiądz prałat Jan Biedroń, proboszcz serbinowskiej parafii.

📢 Znani malowali pisanki podczas "Malowanej Niedzieli" w Galerii Echo w Kielcach. Część 4 W galerii zobaczysz zdjęcia tych znanych osób z regionu świętokrzyskiego, które wzięły udział w akcji charytatywnej "Malowana Niedziela" organizowanej przez "Echo Dnia" i Galerię Echo. Oto część 4. W tym roku zbieraliśmy pieniądze dla 12-letniego Alana Zatorskiego z Wymysłowa w powiecie włoszczowskim oraz tradycyjnie do Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach Zobacz czwartą część z serii "Znani na Malowanej Niedzieli" w galerii.

📢 W Niedzielę Palmową Droga Krzyżowa przeszła ulicami parafii świętego Wawrzyńca w Olbierzowicach. Było bardzo dużo osób W Niedziele Palmową tradycyjnie odbyła się Droga Krzyżowa ulicami parafii świętego Wawrzyńca w Olbierzowicach. Wzięło w niej udział mnóstwo wiernych, parafian oraz gości, między innymi zarząd Komicjum Tarnobrzeg Legionu Maryi. Obecni byli przedstawiciele sołectw, grup parafialnych, którzy odczytywali pojedyncze stacje Drogi Krzyżowej. Całą trasę zabezpieczyli strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej.

📢 Znani malowali pisanki podczas "Malowanej Niedzieli" w Galerii Echo w Kielcach. Część 3 W galerii zobaczysz zdjęcia znanych osób z regionu świętokrzyskiego, które wzięły udział w akcji charytatywnej "Malowana Niedziela" organizowanej przez "Echo Dnia" i Galerię Echo. Oto część 3.

📢 Niedziela Palmowa 2024 na sandomierskim Rynku. Byli wierni z całej diecezji, modlitwa z biskupem i piękna procesja. Zobacz zdjęcia W Niedzielę Palmową, 24 marca na sandomierskim Rynku biskup Krzysztof Nitkiewicz poświęcił wielkanocne palmy. We wspólnej modlitwie uczestniczyli kapłani, młodzież, która przybyła z różnych stron diecezji, Rycerstwo Ziemi Sandomierskiej oraz wierni. Po modlitwie wszyscy przeszli w procesji do Bazyliki Katedralnej na uroczyste nabożeństwo. 📢 Oto produkty wycofane z Biedronki, Lidla, Auchan, Netto, Kauflanda i innych sklepów. Kupiłeś? Pozbądź się ich! Są nowe ostrzeżenia GIS Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami niebezpiecznymi dla naszego zdrowia! Wśród nich jest głównie żywność, ale nie tylko. Publikujemy nową listę produktów wycofanych przez sklepy sieci Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan czy Rossmann. Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu, które zostały wydane do 25 marca 2024 roku.

📢 Józefa Sałbut ze Strykowic Błotnych w gminie Zwoleń świętowała setne urodziny! Nie brakowało życzeń i pysznego tortu W niedzielę, 24 marca był wyjątkowym dniem dla mieszkanki gminy Zwoleń – pani Józefy Sałbut. Dostojna seniorka świętowała tego dnia swoje setne urodziny! Ten wspaniały wiek zarezerwowany jest tylko dla nielicznych. 100 lat to niewątpliwie wiele przebytych dróg oraz niezliczona ilość doświadczeń owocujących życiową mądrością. 📢 Piękna uroczystość złotych godów w gminie Lipsko. Chwile wzruszenia, życzenia i medale. Zobacz zdjęcia W zdrowiu i w chorobie, w chwilach radości i smutku – te pary z terenu gminy Lipsko przeżyły ze sobą aż 50 lat. W środę, 20 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Lipsku odbyła się piękna uroczystość złotych godów, podczas której małżonkowie otrzymali pamiątkowe medale, serdeczne życzenia oraz upominki.

📢 Wybory 2024. Europoseł Patryk Jaki spotkał się z mieszkańcami Kazimierzy Wielkiej. Zobacz zdjęcia Europoseł Patryk Jaki odwiedził Kazimierzę Wielką w sobotę, 23 marca. Europoseł zachęcał do wspierania kandydatów Suwerennej Polski w wyborach samorządowych. 📢 Tymex Liga Okręgowa, po 17. kolejce. Pilica Nowe Miasto z rekordem sezonu. Podium się oddala. Zobacz zdjęcia Jeszcze kilkanaście dni temu, aż siedem czołowych drużyn Tymex Ligi Okręgowej dzieliła różnica kilka punktów. Po dwóch wiosennych kolejkach sytuacja szybko się zmieniła. Na czele Proch Pionki, KS Warka i Szydłowianka. Duże brawa należą się również Wulkanowi Zakrzew.

📢 Wielkie palmy i jarmark wielkanocny w Krynkach. Zobacz zdjęcia Rekordową liczbę, aż 14 dużych palm mogliśmy zobaczyć w tym roku, podczas procesji w Niedzielę Palmową w Krynkach, w gminie Brody. Przed kościołem już trzeci rok z rzędu zorganizowano Jarmark Wielkanocny.

📢 Widowiskowy etap prac przy wiadukcie w Starachowicach. Zaczęło się układanie stalowej konstrukcji W niedzielę, 24 marca, rozpoczęła się w Starachowicach montaż konstrukcji stalowej wiaduktu. Niedawno odbył się odbiór II etapu prac w zakładzie produkcji Huta Pokój w Rudzie Śląskiej. Teraz materiał przyjechał do miasta i zaczęła się widowiskowa część prac przy wiadukcie. Jak układano konstrukcję. Zobacz zdjęcia i film 📢 Mark Brzezinski, ambasador USA w Polsce, na wycieczce w Górach Świętokrzyskich. Towarzyszył mu brat Ian Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Mark Brzezinski, w niedzielę, 24 marca, odwiedził Świętokrzyskie. Wybrał się na wycieczkę do gminy Chęciny, gdzie zwiedził tamtejszy rezerwat przyrody Góra Zelejowa. Towarzyszył mu brat Ian Brzezinski. Panowie odbyli 14-kilometrową podróż z psem Teddym. Ich przewodniczką była Dorota Czesak. 📢 Grała grupa 2 świętokrzyskiej klasy A. Wisła Nowy Korczyn rozgromiła Zorzę Tempo Pacanów. Zobacz zdjęcia W niedzielę 24 marca rozegrany zostanie jeden zaległy mecz dziesiątej kolejki grupy drugiej świętokrzyskiej klasy A. Zorza Tempo Pacanów wysoko przegrała w Staszowie z Wisłą Nowy Korczyn.

📢 Malowana niedziela w Galerii Echo w Kielcach. Mnóstwo osób malowało i pomagało - nowe zdjęcia W niedzielę, 24 marca, w Galerii Echo w Kielcach odbyła się "Malowana Niedziela" - coroczna akcja charytatywna. 📢 Architekci od soboty już oficjalnie w Willi Trzcińskich w Kielcach. Wiele się działo na otwarciu W sobotę, 23 marca uroczyście otwarto nową siedzibę Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Znajduje się ona w Willi Trzcińskich przy ulicy Mazurskiej 48 w Kielcach, którą w 2022 roku miasto przekazało na potrzeby architektów. Dzięki nowym właścicielom budynek odzyskał dawny blask.

📢 Wybory 2024. Andrzej Chaniecki podczas konwencji w Opatowie, przedstawił kandydatów do Rady Miejskiej W niedzielę, 24 marca w Opatowie podczas konwencji wyborczej Andrzej Chaniecki, kandydujący na burmistrza Opatowa z własnego komitetu, zaprezentował swój program i kandydatów do Rady Miasta i Gminy. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku.

📢 Znani malowali pisanki podczas "Malowanej Niedzieli" w Galerii Echo w Kielcach. Część 2 W galerii zobaczysz zdjęcia tych znanych osób z regionu świętokrzyskiego, które wzięły udział w akcji charytatywnej "Malowana Niedziela" organizowanej przez "Echo Dnia" i Galerię Echo. Oto część 2. W tym roku zbieraliśmy pieniądze dla 12-letniego Alana Zatorskiego z Wymysłowa w powiecie włoszczowskim oraz tradycyjnie do Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach Zobacz pierwszą część z serii "Znani na Malowanej Niedzieli" w galerii.

📢 Kibice Stali Stalowa Wola dali show na meczu z Hutnikiem Kraków w drugiej lidze. Byleś? Zobacz zdjęcia W niedzielę 24 marca Stal Stalowa Wola zremisowała 1:1 na wyjeździe z Hutnikiem Kraków. Kibice zielono-czarnych wspierali swój zespół i dali prawdziwe show okraszone oprawą! Zobaczcie zdjęcia fanów "Stalówki".

📢 Inscenizacja bitwy z Powstania Styczniowego w Muzeum Wsi Radomskiej. Były wystrzały i walki na szable W niedzielę, 24 marca, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej odbyły się uroczystości z okazji Niedzieli Palmowej. Jedną z atrakcji była inscenizacja historyczna bitwy z czasów Powstania Styczniowego. Można było zobaczyć między innymi polską kawalerię, stała się w bitwie z wojskami carskiej Rosji. 📢 Wielki wybór aut na giełdzie w Miedzianej Górze. Były luksusowe SUV-y i coś na każą kieszeń Spory ruch panował w niedzielę, 24 marca na ostatniej przedświątecznej giełdzie w Miedzianej Górze. Tym razem pojawiło się całkiem sporo aut. Królowały modne ostatnio SUV-y w cenach od 30 do 120 tysięcy. Były też tańsze auta na każdą kieszeń. W galerii prezentujemy zdjęcia i ceny oferowanych samochodów.

📢 Niedzielna procesja wokół kościoła Opatrzności Bożej w Stalowej Woli z palmami. Było mnóstwo osób W Niedzielę Palmową przypadającą w tym roku 24 marca, wierni przychodzili na Mszę świętą z kolorowymi palmami. Tak też było w kościele Opatrzności Bożej w Stalowej Woli. 📢 Niedziela Palmowa. W kościele świętego Stanisława na Barwinku w Kielcach był konkurs na największą i najpiękniejszą palmę. Zobacz zdjęcia W Niedzielę Palmową, 24 marca, w kościele świętego Stanisława Biskupa Męczennika na osiedlu Barwinek w Kielcach, po mszy świętej o godz. 11:30 odbył się konkurs dla dzieci na największą i najpiękniejszą palmę.

📢 Niedziela Palmowa. Mszy świętej w Bazylice Katedralnej w Kielcach przewodniczył biskup Jan Piotrowski. Było poświęcenie palm W Niedzielę Męki Pańskiej, zwanej w tradycji Niedzielą Palmową, biskup kielecki Jan Piotrowski przewodniczył mszy świętej w Bazylice Katedralnej w Kielcach. Pasję wykonał Chór Seminaryjny pod kierunkiem księdza profesora Michała Olejarczyka oraz osoby wspomagające.

📢 Znani malowali pisanki podczas "Malowanej Niedzieli" w Galerii Echo w Kielcach. Część 1 W galerii zobaczysz zdjęcia tych znanych osób z regionu świętokrzyskiego, które wzięły udział w akcji charytatywnej "Malowana Niedziela" organizowanej przez "Echo Dnia" i Galerię Echo. Oto część 1. W tym roku zbieraliśmy pieniądze dla 12-letniego Alana Zatorskiego z Wymysłowa w powiecie włoszczowskim oraz tradycyjnie do Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach Zobacz pierwszą część z serii "Znani na Malowanej Niedzieli" w galerii.

📢 Malowana Niedziela w Galerii Echo. Znani malowali pisanki w akcji charytatywnej W niedzielę, 24 marca, w Galerii Echo w Kielcach odbywała się "Malowana Niedziela" - coroczna akcja charytatywna. Pomagało wiele znanych osób, a dla potrzebujących udało się zebrać 26 300 złotych.

📢 Niedzielny handel na giełdzie w Miedzianej Górze! Mnóstwo towarów i tłumy na zakupach Kolejna giełda w Miedzianej Górze odbyła się w niedzielę, 24 marca. Jak co tydzień przyciągnęła wielu mieszkańców okolicznych miejscowości, ale również tych z dalszych części regionu. Zobaczcie zdjęcia. 📢 X Gala Perły Powiatu Radomskiego. Nagrodzono firmy, przedsiębiorstwa, gospodarstwa W piątkowy wieczór w Folwarku Bancer w Modrzejowicach, odbyła się X Gala Konkursu Gospodarczego "Perły Powiatu". Nagrody trafiły do małych i dużych firm. Nagrodzono też gospodarstwa rolne, a Waldemar Trelka, starosta radomski wręczył również nagrodę specjalną. 📢 Tarnobrzeski Pchli Targ powrócił w marcu! Klienci oblegają stoiska. Zobacz, co można kupić Tarnobrzeski Pchli Targ powrócił po zimowej przerwie w wiosennej odsłonie. Warto zajrzeć w niedzielę 24 marca na plac targowy przy ulicy Kwiatkowskiego. Pasjonaci rzeczy z duszą od rana robią tu zakupy. Co można znaleźć na pchlim targu w Tarnobrzegu? Prawie wszystko! Zobacz zdjęcia.

📢 Szydłowiecki Kiermasz Wielkanocny w Niedzielę Palmową na Rynku Wielkim. Zobaczcie zdjęcia W Szydłowcu Niedziela Palmowa jest obchodzona bardzo uroczyście. Mieszkańcy spotkają się na Rynku Wielkim, skąd wyruszy procesja na uroczystą sumę odprawianą w kościele pod wezwaniem świętego Zygmunta. 📢 Wielkanocne spotkanie ostrowieckiego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców. Wyjątkowa atmosfera W piątek, 22 marca w Ostrowcu Świętokrzyskim kilkudziesięciu przedsiębiorców oraz zaproszonych gości uczestniczyło w tradycyjnym spotkaniu wielkanocnym organizowanym przez Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców.

📢 Kibice na meczu Czarni Połaniec - Karpaty Krosno. Byliście na tym spotkaniu trzeciej ligi? Szukajcie się na zdjęciach Czarni Połaniec przegrali na własnym stadionie trzecioligowy mecz z Karpatami Krosno 0:1. Mamy dla Was zdjęcia kibiców Czarnych z tego pojedynku. 📢 Wybory 2024. Wielka debata wyborcza. Jak prezentowali się kandydaci do sejmiku województwa świętokrzyskiego z okręgu numer 1? Zobacz wideo Jak rozwijać gospodarkę, doprowadzić do wyższych zarobków w regionie czy jak zahamować spadek liczby mieszkańców na takie pytania odpowiadali kandydaci do sejmiku województwa świętokrzyskiego, którzy wzięli udział w debacie politycznej w Galerii Korona w Kielcach. Ale najwięcej emocji wywołały pytania zadawane wzajemnie przez kandydatów. Zobaczcie relację z debaty kandydatów z okręgu numer 1, obejmującego powiaty ostrowiecki, opatowski, sandomierski i staszowski.

📢 Wielka impreza nad zalewem w Golejowie. Chcą ratować wzrok Franka Szostaka W sobotę, 23 marca na Golejowie odbyła się akcja charytatywna pod hasłem "Ratujemy wzrok Frania". Zbiórka ma pomóc w leczeniu choroby Fraka Szostaka, u którego zdiagnozowano zakrzepicę zatok żylnych na oponach mózgowych. W akcję włączyło się wiele instytucji. 📢 Wybory 2024. Wielka debata "jedynek" do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w Galerii Korona. Zobacz zapis transmisji i zdjęcia W sobotę, 23 marca, w Galerii Korona w Kielcach odbyła się emocjonująca debata o przyszłości regionu świętokrzyskiego. W politycznym ringu spotkali się kandydaci na radnych do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Na wiele trudnych pytań odpowiedziały „jedynki” ze wszystkich czterech świętokrzyskich okręgów wyborczych. 📢 HydroTruck Radom rywalizował z Miastem Szkła Krosno. Byłeś na koszykarskim meczu 1. ligi? Znajdź się na zdjęciach W sobotni wieczór hala Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zapełniła się kibicami, którzy wspierali dopingiem HydroTruck Radom oraz Miasto Szkła Krosno. Oto, jak wyglądał fantastyczny doping zaprzyjaźnionych ze sobą grup kibicowskich.

📢 Kibice na meczu Pogoń Staszów - Moravia Anna-Bud Morawica w RS Active 4. Lidze. Byłeś? Znajdź się na zdjęciach W meczu 20. kolejki RS Active 4. Ligi świętokrzyskiej Pogoń Staszów przegrała u siebie 0:1 z Moravią Anna-Bud Morawica. Byłeś na tym spotkaniu? Zobacz zdjęcia! 📢 Kiermasz wielkanocny w Górnie przyciągnął wielu mieszkańców. Zobacz zdjęcia - część druga Tradycyjny kiermasz wielkanocny odbył się w sobotę, 23 marca na placu targowym w Górnie. Impreza bardzo spodobała się mieszkańcom, którzy chętnie odwiedzali stragany. Na stoiskach uwagę przyciągały oryginalne i misternie wykonane świąteczne ozdoby oraz tradycyjne wypieki. Zobaczcie, kto był na kiermaszu na zdjęciach.

📢 Kiermasz wielkanocny w Górnie przyciągnął wielu mieszkańców. Zobacz zdjęcia - część pierwsza Tradycyjny kiermasz wielkanocny odbył się w sobotę, 23 marca na placu targowym w Górnie. Na stoiskach uwagę przyciągały oryginalne i misternie wykonane świąteczne ozdoby oraz tradycyjne wypieki. Zobaczcie, kto był na kiermaszu na zdjęciach.

📢 Byliście na meczu KSZO 1929 Ostrowiec - Orlęta Radzyń Podlaski? Szukajcie się na zdjęciach Piłkarze KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski w trzecioligowym meczu rozegranym w sobotę, 23 marca na swoimi boisku podejmowali Orlęta Radzyń Podlaski. Mamy dla Was zdjęcia kibiców z tego spotkania. 📢 Tak świętowano Wielkanoc przed laty. Tłumy na jarmarkach i uroczyste święcenie pokarmów Jak wyglądała Wielkanoc dziesiątki lat temu? Prezentujemy wyjątkowe archiwalne zdjęcia, które ukazują, jak Polacy obchodzili święta. Zobaczycie tłumy wiernych w kościołach, jarmarki i tradycyjne zwyczaje a także ozdobione stoły i sklepy. 📢 Otwarte Mistrzostwa Makroregionu Wschodniego Oyama Polskiej Federacji Karate w kumite w Tarnobrzegu. Dużo sportowych emocji na matach 280 zawodników z 19 klubów Oyama karate oraz Kyokushin karate w sobotę 23 marca przed południem w Tarnobrzegu rozpoczęło rywalizację na Otwartych Mistrzostwach Makroregionu Wschodniego Oyama Polskiej Federacji Karate w kumite (walki). Nie brakuje sportowej rywalizacji, a walki potrwają do godzin popołudniowych.

📢 Sandomierska giełda żyje nocą z piątku na sobotę. Chcesz kupić ciekawe rzeczy? Nie czekaj do poranka. Zobacz zdjęcia Giełda w Sandomierzu odwiedzana jest najliczniej w sobotę, ale poszukiwacze skarbów wśród rzeczy z drugiej ręki pojawiają się tam już w piątek wieczorem, zanim tłum klientów opanuje plac targowy. Zapewniają, że właśnie nocą robią tam najlepsze zakupy. To niewątpliwie atrakcja dla nocnych marków.

📢 Świętokrzyskie zamki, pałace i dworki. Idealne miejsca na świąteczną wycieczkę. Zobacz TOP 15 Region świętokrzyski pełen jest pięknych i zabytkowych zamków, pałaców i dworków. Jedne odrestaurowane i zachowane w idealnym stanie, inne w ruinie. Łączy je wspaniała historia i wiele legend. Przygotowaliśmy TOP 15 świętokrzyskich zamków, pałaców i dworków, które warto odwiedzić podczas świątecznych wycieczek. 📢 W Teatrze Powszechnym w Radomiu odbyło się spotkanie przyjaciół sympatyków teatru Prezydent Radomia Radosław Witkowski zaprosił w piątek, 22 marca swoich przyjaciół i sympatyków do Teatru Powszechnego w Radomiu na spektakl teatralny, a potem na mniej oficjalną część spotkania. Było niewiele oficjalnych przemówień, mniej polityki, więcej rozmów o kulturze, ale nikt nie ukrywał, po której stronie sceny politycznej jest jego serce.

📢 Tragiczny wypadek pod Grębowem. Zderzyła się ciężarówka i dwie osobówki. Nie żyje młody kierowca volkswagena W czwartek 21 marca około godziny 10 w Grębowie, na drodze wojewódzkiej 871 relacji Tarnobrzeg-Stalowa Wola doszło do tragicznego w skutkach wypadku, w którym udział brała ciężarówka i dwie osobówki. Poszkodowane zostały trzy osoby, w tym jedna bardzo ciężko - 24-latek został zabrany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z bazy HEMS w Sanoku do szpitala w Stalowej Woli, gdzie niestety zmarł. Droga była zablokowana przez kilka godzin. 📢 Matura próbna 2024 matematyka. Oto arkusz pytań oraz odpowiedzi. Sprawdź czy już jesteś przygotowany do egzaminu z matematyki Trwa Świętokrzyska Matura Próbna 2024. Drugi dzień to egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, który rozpoczął się w naszym regionie o godzinie 8 w środę, 6 marca. Maturzyści sprawdzą swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury, która będzie się różniła od egzaminów w poprzednich latach. W tym artykule opublikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z matematyki.

📢 Próbna matura 2024 z języka polskiego. Oto arkusz pytań i odpowiedzi. Jesteś przygotowany do prawdziwej matury? Sprawdź Matura Próbna 2024 z "Echem Dnia" z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się w szkołach w naszym regionie o godzinie 8 we wtorek, 5 marca. Tym samem rozpoczął się trzydniowy okres, w którym tysiące maturzystów będzie mogło sprawdzić swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury. W tym artykule publikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2024 z języka polskiego.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile miesięcznie wydajemy na gospodarstwo domowe?