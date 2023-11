Przegląd prasy 26.11.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Efektowna gala Wrzeciono Czasu Boxing Night w Pionkach. Kibicowałeś pięściarzom? Znajdź się na zdjęciach!”?

Prasówka 26.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Efektowna gala Wrzeciono Czasu Boxing Night w Pionkach. Kibicowałeś pięściarzom? Znajdź się na zdjęciach! Gala pięściarska Wrzeciono Czasu Boxing Night w Pionkach za nami. Kibice obejrzeli sześć efektownych starć, a w dwóch z nich kibicom zaprezentowali się radomianie: Paweł Brach i Michał Żeromiński. Byłeś na gali? Znajdź się na zdjęciach!

📢 Wspaniały jubileusz 50-lecia Domu Kultury Idalin w Radomiu. Gwiazdą wieczoru była Olga Bończyk. Zobacz zdjęcia W sobotę, 25 listopada Dom Kultury "Idalin" obchodził jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji odbył się koncert Olgi Bończyk. Artystka zaśpiewała największe szlagiery Ireny Jarockiej, Ireny Santor, Wojciecha Młynarskiego, Reny Rolskiej, Marii Koterbskiej czy Skaldów.

📢 Smutny ranking ubóstwa regionu radomskiego. Oto nasze najbiedniejsze miasta. Mieszkasz w jednym z nich? Może czas na przeprowadzkę Najbiedniejsze miasta regionu radomskiego. Magazyn „Wspólnota” opublikował ranking bogactwa polskich gmin za 2022 rok. Wziął pod uwagę dochody samorządów i podzielił je przez liczbę mieszkańców. W ten sposób powstało zestawienie gmin, które "per capita" dysponują największymi i najmniejszymi Prezentujemy smutny ranking ubóstwa - 20 najbiedniejszych miast regionu radomskiego pod względem dochodów na jednego mieszkańca. Sprawdź, które miasta w naszym regionie są najuboższe.

Prasówka 26.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Smutny ranking ubóstwa. Oto najbiedniejsze świętokrzyskie miasta. Mieszkasz w jednym z nich? Może czas na przeprowadzkę Magazyn „Wspólnota” opublikował ranking bogactwa polskich gmin za 2022 rok. Wziął pod uwagę dochody samorządów i podzielił je przez liczbę mieszkańców. W ten sposób powstało zestawienie gmin, które "per capita" dysponują największymi i najmniejszymi Prezentujemy smutny ranking ubóstwa - 20 najbiedniejszych świętokrzyskich miast pod względem dochodów na jednego mieszkańca. Sprawdź, które miasta województwa świętokrzyskiego są najuboższe.

📢 Zjawiskowe żony i partnerki piłkarzy ręcznych Industrii Kielce. One zdobyły serca mistrzów Polski. Zobaczcie prywatne zdjęcia Poznajcie piękne żony i partnerki szczypiornistów Industrii Kielce. Pochodzą z całej Europy, a niektóre z nich grały, bądź wciąż są czynnymi zawodniczkami piłki ręcznej. Jak wyglądają? Czym się zajmują? Przekonajcie się, poprzez kliknięcie przycisku galerii zdjęć. 📢 Wystawa ozdobnego drobiu w Sandomierzu. Pokazano piękne gołębie, kury i króliki. W niedzielę drugi dzień prezentacji. Zobacz zdjęcia i film Ponad 30 właścicieli gołębi ozdobnych i drobiu pokazuje swoje okazy w sobotę i niedzielę w hali Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu. Na sandomierskiej wystawie zaprezentowano ozdobny drób, ale są także kozy i kucyk. Oglądający nie kryją zachwytu na widok pięknych gołębi, królików i kurek. 📢 Pierwsze w Świętokrzyskiem szkolenie z bezpieczeństwa przeciwpożarowego instalacji fotowoltaicznych w Nagłowicach. W akcji 150 strażaków Testowali wytrzymałość paneli fotowoltaicznych, które nie uległy uszkodzeniu nawet przy obciążeniu ponad 300 kilogramów! W sobotę, 25 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach odbyło się pierwsze w regionie świętokrzyskim szkolenie z bezpieczeństwa przeciwpożarowego instalacji fotowoltaicznych. Szkolenie zorganizowane zostało przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną z Nagłowic oraz kielecką firmę 4 ECO Green Energy. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Kibicowałeś koszykarzom HydroTrucku Radom w sobotnim meczu z Sokołem? Znajdź się na zdjęciach W sobotę, 25 listopada siatkarze HydroTrucku Radom zmierzyli się z Sokołem Międzychód. Nasz zespół zwyciężył z beniaminkiem ligi. Koszykarzom z Radomia wspomógł w tym świetny doping kibiców. Wspierałeś zawodników HydroTrucku w sobotnim meczu? Szukaj się na zdjęciach. 📢 Koszykarze Hydrotrucku Radom wygrali z outsiderem, Sokołem Międzychód. Zobacz zdjęcia W sobotnim meczu I ligi koszykarzy, Hydrotruck Radom podejmował Sokoła Międzychód. Rywale mimo, że zajmują ostatnie miejsce, postawili się Hydrotruckowi. Nasz zespół musiał uporać się z kłopotami kadrowymi.

📢 Ponad 90 ochotników stawiło się na kieleckiej Bukówce. Rozpoczęło się szkolenie przyszłych żołnierzy. Zobacz zdjęcia i film W sobotę, 25 listopada w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych na kieleckiej Bukówce, rozpoczął się kolejny turnus dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Do 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej wstąpiło ponad 90 ochotników, którzy przez najbliższe tygodnie wezmą udział w szkoleniu podstawowym, które zakończy się egzaminami i przysięgą wojskową.

📢 Edward Kabała z Radwanowa świętował setne urodziny. Zjechała niemal cała rodzina. Zobaczcie zdjęcia Sala klubu Senior – Wigor w Pilczycy w gminie Słupia Konecka w sobotnie południe przypominała dom weselny. Piękna dekoracja, nakryte stoły i gromada gości. W ten sposób rodzina Edwarda Kabały świętował setne urodziny nestora rodu. 📢 W końcu sobota! Można pospać... i posprzątać. Zobacz memy o ulubionym dniu tygodnia wszystkich Polaków W końcu nadeszła wyczekiwana przez wszystkich sobota - dla większości Polaków dzień wolny od pracy, kojarzony także jako najlepszy termin na wszelkie imprezy, uwielbiany za możliwość odespania całego tygodnia wypełnionego obowiązkami w pracy, czy szkole. Ale ten dzień nie kojarzy nam się tylko z zabawą i wypoczynkiem. Zobaczcie najlepsze memy przygotowane przez niezawodnych internautów.

📢 Mecz Podhala Nowy Targ ze Starem Starachowice został odwołany. Działacze beniaminka 3. Ligi są wściekli. Co zrobi PZPN? Mecz Podhala Nowy Targ ze Starem Starachowice w 3. Lidze został odwołany. Powodem było nieprzygotowanie sztucznego boiska do użytkowania na godzinę 12. Działacze beniaminka ze Starachowic są oburzeni postawą organizatora i będą domagać się walkowera. Klub z Nowego Targu wydał oświadczenie w mediach społecznościowych.

📢 Na giełdzie w Sandomierzu można już kupić żywe karpie. Ile zapłacimy za kilogram najpopularniejszej świątecznej ryby? Zdjęcia Jaka będzie cena karpia, popularnej ryby na wigilijnym stole? To interesująca informacja dla tych, którzy już rozpoczęli odliczanie do świąt Bożego Narodzenia 2023. W ostatnią sobotę listopada żywe karpie można było już kupić na giełdzie w Sandomierzu. Oferowało je gospodarstwo rybackie z Osieka w województwie świętokrzyskim.

📢 Radomiak w meczu z podtekstem rozgromił Podlasie Biała Podlaska. Zobacz zdjęcia z tego śnieżnego pojedynku W zaległym meczu Decathlon 5. Ligi Radomiak II Radom nie dał najmniejszych szans Podlasiu Sokołów Podlaski. Dzięki wygranej Zieloni zakończyli rundę jesienną na premiowanym awansem, drugim miejscu. Zobacz dużą galerię zdjęć z sobotniego spotkania. 📢 W Mieczynie samochód uderzył w dom. Kierowca był pijany Samochód, za którego kierownicą siedział pijany mężczyzna, staranował betonowe ogrodzenie i uderzył w dom – do takiego wypadku doszło w sobotę w Mieczynie w powiecie włoszczowskim. 📢 Zakupy na giełdzie w Sandomierzu w zimną sobotę 25 listopada: sanki, narty, ciepła odzież, węgiel, warzywa i owoce. Co jeszcze sprzedawano? W słoneczną, ale zimną, ostatnią sobotę listopada, mnóstwo osób odwiedziło giełdę w Sandomierzu z asortymentem wszelkiej maści. Pogoda nastrajała do zakupów tego, czym można się ogrzać i używać zimą. Klienci rozglądali się za ciepłymi ubraniami i obuwiem, sportowym sprzętem do szusowania po śniegu i lodzie oraz choinkowymi dekoracjami. Można było kupić nawet węgiel i drewno. I co jeszcze? Zobaczcie zdjęcia.

📢 Mnóstwo ludzi Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w Targach Kielce. Byłeś? Zobacz się na zdjęciach Wielu miłośników psów odwiedziło w sobotę 25 listopada Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych, która odbywa się w Targach Kielce. Obok niezwykle ciekawych prezentacji psów na ringach, na odwiedzających kielecki ośrodek czekało wiele atrakcji. Zobaczcie zdjęcia.

📢 W kościele Trójcy Świętej w Kielcach wspominali literatów, którzy odeszli. Zobacz zdjęcia i wideo Wieczór wspomnieniowy "Ocaleni, bo z Wami pamięć" odbył się w piątek, 24 listopada w kościele Trójcy Świętej przy ul. Jana Pawła II w Kielcach. Wcześniej odbyła się msza święta w intencji zmarłych literatów ze Związku Literatów Polskich Oddział w Kielcach. 📢 Fantastyczny koncert Kultu w Radomiu. Kazik Staszewski i reszta zespołu dali czadu. Zobacz nowe zdjęcia i wideo Tysiące fanów rocka zebrało się w piątek, 24 listopada w hali Radomskiego Centrum Sportu podczas koncertu legendarnego Kultu. Kazik Staszewski jak zawsze dał czadu i rozgrzał radomską publiczność, która wspólnie z nim śpiewała ponadczasowe hity. Byliście na koncercie? Zobaczcie nowe zdjęcia!

📢 Kulisy wielkiej Gali Hipokrates 2023! Nagrodziliśmy najlepszych lekarzy i pracowników ochrony zdrowia. Zobacz zdjęcia Wiele podziękowań, ciepłych słów, ale i wzruszeń – tak można podsumować galę Hipokrates Świętokrzyski, która odbyła się w piątek, 24 listopada, w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Tytuł Lekarza Roku 2023 w Świętokrzyskiem trafił do Agaty Miszczyk-Lewandowskiej, stomatologa i właścicielki AwansDent w Kielcach. Zobaczcie zdjęcia z kulis imprezy. 📢 Hipokrates 2023. Uroczysta gala w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Nagrodziliśmy laureatów plebiscytu medycznego W piątek, 24 listopada w Centrum Kongresowym Targów Kielce odbyła się uroczysta gala, podczas której nagrodziliśmy laureatów plebiscytu medycznego Echa Dnia. Poznajcie najlepszych pracowników ochrony zdrowia w regionie i zobaczcie zapis transmisji z gali. 📢 Gala wręczenia Złotych Gryfów Powiatu Jędrzejowskiego 2023. Wystąpiła Magdalena Paradziej finalistka The Voice of Poland W piątek, 24 listopada odbyła się uroczystość wręczenia statuetek „Złotych Gryfów Powiatu Jędrzejowskiego”. 18. gala wręczenia tych nagród odbyła się w Centrum Kultury w Jędrzejowie. Wyróżnienie otrzymało 6 laureatów z powiatu zaangażowanych w pracę na rzecz regionu jędrzejowskiego. Wydarzenie w tym roku uświetniły występy artystyczne lokalnych artystów oraz Bartka Leśniewskiego „Leśny” i Magdaleny Paradziej, finalistki programu The Voice of Poland.

📢 Rozdano Złote Gryfy Powiatu Jędrzejowskiego 2023. Poznajcie laureatów tegorocznej nagrody. Oto oni Złote Gryfy Powiatu Jędrzejowskiego 2023 przyznane. Kapituła konkursowa w 18. edycji konkursu odznaczyła statuetkami w kategoriach: Działalność pożytku społecznego i integracja społeczności lokalnej oraz Edukacja i kultura, pielęgnowanie tradycji kulturowych i historycznych. Kto otrzymał tę prestiżową nagrodę? Poznajcie tegorocznych laureatów. 📢 Byłeś na meczu KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski z Chełmianką Chełm w 3. Lidze? Szukaj się na zdjęciach KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski przegrał 0:3 z Chełmianką Chełm w ostatnim meczu 3 Ligi w 2023 roku. Pomimo niekorzystnego wyniku, na stadionie w Ostrowcu Świętokrzyskim zjawiło się wielu kibiców pomarańczowo-czarnych. Byłeś? Szukaj się na zdjęciach.

📢 KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski przegrał z Chełmianką w 3 Lidze. Przerwana passa meczów bez porażki. Zobacz zdjęcia z meczu KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski przegrał 0:3 z Chełmianką Chełm w 18 kolejce 3 Ligi grupy 4. Do przerwy goście prowadzili 2:0. Zobacz relację i zdjęcia.

📢 Górnicza "migracyjna" biesiada w Tarnobrzegu. Stare strzechy, gwarkowie i goście tradycyjnie bawią się przy piwnych zdrojach ZDJĘCIA, WIDEO Brać górnicza dawnego tarnobrzeskiego zagłębia siarkowego spędza piątkową noc na VIII Biesiadzie Piwnej w migracyjnym klimacie. Spotkanie będące kontynuacją tradycyjnej karczmy piwnej zorganizowało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Uroczystość otworzył ceremoniał górniczy ze skokiem młodych lisów przez skórę i przekazaniem sztandaru. Potem otwarto piwne zdroje. Zobaczcie, jak bawią się stare strzechy, gwarkowie i dostojni goście.

📢 Hipokrates 2023. Oto 10 najlepszych lekarzy w Świętokrzyskiem. Zobacz w czym się specjalizują i gdzie pracują Hipokrates 2023. Od pracowników ochrony zdrowia oczekujemy, aby byli cierpliwi, sympatyczni, pełni empatii i kultury osobistej. Tacy właśnie są laureaci nagrodzeni w Plebiscycie Medycznym Hipokrates. Spośród osób, które zdobyły najwięcej głosów wyłoniliśmy Złotą Dziesiątkę województwa świętokrzyskiego. Stomatolog Agata Miszczyk-Lewandowska otrzymała tytuł najlepszego lekarza w województwie świętokrzyskim. Poznajcie najlepszych pracowników ochrony zdrowia i zobaczcie zapis transmisji z gali wręczenia nagród w Centrum Kongresowym Targów Kielce.

📢 Wioska Świętego Mikołaja w Bałtowie jest już otwarta. Czeka tu Osada Elfów, Bajkowa Kraina Lodu i wiele innych atrakcji. Zobacz zdjęcia W piątek, 24 listopada w Bałtowie wystartowała Wioska Świętego Mikołaja. Na odwiedzających czeka tu wiele stref z mnóstwem atrakcji. Osada Elfów, Bajkowa Kraina Lodu i Chata Świętego Mikołaja zabiorą was w magiczną podróż do świątecznej krainy. Odwiedzający mogą przyjeżdżać codzienne od godziny 14, ponieważ wcześniej z atrakcji korzystają grupy zorganizowane. 📢 Wanda Fryt, dyrektorka i nauczycielka szkoły podstawowej z Kamieńczyc odeszła na emeryturę. Ma za sobą 42 lata pracy. Zobacz wideo i zdjęcia Wanda Fryt, dyrektorka i nauczycielka Samorządowej Szkoły Podstawowej imienia księdza Władysława Latosa w Kamieńczycach odeszła na emeryturę. Ma za sobą 42 lata pracy. Przez 21 lat pełniła funkcję dyrektora. Społeczność szkolna oraz przedstawiciele lokalnego samorządu zorganizowali na jej cześć specjalną uroczystość. Zobacz wideo i zdjęcia z pożegnania Wandy Fryt.

📢 Wypadek na łuku drogi w Mieczynie. Służby ratunkowe w akcji Jedna osoba ucierpiała w wypadku, jaki wydarzył się w piątek około godziny 19 na drodze wojewódzkiej 786 w Mieczynie w gminie Krasocin. To pogranicze powiatów włoszczowskiego i kieleckiego.

📢 Krwiodawcy z Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK "Barbórka" w Tarnobrzegu świętują 55-lecie istnienia klubu. Zobacz zdjęcia W tarnobrzeskiej restauracji Fregata nad Wisłą w Tarnobrzegu w piątek, 24 listopada swoje wielkie święto mają krwiodawcy zrzeszeni w Klubie Honorowych Dawców Krwi PCK "Barbórka" w Tarnobrzegu. To obecnie jedyny klub krwiodawców w tym mieście. Spotkanie towarzyskie z okazji 55-lecia klubu było okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych krwiodawców. 📢 Uwaga! Szklanka na drogach. Ulice w Świętokrzyskiem pokryte są lodem Na świętokrzyskich drogach są utrudnienia spowodowane oblodzeniem. Szczególnie trudne warunki panują na wschodzie województwa.

📢 Niezwykły spektakl w Bogorii. Panie z koła gospodyń wiejskich pokazały dawne obrzędy i zwyczaje W Gminnym Ośrodku Kultury w Bogorii odbył się spektakl "Widowisko Obrzędowe – Spotkanie z Tradycją”". Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Bodzechów przedstawiły dawny sposób prania używając drewnianych i blaszanych bali, cebrzyków, tar oraz kijanek. 📢 Co zamiast puchówki? Oto najmodniejsze i najpiękniejsze okrycia na zimę 2023/2024. Wyglądają elegancko i ochronią Cię przed mrozem Kożuchy i wełniane płaszcze to alternatywa dla popularnej puchówki. Ochronią Cię przed mrozem i śniegiem a do tego są ładne i eleganckie. Zobaczcie najmodniejsze modele. 📢 Wielkie otwarcie salonu Audi Select Plus w Radomiu. Będzie mnóstwo atrakcji Na niedzielę, 10 grudnia zaplanowano wielkie otwarcie autoryzowanego salonu i serwisu samochodowego Audi Select Plus w Radomiu. Przy ulicy Niemcewicza 2/4, gdzie niegdyś był najbardziej znany w mieście sklep z dywanami. Podczas całodniowego eventu znaleźć będzie można między innymi kącik zabaw dla dzieci, animacje, konkursy, atrakcje związane z motoryzacją, a także słodki poczęstunek.

📢 65-lecie Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. W Kielcach wręczono odznaczenia ratującym życie w Świętokrzyskiem. Zdjęcia W piątek, 24 listopada, podczas Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża wręczono odznaczenia i podziękowania tym, którzy oddając własną krew uratowali wiele żyć. Uroczyste spotkanie w Wojewódzkim Domu Kultury zgromadziło wiele osób. Niektórzy podzielili się z nami swoją historią. 📢 Nowe fakty. Trzęsienie ziemi w Radomiaku Radom - trener Constantin Galca odchodzi? Piątkowy i sobotni trening poprowadził Maciej Lesisz Zanosi się na trzęsienie ziemi w ekstraklasowym Radomiaku Radom! Według naszych informacji zespół opuści dotychczasowy trener, Constanin Galca, który rozwiąże umowę z klubem za porozumieniem stron - rozmowy na linii zarząd klubu a trener, trwały w piątek 24 listopada od godzin rannych i do końca dnia nie udało się stronom wypracować porozumienia. Taki stan rzeczy utrzyma się co najmniej do poniedziałku.

📢 Rymcerze w Tarnobrzegu. Bęsiu i DJ Yonas opowiadali młodzieży o własnych błędach, przestrzegali przed zmarnowaniem życia. Zdjęcia, wideo Bęsiu i Dj Yonas z hip-hopowego składu Rymcerze spotkali się z młodzieżą szkół średnich w Tarnobrzegu w ramach projektu profilaktycznego "Nie zmarnuj swojego życia". Było wzruszająco i wesoło. Znani raperzy wiele przeszli i nie ma dla nich tematów tabu. Otwarcie mówią, że nie byli święci i przestrzegają młodych ludzi przed sięganiem po narkotyki, alkohol i inne używki. Spotykają się z nimi, inspirują do zmiany. Zobaczcie zdjęcia i wideo. 📢 Black Friday 2023. Szał zakupów i memy - to mieszanka wybuchowa! Zobacz i się uśmiechnij Black Friday, czyli Czarny Piątek w tym roku wypada 24 listopada. Wiele osób tego dnia uda się na zakupy, by upolować coś w znacznie niższej cenie. Tych, którzy nie lubią sklepowych tłumów, z pewnością zadowoloną natomiast memy o Black Friday. Zobacz te najśmieszniejsze.

📢 Praca przy budowie Centrum Sportowego Radomiaka wre. Następne boisko będzie gotowe już za kilka dni. Zobacz aktualne zdjęcia Błyskawicznie posuwają się do przodu prace budowlane przy Centrum Sportowym Radomiaka na radomskiej Koniówce. Po ukończeniu boiska ze sztuczną nawierzchnią, w przyszłym tygodniu ma zostać ono przykryte balonem. Praca wre również przy boiskach naturalnych. Pierwsze z nich ma być gotowe już za kilka dni. 📢 Łobuzy rozgrzały Lux Club w Brzozowej. Tłum ludzi doskonale bawił się przy największych hitach. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 18 listopada w Brzozowej w Lux Clubie wystąpił zespół Łobuzy. Na zdjęciach zamieszczonych przez klub widać, że impreza była super.

📢 Kto dyrektorem szpitala w Busku? Jest czterech kandydatów. Padają bardzo ostre słowa W Busku-Zdroju rozpoczął się konkurs na dyrektora szpitala powiatowego. Zgłosiło się czterech kandydatów. Komisja konkursowa ma wybrać szefa buskiej lecznicy najpóźniej do 20 grudnia.

📢 Wilcza wataha nagrana tuż obok Pionek. Leśnicy apelują o ostrożność: "Zabezpieczcie zwierzęta" Wataha wilków została nagrana przez kamerę monitoringu leśnego pół kilometra od Pionek. Leśnicy informują, że wilki mogą zbliżać się coraz bliżej do siedzib ludzkich i apelują o ostrożność. Zdjęcia opublikowało Nadleśnictwo w Kozienicach na swoim facebookowym profilu. 📢 Szukasz dobrej pracy w Tarnobrzegu lub okolicy? Oto najnowsze oferty zatrudnienia, niektóre propozycje są ciekawe. Sprawdź Szukasz pracy w Tarnobrzegu lub okolicy? Oto najnowsze oferty zatrudnienia proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu. Jest praca między innymi dla kelnera, arborysty, brygadzisty i sprzedawcy. Można znaleźć pracę w Restauracji McDonald's i w przedszkolu katolickim. Gdzie jeszcze?

📢 Wschodnia obwodnica Kielc budzi coraz większe emocje. Tłumy ludzi, wielu polityków i samorządowców podczas konsultacji w Masłowie Wschodnia obwodnica Kielc, która właśnie jest projektowana budzi coraz większe emocje. Okazało się, że będzie kolidowała z budowanymi przy ulicy Radomskiej apartamentowcami osiedla Widok w Kielcach. Nie mniejsze emocje budzi w gminach przez które ma przebiegać - Masłów, Daleszyce i Morawica. Nic dziwnego, że w czwartek, 23 listopada na konsultacjach w Masłowie pojawiły się tłumy ludzi, było też wielu polityków i samorządowców.

📢 Kibice na meczu Industria Kielce - HC Zagrzeb w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych. Byłeś? Znajdź się na zdjęciach W czwartek 23 listopada piłkarze ręczni Industrii Kielce zmierzyli się z chorwackim HC Zagrzeb w meczu ósmej kolejki Ligi Mistrzów. Po zaciętym meczu wygrali 28:24. Byłeś na tym meczu? Znajdź się na zdjęciach!

📢 Oliwia Frańczak z Brzozowej bierze udział w konkursie Polska Miss Nastolatek. Wielki finał już w ten weekend Oliwia Frańczak z Brzozowej w powiecie opatowskim ma szansę zostać Polską Miss Nastolatek 2023. Wielki finał konkursu odbędzie się już w ten weekend na Dolnym Śląsku. 17-latka jest jedyną reprezentantką Świętokrzyskiego wśród nastoletnich finalistek. 📢 Monika Budzyń z Kielc w finale konkursu Polska Miss 2023. Stewardessa ma szansę na koronę Stewardessa Monika Budzyń z Kielc ma szansę zostać Polską Miss 2023. Wielki finał konkursu odbędzie się już w ten weekend na Dolnym Śląsku. 28-latka jest jedyną reprezentantką Świętokrzyskiego wśród dorosłych finalistek.

📢 Pijani kierowcy na drogach. Szuka ich świętokrzyska policja. Oto ich nazwiska i zdjęcia. Zobacz Prezentujemy najnowsze zdjęcia i listy gończe kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu i są poszukiwani przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Kielcach. Rozpoznajesz któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje, koniecznie skontaktuj się z policją. 📢 Piłkarze Korony Kielce i ich piękne żony oraz partnerki. Czy to najładniejsze WAG's polskiej Ekstraklasy? Zobacz prywatne zdjęcia Poznajcie żony i partnerki piłkarzy ekstraklasowej Korony Kielce. Partnerki piłkarzy "Złocisto-Krwistych" są nie tylko piękne, ale i utalentowane. Czym się zajmują? Jak wyglądają ? Zobaczcie sami, poprzez kliknięcie w przycisk galerii. 📢 Uwaga! Super nowoczesny radar stanął w Kielcach. Potrafi namierzyć jednocześnie nawet 30 aut, jego "zasięg" wynosi aż 200 metrów! Bezlitosny i super nowoczesny fotoradar stanął przy ulicy Krakowskiej 255 w Kielcach, między osiedlem Podkarczówka, a Białogonem. Urządzenie na razie oklejone jest czarną folią, ale kiedy zostanie włączone to może śledzić na raz ruch nawet 32 pojazdów, wyłapie jazdę na zderzaku, jazdę po buspasie, na zakazie, pod prąd, po chodniku czy pasem awaryjnym. Co więcej, fotoradar ma „zasięg” wynoszący aż 200 metrów i zdolność rejestrowania wykroczeń nawet w trudnych warunkach pogodowych. Zobaczcie szczegóły.

📢 Na kulinarnej mapie Radomia pojawił się Premium Kebab. Co oferuje nowy lokal? W ostatnim czasie na kulinarnej mapie Radomia pojawił się Premium Kebab. W menu nowego lokalu można znaleźć różnego rodzaju kebaby, ale nie tylko. Co jeszcze można zamówić? 📢 Budżet gminy Sędziszów na 2024 rok. Duże inwestycje i nieco ponad 6 miliona złotych deficytu Na nieco ponad 6 milionów złotych zaplanowano deficyt w projekcie budżetu gminy Sędziszów na nadchodzący 2024 rok. Wydatki gminy będą na poziomie 87 i pół miliona złotych. Dochody mają wynieść ponad 81 milionów złotych. Jakie inwestycje zaplanowano w gminie Sędziszów na 2024 rok? Mówi o tym projekt budżetu, który już udostępniono. 📢 Archiwalne zdjęcia Radomia z lat 70. XX wieku. Nasze miasto na starych fotografiach. Zobacz drugą część naszej galerii W zasobach portalu Fotopolska.eu można znaleźć wiele ciekawych zdjęć przedstawiających historię Radomia. Postanowiliśmy przyjrzeć się temu, jak wyglądało nasze miasto w latach 70. XX wieku. Zobacz część drugą przygotowanej przez nas galerii.

📢 Te kobiety są poszukiwane przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Za kradzieże, oszustwa, rozboje. Rozpoznajesz je? Zobacz jakich kobiet szuka Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu! Prezentujemy zdjęcia i nazwiska kobiet, które złamały prawo. Rozpoznajesz którąś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na temat tych kobiet, koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane przedstawione w naszej galerii zostały udostępnione przez policję. 📢 Czarne paznokcie z brokatem w kolorze złota to idealny manicure na andrzejki. Ten kolor świetnie wygląda na dłoni kobiet dojrzałych Czarne paznokcie ze złotym, a może z brokatem to niejedyne eleganckie połączenie tego koloru ze zjawiskowymi zdobieniami. Do wyboru jest jeszcze mnóstwo innych barw i wzorów, które świetnie wyglądają z czarnym kolorem. To idealny manicure na andrzejkową imprezę.

📢 Stypendia starosty dla uczniów z Zespołu Szkół numer 1 w Przysusze. Zobacz listę wyróżnionych Na niedawnej uroczystości w Zespole Szkół numer 1 imienia Jana Pawła II w Przysusze odbyło się wręczenie stypendiów Starosty Powiatu Przysuskiego dla najlepszych uczniów szkoły. Były gratulacje nie tylko dla uczniów, ale i ich rodziców. 📢 Nowy most na Wiśle w Sandomierzu. Pierwsze elementy nowej konstrukcji zamontowane. W akcji dźwig kolos W ostatnich dniach rozpoczął się montaż nowej konstrukcji stalowej mostu przez Wisłę w Sandomierzu. Jako pierwsze zamontowane zostały na podporze przy użyciu potężnego dźwigu, a następnie zespolone dwa 40-tonowe elementy tworzące tak zwany segment startowy. Nowy most będzie gotowy za kilkanaście miesięcy.

📢 Ważył 48 kilogramów, ale nigdy nie zwątpił, że pokona raka. Historia 73-letniego pana Zbigniewa z Kielc porusza do łez Pokonał dwa złośliwe nowotwory, ważył zaledwie 48 kilogramów i chociaż większość lekarzy nie dawała mu szans to dziś pomaga innym chorym na raka. 73 - letni Zbigniew Niedolaz, właściciel firmy Kołdrex z Kielc codziennie wstaje o 5.30 rano, żeby wykorzystać życie na maksa. Poznajcie Jego niezwykłą historię.

📢 Wielkie święto honorowych dawców krwi w Ostrowcu Świętokrzyskim. Były odznaczenia i gratulacje W środę, 22 listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim uhonorowano dawców krwi. Uroczysta gala odbyła się z okazji obchodów Dni Honorowych Dawców Krwi i 65-lecia Ruchu Honorowych Dawców Krwi w Ostrowcu. 📢 Stalowa Wola, Nisko. Seniorzy potrafią się bawić! Zobaczcie zdjęcia Seniorzy z Dziennego Domu Pomocy w Gminie Jeżowe świętowali w ostatnich dniach czwartą rocznicę istnienia placówki. Do wspólnego świętowania seniorzy zaprosili rówieśników z Maziarni, Ulanowa i Nowej Sarzyny. 📢 24 listopada - Katarzynki. Oto najlepsze memy z Katarzyną, Kasią, Kaśką w roli głównej W nocy z 24 na 25 listopada obchodzone są Katarzynki. A, że Kaśki to super dziewczyny to doczekały się memów, których są głównymi bohaterkami. Zobaczcie najlepsze z nich.

📢 Pary z Kielc obchodziły Złote Gody. Otrzymały medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Oto lista szczęśliwych małżonków Spędzili że sobą 50 lat i więcej lat, w radości i smutku, szczęściu i chorobie. 27 par z Kielc, w środę 22 listopada zostało uhonorowanych przez prezydenta Kielc i przewodniczącego Rady Miasta medalami za długo letnie pożycie małżeńskie.

📢 Niezwykłe miejsce w skarżyskim szpitalu. Rodzinna Strefa Narodzin oficjalnie otwarta. Zobacz zdjęcia i film z pierwszego porodu W skarżyskim szpitalu oficjalne otwarto Rodzinną Strefę Narodzin. Panie mogą tam rodzić w komfortowych warunkach, również w specjalnej wannie. W dodatku bez dodatkowych opłat. Inwestycję wartą sto tysięcy złotych w połowie sfinansowały Wtórpol i Mesko. 📢 Trwa budowa obwodnicy Lipska. Nową trasą mamy pojechać już za rok. Zobacz najnowsze zdjęcia z placu budowy Trwają intensywne pracy przy budowie obwodnicy Lipska. Na miejscu bezustannie pracuje ciężki sprzęt, przy pomocy którego powstaje zupełnie nowa, licząca około 6,4 kilometra trasa. Roboty postępują bardzo sprawnie. Na niektórych odcinkach kładzione są już ścieralne warstwy asfaltu, powstają też kolejne obiekty inżynieryjne, nasypy czy kanalizacje deszczowe. Zgodnie z umową, nową trasą będzie można przejechać już za rok. Obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum Lipska, a także ułatwi podróżnym sprawny przejazd przez tę część regionu radomskiego. Zobaczcie nowe zdjęcia z budowy.

📢 Blanka z "Rolnik szuka żony" obdarowana kolejnym bukietem czerwonych róż. Podzieliła się ważnym przesłaniem. Chodzi o decyzję Artura? Blanka Świercz z Szydłowca zyskała sporą grupę fanów dzięki udziałowi w programie "Rolnik szuka żony 10". Liczba osób obserwujących jej profil na Instagramie stale rośnie. W ostatnich dniach 24-latka znów pochwaliła się ogromnym bukietem czerwonych róż. Wygląda na to, że komuś mocno zawróciła w głowie... Blanka podzieliła się także ważnym przesłaniem. Zobaczcie czego dotyczyło. 📢 Wschodnia obwodnica Kielc budzi emocje! Będzie kolidowała z budowanymi przy ulicy Radomskiej apartamentowcami osiedla Widok Wschodnia obwodnica Kielc, która właśnie jest projektowana budzi coraz większe emocje. Okazało się, że będzie kolidowała z budowanymi przy ulicy Radomskiej apartamentowcami osiedla Widok. Z budowanym osiedlem kolidują wszystkie trzy proponowane warianty przebiegu obwodnicy.

📢 Reklama dźwignią handlu. Oto absurdalne i śmieszne reklamy sklepowe. Co autor miał na myśli? Reklama dźwignią handlu to wszyscy wiemy, ale niektóre reklamy produktów i ogłoszenia w sklepach potrafią przywrócić o zawrót głowy. Zobaczcie najbardziej absurdalne. 📢 Oto najpiękniejsze perfumy w historii. Są zniewalające i uwodzicielskie. Czy jest wśród nich Twój ulubiony zapach? Ponadczasowe i piękne. Zniewalające i uwodzicielskie. Prawdziwe klasyki wśród zapachów, które cieszą się od dekad niesłabnącą popularnością. A które zasłużyły na miano najpiękniejszych perfum w historii i czy też tak uważacie? Zobaczcie w galerii.

📢 Wyjątkowy widok w lasach koło Iłży. Fotopułapki uchwyciły kilka wilków. Zobacz niesamowite nagrania i zdjęcia Interesowały się kamerą, piły wodę z sadzawki i obserwowały przejeżdżający pociąg - takie nagrania wilków uchwyciły fotopułapki ustawione w lasach w okolicy Iłży, które pojawiły się niedawno w sieci. Zobaczcie też zdjęcia w naszej galerii.

