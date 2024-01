Przegląd prasy 27.01.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mister Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem. Zobacz zdjęcia kandydatów”?

Prasówka 27.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mister Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem. Zobacz zdjęcia kandydatów Wybory Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najprzystojniejszego uczestnika tegorocznych studniówek w województwie świętokrzyskim. Nagrodzimy Mistera Studniówki 2024, ale Wicemisterów. Poznajcie kandydatów i zagłosujcie na faworyta.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 27.01.24

📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze świętokrzyskich studniówek. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w Świetokrzyskiem. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody! 📢 Studniówka 2024 w Szkół Elektrycznych w Kielcach. Fantastyczna zabawa, szaleństwo na parkiecie. Zobaczcie zdjęcia W piątek, 26 stycznia, w Hotelu Binkowski w Kielcach odbyła się studniówka Zespołu Szkół Elektrycznych. Maturzyści szaleli na parkiecie, zobaczcie zdjęcia.

Prasówka 27.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół imienia porucznika Józefa Sarny w Gorzycach. Wspaniały bal w Dworze Galicja w Rzeczycy Długiej Maturzyści z dwóch klas pięcioletniego technikum Zespołu Szkół imienia porucznika Józefa Sarny w Gorzycach, bawili się w piątek na studniówce w Dworze Galicja w Rzeczycy Długiej.

📢 Miss i Mister Studniówki 2024. Oto kandydatki i kandydaci do tytułu z balu Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach Wybieramy Miss i Mistera Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Świętokrzyskiem szukać będziemy kandydatek i kandydatów do tego tytułu. Zobacz, jak prezentują się uczniowie z Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach. Zobaczcie ich zdjęcia.

📢 Studniówka 2024 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zabawa była szalona! Zobacz zdjęcia Szalona studniówka 2024! Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim bawili się w piątek, 26 stycznia w Restauracji Gościna u Pawła w Bokscycce. Zobaczcie na zdjęciach, co się działo. 📢 Wypadek w Antoniówce pod Radomiem. Na drodze zderzyły się dwa samochody osobowe Wystarczyła chwila nieuwagi, a doszło do wypadku drogowego dwóch samochodów na drodze w Antoniówce, w gminie Jedlnia Letnisko w powiecie radomskim. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

📢 Studniówka 2024 Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu. Wielki bal w Dworze Dwikozy. Zobacz zdjęcia Na swojej studniówce bawią się w piątek maturzyści Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu, największej szkoły średniej w tym mieście. Wielki przedmaturalny bal tarnobrzeskiego "Kopernika" w Dworze Dwikozy rozpoczął polonez odtańczony aż sześć razy. Młodzież zaprezentowała piękne układy taneczne wzbudzając podziw rodziców i nauczycieli. Zobaczcie pierwsze zdjęcia. 📢 Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 2023. Oto 25 najbardziej niebezpiecznych gmin województwa świętokrzyskiego Oto gminy, w których w 2023 roku doszło do największej liczby przestępstw w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. Gdzie jest najbardziej niebezpiecznie w Świętokrzyskiem? Dane pochodzą z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach. Wspaniały polonez zrobił spore wrażenie. Zobacz wideo W piątek, 26 stycznia, o godzinie 19 w Hotelu Binkowski w Kielcach rozpoczęła się studniówka Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach. Oczywiście nie zabrakło tradycyjnego poloneza, zobaczcie zapis wideo.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Był piękny polonez, zobacz zdjęcia Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim bawili się w piątek, 26 stycznia w Restauracji Gościna u Pawła w Bokscycce. Zobacz na zdjęciach i wideo, jak wyglądała studniówka 2024 ostrowieckich maturzystów.

📢 Sandomierski szpital rozszerza ofertę leczenia onkologicznego. Są nowi lekarze i nowe propozycje. Zobacz zdjęcia Specjalistyczny Szpital Ducha Świętego w Sandomierzu rozszerza ofertę leczenia onkologicznego. Są nowi lekarze i nowe propozycje. Jakie? Sprawdź. 📢 Sześć regularnych połączeń lotniczych z Radomia w sezonie wiosenno – letnim. Gdzie będzie można latać? Linie lotnicze jeszcze ustalają swoje siatki połączeń w sezonie wiosenno – letnim, ale już dziś wiadomo, że będą regularne połączenia lotnicze z Radomia do 6 państw. Wizz Air ma latać do cypryjskiej Larnaki, a PLL LOT do Rzymu, Prewezy, Podgoricy, Tirany i Ochrydy. Do tego będą czarterowe loty biur turystycznych do tureckiej Antalyi, bułgarskiej Warny i Burgas, egipskiego Marsa Alam i Heraklionu na Krecie.

📢 Nowy most w Sandomierzu. Pierwsze przęsła już zamontowane! Zobacz zdjęcia Widoczny jest już zarys nowego przęsła budowanego mostu przez Wisłę w Sandomierzu. Wykonawca uciąglił stalową konstrukcję między dwiema podporami poprzez montaż zworników zespalających jej elementy. To kolejny etap rozbudowy obiektu w ciągu drogi krajowej nr 77. Efektem będzie wygodne, dwujezdniowe połączenie przez Wisłę. 📢 Wycieczka starym pociągiem w ramach specjalnego programu. Wagony będą w historycznych barwach Turystyka Kolejowa TurKol.pl wspólnie z przewoźnikiem kolejowym PKP Intercity zaprasza na pokład specjalnych pociągów turystycznych. Wszyscy chętni będą mogli przejechać się starym pociągiem, jaki pamiętamy z lat dzieciństwa między innymi wokół Radomia, albo z Radomia do Warszawy Wschodniej. Jeden ze składów pojedzie też zupełnie zapomnianą linią z Dęblina do Świerży Górnych pod Kozienicami. 📢 Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Topoli. Piękne przedstawienie i własnoręcznie wykonane upominki. Zobaczcie zdjęcia Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego z nas – oczywiście takiego zdania są również uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Topoli (gmina Skalbmierz), którzy wspólnie ze swoimi wychowawczyniami przygotowali swoim Dziadkom piękne przedstawienie.

📢 Pogrzeb Marceliny Krzos w Bielinach w sobotę, 27 stycznia. Szefowa samorządu studentów kieleckiego Uniwersytetu zmarła w wieku 23 lat W sobotę, 27 stycznia w Bielinach w powiecie kieleckim odbędą się uroczystości pogrzebowe Marceliny Krzos, przewodniczącej Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Uczelnia zapewnia transport osobom, które chcą wziąć udział w uroczystościach. 📢 Oto najmniejsze wsie w regionie radomskim. Mieszka tam nie więcej niż 15 osób. Są takie, w których jest jeden mieszkaniec Największym i najbardziej licznym miastem w regionie radomskim jest Radom. To wie każdy. Ale czy wiesz, ilu mieszkańców liczy sobie najmniejsza radomska wioska. A raczej osada lub przysiółek bo o miejscowości raczej trudno w tych wypadkach mówić. Prezentujemy zestawienie miejscowości w regionie radomskim, w które według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego mieszka nie więcej niż 15 osób.

📢 19 milionów złotych na świetlice środowiskowe w Świętokrzyskiem. Ze wsparcia skorzysta 1500 osób - głównie dzieci i młodzież Ponad 19 milionów złotych unijnego dofinansowania trafiło do 3 samorządów i 3 instytucji na realizację projektów "społecznych", dzięki którym powstaną nowe świetlice środowiskowe, a istniejące poszerzą swoją działalność. Z projektów skorzysta ponad 1500 osób - głównie dzieci i młodzież. Wsparcie otrzymały: gmina Morawica, Działoszyce, Raków, Związek Harcerstwa Polskiego Kielce, Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie i Zespół Szkół Leśnych imienia Romana Gesinga w Zagnańsku. 📢 Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Tak wyglądało życie w kieleckim getcie. Zobacz archiwalne zdjęcia 27 stycznia 1945 roku Armia Czerwona wyzwoliła niemiecki obóz KL Auschwitz. W 2005 roku, Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, by uczcić pamięć Żydów zamordowanych w czasie II wojny światowej. Obchody tego dnia odbywają się na całym świecie. W galerii zebraliśmy archiwalne zdjęcia z kieleckiego getta.

📢 Wstrząsająca sytuacja w Gąsawach Rządowych koło Szydłowca. Mężczyzna zaczepiał dziewczynkę, miał być rozebrany Do bardzo groźnej sytuacji doszło w czwartek, 25 stycznia w Gąsawach Rządowych w gminie Jastrząb w powiecie szydłowieckim. Mężczyzna zaczepiał dziewczynkę, chciał, by weszła do jego samochodu. Był kompletnie nagi. Sprawą zajmuje się policja. 📢 Wystawa prac Jana Szostaka w Gminnym Centrum Kultury w Solcu-Zdroju. Zobacz zdjęcia W piątek, 19 stycznia w Gminnym Centrum Kultury w Solcu-Zdroju miał miejsce wernisaż wystawy prac Jacka Szostaka, lokalnego artysty. 📢 Samorządowiec Roku 2023. Oceniamy nasze władze na koniec kadencji 2018 - 2023. Kto rządził najlepiej? Ruszyło głosowanie Rozpoczęła się akcja "Mała Ojczyzna - duża sprawa". Ponownie oceniamy prezydentów, burmistrzów i wójtów ze Świętokrzyskiego, tym razem po piątym roku ich pracy, na koniec kadencji 2018-2023. Wspólnie z Państwem wyłonimy i nagrodzimy najlepszego samorządowca 2023 roku. Ocenimy też pracę zarządów poszczególnych powiatów, a także radnych wszystkich miast i gmin w regionie oraz radnych sejmiku. Głosowanie zakończy się w piątek, 16 lutego o godzinie 21.

📢 Tragiczny pożar w domu w Jeżowie, zapaliła się wersalka. Nie żyje 57-letni mężczyzna Do tragicznego w skutkach pożaru doszło w czwartkowy wieczór, 25 stycznia w miejscowości Jeżów w gminie Waśniów (powiat ostrowiecki). Życie stracił 57-latek. 📢 Imprezowy weekend w Kielcach. Koncerty, spektakle z gwiazdami i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy W ten weekend, 26-28 stycznia, odbędzie się wiele atrakcji w ramach 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale będą też inne ciekawe wydarzenia. Zobaczcie, co będzie działo się w mieście w piątek, sobotę i niedzielę.

📢 Wypadek w gminie Kozienice, samochód zderzył się z łosiem, ranny został kierowca auta Uszkodzony samochód, zabity łoś i ranny kierowca – to skutek wypadku, do którego doszło w czwartek na drodze krajowej numer 48 w powiecie kozienickim.

📢 Sprzedam dom lub mieszkanie w Busku-Zdroju i powiecie buskim. Ciekawe oferty z olx W powiecie buskim nie brakuje ciekawych ofert sprzedaży domów i mieszkań. Szukasz domu lub mieszkania w ciekawej lokalizacji? Zobacz, co znajdowało się w portalu olx pod koniec stycznia 2024. 📢 Koncerty noworoczne Studia Tańca i Ruchu Fram w Tarnobrzegu. Niezapomniane wrażenia i emocje na pokazach. Zobaczcie zdjęcia Za nami noworoczne koncerty organizowane przez Studio Tańca i Ruchu Fram, które należą do najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Tarnobrzegu. Miłośnicy tańca przez cztery dni mogli podziwiać widowiska pełne niesamowitej energii i ekspresji, które dostarczyły wszystkim niezapomnianych wrażeń i emocji. Zobaczcie, co działo się na scenie Wozowni Framu. 📢 Nowa hala sportowa w Starachowicach już gotowa. Zobacz zdjęcia z otwarcia W czwartek, oficjalnie otwarto halę sportową przy Szkole Podstawowej numer 6 imienia Obrońców Westerplatte w Starachowicach. Były oficjalne wystąpienia, program artystyczny i pierwsze zajęcia koszykarskie.

📢 Groźne zderzenie samochodu z jeleniem w Ludwinowie. Auto dachowało, zwierzę nie przeżyło Samochód osobowy zderzył się z jeleniem na drodze w miejscowości Ludwinów w powiecie włoszczowskim. 📢 Wypadek w Pacanowie na drodze krajowej numer 79. Do szpitala trafili dwaj kierowcy Dwie osoby ucierpiały w wypadku, który wydarzył się w czwartkowy wieczór na drodze krajowej numer 79 w Pacanowie w powiecie buskim. Zderzyły się tu osobowy ford i bus marki Volkswagen.

📢 Obwodnica Wąchocka już w połowie wybudowana. Zobaczcie widowiskowy montaż konstrukcji mostu i tunelu, w którym popłynie rzeka Tak zwana obwodnica Wąchocka powstaje od granic Skarżyska-Kamiennej do Starachowic w ciągu drogi krajowej numer 42. Połączy wygodną dwujezdniową trasę Starachowice ze Skarżyskiem. Na budowie trwają kolejne widowiskowe montaże konstrukcji. 📢 Joanna Opozda pozwana przez ojca, buskiego przedsiębiorcę Dariusza Opozdę. Poszło o chrzest Buski przedsiębiorca Dariusz Opozda postanowił pozwać do sądu swoją córkę, aktorkę Joannę Opozdę. Domaga się zadośćuczynienia za wypowiedzi, jakich Joanna Opozda udzieliła w mediach społecznościowych na jego temat. Zdaniem buskiego biznesmena celebrytka mija się z prawdą.

📢 Wybory samorządowe 2024. Kamil Suchański, szef Stowarzyszenia Bezpartyjni i Niezależni pierwszym oficjalnym kandydatem na prezydenta Kielc W czwartek, 25 stycznia podczas popołudniowej konferencji prasowej Stowarzyszenia Bezpartyjni i Niezależni, przedstawił kandydata ugrupowania oraz szerokiego porozumienia niezależnych środowisk, w wyborach na prezydenta Kielc. Jest nim prezes Stowarzyszenia, kielecki przedsiębiorca i radny Kamil Suchański. To pierwszy oficjalny kandydat na prezydenta Kielc. Ugrupowanie przedstawiło także główne pomysły na rozwój Kielc. Kandydatowi podczas prezentacji towarzyszyła duża grupa wsparcia w której znalazło się wiele znanych w Kielcach osób - zobaczcie na zdjęciach. Poniżej też zapis transmisji z konferencji. 📢 Skandal! Burmistrz Iłży Przemysław Burek obrzucony jajami przez mieszkańca gminy! Interweniowała policja Do skandalicznej sytuacji doszło w czwartek po południu 25 stycznia, gdy w Iłży został zaatakowany burmistrz Przemysław Burek. Jeden z mieszkańców Iłży zarzucił burmistrzowi, że ten pozwolił na zwiezienie odpadów na teren łąki jego dzieci. Atakujący mężczyzna obrzucił burmistrza jajami, a całe zajście nagrał komórką i opublikował w Internecie.

📢 Świętokrzyscy milionerzy. Trafili "szóstkę" w Lotto i wygrywali w Eurojackpot. Tu w województwie świętokrzyskim padły najwyższe wygrane 25 stycznia obchodziliśmy Dzień Gracza LOTTO. Z tej okazji przygotowaliśmy listę świętokrzyskich milionerów, czyli tych, którzy trafili popularną "szóstkę" w grze Lotto oraz takich, którzy osiągnęli co najmniej milionową wygraną w grze Eurojackpot. Jakie były największe wygrane i gdzie były osiągane? 📢 Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim nagrodzeni medalami prezydenta Andrzeja Dudy. Zobacz zdjęcia W czwartek, 25 stycznia w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim zasłużonym pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy wręczono medale za długoletnią służbę. Odznaczenia są przyznawane przez prezydenta Andrzeja Dudę.

📢 Na budowie obwodnicy Opatowa powstają mosty, wiadukty i estakady. Zobacz jak wyglądają obiekty W Opatowie drogowcy budują obwodnicę. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaawansowanie prace sięga prawie 30 procent. Zobacz jak wyglądają obiekty, które powstają w ramach inwestycji.

📢 Pożegnanie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie. Na emeryturę odszedł zastępca dowódcy zmiany 19 stycznia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zakończenia służby i przejścia na emeryturę starszego aspiranta Roberta Drzazgi, zastępcy dowódcy zmiany w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie. 📢 Piłkarz Korony Kielce Kyryło Petrow z żoną chce otworzyć w Kielcach cukiernię. Elena przygotowuje pyszne makaroniki i mochi Piłkarz ekstraklasowej Korony Kielce Kyryło Petrow razem z żoną Eleną w Kielcach chce otworzyć cukiernię. Wybranka jego serca specjalizuje się w przygotowywaniu pysznych słodkości - makaroników i mochi. Próbowali je już koledzy z boiska ukraińskiego zawodnika i są pod wrażeniem. 📢 Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w województwie świętokrzyskim. Gdzie jest najbardziej niebezpiecznie? Jakie przestępstwa są najczęstsze? W tych świętokrzyskich powiatach i gminach najczęściej w 2023 roku popełniano przestępstwa. Dane podajemy w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. Przedstawiamy je w oparciu o Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

📢 Pierwszaki 2023. Klasa 1 ze Szkoły Podstawowej numer 3 w Suchedniowie wygrała w powiecie skarżyskim. Poznaj te dzieciaki. Zobacz zdjęcia Klasa 1 ze Szkoły Podstawowej numer 3 w Suchedniowie wygrała akcję Pierwszaki 2023 w powiecie skarżyskim. W ramach plebiscytu pierwszaków odwiedzili wyjątkowi goście, przedstawiciele policji oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, którzy przeprowadzili lekcję na temat bezpieczeństwa pieszych na drodze. Jacy są nasi laureaci? Poznajcie ich.

📢 Studniówka ZDZ Włoszczowa. Bawili się maturzyści Niepublicznego Technikum Zawodowego. Piękny polonez i łzy wzruszenia. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 20 stycznia, swój bal studniówkowy mieli maturzyści Niepublicznego Technikum Zawodowego we Włoszczowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego Kielce. 📢 Jeszcze raz zatańczyli poloneza i walca. Specjalny postudniówkowy pokaz maturzystów "Sikorskiego" we Włoszczowie. Zobaczcie zdjęcia Tradycją I Liceum Ogólnokształcącego imienia generała Władysława Sikorskiego we Włoszczowie jest, że w poniedziałek po studniówce maturzyści w galowych strojach prezentują uczniom "Sikorskiego" poloneza i walca, które tańczyli podczas studniówki.

📢 Oto najlepsze memy o sekretarkach i asystentkach. 25 stycznia obchodzą swoje święto, a internauci są bezlitośni! 25 stycznia w kalendarzu świąt nietypowych to Dzień Sekretarki i Asystentki. I tym razem pomysłowością wykazali się internauci, którzy stworzyli masę zabawnych memów, których bohaterkami są właśnie sekretarki i asystentki. Oto najlepsze z nich. 📢 Oto TOP 10 najtańszych kawalerek na sprzedaż w Radomiu. Mieszkania za mniej niż 200 tysięcy złotych? To możliwe! Zobacz oferty Kawalerki w Radomiu, które oferowane są przez mieszkańców naszego regionu na rynku wtórnym mogą zwrócić uwagę między innymi ze względu na lokalizację czy warunki mieszkalne, jakie tam panują. Niejednokrotnie daje się znaleźć tego typu lokum z umeblowaniem i wyposażeniem, co dla niektórych osób jest korzystnym rozwiązaniem. Wybraliśmy 10 mieszkań, które można nabyć. Ile trzeba zapłacić?

📢 Beata Kij z Końskich odnosiła sukcesy w karate. Jej drugą wielką pasją są podróże. Opowiedziała nam o niezwykłych wyprawach na Kubę Beata Kij przez lata była związana z karate, odnosiła sukcesy w roli szkoleniowca. Obecnie pracuje w Starostwie Powiatowym w Końskich, a jej wielką pasją są podróże. Krajem, który zdobył jej serce jest Kuba. Odwiedziła ją już siedem razy i wierzy, że jeszcze tam wróci. Opowiedziała nam o tym niezwykłych wyprawach. 📢 Tarnobrzeskie Wembley już w budowie. Na osiedlu Przywiśle w Tarnobrzegu powstaje nowe boisko i toaleta. Zobacz zdjęcia i wideo W Tarnobrzegu na osiedlu Przywiśle rozpoczął się pierwszy etap inwestycji pod nazwą Tarnobrzeskie Wembley. Na trawiaste boisko przy Skalnej Górze wjechał ciężki sprzęt, wokół terenu wyburzono już stare schody. Powstanie tutaj nowe miejsce sportu i rekreacji z publiczną toaletą, a w sąsiedztwie docelowo tężnie. Zobacz wideo, zdjęcia i mapki.

📢 Piękne fryzury na studniówkach w Świętokrzyskiem. Koki, fale i ciekawe uczesania Jak uczesać się na studniówkę? Zobaczcie modne fryzury, które królowały na balach w Świętokrzyskiem w miniony weekend. Wiele pań postawiło na proste, rozpuszczone włosy, ale popularne były też fale, loki i misterne upięcia. Zobaczcie, jak teraz czeszą się maturzystki. 📢 Nie żyje Marcelina Krzos, przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach W nocy z wtorku 23 stycznia na środę, 24 stycznia w wieku 23 lat zmarła Marcelina Krzos, przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

📢 Protest rolników na rondzie i drodze krajowej numer 78 w Nagłowicach. Setki protestujących, były ogromne korki W środę, 24 stycznia rolnicy z całej Polski wyszli na ulice. W Świętokrzyskiem protesty odbyły się w kilku miejscach - także na rondzie oraz drodze krajowej numer 78 w Nagłowicach. Punktualnie o godzinie 10 na miejscu zjawiły się setki osób, które solidarnie pragnęli wyrazić swój sprzeciw wobec polityki Unii Europejskiej. Zdaniem rolników, Unia nie jest w stanie zapanować nad niekontrolowanym napływem towarów rolno-spożywczych z Ukrainy na jej teren, a ponadto swoimi decyzjami szkodzi głównie rolnikom indywidualnym. Rolnicy zakończyli protest w Nagłowicach około godziny 14.15

📢 Rolnicy protestowali w Opatowie i Okalinie. Zablokowane drogi mają być sprzeciwem wobec Unii Europejskiej. Były korki. Zobaczcie zdjęcia W środę, 24 stycznia od wczesnych godzin porannych rolnicy z powiatów opatowskiego i sandomierskiego blokowali ważne drogi w Opatowie i okolicy. W Opatowie zablokowane były ulice 1 Maja i Kilińskiego, co z kolei uniemożliwiało ruch na drodze krajowej numer 74, zablokowana była też droga krajowa numer 9 w miejscowości Okalina. To protest rolników, którzy blokując drogi mówią stanowcze nie polityce Unii Europejskiej. Utrudnienia zakończyły się około godziny 14.30. 📢 Najpiękniejsze sukienki na studniówkach - wiele kolorów, cekiny i koronki. Te kreacje były hitem na balach w Świętokrzyskiem Czarne, czerwone, bordowe, ale też różowe i błękitne sukienki królują na studniówkach w tym sezonie. Zobaczcie, jakie kreacje wybierają maturzystki. Wybraliśmy dla Was zdjęcia najładniejszych stylizacji na uroczysty bal.

📢 Studniówki 2024 w Busku i Pińczowie. Na ściankach zdjęciowych dużo się działo! Zobaczcie zdjęcia Sobota, 20 stycznia, była gorącym dniem w sezonie studniówkowym 2024. W Działoszycach bawili się maturzyści z pińczowskiego liceum imienia Hugona Kołłątaja, natomiast w Busku-Zdroju swój bal maturalny mieli uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju. Nie brakowało gorących sesji zdjęciowych.

📢 Olbrzymi plac budowy dróg na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli. Zobacz zdjęcia Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny zaprosił we wtorek dziennikarzy na teren budowy dróg na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego. Drogi umożliwią szybki dojazd od Strefy do drogi szybkiego ruchu S19, z ominięciem Stalowej Woli. 📢 Handel na targowisku w Przysusze. Odzież zimowa, kurtki, płaszcze, buty i nie tylko. Zobaczcie na zdjęciach, co można było kupić Niewiele klientów było we wtorek 23 stycznia w Przysusze ma targowisku przy stoiskach odzieżowych. Wszystko dlatego, że zimą spada zainteresowanie, ale i tak sporo mieszkańców Przysuchy i okolic ruszyło na targ. Handlarze, także przybysze z Bałkanów, ale i rodzimi kupcy – wszyscy oferowali ubrania nieraz w dość niskich cenach. Było w czym wybierać

📢 Miss i Mister Studniówki 2024. Oto kandydaci i kandydatki do tytułu z Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Mikołaja Kopernika w Kielcach Wybieramy Miss i Mistera Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Świętokrzyskiem szukać będziemy kandydatek i kandydatów do tego tytułu. Zobacz, jak prezentują się uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Mikołaja Kopernika w Kielcach. Mają szansę na wygraną? Zapraszamy do galerii. 📢 Sandomierz w 1954 roku. Oto jak wtedy wyglądało miasto. Zobacz na archiwalnych zdjęciach, jak żyli mieszkańcy Jak wyglądał Sandomierz 70 lat temu? Jak żyli mieszkańcy Sandomierza? Zajrzyjcie do galerii i udajcie się w podróż do przeszłości do roku 1954. Jak było kiedyś, jak wyglądał Sandomierz? 📢 Najpiękniejsze pary na studniówkach w Świętokrzyskiem. Wyglądali zjawiskowo! Zobacz zdjęcia Sezon studniówkowy w pełni. W miniony weekend, 19 i 20 stycznia odwiedziliśmy każdy bal w regionie świętokrzyskim. Wszystkie studniówki były wyjątkowe, a ich największą ozdobą były piękne dziewczyny i ich eleganccy towarzysze. Oto, jak prezentowały się najpiękniejsze pary studniówek 2024 w Świętokrzyskiem w ostatni weekend.

📢 Przystojniacy ze studniówek szkół ze Stalowej Woli i z Tarnobrzega z minionego weekendu. Który najprzystojniejszy? Zobaczcie zdjęcia Sezon studniówkowy na północy Podkarpacia w pełni. W ostatni weekend w naszym regionie odbyło się kilka balów maturalnych, na których nie zabrakło przystojnych maturzystów i nie mniej przystojnych panów towarzyszących maturzystkom, przykuwających wzrok pań. W galerii zobaczycie przystojniaków podkarpackich studniówek z ostatniego weekendu. 📢 Oto najprzystojniejsi maturzyści świętokrzyskich studniówek z ostatniego weekendu. Zobaczcie zdjęcia Sezon studniówkowy w Świętokrzyskiem trwa w najlepsze. W piątek 19 i w sobotę 20 stycznia, w naszym regionie odbyło się ponad 20 bali maturalnych, na których nie zabrakło przystojnych maturzystów przykuwających wzrok pań. W galerii zobaczycie przystojniaków świętokrzyskich studniówek z ostatniego weekendu. 📢 Tak wyglądała Warka pół wieku temu w 1974 roku. Oto archiwalne zdjęcia naszego miasta sprzed 50 lat Rozpoczął się nowy 2024 rok. Z początkiem roku często zastanawiamy się jak było kiedyś, jak wyglądała Warka - urokliwe miasto w południowo-wschodniej części powiatu grójeckiego. Udajcie się z nami w podróż do 1974 roku. Zobaczcie jak wyglądała Warka, jak wyglądali i żyli mieszkańcy miasta.

📢 14. edycja Festiwalu Smaku w Kielcach. Zobacz, w których restauracja zjesz wyjątkowe dania W poniedziałek, 5 lutego, ruszy 14. edycja Festiwalu Smaku 2024. Kulinarne wydarzenie potrwa pięć dni, do 9 lutego. W zimowej edycji bierze udział ponad dwadzieścia osiem restauracji. Zobaczcie w galerii zdjęć, gdzie zjecie. 📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze studniówek w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody!

📢 Mister Studniówki 2024. Oto kandydaci do tytułu ze studniówek na Północnym Podkarpaciu. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Mistra Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najprzystojniejszego mężczyznę podczas tegorocznych studniówek w regionie podkarpackim. Nagrodzimy Mistera Studniówki 2024, ale także Pierwszego i Drugiego Wicemistera. Poznajcie kandydatów i zagłosujcie na faworyta. Dla laureatów mamy nagrody!

📢 Oto najpiękniejsze maturzystki świętokrzyskich studniówek z drugiego weekendu. Zachwycały urodą! Zobaczcie zdjęcia Trwa sezon studniówkowy 2024 w Świętokrzyskiem. Za nami drugi weekend, podczas którego odbywały się bale maturalne - bawili się uczniowie ponad dwudziestu szkół. Maturzystki z naszego regionu już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne kreacje i wygodne buty, by móc przetańczyć całą noc! Trzeba przyznać, że prezentowały się zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie je w naszej galerii. 📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze studniówek na Północnym Podkarpaciu. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w regionie podkarpackim. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody!

📢 Zjawiskowe, olśniewające, najpiękniejsze uczestniczki studniówek szkół ze Stalowej Woli i Tarnobrzega z drugiego weekendu. Zobaczcie zdjęcia Sezon studniówkowy na północy Podkarpacia w pełni, ze nami kolejnych pięć studniówek szkół z Niska, Stalowej Woli i Tarnobrzega. Maturzystki już od dłuższego czasu przygotowywały się do tych wyjątkowych wieczorów - wybierały piękne kreacje i lśniącą biżuterię, by zaprezentować się jak najbardziej zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Studniówka klas technikum z Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli w Dworze Galicja. Zobacz zdjęcia Pięć klas maturalnych technikum z Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli miało w sobotę 20 stycznia bal studniówkowy w Dworze Galicja w Rzeczycy Długiej. 📢 Studniówka 2024 I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego imienia Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Zobacz zdjęcia z balu Uroczystym, tradycyjnym polonezem rozpoczęli swoją studniówkę maturzyści I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego imienia Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Ten piękny bal i szampańską zabawę w Dworze Dwikozy młodzież zapamięta na zawsze. Zobaczcie, jak w sobotni wieczór 20 stycznia bawili się uczniowie najlepszego liceum na Podkarpaciu.

📢 Studniówka 2024 Liceum Ogólnokształcącego imienia Hugona Kołłątaja w Pińczowie. Piękne tańce! Zobacz zdjęcia W sobotę, 20 stycznia, w Domu Weselnym "Monika" w Działoszycach swoją studniówkę świętowali tegoroczni maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego imienia Hugona Kołłątaja w Pińczowie. Zobacz zdjęcia z balu. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Mikołaja Kopernika w Kielcach. Wystrzałowy bal i piękni maturzyści. Zobaczcie zdjęcia Maturzyści z Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Mikołaja Kopernika w Kielcach bawili się na swoim balu w Hotelu Leśna Promenada w Piekoszowie w sobotę, 20 stycznia. Uczniowie podczas studniówki dali ponieść się muzyce i imprezowemu nastrojowi. Panie prześcigały się w wytworności kreacji, a panowie w eleganckich garniturach podziwiali swoje partnerki. Zobaczcie zdjęcia ze wspaniałego wieczoru. 📢 Studniówka 2024 I Liceum Ogólnokształcącego imienia Sikorskiego we Włoszczowie. Niezwykły taneczny spektakl na parkiecie Niezwykle dostojnym i pięknym polonezem swój niezapomniany bal studniówkowy rozpoczęli w sobotę, 20 stycznia tegoroczni maturzyści I Liceum Ogólnokształcącego imienia generała Władysława Sikorskiego we Włoszczowie. Na parkiecie Sali Bankietowej "Camelia" w miejscowości Lubachowy, pojawiło się 109 maturzystów wraz z osobami towarzyszącymi. Oprócz dostojnego poloneza uczniowie przygotowali także tradycyjnego walca oraz niespodziankę muzyczną.

📢 Studniówka 2024 I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Piękny polonez jak z bajki. Zobaczcie zdjęcia I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach miało swoją studniówkę w Hotelu Binkowski w Kielcach w sobotę, 20 stycznia. Pięknie ubrane maturzystki oraz eleganccy maturzyści dali prawdziwy popis swoich umiejętności tanecznych wykonując poloneza. Wyszło im to bardzo dobrze, a efekty miesięcy ćwiczeń nad układem możecie zobaczyć w galerii zdjęć. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół imienia księdza Stanisława Staszica w Tarnobrzegu. Maturzyści "Górnika" na wielkim balu w Dworze Dwikozy Piękne kreacje, wyjątkowy polonez i świetna zabawa - w sobotę 13 stycznia sezon studniówkowy rozpoczęły szkoły średnie z Tarnobrzega. Na balu na symboliczne sto dni przed maturą bawili się uczniowie Zespołu Szkół imienia księdza Stanisława Staszica, czyli popularnego tarnobrzeskiego "Górnika". Zobaczcie zdjęcia ze studniówki w Dworze Dwikozy.