Przegląd prasy 27.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Prasówka 27.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze memy po meczu Walia - Polska. Kibice cieszą się po finale baraży o Euro W finale baraży o Euro reprezentacja Polski wygrała na wyjeździe po rzutach karnych z Walią 5:4. Kibice cieszą się po spotkaniu Biało-Czerwonych w Cardiff, choć nasz zespół przez blisko 120 minut nie oddał ani jednego celnego strzału. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Walia - Polska, który otwarł nam drogę do finałów tegorocznych ME zaplanowanych w czerwcu i lipcu w Niemczech.

📢 Miejska Droga Krzyżowa w Kielcach przeszła od kościoła świętego Wojciecha do katedry. Byli trzej biskupi, wielu kapłanów i setki wiernych We wtorek, 26 marca, ulicami Kielc przeszła Miejska Droga Krzyżowa. Rozpoczęła sie przy kościele świętego Wojciecha, a zakończyła na placu świętego Jana Pawła II przy katedrze. Przyświecały jej słowa „Aby dać świadectwo prawdzie”. Wzięli w niej udział trzej biskupi - ordynariusz Jan Piotrowski, Marian Florczyk, Andrzej Kaleta, wielu kapłanów, siostry zakonne i osoby świeckie.

📢 Wielkanocne Śniadanie dla Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu włoszczowskiego. Świetna atmosfera i nagrody. Zobaczcie zdjęcia Koło Gospodyń Wiejskich w Występach wspólnie z Powiatem Włoszczowskim, Powiatową Radą Kół Gospodyń Wiejskich i Gminą Krasocin zorganizowało w sobotę, 23 marca, Wielkanocne Śniadanie - spotkanie wielkanocne dla Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie powiatu włoszczowskiego.

Prasówka 27.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wybory 2024. Małgorzata Zych, kandydatka na prezydenta Tarnobrzega w wyborach samorządowych 2024 bez tajemnic. Lubi grać na pianinie Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Małgorzata Zych, kandydatka na prezydenta Tarnobrzega. Czym się zajmuje i jakie ma pasje? Poznajcie ją!

📢 Kiermasz wielkanocny w Niedzielę Palmową w Łopusznie. Konkursy, nagrody, poczęstunek i świąteczna atmosfera Tegoroczna Niedziela Palmowa na rynku w Łopusznie była iście piękna i kolorowa. Tego dnia odbył się tradycyjny kiermasz wielkanocny, połączony z mszą świętą, poświęceniem palm, a także konkursami i pysznym poczęstunkiem. Znamy zwycięzców. Zobaczcie zdjęcia. 📢 6 kadencji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - podsumowanie. Było uroczyście, były prezenty. Zobacz zdjęcia To była trudna i niezwykła kadencja sejmiku - podkreślał Arkadiusz Bąk podczas ostatniej uroczystej sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. We wtorek, 26 marca radni wojewódzcy spotkali się, by podsumować ich pięcioletnie działania na rzecz naszego regionu. Zobaczcie film i zdjęcia. 📢 Spotkanie wielkanocne w radomskiej Solidarności. Gościem honorowym był biskup Marek Solarczyk We wtorek 26 marca w siedzibie Zarządu Regionu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność” Ziemia Radomska odbyło się tradycyjne spotkanie wielkanocne.

📢 Wypadek w Tarnobrzegu. W zderzeniu dwóch samochodów osobowych poszkodowana kobieta. Zdjęcia Do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych doszło we wtorek. 26 marca przed godziną 17 w Tarnobrzegu - Wielowsi, na alei Warszawskiej, w ciągu drogi wojewódzkiej numer 723. Droga ta w miejscu zdarzenia jest zablokowana, utrudnienia mogą potrwać do godziny 19.30. 📢 Wybory 2024. Adam Cyrański kandydat na prezydenta Kielc bez tajemnic. Zanim został biznesmenem był pszczelarzem i taksówkarzem Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Adam Cyrański, który kandyduje na prezydenta Kielc. 📢 Ostatnia droga Bolesława Błońskiego, emerytowanego dyrektora szkoły w Rogienicach. Zobaczcie zdjęcia Choć przybył z sąsiedniego powiatu jędrzejowskiego, to pokochał ziemię włoszczowską i głęboko się zakorzenił, stając się cząstką naszej historii. W poniedziałek, 25 marca, w Koniecznie w gminie Włoszczowa odbył się pogrzeb Bolesława Błońskiego, nauczyciela, który cenił innych, starając się wydobywać z nich to, co najlepsze.

📢 Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu ma ćwierć wieku. Niektórzy policjanci pracują tam od samego początku. Zdjęcia z uroczystości W sali wielkiej Muzeum - Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu we wtorek 26 marca zorganizowano uroczyste obchody jubileuszu 25-lecia Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu. Jednostka powstała w 1999 roku, w miejsce zlikwidowanej Komendy Wojewódzkiej Policji w Tarnobrzegu, po utracie przez "siarkowy gród" statusu miasta wojewódzkiego. 📢 Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych w Chęcinach. Pokazy, prezentacje i pyszny poczęstunek Pokazy policyjnej musztry, piłkarskich trików, prezentacja drapieżnych ptaków czy pyszny, własnoręcznie przygotowany poczęstunek - to tylko niektóre z atrakcji, jakie we wtorek, 26 marca zaprezentowano podczas odbywającej się w Chęcinach Świętokrzyskiej Giełdy Szkół Ponadpodstawowych. Uczniowie mogli zapoznać się z ofertą, jaką na nadchodzący rok szkolny przygotowały szkoły - głównie te z powiatu kieleckiego. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Oto osoby poszukiwane za kradzież z włamaniem przez świętokrzyską policję. Zobacz ich nazwiska i zdjęcia Świętokrzyska policja poszukuje kilkudziesięciu osób za kradzieże z włamaniem. Niektórzy mają dodatkowo też inne zarzuty. W bazie poszukiwanych przez świętokrzyską policję złodziei są głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska.

📢 Niedziela Palmowa 2024 w Skalbmierzu. Piękna procesja w centrum miasta 24 marca, w Niedzielę Palmową ulicami Skalbmierza przeszła piękna procesja. Była też uroczysta msza święta, zbiórka charytatywna i ciepły poczęstunek. 📢 Młodzież opanowała Czerwony Fortepian. To była bardzo roztańczona i gorąca noc To była naprawdę gorąca i roztańczona noc. Młodzież opanowała Salę Piwnice Czerwonego Fortepianu. Byliście na imprezie? Poszukajcie się na zdjęciach.

📢 Piękna uroczystość w "mechaniku", jednej z największych szkół w Kielcach. Najmłodsi uczniowie złożyli ślubowanie Uczniowie i pedagodzy Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach obchodzili święto szkoły. Podczas uroczystości 22 marca było mnóstwo gości i wydarzeń. 📢 Tradycyjny Jarmark Wielkanocny na Rynku w Lipsku. Nie brakowało świątecznych ozdób i przepysznych potraw. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 24 marca, na rynku w Lipsku można było poczuć wyjątkowość Świąt Wielkiej Nocy, odbył się bowiem tradycyjny jarmark wielkanocny z bogactwem stoisk. Królowały wielkanocne palmy, stroiki, pisanki, ozdoby świąteczne oraz różnorodne wyroby kuchni regionalnej.

📢 Ogromny wybór świeżych owoców i warzyw na kieleckich bazarach we wtorek 26 marca. W jakiej cenie truskawki? Zobacz zdjęcia We wtorek 26 marca na kieleckich bazarach nie brakowało sprzedających i kupujących. Stoiska były pełne świeżych warzyw i owoców. W jakich były cenach? Sprawdź szczegóły w naszej galerii zdjęć.

📢 Jubileusz 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego w Samborcu. Tak świętowano Jubileusz 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego świętowały pary małżeńskie z terenu gminy Samborzec. Spotkanie z udziałem świętujących par, ich rodzin oraz władz gminy zorganizowano w Restauracji Joanna w Samborcu. 📢 Najlepszy stomatolog w Świętokrzyskiem. Zobacz kogo polecają pacjenci Zaufany stomatolog? Wielu z nas obawia się wizyty w gabinecie stomatologicznym, dlatego tak ważne jest znalezienie specjalisty, któremu możemy zaufać w stu procentach. Zastanawiasz się do kogo umówić wizytę? Zazwyczaj o poradę w kwestii polecenia lekarza pytamy znajomych. Teraz my zrobiliśmy to za Was. Oto lista stomatologów z naszego regionu, których najbardziej polecają ich pacjenci w serwisie ZnanyLekarz.pl. 📢 Autoserwis GetCar w Kielcach po zminach. Jest nowy właściciel i jedyna taka hamownia w okolicy. Zobacz zdjęcia i film Spore zmiany zaszły w ostatnim czasie w znanym w Kielcach serwisie samochodowym GetCar. Nowym właścicielem zlokalizowanego przy ulicy Ściegiennego 252 serwisu została firma Grotex Grzegorz Jałowiecki. W planach jest spory rozwój, a od pewnego czasu prężnie działa już jedyna w okolicy hamownia. Zobaczcie zdjęcia i film.

📢 Oto wielkanocne hity na bazarach w Kielcach. Są koszyczki, pisanki, zajączki i piękne ozdoby. Zobacz zdjęcia Wielkanoc już za kilka dni. Na kieleckich bazarach jest mnóstwo ozdób i akcesoriów świątecznych. Kupisz tu wszystko do koszyczka i dekoracje do domu. Zobacz w galerii zdjęć, co oferowano we wtorek 26 marca.

📢 Marcin Saltarski, kandydat na burmistrza Pińczowa bez tajemnic. Lubi stare auta i wycieczki z rodziną Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Marcin Saltarski, który zawalczy o głosy wyborców w wyborach na burmistrza Pińczowa. 📢 Złote Gody w Rusinowie. Pary z gminy świętowały w Rusinowie 50-lecie pożycia małżeńskiego. Były medale i gratulacje. Zobacz zdjęcia W Urzędzie Gminy w Rusinowie 20 marca miała miejsce miła uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Uhonorowano siedem par.

📢 Wybory 2024. Debata kandydatów na prezydenta Starachowic. Jest ich troje. Oglądaj zapis transmisji We wtorek, 26 marca odbyła się w studiu telewizyjnym „Echa Dnia” w Kielcach debata kandydatów na prezydenta Starachowic. Zapis transmisji można oglądać na echodnia.eu oraz w Telewizji Świętokrzyskiej.

📢 Wiosenny turniej piłki siatkowej. Gospodarzem byli uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im Romualda Traugutta W hali sportowej V LO im. Romualda Traugutta odbył się wiosenny turniej dla adeptów siatkówki. Do rywalizacji przystąpiły szkolne zespoły z trzech radomskich szkół średnich. 📢 Wielki pożar hali z chemikaliami w Wierzbicy pod Radomiem. W akcji dwadzieścia zastępów straży. Jeden ze strażaków został ranny. Zdjęcia Wczesnym rankiem we wtorek, 26 marca doszło w Wierzbicy tuż koło Radomia do bardzo groźnie wyglądającego pożaru. Ogień pojawił się w dużej hali magazynowej składującej chemikalia, głównie farby. W akcji gaśniczej uczestniczyło dwadzieścia zastępów straży pożarnej. Jeden ze strażaków został ranny.

📢 Niedziela Palmowa w Baranowie Sandomierskim. Na kiermaszu wielkanocnym w zamku nagrodzono najpiękniejsze i najdłuższe palmy. Zobacz zdjęcia W Niedzielę Palmową mieszkańcy regionu chętnie odwiedzali IV Kiermasz Wielkanocny w Baranowie Sandomierskim. Podczas wydarzenia w zamku nagrodzono najpiękniejsze i najdłuższe palmy wykonane przez mieszkańców gminy. Zobaczcie, jak barwne laureatki zaprezentowały się w kościele i na zamkowym dziedzińcu.

📢 Konferencja w Kielcach. Rozmawiali o dostępności oraz potrzebach osób z niepełnosprawnościami Blisko 100 osób uczestniczyło w konferencji "Dostępność wczoraj, dziś i jutro", podczas której rozmawiano o problemach w zakresie dostępności cyfrowej, komunikacyjnej i architektonicznej, jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami mieszkające i pracujące w województwie świętokrzyskim. W debacie wzięła udział wicemarszałek Renata Janik. 📢 Wybory 2024. Film z Jackiem Kiełbem stał się "viralem". Legenda Korony Kielce i kandydat na radnego wyjaśnia wpadkę na konferencji Legenda Korony Kielce i były reprezentant Polski Jacek Kiełb, startuje w wyborach samorządowych do Rady Miasta Kielce. Podczas konferencji komitetu Suchański Bezpartyjni Koalicja dla Kielc, sportowiec został poproszony o kilka słów, ale... zająknął się i przeprosił zebranych. Film szybko trafił do sieci jako wirusowe nagranie i jest szeroko komentowany. Wieczorem do swojej wpadki odniósł się sam jej bohater. Zobaczcie film, na którym wyjaśnia swoją niedyspozycję.

📢 Oto horoskop dzienny na wtorek, 26 marca 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na wtorek, 26 marca 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 26.03.2024. Horoskop dzienny na wtorek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 Co to był za pokaz! Fantastyczny występ Cheereladers Vibes Radom na meczu Enea Czarnych z GKS-em Katowice. Zobacz zdjęcia! Kibice podczas poniedziałkowego meczu Enea Czarnych Radom z GKS-em Katowice emocjonowali się nie tylko pojedynkiem o ligowe punkty. W przerwach, pomiędzy setami fanom swój pokaz zaprezentowały radomskie cheerleaderki.

📢 Dlaczego w Sandomierzu umarła 16-latka spod Opatowa? Policja wyjaśnia okoliczności tragedii Przed blokiem w Sandomierzu reanimowano w niedzielny wieczór 16-latkę. Dziewczyna z powiatu opatowskiego trafiła do szpitala, dzień później zmarła. Okoliczności sprawy badają teraz policjanci.

📢 Wybory 2024. Jarosław Sarniak, kandydat na wójta Jasieńca bez tajemnic. Uwielbia sport i górskie wspinaczki Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Jarosław Sarniak, kandydat na wójta Jasieńca w nadchodzących wyborach. 📢 Wielkanocne spotkanie z parlamentarzystami, samorządowcami i dziennikarzami w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Moc życzeń Z okazji zbliżającej się Wielkanocy, w poniedziałek 25 marca w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyło się tradycyjne, świąteczne spotkanie, w którym na zaproszenie wojewody Józefa Bryka, wzięli udział liczni parlamentarzyści, samorządowcy oraz lokalni dziennikarze. Były ciepłe życzenia i poczęstunek.

📢 Europosł Dominiki Tarczyński w Porcie Kultury w Sandomierzu. Rolnicy i gorący dyskusja. Zobacz zdjęcia W niedzielę 24 marca w Porcie Kultury w Sandomierzu odbyło się spotkanie z europosłem Dominikiem Tarczyńskim. Obecnych było prawie 300 osób, w tym grupa protestujących rolników.

📢 Tłumy na Kiermaszu Wielkanocnym w Osieku. Na Rynku można było poczuć świąteczny klimat W niedzielę, 24 marca w Osieku zorganizowano Kiermasz Wielkanocny. Już od samego rana na rynku można było zauważyć wielu mieszkańców, a prawdziwe tłumy pojawiły się po południu. Nic dziwnego ponieważ organizatorzy przygotowali moc atrakcji. 📢 Mnóstwo aromatycznych nowości i wiosennych wypieków. Cukiernia Świat Słodyczy w Kielcach zaprasza na wyjątkowe święta wielkanocne Delikatne i lekkie wiosenne ciasto bazyliowe z malinowym ganachem z dodatkiem berberysu, pachnące hibiskusem, malwą dziką i dziką różą monodesery i ciasta, nieskazitelne torciki śmietanowo-owocowe. To tylko niektóre z wyjątkowych pyszności jakie specjalnie na tegoroczne święta wielkanocne, przygotowała kultowa Cukiernia Świat Słodyczy w Kielcach. Pieczołowicie wykonane, cukiernicze dzieła sztuki, zachwycą nasze oczy, ale również podniebienia. Jakie słodkie cudeńka i nowości czekają na gości?

📢 Przedszkola w Świętokrzyskiem będą dwujęzyczne! Zobaczcie, w których placówkach ruszają Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności Zajęcia dla dzieci, festiwale dwujęzyczności, kursy doskonalące nauczycieli – to działania, które realizowane będą przez najbliższe dwa lata w 16 przedszkolach w Świętokrzyskiem. W poniedziałek, 25 marca zainaugurowano projekt Przedszkolne Inkubatory Przedsiębiorczości, za który odpowiada Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Zobaczcie szczegóły. 📢 Misterium Męki Pańskiej - spektakl w parafii na tarnobrzeskim Serbinowie. Zobacz zdjęcia i wideo Kilkadziesiąt osób w niedzielę wieczorem, w pierwszym dniu Wielkiego Tygodnia, wystąpiło w niezwykłym spektaklu - Misterium Męki Pańskiej w kościele Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu.

📢 Gminne Śniadanie Wielkanocne z konkursami w Samborcu. Wybierali najpiękniejszą palmę i stół wielkanocny. Zobacz zdjęcia Gminne Śniadanie Wielkanocne odbyło się w Samborcu w Niedzielę Palmową, 24 marca. Towarzyszyły mu konkursy na najpiękniejszą palmę i najpiękniejszy stół wielkanocny Gminy Samborzec. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Mieszkańcy Lipnika spotkali się na Śniadaniu Wielkanocnym. Były tradycyjne wielkanocne potrawy oraz niezwykły koncert W sobotę, 22 marca w Lipniku odbyło się tradycyjne Śniadanie Wielkanocne dla mieszkańców. To czas wspólnych spotkań, rozmów ale także degustacji pysznych potraw wielkanocnych i wysłuchania koncertu. 📢 Kobieta uwięziona przez całą noc w sklepie Castorama w Skarżysku-Kamiennej. Zatrzasnęła się w toalecie! Długa i zapewne bezsenna noc czekała na starszą kobietę, która w czwartek 21 marca utknęła w toalecie marketu budowlanego Castorama w Skarżysku-Kamiennej. Chwilę przed godziną 21 weszła do kabiny, a ta nieszczęśliwie się zatrzasnęła. Wynika z tego, że ochrona sklepu nie sprawdziła przed zamknięciem czy ktoś znajduje się w środku. 📢 Biesiada Wielkanocna w Sandomierzu. Stoły uginały się od świątecznych potraw. Zobacz zdjęcia Przedświąteczne spotkanie wielkanocne pod nazwą Biesiada Wielkanocna odbyło się w sobotę, 23 marca hali przy ulicy Patkowskiego w Sandomierzu. Była prezentacja stołów, kolorowych palm i kulinarne konkursy. Na wydarzenie zaprosił Marcin Marzec burmistrz Sandomierza.

📢 III Jarmark Wielkanocny w Połańcu. Były występy, konkurs na najpiękniejszą palmę i świąteczne ozdoby W Niedzielę Palmową po raz trzeci odbył się w Połańcu Jarmark Wielkanocny. Stoiska ze świątecznymi smakołykami i wielkanocnymi ozdobami stanęły przed Kościołem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. 📢 Akcja sprzątania zalewów w Jedlni-Letnisku. Uczestnicy zebrali górę śmieci. Zobacz zdjęcia Linia brzegowa obu zbiorników wodnych w Jedlni-Letnisku została wysprzątana. Była to wspólna inicjatywa Klubu Żeglarskiego "Ikar" oraz Polskiego Związku Wędkarskiego numer 9 "Źródełko".

📢 Lidl kontra Biedronka! Wojna między sklepami trwa. Oto jak widzą ją internauci. Zobaczcie najlepsze memy Lidl czy Biedronka? Walka między zwolennikami trwa w najlepsze. Zobacz jak wygląda w krzywym zwierciadle. Oto najlepsze memy. 📢 Niedziela Palmowa na tarnobrzeskim Serbinowie. Modlitwa i piękne palmy Niedziela Palmowa to święto ustanowione na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy, rozpoczynające okres przygotowania duchowego do świąt Wielkiej Nocy, będącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa. W Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu uroczystości związane z Niedzielą Palmową rozpoczęły się przy figurze Chrystusa Zbawiciela.

📢 Kinga Mendrala z Wodzisławia w powiecie jędrzejowskim w finale konkursu Polska Miss 30+! Zobaczcie zdjęcia pięknej uczestniczki Kinga Mendrala z Wodzisławia w powiecie jędrzejowskim jest jedną z finalistek ogólnopolskiego konkursu Polska Miss 30+. Piękną kobietę wielu może kojarzyć z emitowanego w zeszłym roku na antenie TVN7 programu "True Love". Zobaczcie zdjęcia atrakcyjnej 33-latki.

📢 Józefa Sałbut ze Strykowic Błotnych w gminie Zwoleń świętowała setne urodziny! Nie brakowało życzeń i pysznego tortu W niedzielę, 24 marca był wyjątkowym dniem dla mieszkanki gminy Zwoleń – pani Józefy Sałbut. Dostojna seniorka świętowała tego dnia swoje setne urodziny! Ten wspaniały wiek zarezerwowany jest tylko dla nielicznych. 100 lat to niewątpliwie wiele przebytych dróg oraz niezliczona ilość doświadczeń owocujących życiową mądrością. 📢 Piękna uroczystość złotych godów w gminie Lipsko. Chwile wzruszenia, życzenia i medale. Zobacz zdjęcia W zdrowiu i w chorobie, w chwilach radości i smutku – te pary z terenu gminy Lipsko przeżyły ze sobą aż 50 lat. W środę, 20 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Lipsku odbyła się piękna uroczystość złotych godów, podczas której małżonkowie otrzymali pamiątkowe medale, serdeczne życzenia oraz upominki.

📢 Aktywna niedziela w Daleszycach. Po dziesięciu latach wrócił projekt "Cała Gmina Biega Razem" realizowany przez Wioletę Jończyk Wioleta Jończyk reaktywowała projekt, który stworzyła 10 lat temu w gminie Daleszyce. Wydarzenie nazywa się "Cała Gmina Biega Razem". - Po długiej przerwie postanowiłam odnowić spotkania w formie aktywności fizycznej, a zarazem w celu integracji - powiedziała Wioleta Jończyk. 📢 Tańcząca fontanna w Suchedniowie. Zachwyca i budzi kontrowersje Od piątku w zalewie w Suchedniowie działa nowa atrakcja - tańcząca fontanna, którą można sterować Obiekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jedni są zachwyceni, inni inwestycję uważają za niepotrzebną lub wręcz szkodliwą. Ale większość przyznaje, że prezentuje się ładnie. Niestety, krótko po uruchomienia doszło do usterki. Ma zostać naprawiona. 📢 Widowiskowy etap prac przy wiadukcie w Starachowicach. Zaczęło się układanie stalowej konstrukcji W niedzielę, 24 marca, rozpoczęła się w Starachowicach montaż konstrukcji stalowej wiaduktu. Niedawno odbył się odbiór II etapu prac w zakładzie produkcji Huta Pokój w Rudzie Śląskiej. Teraz materiał przyjechał do miasta i zaczęła się widowiskowa część prac przy wiadukcie. Jak układano konstrukcję. Zobacz zdjęcia i film

📢 Malowana niedziela w Galerii Echo w Kielcach. Mnóstwo osób malowało i pomagało - nowe zdjęcia W niedzielę, 24 marca, w Galerii Echo w Kielcach odbyła się "Malowana Niedziela" - coroczna akcja charytatywna. 📢 Architekci od soboty już oficjalnie w Willi Trzcińskich w Kielcach. Wiele się działo na otwarciu W sobotę, 23 marca uroczyście otwarto nową siedzibę Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Znajduje się ona w Willi Trzcińskich przy ulicy Mazurskiej 48 w Kielcach, którą w 2022 roku miasto przekazało na potrzeby architektów. Dzięki nowym właścicielom budynek odzyskał dawny blask.

📢 IV śniadanie wielkanocne w Ożarowie pełne tradycji. Były wielkanocne ciasta, potrawy i kolorowe pisanki W niedzielę, 24 marca na ożarowskim rynku odbyło się IV Śniadanie Wielkanocne. Plac Wolności zapełnił się kolorowymi stoiskami Kół Gospodyń Wiejskich a wokół roztaczał się aromat nadchodzących świąt.

📢 Topienie Marzanny w Jeziorze Tarnobrzeskim. Morsy kolorowo i radośnie powitały wiosnę. Zobacz zdjęcia z morsowania Topienie Marzanny było atrakcją niedzielnego morsowania w Jeziorze Tarnobrzeskim. Właśnie tak miłośnicy zimnych kąpieli z klubu BodyMors w Tarnobrzegu uroczyście pożegnali zimę i powitali wiosnę. Na plaży i w wodzie było kolorowo i wesoło! Zobaczcie zdjęcia. 📢 Wielki wybór aut na giełdzie w Miedzianej Górze. Były luksusowe SUV-y i coś na każą kieszeń Spory ruch panował w niedzielę, 24 marca na ostatniej przedświątecznej giełdzie w Miedzianej Górze. Tym razem pojawiło się całkiem sporo aut. Królowały modne ostatnio SUV-y w cenach od 30 do 120 tysięcy. Były też tańsze auta na każdą kieszeń. W galerii prezentujemy zdjęcia i ceny oferowanych samochodów. 📢 Malowana Niedziela w Galerii Echo. Znani malowali pisanki w akcji charytatywnej W niedzielę, 24 marca, w Galerii Echo w Kielcach odbywała się "Malowana Niedziela" - coroczna akcja charytatywna. Pomagało wiele znanych osób, a dla potrzebujących udało się zebrać 26 300 złotych.

📢 X Gala Perły Powiatu Radomskiego. Nagrodzono firmy, przedsiębiorstwa, gospodarstwa W piątkowy wieczór w Folwarku Bancer w Modrzejowicach, odbyła się X Gala Konkursu Gospodarczego "Perły Powiatu". Nagrody trafiły do małych i dużych firm. Nagrodzono też gospodarstwa rolne, a Waldemar Trelka, starosta radomski wręczył również nagrodę specjalną.

📢 Tarnobrzeski Pchli Targ powrócił w marcu! Klienci oblegają stoiska. Zobacz, co można kupić Tarnobrzeski Pchli Targ powrócił po zimowej przerwie w wiosennej odsłonie. Warto zajrzeć w niedzielę 24 marca na plac targowy przy ulicy Kwiatkowskiego. Pasjonaci rzeczy z duszą od rana robią tu zakupy. Co można znaleźć na pchlim targu w Tarnobrzegu? Prawie wszystko! Zobacz zdjęcia. 📢 Kiermasz wielkanocny w Górnie przyciągnął wielu mieszkańców. Zobacz zdjęcia - część druga Tradycyjny kiermasz wielkanocny odbył się w sobotę, 23 marca na placu targowym w Górnie. Impreza bardzo spodobała się mieszkańcom, którzy chętnie odwiedzali stragany. Na stoiskach uwagę przyciągały oryginalne i misternie wykonane świąteczne ozdoby oraz tradycyjne wypieki. Zobaczcie, kto był na kiermaszu na zdjęciach.

📢 Sandomierska giełda żyje nocą z piątku na sobotę. Chcesz kupić ciekawe rzeczy? Nie czekaj do poranka. Zobacz zdjęcia Giełda w Sandomierzu odwiedzana jest najliczniej w sobotę, ale poszukiwacze skarbów wśród rzeczy z drugiej ręki pojawiają się tam już w piątek wieczorem, zanim tłum klientów opanuje plac targowy. Zapewniają, że właśnie nocą robią tam najlepsze zakupy. To niewątpliwie atrakcja dla nocnych marków. 📢 Babka wielkanocna - tania i prosta. Z tego przepisu wychodzi za każdym razem Babka wielkanocna to nieodłączny deser na świątecznym stole. Z tego przepisu wychodzi za każdym razem i jest wilgotna oraz puszysta. 📢 Tragiczny wypadek pod Grębowem. Zderzyła się ciężarówka i dwie osobówki. Nie żyje młody kierowca volkswagena W czwartek 21 marca około godziny 10 w Grębowie, na drodze wojewódzkiej 871 relacji Tarnobrzeg-Stalowa Wola doszło do tragicznego w skutkach wypadku, w którym udział brała ciężarówka i dwie osobówki. Poszkodowane zostały trzy osoby, w tym jedna bardzo ciężko - 24-latek został zabrany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z bazy HEMS w Sanoku do szpitala w Stalowej Woli, gdzie niestety zmarł. Droga była zablokowana przez kilka godzin.

📢 Matura próbna 2024 matematyka. Oto arkusz pytań oraz odpowiedzi. Sprawdź czy już jesteś przygotowany do egzaminu z matematyki Trwa Świętokrzyska Matura Próbna 2024. Drugi dzień to egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, który rozpoczął się w naszym regionie o godzinie 8 w środę, 6 marca. Maturzyści sprawdzą swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury, która będzie się różniła od egzaminów w poprzednich latach. W tym artykule opublikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z matematyki. 📢 Próbna matura 2024 z języka polskiego. Oto arkusz pytań i odpowiedzi. Jesteś przygotowany do prawdziwej matury? Sprawdź Matura Próbna 2024 z "Echem Dnia" z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się w szkołach w naszym regionie o godzinie 8 we wtorek, 5 marca. Tym samem rozpoczął się trzydniowy okres, w którym tysiące maturzystów będzie mogło sprawdzić swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury. W tym artykule publikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2024 z języka polskiego.