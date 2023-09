Przegląd prasy (27.09.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dużo ludzi na spotkaniu z Patrykiem Jakim i Mariuszem Goskiem w Skalbmierzu. Zobacz na zdjęciach, kto przyszedł”?

Prasówka 27.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dużo ludzi na spotkaniu z Patrykiem Jakim i Mariuszem Goskiem w Skalbmierzu. Zobacz na zdjęciach, kto przyszedł We wtorek 26 września europoseł Patryk Jaki i poseł Mariusz Gosek z ramienia Prawa i Sprawiedliwości spotkali się z mieszkańcami Skalbmierza. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 27.09.23

📢 Oto horoskop dzienny na środę 27 września 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 27.09.2023 Horoskop dzienny na środę, 27 września 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 27.09.2023. Horoskop dzienny na środę zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 Tak w woj. lubelskim mieszka jedyna w kraju rodzina amiszów. Jak żyją na co dzień? Zobacz zdjęcia Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Jakub nigdy nie był pijany, a Anita ściąga chustkę z głowy tylko w nocy. Nie mają w domu telewizji ani radia, ale korzystają z samochodu i z 500 plus. Zobaczcie, jak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów spod Janowa Lubelskiego.

Prasówka 27.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wakacje 2023 znanych ze Świętokrzyskiego, część 27. Wrzesień w Turcji, we Włoszech, Chorwacji czy Gruzji. Zobacz zdjęcia Wiele znanych osób ze Świętokrzyskiego we wrześniu wybrało się na urlop. Dominują ciepłe kraje. Czas na naszą już 27. galerię znanych ze Świętokrzyskiego, którzy wybrali się na wypoczynek. Dziś Gruzja, Turcja, Chorwacja, czy Włochy ale też polskie morze oraz Islandia. Zobaczcie zdjęcia z wrześniowych wakacji znanych mieszkańców regionu.

📢 Zmarł były biskup kielecki Stanisław Szymecki. Był bardzo zasłużony dla diecezji kieleckiej, ceniony w Episkopacie Polski. Miał 99 lat We wtorek, 26 września, w godzinach popołudniowych, w wieku 99 lat, zmarł były biskup kielecki Stanisław Szymecki, ostatnio arcybiskup senior archidiecezji białostockiej. Pasterzem Kościoła Kieleckiego był latach 1981-1993 i z jego inicjatywy powstało wiele cennych inicjatyw. On też przeprowadził III Duszpasterski Synod Diecezjalny. 📢 4. Rajd Pieszy z okazji 160. rocznicy bitwy pod Ciernem. 150 osób maszerowało w deszczu i w chłodzie. Zobaczcie zdjęcia Około 150 osób z gminy Jędrzejów i Nagłowice, w sobotę 23 września wzięło udział w IV Rajdzie Pieszym upamiętniającym 160. rocznicę bitwy pod Ciernem. Grupy maszerujących mieszkańców spotkały się ze sobą w Warzynie by kontynuować dalszy marsz do Cierna, gdzie odbyła się uroczysta msza święta.

📢 Polska wodorem stoi. Tak wynika z dyskusji podczas forum Nowa Energia w Kielcach. Według minister środowiska, jesteśmy wodorowym potentatem Rozpoczęło się Regionalne Forum Ekonomiczne Nowa Energia. Liczne panele i dyskusje odbywają się w Hotelu Binkowski przez dwa dni. Poruszane tu tematy dotyczą między innymi źródeł energii odnawialnej, korzyści, jakie z nich płyną, a także szans i wyzwań, jakie pojawiają się przy okazji inwestowania w taką nowoczesną energię. Panel główny traktował o przyszłości naszego regionu i kraju w kontekście "wodorowej rewolucji", która jest już faktem. Zobaczcie zapis transmisji. 📢 Znani na Forum Ekonomicznym Nowa Energia w Kielcach orgaznizowanym przez Echo Dnia i Urząd Marszałkowski w Kielcach. Zobacz, kto był Za nami pierwszy dzień Regionalnego Forum Ekonomicznego "Nowa Energia w Kielcach" organizowanego przez "Echo Dnia i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w hotelu Binkowski w Kielcach. Zobaczcie, jakie znane osoby uczestniczyły w tym wydarzeniu.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Są uparte, zaborcze, złośliwe. Życie z taką żoną to koszmar. Zobacz znaczenie twojego imienia Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Na naszej liście znalazły się te damskie imiona, których znaczenie może przerazić mężczyzn. Te panie często są zaborcze, złośliwe i marudne, co utrudnia wspólne życie. Zobaczcie, które imiona kobiet zwiększają prawdopodobieństwo tego, że staną się złymi żonami. 📢 Różane Wzgórze zdobyło tytuł Agroturystyka Roku w Świętokrzyskiem. Powstało z zamiłowania do ludzi i zwierząt. Zobacz film i zdjęcia Różane Wzgórze zlokalizowane w Lubani w gminie Chmielnik, w powiecie kieleckim zajęło pierwsze miejsce w kategorii Agroturystyka Roku w organizowanym przez „Echo Dnia” plebiscycie Mistrzowie Agro. To wyjątkowe miejsce prowadzi małżeństwo – Agnieszka i Paweł Wysoccy. Kochają naturę i pokazują jej piękno na wielu płaszczyznach. Odwiedziliśmy ich. Opowiedzieli nam o tym, co oferuje agroturystyka. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Stypendia prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego przyznane. Sześciu najzdolniejszych uczniów otrzymało po 10 tysięcy złotych. Mamy listę We wtorek, 26 września wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, Artur Łakomiec wręczył sześciu najzdolniejszym uczniom szkół podstawowych stypendia w wysokości 10 tysięcy złotych. Wyróżniono prawie 40 osób. 📢 Piłka ręczna. Wstrząsające wyznania żony Denisa Bunticia. Były zawodnik Industrii Kielce miał ją pobić na oczach dziecka Chorwacki dziennik "Jutarnji list" opublikował dramatyczny apel żony byłego zawodnika Industrii Kielce i reprezentacji Chorwacji - Denisa Bunticia. Kobieta zaprezentowała nagranie głosowe, na którym - jak mówi - słychać jak jej mąż znęca się nad nią i grozi śmiercią, a wszystko na oczach ich dziewięciomiesięcznego dziecka. Do sytuacji miało dojść nie pierwszy raz.

📢 Gigantyczny pożar kurnika w miejscowości Ćmińsk. W środku 31 tysięcy kurcząt. W akcji 17 zastępów strażackich Gigantyczny pożar w miejscowości Ćmińsk w gminie Miedziana Góra. Płonie kurnik o powierzchni około 2 tysięcy metrów kwadratowych. W środku było ponad 30 tysięcy kurcząt. W akcji działało 17 zastępów strażackich.

📢 Stalowa Wola. Po tragicznym utonięciu na rybach, koniec procesu przed sądem. Jaki wyrok zapadnie? Wysoki sądzie, stało się. Jedna głupia chwila wszystko przekreśliła. Nie chciałem mu nigdy zrobić krzywdy - powiedział w ostatnim słowie 25-letni dziś Eryk O., odpowiadający przed Sądem Rejonowym w Stalowej Woli za nieumyślne spowodowanie śmierci swojego serdecznego kolegi, 27-letniego Rafała. Podczas koleżeńskiego wędkowania nad Sanem doszło do sprzeczki - kompletnie pijany Eryk popchnął Rafała, a ten wpadł do rzeki. Nie umiał pływać, utonął. Ta tragedia wydarzyła się w lipcu ubiegłego roku w Wólce Turebskiej (powiat stalowowolski). 📢 Waldemar z "Rolnik szuka żony 10" jest pełen pasji. Oto jakie ma gospodarstwo oraz jak mieszka i żyje na co dzień 26.09.2023 Ruszyła nowa, dziesiąta edycja uwielbianego przez widzów programu "Rolnik szuka żony". Wśród uczestników znalazł się Waldemar z województwa kujawsko-pomorskiego. Ma wiele pasji i pragnie znaleźć kogoś, z kim mógłby dzielić życie. Zaglądamy do gospodarstwa Waldemara, zobaczcie jak żyje i mieszka 41-letni uczestnik "Rolnik szuka żony 10".

📢 Fortuna Puchar Polski. Korona Kielce wygrała na wyjeździe z Jagiellonią II Białystok po golach Adriana Dalmau i Ronaldo Deaconu We wtorek, 26 września, ruszyły rozgrywki Fortuna Pucharu Polski. W 1. rundzie Korona Kielce wygrała na wyjeździe z Jagiellonią II Białystok 2:1 po golach Hiszpana Adriana Dalmau i Rumuna Ronaldo Deaconu. Już w najbliższy piątek Koronę czeka kolejny wyjazdowy mecz, tym razem w PKO BP Ekstraklasie. Podopieczni Kamila Kuzery zagrają w Mielcu ze Stalą o drugie zwycięstwo w tym sezonie. Początek spotkania o godzinie 18.

📢 Rozpoczęła się realizacja kolejnej inwestycji mieszkaniowej w Radomiu. Przy ulicy Jacka Kuronia powstaną dwa bloki Rozpoczęła się realizacja kolejnej inwestycji mieszkaniowej w Radomiu. Przy ulicy Jacka Kuronia powstaną dwa bloki. Rozpoczęła się budowa, ruszyła sprzedaż mieszkań.

📢 14. Hubertus Świętokrzyski w Tokarni. Będą pokazy sokolnicze, psy myśliwskie i przepyszna dzika uczta. Zobacz wideo Już w niedzielę, 1 października w Parku Etnograficznym w Tokarni odbędzie się 14. Hubertus Świętokrzyski. Na wielkie święto myśliwych, leśników i jeźdźców zaprasza marszałek województwa, łowczy okręgowy oraz dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej. Dla mieszkańców zaplanowano moc atrakcji: pogoń za lisem, pokazy sokolnicze, a także dziką ucztę, czyli degustację potraw z dziczyzny. Ponadto, w tym dniu swój jubileusz 100-lecia istnienia będą obchodzić członkowie Polskiego Związku Łowieckiego.

📢 Reprezentacja Gminy Krasocin na Dożynkach Prezydenckich. Mega prezent od pary prezydenckiej dla wójta i żony. Zobaczcie zdjęcia Reprezentacja Krasocina, na specjalne zaproszenie, gościła w sobotę i niedzielę na Dożynkach Prezydenckich 2023 w Warszawie. Wielką niespodziankę dla świętujących 35 rocznicę ślubu wójta Krasocina Ireneusza Gliścińskiego i jego małżonki Agaty przygotowała para prezydencka.

📢 Na zjeździe z obwodnicy Jędrzejowa przewróciła się ciężarówka z naczepą Do poważnie wyglądającej kolizji doszło we wtorek kilkanaście minut przed godziną 11 w Jędrzejowie, na zjeździe z północnej obwodnicy miasta. 📢 Pani Agnieszka Wysocka z Lubani to mistrzyni rękodzieła. Tworzy niesamowite rzeczy. Zobaczcie wideo i zdjęcia Agnieszka Wysocka jest wspólnie z mężem właścicielką gospodarstwa agroturystycznego Różane Wzgórze, które zajęło pierwsze miejsce w kategorii Agroturystyka Roku w organizowanym przez „Echo Dnia” plebiscycie Mistrzowie Agro. Ale prowadzenie gospodarstwa to nie jedyna pasja pani Agnieszki. Kolejną jest rękodzieło. To niecodzienne zajęcie stało się z czasem jej sposobem na życie. Artystka tworzy dla siebie, ale przede wszystkim dla innych. Wśród jej prac znajdziemy między innymi chusty, suknie i kapelusze. Znakiem rozpoznawczym Agnieszki Wysockiej jest róża. Zobaczcie wideo i zdjęcia.

📢 W Kielcach ruszyło Forum Ekonomiczne "Nowa Energia". Eksperci o przyszłości energetycznej i odnawialnych źródłach energii We wtorek, 26 września w hotelu Binkowski w Kielcach ruszyła Nowa Energia - Regionalne Forum Ekonomiczne. Forum poświęcone jest sprawom energii przyszłości, odnawialnym źródłom energii, błyskawicznym oszczędnościom, ale też ciekawym, innowacyjnym pomysłom, które w najbliższym czasie zmienią nasze życie. Zapraszamy do obejrzenia zapisu transmisji z pierwszego dnia panelu głównego. Gościem specjalnym była Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa. 📢 Wyłączenia prądu w regionie radomskim. Mnóstwo ludzi bez prądu. Zobacz gdzie zaplanowano wyłączenia. Oto wykaz adresów i dat - 26.09.2023 Gdzie w regionie radomskim nie będzie dziś prądu? Dostawcy prądu informują o wyłączeniach prądu w miejscowościach ziemi radomskiej. Planowe wyłączenia związane są z konserwacją sieci lub innymi pracami. Lepiej być przygotowanym na taką okoliczność. Sprawdź, gdzie od 25 września do 1 października 2023 roku nie będzie prądu. Brak energii elektrycznej może wystąpić od poniedziałku między innymi w Radomiu, powiecie radomskim, białobrzeskim, grójeckim, kozienickim, lipskim, przysuskim, szydłowieckim, zwoleńskim.

📢 Wójt gminy Grębów Kazimierz Skóra zapewnia, że żadnej sekty zabijającej zwierzęta w lasach nie ma. To plotka zaczęła żyć własnym życiem Żadnej sekty odprawiającej czarne msze w naszych lasach nie było i nie ma. Oczywiście, jak chyba każdy mieszkaniec naszej gminy słyszałem o rzekomej sekcie, o rzekomo zabijanych zwierzętach, widziałem zdjęcia. Jednak łączenie tego wszystkiego w całość to nadinterpretacja, wytwór ludzkiej wyobraźni, a mówiąc dosadniej zwykłe ploty - przekonuje Kazimierz Skóra, wójt gminy Grębów (powiat tarnobrzeski). Okazuje się, że policja "operacyjnie" ustaliła też, co właściwie widać na rozpowszechnianych zdjęciach.

📢 Dawid Drachal, piłkarz Rakowa Częstochowa z Radomia na ustach całej Polski. Strzelił trzy bramki, chce zdobyć Złotą Piłkę! Zobacz wideo Dawid Drachal to piłkarz pochodzący z Radomia, ale obecnie grający w ekipie Mistrza Polski - Rakowa Częstochowa. W niedzielnym meczu pomiędzy Ruchem Chorzów, a drużyną spod Jasnej Góry, padł wynik 3:5, a radomianin strzelił trzy bramki w pierwszej połowie, a więc ustrzelił klasycznego hattricka. Drachal jest na ustach całej Polski. Jest najmłodszym strzelcem trzech goli w XXI wieku! Zobaczcie w jaki sposób zaliczył te trafienia.

📢 Piknik z gwiazdami sportu i tańca w szkole w Jasionnie. Byli Piotr Świerczewski, Jacek Krzynówek i Rafał Maserak. Zobaczcie zdjęcia W poniedziałek, 25 września plac Szkoły Podstawowej w Jasionnie został przekształcony w miejsce zabawy i sportowych wrażeń. Dzieci ze szkół z terenu całej gminy Jędrzejów wzięły udział w świetnej zabawie podczas warsztatów sportowych, które poprowadzili Piotr Świerczewski i Jacek Krzynówek, oraz w warsztatach tanecznych poprowadzonych przez znanego i lubianego tancerza Rafała Maseraka. Gośćmi wydarzenia byli minister sportu Kamil Bortniczuk i świętokrzyski poseł Michał Cieślak. 📢 Znów się zaczęło! Oto najlepsze hity z kartkówek i sprawdzianów. Zobacz, jakie pomysły mają uczniowie i nauczyciele Choć minęły dwa tygodnie od rozpoczęcia roku, to uczniowie już mierzą się z szarą, szkolną rzeczywistością. Prace domowe, odpytywanie, a przede wszystkim - znienawidzone, niezapowiedziane kartkówki. Kto z nas ich nie pamięta? Niektórzy uczniowie, zamiast wykazać się wiedzą, próbują rozbawić nauczycieli, a często nawet proszą o wyższą ocenę. Jak im to wychodzi? Co na to nauczyciele? Zobaczcie najśmieszniejsze hity z kartkówek i sprawdzianów.

📢 Wspólne czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej na koprzywnickim Rynku. Kto skorzystał z zaproszenia? Zobacz zdjęcia Mieszkańcy miasta i gminy Koprzywnica czytali w przepięknej scenerii na koprzywnickim rynku w poniedziałkowe południe, 25 września fragmenty „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Do wspólnego czytania fragmentów najsłynniejszego dzieła wielkiej pisarki epoki pozytywizmu zaprosiła Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna przy współpracy z Ośrodkiem Kultury w Koprzywnicy. 📢 Wyłączenia prądu w woj. świętokrzyskim. Tutaj będą przerwy w dostawie energii elektrycznej. Oto wykaz miejscowości i dat - 26 września Dziś bez prądu w województwie świętokrzyskim. Dostawcy prądu informują o wyłączeniach prądu w miejscowościach województwa świętokrzyskiego. Planowe wyłączenia związane są z konserwacją sieci lub innymi pracami. Lepiej być przygotowanym na taką okoliczność. Sprawdź, gdzie od 25 do 30 września 2023 roku nie będzie prądu. Brak energii elektrycznej wystąpi od poniedziałku w Kielcach oraz świętokrzyskich powiatach: sandomierskim, staszowskim, starachowickim, jędrzejowskim, włoszczowskim, buskim, koneckim, kieleckim, pińczowskim i opatowskim.

📢 Świętokrzyskie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej dostaną pieniądze na docieplanie remiz. Zobaczcie zdjęcia i wideo W poniedziałek, 25 września w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach odbyła się konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych. 16 jednostek ze Świętokrzyskiego otrzymało promesy na zadania związane z termomodernizacją. 📢 RS Active 4. Liga. Byliście na meczu Moravii Anna-Bud Morawica z Neptunem Końskie? Szukajcie się na zdjęciach Moravia Anna-Bud Morawica pokonała Neptuna Końskie 1:0 w meczu RS Active IV Ligi. Mecz od początku zapowiadał się bardzo ciekawie, a kibice Moravii nie zawiedli i w sporym gronie zjawili się na stadionie w Morawicy.

📢 Łysica Bodzentyn pokonała GKS Zio-Max Nowiny w meczu 9. kolejki RS Active IV Ligi. Dublet zaliczył Bartosz Szydłowski. Zobacz zdjęcia Łysica Bodzentyn pokonała na własnym stadionie GKS Zio-Max Nowiny 3:1 w meczu 9. kolejki RS Active IV Ligi. Dublet w spotkaniu ustrzelił Bartosz Szydłowski, a gospodarze zaliczyli piąte zwycięstwo w tym sezonie.

📢 Oto horoskop dzienny na wtorek 26 września 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 26.09.2023 Horoskop dzienny na wtorek, 26 września 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 26.09.2023. Horoskop dzienny na wtorek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Balicki Bieg Uliczny. 200 zawodników na trasie! Zobacz zdjęcia Około 200 obecnych na biegu, 130 zarejestrowanych zawodników w 4 kategoriach wiekowych. Na trasie 1300 metrów odbył się pierwszy raz w Balicach, w gminie Gnojno bieg ulicami miejscowości. Start zlokalizowano przy pomniku żołnierzy Batalionów Chłopskich, obok Szkoły Podstawowej w Balicach, meta była pod ponad 250 letnim pomnikiem przyrody, dębem Janem. 📢 Tuczępy uczciły pamięć księdza majora Jana Francuza. Zobacz zdjęcia Gmina Tuczępy uczciła pamięć księdza majora Jana Francuza. W 81. rocznicę jego śmierci w miejscowym kościele parafialnym i cmentarzu odbyły się patriotyczne uroczystości.

📢 Wieniec dożynkowy ze świętokrzyskiego w wykonaniu Józefy Buckiej najpiękniejszy w Polsce. Artystka spotkała się z parą prezydencką Wieniec ze Świętokrzyskiego został doceniony na Dożynkach Prezydenckich. Dzieło uwite przez znaną w regionie artystkę ludową Józefę Bucką - mieszkankę Kostomłotów Drugich w gminie Miedziana Góra, otrzymał tytuł najpiękniejszego wieńca dożynkowego w Polsce. Podczas trwającego w niedzielę, 24 września w Warszawie święta plonów, pani Józefa wraz z delegacją z województwa, miała okazję spotkać się i krótko porozmawiać z parą prezydencką. Zobaczcie nowe zdjęcia z tej wyjątkowej uroczystości. 📢 Oto perfumy idealne! TOP 10 najpiękniejszych zapachów męskich. To świetny pomysł na prezent na Dzień Chłopaka 30 września do święto wszystkich chłopaków, tych zupełnie małych i tych, którzy lata dziecięce mają już za sobą. A co ucieszy tych starszych? Perfumy to trafny wybór. Zobaczcie najpiękniejsze zapachy.

📢 W hotelu Hilton Garden Inn w Radomiu trwają prace wykończeniowe, rozpoczęła się rekrutacja pracowników. Znamy termin otwarcia W hotelu Hilton Garden Inn w Radomiu trwają prace wykończeniowe, rozpoczęła się rekrutacja pracowników, na razie na stanowiska kierownicze. W hotelu będzie pracowało od 30 do 40 osób. Otwarcie zaplanowano na pierwszy kwartał 2024 roku.

📢 Groźny wypadek w Strzałkowie koło Radomia. Zderzyły się dwa samochody osobowe, jeden z nich wypadł z drogi i dachował. Ranna jedna osoba Do groźnego wypadku doszło w poniedziałek, 25 września po południu na drodze krajowej numer 12 w Strzałkowie w gminie Wolanów, w powiecie radomskim. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe, jeden z nich zjechał z drogi i dachował. Ranna została jedna osoba. 📢 Stalowa Wola. 20-latek wyskoczył z okna wieżowca na osiedlu Skarpa w Stalowej Woli. Nie żyje Młody mężczyzna w poniedziałek, 25 września wczesnym popołudniem wyskoczył z okna na klatce schodowej wieżowca przy ulicy Józefa Piłsudskiego w Stalowej Woli. Desperat upadł na daszek nad wejściem do klatki schodowej, nie miał szans przeżycia.

📢 Dożynki 2023 w Pińczowie. Zobacz więcej zdjęć ze święta plonów W niedzielę, 24 września, w Pińczowie odbyły się dożynki gminne. Było to ostatnie w tym roku święto plonów w powiecie pińczowskim. Gmina zaprezentowała się świetnie - zarówno koła gospodyń wiejskich, jak i zaproszeni artyści stanęli na wysokości zadania. 📢 Satanistyczna sekta w Grębowie zarzyna zwierzęta, bo potrzebuje krwi? Czy w okolicznych lasach odbywają się czarne msze? Zobacz zdjęcia Poubierani na biało członkowie jakiejś, najpewniej satanistycznej sekty, nocami spotykają się w lasach w rejonie Grębowa, Jamnicy, Bojanowa i Przyszowa na czarnych mszach. Mordują też zwierzęta, by odprawiać swoje obrzędy. W miejscach ich nocnych spotkań dostrzec można neofaszystowskie swastyki i szczątki zabitych zwierząt... Takie informacje od kilkunastu dni rozpowszechniane są na styku powiatów tarnobrzeskiego i stalowowolskiego, głównie z pośrednictwem mediów społecznościowych. W sieci krążą też zdjęcia, a spirala strachu stale się nakręca.

📢 Pyszne ciasto dyniowe bez pieczenia. Oto sprawdzony przepis Jesień to zdecydowanie czas dyni. To jesienna królowa naszej kuchni. Zupy, przetwory i desery są pyszne i zdrowe. Wypróbujcie przepis na dyniowe ciasto bez pieczenia. 📢 30 września - Dzień Chłopaka. Oto najpiękniejsze życzenia. Wyślij je swojemu chłopakowi 30 września swoje święto mają chłopcy. Pamiętajcie o nich w tym dniu. Sprawcie im niespodziankę i wyślijcie życzenia. 📢 Blanka z Szydłowca na randce z Arturem w "Rolnik szuka żony 10". Od razu podbiła serca widzów! "Idealna para" Za nami drugi odcinek dziesiątej edycji popularnego programu "Rolnik szuka żony". W niedzielę, 24 września na antenie TVP 1 widzowie mogli obejrzeć skróty z pierwszych randek uczestników. O serce Artura z Mazowsza stara się Blanka z Szydłowca. 24-latka napisała list i została zaproszona przez rolnika na spotkanie. Tego zaszczytu dostąpiło zaledwie 9 kandydatek! Czy spodobała się rolnikowi?

📢 Sprawić najlepszy prezent dla Bertusa Servaasa. Industria Kielce podejmuje PSG w szlagierowym meczu 3. kolejki Ligi Mistrzów Już w środę, Industria Kielce podejmie w szlagierowo zapowiadającym się meczu 3. kolejki Ligi Mistrzów PSG Handball. Paryżanie będą chcieli się zrewanżować za czerwcową porażkę w półfinale Ligi Mistrzów, gdzie po zaciętej końcówce przegrali z kielczanami jedną bramką. Piętnaście minut przed pierwszym gwizdkiem arbitrów, odbędzie się oficjalna uroczystość podziękowania dla Bertusa Servaasa za ostatnie lata owocnej prezesury. "Kwiaty i upominki zawsze są bardzo ważne, ale najistotniejsze jest to, aby sprawić byłemu prezesowi dwa punkty" - mówi Krzysztof Lijewski. 📢 "Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej" z Radomia. Program pomógł w organizacji wesela Ani i Kacprowi Czwarty odcinek drugiego sezonu program „Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej” został wyemitowany w telewizji Polsat prosto z Radomia. Wzięli w nim udział Ania i Kacper. Premiera odcinka miała miejsce w niedzielę, 24 września. Poniżej możecie zobaczyć cały odcinek.

📢 Paznokcie na październik 2023. Oto najpiękniejsze wzory. Takie kolory I zdobienia polecają stylistki paznokci Piękne i zadbane dłonie to wizytówka kobiety. Odpowiednio nawilżone, odżywione i z odpowiednio dobranym kolorem i wzorem paznokci dodają uroku każdej stylizacji. A jakie kolory i wzory będą modne jesienią? Zobaczcie, co polecają stylistki paznokci na październik 2023. 📢 Anna z Ostrowca Świętokrzyskiego na randce z Arturem w "Rolnik szuka żony 10". Zapamięta ją na długo... "Wyglądasz inaczej niż na zdjęciach" Za nami drugi odcinek dziesiątej edycji popularnego programu "Rolnik szuka żony". W niedzielę, 24 września na antenie TVP 1 widzowie mogli obejrzeć skróty z pierwszych randek uczestników. O serce Artura z Mazowsza stara się Anna z Ostrowca Świętokrzyskiego. 23-latka napisała list i została zaproszona przez rolnika na spotkanie. Tego zaszczytu dostąpiło zaledwie 9 kandydatek! Czy Ostrowczanka spodobała się rolnikowi?

📢 Piknik rolniczo-motoryzacyjny i święto pieczonego ziemniaka w Rudniku nad Sanem. Zobacz zdjęcia 24 września na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem odbył się piknik rolniczo-motoryzacyjny i święto pieczonego ziemniaka pod nazwą „Moto-ziemniak”. 📢 Kamil Wojtyna z Podmąchocic w gminie Górno zdobył 3 złote medale na Mistrzostwach Polski WPF Poland w Siedlcach Kamil Wojtyna z Podmąchocic w gminie Górno zdobył 3 złote medale na Mistrzostwach Polski w kulturystyce w Siedlcach. Kulturysta z powiatu kieleckiego otrzymał powołanie do kadry Polski na zawodach Mr. Universe w Belgii i kartę zawodnika Pro na zawodach PBFF WPF. 📢 Kobieta skazana za handel ludźmi zatrzymana w Ostrowcu. Ściągnęła do Anglii inną Polkę i zrobiła z niej niewolnicę 49-letnia Polka, poszukiwana czerwoną notą Interpolu, została zatrzymana w niedzielny wieczór w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przez brytyjski sąd została skazana na dziewięć lat pozbawienia wolności za współczesne niewolnictwo. Wraz z nią wyroki usłyszała jeszcze trójka Polaków: jej partner, córka i jej chłopak.

📢 Siatkarki Radomki, Maria Stenzel i Monika Gałkowska pojadą na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Zobaczcie prywatne zdjęcia zawodniczek W niedzielę, 24 września Polki pokonały reprezentację Włoch 3:1 w ostatnim meczu olimpijskiego turnieju kwalifikacyjnego, który odbywał się w Łodzi. W reprezentacji Polski grają dwie siatkarki Moya Radomka Radom - Maria Stenzel i Monika Gałkowska. Radomskie zawodniczki polecą w 2024 roku na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Zobaczcie prywatne zdjęcia zawodniczek w naszej galerii. 📢 Festiwal Literatury w Sandomierzu. Ciekawe spotkania i wycieczki śladami znanych pisarzy Sandomierz stolicą literatury. - Jest zainteresowanie. Udało się - tak podsumowuje Festiwal Literatury. "Fakt, biografia, dokument" w Sandomierzu prof. Anna Nasiłowska z Polskiej Akademii Nauk, prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

📢 Wielkie emocje na Sesji Sejmiku Województwa w związku z kontrowersyjnym nagraniem z Michniowa. Zapis transmisji W poniedziałek, 29 września o godzinie 11, w sali kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej rozpoczęła się Sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Wielkie emocje wywołał kontrowersyjny film, który zrobiono w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Widać na nim pracowników Mauzoleum bawiących się w budynku przy suto zastawionym butelkami stole. Radni żądają oficjalnych przeprosin i wyciągnięcia konwencji.

📢 Sołectwo Marianów - Sołectwem Roku 2023 w województwie świętokrzyskim. Tu mieszkańcy mogą na siebie liczyć Sołectwo Marianów położone w gminie Sędziszów w powiecie jędrzejowskim, w tegorocznej akcji Mistrzowie Agro zostało wyróżnione tytułem Sołectwo Roku w województwie świętokrzyskim. Sołtyską, liczącego ponad 60 mieszkańców sołectwa, jest Beata Capiga. O tym, jak się żyje w Marianowie, jak miejscowość zmieniała się przez lata i co można tu robić, opowiada wraz z mężem Zdzisławem i byłym sołtysem Marianowa, Janem Pilarskim. 📢 Osoby noszące te imiona piją najwięcej alkoholu. Ci ludzie najczęściej zaglądają do kieliszka. Zobacz znaczenie twojego imienia Osoby o tych imionach najczęściej sięgają po alkohol. Według ezoteryków to, jakie imię nosimy, odpowiada za wiele cech charakteru. Możemy się dowiedzieć również, kto ma skłonność do picia alkoholu, a zestawienie powstało na podstawie znaczenia księgi imion. Oto osoby, które najczęściej piją alkohol.

📢 Święto motoryzacji nad zalewem Buczyna w Bogorii. Można było podziwiać wiele aut W niedzielę 24 września nad zalewem Buczna odbyło się Zakończenie Sezonu Moto Club Bogoria. Pomimo deszczowej pogody na placu pojawiło się mnóstwo aut i fanów motoryzacji. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Skaner i Non Stop rozgrzali publiczność na otwarciu świetlicy i strażnicy w Suchej pod Białobrzegami Super zabawa dla wszystkich – tak wyglądały wieczorne koncerty zespołów discopolowych – Non Stop oraz Skaner. Cała impreza miała miejsce w niedziele 24 września w Suchej w gminie Białobrzegi. 📢 Artur z "Rolnik szuka żony 10" ma ogromne gospodarstwo i imponujące maszyny. Szuka tej jedynej! Tak mieszka i żyje na co dzień 24.09.2023 Ruszył nowy sezon programu "Rolnik szuka żony". Jednym z piątki uczestników jest Artur z województwa mazowieckiego. 28-latek już po emisji "zerowego odcinka" był faworytem. Czym oczarował widzów? Zobaczcie, jakie ma gospodarstwo, czym się zajmuje oraz jak mieszka i żyje na co dzień Artur z "Rolnik szuka żony 10".

📢 Smakowite spotkanie w Cudzynowicach z cyklu Danie Wspólnych Chwil. Były pyszne potrawy, tańce i doskonała zabawa. Zobaczcie zdjęcia i wideo W sobotę, 23 września w Cudzynowicach (gmina Kazimierz Wielka) odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Danie Wspólnych Chwil realizowane dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Biedronki. 📢 5. Bieg Szklarski w strugach deszczu w Sandomierzu. Były biegi oraz marsz nordic walking. Zobacz zdjęcia i film Prawie 250 zawodników, w tym dzieci i młodzież wzięło udział w 5.Biegu Szklarskim, jakie w niedzielę rozegrano na trasie Chmielów – Sandomierz oraz w samym Sandomierzu. Wydarzenie Bieg Szklarski to nie tylko sportowe wydarzenie. To również okazja do zjednoczenia społeczności lokalnej wokół szczytnego celu zbiórki pieniędzy. W tym roku cała kwota z wpisowego, około 7 tysięcy złotych zostanie przekazana dla dzieci z Domu Dziecka w Tarnobrzegu.

📢 W Wańkowej w gminie Olszanica otwarto najdłuższą tyrolkę w Polsce [ZDJĘCIA, WIDEO] W Wańkowej w gminie Olszanica powstała najdłuższa w Polsce tyrolka. Ma dwie linie, można jechać na siedząco albo na leżąco i rozpędzić się do 120 km/h. Otwarcie tyrolki połączono z Festiwalem Produktów Podkarpackich. 📢 Dożynki gminne w Pińczowie. Zagrały: Zespół "Kielce", Małopolanie, Kapela Ponidzie i Działoszacy. Do tańca zaprosił zespół Pakt W niedzielę, 24 września gmina Pińczów celebrowała uroczyste święto plonów. Dożynki rozpoczęły się mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie. Nie zabrakło pięknego korowodu dożynkowego, obrzędów, a także wielu atrakcji i zabawy. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Kibice Stali Stalowa Wola dopingowali swoją ekipę na meczu z Polonią Bytom. Zobacz zdjęcia Ponad dwa tysiące osób, w tym ponad dwieście w niedzielę, 24 września na stadionie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej przy ulicy Hutniczej w Stalowej Woli obejrzało mecz drugoligowej Stali z Polonią Bytom, wygrany przez gospodarzy 1:0.

📢 "Smaki Jesieni" w Parku Etnograficznym w Tokarni. Pyszna uczta, kiszenie kapusty i wspaniała muzyka! W niedzielę, 24 września, w Parku Etnograficznym w Tokarni, za sprawą wydarzenia pod nazwą "Smaki Jesieni" powitano nową porę roku - jesień. Wśród wielu smacznych i artystycznych atrakcji nie brakowało kolorowych i pachnących kwiatami warsztatów, a także pobudzającej kubki smakowe uczty.

📢 3. Powiatowy Zlot Czerwonych Samochodów. W Jędrzejowie druhowie pomagali wcześniakowi Ksaweremu W niedzielę, 24 września już po raz trzeci w powiecie jędrzejowskim odbył się Zlot Czerwonych Samochodów. Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z całego powiatu zebrali się by wesprzeć ponownie Ksawerego Czajora z Żarczyc, który urodził się jako ekstremalny wcześniak ważący zaledwie 700 gramów. 📢 Wieniec ze świętokrzyskiego najpiękniejszy w Polsce! Dzieło Józefy Buckiej docenione na Dożynkach Prezydenckich w Warszawie Stało się! Wieniec Józefy Buckiej, znanej i utalentowanej artystki ludowej, mieszkanki Kostomłotów Drugich w gminie Miedziana Góra został doceniony podczas odbywających się w niedzielę, 24 września w Warszawie, Dożynek Prezydenckich. Misternie uwite dzieło pani Józefy okazało się być najpiękniejszym wieńcem dożynkowym w Polsce! 📢 Moda na giełdzie w Miedzianej Górze. Są już jesienne płaszcze i ciepłe kurtki Jesienna aura sprawiła, że ciepłe ubrania na giełdzie w Miedzianej Górze miały wzięcie. Rozchwytywane są swetry, bluzy, kurtki i płaszcze. Zobaczcie, co można było kupić w niedzielę, 24 września.

📢 Takie skarby są tylko na giełdzie w Miedzianej Górze. Zobacz perełki z PRL-u i przedmioty z duszą Stare telefony, żelazka z duszą, zegary, odbiorniki radiowe a nawet wiatrówki - na giełdzie w Miedzianej Górze mają dosłownie wszystko. Zobaczcie perełki, jakie wypatrzył nasz reporter w niedzielę, 24 września.

📢 Niedzielny Pchli Targ w Tarnobrzegu przyciągnął poszukiwaczy skarbów. Deszcz nie przeszkodził w dobijaniu targu. Zdjęcia z 24 września Niedzielne przedpołudnie w Tarnobrzegu należało do poszukiwaczy skarbów, którym niestraszny deszcz, jeśli mają przed sobą okazję do kupna wyjątkowych przedmiotów po okazyjnej cenie. Na targowisko miejskie przybyli wystawcy i klienci z całej okolicy, dla których comiesięczny pchli targ jest żelazny punktem w kalendarzu. Pogoda nie dopisała, ale nie przeszkodziła w dobijaniu targu. Zobacz zdjęcia z handlowania 24 września.

📢 Na giełdzie w Sandomierzu szwarc, mydło i powidło. Kupić tu można wszystko i na każdą okazję. Tak wyglądał handel w sobotę 23 września Bogactwo warzyw i owoców, ogrom towaru z drugiej ręki i duży ruch zanim zaczęło padać - tak wyglądał poranny sobotni handel na giełdzie rolnej w Sandomierzu, największej w południowo-wschodniej Polsce. Do nadwiślańskiego miasta ściągnęli rolnicy, handlowcy, rzemieślnicy oraz miłośnicy grzebania w klamotach, których jak zwykle tu zatrzęsienie. Kupisz tu szwarc, mydło i powidło, czyli wszystko, jak na prawdziwe targowisko przystało. Zobacz zdjęcia z 23 września. 📢 Kibicowałeś Radomiakowi Radom w meczu PKO Ekstraklasy z Puszczą Niepołomice? Znajdź się na zdjęciach! W meczu 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy Radomiak Radom podejmował Puszczę Niepołomice. Jeśli byłeś na tym pojedynku, to bardzo możliwe, że znajdziesz się na naszych zdjęciach!

📢 Otwarcie salonu BMW i MINI w Radomiu. Nowy obiekt prezentuje się zdumiewająco. Zobacz zdjęcia W piątek, 22 września odbyło się oficjalne otwarcie salonu BMW i MINI przy ulicy Warszawskiej 234 w Radomiu. Nowy obiekt prezentuje się zdumiewająco. 📢 Święto Myśliwych w Staszowie przyciągnęło mnóstwo osób. Zobacz nowe zdjęcia 17 września w Staszowie odbyły się VI Staszowskie Spotkania z Kulturą Łowiecką. Myśliwi z kilkunastu kół łowieckich z regionu dzielili się z mieszkańcami Staszowa i okolic darami lasów i opowiadali o swojej myśliwskiej działalności. Zobaczcie nowe zdjęcia z imprezy. 📢 Liderzy Regionu 2023. Podczas gali w Zespole Szkół Muzycznych po raz siedemnasty nagrodziliśmy najlepsze firmy i samorządy. Zapis transmisji W piątek, 22 września w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu odbyła się siedemnasta już edycja prestiżowego plebiscytu Liderzy Regionu organizowanego przez "Echo Dnia". Nagrodziliśmy najlepsze firmy, samorządy i organizacje, które wyróżniały się na tle innych zaangażowaniem, formą i skutecznością w wypełnianiu swoich zadań w sferze publicznej. Zachęcamy do oglądania zapisu transmisji z tego wydarzenia.

📢 TOP 20 najlepiej ocenianych domów weselnych w Radomiu i regionie radomskim według użytkowników Google. Zobacz zdjęcia - 14.09.2023 Przygotowaliśmy kolejny ranking 20 najlepiej ocenianych przez użytkowników Google domów weselnych w Radomiu i regionie radomskim. Które i za co zyskały najlepsze opinie internautów? 📢 PUPIL ROKU Głosowanie rozpoczęte! Możesz jeszcze przesłać zdjęcie swojego pupila lub zgłosić do nagrody weterynarza lub groomera Masz psa, kota albo inne zwierzątko domowe? Twój pupil może trafić na strony pięknego albumu prezentującego najpiękniejsze zwierzaki z całej Polski! Ty możesz zdobyć atrakcyjne nagrody i zaproszenie na sesję zdjęciową - oczywiście z ukochanym pupilem. W ramach naszej akcji posiadacze zwierząt domowych wybiorą także najlepszych weterynarzy i groomerów oraz sklepy zoologiczne.

Gazeta Lubuska. Ewakuacja w Zielonej Górze. W garażu były bomby