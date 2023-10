Przegląd prasy 27.10.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto horoskop dzienny na piątek 27 października 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 27.10.2023”?

Prasówka 27.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto horoskop dzienny na piątek 27 października 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 27.10.2023 Horoskop dzienny na piątek, 27 października 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 27.10.2023. Horoskop dzienny na piątek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Odeszli w grudniu 2022. Zmarło wielu znanych ludzi z regionu radomskiego. Przypominamy ich Przed Wszystkim Świętymi przypominamy tych, którzy odeszli w ciągu ostatniego roku. W grudniu 2022 zmarło wielu znanych mieszkańców regionu radomskiego. Przypominamy tych, którzy odeszli w grudniu 2022 roku. 📢 Odeszli w grudniu 2022. Zmarło wielu znanych ludzi z regionu świętokrzyskiego. Przypominamy ich Przed Wszystkim Świętymi przypominamy tych, którzy odeszli w ciągu ostatniego roku. W grudniu 2022 zmarło wielu znanych mieszkańców regionu świętokrzyskiego. Przypominamy tych, którzy odeszli w listopadzie 2022 roku.

Prasówka 27.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wszystkich Świętych 2023. Zmarli z powiatu pińczowskiego. Wspominamy znane osoby, które odeszły w ciągu ostatniego roku W ciągu ostatniego roku zmarło wielu znanych mieszkańców powiatu pińczowskiego. Byli bardzo cenieni w swoich środowiskach, zaangażowani w życie społeczne swoich małych ojczyzn, parafii, wspominani są nadal jako świetni fachowcy i żyją w naszej pamięci.

📢 Radosny Dzień Seniora w Radoszycach. Było wiele atrakcji z koncertem zespołu „Sufler” na czele Gminny Dzień Seniora 2023 zgromadził w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoszycach około 120 osób. Każda z nich otrzymała pamiątkowy dyplom i przywieszkę. Był świąteczny obiad i koncert zespołu „Sufler”. 📢 Złote Gody w gminie Szydłów. 50-lecie małżeństwa świętowało 25 par We wtorek, 24 października w piwnicach kazimierzowskiego zamku w Szydłowie miała miejsce uroczystość Złotych Godów. Pięćdziesiąt lat pożycia małżeńskiego świętowało 25 par z gminy Szydłów. 📢 Piotr Wawrzyk przerwał milczenie. Świętokrzyski poseł i wiceminister spraw zagranicznych zabrał głos Piotr Wawrzyk, świętokrzyski poseł i wiceminister spraw zagranicznych przerwał po kilku tygodniach milczenie. Przypomnijmy, że po ujawnieniu tak zwanej afery wizowej został odwołany z funkcji wiceministra i skreślony z listy kandydujących do Sejmu. We wrześniu kielczanin trafił do szpitala. W środę 25 października zwrócił się poprzez media społecznościowe do swoich wyborców. Zobaczcie co napisał.

📢 Dramat Aldony Orman, pochodzącej z Końskich znanej aktorki. W jej głowie pękł tętniak, prosi o modlitwę Dramat Aldony Orman, pochodzącej z Końskich znanej aktorki. W jej głowie pękł tętniak, gwiazda prosi o modlitwę. Obecnie przebywa w szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Jest już po trwającej wiele godzin operacji. 📢 Święto patrona świętego Jana Pawła II w Staszowie. Przez miasto przeszła procesja W środę, 25 października w Staszowie zakończyły się uroczystości związane ze świętem patrona miasta - świętym Janem Pawłem II. Po sesji Rady Miasta, na której wręczono odznaki dla "zasłużonych" miała miejsce Koronka do Bożego Miłosierdzia w kościele świętej Barbary. Następnie mieszkańcy ruszyli w procesji do Sanktuarium Jana Pawła II gdzie złożono kwiaty pod pomnikiem papieża.

📢 Mnóstwo zniczy przy cmentarzu w Cedzynie. Niektóre ceny mogą zaskoczyć, ludzie jednak nie oszczędzają. Zobaczcie film i zdjęcia Trwają gorączkowe przygotowania do Wszystkich Świętych. Mieszkańcy kupują znicze, by odpowiednio przygotować groby swoich bliskich. Odwiedziliśmy cmentarz w Cedzynie i sprawdziliśmy, jakie ceny oferują sprzedawcy. O tym, jak zmienia się moda oraz ceny zniczy opowiedziała nam pani Jolanta, która sprzedaje znicze i wiązanki przy cmentarzu w Cedzynie już od 30 lat! Zobaczcie zdjęcia i film.

📢 W Świętokrzyskim Centrum Onkologii otwarto Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. To innowacyjne terapie ratujące życie. Zobacz film To szansa dla pacjentów, którzy wyczerpali już wszystkie dostępne opcje leczenia. W czwartek, 26 października, w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach uroczyście otwarto Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. To tu chorzy będą mieli dostęp do najnowocześniejszych terapii, które w refundacji znalazłyby się dopiero za kilkanaście lat. Koszt inwestycji to nieco ponad 6 milionów 757 tysięcy złotych.

📢 Jubileusz i dziesięciolecie zespołu Playboys od kulis. Zobaczcie co się działo na zapleczu W sobotę 21 października było niezwykłe wydarzenie: zespół Playboys zorganizował wielki koncert na swój jubileusz 10-lecia. Zobaczcie jak wyglądało to wydarzenie od kulis. 📢 Święta Katarzyna jakiej nie znacie. Oto jej historia na archiwalnych fotografiach Położona u podnóża Łysicy Święta Katarzyna to bardzo popularna, nie tylko wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego, miejscowość turystyczna. Zobaczcie niesamowite zdjęcia świętej Katarzyny sprzed 100 lat.

📢 Diana Walkiewicz w Japonii. Projektantka promuje markę i... zwiedza azjatycki kraj. Zobaczcie jakie ma widoki Kazachstan, Katar, czy Stany Zjednoczone... W tych państwach radomska projektantka Diana Walkiewicz, promowała swoją markę DeVu. Zawsze znalazła również czas na zwiedzanie niesamowitych miast. Tym razem przyszedł czas na Japonię. Zobaczcie zdjęcia z wyjazdu w galerii.

📢 Groźny wypadek na drodze krajowej w Kozienicach. Auto wjechało do rowu i uszkodziło ogrodzenie pobliskiej posesji W czwartek, 26 października w Kozienicach doszło do groźnego wypadku z udziałem samochodu osobowego. Auto wjechało do rowu i uszkodziło ogrodzenie pobliskiej posesji. 📢 Na posesji w gminie Pacanów policjanci znaleźli dwa charty. Właściciel nie miał potrzebnych zezwoleń Dwa charty i ich szczeniaki na jednej z posesji w gminie Pacanów odkryli policjanci i pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku-Zdroju. Właściciel zwierząt nie miał wymaganych prawem zezwoleń na hodowlę psów.

📢 Czołowe zderzenie dwóch samochodów na ulicy Kieleckiej w Bielinach. Kobieta wypadła z auta. Zobacz zdjęcia Do groźnego zdarzenia doszło w czwartkowy poranek na ulicy Kieleckiej w Bielinach. Czołowo zderzyły się daewoo matiz i peugeot, pasażerka wypadła z pojazdu.

📢 Oto lista najpopularniejszych nazwisk na Podkarpaciu [LISTA] Stworzyliśmy listę najpopularniejszych nazwisk męskich i żeńskich na Podkarpaciu. Jesteście ciekawi, czy Wasze lub Waszego sąsiada nazwisko znalazło się w tym gronie? Listę sporządziliśmy w oparciu o dane przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Sprawdźcie! 📢 Nowa Dęba. Pijany 17-latek bez uprawnień do kierowania jechał samochodem. Zatrzymał się na ogrodzeniu Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Nowej Dębie zatrzymali pijanego kierowcę forda. Za kierownicą siedział 17-latek. Okazało się, że nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, a samochód zabrał matce. Na dodatek jadąc drogą stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w ogrodzenie. Mężczyzna już usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa.

📢 Oto największe firmy regionu radomskiego. Złota Setka 2023 to gigantyczne przychody i olbrzymie zyski. Kto na prowadzeniu? Już po raz szesnasty prezentujemy listę 150 naszych największych firm regionu radomskiego. Złota Setka 2023 dotyczy danych za rok 2022. Sprawdź, które przedsiębiorstwa mają najwyższe przychody i zyski. 📢 Będzie wielka wyprzedaż Festiwalu Roślin w Radomiu. W centrum handlowym M1 będzie można kupić kwiaty doniczkowe w atrakcyjnych cenach Wyprzedaż Festiwalu Roślin będzie już w piątek 27 i sobotę 28 października. Tym razem wielka giełda kwiatowa odbędzie się w centrum handlowym M1. Festiwal Roślin będzie sprzedawał kwiaty doniczkowe, które zostały z innych edycji. Przeceny będą sięgały 50 procent. Rośliny do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. 📢 Historia rodziny Witwickich, patriotów służących Polsce i Polakom. Przedsiębiorcy i społecznicy zamieszkiwali w Skarżysku-Kamiennej. Zdjęcia Rodzina Witwickich przez blisko 60 lat zamieszkiwała na naszym terenie, najpierw we wsi Kamienna a później w mieście Skarżysko-Kamienna. Patrioci, wiernie służący sprawom Polski i Polaków, odegrali wielką rolę jako przedsiębiorcy i społecznicy. Sprawnie zarządzany zakład odlewniczy dawał pracę i promował naszą miejscowość na zewnątrz, natomiast aktywna działalność członków rodziny w sferze kultury i działań społecznych istotnie pomagała miejscowym (naszym przodkom) żyć na wyższym poziomie materialnym i duchowym.

📢 Znów to zrobili! Studio Tańca i Stylu "Rewanż" z Kielc nagrodzone na Pucharze Świata i Grand Prix-Ostrava 2023 Kolejny ogromny sukces Studia Tańca i Stylu "Rewanż" z Kielc. Tym razem nasi tancerze zrobili prawdziwe show w Pucharze Świata i Grand Prix-Ostrava 2023. 📢 Budżet Obywatelski Tarnobrzega rozstrzygnięty: wygrała inwestycja dla dzieci! Jakie projekty wybrali mieszkańcy do realizacji w 2024 roku? Znamy wyniki Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok. Już po raz jedenasty mieszkańcy Tarnobrzega zdecydowali, na co przeznaczą część budżetu miejskiego, w tym roku ponad 2 miliony złotych. Rekordowe poparcie uzyskał zwycięski projekt "Nasze nowoczesne przedszkola". Które jeszcze pomysły zakwalifikowały się do realizacji?

📢 Wszystkich Świętych 2023. Zmarli z powiatu sandomierskiego Wspominamy znane osoby, które odeszły w ciągu ostatniego roku W ciągu ostatniego roku zmarło wielu znanych mieszkańców powiatu sandomierskiego. Byli bardzo cenieni w swoich środowiskach, zaangażowani w życie społeczne swoich małych ojczyzn, parafii, wspominani są nadal jako świetni fachowcy i żyją w naszej pamięci.

📢 Wszystkich Świętych 2023. Zmarli z powiatu jędrzejowskiego. Wspominamy znane osoby, które odeszły w ciągu ostatniego roku W ciągu ostatniego roku zmarło wielu znanych mieszkańców powiatu jędrzejowskiego. Byli bardzo cenieni w swoich środowiskach, zaangażowani w życie społeczne swych małych ojczyzn, wspominani są nadal jako świetni fachowcy i żyją w naszej pamięci. 📢 Bezcenne pamiątki po oddziale partyzanckim "Jędrusie" darem dla muzeum w Tarnobrzegu. Zobacz niezwykłą wystawę. Wideo i zdjęcia Muzeum -Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu wzbogaciło się o bezcenne świadectwa historii, które przekazały w darze córki Eugeniusza Dąbrowskiego, żołnierza i kronikarza walczącego z niemieckim okupantem oddziału partyzanckiego "Jędrusie". Część z kilkuset nabytków można już oglądać na wystawie. Eksponatem wyjątkowym jest oryginał listu gończego za Władysławem Jasińskim, legendarnym dowódcą grupy. Zobaczcie zdjęcia i wideo.

📢 Mogą ugryźć! Prawdziwa plaga biedronek azjatyckich w Świętokrzyskiem! Co robić, żeby nie wchodziły do naszych domów? Powraca plaga biedronek azjatyckich! Arlekiny albo ninja, bo tak nazywane są te gryzące owady, w październiku masowo wchodzą do mieszkań i pojawiły się już w wielu rejonach Świętokrzyskiego. Ukąszenie biedronki azjatyckiej nie jest bolesne, ale może wywołać reakcję alergiczną i świąd. Podpowiadamy, jak ustrzec się przed inwazją biedronek w domu. Sprawdź, jak je odróżnić od zwykłych biedronek i czy należy obawiać się tych owadów.

📢 Oto horoskop dzienny na czwartek 26 października 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 26.10.2023 Horoskop dzienny na czwartek, 26 października 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 26.10.2023. Horoskop dzienny na czwartek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Groźny wypadek na ulicy Mariackiej w Radomiu. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. Do szpitala trafiła kierująca volkswagenem. Zobacz zdjęcia W środę 25 października doszło do groźnego wypadku na ulicy Mariackiej w Radomiu. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką i uderzył w bariery ochronne, ranna jest kierująca osobówką.

📢 Sensacja!! Za nami finał ForBET Pucharu Polski w okręgu radomskim. Zobacz zdjęcia W Kozienicach rozegrany został finał ForBET Pucharu Polski na szczeblu okręgu radomskiego. Powiślanka Lipsko zmierzyła się z grającym dwie klasy wyżej Oskarem Przysucha. Sprawiła sensację i dość niespodziewanie wygrała. 📢 Wspaniałe Złote Gody 17 par z gminy Imielno. To oni przeżyli ze sobą aż 50 lat! Pary z gminy Imielno obchodziły w Motkowicach jubileusz Złotych Godów. W zdrowiu i w chorobie, w radości oraz w smutku przeżyli ze sobą 50 lat!

📢 Radomscy policjanci zatrzymali 69-letniego mężczyznę poszukiwanego za usiłowanie zabójstwa. Wydano za nim list gończy W ostatnich dniach radomscy policjanci zatrzymali kilku poszukiwanych na podstawie listów gończych. Kryminalni zatrzymali między innymi 69-latka poszukiwanego za usiłowanie zabójstwa.

📢 Niezwykłe znaleziska podczas badań archeologicznych w Zawichoście – Trójcy. Jakie skarby znaleziono? Zobacz zdjęcia Srebrne monety, głównie denary krzyżowe, ale również księcia Bolesława Śmiałego, fragmenty ozdób srebrnych oraz pozostałości dużego pieca konstrukcji gliniano-kamiennej służącego do wypału wapna, to tylko część przedmiotów, jakie znaleziono podczas tegorocznych badań archeologicznych w Zawichoście – Trójcy. 📢 W Kielcach wręczono stypendia imienia Andrzeja Radka. Za bardzo dobre wyniki w nauce dostało je 10 osób ze Świętokrzyskiego. Oto laureaci Tradycyjnie w październiku, miesiącu urodzin Stefana Żeromskiego, 10 osób otrzymało stypendia imienia literackiej postaci z powieści „Syzyfowe prace”. Laureatom pogratulowała wicemarszałek Renata Janik. Stypendia wręczane są co roku, nieprzerwanie od 37 lat. Inicjatywę od lat wspiera Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, przekazując na ten cel dotację w wysokości 10 tysięcy złotych.

📢 Henryk Galek z Tarnobrzega otrzymał wyjątkowe wyróżnienie górnicze. Jako pierwszy w mieście Na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Mysłowicach, prezes Tarnobrzeskiego Oddziału SITG Henryk Galek na wniosek Rady Krajowej SITG, w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju górniczego ruchu stowarzyszeniowego szczególnie w przemyślę siarkowym, otrzymał godność Członka Honorowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. 📢 Wypadek autokaru szkolnego w Warzynie. Pojazd przewożący dzieci zjechał z do rowu i uderzył w przepust, rannych dwoje uczniów Groźne zdarzenie w miejscowości Warzyn w gminie Nagłowice. W środowy poranek, 25 października autobus przewożący dzieci zjechał do rowu i uderzył w przepust. Rannych zostało dwoje dzieci. 📢 To najskuteczniejsza metoda leczenia otyłości! W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach zmniejszają żołądek. Zobacz film z operacji Ponad 100 operacji bariatrycznych jest wykonywanych każdego roku w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. To najskuteczniejsza metoda leczenia otyłości. Zabiegi prowadzą do zmniejszenia objętości żołądka, bądź zmniejszenia wchłaniania treści z przewodu pokarmowego. Zobaczcie film i zdjęcia z operacji.

📢 Trwa budowa olbrzymiego centrum logistycznego na radomskim Wincentowie. Po zakończeniu inwestycji będzie aż 5 hektarów „pod dachem” Trwa budowa olbrzymiego centrum logistycznego na radomskim Wincentowie. Na razie trwa I etap inwestycji, ale po zakończeniu całej inwestycji powierzchnia obiektów będzie zajmowała obszar 50 tysięcy metrów kwadratowych. 📢 105 urodziny pani Stanisławy Gryz, jednej z najstarszych osób w regionie. Były życzenia od wiceprezydenta Ostrowca, tort i prezenty W środę, 25 października w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się piękna uroczystość 105 urodzin pani Stanisławy Gryz, jednej z najstarszych osób w regionie. Drogiej jubilatce życzenia złożył wiceprezydent Artur Łakomiec.

📢 Remont dworca PKP w Kielcach na ukończeniu, a co z windami, parkingiem i tunelem? Przy remontowanym dworcu PKP w Kielcach prowadzone są ostatnie prace wykończeniowe zarówno przy elewacji jak i w środku budynku. Trwa zagospodarowywanie przestrzeni wokół stacji.

📢 "Czarek Czaruje" i jego narzeczona mają nowe mieszkanie. W takich luksusach będzie mieszkać nasz magik. Zobaczcie zdjęcia i wideo Cezary Gołębiewski, czyli 24-letni radomianin, jest znany pod pseudonimem "Czarek Czaruje". Radomianin dał się poznać jako iluzjonista, jednak w Internecie dał się poznać jako pomysłowy youtuber, czy tiktoker. Na początku roku, wraz ze swoją narzeczoną Anną Wójcik, znaną jak "Fanka YT", kupił mieszkanie na obrzeżach Warszawy. 150 metrów kwadratowych imponujących wnętrz. Para pokazała, jak wygląda po remoncie ich gniazdko. Zobaczcie zdjęcia i wideo.

📢 Wszystkich Świętych 2023. Przez ostatni rok odeszło wielu mieszkańców powiatu staszowskiego. Wspominamy ich Przed Wszystkim Świętymi przypominamy tych, którzy odeszli w ciągu ostatniego roku. Od listopada 2022 do października 2023 zmarło wielu znanych mieszkańców powiatu staszowskiego. Wspominamy ich. 📢 Magdalena Kowalczyk z Grójca w programie "Milionerzy". Niesamowita wiedza doprowadziła ją do pytania za ćwierć miliona. Zobacz wideo W ostatnim odcinku programu "Milionerzy", wyemitowanego 24 października na antenie TVN, grę o tytułowy milion kontynuowała Magdalena Kowalczyk. Mieszkanka Grójca wykazała się ogromną wiedzą w wielu dziedzinach i dotarła do pytania za aż ćwierć miliona złotych!

📢 W Tokarni mężczyzna zawisł na płocie. W jego uwolnieniu potrzebna była pomoc strażaków Do niecodziennego zdarzenia doszło w środowy poranek w miejscowości Tokarni w gminie Chęciny w powiecie kieleckim. Mężczyzna przechodząc przez ogrodzenie zawisł na nim i uszkodził sobie nogę. Do akcji wkroczyli strażacy. 📢 Już nie mom fit i rurki. Oto najmodniejsze jeansy na jesień 2023! Zobacz zdjęcia Spodnie jeansowe to ulubiony element garderoby kobiet na całym świecie. Są wygodne, ponadczasowe i pasują do wielu stylizacji. Odpowiednio dobrane potrafią wymodelować sylwetkę. A jakie modele jeansów będą modne jesienią? Zobaczcie w galerii. 📢 Potężny budynek stanął pomiędzy domkami jednorodzinnymi w Cedzynie. Mieszkańcy są oburzeni Cedzyna, ulica Kielecka. Na całej jej długości domki jednorodzinne. Blisko do miasta, a zarazem sielsko. Rok temu zaczęto budować tu trzykondygnacyjny szeregowiec dla kilkunastu rodzin. Budynek nowoczesny i zapewne komfortowy, ale nie dla sąsiadów. Co więcej, okna szeregowca celują niemal na wprost do okien domków jednorodzinnych. O nagłośnienie sprawy poprosił nas jeden z mieszkańców, który twierdzi, że mocno ucierpiał na tym przedsięwzięciu.

📢 Wspaniała zabawa podczas koncertu z okazji Dnia Seniora we Włoszczowie. Zobacz zdjęcia Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie zorganizowało koncert z okazji Dnia Seniora. W sobotę, 21 października, na scenie wystąpił zespół Kapela z Naszego Miasteczka z repertuarem między innymi Mieczysława Fogga. Publiczność bawiła się wspaniale. Zobaczcie zdjęcia 📢 Tragiczny wypadek z udziałem ciągnika rolniczego w miejscowości Jakubów w gminie Imielno. Nie żyje 54-letni traktorzysta Do dramatu doszło we wtorkowe popołudnie, 24 października w miejscowości Jakubów w gminie Imielno (powiat jędrzejowski). Jak wstępnie ustalili policjanci, ciągnik rolniczy przewrócił się do rowu przygniatając 54-letniego kierowcę. Na ratunek dla mężczyzny było za późno.

📢 Na obwodnicy Opatowa powstają mosty, wiadukty i estakady. Zobacz jak wyglądają prace Roboty na obwodnicy Opatowa idą pełna parą. Największe zmiany można zobaczyć przy obiektach mostowych, których ma być 14. Zobaczcie co dzieje się na placu budowy.

📢 Anna Dymna w Baryczy. Nauczyciele i uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nie kryli radości Niespodziewani i niecodzienni goście odwiedzili we wtorkowy poranek Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy imienia Zdzisławy i Stanisława Bytnarów w Baryczy. Słynna aktorka Anna Dymna oraz dziennikarz, pisarz, poeta Wojciech Bonowicz spotkali się z uczniami i nauczycielami.

📢 Program „Nasz Nowy Dom” zawitał do wsi Skłoby w powiecie szydłowieckim. Zobaczcie, jak wygląda dom po remoncie Program „Nasz Nowy Dom” , emitowany od ponad 10 lat w Telewizji Polsat, zawitał do wsi Skłoby w gminie Chlewiska w powiecie szydłowieckim. Tam ekipa gruntownie wyremontowała dom zajmowany przez rodzinę z dziećmi. 📢 Oto 15 gmin z regionu radomskiego, które najwięcej wydają na inwestycje. TOP 15 najlepszych według rankingu Wspólnoty Pismo samorządowe "Wspólnota" opublikowało ranking "Liderzy Inwestycji". Porównano, ile pieniędzy samorządy z całej Polski wydały na inwestycje w przeliczeniu na mieszkańca w latach 2020-2022. Jak wypadły poszczególne gminy w regionie radomskim? Wyniki mogą zaskoczyć. Które gminy wydały najwięcej pieniędzy na inwestycje? Oto TOP 15 gmin. Zobaczcie w galerii zdjęć.

📢 Nowe restauracje KFC przy trasie S7 w Potoku Małym i w Szewcach. Wiemy, kiedy ruszą. Zobaczcie zdjęcia Dwie nowe restauracje KFC właśnie powstają w regionie świętokrzyskim. Lokale dla amatorów smażonego kurczaka otwarte zostaną na terenie Miejsca Obsługi Podróżnych przy trasie S7 w Szewcach w powiecie kieleckim oraz na MOP-ie przy S7 w Potoku Małym w powiecie jędrzejowskim. Znamy terminy otwarcia restauracji. 📢 Dzień Edukacji Narodowej w Liceum Ogólnokształcącym "Wyszyńskiego" w Staszowie 14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji w Liceum Ogólnokształcącym imienia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego miały miejsce uroczystości. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Tłumy na pogrzebie Joanny Główki, wieloletniej radnej miasta i powiatu starachowickiego Pogrzeb Joanny Główki, od 2006 roku, nieprzerwanie, wieloletniej radnej miasta i powiatu starachowickiego, odbył się w poniedziałek 23 października. Były tłumy. Radna zmarła 18 października, po długiej i ciężkiej chorobie. Miała 68 lat.

📢 Oto 20 świętokrzyskich gmin, które najwięcej wydają na inwestycje. TOP 20 najlepszych według rankingu Wspólnoty Pismo samorządowe "Wspólnota" opublikowało ranking "Liderzy Inwestycji". Porównano, ile pieniędzy samorządy z całej Polski wydały na inwestycje w przeliczeniu na mieszkańca w latach 2020-2022. Jak wypadły poszczególne gminy w województwie świętokrzyskim? Wyniki mogą zaskoczyć. Które gminy wydały najwięcej pieniędzy na inwestycje? Oto TOP 20 gmin. Zobaczcie w galerii zdjęć. 📢 Enea Elektrownia Połaniec uruchomiła na terenie miasta nową stacje monitoringu jakości powietrza. Zobacz zdjęcia Enea Elektrownia Połaniec uruchomiła na terenie miasta nową stacje monitoringu jakości powietrza. Celem inwestycji jest zwiększenie jakości pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska. 📢 To koniec przygody Blanki z Szydłowca w "Rolnik szuka żony 10"? Słowa Artura nie pozostawiają złudzeń... Blanka Świercz z Szydłowca to jedna z trzech kandydatek, które zamieszkały w gospodarstwie Artura z Krawcowizny na Mazowszu w programie "Rolnik szuka żony 10". Uśmiechnięta i żywiołowa dziewczyna od pierwszych chwil stała się ulubienicą widzów, również rolnik wydawał się nią oczarowany. Niestety, jak się okazało charakter i poczucie humoru Blanki na dłuższą metę nie przypadły mężczyźnie do gustu i w wyemitowanym w niedzielę, 22 października odcinku programu wprost powiedział, że nie widzi siebie z Blanką jako para. Czy młoda pani psycholog może już pakować walizki?

📢 Oto 20 świętokrzyskich gmin, które najmniej inwestują. Zobacz najnowszy ranking naszych samorządów, które wydają najmniej na inwestycje Pismo samorządowe „Wspólnota" opublikowało ranking „Liderzy Inwestycji". Porównano, ile pieniędzy samorządy z całej Polski wydały na inwestycje w przeliczeniu na mieszkańca w latach 2020-2022. Jak wypadły poszczególne gminy w województwie świętokrzyskim? Które gminy wydały najmniej pieniędzy na inwestycje? Oto 20 gmin w ogonie tego zestawienia. Zobaczcie w galerii zdjęć.

📢 Jubileusz 5-lecia firmy 4 ECO w Targach Kielce. Galę poprowadził Cezary Pazura, gwiazdą wieczoru był Michał Wiśniewski. Zobacz zdjęcia W Targach Kielce odbył się jubileusz 5-lecia istnienia firmy 4 ECO. Galę z tej okazji poprowadził znany aktor i komik, Cezary Pazura, który bawił również publiczność swoim występem stand-up. Zwieńczeniem dnia był koncert znanego Michała Wiśniewskiego. Szefowie firmy, Aneta i Adrian Obarscy dziękowali współpracownikom i kontrahentom.

📢 15-lecie zespołu śpiewaczego "Echo Łysicy" w Bielinach. Podsumowano wszystkie sukcesy. Zobacz zdjęcia W sobotę, 21 października, w Pensjonacie „Pod Kogutami” w Bielinach odbyło się spotkanie z okazji 15-lecia prężnej działalności zespołu śpiewaczego Echo Łysicy. Były podsumowania, życzenia, a później wspaniała zabawa do późnych godzin. Zobaczcie zdjęcia.

