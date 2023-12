Przegląd prasy 28.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wydarzenia roku 2023 w powiecie jędrzejowskim. Rozpoczęcie budowy nowoczesnej fabryki, osiedli dla setek ludzi. Co jeszcze się wydarzyło?”?

Rok 2023 obfitował w powiecie jędrzejowskim w wiele ważnych wydarzeń. Swój początek miały różne duże inwestycje, rozpoczęto budowę nowych osiedli na terenie Jędrzejowa, Małogoszcza i Sędziszowa, Centrum Kultury w Jędrzejowie doczekało się nowego dyrektora. Co jeszcze działo się w roku 2023? Zobaczcie w galerii zdjęć.

📢 Dom weselny Żurawie Gniazdo powstał w Maleszowej w gminie Pierzchnica. Tu jest jak w nowoczesnej bajce! Zobacz film i zdjęcia Dom weselny Żurawie Gniazdo działa w Maleszowej w gminie Pierzchnica w powiecie kieleckim od jesieni 2023 roku. Tu można urządzić wesele jak z bajki, a to między innymi dzięki zabytkowej architekturze, odrestaurowanej i z domieszką nowoczesności, z pięknym widokiem na staw, ruiny zamku i przyrodę. Kolejnym atutem jest historia tego miejsca, bowiem w Maleszowej wychowała się prababka włoskiego króla. To nie wszystkie ciekawostki... Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Tatry i fajerwerki widziane z Kielc. Niezwykła obserwacja Pawła Kłaka Warunki pogodowe sprzyjały w środę dalekim obserwacjom. Ze Świętokrzyskiego znów było widać Tatry! Zobaczcie niezwykłe zdjęcia.

📢 W Nowinach odnaleziono ludzkie szczątki. Policja bada sprawę W krzakach nieopodal ogródków działkowych w Nowinach przechodzień znalazł w środowe popołudnie ludzkie szczątki w stanie daleko posuniętego rozkładu. Zauważył je około godziny 15. Na miejsce przyjechali policjanci i prokurator.

📢 W Stalowej Woli starszy mężczyzna na hulajnodze elektrycznej został potrącony przez samochód. Jest ciężko ranny. Zobacz zdjęcia 79-letni mężczyzna został ranny w wypadku, do którego doszło w środę, 27 grudnia około godziny 9 na Alejach Jana Pawła II w Stalowej Woli. Senior poruszający się na hulajnodze elektrycznej z siedziskiem, został potrącony przez samochód osobowy. 📢 Akcja Szalonego Batmana zakończona sukcesem! Odwiedził potrzebujące dzieci w Starachowicach i Ostrowcu Świętokrzyskim. Zobaczcie zdjęcia Wolontariusz z Wieliczki, Szalony Batman na kilka tygodni przed świętami Bożego Narodzenia zorganizował zbiórkę pieniędzy, dzięki którym mógłby obdarować prezentami dzieci przebywające w domach dziecka w Starachowicach i Ostrowcu Świętokrzyskim. Odwiedził także dwa miasta w Małopolsce. Dzięki dobrym ludziom udało się zebrać prawie 4 tysiące złotych i ogrom prezentów, zabawek, ale także produktów pierwszej potrzeby. Zobaczcie zdjęcia z akcji.

📢 Co działo się w 2023 roku w Stalowej Woli, Nisku oraz najbliższej okolicy? Oto przegląd najważniejszych wydarzeń tego roku Koniec 2023 roku roku to czas podsumowań tego, co wydarzyło się w ostatnich dwunastu miesiącach. Nowe inwestycje, radosne informacje, ludzkie sukcesy, ale też porażki i wielkie tragedie - tego wszystkiego nie brakowało w mijającym roku w Nisku, Stalowej Woli oraz powiatach niżańskim i stalowowolskim. 📢 Wigilijny cud. Mieszkaniec Podkarpacia dostał nerkę dzięki szybkiej akcji ratowników medycznych z Mielca. Na śmigłowiec nie było szans To był wigilijny cud. W Wigilię mieszkaniec Podkarpacia, pacjent stacji dializ w Mielcu, otrzymał wiadomość, która dała mu nadzieję na nowe życie - w Gdańsku czekała na niego nowa nerka. Jak dotrzeć na przeszczep w okienku czasowym, kiedy do pokonania jest blisko 600 kilometrów? Ponieważ pogoda nie pozwoliła na start śmigłowca, za kierownicą karetki zasiedli ratownicy medyczni z Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu.

📢 Andrzej Szejna wiceministrem spraw zagranicznych! Świętokrzyski poseł Nowej Lewicy odebrał nominację z rąk Radosława Sikorskiego Andrzej Szejna, świętokrzyski poseł Nowej Lewicy został powołany na stanowisko wiceministra spraw zagranicznych. Pochodzący z Końskich 50-letni polityk odebrał w środę 27 grudnia nominację podpisaną przez premiera Donalda Tuska z rąk ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. 📢 Podsumowanie roku 2023 w powiecie grójeckim. Oto najważniejsze wydarzenia Przedstawiamy ważne wydarzenia, jakie miały miejsce w powiecie grójeckim w 2023 roku. Po pandemicznej przerwie powróciły plenerowe koncerty, wydarzenia i nie tylko. Nie zabrakło także innych ważnych wydarzeń w powiecie grójeckim. Wspominamy najważniejsze z nich.

📢 Wyprzedaże w Galerii Korona w Kielcach. Ruszył Boxing Day i przyciągnął wielu klientów. Zobacz zdjęcia W środę, 27 grudnia, ruszył Boxing Day, czyli wielkie zimowe wyprzedaże. W Galerii Korona w Kielcach niskie ceny przyciągnęły wielu klientów. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Mamy cię! Upolowani przez Google Street w Szydłowcu. Może ty jesteś na zdjęciach! Rozpoznajesz miejsca? W programie Google Street View automatycznie zamazywane są ludzkie twarze i tablice rejestracyjne samochodów, ale na zdjęciach można rozpoznać siebie lub kogoś znajomego po charakterystycznej sylwetce, ubraniu lub miejscu. A może to ciebie upolowała kamera Google'a - na spacerze z psem, w czasie zakupów lub podczas rowerowej przejażdżki po Szydłowcu? Zobacz zdjęcia!

📢 Mamy Cię! Upolowani przez Google Street View w Białobrzegach. Może to Ty jesteś na zdjęciach! Rozpoznasz się? 📢 Mamy cię! Upolowani przez Google Street w Kozienicach. Może ty jesteś na zdjęciach! Rozpoznajesz miejsca? W programie Google Street View automatycznie zamazywane są ludzkie twarze i tablice rejestracyjne samochodów, ale na zdjęciach można rozpoznać siebie lub kogoś znajomego po charakterystycznej sylwetce, ubraniu lub miejscu. A może to ciebie upolowała kamera Google'a - na spacerze z psem, w czasie zakupów lub podczas rowerowej przejażdżki po Kozienicach? Zobacz zdjęcia!

📢 Dwa śmiertelne wypadki w regionie radomskim. Policjanci podsumowują świąteczny weekend na drogach Podczas świątecznego weekendu na mazowieckich drogach doszło do 19 wypadków, w których zginęło 2 osoby. 21 osób zostało rannych. Policjanci zatrzymali łącznie 40 nietrzeźwych kierujących. Pomimo że w tym roku działania trwały dłużej o jeden dzień niż w roku ubiegłym, to święta były bezpieczniejsze. 📢 Święta Bożego Narodzenia zawodniczek Suzuki Korony Handball Kielce. Zobacz, jak spędzały te wyjątkowe dni w naszej galerii zdjęć Szczypiornistki Suzuki Korony Handball Kielce spędzały Święta Bożego Narodzenia w gronie rodziny, przyjaciół i bliskich. Większość z nich pochwaliła się pięknymi fotografiami ze swoich kolacji wigilijnych. Zobacz, jak zawodniczki "Koroneczek" spędzały te wyjątkowe dni w naszej galerii zdjęć. 📢 Wyjątkowa pasterka w Parafii Świętego Andrzeja Apostoła w Suchedniowie. Zagrała orkiestra dęta. Zobaczcie zdjęcia W nocy z 24 na 25 grudnia w Parafii Świętego Andrzeja Apostoła w Suchedniowie odbyła się wyjątkowa pasterka. Uczestniczyła w niej orkiestra dęta z Suchedniowa. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Świąteczne sesje znanych mieszkańców regionu radomskiego. Zachwycające i pomysłowe. Zobaczcie zdjęcia Sesje świąteczne dla wielu rodzin stały się obowiązkowym punktem na czas Bożego Narodzenia. Do kilku lat są bardzo modne, chwali się nimi wielu mieszkańców regionu. W mediach społecznościowych pojawia się wiele takich sesji z udziałem znanych mieszkańców regionu radomskiego. Zobaczcie co znani pokazali w tym roku. 📢 Świętokrzyscy strażacy w żałobie po śmierci kolegi w tragicznym wypadku w Hucie Nowej Tragiczna śmierć strażaka z jednostki ratowniczo – gaśniczej numer 1 w komendzie miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach wstrząsnęła świętokrzyską strażą pożarną. Ratownicy pogrążeni są w żałobie.

📢 Uczniowie tarnobrzeskiej "Budowlanki" podzielili się opłatkiem podczas szkolnej wigilii. Zobacz zdjęcia W ostatnim dniu przed świąteczną przerwą, uczniowie Zespołu Szkół numer "Budowlanka" w Tarnobrzegu spotkali się na klasowych wigiliach. W tej szkole to już wieloletnia tradycja.

📢 Zespół Sokolanie uatrakcyjnił świąteczne uroczyste msze święte w kościele parafialnym w Trześni. To już mała tradycja Już trzeci rok z rzędu Zespół Pieśni i Tańca Sokolanie z Sokolnik (powiat tarnobrzeski), w pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, zaprosił do wspólnego kolędowania podczas głównych mszy świętych w kościele parafialnym Parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny w Trześni. 📢 Pijani kierowcy poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Widziałeś ich? Zobacz zdjęcia w poniższej galerii Prezentujemy najnowsze zdjęcia i listy gończe kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu i są poszukiwani przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Rozpoznajesz któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje, skontaktuj się z policją. 📢 Kieleckie Pięcioraczki i ich rodzina w bajecznej świątecznej sesji zdjęciowej na Boże Narodzenie 2023 Kieleckie pięcioraczki - Julia, Maja, Karolina, Natalia i Oliwka Szymkiewicz zachwyciły na świątecznej sesji przygotowanej na Boże Narodzenie 2023. Dziewczynki wystąpiły w niej razem z rodzicami, ale show skradła ich najmłodsza siostra, która jest teraz przysłowiowym "oczkiem w głowie" rodziny.

📢 Agata Paź z Kielc, zwyciężczyni "Love Island 7" w zmysłowej sesji świątecznej. Suknia ślubna, kusa mini z głębokim dekoltem i... krasnal Pochodząca z Kielc Agata Paź wzięła udział w siódmej edycji popularnego show "Love Island. Wyspa miłości". Tu poznała Huberta, z którym po wielu przejściach w programie związała się. Para na tyle podbiła serca telewidzów, że wygrali program! To na nich oddali najwięcej swoich głosów. Niestety ich związek szybko się rozpadł. Od tego czasu minęło już kilka miesięcy, a Agata stała się rozpoznawalna. Na bieżąco relacjonuje swoje życie fanom na Instagramie. Przed świętami Bożego Narodzenia pochwaliła się niezwykłą sesją zdjęciową, na której prezentuje się zjawisko. Zobaczcie sami.

📢 W Staszowie pijany wjechał mercedesem do rowu Na ulicy Opatowskiej w Staszowie doszło nocą z poniedziałku na wtorek do kolizji. Po godzinie 3 policjanci dostali zgłoszenie, że mercedes wjechał do rowu.

📢 Wypadek w Suchowoli. Rozbiła się ciężarówka z piwem. Zobacz zdjęcia Ciężarówka przewożąca piwo rozbiła się w środowy ranek na krajowej trasie numer 73 w Suchowoli w powiecie kieleckim. Ładunek wysypał się na drogę, całkowicie ją blokując. 📢 Świąteczne sesje znanych mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Zachwycające i pomysłowe Sesje świąteczne dla wielu rodzin stały się obowiązkowym punktem na czas Bożego Narodzenia. Do kilku lat są bardzo modne, chwali się nimi wielu mieszkańców regionu. W mediach społecznościowych pojawia się wiele takich sesji z udziałem znanych mieszkańców Świętokrzyskiego. Zobaczcie co znani pokazali w tym roku. 📢 Oto najmodniejsze sukienki na sylwestra i studniówkę. W tych kreacjach zrobisz furorę! Przed nami czas wielkich imprez sylwestrowych i studniówek. A w co się ubrać? Jaką sukienkę założyć? Oto najmodniejsze sukienki.

📢 Święta, święta i po świętach! Najlepsze memy z okazji świąt Bożego Narodzenia. Tak śmieją się z siebie internauci Święta, święta i po świętach! Okres Bożego Narodzenia to wspaniały czas, który jednak bardzo szybko mija. Zobaczcie, najlepsze memy, z których śmieją się internauci. 📢 Tak dzisiaj wygląda Zdzisława Sośnicka. Zobacz, jak zmieniła się słynna piosenkarka. Zdjęcia Zdzisława Sośnicka była jedną z najpopularniejszych polskich piosenkarek w latach 70. i 80. Jak wygląda dzisiaj? Kiedyś za jej urodą szalała cała Polska. Zobacz na zdjęciach, jak się zmieniła słynna piosenkarka. Tak wygląda dzisiaj Zdzisława Sośnicka.

📢 Szopka bożonarodzeniowa w kościele pod wezwaniem Świętego Antoniego Padewskiego w Kątach Starych. Zobacz zdjęcia Kościół pod wezwaniem Świętego Antoniego Padewskiego w Kątach Starych w gminie Stopnica z okazji świąt Bożego Narodzenia przygotował piękną bożonarodzeniową szopkę. Zobaczcie na zdjęciach.

📢 Oto horoskop dzienny na środę, 27 grudnia 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 27.12.2023 Horoskop dzienny na środę, 27 grudnia 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 27.12.2023. Horoskop dzienny na środę zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Koncert Arki Noego w kościele parafialnym w Białobrzegach. Były prawdziwe tłumy. Byliście na koncercie? Szukajcie się na zdjęciach We wtorkowy, świąteczny wieczór 26 grudnia kościół w Białobrzegach pod wezwaniem Świętej Trójcy wypełnił się po brzegi. Tak dużą widownię w świątecznym czasie przyciągnął zespół Arka Noego. Była to okazja, by wspólnie pośpiewać kolędy. 📢 Oto najmniejsze wsie w regionie radomskim. Mieszka tam nie więcej niż 15 osób. Są takie, w których jest jeden mieszkaniec Największym i najbardziej licznym miastem w regionie radomskim jest Radom. To wie każdy. Ale czy wiesz, ilu mieszkańców liczy sobie najmniejsza radomska wioska. A raczej osada lub przysiółek bo o miejscowości raczej trudno w tych wypadkach mówić. Prezentujemy zestawienie miejscowości w regionie radomskim, w które według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego mieszka nie więcej niż 15 osób.

📢 Tarnobrzeg. Świąteczne morsowanie i rodzinne spacery nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Boże Narodzenie spędzacie aktywnie. Zobacz zdjęcia Po świątecznym biesiadowaniu czas na ruch i spalanie kalorii. Mieszkańcy Tarnobrzega i okolic aktywnie spędzali drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, kierując swoje kroki nad Jezioro Tarnobrzeskie. Zwolennicy zimnych kąpieli spotkali się na świątecznym morsowaniu w przejrzystej wodzie Perły Podkarpacia. Dopisali spacerowicze, biegacze i miłośnicy sportów wodnych. Zobaczcie zdjęcia. 📢 45. Sylwestrowy Turniej Piłki Nożnej imienia Jerzego Wójcika rusza 28 grudnia w Kielcach. Zobaczcie unikatowe zdjęcia z poprzednich lat W czwartek, 28 grudnia, rusza 45. Sylwestrowy Turniej Piłki Nożnej imienia Jerzego Wójcika w Kielcach. Ma on bogatą tradycję, grało w nim wielu znanych piłkarzy, mających na koncie występy w ekstraklasie, a nawet w reprezentacji Polski. W tym roku zespoły będą rywalizować do 30 grudnia.

📢 Świąteczne spalanie kalorii z Radomskimi Morsami. Do zalewu Borki w Radomiu w drugi dzień świąt weszło sporo osób. Zobacz zdjęcia Radomskie Morsy w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia spotkały się ponownie nad zalewem na Borkach. Piękne słońce i chłodna pogoda zachęciły do zanurzenia się w wodzie. Miłośnicy morsowania z radością odeszli od świątecznych stołów, aby spalić nadmiar kalorii i po raz kolejny zażyć lodowatej kąpieli. Frekwencja dopisała i wszyscy świetnie się bawili. 📢 Dramatyczny wypadek w Hucie Nowej w gminie Bieliny. Z dachującego samochodu wypadły dwie osoby. Obie zginęły Kobieta i mężczyzna wypadli z dachującego samochodu – takie makabryczne sceny rozegrały się we wtorek w miejscowości Huta Nowa w gminie Bieliny. Przeszło godzinę trwała reanimacja. Niestety, nie powiodła się. Obie osoby jadące samochodem nie przeżyły. Życie stracił 25-letni strażak i jego 33-letnia towarzyszka.

📢 W parafii Matki Bożej Fatimskiej w Kielcach-Dyminach obsypali owsem biskupa Mariana Florczyka! Na pamiątkę ukamienowania świętego Szczepana Po uroczystej sumie w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia wierni na pamiątkę ukamienowania świętego Szczepana obsypali owsem księdza biskupa Mariana Florczyka. To wydarzenie to już świąteczna tradycja w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Kielcach-Dyminach. Wszystko wskazuje na to, że jest to jedyna parafia w diecezji kieleckiej, w której obowiązuje ten zwyczaj. 📢 Szopki betlejemskie w kościołach powiatu staszowskiego. Zobaczcie zdjęcia Piękne szopki betlejemskie w kościołach powiatu staszowskiego przybliżają tajemnicę Bożego Narodzenia. Podczas pasterki została do nich wniesiona figura nowonarodzonego Jezusa. To tradycja, nie tylko w polskim kościele. Zobaczcie, jak się prezentują.

📢 Oto najlepiej oceniane kościoły w Grójcu i powiecie grójeckim według użytkowników Google. Zobacz Przygotowaliśmy ranking dziesięciu najlepiej ocenianych przez użytkowników Google kościołów w Grójcu i powiecie grójeckim. Które i za co zyskały najlepsze opinie internautów?

📢 Śmiertelny wypadek pod Warką. Samochód osobowy wypadł z drogi i dachował. Zginął 21-letni pasażer Do tragicznego wypadku doszło we wtorek, 26 grudnia na drodze w gminie Warka w powiecie grójeckim. Samochód osobowy zjechał z drogi i dachował. Zginął młody pasażer samochodu. 📢 Wigilijny Mikołaj odwiedził dzieciaki w szpitalach w Tarnobrzegu, Stalowej Woli i Mielcu. Były prezenty i dużo radości. Zdjęcia W ramach akcji "Wigilijny Mikołaj w Szpitalu" dokładnie 24 grudnia, czyli w wigilię Bożego Narodzenia, Święty Mikołaj i Śnieżynka odwiedzili oddziały dziecięce w szpitalach w Stalowej Woli, Tarnobrzegu oraz w Mielcu, gdzie obdarowali dzieci prezentami. Po ustaleniach ze szpitalem w Nisku wizyta tam została odwołana, ponieważ wszystkie dzieci przed świętami zostały wypisane do domów i mogły cieszyć się świąteczną atmosferą wśród najbliższych.

📢 Sebastian Michalski z Kielc odkrywa Amerykę. Mnóstwo atrakcji, fascynujące miejsca Sebastian Michalski, przedsiębiorca z Kielc, wyruszył z rodziną w podróż do Ameryki. Ostatnim razem był tu 23 lata temu, więc odkrywa ten kontynent na nowo. Wraz z żoną Mariolą oraz córkami Mileną i Mają, przebywają obecnie w Nowym Jorku. 📢 Drużyna FC Buenos triumfowała w 30. Turnieju Grudniowym trójek piłkarskich. Emocjonujący finał odbył się w hali w Zagnańsku Drużyna FC Buenos triumfowała w 30 Turnieju Grudniowym trójek piłkarskich. W finale w Zagnańsku na hali GOSiR pokonała Banga I 3:1, choć przegrywała po trafieniu Mateusza Zacharskiego. Szybko do remisu doprowadził Kacper Rogoziński, a kolejne gole strzelili Michał Pokora i Maciej Pokora.

📢 Iwaniska wystrojone na święta. Zobacz jak prezentują się iluminacje świąteczne w mieście Iwaniska wyglądają bardzo świątecznie. Na rynku stanęła piękna choinka, a tuż przy urzędzie miasta niezwykła szopka betlejemska. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Kultowe kosmetyki PRL-u. To największe hity minionej epoki. Pamiętacie? Zobaczcie zdjęcia Mydło "Zielone jabłuszko", szampon "Familijny", dezodorant "Impuls" to jedne z wielu kultowych kosmetyków PRL-u. Zobacz jakie jeszcze kosmetyki królowały w polskich domach. 📢 Święta Joanny Opozdy w nowym domu. Syn Vincent już lepił uszka Wielka radość w domu Joanny Opozdy, pięknej aktorki z Buska-Zdroju. Gwiazda pokazała zdjęcia z rodzinnego świętowania z synem i najbliższymi w nowym mieszkaniu. Zobaczcie, jak mały Vincent cieszy się z prezentów i pomaga w kuchni. 📢 Żłobki czasów PRL-u. Tak wyglądała opieka nad maluchami. Pamiętacie? Zobaczcie zdjęcia Dzisiejsze żłobki różnią się znacznie od tych jakie funkcjonowały w latach PRL-u. Kolorowe, wyposażone w atestowane zabawki, z zajęciami edukacyjnymi dla trochę starszych maluchów. A jak wyglądały żłobki w minionej epoce, chodziliście do takich? Zajrzyjcie do galerii i przenieście się w czasie.

📢 Żywa szopka betlejemska w Brzezinach. Kucyk, owce, kaczki i wiele innych zwierząt w Brzezińskim Betlejem. Zobacz zdjęcia i wideo W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia zorganizowano już po raz trzeci "Brzezińskie Betlejem". Mieszkańcy gminy Morawica wspólnie śpiewali kolędy i podziwiali zwierzęta w żywej szopce. Radość, szczególnie najmłodszym, sprawiły między innymi kucyk, owce, kozy, kaczki i gęsi. 📢 Potworna zbrodnia w wigilijną noc. Ta wstrząsająca historia wydarzyła się naprawdę w Zrębinie Zrębin. Niewielka wieś pod Połańcem, w byłym województwie tarnobrzeskim, obecnie świętokrzyskim. Kilkadziesiąt domów, asfaltowa droga, jakiś sklep, remiza. Wieś jak każda inna, ale tylko na pozór. Jej mieszkańcy wciąż bowiem noszą piętno potwornej zbrodni, która wydarzyła się tutaj w wigilię Bożego Narodzenia 1976 roku. Wyrok - kary śmierci dla czterech mężczyzn, zapadł 44 lata temu, 10 listopada 1979 roku. Przypominamy wstrząsające wydarzenia.

📢 Wigilia Radomskich Morsów w zalewie Borki. Na lodowatą kąpiel skusiło się mnóstwo osób. Zobacz nowe zdjęcia Radomskie Morsy cały czas korzystają z niskich temperatur i nie odpuszczają nawet w święta. W wigilijną niedzielę, 24 grudnia spora grupa miłośników lodowatych kąpieli znów spotkała się nad zalewem Borki w Radomiu. Zobacz nowe zdjęcia. 📢 Cała rodzina przy jednym stole. Zobaczcie najlepsze memy o wigilii Wyjątkowa, wigilijna noc to czas spotkań całych rodzin. Przy suto zastawionym stole miliony Polaków łamią się opłatkiem, wręczają sobie podarunki i spotykają się z dawno nie widzianymi krewnymi. To także czas rozmów, często na... niewygodne tematy. Jak internauci widzą wigilię? To materiał na świetne memy! Sami zobaczcie 📢 Pasterka 2023 w bazylice katedralnej w Sandomierzu. "Wszystkie drogi prowadzące do Boga są dobre". Zobacz zdjęcia Śpiewem kolędy „Wśród nocnej ciszy” oraz procesyjnym wniesieniem figurki Dzieciątka Jezus rozpoczęła się w bazylice katedralnej w Sandomierzu uroczysta Pasterka, której przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz.

📢 Pasterka w parafii świętego Marcina w Połańcu. Mieszkańcy dzielili się opłatkiem Uroczysta pasterka została odprawiona w parafii świętego Marcina w Połańcu. Wielu mieszkańców przyszło powitać nowonarodzonego Jezusa. 📢 Edyta Herbuś spędza święta u babci Tosi w gminie Bieliny. Czułości, sałatka jarzynowa i wspólne kolędowanie Edyta Herbuś tradycyjnie w święta odwiedziła babcię Tosię i dziadka Tadeusza w Hucie Nowej, w gminie Bieliny. To czas pełen radości z bycia razem. Jest wspólne śpiewanie kolęd i szykowanie posiłków, w tym sałatki jarzynowej, którą skrupulatnie kroił partner tancerki, Piotr Bukowiecki. 📢 Wigilijne morsowanie w Jeziorze Tarnobrzeskim. Zrzucili świąteczne sweterki i wskoczyli do zimnej wody. Zobacz zdjęcia W niedzielę 24 grudnia na wigilijnym morsowaniu spotkała się grupa miłośników kąpieli w zimnej wodzie z klubu BodyMors Tarnobrzeg. Powiało śniegiem, temperatura wynosiła ledwie dwa stopnie, ale morsy cieszyły się jak dzieci. W samo południe zrzuciły świąteczne sweterki i wskoczyły do Jeziora Tarnobrzeskiego. Było zimno, że ho ho!

📢 12. Wigilijny bieg dookoła Jeziora Tarnobrzeskiego w Tarnobrzegu. Aktywny i charytatywny początek świętowania. Zobacz zdjęcia i wideo W niedzielny poranek grupa aktywnych mieszkańców Tarnobrzega i okolic wystartowała w Wigilijnym Biegu dookoła Jeziora Tarnobrzeskiego. Była to już dwunasta edycja sportowo - towarzyskiej imprezy, która oprócz przedświątecznego rozruchu ma też cel charytatywny. Biegacze przekazali datki na wsparcie potrzeb schroniska dla bezdomnych zwierząt "U Machowiaków" w Tarnobrzegu. 📢 Tak znani ze Świętokrzyskiego świętują Boże Narodzenie. Niezwykłe tradycje Święta Bożego Narodzenia to dla wielu z nas wyjątkowy czas w gronie najbliższych, spotkania z rodziną i chwila wytchnienia. Niektórzy mają jednak dość nietypowe sposoby ich spędzania. O to, jak spędzają tegoroczne święta, zapytaliśmy znanych osoby ze Świętokrzyskiego. 📢 Oto złodzieje i włamywacze poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach. Wystawiono za nimi listy gończe. Rozpoznajecie ich? Świętokrzyska Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Kielcach, na wnioski prokuratur i sądów regularnie publikuje wizerunki przestępców poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Wśród nich są również złodzieje i włamywacze. Rozpoznajesz którąś z tych osób? Koniecznie skontaktuj się z policją.

📢 Enea Czarni Radom kontra PGE Skra Bełchatów. Kibicowałeś Woskowym w przedświąteczną sobotę? Znajdź się na zdjęciach [FOTO] W debiucie trenera Waldo Kantora zespół Enea Czarnych Radom grał z PGE Skrą Bełchatów. Kibicowałeś Wojskowym w tym niezwykle ważnym i zaciętym dla układu tabeli meczu? Znajdź się na zdjęciach. Duża galeria z trybun. 📢 Sylwester 2023/2024. Gdzie się wybrać na bal sylwestrowy w Kielcach? Zobacz oferty i ceny Już za niecały miesiąc pożegnamy stary, 2023 rok. A gdzie w Kielcach wybrać się na imprezy sylwestrowe? Zobaczcie oferty.

📢 Joanna Opozda urządziła stylowe poddasze w nowym domu. Tak wypoczywa aktorka Na początku października Joanna Opozda pochwaliła się na Instagramie wspaniałą nowiną. Pochodząca z Buka-Zdroju aktorka przeprowadziła się do swojego nowego domu, którego wykończeniem zajmowała się od wielu miesięcy. Teraz gwiazda pokazała, jak zaaranżowała poddasze z wypoczynkiem. To tutaj relaksuje się i w spokoju może oddać się czytaniu książek. Fani od razu zapytali o Remigliusza Mroza, pisarza z którym już od dawna łączą Asię. Zobaczcie, w jakich luksusach mieszka i żyje Joanna Opozda wraz z synkiem Vincentem.

