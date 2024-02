Przegląd prasy 29.02.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak wygląda największy bankiet w Polsce! Wspaniała Gala PSB w Kielcach - tysiące gości, tony jedzenia i występ Agnieszki Chylińskiej ”?

Prasówka 29.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak wygląda największy bankiet w Polsce! Wspaniała Gala PSB w Kielcach - tysiące gości, tony jedzenia i występ Agnieszki Chylińskiej Jak co roku, z ogromnym rozmachem i gościnnością świętowała sukces Grupa PSB mająca swoją siedzibę w Wełeczu koło Buska-Zdroju. Na bankiet w Kielcach, który odbył się w środę, 28 lutego, zaproszono trzy tysiące gości – partnerów biznesowych. Na scenie i na parkiecie w Targach Kielce była wspaniała zabawa, gwiazdą wieczoru była Agnieszka Chylińska. Zobaczcie zakulisowe ciekawostki.

📢 Wielka gala PSB w Kielcach. Zobacz, kto fotografował się na ściance Za nami wielka gala Grupy PSB. Firma ma swoją siedzibę w Wełeczu koło Buska-Zdroju, ale swój sukces świętowała hucznym bankietem w Kielcach, który odbył się w środę, 28 lutego. Zaproszono trzy tysiące gości – partnerów biznesowych. Na scenie i na parkiecie w Targach Kielce była wspaniała zabawa, gwiazdą wieczoru była Agnieszka Chylińska. Na ściance fotografowało się wiele osób. Zobaczcie, kto był.

📢 Mister Studniówki 2024. Oto liderzy głosowania w Świętokrzyskiem. Zobacz zdjęcia Wybory Miss i Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę oraz najprzystojniejszego mężczyznę podczas tegorocznych studniówek w regionie świętokrzyskim. O wyniku zdecydują – po połowie głosy jury i głosy czytelników. To już ostatnie dni głosowania. Który z kandydatów jest faworytem Internautów? Zobaczcie liderów rankingu w województwie.

Prasówka 29.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Miss Studniówki 2024. Oto liderki głosowania w Świętokrzyskiem. Która najpiękniejsza? Zobacz zdjęcia Wybory Miss i Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę oraz najprzystojniejszego mężczyznę podczas tegorocznych studniówek w regionie świętokrzyskim. O wyniku zdecydują – po połowie głosy jury i głosy czytelników. To już ostatnie dni głosowania. Która z kandydatek jest faworytką Internautów? Zobaczcie liderki rankingu w województwie.

📢 Uroczyste otwarcie Muzeum Historii Klubu Iskra Kielce. W Hali Legionów na wernisażu było wiele znanych osób związanych z piłką ręczną Wiele znanych osób, głównie ze świata piłki ręcznej, wzięło udział w uroczystym wernisażu w Hali Legionów w Kielcach. Otwarto Muzeum Historii Klubu Iskra Kielce, w którym znajduje się ponad 600 eksponatów ważnych dla kieleckiej i polskiej piłki ręcznej. To pierwsze tego typu miejsce w Polsce. Jego otwarcie było prawdziwym świętem. 📢 W Kielcach wręczono odznaki za zasługi dla piłki ręcznej. Otrzymali je między innymi Marek Smolarczyk, Marek Przybylski, Wojciech Zielonko W środę, 28 lutego, odbył się uroczysty wernisaż w Hali Legionów, podczas którego otwarto Muzeum Historii Klubu Iskra Kielce. Zanim zaprezentowano eksponaty zebrane w muzeum, wręczone zostały odznaki za zasługi dla piłki ręcznej.

📢 Wybory 2024. Trzecia Droga, Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 zaprezentowała kandydatów na radnych Kielc. Zobacz zdjęcia i wideo Trzecia Droga, czyli koalicja Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 zaprezentowała kandydatów na radnych do Rady Miasta w Kielcach. Wśród nich są przedsiębiorcy, pedagodzy, ekonomiści, przedstawiciele służby zdrowa, działacze społeczni a także obecni radni. 📢 Pogrzeb Urszuli Białobok w Michałowie. Znaną hodowczynię żegnały tłumy Uroczystości pogrzebowe ku czci Urszuli Białobok, byłej głównej hodowczyni w Stadninie Koni w Michałowie, odbyły się w środę, 28 lutego, w miejscowym kościele parafialnym. W świątyni i na cmentarzu zjawiły się tłumy ludzi - rodzina, mieszkańcy gminy, przedstawiciele władz oraz ludzie związani z hodowlą koni arabskich oraz bydła mlecznego z całej Polski. 📢 Gmina Nowa Dęba. Halina Ordon nie będzie już szefową Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach. Piękne pożegnanie podczas prezentacji albumu W Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach (powiat tarnobrzeski) zorganizowano w poniedziałek 26 lutego promocję albumu "Nasze rodzime - nasze lasowiackie", będącego fotograficzną retrospekcją z 25 lat działalności Zespołu Ludowego "Cyganianki" oraz Kapeli Ludowej "Lasowiacy". Wydarzenie to było również okazją do pożegnania odchodzącej na emeryturę Haliny Ordon.

📢 Oto horoskop dzienny na czwartek, 29 lutego 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na czwartek, 29 lutego 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 29.02.2024. Horoskop dzienny na czwartek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 Wybory 2024. Krzysztof Ołownia oficjalnie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego W środę, 28 lutego podczas specjalnej konferencji w biurze ostrowieckich parlamentarzystów, oficjalnie przedstawiono Krzysztofa Ołownię jako kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego.

📢 Wybory 2024. Zbigniew Piątek, kandydat na burmistrza Piekoszowa w środę, 28 lutego zainaugurował kampanię. Zobacz zdjęcia i zapis transmisji W środę, 28 lutego kandydat na burmistrza Piekoszowa i obecny jego włodarz Zbigniew Piątek zainauguruje kampanie wyborczą. Przedstawi też kandydatów na radnych w poszczególnych okręgach startujących z jego komitetu wyborczego. Inauguracja rozpocznie się o godzinie 17 w Kinie Piksel w Piekoszowie. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo.

📢 "Ich nowy dom". Kontrowersje w sprawie odbudowy spalonego domu w Suchedniowie. Przez urzędowe procedury wycofały się już dwie firmy "Ich nowy dom" - akcja świętokrzyskich przedsiębiorców, by odbudować spalony dom dla dwóch rodzin w Suchedniowie, staje pod znakiem zapytania. Firmy budowlane z naszego regionu postanowiły nieodpłatnie wybudować dom dla dwóch poszkodowanych w pożarze rodzin. Wszystko szło sprawnie, zbiórka pieniędzy na umeblowanie i nowe życie szybowała w górę. Ale przez długą procedurę wydawania pozwolenia na budowę, wycofało się już dwóch przedsiębiorców. 📢 Bliźniacy Kamil i Karol Michalak ze Skalbmierza to pierwsi mieszkańcy gminy urodzeni w 2024 roku. Zobacz zdjęcia Bliźniacy Kamil i Karol Michalak ze Skalbmierza to pierwsi mieszkańcy gminy urodzeni w 2024 roku. Przedstawiciele samorządu złożyli wizytę niemowlętom i ich rodzicom. Przekazali też list gratulacyjny, kwiaty i upominki.

📢 Tarnobrzeg. Była prezes upadłego Banku Spółdzielczego w Grębowie pozostanie w areszcie. Dlaczego sąd nie uwzględnił jej wniosku? W środę, 28 lutego dokończyła składanie wyjaśnień 70-letnia Janina K. - była prezes Banku Spółdzielczego w Grębowie, jedna z oskarżonych w procesie dotyczącym wielomilionowych przekrętów bankowych, które doprowadziły do upadku banku. Na kolejnym terminie kobieta ma odpowiadać na pytania stron. Czego można się spodziewać?

📢 W Kielcach rozpoczęły się Targi Grupy PSB. Tysiące gości, wspaniałe nowinki budowlane oraz znany restaurator Mateusz Gessler W środę, 28 lutego w Targach Kielce rozpoczęły się dwudniowe 22. Targi Grupy Polskie Składy Budowlane. To jedna z najważniejszych imprez dla branży budowlanej z całej Polski, w której udział bierze ponad 5 tysięcy partnerów PSB i dostawców tej grupy. Wieczorem odbędzie się wielka gala, której gwiazdą będzie Agnieszka Chylińska. Zobaczcie zdjęcia i film.

📢 Tak było na imprezie w Lux Clubie w Brzozowej. Wystąpił Bonus RPK. Zobacz zdjęcia Bonus RPK wystąpił w sobotę, 24 lutego w Lux Clubie w Brzozowej. Zobaczcie zdjęcia z zabawy. 📢 Trwa budowa wiaduktu na ulicy Żeromskiego w Radomiu. Rosną filary i przyczółki. Zobaczcie zdjęcia Na placu budowy nowych wiaduktów łączących ulicę Żeromskiego i Lubelską w Radomiu wre robota. Trwa budowa przyczółków i filarów nowej konstrukcji.

📢 Trzy magiczne zapachy, dzięki którym każdy mężczyzna będzie twój! Sprawdź perfumy, które zawrócą w głowie facetowi Zakochana kobieta jest w stanie wiele zrobić, by zdobyć uwagę i przychylność wybranego mężczyzny. Jednym ze skuteczniejszych sposobów na uwodzenie od wieków są perfumy. Obecnie na rynku ich wybór jest ogromny. Po jakie sięgnąć, by nie tylko ładnie pachniały, ale przede wszystkim zadziałały na mężczyznę? Podpowiadamy trzy zapachy i przykładowe perfumy z ich użyciem.

📢 Złote Gody w Promnie. Była msza w intencji małżonków, medale i poczęstunek dla jubilatów Dziewięć par z gminy Promna świętowało wspólnie 50-lecie małżeństwa. Z okazji Złotych Godów zostali odznaczeni specjalnymi medalami. W kościele parafialnym w Promnie została odprawiona msza w ich intencji, a później wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany w Zakaładzie Aktywności Zawodowej w Adamowie.

📢 Samorządowiec Roku 2023 w powiecie starachowickim. Marzena Bernat i Mirosław Seweryn najlepszymi włodarzami, Tomasz Ziewiec radnym We wtorek, 27 lutego, w Grand Hotelu w Kielcach odbyło się wręczenie nagród w plebiscycie „Echa Dnia” Samorządowiec Roku 2023. Tytuł najlepszego włodarza w powiecie starachowickim otrzymali Marzena Bernat, wójt Gminy Brody oraz Mirosław Seweryn, wójt Gminy Mirzec. Najskuteczniejszym radnym w powiecie został Tomasz Ziewiec, radny Rady Gminy Pawłów.

📢 Parafianie z Przysuchy wzięli udział w pierwszym spacerze z kijkami. Dotarli do sanktuarium w Skrzyńsku Pierwszy raz parafianie w Przysusze, przy kościele pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena wyruszyli na spacer z kijkami. Impreza tak się spodobała, że będzie kolejny spacer. 📢 Samorządowiec Roku 2023 w powiecie włoszczowskim. Grzegorz Dziubek, Tadeusz Piekarski, Jarosław Dominik i Małgorzata Gusta nagrodzeni We wtorek, 27 lutego, w Grand Hotelu w Kielcach odbyło się wręczenie nagród w plebiscycie „Echa Dnia” Samorządowiec Roku 2023. Tytuł najlepszego włodarza w powiecie włoszczowskim otrzymali: Grzegorz Dziubek – burmistrz Miasta i Gminy Włoszczowa, Tadeusz Piekarski, wójt Gminy Secemin i Jarosław Dominik, wójt Gminy Radków. Najskuteczniejszą radną w powiecie została Małgorzata Gusta, radna Rady Powiatu Włoszczowskiego. 📢 Samorządowiec Roku 2023 w powiecie staszowskim. Marcin Adamczyk najlepszym włodarzem, a Tomasz Otrębski najskuteczniejszym radnym We wtorek, 27 lutego, w Grand Hotelu w Kielcach odbyło się wręczenie nagród w plebiscycie „Echa Dnia” Samorządowiec Roku 2023. Tytuł najlepszego włodarza w powiecie staszowskim otrzymał Marcin Adamczyk, burmistrz Miasta i Gminy Bogoria. Najskuteczniejszym radnym w powiecie został Tomasz Otrębski z Rady Miasta i Gminy Staszów.

📢 Oto oryginalne imiona dla dziewczynek. W województwie mazowieckim mało kto je nadaje, są piękne i wyjątkowe! Jakie imiona dla dzieci w 2023 wybierali rodzice? Czy mieszkańcy województwa mazowieckiego zaskoczyli wyborem imion dla swoich pociech? Mamy dla Was listę najmniej popularnych imion nadanych dzieciom w regionie w 2023 roku. Każde z nich otrzymało tylko dwoje dzieci. Sprawdź listę najbardziej oryginalnych imion żeńskich w 2023 roku. 📢 Wybory 2024. Wiktor Kowalski, kandydat na burmistrza Łopuszno bez tajemnic. Śpiewa, maluje, jest żołnierzem Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Wiktor Kowalski, kandydat na burmistrza miasta i gminy Łopuszno w nadchodzących wyborach. 📢 Wybory 2024. Kandydatka na prezydentkę Kielc Agata Wojda przedstawiła plan na ożywienie centrum miasta. Zapis transmisji z konferencji Rewitalizacja centrum Kielc i przeniesienie działań Kieleckiego Parku Technologicznej na ulicę Sienkiewicza zapowiada Agata Wojda, kandydatka na prezydenta Kielc z Koalicji Obywatelskiej. Swoje pomysły przedstawiła w środę, 28 lutego na konferencji prasowej przed budynkiem przy ulicy Sienkiewicza 76, który kilka lat temu zyskał tytuł najbrzydszego budynku w Polsce.

📢 Te imiona dla chłopców są naprawdę oryginalne. W województwie mazowieckim prawie nikt ich nie wybiera. Szukasz imienia dla syna? Sprawdź Imiona dla dzieci 2023. Czy mieszkańcy województwa mazowieckiego zaskoczyli wyborem imion dla swoich dzieci? Mamy dla Was listę najmniej popularnych imion nadanych chłopcom w regionie w 2023 roku. Każde z nich otrzymało tylko dwoje dzieci. Sprawdź listę najmniej popularnych imion męskich w 2023 roku.

📢 Wybory 2024. Burmistrz Piekoszowa Zbigniew Piątek przedstawił swoich kandydatów na radnych. Zobacz kto wystartuje Burmistrz Piekoszowa i kandydat na to stanowisko w nadchodzących wyborach samorządowych Zbigniew Piątek przedstawił kandydatów na radnych z Komitetu Wyborczego wyborców Zbigniewa Piątka. 📢 Świętokrzyski Kongres Ekonomii Społecznej we Włoszczowie. 140 uczestników z 50 organizacji pozarządowych. Zobaczcie zdjęcia W Światowym Dniu Organizacji Pozarządowych Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zorganizował we Włoszczowie wydarzenie ekspercie dla świętokrzyskich organizacji pozarządowych.

📢 Dowcipy, dużo selfie, komplementy i dobra zabawa. Kulisy gali Laur Samorządowy i Samorządowiec Roku 2023. Zobacz zdjęcia Po eleganckiej gali Laur Samorządowy i Samorządowiec Roku 2023, gdzie wybrano najlepszych radnych i włodarzy nadszedł czas na nieco mniej oficjalne rozmowy i dobrą zabawę przy sutym bufecie. Zaproszeni goście w tym roku wyjątkowo mocno skupili się na robieniu sobie zdjęć i filmików, by publikować je w mediach społecznościowych. Nie zabrakło też zabawnych przypadków i osobistych żarcików prosto ze sceny. Zobaczcie zdjęcia z kulis.

📢 Piłka ręczna. Skrzydłowy Industrii Kielce Arkadiusz Moryto: Mnie się upiekło, Szymonowi chyba nie. Ten dzień jest dla nas bardzo trudny Piłkarze ręczni Industrii Kielce w czwartek, 29 lutego, w Hali Legionów, zagrają ważny mecz Ligi Mistrzów z Kolstad Handball. Początek tego pojedynku o godzinie 18.45. Podopieczni Talanta Dujszebajewa zagrają poważnie osłabieni. W poniedziałek do licznego grona kontuzjowanych dołączył Szymon Sićko. Doznał urazu w wyjazdowym spotkaniu z Gwardią Opole.

📢 Oto Samorządowcy Roku 2023 w Świętokrzyskiem. Najlepszy Zbigniew Janik, wójt gminy Gnojno. Zobacz zdjęcia z gali Zbigniew Janik, wójt gminy Gnojno w powiecie buskim otrzymał tytuł Samorządowca Roku 2023 w województwie świętokrzyskim. Drugie miejsce zajął Paweł Zagaja, burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn, a trzecie wójt gminy Waśniów Krzysztof Gajewski. Z kolei najwyżej ocenionym radnym został radny Rady Miasta Kielce Kamil Suchański. Najlepiej ocenianym Członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego została wicemarszałek Renata Janik. We wtorek, 27 lutego, w Grand Hotelu w Kielcach odbyło się wręczenie nagród w plebiscycie „Echa Dnia” Samorządowiec Roku 2023. Zobaczcie zdjęcia z gali.

📢 Laur Samorządowca dla najbardziej zasłużonych w Świętokrzyskiem. Poznaj laureatów nagrody Po raz pierwszy przyznaliśmy wyjątkową nagrodę, Laur Samorządowca, dla najbardziej zasłużonych na rzecz rozwoju małej ojczyzny. Poznaj świętokrzyskich samorządowców, którzy zostali wyróżnieni za podjęte decyzje oraz zrealizowane zadania w trakcie całej 5-letniej kadencji.

📢 Powstaje sklep Bricomarché w Tarnobrzegu. Franczyzowy supermarket typu dom i ogród zostanie otwarty wiosną Należąca do Grupy Muszkieterów sieć marketów budowlanych Bricomarché otworzy sklep w Tarnobrzegu. Będzie to franczyzowy supermarket typu "dom i ogród" w dobrze znanym mieszkańcom miejscu. Obiekt niebawem zmieni szyld, klientów zaprosi na zakupy już tej wiosny. 📢 Piłkarze Korony Kielce byli oblegani przez fanów po meczu z Legią Warszawa. Pozowali do zdjęć, rozdawali autografy. Zobacz kulisy spotkania Wracamy jeszcze do niezwykle emocjonującego meczu Korony Kielce z Legią Warszawa w 22. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Emocjonujący pojedynek na Suzuki Arenie zakończył się remisem 3:3. A my mamy jeszcze dla Was wyjątkowe zdjęcia piłkarzy Korony z kibicami po końcowym gwizdku arbitra Szymona Marciniaka z Płocka. 📢 Wybory samorządowe 2024. Artur Standowicz kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Radomia Artur Standowicz, były wicewojewoda Mazowsza powalczy o urząd prezydenta Radomia, jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości. - Mamy pomysły, wiemy co zrobić i z tymi pomysłami idziemy do wyborów. Już niebawem będziemy zapraszać mieszkańców na spotkania, żeby rozmawiać i zaprezentować to, co chcemy zrobić dla Radomia - mówi Artur Standowicz.

📢 Poznaj swojego dzielnicowego w Stalowej Woli i powiecie. Kto pełni służbę? To on może ci pomóc. Zobacz zdjęcia Dzielnicowy to policjant, który doskonale zna dzielnice i osiedla, na których mieszkamy, a także najmniejsze miejscowości. To on nam pomoże w problemach, dlatego warto wiedzieć, do kogo zwrócić się o pomoc. Poznajcie dzielnicowych działających w Stalowej Woli oraz gminach powiatu stalowowolskiego. Każdy z nich na najbliższe pół roku ma nowe plany do zrealizowania na poszczególnych osiedlach. Jakie?

📢 W Sandomierzu podpisano umowę z wykonawcą na budowę Lwowskiej Bis. To będzie ogromne przedsięwzięcie. Zobacz zdjęcia i film To bardzo ważny dzień dla Sandomierza i mieszkańców naszego miasta – powiedział w murach Zamku Królewskiego Marcin Marzec, burmistrz Królewskiego Miasta, podczas podpisania umowy na budowę Lwowskiej Bis. Na realizację zadania wykonawca ma 46 miesięcy.

📢 Wielki powrót Multikina w Galerii Korona w Kielcach. Po awarii i zalaniu wodą jest jak nowe i zaprasza na premierę. Zobaczcie film Minęły trzy tygodnie od awarii rury w Galerii Korona w Kielcach. Pod wodą znalazł się jeden poziom, w tym Multikino, które musiało zawiesić swoją działalność na czas remontu. Teraz powraca i pierwsze seanse obejrzymy już w piątek, 1 marca. Zobaczcie film.

📢 Na osiedlu Północ w Połańcu powstanie nowoczesne przedszkole. Ruszyła budowa We wtorek 27 lutego na osiedlu Północ w Połańcu miało miejsce oficjalne przekazanie placu budowy pod nowoczesne przedszkole. Placówka będzie dostępna dla dzieci już w przyszłym roku. 📢 Dużo usterek wykrytych na nowym stadionie Oskara Przysucha. Inwestycja ma być poprawiona Zalegająca woda w części pomieszczeń stadionu, widoczne szerokie szczeliny w ścianach, zacieki – to i wiele innych usterek wykryto na nowym stadionie Oskara Przysucha. Inwestycja ma być poprawiona do 30 kwietnia.

📢 Najstarsza mieszkanka Podkarpacia skończyła 109 lat! Pani Anna Winiarska dostała piękny bukiet kwiatów Urodziła się 23 lutego 1915 roku w Hucie Gogołowskiej (powiat strzyżowski), gdzie mieszka do dziś, więc kilka dni temu pani Anna Winiarska świętowała 109. urodziny! Według portalu najstarsipolacy.pl jest obecnie najstarszą osobą żyjącą na Podkarpaciu i jedną z najstarszych w historii mieszkających na tym terenie.

📢 Protest rolników na węźle drogowym w Jedlance w gminie Jedlińsk. Ekspresowa "siódemka" była zablokowana Protestujący rolnicy zablokowali we wtorek, 27 lutego węzeł drogowy na ekspresowej siódemce w miejscowości Jedlanka w gminie Jedlińsk. Blokada trwała do godziny 16. 📢 Oto najtańsze domy na sprzedaż w Opatowie. Zobacz, ile trzeba za nie zapłacić i jak wyglądają Dom z ogrodem to marzenie niejednej osoby. W Opatowie i powiecie jest wiele nieruchomości na sprzedaż. Zobaczcie ceny i zdjęcia domów na sprzedaż.

📢 Komitet wyborczy prezydenta Tarnobrzega Dariusza Bożka Razem dla Tarnobrzega odsłania karty. Oto wszyscy kandydaci na radnych. Sprawdź Jako pierwszy w Tarnobrzegu swoją wyborczą talię kart wyłożył na stół Komitet Wyborczy Wyborców Dariusza Bożka Razem dla Tarnobrzega, który w wyborach samorządowych wystawi 29 kandydatów na radnych miejskich. W tym gronie są obecni radni, ale także osoby nowe, które dotąd nie miały z samorządem nic wspólnego.

📢 Show kibiców na meczu Enea Czarni Radom - PSG Stal Nysa. Byłeś na trybunach? Poszukaj się na zdjęciach! Część 2 Ale show kibiców na meczu Enea Czarni Radom - PSG Stal Nysa! Na trybunach Radomskiego Centrum Sportu pojawiło się kilka tysięcy fanów, którzy cieszyli się z wygranej Wojskowych 3:1 - byłeś wśród nich? Poszukaj się na naszych zdjęciach. Oto część druga zdjęć z poniedziałkowego meczu.

📢 Kibice na meczu Enea Czarni Radom - PSG Stal Nysa w PlusLidze. Mnóstwo fanów! Znajdź się na zdjęciach W poniedziałkowy wieczór mnóstwo kibiców stawiło się w hali Radomskiego Centrum Sportu na meczu Plus Ligi. Enea Czarni Radom wygrali 3:1 z PSG Stalą Nysa. To efekt między innymi akcji budowania frekwencji jaką robił Robert Prygiel. 📢 Gorąca debata o Airport City na sesji w Radomiu. Miasto ma rachunek do zapłacenia za budowę lotniska Działania na rzecz rozwoju lotniska w Radomiu i informacja na temat tak zwanego „Airport City” była jednym z tematów poniedziałkowej sesji Rady Miasta Radomia. Radni dowiedzieli się, że do 2040 roku miasto musi zapłacić około 300 milionów złotych z tytułu budowy obiektów lotniskowych. 📢 Wybory 2024. Trzecia Droga, koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 pokazała w Kielcach kandydatów. Zobacz film i zdjęcia W poniedziałek 26 lutego oficjalnie ogłoszono kandydatów Trzeciej Drogi, czyli koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni, którzy zawalczą o miejsca w Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Wśród nich jest wielu bardzo znanych ludzi ze świata kultury, polityki czy samorządu. O tym, że Trzecia Droga ma duży apetyt na wygraną mówił podczas konferencji europoseł i szef Polskiego Stronnictwa Ludowego w Świętokrzyskiem Adam Jarubas.

📢 "Ojciec Mateusz" wrócił na plan do Sandomierza. W poniedziałek 26 lutego ekipa pracowała na ulicy Mariackiej i na Rynku. Zdjęcia i film Aktorzy i statyści rozpoczęli w poniedziałek, 26 lutego w Sandomierzu zdjęcia do kolejnych odcinków popularnego serialu "Ojciec Mateusz”. Serialowa ekipa w Sandomierzu będzie gościła do piątkowego popołudnia. Na planie w ciągu kilku dni pokaże się czołówka serialowych aktorów. Nie zabraknie także gości. 📢 Oto najtańsze domy na sprzedaż w Starachowicach i powiecie. Zobacz ile trzeba za nie zapłacić i jak wyglądają Dom z ogrodem to marzenie niejednej osoby. W Starachowicach i powiecie jest wiele nieruchomości na sprzedaż. Zobaczcie ceny i zdjęcia domów na sprzedaż.

📢 Domy na sprzedaż w Lipsku i powiecie lipskim. Zobacz, jak wyglądają. Jakie są ich ceny? W powiecie lipskim nie brakuje domów na sprzedaż. Przygotowaliśmy zestawienie nieruchomości. Sprawdź, ile trzeba zapłacić, by stać się posiadaczem domu. Prezentujemy je od najtańszego do najdroższego. Dane pochodzą z serwisu OTODOM.PL.

📢 Oto najtańsze domy na sprzedaż w Ostrowcu i powiecie. Zobacz ile trzeba za nie zapłacić i jak wyglądają Dom z ogrodem to marzenie niejednej osoby. W Ostrowcu i powiecie jest wiele nieruchomości na sprzedaż. Zobaczcie ceny i zdjęcia domów, które można tu kupić. 📢 Stefania Kaczmarska z Połańca świętowała setne urodziny. Były prezenty i życzenia W piątek 23 lutego pani Stefania Kaczmarska z Połańca świętowała setne urodziny. Z tej okazji odwiedzili ją przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Połaniec z burmistrzem Jackiem Nowakiem na czele. 📢 Najsłynniejsza Polka w Hollywood, kielczanka Dagmara Domińczyk z prestiżową nagrodą Amerykańskiej Gildii Aktorów SAG AWARDS 2024 Od lat gra u boku największych hollywoodzkich gwiazd. Pochodząca z Kielc Dagmara Domińczyk, najbardziej znana Polka w Hollywood może cieszyć się z kolejnego wielkiego sukcesu! Ona oraz aktorzy grający z nią w serialu "Sukcesja" zdobyli tytuł Najlepszego zespołu aktorskiego w serialu dramatycznym na gali SAG Awards 2024.

📢 Ale emocje! Kibice na meczu Korona Kielce - Legia Warszawa. Działo się na trybunach! Kibicowaliście? Zobaczcie zdjęcia - część 3 W niedzielę 25 lutego Korona Kielce zremisowała u siebie z Legią Warszawa w meczu PKO BP Ekstraklasy. Emocje były na boisku i na trybunach. Byliście na tym spotkaniu? Zobaczcie trzecią część zdjęć!

📢 Korona Kielce - Legia Warszawa w PKO BP Ekstraklasa. Szaleństwo na trybunach! Byłeś? Szukaj się na zdjęciach Mecz Korona Kielce - Legia Warszawa był prawdziwym hitem. Spotkanie 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy skończyło się remisem 3:3 i trzymało w napięciu do końca, atmosfera na trybunach była niesamowita. Prawdziwe szaleństwo. Oto druga galeria zdjęć kibiców z tego meczu - teraz z trybun. 📢 XII Rekreacyjny Bieg Zimowy dookoła Jeziora Tarnobrzeskiego i bieg w szortach Yeti Run. Byłeś? Znajdź się na zdjęciach! W Tarnobrzegu w iście wiosennej aurze rozegrano w niedzielę XII Rekreacyjny Bieg Zimowy wokół Jeziora Tarnobrzeskiego połączony wspólnym startem z charytatywnym biegiem Yeti Run na budowę dziecięcego hospicjum. Impreza cieszyła się rekordowym zainteresowaniem. Uczestnicy pokonali ponad 10 kilometrów, niektórzy tylko w samych szortach. Na koniec chętni wskoczyli do zimnej wody.

📢 Wiosna na giełda w Miedzianej Górze. Zapełniła się autami na sprzedaż. Co oferowano? Na samochodowej giełdzie w miedzianej Górze w niedzielę, 25 lutego nie było ani aut luksusowych, ani tak zwanych rupieci. Najwięcej było samochodów, które można zaliczyć do tak zwanej przeciętnej półki cenowej. Królowały oczywiście auta niemieckie, ale japońskich też nie brakowało. 📢 Zimowe Jezioro Aniołów. Weszli o świcie do Jeziora Tarnobrzeskiego, zbierając pieniądze na Hospicyjny Dom Aniołków. Zobacz zdjęcia Kilkaset osób głównie z Podkarpacia, kilku powiatów świętokrzyskich i lubelskich, o świcie w niedzielę 25 lutego przy dźwiękach muzyki trzymając się za ręce weszło do Jeziora Tarnobrzeskiego w Tarnobrzegu. To kolejna, tym razem zimowa odsłona Jeziora Aniołów, akcji charytatywnej mającej na celu zbiórkę funduszy na dokończenie budowy Hospicyjnego Domu Aniołków w Skowierzynie (powiat stalowowolski), czyli hospicjum dla nieuleczalnie chorych dzieci.

📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniałe nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X! 📢 Domy na sprzedaż w Przysusze i powiecie przysuskim. Zobacz, jak wyglądają. Jakie są ich ceny? W powiecie przysuskim nie brakuje domów na sprzedaż. Przygotowaliśmy zestawienie nieruchomości. Sprawdź, ile trzeba zapłacić, by stać się posiadaczem przytulnego gniazdka lub pięknej posiadłości. Prezentujemy je od najtańszego do najdroższego. Dane pochodzą z serwisu OTODOM.PL.

📢 Pogrzeb Eweliny Bień w Iwaniskach. Mnóstwo ludzi żegnało zmarłą, byłą radną Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Rodzina, przyjaciele, koledzy i znajomi pożegnali w środę, 21 lutego Ewelinę Bień, działaczkę społeczną i byłą radną Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Pogrzeb odbył się w Iwaniskach. 📢 Matura próbna 2023 matematyka. Zobacz arkusz pytań i odpowiedzi. Sprawdź czy już jesteś przygotowany do egzaminu z matematyki Trwa Próbna matura z "Echem Dnia" 2023. Drugi dzień to egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, który rozpoczął się w szkołach w regionie radomskim o godzinie 8 w środę, 15 marca. Maturzyści sprawdzą swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury, która będzie się różniła od egzaminów w poprzednich latach. O godzinie 11 w tym artykule opublikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z matematyki.

📢 Oto dzielnicowi w Nisku i gminach powiatu niżańskiego. Znasz swojego? To on może ci pomóc. Zdjęcia i numery telefonów Dzielnicowy to policjant, który doskonale zna dzielnice i osiedla, na których mieszkamy, a także najmniejsze miejscowości. To on nam pomoże w problemach, dlatego warto wiedzieć, do kogo zwrócić się o pomoc. Poznajcie dzielnicowych działających gminach powiatu niżańskiego.

ZOBACZ KONIECZNIE Segregujesz śmieci? Tego nie rób