Przegląd prasy 29.09.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Prasówka 29.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wieczór Modnych Filantropów w Galerii Korona w Kielcach. Były piękne kreacje pokazane przez znane osoby W czwartek, 28 września w Galerii Korona w Kielcach odbył się kolejny "Wieczór Modnych Filantropów". To połączenie pokazu mody z licytacjami, z których pieniądze przekazane zostaną na stypendia dla młodzieży. Pojawiło się wiele znanych w Kielcach i regionie osób. Udało się zebrać około 25 tysięcy złotych.

📢 Tarnobrzeg. Około 150 osób wystartowało w VIII Biegu Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie. Zdjęcia i wideo W Tarnobrzegu około 150 osób wystartowało w VIII Biegu Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie. Liczącą około 5 kilometrów trasę można było także przejść z kijkami. Sportowej imprezie na Placu Bartosza Głowackiego towarzyszył koncert zespołu O.D.S. oraz happening „Chodź, opowiem Ci moją historię”. Na wydarzenie zaprosił w czwartek mieszkańców Środowiskowy Dom Samopomocy w ramach obchodów XII Tarnobrzeskich Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie. Zobacz zdjęcia i film.

Prasówka 29.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wybory 2023. "Chcemy być sobą". Wyjątkowe spotkanie ze Zbigniewem Hołdysem na Placu Artystów w Kielcach Mnóstwo osób wzięło udział w wyjątkowym spotkaniu na Placu Artystów w Kielcach - "Chcemy być sobą" Gramy i mówimy o wolności. Na zaproszenie świętokrzyskiej posłanki Koalicji Obywatelskiej, Marzeny Okły-Drewnowicz do miasta przyjechał legendarny wokalista grupy Perfect - Zbigniew Hołdys. Artysta, mimo że swoją muzyczną karierę ma już za sobą, postanowił zaśpiewać i oficjalnie poprzeć kandydaturę pani poseł w nadchodzących wyborach. Była muzyka, wspólne rozmowy i dużo uśmiechu.

📢 Ceny warzyw i owoców na targowisku w Jędrzejowie. Mnóstwo papryk i śliwek W czwartek, 28 września na jędrzejowskim targowisku znów sprzyjała pogoda, a kupujących nie brakowało. Nadal można kupić wiele gatunków śliwek. Zobaczcie jak były ceny pozostałych owoców i warzyw. 📢 Strefa skażenia w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kielcach. Kombinezony, dezynfekcja i odkażanie... na szczęście to tylko ćwiczenia Białe kombinezony, maski, urządzenia odkażające, maty dezynfekcyjne, kurtyny wodne, wyznaczone strefy skażenia i strefa bezpieczeństwa. W czwartek, 28 września na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach odbyły się widowiskowe ćwiczenia symulacyjne z zakresu zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa świętokrzyskiego. W ćwiczeniach wzięło udział 100 pracowników różnych służb: głównie powiatowych lekarzy weterynarii, którzy w praktyce zdobywali niezbędną wiedzą w razie zagrożenia. 📢 Budowa siedziby Polskich Sieci Energetycznych w Radomiu na półmetku. Będzie około 500 nowych miejsc pracy Budowa nowych obiektów Polskich Sieci Elektroenergetycznych w Radomiu zbliża się do półmetka, obiekty zaczną żyć już za rok. Będzie to nie tylko jedno z najważniejszych miejsc dla polskiej energetyki, ale też ważnym obiektem dla gazownictwa i przemysłu paliwowego.

📢 Budują trasę N-S w Radomiu. Na niektórych odcinkach są już krawężniki! Trwa budowa mostu i przepustów, pracuje ciężki sprzęt. Zobacz postęp Szybkie tempo narzucił wykonawca budowy trasy N-S w Radomiu. Na trzecim odcinku widać już zarys prawie całej nowej drogi, ba ustawiane są nawet pierwsze krawężniki. Równocześnie powstają nasypy nowej jezdni, prowadzone są roboty przy moście i przepustach. Czasu jest jeszcze dużo, bo całość powinna być gotowa do wiosny 2025 roku.

📢 Pierwszy Festiwal Ognia w Łoniowie. „JoDanki” zaprosiły na super warsztaty ceramiczne Misy na owoce, wazony, dzbany i inne przedmioty codziennego użytku powstały podczas warsztatów ceramicznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie. Wszystko za sprawą pań z Nieformalnej Grupy Ceramicznej JoDanka, które łączy pasja do ceramiki. 📢 Imprezy w Radomiu i okolicach. Święto Ziemniaka, koncert Guzowianek i ciekawe spektakle. Wydarzenia w weekend 29 września - 1 października Sporo imprez i wydarzeń odbędzie się na przełomie września i października - od piątku do niedzieli (29 września - 1 października). Zobaczcie szczegóły i wszystkie imprezy plenerowe i nie tylko!

📢 Wypadek w Sobótce. Droga krajowa była zablokowana w obu kierunkach. Policjanci mówią, że już jest drożna Samochód ciężarowy i osobowy zderzyły się w czwartek po godzinie 15 na drodze krajowej numer 79 w Sobótce w gminie Ożarów (powiat opatowski). 📢 Modernizacja szpitala we Włoszczowie za ponad 4 miliony złotych zakończona. Wojewoda Zbigniew Koniusz na oddaniu inwestycji Zakończyła się modernizacja oraz przebudowa budynku Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II we Włoszczowie wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną. W uroczystym oddaniu inwestycji uczestniczył wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz. 📢 Wielkie otwarcie dwóch nowych sklepów Dealz już w sobotę. Sieć przygotowała promocje i vouchery dla pierwszych klientów Nie jeden, a aż dwa sklepy sieci Dealz zostaną otwarte już w najbliższą sobotę, 30 września w Radomiu. Pierwszy z nich znajduje się na terenie OMNI Centrum przy ulicy Mireckiego, zaś drugi w Centrum Handlowym M Park przy ulicy Żółkiewskiego. Oczywiście, z okazji otwarcia, przygotowana została specjalna oferta, a także promocje dla pierwszych klientów.

📢 Reprezentacja Gminy Krasocin na Dożynkach Prezydenckich. Mega prezent od pary prezydenckiej dla wójta i żony. Zobaczcie zdjęcia Reprezentacja Krasocina, na specjalne zaproszenie, gościła w sobotę i niedzielę na Dożynkach Prezydenckich 2023 w Warszawie. Wielką niespodziankę dla świętujących 35 rocznicę ślubu wójta Krasocina Ireneusza Gliścińskiego i jego małżonki Agaty przygotowała para prezydencka. 📢 Włoszczowscy seniorzy na darmowym seansie w kinie Muza z Fundacją Artwińskiego. Zobaczcie zdjęcia Fundacja imienia Stefana Artwińskiego realizuje kolejny etap projektu “Świętokrzyski Senior”, w ramach którego odbyło się kilkanaście ciekawych wyjazdów oraz darmowe seanse kinowe #KinoSenior. Projekt ma na celu integrację seniorów. W niedzielę włoszczowscy seniorzy mogli za darmo obejrzeć koncert "André Rieu. Miłość mieszka pośród nas”. Partnerem wydarzenia było Kino Muza we Włoszczowie.

📢 Ogromne pieniądze z Programu Odbudowy Zabytków dla Radomia i regionu radomskiego. Zobaczcie kto, ile dostał Prawie 45 milionów złotych trafi do samorządów w regionie radomskim w ramach drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Na ponad 3200 inwestycji rząd przeznaczy blisko 1,8 miliarda złotych. To wsparcie dla samorządów, które dzięki dodatkowym środkom mogą przywrócić dawny blask zabytkom.

📢 Tarnobrzeskie Zagłębie Siarkowe - od odkrycia złóż siarki do cudu ekologii. Konferencja w Tarnobrzegu 28 i 29 września Naukowcy i badacze zjechali do Tarnobrzega na konferencję historyczno-ekologiczną z okazji 70. rocznicy odkrycia złóż siarki. Dwudniowe wydarzenie zorganizowało Muzeum-Zamek Tarnowskich wraz ze swym oddziałem – Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego. Celem konferencji, na którą zapraszają mieszkańców, jest ukazanie drogi od odkryć geologicznych przez wielki przemysł siarkowy i jego wpływ na rozwój miasta i regionu do rekultywacji terenów pogórniczych Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego.

📢 28 września - Światowy Dzień Jabłka. Tego nie wiesz o jabłku. 15 ciekawostek, które musisz znać! 28 września obchodzony jest Światowy Dzień Jabłka, jednego z najzdrowszych owoców świata. Czy wiesz o nim wszystko? Zobacz 15 ciekawostek. 📢 Gmina Przyłęk. Uroczyste otwarcie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagowie. Budynek przeszedł generalny remont W niedzielę, 24 września odbyło się uroczyste otwarcie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagowie w gminie Przyłęk. Obiekt w ostatnich miesiącach przeszedł gruntowną przebudowę. Teraz mieści się w nim nie tylko strażnica OSP, ale też świetlica wiejska oraz filia gminnej biblioteki.

📢 Wielki Festiwal Jabłka w Grójcu z mnóstwem atrakcji. Gwiazdą wieczoru była Cleo. Przeżyjmy to jeszcze raz. Zobacz nowe zdjęcia W sobotę, 23 września odbył się w Grójcu wielki Festiwal Jabłka. Organizatorzy przygotowali dla przybyłych mnóstwo atrakcji. Były stoiska z regionalnymi wyrobami, konkursy i zabawy dla dzieci, pokazy taneczne. Gwiazdą wieczoru była Cleo. Bawiliście się podczas Festiwalu w Grójcu? Zobaczcie nowe zdjęcia. 📢 Znani na meczu Industria Kielce - Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych. Zobaczcie zdjęcia W środę 27 września piłkarze ręczni Industrii Kielce pokonali 30:29 Paris Saint-Germain, a z trybun spotkanie obserwowało wielu znanych ludzi. Byli między innymi były legendarny zawodnik kieleckiego klubu, Karol Bielecki, wiceminister sportu, świętokrzyska posłanka Anna Krupka, prezes Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria Szczepan Ruman i wielu innych. Zobacz, kto jeszcze przyszedł.

📢 Ponad 6 milionów złotych trafi do powiatu jędrzejowskiego na zabytki. Wyremontowane zostaną kościoły i obiekty kultury W środę, 27 września przed klasztorem cystersów w Jędrzejowie odbyło się uroczyste przekazanie władzom gmin z powiatu jędrzejowskiego promes z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Promesy o wysokości 6 milionów 337 tysięcy 500 złotych przekazał poseł Bartłomiej Dorywalski.

📢 W Skarżysku-Kamiennej powstanie nowoczesny park rozrywki - Noe Park. Wiele stref tematycznych z masą atrakcji. Zobacz wideo wizualizacje W Skarżysku-Kamiennej powstanie ogromny park rozrywki. Noe Park to miejsce zarówno dla rodzin z dziećmi, młodzieży, jak i dorosłych. Na odwiedzających czekać tu będzie wiele stref tematycznych z masą atrakcji. Otwarcie już w 2025 roku. 📢 Miliony złotych na odnowę zabytków w powiecie sandomierskim. Zobacz co zostanie wyremontowane Ponad 9 milionów złotych trafiło do powiatu sandomierskiego z rządowego programu Polski Ład na ochronę zabytków. Pieniądze z programu przeznaczone są na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane. Dzięki tym pieniądzom wielu zabytkom zostanie przywrócony ich dawny blask.

📢 Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych. Talant Dujszebajew: To zwycięstwo dedykuję dla prezesa Bertusa Servaasa Industria Kielce pokonała PSG Handball 30:29 w meczu 3 kolejki Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Środowa potyczka w Hali Legionów była zacięta do samego końca. Ostatecznie to podopieczni Talanta Dujszebajewa mogli cieszyć się z kompletu punktów. Mecz był także pożegnaniem byłego prezesa klubu Bertusa Servaasa z kibicami, którzy przygotowali dla niego specjalną oprawę. "Dla niego dedykuję to zwycięstwo" - mówił po meczu trener mistrzów Polski. 📢 Złota Setka i Liderzy Regionu 2023. Kulisy wielkiej gali. Był wspaniały bankiet. Jak się bawili? Zobaczcie zdjęcia W środę, 27 września w Hotelu Binkowski w Kielcach odbyła się wielka gala Złota Setka 2023 oraz Lider Regionu 2023. Nagrodziliśmy największe i najbardziej wyróżniające się świętokrzyskie firmy. Po części oficjalnej przyszedł czas na bankiet oraz inspirujące rozmowy. Zobaczcie na zdjęciach kulisy gali.

📢 Złota Setka2023. Poznaliśmy największe firmy w Świętokrzyskiem. Zobacz zdjęcia i zapis transmisji Dziesięć największych świętokrzyskich firm ze Złotej Setki 2023 poznaliśmy w środę, 27 września, podczas wielkiej gali w Hotelu Binkowski w Kielcach. Pierwsze miejsce, podobnie jak rok temu, zajęła Celsa Huta Ostrowiec. Kto był następny? Zobaczcie zdjęcia w galerii. 📢 Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych. Kibice Industrii Kielce na meczu z PSG Handball w Hali Legionów. Zobacz nowe zdjęcia, część 3 Industria Kielce wygrała w meczu 3 kolejki Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych z francuskim PSG 30:29. Mecz odbył się w środę, 27 września w Hali Legionów. Zobacz nową galerię zdjęć z tego wydarzenia. 📢 Trzecia Droga PSL-Polska 2050 o wizach i samorządzie. Konferencja przed Urzędem Wojewódzkim w Kielcach. Zobaczcie zdjęcia W środę, 27 września przed Urzędem Wojewódzkim w Kielcach odbyła się konferencja prasowa z udziałem kandydatów do Sejmu z listy komitetu Trzecia Droga PSL-Polska 20250 Szymona Hołowni oraz kandydatów do Senatu: Edmundem Kaczmarkiem (okręg 81) i Henryk Milcarzem na czele (okręg 83). Tematem konferencji były głośne ostatnio wizy dla cudzoziemców oraz sprawy samorządowe.

📢 Tak kibicowaliście Industrii Kielce w zwycięskim meczu Ligi Mistrzów z Paris Saint Germain Handball. Doping w Hali Legionów był znakomity! Komplet kibiców, znakomity doping i prestiżowe zwycięstwo Industrii Kielce z z Paris Saint Germain Handball 30:29. Mecz 3. kolejki Ligi Mistrzów rozegrany w Hali Legionów dostarczył ogromnych emocji. 📢 Wybory 2023. Konferencja prasowa Konfederacji na starachowickim Rynku. Zobacz zdjęcia Działacze Komitetu Wyborczego Konfederacji Wolność i Niepodległość zorganizowali w środę 27 września przed południem, konferencję prasową, na starachowickim Rynku, przed wyborami 15 października.

📢 Nie żyje młoda kobieta. Jak doszło do tragedii? WIADOMOŚCI Regionalne Forum Ekonomiczne w Kielcach. Jaka jest przyszłość Polski? Dramatyczny wypadek w Bogorii, nie żyje młoda dziewczyna. Beata i Roman Popis z Obic Rolnikami Roku 2023 w Świętokrzyskiem. Zapraszamy na Wiadomości Echa Dnia.

📢 Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych. Byliście na znakomitym meczu Industrii Kielce z Paris Saint Germain Handball? Szukajcie się na zdjęciach Industria Kielce po znakomitym i trzymającym do końca w napięciu meczu pokonała w Hali Legionów Paris Saint Germain Handball 30:29. Był komplet kibiców i tradycyjnie kosmiczny doping! Jesteście najlepsi w Europie, jestem dumny, że pracowałem 21 lat w takim klubie, z takimi kibicami - powiedział wzruszony Bertus Servaas, który przez 21 lat był prezesem klubu, 📢 Mecz I rundy Fortuna Pucharu Polski KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski - Warta Poznań. Byłeś na trybunach? Zobacz się na zdjęciach W środę, 27 września na Stadionie Miejskim w Ostrowcu Świętokrzyskim mnóstwo kibiców śledziło mecz I rundy Fortuna Pucharu Polski KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski - Warta Poznań. KSZO Ostrowiec przegrzało z Wartą Poznań 1:2 (1:2). Oglądałeś mecz? Zobacz, czy jesteś w naszej galerii.

📢 Oto największe firmy województwa świętokrzyskiego. Złota Setka 2023 to gigantyczne przychody i olbrzymie zyski. Kto na prowadzeniu? Już po raz szesnasty prezentujemy listę 100 naszych największych firm regionu świętokrzyskiego. Złota Setka 2023 dotyczy danych za rok 2022. Sprawdź, które przedsiębiorstwa mają najwyższe przychody i zyski.

📢 Bertus Servaas, dziękujemy! Piękne i wzruszające pożegnanie byłego prezesa przed meczem Ligi Mistrzów Industria Kielce - PSG Przed meczem 3. kolejki Ligi Mistrzów pomiędzy Industrią Kielce a Paris Saint Germain Handball w Hali Legionów odbyło się pożegnanie byłego prezesa Bertusa Servaasa, który przez 21 lat był związany z kieleckim klubem i doprowadził go do największych sukcesów w historii. 📢 Złota setka. Poznaliśmy 100 największych świętokrzyskich firm - zobacz zapis transmisji W środę wieczorem poznaliśmy listę 100 największych świętokrzyskich firm - "Złotą setkę". To gospodarcza mapa województwa świętokrzyskiego po roku 2022, jaką nakreślimy na podstawie listy 100 największych przedsiębiorstw. Zobacz zapis transmisji na żywo z uroczystej gali "Złota setka" w Hotelu Binkowski w Kielcach. 📢 Liga Mistrzów. Industria Kielce wygrała z Paris Saint-Germain HB 30:29! Po meczu był szpaler i dedykacja dla Bertusa Servaasa W 3. kolejce Ligi Mistrzów, po niezwykle emocjonującym pojedynku, Industria Kielce wygrała z Paris Saint-Germain Handball 30:29. -To zwycięstwo jest dla naszego wspaniałego prezesa Bertusa Servaasa. Dziękujemy za wszystko - mówił po zakończeniu spotkania Alex Dujszebajew, kapitan mistrzów Polski. Wszyscy zawodnicy i trenerzy utworzyli szpaler, przez który przeszedł Bertus Servaas. -Jak nie kochać takiego klubu. Kocham Was, jesteście najlepsi w Europie! Żegnam Was jako prezes, ale wrócę do was jako kibic - dodał Holender.

📢 Transformacja energetyczna staje się faktem. Jakie wnioski z Forum Ekonomicznego "Nowa Energia", które odbyło się w Kielcach? Regionalne Forum Ekonomiczne "Nowa Energia" zakończone. Przez dwa dni - we wtorek, 26 października i w środę, 27 października eksperci z dziedziny energetyki, ludzie świata i nauki, samorządowcy oraz parlamentarzyści dyskutowali na temat transformacji energetycznej w Świętokrzyskiem i w całej Polsce. Wniosków jest wiele, ważne, aby zmiany przebiegały w sposób przemyślany. 📢 Krajowa Trasa Lewicy w Świętokrzyskiem. Spotkanie z Włodzimierzem Czarzastym, Joanną Scheuring-Wielgus i Andrzejem Szejną w Kielcach W środę, 27 września przedstawiciele ogólnopolskich struktur Lewicy, przyjechali do regionu świętokrzyskiego w ramach krajowej Trasy Lewicy. Rano pojawili się w Cementowni Dyckerhoff Polska w Nowinach, zaś o godzinie 12 na placu przed pomnikiem Henryka Sienkiewicza w Kielcach, mówili o swoich marzeniach na nową Polskę. Do miasta przyjechał wicemarszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, posłanka Joanna Scheuring-Wielgus oraz świętokrzyski poseł Andrzej Szejna.

📢 Znani na Forum Ekonomicznym w Kielcach orgaznizowanym przez Echo Dnia i Urząd Marszałkowski Województwa. Zobacz, kto był drugiego dnia Za nami drugi dzień Regionalnego Forum Ekonomicznego "Nowa Energia w Kielcach" organizowanego przez "Echo Dnia i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w hotelu Binkowski w Kielcach. Zobaczcie, jakie znane osoby uczestniczyły w tym wydarzeniu. 📢 Fortuna Puchar Polski. Piłkarze Radomiaka Radom przegrali z trzecioligową Garbarnią Kraków. To największa sensacja I rundy rozgrywek! W meczu I rundy Fortuna Pucharu Polski 3. ligowa Garbarnia Kraków pokonała występującego w PKO Ekstraklasie Radomiaka Radom. Miejscowi dwukrotnie umieszczali piłkę w siatce Krzysztofa Bąkowskiego, a zieloni potrafili odpowiedzieć, jednym trafieniem.

📢 Pieniądze na budowę dróg w regionie radomskim z rządowego programu. Zobacz zdjęcia oraz wideo W środę, 27 wrzesnia w Starostwie Powiatowym w Radomiu w obecności parlamentarzystów wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz podpisywał z przedstawicielami samorządów umowy dotyczące budowy dróg z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na ten cel do regionu radomskiego popłynie 11,2 miliona złotych.

📢 Beata i Roman Popis z Obic Rolnikami Roku 2023 w Świętokrzyskiem. Rolnictwo to ich życie i pasja. Zobaczcie wideo i zdjęcia Beata i Roman Popis ze wsi Obice w gminie Morawica, w powiecie kieleckim zajęli pierwsze miejsce w organizowanym przez „Echo Dnia” plebiscycie Mistrzowie Agro 2023. Tytuł Rolnika Roku nie jest dla nich nowością. Otrzymali to wyróżnienie w 2016 i 2018 roku. Odwiedziliśmy ich, by zobaczyć, jak aktualnie wygląda ich gospodarstwo i czym na co dzień zajmują. Zobaczcie zdjęcia i film.

📢 Tragiczny wypadek w Krzesławicach w powiecie przysuskim. Nie żyje kierowca samochodu osobowego. Trzy osoby, w tym dziecko, w szpitalu Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w środę, 27 września w miejscowości Krzesławice w powiecie przysuskim. Na skrzyżowaniu zderzyły się dwa samochody. Na miejscu zginął kierowca peugeota. Pasażerka pojazdu i małe dziecko zostali przetransportowani do szpitala. Obrażeń doznał również kierujący drugim samochodem.

📢 Radomscy terytorialsi obchodzą święto Wojsk Obrony Terytorialnej Kraju. Były uroczystości, przyznano wyróżnienia W przededniu święta Wojsk Obrony Terytorialnej odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej oddali cześć bohaterom Polskiego Państwa Podziemnego. Była to również okazja do przyznania wyróżnień zasłużonym żołnierzom i pracownikom oraz wręczenia aktów mianowania na pierwszy stopień podoficerski. 📢 Ogród przy Dworze Starostów Chęcińskich zachwyca! Można tu odpocząć i znaleźć wytchnienie. Zobacz zdjęcia Ogród przy Dworze Starostów Chęcińskich zachwyca! Być może nie wszyscy wiedzą, że taką atrakcję znajdziemy zaraz obok Kielc. Przy alejkach rozlokowane są ławki, na których można odpocząć. Na miejscu znajdziemy też restaurację, w której zjemy prawdziwie polską kuchnię. Zobaczcie zdjęcia i film z drona. 📢 Na stadionie Sparty Kazimierza Wielka trwają prace remontowe. Po starej infrastrukturze nie będzie śladu. Zobaczcie zdjęcia Na stadionie Sparty Kazimierza Wielka rozpoczęły się prace remontowe. Na teren jednego z najstarszych obiektów piłkarskich w województwie świętokrzyskim przyjechała już ekipa budowlana. Prace rozpoczęły się od demontowania starych elementów i wyrzucania mebli. Zobaczcie zdjęcia z prac budowlanych.

📢 Przedłuża się remont sandomierskiej giełdy owocowo - warzywnej. Kiedy zakończenie robót? Zobacz zdjęcia Kiedy zakończy się remont sandomierskiej giełdy owocowo – warzywnej? To pytanie coraz częściej zadają sprzedający na giełdzie, którzy narzekają na szereg uciążliwości związanych z prowadzonymi pracami. Pierwotnie remont miał się zakończyć na początku września, jednak na wniosek wykonawcy miasto przedłużyło termin do końca października.

📢 Darmowe laptopy dla uczniów klas czwartych w szkołach podstawowych w Stalowej Woli. Zobacz zdjęcia Blisko pół tysiąca uczniów klas czwartych szkół podstawowych w Stalowej Woli otrzyma komputery, w ramach rządowego programu "Laptop dla ucznia". W środę 27 września odbyło się przekazanie w miejskiej bibliotece darmowych laptopów dla części uczniów. 📢 Ogromne zainteresowanie potańcówkami na Borkach w Radomiu. Zobacz najlepsze zdjęcia z Tańca pod Gwiazdami Taniec pod Gwiazdami organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Na każdym wydarzeniu jest wiele osób w różnym wieku, ale przede wszystkim seniorów chcących się dobrze bawić. Wybraliśmy najlepsze zdjęcia z mijającego sezonu Tańca pod Gwiazdami.

📢 Znani na Forum Ekonomicznym Nowa Energia w Kielcach orgaznizowanym przez Echo Dnia i Urząd Marszałkowski w Kielcach. Zobacz, kto był Za nami pierwszy dzień Regionalnego Forum Ekonomicznego "Nowa Energia w Kielcach" organizowanego przez "Echo Dnia i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w hotelu Binkowski w Kielcach. Zobaczcie, jakie znane osoby uczestniczyły w tym wydarzeniu. 📢 Różane Wzgórze zdobyło tytuł Agroturystyka Roku w Świętokrzyskiem. Powstało z zamiłowania do ludzi i zwierząt. Zobacz film i zdjęcia Różane Wzgórze zlokalizowane w Lubani w gminie Chmielnik, w powiecie kieleckim zajęło pierwsze miejsce w kategorii Agroturystyka Roku w organizowanym przez „Echo Dnia” plebiscycie Mistrzowie Agro. To wyjątkowe miejsce prowadzi małżeństwo – Agnieszka i Paweł Wysoccy. Kochają naturę i pokazują jej piękno na wielu płaszczyznach. Odwiedziliśmy ich. Opowiedzieli nam o tym, co oferuje agroturystyka. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 W Gołoszycach w gminie Baćkowice otwarto pierwszą w powiecie opatowskim biogazownię. Bioodpady zamienią w energię. Zdjęcia W Gołoszycach w gminie Baćkowice otwarto pierwszą w powiecie opatowskim biogazownię. Będzie tu powstawać biogaz, który jest jednym z odnawialnych źródeł energii. Jego produkcja będzie możliwa dzięki bioodpadom. 📢 Gigantyczny pożar kurnika w miejscowości Ćmińsk. W środku 31 tysięcy kurcząt. W akcji 17 zastępów strażackich Gigantyczny pożar w miejscowości Ćmińsk w gminie Miedziana Góra. Płonie kurnik o powierzchni około 2 tysięcy metrów kwadratowych. W środku było ponad 30 tysięcy kurcząt. W akcji działało 17 zastępów strażackich. 📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Zgłoś nauczyciela do nagrody! Wybierz z nami najlepsze przedszkola, szkoły i uczelnie Znasz dobrego nauczyciela, którego cenią i lubią uczniowie i ich rodzice, albo nauczyciela przedszkola, który najlepiej uczy maluchy? A może dyrektora, który świetnie zarządza placówką edukacyjną? Wiesz, które przedszkole warto polecić innym albo która szkoła jest najbardziej przyjazna uczniom i rodzicom? A może chcesz rekomendować innym dobrą szkołę językową? Zgłoś kandydatów do nagrody w wielkim Plebiscycie Edukacyjnym.

📢 Oto jeden z najdroższych domów w Polsce. Znajduje się pod Radomiem. Luksusowa willa jest na sprzedaż. Cena powala To zdecydowanie jedna z najgorętszych ofert na mazowieckim rynku nieruchomości. Dziesięć pokoi, sala balowa, czy wielki ogród. Ile trzeba zapłacić za dom niczym z Hollywood? 📢 Na zjeździe z obwodnicy Jędrzejowa przewróciła się ciężarówka z naczepą Do poważnie wyglądającej kolizji doszło we wtorek kilkanaście minut przed godziną 11 w Jędrzejowie, na zjeździe z północnej obwodnicy miasta. 📢 Pani Agnieszka Wysocka z Lubani to mistrzyni rękodzieła. Tworzy niesamowite rzeczy. Zobaczcie wideo i zdjęcia Agnieszka Wysocka jest wspólnie z mężem właścicielką gospodarstwa agroturystycznego Różane Wzgórze, które zajęło pierwsze miejsce w kategorii Agroturystyka Roku w organizowanym przez „Echo Dnia” plebiscycie Mistrzowie Agro. Ale prowadzenie gospodarstwa to nie jedyna pasja pani Agnieszki. Kolejną jest rękodzieło. To niecodzienne zajęcie stało się z czasem jej sposobem na życie. Artystka tworzy dla siebie, ale przede wszystkim dla innych. Wśród jej prac znajdziemy między innymi chusty, suknie i kapelusze. Znakiem rozpoznawczym Agnieszki Wysockiej jest róża. Zobaczcie wideo i zdjęcia.

📢 Wójt gminy Grębów Kazimierz Skóra zapewnia, że żadnej sekty zabijającej zwierzęta w lasach nie ma. To plotka zaczęła żyć własnym życiem Żadnej sekty odprawiającej czarne msze w naszych lasach nie było i nie ma. Oczywiście, jak chyba każdy mieszkaniec naszej gminy słyszałem o rzekomej sekcie, o rzekomo zabijanych zwierzętach, widziałem zdjęcia. Jednak łączenie tego wszystkiego w całość to nadinterpretacja, wytwór ludzkiej wyobraźni, a mówiąc dosadniej zwykłe ploty - przekonuje Kazimierz Skóra, wójt gminy Grębów (powiat tarnobrzeski). Okazuje się, że policja "operacyjnie" ustaliła też, co właściwie widać na rozpowszechnianych zdjęciach. 📢 Znów się zaczęło! Oto najlepsze hity z kartkówek i sprawdzianów. Zobacz, jakie pomysły mają uczniowie i nauczyciele Choć minęły dwa tygodnie od rozpoczęcia roku, to uczniowie już mierzą się z szarą, szkolną rzeczywistością. Prace domowe, odpytywanie, a przede wszystkim - znienawidzone, niezapowiedziane kartkówki. Kto z nas ich nie pamięta? Niektórzy uczniowie, zamiast wykazać się wiedzą, próbują rozbawić nauczycieli, a często nawet proszą o wyższą ocenę. Jak im to wychodzi? Co na to nauczyciele? Zobaczcie najśmieszniejsze hity z kartkówek i sprawdzianów.

📢 Pogrzeb Józefa Jagodzińskiego, taty księdza arcybiskupa Henryka Jagodzińskiego, Nuncjusza Apostolskiego w Ghanie, odbył się w Małogoszczu W wieku 87 lat zmarł Józef Jagodziński, tata księdza arcybiskupa Henryka Jagodzińskiego, Nuncjusza Apostolskiego w Ghanie. Msza pogrzebowa została odprawiona w poniedziałek, 25 września, w kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Małogoszczu. 📢 Wieniec dożynkowy ze świętokrzyskiego w wykonaniu Józefy Buckiej najpiękniejszy w Polsce. Artystka spotkała się z parą prezydencką Wieniec ze Świętokrzyskiego został doceniony na Dożynkach Prezydenckich. Dzieło uwite przez znaną w regionie artystkę ludową Józefę Bucką - mieszkankę Kostomłotów Drugich w gminie Miedziana Góra, otrzymał tytuł najpiękniejszego wieńca dożynkowego w Polsce. Podczas trwającego w niedzielę, 24 września w Warszawie święta plonów, pani Józefa wraz z delegacją z województwa, miała okazję spotkać się i krótko porozmawiać z parą prezydencką. Zobaczcie nowe zdjęcia z tej wyjątkowej uroczystości.

📢 Dożynki 2023 w Pińczowie. Zobacz więcej zdjęć ze święta plonów W niedzielę, 24 września, w Pińczowie odbyły się dożynki gminne. Było to ostatnie w tym roku święto plonów w powiecie pińczowskim. Gmina zaprezentowała się świetnie - zarówno koła gospodyń wiejskich, jak i zaproszeni artyści stanęli na wysokości zadania. 📢 Satanistyczna sekta w Grębowie zarzyna zwierzęta, bo potrzebuje krwi? Czy w okolicznych lasach odbywają się czarne msze? Zobacz zdjęcia Poubierani na biało członkowie jakiejś, najpewniej satanistycznej sekty, nocami spotykają się w lasach w rejonie Grębowa, Jamnicy, Bojanowa i Przyszowa na czarnych mszach. Mordują też zwierzęta, by odprawiać swoje obrzędy. W miejscach ich nocnych spotkań dostrzec można neofaszystowskie swastyki i szczątki zabitych zwierząt... Takie informacje od kilkunastu dni rozpowszechniane są na styku powiatów tarnobrzeskiego i stalowowolskiego, głównie z pośrednictwem mediów społecznościowych. W sieci krążą też zdjęcia, a spirala strachu stale się nakręca.

📢 Blanka z Szydłowca na randce z Arturem w "Rolnik szuka żony 10". Od razu podbiła serca widzów! "Idealna para" Za nami drugi odcinek dziesiątej edycji popularnego programu "Rolnik szuka żony". W niedzielę, 24 września na antenie TVP 1 widzowie mogli obejrzeć skróty z pierwszych randek uczestników. O serce Artura z Mazowsza stara się Blanka z Szydłowca. 24-latka napisała list i została zaproszona przez rolnika na spotkanie. Tego zaszczytu dostąpiło zaledwie 9 kandydatek! Czy spodobała się rolnikowi? 📢 Paznokcie na październik 2023. Oto najpiękniejsze wzory. Takie kolory I zdobienia polecają stylistki paznokci Piękne i zadbane dłonie to wizytówka kobiety. Odpowiednio nawilżone, odżywione i z odpowiednio dobranym kolorem i wzorem paznokci dodają uroku każdej stylizacji. A jakie kolory i wzory będą modne jesienią? Zobaczcie, co polecają stylistki paznokci na październik 2023.

📢 Dożynki gminne w Pińczowie. Zagrały: Zespół "Kielce", Małopolanie, Kapela Ponidzie i Działoszacy. Do tańca zaprosił zespół Pakt W niedzielę, 24 września gmina Pińczów celebrowała uroczyste święto plonów. Dożynki rozpoczęły się mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie. Nie zabrakło pięknego korowodu dożynkowego, obrzędów, a także wielu atrakcji i zabawy. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Lider Regionu 2023 w Radomiu - kulisy gali. Zobacz, jak bawili się goście w Dworku Anna w Podgórze. Zobacz zdjęcia W piątek, 22 września odbyła się gala Lider Regionu 2023. Po oficjalnej części, która miała miejsce w Zespole Szkół Muzycznych imienia Oskara Kolberga w Radomiu, liderzy oraz zaproszeni goście bawili się w Dworku Anna w Podgórze. Zobacz kulisy wydarzenia.

📢 Szalona potańcówka z cyklu "Taniec pod Gwiazdami". Nad zalewem Borki w Radomiu była znakomita zabawa. Parkiet pękał w szwach! Zobacz zdjęcia Czwartkowa potańcówka "Taniec pod Gwiazdami" nad zalewem Borki w Radomiu przyciągnęła wiele osób. Parkiet, jak zwykle, tętnił życiem, a zabawa w rytm największych hitów trwała aż do wieczora. Zobacz zdjęcia.

📢 Kanoniczne wprowadzenie nowego proboszcza parafii w Skalbmierzu. Powitanie i symboliczne przekazanie klucza. Zobaczcie zdjęcia i wideo Od niedzieli, 17 września, parafia pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Skalbmierzu ma oficjalnie nowego proboszcza. Kanonicznego wprowadzenia na ten ważny urząd księdza kanonika Krzysztofa Balcera dokonał kanclerz Kurii Diecezjalnej w Kielcach ksiądz Marcin Jastrząb. 📢 Za nami VII Festiwal Muzyki Ludowej imienia Jana Gacy w gminie Rusinów. Wystąpiły zespoły z całego regionu. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 10 września w Przystałowicach Małych w powiecie przysuskim odbyła się siódma edycja Festiwalu Muzyki Ludowej imienia Jana Gacy. Podczas wydarzenia zaprezentowały się zespoły ludowe i soliści z całego regionu. Festiwal upamiętnia wybitnego skrzypka z naszego regionu. 📢 Tarnobrzeg. Łukasz Szpunar przestał godzinę w lodzie. To był "lekki" trening przed biciem Rekordu Guinnessa Tarnobrzeski mors Łukasz Szpunar 4 listopada nad Jeziorem Tarnobrzeskim zamierza pobić aktualny rekord świata w długości przebywania w lodzie, wynoszący 3 godziny 11 minut i 27 sekund. W ramach kolejnego publicznego treningu, 6 sierpnia na placu Bartosza Głowackiego przez godzinę stał w lodzie. Później każdy chętny mógł morsować w zbiorniku wypełnionym wodą z lodem.

