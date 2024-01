Przegląd prasy 3.01.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Horoskop dzienny na środę, 3 stycznia 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 03.01.2024. Horoskop dzienny na środę zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

Zima to sezon szczególnie trudny dla naszej skóry, w czasie którego często zauważamy pogorszenie jej kondycji. Dlatego warto o nią zadbać, by cieszyć się jej blaskiem i zdrowym wyglądem. Dermatolog diagnozuje także i leczy choroby skóry i jej przydatków, oraz wszelkie schorzenia ogólnoustrojowe, które dają objawy na skórze. Tych lekarzy dermatologów polecają pacjenci w województwie świętokrzyskim.

Dobiega końca budowa kolejnego odcinkach drogi krajowej numer 7 łączącej województwo świętokrzyskie z Krakowem. Zaawansowane prace trwają na trasie między Miechowem, a Szczepanowicami. To bardzo ważny odcinek drogi, bo połączy dwa już oddane do użytku.

Dramat na drodze w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, w wypadku zginęły dwie osoby- jedną z nich był kielecki strażak – to tragiczne zdarzenie było smutnym zwieńczeniem ostatniego miesiąc 2023 roku w regionie świętokrzyskim. Co jeszcze działo się w grudniu? Sprawdźcie nasze zestawienie.

Zlokalizowana przy ulicy Solnej w Kielcach restauracja Fragola - połączona także z kawiarnią i lodziarnią - zmieniła się nie do poznania. Lokal zyskał przepiękną antresolę, kącik dla maluchów, a także nowy szyld. Duże zmiany zaszły także w kuchni, która stała się przestronniejsza i otwarta, dzięki czemu goście mogą zobaczyć jak przygotowywane są potrawy. Co więcej, wielkie zmiany zaszły także w menu restauracyjnym.

Tragiczny finał miał pożar domu jednorodzinnego, do jakiego doszło we wtorek 2 stycznia około godziny 11 na ulicy Wiklinowej w Stalowej Woli. W płomieniach zginął mieszkający tam 77-letni mężczyzna.

Według legend, Dąb Bartek, który od wieków rośnie w gminie Zagnańsk w powiecie kieleckim ma ponad tysiąc lat. Specjaliści jednak twierdza, że to słynne drzewo nie jest tak stare i możliwe, że nie jest nawet najstarszym drzewem w Polsce i jego wiek szacują na około 700 lat. Bez względu na te rozbieżności bezsprzeczny jest fakt, że wraz z nadejściem nowego roku to najsłynniejsze drzewo w Polsce jest o rok starsze. Z tej okazji przedstawiamy jego ostatnią historią i pokazujemy archiwalne zdjęcia.

W czwartek 28 grudnia we Włoszczowie odbyła się sesja Rady Powiatu Włoszczowskiego. Głównym tematem obrad był budżet Powiatu na 2024 rok. Przyjęto go 14 głosami za, 2 osoby się wstrzymały, jedna radna nie uczestniczyła w sesji.

Ponad 60 osób w Sandomierzu poszło w Nowy Rok w Góry Pieprzowe. Po raz 23. odbył się Złaz Noworoczny na Góry Pieprzowe. Pogoda wiele osób wystraszyła, bo mimo że to środek zimy, to zamiast śniegu padał deszcz.

Blanka Świercz z Szydłowca, po tym jak wzięła udział w popularnym hicie "Rolnik szuka żony", zyskała spore grono fanów. Widzowie pokochali ją za jej naturalność i poczucie humoru. Niestety nie została wybranką Artura z Mazowsza, ale przyjęła to z honorem i jak widać po jej nowych zdjęciach na Instagramie, nie rozpacza, a wręcz przeciwnie. Blanka niedawno pochwaliła się fotografiami z randki z nieznajomym mężczyzną, ale tego co pokazała w ostatnich dniach nikt się chyba nie spodziewał. 24-latka przeszła spektakularną metamorfozę i zmieniła się w prawdziwą piękność. Zobaczcie, jak teraz wygląda.

Salma Hayek ZDJĘCIA w bikini. Salma Hayek to jedna z najpiękniejszych aktorek na świecie! Jej prywatne fotografie udostępniane w sieci wręcz powalają!

Blanka Świercz z Szydłowca wzięła udział w dziesiątej edycji popularnego programu "Rolnik szuka żony". Napisała list do Artura z Mazowsza i na tyle zainteresowała go swoją osobą, że zaprosił ją wraz z innymi dwoma kandydatkami do swojego gospodarstwa. Niestety nie była im pisana wspólna przyszłość. Na koniec 2023 roku Blanka na swoim Instagramie zamieściła zaskakujący wpis, w którym podsumowała swój udział w programie. Jak się okazuje zmieniło to wiele w jej życiu.