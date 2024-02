Przegląd prasy 3.02.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Studniówka 2024 Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu. To był fantastyczny bal. Parkiet płonął! Zobacz zdjęcia”?

Prasówka 3.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu. To był fantastyczny bal. Parkiet płonął! Zobacz zdjęcia Piękna i niezwykle efektowna studniówka w radomskim Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu odbyła się w piątek, 2 lutego. Parkiet płonął podczas zabawy przyszłych maturzystów, a o oprawę muzyczną zadbał zespół Mixtura.

📢 Szalona zabawa na studniówce IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach po części oficjalnej. Aż parkiet dudnił! Zobaczcie zdjęcia Ależ niezapomniana noc! Tańce na parkiecie, zdjęcia na ściance i świetna zabawa do białego rana. Tak właśnie wyglądała studniówka maturzystek i maturzystów IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach zorganizowana w piątek, 2 lutego w Hotelu Binkowski w Kielcach. Zobaczcie na zdjęciach, jak młodzież i cała społeczność szkolna szaleli na parkiecie.

📢 Bal Słowackiego 2024 w Skarżysku - Kamiennej. Bawiła się młodzież z całego powiatu. Mamy dużo zdjęć W piątek, 2 lutego w I Liceum imienia Juliusza Słowackiego w Skarżysku - Kamiennej odbył się doroczny bal. Wzięło w nim udział kilkuset młodych ludzi z całego powiatu. Zobacz zdjęcia z niesamowitej imprezy.

Prasówka 3.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Studniówka 2024 IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach. Kilkaset osób w widowiskowym Polonezie! Zobaczcie zdjęcia W piątek, 2 lutego, w Hotelu Binkowski w Kielcach odbyła się studniówka IV Liceum Ogólnokształcącego. Polonez był niezwykle widowiskowy i elegancki. Na parkiecie wspaniale zaprezentowało się kilkaset osób. Zobaczcie zdjęcia z oficjalnej części studniówki IV Liceum w Kielcach.

📢 Śmieszne memy o Kielcach i regionie. Tak śmieją się z nas internauci! Co ich bawi? Zobaczcie śmieszne memy o Kielcach i regionie Świętokrzyskim. Jak stolicę województwa widzą internauci? A jak śmieją się z innych miast w regionie? Na tapet trafiły między innymi Starachowice, Jędrzejów czy podkielecki ... Oto memy i śmieszne obrazki o Kielcach i województwie świętokrzyskim. 📢 30. Plebiscyt Sportowy Echa Dnia Radomskiego. Poznaj laureatów w Radomiu i powiatach regionu. Zdjęcia, wyniki Podczas jubileuszowej gali z okazji 30. Plebiscytu Sportowego Echa Dnia Radomskiego poznaliśmy najlepszych trenerów, sportowców i drużyny. Sprawdź, kto okazał się najlepszy w Radomiu i każdym powiecie regionu radomskiego. Oto wyniki.

📢 Studniówka 2024. Piękna zabawa maturzystów z Zespołu Szkół numer 1 imienia Jana Pawła II w Przysusze. Zobaczcie zdjęcia Studniówka Zespołu Szkół numer 1 w Przysusze rozpoczęła się w piątek 2 lutego w Zajeździe Lwowskim w Klwowie od poloneza. Potem rozpoczęła się szampańska zabawa. Maturzyści i nauczyciele bawili się na sto dni przed majowymi egzaminami.

📢 Święto Matki Boskiej Gromnicznej w Muzeum Wsi Radomskiej. Była msza z biskupem Markiem Solarczykiem i zwyczaje w zagrodzie Jak co roku Muzeum Wsi Radomskiej zaprosiło na obchody święta Matki Boskiej Gromnicznej. W kościele z Wolanowa mszę odprawił biskup radomski Marek Solarczyk. Po niej zespół ludowy zaprezentował dawne obrzędy na Gromniczną, było kopcenie znaku krzyża nad drzwiami chałupy, rozniecanie ognia w domowym piecu świecą zapaloną w kościele i odpędzanie wilków. 📢 Noworoczne powiatowe spotkanie w koneckim "mechaniku". Sala pękała w szwach. Zobacz, kto był Obecni i poprzedni samorządowcy z całego powiatu, szefowie służb mundurowych, szkół, firm i wielu innych gości przyjęło zaproszenie starosty koneckiego i przewodniczącego rady powiatu na noworoczne spotkanie. Były życzenia, podziękowania i muzyka. 📢 Nida wylała w gminie Nowy Korczyn. Tysiąc hektarów pod wodą. Zobacz zdjęcia z drona Przez ostatnie roztopy rzeka Nida wystąpiła z brzegów. W gminie Nowy Korczyn w powiecie buskim pod wodą było w piątek blisko tysiąc hektarów. Straż pożarna na razie nie odnotowała poważniejszych interwencji. Zobaczcie zdjęcia z drona.

📢 161. rocznica wybuchu powstania styczniowego w Radomiu. Był przemarsz i złożenie kwiatów W piątek, 2 lutego w Radomiu odbyły się obchody 161. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Był przemarsz, odśpiewanie hymnu państwowego i złożenie kwiatów. Zobacz zdjęcia.

📢 Te dania zachwycają! Przed nami Festiwal Smaku 2024 w Kielcach i regionie. Zobaczcie nowe zdjęcia dań przygotowanych przez nasze restauracje W poniedziałek, 5 lutego, ruszy 14. edycja Festiwalu Smaku 2024. Kulinarne wydarzenie potrwa pięć dni, do 9 lutego. W zimowej edycji bierze udział trzydzieści restauracji z Kielc i całego województwa świętokrzyskiego. Zobaczcie nowe zdjęcia z kolejnych lokali. Takie pyszności przygotowano dla gości. 📢 Powiat konecki świętował 25-lecie. Była uroczysta sesja i ponad sto pamiątkowych medali. Zobacz zdjęcia 104 osobom związanym z samorządem powiatu koneckiego w ciągu ćwierćwiecza przyznano pamiątkowe medale. I choć nie wszyscy stawili się w piątkowe południe w Starostwie Powiatowym, to sesja rady powiatu była i uroczysta i radosna.

📢 Rozlewiska Nidy w okolicach Chrobrza. Rzeka wygląda groźnie. Zobacz zdjęcia W wielu miejscach w powiecie pińczowskim Nida wystąpiła z brzegów. Niezwykle malownicze zjawisko możemy obserwować w okolicach Chrobrza w gminie Złota. W skutek wzrostu temperatur i topnienia śniegu rzeka znacznie zwiększyła swoje rozmiary i rozlała się na łąkach i nieużytkach. Zobacz zdjęcia. 📢 Uroczysty jubileusz 100-lecia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach. Odznaczono pracowników Uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy na wejściu, przed siedzibą Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach, otworzyło obchody jubileuszu 100-lecia firmy. Były najważniejsze osoby obecnej władzy w województwie świętokrzyskim, w powiecie starachowickim i w mieście Starachowice. 📢 Nida wystąpiła z brzegów. Nowe zdjęcia z okolic Pińczowa. Zobacz W skutek topnienia śniegów rzeka Nida w powiecie pińczowskim znacznie zwiększyła swoją objętość i wystąpiła z brzegów. Zalane są całe połacie łąk i pól. Zobaczcie nowe zdjęcia z okolic Pińczowa.

📢 Jest ośmiu kandydatów na stanowisko Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty! Kto zastąpi odwołanego Kazimierza Mądzika? W piątek, 2 lutego mija termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu na stanowisko Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Chęć wzięcia w nim udziału zgłosiło aż osiem osób, ale liczba kandydatów może się jeszcze zwiększyć. Zobaczcie szczegóły. 📢 Imprezowy weekend w Radomiu i okolicy 2-4 lutego 2024. Koncerty Bonnie Tyler, Skolima i nie tylko Przed nami imprezowy weekend w Radomiu i okolicy. Widowiskowo zapowiada się koncert wielkiej gwiazdy Bonnie Tyler, ale nie zabraknie też innych ciekawych wydarzeń. Sprawdźcie, gdzie warto wybrać się w regionie w piątek, sobotę i niedzielę 2-4 lutego.

📢 3 lutego - Międzynarodowy Dzień Golden Retrievera. Te memy to sama słodycz! 3 lutego to w kalendarzu świąt nietypowych Międzynarodowy Dzień Golden Retrievera. Zobacz najsłodsze memy z tymi ślicznymi psiakami w roli głównej.

📢 Ceny owoców i warzyw targu w Stalowej Woli. Po ile ziemniaki, marchewka i jabłka? W piątek, 2 lutego na targu w Stalowej Woli nie brakowało ani sprzedających, ani kupujących. Stoiska były pełne świeżych warzyw i owoców. W jakich były cenach? Szczegóły w naszej galerii zdjęć.

📢 30. Plebiscyt Sportowy Echa Dnia Radomskiego. Poznamy najlepszych trenerów, sportowców i drużyny. Zobacz zapis transmisji W piątek 2 lutego odbyła się gala 30. Plebiscytu Sportowego Echa Dnia Radomskiego, na której poznaliśmy laureatów w kategoriach Sportowiec Roku, Trener Roku Drużyna Roku. Zobacz zapis transmisji z uroczystej gali. 📢 Wybory samorządowe 2024. Polska 2050 przedstawiła swoich kandydatów do Rady Miejskiej Radomia. Był poseł Michał Kobosko, który otwiera biuro W piątek, 2 lutego w Radomiu odbyła się konferencja prasowa Polski 2050. Partia przedstawiła swoich kandydatów do Rady Miejskiej Radomia. Na spotkaniu obecny był poseł Michał Kobosko - jeden z najbliższych współpracowników Szymona Hołowni, który otwiera w Radomiu swoje biuro poselskie.

📢 72. Plebiscyt Sportowy Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 2023. Tak gwiazdy sportu i zaproszeni goście pozowali do zdjęć na ściance Echa Dnia Jak zawsze laureaci Plebiscytu Sportowego Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 2023 i zaproszeni goście na pamiątkę robili sobie zdjęcia na ściance Echa Dnia. Pozowali na niej zawodnicy Industrii Kielce, piłkarze Korony Kielce, laureaci z innych dyscyplin i zaproszeni goście. Żony i partnerki sportowców też chętnie pozowały do zdjęć. 📢 Tak jedzą pacjenci w Wojewódzkim Szpitalu imienia świętego Rafała w Czerwonej Górze. Zobaczcie zdjęcia posiłków Więcej warzyw i owoców, do obiadu miks sałat, pełnoziarnisty makaron, kasza lub ryż, a przed snem naturalny jogurt – w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia świętego Rafała w Czerwonej Górze nastąpiły kuchenne rewolucje. Ma to związek z realizacją pilotażowego programu “Dobry posiłek w szpitalu”. Zobaczcie zdjęcia posiłków ze stycznia 2024 roku.

📢 Chęciny na archiwalnych zdjęciach z kolekcji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Niesamowita podróż w przeszłość Świętokrzyski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków co jakiś czas publikuje na Facebooku archiwalne zdjęcia różnych zakątków województwa świętokrzyskiego. W tym miesiącu pojawiły się bardzo ciekawe fotografie Chęcin. 📢 Tu w województwie świętokrzyskim najczęściej działali złodzieje. Oto TOP 15 najbardziej niebezpiecznych gmin Prezentujemy gminy w regionie świętokrzyskim, w których w roku 2023 najczęściej działali złodzieje w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. Dane według Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Gdzie w Świętokrzyskiem jest największe ryzyko, że Cię okradną? Sprawdź. 📢 Minister rolnictwa Czesław Siekierski na spotkaniu z rolnikami w Sandomierzu. Były pytania o ceny minimalne i zielony ład Czesław Siekierski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, w czwartkowe popołudnie spotkał się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu z rolnikami i sadownikami. Były pytania o ceny minimalne i zielony ład. Minister zakomunikował także, że nie przywiózł z sobą gaśnicy, bo nie widzi potrzeby gaszenia pożaru, którego nie ma.

📢 Kara więzienia za znęcanie się nad psami. Mieszkanka wsi pod Zwoleniem usłyszała wyrok Karę trzech miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok orzekł Sąd Rejonowy w Zwoleniu wobec mieszkanki wsi w gminie Zwoleń za znęcanie się nad dwoma psami. O wyroku poinformowało Stowarzyszenie Pies z Kotem w Zwoleniu, które było w tej sprawie oskarżycielem posiłkowym. - Przekażcie to dalej, aby oprawcy wiedzieli, że nie są i nie będą bezkarni - piszą przedstawiciele Stowarzyszenia. 📢 Bal Seniora w Hotelu Paradiso w Suchedniowie. Gościem specjalnym Jan Wojdak. Zobacz zdjęcia W czwartek 1 lutego w Hotelu Paradiso w Suchedniowie odbył się bal dla seniorów, zorganizowany przez Grupę Inicjatywną Nasza Gmina. Wspólnie bawiło się 120 osób. Gościem specjalnym imprezy był Jan Wojdak, lider grupy Wawele.

📢 Imprezy w Kielcach w weekend 2-4 lutego 2024. Będą koncerty, spektakle z gwiazdami i ciekawe spotkania W ten weekend, 2-4 lutego, odbędzie się wiele atrakcji w Kielcach i okolicy. Będą koncerty, spektakle i ciekawe spotkania. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Zobaczcie, co będzie działo się w piątek, sobotę i niedzielę.

📢 72. Plebiscyt Sportowy Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 2023. Podczas gali w Grand Hotelu poznaliśmy najlepszych sportowców i trenerów W czwartek, 1 lutego, na gali w Grand Hotelu w Kielcach ogłosiliśmy wyniki 72. Plebiscytu Sportowego Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 2023. To było wielkie święto ludzi sportu. W wyjątkowej gali uczestniczyło 300 osób. Oprócz laureatów, byli parlamentarzyści, włodarze miasta i województwa, najwybitniejsi świętokrzyscy sportowcy - olimpijczycy, mistrzowie świata i Europy, przedstawiciele świata kultury i biznesu. 📢 Olimpijczyk Radom podsumował kapitalny 2023 rok. Zapaśnicy okazali się najlepsi w dwóch klasyfikacjach. Zobacz zdjęcia W Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu odbyło się podsumowanie występów Olimpijczyka Radom w 2023 roku. - Tak naprawdę, to już robi się to nudne, bo co roku jesteście najlepsi i trudno wam życzyć kolejnych sukcesów - przyznał z żartem Andrzej Supron, prezes Polskiego Związku Zapaśniczego. Radomianie sklasyfikowani zostali po raz 11. z rzędu, na pierwszym miejscy w klasyfikacji zespołów tej dyscypliny sportu w Polsce.

📢 Tyle w woj. mazowieckim dajemy na ślub i wesele w 2024 roku. Ile pieniędzy wypada włożyć do koperty? Co zamiast gotówki? Wraz z początkiem 2024 roku ruszył też nowy sezon weselny. Wiele osób zadaje sobie pytanie ile dać do koperty? Jak się okazuje z roku na rok koszt przycięcia weselnego są coraz wyższe, a co za tym idzie więcej pieniędzy wypada dać parze młodej w prezencie. Kwoty niejednokrotnie są zaskakujące. Sprawdziliśmy, ile w województwie mazowieckim z okazji ślubu i wesela dają rodzice, rodzice chrzestni, rodzeństwo, dziadkowie, znajomi oraz pozostali goście.

📢 Oto horoskop dzienny na piątek, 2 lutego 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na piątek, 2 lutego 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 02.02.2024. Horoskop dzienny na piątek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Budowa dwóch brakujących trybun stadionu Radomiaka Radom coraz bliżej. Prezydent informuje, kiedy przetarg na wykonawcę prac Przyspieszenie w przygotowaniach do budowy brakujących trybun stadionu Radomskiego Centrum Sportu przy ulicy Struga zapowiada Radosław Witkowski, prezydent Radomia i podaje daty. - Prace rozpoczęła komisja przetargowa, pieniądze mamy zabezpieczone, liczę na szybką realizację tego projektu - mówi Radosław Witkowski. 📢 Plebiscyt Sportowy 2023 w powiatach i mieście Kielce. To oni byli najpopularniejsi. Wyniki ogłosiliśmy w Grand Hotelu w Kielcach W czwartek, 1 lutego, na gali w Grand Hotelu w Kielcach uroczyście ogłosiliśmy wyniki Plebiscytu Sportowego 2023 na najpopularniejszych sportowców, trenera, drużynę i talent roku. Zobaczcie wyniki - oni zostali laureatami w powiatach województwa świętokrzyskiego i w mieście Kielce. Organizatorem tego plebiscytu tradycyjnie było Echo Dnia.

📢 To już pewne! Piotr Żołądek dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach Potwierdziły się nasze nieoficjalne doniesienia. Piotr Żołądek został powołany na dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach. W środę, 31 stycznia radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego pożegnał się z osobami z którymi pracował w Starostwie Powiatowym w Pińczowie, a w czwartek, 1 lutego rozpoczął nową pracę w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach.

📢 Minister rolnictwa Czesław Siekierski w Kurowie spotkał się z rolnikami. Mówiono o napływie zboża z Ukrainy oraz zaległych dopłatach Tematy ważne dla świętokrzyskiego rolnictwa poruszono w czwartek, 1 lutego, w Kurowie w gminie Lipnik na spotkaniu z ministrem rolnictwa Czesławem Siekierskim. Mówiono między innymi o problemie z napływem zboża z Ukrainy oraz zaległych dopłatach.

📢 Strefa restauracyjna Galerii Echo w Kielcach przeszła niesamowitą metamorfozę. Teraz zjemy wśród miejskich elementów Oryginalny design to to, co zdecydowanie definiuje nową przestrzeń restauracyjną w Galerii Echo w Kielcach. Już od teraz można w pełni podziwiać nietuzinkową strefę. Liczba miejsc siedzących zwiększona o prawie połowę, wielkoformatowe grafiki wzbogacone o lokalne akcenty, oryginalne stoliki oraz gadżety drogowe w strefie gastronomicznej. Wszystko to w miejskim stylu. Warto odwiedzić Galerię Echo i na dobre rozsmakować się w nowościach. 📢 McDonald's i markety powstaną przy wjeździe do Kielc od Morawicy. Zobacz zdjęcia z drona Na ulicy Ściegiennego w Kielcach, tuż przy wjeździe do Kielc od strony Morawicy szykują się wielkie inwestycje. Obok terenu przewidzianego pod zabudowę przemysłowo – magazynową ma powstać restauracja McDonald's i markety różnych branż.

📢 Rozpoczął się sezon połowu pstrągów. Są nowe przepisy. Oto gdzie i na jakich zasadach można je łowić w Świętokrzyskiem 1 lutego rozpoczął się sezon połowu pstrągów potokowych. To jedne z najbardziej cenionych przez wędkarzy ryb. Gdzie można je spotkać w regionie świętokrzyskim i na jakich zasadach wolno je łowić? Sprawdziliśmy. 📢 Fundacja Polemika otworzyła biuro w Opatowie. Pomoc znajda tu stowarzyszenia pozarządowe W czwartek, 1 lutego w Opatowie przy ulicy Kopernika 36, po dawnej przychodni, otwarto biuro Fundacji Polemika. W lokalu znajdzie się biuro fundacji ale swoją siedzibę będzie miał także Uniwersytet Trzeciego Wieku. Stowarzyszenia będą mogły także użyczyć lokal na spotkania biznesowe.

📢 Olśniewający koncert na inaugurację działalności Ośrodka Reprezentacyjnego Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu Przy zapełnionej do ostatniego miejsca Sali Koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej zainaugurowano w Radomiu działalność nowej jednostki wojskowej o znaczeniu ogólnopolskim – Ośrodka Reprezentacyjnego Wojsk Obrony Terytorialnej. Ośrodek to 200 żołnierzy i pracowników cywilnych wojska, którzy służą w orkiestrze reprezentacyjnej WOT oraz tworzonej dopiero kompanii reprezentacyjnej polskich terytorialsów.

📢 Najprzystojniejsi maturzyści z dotychczasowych studniówek w powiecie jędrzejowskim. Zobaczcie na zdjęciach, jak się prezentują Za nami już cztery studniówki z powiatu jędrzejowskiego. Każdy bal był wyjątkowy, a na parkiecie świetnie bawiły się maturzystki wraz z eleganckimi maturzystami, przykuwającymi uwagę pań. Zobaczcie przystojniaków z dotychczasowych jędrzejowskich studniówek. 📢 Tak wyglądało życie w radomskim getcie. Zobacz archiwalne zdjęcia 27 stycznia 1945 roku Armia Czerwona wyzwoliła niemiecki obóz KL Auschwitz. W 2005 roku, Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, by uczcić pamięć Żydów zamordowanych w czasie II wojny światowej. Obchody tego dnia odbywają się na całym świecie. W galerii zebraliśmy archiwalne zdjęcia z radomskiego getta. 📢 Oto najlepsi wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z największego sztabu na świecie w Kielcach. Zobaczcie kim są Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy numer 262 w Kielcach, organizowany przez Wojewódzki Szpital Zespolony oraz redakcję Echa Dnia to największy sztab na świecie. Ma oddanych wolontariuszy, którzy każdego roku przyczyniają się do szlachetnej idei imprezy. W galerii zdjęć znajdziecie dziesięciu z nich, którzy w tym roku uzbierali najwięcej. Zobaczcie kto to.

📢 Drugi dzień 32. Spotkań Sadowniczych w Sandomierzu, którym towarzyszą stoiska wystawiennicze, wykłady i prezentacje. Nowe zdjęcia Czwartek, 1 lutego jest drugim dniem 32. Spotkań Sadowniczych w Sandomierzu. Wydarzenie w hali sportowej przy ulicy Patkowskiego obfituje w wykłady, stoiska i konferencje, które poświęcono między innymi sytuacji na europejskim i krajowym rynku jabłek i wyzwaniom przed jakimi stoi polskie sadownictwo w roku 2024 roku.

📢 72. Plebiscyt Sportowy Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 2023. Kto znalazł się wśród laureatów? Zapis transmisji W czwartek, 1 lutego, w Grand Hotelu w Kielcach odbyła się wielka sportowa gala, na której poznaliśmy laureatów 72. Plebiscytu Sportowego Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 2023. Wzięło w niej udział 300 osób. Kto został najlepszym sportowcem, kto najlepszym trenerem 2023 roku? Do kogo trafiły inne wyróżnienia przyznane przez kapitułę? Zobaczcie zapis transmisji na echodnia.eu.

📢 Sensacyjny transfer polityczny w Radomiu. Przewodnicząca Rady Miejskiej z Prawa i Sprawiedliwości przeszła na stronę prezydenta Witkowskiego Kinga Bogusz, przewodnicząca Rady Miejskiej Radomia z Prawa i Sprawiedliwości będzie kandydować do Rady Miejskiej ze wspólnej listy Radomskiego Paktu Samorządowego Radosława Witkowskiego. Złożyła swoją rezygnację z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości, a jej dotychczasowa partia zapowiada złożenie wniosku o odwołanie jej z funkcji przewodniczącej Rady Miejskiej. 📢 Oto oryginalne imiona dla dziewczynek. W Świętokrzyskiem mało kto je nadaje, są piękne i wyjątkowe! Jakie imiona dla dzieci w 2023 wybierali rodzice? Czy mieszkańcy województwa świętokrzyskiego zaskoczyli wyborem imion dla swoich pociech? Mamy dla Was listę najmniej popularnych imion nadanych dzieciom w regionie w 2023 roku. Każde z nich otrzymało tylko dwoje dzieci. Sprawdź listę najbardziej oryginalnych imion żeńskich w 2023 roku.

📢 Ceny owoców i warzyw na targu w Jędrzejowie. Po ile jabłka, ziemniaki, papryka? W czwartek 1 lutego targowisko w Jędrzejowie odwiedziło sporo osób. Na licznych stoiskach można było kupić świeże owoce i warzywa prosto od lokalnych producentów. Sprawdziliśmy ceny. 📢 Ceny warzyw i owoców na targowisku Korej w Radomiu. Po ile pomidory, cytryna, ziemniaki? W czwartek 1 lutego radomskie targowisko Korej odwiedziło sporo osób. Na licznych stoiskach można było kupić świeże owoce i warzywa prosto od lokalnych producentów. Targowisko zachwyca obfitością produktów i różnorodnością kolorów. Jest tam zawsze duży wybór produktów. Sprawdziliśmy ceny.

📢 Nowy most w Sandomierzu. Trwa montaż przęseł. Już widać jak będzie wyglądał. Zobacz zdjęcia Coraz bardziej widoczny jest już zarys nowego mostu przez Wisłę w Sandomierzu. Wykonawca korzystając ze sprzyjającej pogody montuje przęsła. To kolejny etap rozbudowy obiektu w ciągu drogi krajowej numer 77. Efektem będzie wygodne, dwujezdniowe połączenie przez Wisłę.

📢 Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Świętokrzyskiem. Oto 25 najbardziej bezpiecznych gmin województwa Oto gminy województwa świętokrzyskiego, w których w 2023 roku doszło do najmniejszej liczby przestępstw. Prezentujemy dane w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. Raport opracowaliśmy na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. 📢 Climatic - Budownictwo Modułowe mające fabrykę w Ostrowcu Świętokrzyskim postawiło w Kobyłce blok w...pięć dni i nocy W Kobyłce koło Warszawy firma Climatic - Budownictwo Modułowe mająca fabrykę w Ostrowcu Świętokrzyskim w ciągu pięciu dni i nocy zbudowała 4-kondygnacyjny blok mieszkalny. Po wykończeniu wnętrz i wykonaniu elewacji będą mogli wprowadzać się mieszkańcy. Jak to możliwe? Technologia opracowana w Ostrowcu jest zachwycająca. Zobaczcie poniżej film prezentujący powstawanie bloku. 📢 Ale pyszności! Rusza Festiwal Smaku 2024 w Kielcach i regionie. Zobacz na zdjęciach, co przygotowały nasze restauracje W poniedziałek, 5 lutego, ruszy 14. edycja Festiwalu Smaku 2024. Kulinarne wydarzenie potrwa pięć dni, do 9 lutego. W zimowej edycji bierze udział trzydzieści restauracji. Zobaczcie na zdjęciach, co przygotowały dla was lokale.

📢 Białobrzegi i okolice w 1974 roku. Oto jak wtedy wyglądało miasto. Zobacz na archiwalnych zdjęciach, jak żyli mieszkańcy miasta i powiatu Jak wyglądały Białobrzegi 50 lat temu? Jak żyli białobrzeżanie i mieszkańcy powiatu? Zajrzyjcie do galerii i udajcie się w podróż do przeszłości do roku 1974. Jak było kiedyś, jak wyglądały Białobrzegi i okolice?

📢 Supermarket, hale przemysłowe, magazyny mogą powstać w Dyminach w Kielcach. Powstaje plan, który ma ułatwić inwestowanie w tym miejscu Supermarket, hale magazynowe i produkcyjne, nowe drogi, a także zabudowa mieszkaniowa czy zieleń mogą powstać w rejonie dawnego browaru Belgia, w Dyminach przy ulicy Ściegiennego w Kielcach. Tak wynika z nowej wersji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rozpoczęły się konsultacje społeczne i mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi.

📢 Dzień Seniora w Gorzycach. Był występ kabaretowy, życzenia i drobne, słodkie upominki. Zobacz zdjęcia W Gorzycach na zaproszenie Koła Gospodyń Wiejskich spotkali się seniorzy. Wydarzenie to dla starszych mieszkańców sołectwa Gorzyce to już tradycja. 📢 Tarnobrzeg. Przed sądem była prezes upadłego Banku Spółdzielczego w Grębowie powiedziała, kto wyprowadził pieniądze klientów Kolejny dzień procesu dotyczącego wielomilionowych przekrętów bankowych, które doprowadziły do upadku Banku Spółdzielczego w Grębowie, to ciąg dalszy przesłuchania 70-letniej Janiny K., byłej prezes banku. Przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu w środę 31 stycznia szczegółowo opisywała, gdzie trafiły pieniądze z lokat klientów banku.

📢 Nida wystąpiła z brzegów! Krajobrazy w powiecie pińczowskim są przepiękne. Zobaczcie zdjęcia Wzrost temperatur w ostatniej dekadzie stycznia spowodował gwałtowne topnienie nagromadzonego zimą śniegu. Nida w wielu miejscach wystąpiła z brzegów. Krajobrazy są przepiękne. Choć rzeka wygląda groźnie, pińczowska straż pożarna mówi, że, póki co, w Pińczowie i okolicy jest bezpiecznie. Z rozlania się Nidy cieszą się lokalni badacze przyrody. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury zareagowało błyskawicznie i już w piątek odbędzie się plener fotograficzny, którego motywem przewodnim będzie... woda.

📢 32. Spotkania Sadownicze w Sandomierzu. Towarzyszą im stoiska wystawiennicze, wykłady i prezentacje Ponad 100 wystawców prezentuje się podczas 32. Spotkań Sadowniczych w Sandomierzu. Dwudniowe wydarzenie w hali sportowej przy ulicy Patkowskiego obfituje w wykłady, stoiska. Dodatkiem są tematyczne konferencje, które poświęcono między innymi sytuacji na europejskim i krajowym rynku jabłek i wyzwaniom przed jakimi stoi polskie sadownictwo w roku 2024 roku. Czwartek, 1 lutego będzie drugim dniem spotkań. Wstęp wolny. 📢 Ależ oni się kochają! 26 par z gminy Zagnańsk świętowało Złote Gody. Nie do wiary, co jest receptą na tak wspaniały małżeński staż Każdy ma inną receptę na wspólne życie. Jedni nigdy się nie kłócą, a drudzy wręcz przeciwnie - uwielbiają to robić, żeby potem... była okazja do godzenia. W środę, 31 stycznia pary z gminy Zagnańsk świętowały Złote Gody. Zobaczcie zdjęcia i film z uroczystości na której nie brakowało świetnego humoru i radości życia.

📢 Wybory samorządowe 2024. Kto zostanie prezydentem Kielc? Coraz szersza lista kandydatów. Poznaj ich 7 kwietnia mają się odbyć wybory samorządowe 2024. Kto stanie do walki funkcję prezydenta Kielc? Szykuje się ciekawa batalia, chęć startu deklaruje coraz większa liczba kandydatów. Lista nazwisk jest imponująca. Przedstawiamy wszystkich potencjalnych kandydatów ale już w podziale na tych, którzy na pewno wystartują , których start jest możliwy oraz tych których prawdopodobieństwo startu jest niewielkie.

📢 Roczny chłopczyk pogryziony przez dwuletnią dziewczynkę w żłobku w Skarżysku-Kamiennej! Drastyczne zdjęcia Zdarzenie, do którego doszło w jednym ze skarżyskich żłobków wydaje się wręcz nieprawdopodobne. Roczny chłopczyk został pogryziony przez dwuletnią dziewczynkę. Jak informuje mama chłopca, która skontaktowała się z nami, z ranami na buzi trafił on na kilka dni do szpitala. Sprawą zajęła się prokuratura.

📢 Oto najprzystojniejsi maturzyści świętokrzyskich studniówek z ostatniego weekendu. Zobaczcie na zdjęciach, jak się prezentują Trwa sezon studniówkowy w województwie świętokrzyskim. W piątek 26 i w sobotę 27 stycznia w naszym regionie odbyło się ponad 20 bali, na których aż roiło się od eleganckich maturzystów, przykuwających uwagę pań. Zobaczcie przystojniaków świętokrzyskich studniówek z ostatniego weekendu. 📢 Oni bawili się najlepiej na studniówkach w Świętokrzyskiem! Zobacz, kto brylował na parkietach Zobaczcie na zdjęciach, kto najlepiej bawił się na studniówkach w Świętokrzyskiem. Mamy dla Was porcję imprezowych zdjęć z parkietów. Maturzyści oddali się chwili zapomnienia i tańczyli do białego rana przy największych przebojach. 📢 Huczny bal na 20-lecie Klubu Sportowego Stara Błotnica. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Klub Sportowy Stara Błotnica ma już 20 lat. Z tej okazji zorganizowano uroczysty bal z udziałem działaczy, sportowców, władz gminy i powiatu białobrzeskiego.

📢 Oto najpiękniejsze maturzystki świętokrzyskich studniówek z trzeciego weekendu. Zachwycały urodą! Zobaczcie zdjęcia 12 stycznia rozpoczął się sezon studniówkowy w województwie świętokrzyskim. Maturzystki z naszego regionu już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne kreacje i lśniącą biżuterię, by zaprezentować się jak najbardziej zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie. Zobaczcie w naszej galerii najpiękniejsze uczestniczki trzeciego tygodnia studniówek w Świętokrzyskiem - tych z weekendu 26 i 27 stycznia.

📢 Podczas 32. finału Wielkiej Orkiestry w Pińczowie zebrano 125 140,71 złotych - podsumowanie. Oto najlepsi wolontariusze 125 140,71 złotych - tyle zebrał pińczowski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas 32. finału akcji. Na ten wynik złożyła się zbiórka ponad 60 wolontariuszy i dochód z licytacji prowadzonej w hali Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji. Zbiórka rozegrała się w niedzielę, 28 stycznia, i obejmowała szereg wydarzeń, w które zaangażowało się mnóstwo pińczowian i mieszkańców powiatu. Sztab w Pińczowie był jedynym na terenie powiatu. Zobacz, komu udało się zebrać najwięcej pieniędzy do puszki!

📢 Najpiękniejsze pary na studniówkach w Świętokrzyskiem. Tak bawili się w weekend 26 i 27 stycznia W miniony weekend, 26 i 27 stycznia odwiedziliśmy każdą studniówkę w regionie świętokrzyskim. Wszystkie bale były wyjątkowe, a ich największą ozdobą były piękne dziewczyny i ich eleganccy towarzysze. Oto, jak prezentowały się najpiękniejsze pary studniówek 2024 w Świętokrzyskiem w ostatni weekend. 📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze świętokrzyskich studniówek. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w Świetokrzyskiem. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody! 📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze studniówek w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody!

📢 Największy bal studniówkowy Liceum Ogólnokształcącego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli Liceum Ogólnokształcące imienia Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli przy ulicy Stanisława Staszica (nazywanego Staszkiem) tradycyjnie zorganizowało studniówkę w szkole. 📢 Studniówka 2024 Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach w restauracji Sokół w Sokołowie Dolnym. Zobaczcie zdjęcia z wyjątkowego balu W sobotę, 27 stycznia swój bal maturalny mieli uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach. Na studniówce w restauracji Sokół w Sokołowie Dolnym uczniowie wspaniale się bawili, były przemówienia i wzruszające podziękowania za wspólne lata w szkole, polonezy oraz tańce do białego rana. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Transportowo Mechatronicznych w Skarżysku - Kamiennej. Cudowny polonez! W sobotę 27 stycznia w Hotelu Promień w Skarżysku - Kamiennej odbył się bal studniówkowy uczniów Zespołu Szkół Transportowo - Mechatronicznych imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. 120 młodych ludzi znakomicie się bawiło. Młodzież przygotowała niesamowitego poloneza.

📢 Studniówka 2024. II Liceum imienia Marii Konopnickiej w Radomiu wspaniale bawiło się w Hotelu Rubin w Kiełbowie Starym W Hotelu Rubin w Kiełbowie Starym, niedaleko Białobrzegów, swój studniówkowy bal mieli w sobotę 27 stycznia maturzyści z II Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej w Radomiu. Zabawa była szampańska! 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Sióstr Nazaretanek imienia świętej Jadwigi Królowej w Hotelu Binkowski w Kielcach W sobotę, 27 stycznia swój bal maturalny mieli uczniowie Zespołu Szkół Sióstr Nazaretanek imienia świętej Jadwigi Królowej w Kielcach. Na studniówce w Hotelu Binkowski w Kielcach uczniowie wspaniale się bawili, były przemówienia i wzruszające podziękowania za wspólne lata w szkole, polonez oraz tańce do białego rana. Zobaczcie zdjęcia.

