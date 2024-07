Przegląd prasy (3.07.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dom tańszy niż kawalerka. Oto najtańsze domy na sprzedaż w regionie świętokrzyskim. Ich ceny nie przekraczają 200 tysięcy złotych”?

Prasówka 3.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dom tańszy niż kawalerka. Oto najtańsze domy na sprzedaż w regionie świętokrzyskim. Ich ceny nie przekraczają 200 tysięcy złotych Własne M to marzenie każdego. Ceny mieszkań z miesiąca na miesiąc szybują w górę. Idealną perspektywą dla mieszkania w bloku jest własny dom. Są domy za które zapłacisz nie więcej niż 200 000 złotych. Zobacz oferty sprzedaży tanich domów w regionie świętokrzyskim. Za najtańszy z nich trzeba zapłacić 89 000 złotych.

📢 3 lipca - Dzień Cioci i Wujka. Kiedy na weselu podchodzi do ciebie pijany wujek a ciocia pyta czy się ożeniłeś! Dnia 3 lipca obchodzimy Dzień Cioci i Wujka. Jest to doskonała okazja dla internautów do wykorzystania humoru i żartów, aby poruszać różne stereotypy związane właśnie z ciocią i wujkiem. Oto najlepsze memy.

Prasówka 3.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nieszczęście we wtorkowe popołudnie w gminie Połaniec. Mężczyzna przygnieciony przez traktor 39-letni mężczyzna podczas koszenia łąki w gminie Połaniec zsunął się z traktorem do bajorka. Badanie wykazało, że 39-latek był nietrzeźwy. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

📢 Martyna Kotwiła z RLTL GGG Radom, złota sprinterka mistrzostw Polski 2024. Zobacz jaka jest prywatnie. Jeździ mercedesem, lubi tatuaże Martyna Kotwiła, lekkoatletka RLTL GGG Radom w pięknym stylu zdobyła złoty medal mistrzostw Polski seniorek w biegu na 200 metrów. We wtorek 2 lipca okazało się, że zakwalifikowała się na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu! To jej wielki sukces i spełnienie marzeń. Jaka jest nasza mistrzyni prywatnie, co lubi, jakim jeździ autem, jakie lubi ubrania? 📢 Oto, co robią dawni trenerzy Radomiaka Radom. Jeden jest burmistrzem, inny jeździ na taksówce! Zobacz zdjęcia Od 2000 roku ponad 30 trenerów prowadziło drużynę Radomiaka Radom. Większość z nich jest jeszcze w zawodzie, niektórzy odnoszą sukcesy, ale są też tacy, którzy z futbolem nie mają już nic wspólnego.

📢 Wrzawy. Święto kwitnącej fasoli, noc świętojańska i kulinarne zmagania kół gospodyń wiejskich w "Bitwie regionów". Zobacz zdjęcia Stowarzyszenie „Razem dla Wrzaw” zostało zwycięzcą pierwszego etapu Bitwy Regionów i będzie reprezentować powiat tarnobrzeski, stalowowolski i niżański na etapie wojewódzkim tego ogólnopolskiego konkursu pod koniec lipca w Lesku. Bitwa Regionów była częścią popularnej w gminie Gorzyce imprezy „Święto Kwitnącej Fasoli – Wrzawska Noc Świętojańska”. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Niesamowite zjawisko zarejestrowano w nocy na świętokrzyskim niebie! Meteor pędził z olbrzymią prędkością. Zobaczcie film W nocy z poniedziałku, 1 lipca na wtorek, 2 lipca nad Polską był widoczny bardzo jasny meteor, który pędził z nieziemską prędkością w kierunku Ziemi! To wyjątkowe zjawisko zarejestrowały dwie stacje obserwacyjne działające w projekcie Skytinel - jedna z nich znajduje się w Świętokrzyskiem. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Obcokrajowcy groźnie zaczepiali młode kobiety nad zalewem w Umrze w gminie Zagnańsk? Policja dotarła do trzech mężczyzn. Zobacz film Co stało się w sobotę, 29 czerwca, nad zalewem w Umrze w gminie Zagnańsk? Informowaliśmy o tym, że w Internecie pojawił się wpis opisujący jak kilku obcokrajowców napastowało cztery nastolatki. Dziewczyny miały być przerażone. Sprawą zajęła się Policja. w poniedziałek, 1 lipca, mundurowi dotarli do trzech mężczyzn. Zobacz film. 📢 Śmiertelny wypadek w Grocholicach. Dostawczak zderzył się z osobówką Jedna osoba zginęła, a trzy trafiły do szpitala – oto tragiczny bilans wypadku, do jakiego doszło we wtorek przed godziną 13 w Grocholicach w powiecie opatowskim. 📢 Koncert w Pałacu Kołłątajów w Wiśniowej. Muzyczna uczta dla ducha W niedzielne popołudnie, 30 czerwca, park przy Pałacu Kołłątajów w Wiśniowej zamienił się w muzyczną arenę, gdzie odbył się niezwykły koncert musicalowo-operetkowy. Wydarzenie to, będące częścią obchodów jubileuszu trzydziestolecia Festiwalu imienia Krystyny Jamroz, przyciągnęło licznych melomanów oraz znamienitych gości.

📢 Mieszkaniec Sędziszowa oszukany. Z konta zniknęło kilka tysięcy 52-latek z Sędziszowa wystawił na sprzedaż w internecie damski płaszcz za 35 złotych. Dostał wiadomość od osoby rzekomo zainteresowanej kupnem i użył dołączonego linku. Tak oszuści zdobyli dostęp do jego konta. Wypłacili trzy tysiące złotych. 📢 Cztery nowe przejścia dla pieszych w powiecie staszowskim gotowe. Gdzie powstały? W piątek, 26 czerwca oddano do użytku 4 przejścia dla pieszych w miejscowościach: Podobrek, Oleśnica, Jurkowice i Solec Stary. 📢 Magiczna Noc Świętojańska nad Czarną w Staszowie. Zobaczcie nowe zdjęcia Wieczór 23 czerwca nad Czarną w Staszowie zamienił się w niezapomniane święto. Noc Świętojańska, pełna tradycji, kultury i radości, przyciągnęła mieszkańców i gości do wspólnego świętowania. Najkrótsza noc w roku obfitowała w różnorodne atrakcje, od plecenia wianków, przez warsztaty, aż po widowiskowe przedstawienia i potańcówki, tworząc niezapomnianą atmosferę. Zobaczcie nowe zdjęcia z wydarzenia.

📢 Ich Nowy Dom w Suchedniowie. Słynna sprawa odbudowy spalonego domu stoi w miejscu. Biurokracja wstrzymuje pomoc dla pogorzelców Wydawało się, że dwóm rodzinom z Suchedniowa szczęście sprzyja, mimo pożaru, który strawił ich dom na początku 2024 roku. Świętokrzyscy przedsiębiorcy ruszyli im z pomocą, obiecując na swój koszt odbudować to, co zniszczone. Akcja zyskała nawet nazwę "Ich Nowy Dom" na wzór i sławę programu telewizyjnego. Minęło 6 miesięcy i oprócz betonowej wylewki, na działce przy ulicy Berezów nie dzieje się nic. Wszystko zostało zamrożone przez urzędowe procedury i zmianę prawa budowlanego. 📢 Radomska Młodzieżowa Orkiestra Grandioso z sukcesami na Mistrzostwach Świata Orkiestr Dętych. Zobacz zdjęcia W dniach od 27 do 30 czerwca odbyły się Mistrzostwa Świata Orkiestr Dętych. W wydarzeniu wzięła udział Radomska Młodzieżowa Orkiestra Grandioso, która osiągnęła tam duże sukcesy. Zobacz zdjęcia.

📢 Tragiczny finał pożaru domu w Turbi. W płomieniach zginął młody mężczyzna - zdjęcia Do tragicznego w skutkach pożaru domu doszło we wtorek, 2 lipca po godzinie 3 w Turbi, w powiecie stalowowolskim. W płomieniach zginął 20-letni mężczyzna. 📢 Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2024 w Świętokrzyskiem. Zobacz zwycięzców w województwie i powiatach Stanisław Skalmierski, rolnik z Nawarzyc w gminie Wodzisław w powiecie jędrzejowskim zajął pierwsze miejsce w województwie świętokrzyskim w konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, który organizuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wszystkich laureatów poznaliśmy w niedzielę, 23 czerwca. Prezentujemy ich gospodarstwa. 📢 Nasze dziewczyny powalczą o tytuł najpiękniejszej Polki. W sobotę wielki finał wyborów Miss Polski 2024 Już w piątek, 5 lipca w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu poznamy Miss Polski 2024. Wśród 32 finalistek, które powalczą o tytuł najpiękniejszej Polki znalazły się dwie dziewczyny z naszego regionu: Magdalena Batko z Włoszczowy oraz Weronika Nowak pochodząca ze Starachowic. Trwają przygotowania do gali finałowej, zobaczcie jak wyglądają i co powiedziały przed wielkim finałem nasze kandydatki.

📢 Malownicze wakacje Diany Walkiewicz. Projektantka z Radomia zdobywa nasze polskie góry. Zobacz zdjęcia Trwają wakacje, więc każdy kto może wykorzystuje ten czas na odpoczynek. Na urlop zdecydowała się również Diana Walkiewicz, która tym razem postawiła na relaks w naszych polskich górach. Projektantka z Radomia pokazuje niezwykłe krajobrazy i dzieli się swoimi wrażeniami. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Wypadek w Zagnańsku. Czołowe zderzenie dwóch aut. Nie udało się uratować życia kierującej, kobieta zmarła Poważne konsekwencje ma wypadek, który we wtorkowy poranek rozegrał się na leśnym odcinku drogi w Zagnańsku. Zderzyły się tu dwa auta. Kobieta kierująca jednym z samochodów nie przeżyła.

📢 Świętokrzyskie miasteczka - Pacanów. Oto jego niesamowitych historia na czarno-białych fotografiach Pacanów liczący niewiele ponad 1000 mieszkańców znany jest w całej Polsce z przygód Koziołka Matołka. A jak miasteczko wyglądało, jak się zmieniało - zobaczcie w galerii.

📢 Nowe wozy strażackie dla Ochotniczych Straży Pożarnych w powiatach buskim, jędrzejowskim i pińczowskim Nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, nowoczesne wyposażenie oraz specjalistyczny sprzęt trafią do świętokrzyskich strażaków ochotników. Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Anita Koniusz podpisała w poniedziałek 1 lipca z włodarzami gmin: Busko-Zdrój, Nagłowice, Imielno i Pińczów umowy na dofinansowanie z funduszy unijnych doposażenia dla czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

📢 Sygnalizacja świetlna w Bilczy nie działa od ponad dwóch miesięcy. Mkną samochody, jest niebezpiecznie. Film i zdjęcia Ponad dwa miesiące temu auto uderzyło w słup sygnalizacji świetlnej na drodze krajowej numer 73, ulicy Kieleckiej w Bilczy. Od tego czasu światła nie działają, jedynie pulsują na żółto. Samochody mkną, słychać wieczne trąbienie. Na skrzyżowaniu doszło już do kilku kolizji. Sołtys Bilczy poprosił nas o interwencję, bo on sam nie uzyskał wsparcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Film i zdjęcia. 📢 Zmiany księży wikariuszy w parafiach Diecezji Kieleckiej. Zobacz nowe obsady poszczególnych parafii We wtorek, 25 czerwca biskup kielecki Jan Piotrowski dokonał zmian personalnych wśród wikariuszy pracujących na terenie diecezji. Podjęcie obowiązków na nowej parafii nastąpi 24 sierpnia 2024 roku. Zobaczcie jakie zmiany nastąpią w obsadzie księży wikariuszy w poszczególnych parafiach Diecezji Kieleckiej.

📢 Dramatyczna sytuacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach. Dziesiątki kotów czekają na adopcję. Zobacz wideo i zdjęcia Tylko w ciągu ostatniego tygodnia do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach trafiło aż 36 kotów. Od początku roku było ich... 224. Sytuacja jest dramatyczna, więc pojawił się apel do mieszkańców z prośbą o dokonywanie adopcji. Puchatych pupili jest mnóstwo i na pewno każdy odpowiedzialny opiekun znajdzie zwierzaka, w którym się zakocha. Zobaczcie film i zdjęcia. 📢 Tarnobrzeg. Policyjny pościg za motocyklistą skończył się kolizją. Kierowca jednośladu z dożywotnim zakazem kierowania - zdjęcia Do 5 lat więzienia grozi 52-latkowi, który pomimo dożywotniego zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi, wsiadł za kierownicę motocykla i pędził ulicami Tarnobrzega. Na widok policjantów drogówki, którzy chcieli zatrzymać go do kontroli, zaczął uciekać. W trakcie ucieczki prędkość motocykla wynosiła 206 km/h. Mundurowi w Skopaniu udaremnili dalszą jazdę piratowi drogowemu.

📢 Biesiada Łubnicka z mnóstwem atrakcji. Były występy, smakołyki od gospodyń i zabawa taneczna W sobotnie popołudnie, 29 czerwca na placu rekreacyjnym w Łubnicach odbyła się po raz kolejny Biesiada Łubnicka. Na gości czekało wiele atrakcji, między innymi występy artystyczne i zabawa taneczna z zespołem DeTox. 📢 Kielczanin Michał Sołowow po 10 latach wystartował w 80. Rajdzie Polski. Był trzecim najlepszym polskim kierowcą Pochodzący z Kielc najbogatszy Polak według "Forbes", Michał Sołowow, po dziesięciu latach przerwy wystartował w samochodowym rajdzie Polski i był tam trzecim najlepszym kierowcą pochodzącym z naszego kraju. 📢 Udany Rodzinny Rajd Rowerowy w Białobrzegach. Blisko 150 osób ruszyło w trasę. Na mecie czekał poczęstunek i wodne kurtyny na ochłodę Z Białobrzegów do Stawiszyna dojechali uczestnicy II Velo Family Białobrzegi - Rodzinnego rajdu Rowerowe po Ziemi Białobrzeskiej. Upał był potężny, ale podołali! Pokonali około 24 kilometrów na rowerach. Na mecie rowerzystów powitały panie z Koła Gospodyń Wiejskich "Wierzbinki" z pysznym poczęstunkiem. A druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie zadbali o kurtyny wodne dla ochłody. Każdy uczestnik dostał też pamiątkowy medal.

📢 Na radomskim Halinowie powstaje całe osiedle czteromieszkaniowych domów. Są trzy warianty mieszkań. Zobacz wizualizacje Na radomskim Halinowie, przy ulicy Kierzkowskiej, powstaje całe osiedle 4-mieszkaniowych domów mieszkalnych. Nabywcy mogą kupić mieszkanie z ogródkiem lub z antresolą. Są jeszcze wolne mieszkania w budynkach budowanych w I etapie inwestycji, ale w przygotowaniu są kolejne etapy inwestycji. 📢 1 lipca - Dzień Psa. Oto znani mieszkańcy świętokrzyskiego ze swoimi psimi przyjaciółmi W poniedziałek, 1 lipca - Dzień Psa 2024. Z tej okazji, ale też na co dzień - znani z województwa świętokrzyskiego dzielą się w mediach społecznościowych miłością do swoich psich przyjaciół. 📢 Niebezpieczna sytuacja nad zalewem w Umrze w gminie Zagnańsk. Obcokrajowcy mieli napastować cztery nastolatki. Zobacz zdjęcia Ogromny niepokój wywołała niebezpieczna sytuacja nad zalewem Umer w gminie Zagnańsk. Na facebookowym profilu „Spotted Miedziana Góra” można znaleźć opis dotyczący tego, że mężczyźni o zagranicznym pochodzeniu agresywnie zaczepiali cztery młode dziewczyny. Nastolatki były przerażone. Policja zajmuje się sprawą i patroluje kąpieliska pod kątem opisanego samochodu, którym mieli poruszać się wspomniani obcokrajowcy.

📢 Dni Sędziszowa 2024. Liczne konkursy, wesołe miasteczko, a na scenie zachwycił Z.B.U.K.U i zespół Myslovitz W sobotę, 29 czerwca odbyła się 24. edycja Dni Sędziszowa. W ramach święta miasta nie zabrakło atrakcji takich jak zawody wędkarskie, pokazy pirotechniczne i wesołe miasteczko. Miłośnicy sportu wystartowali w kolejnej edycji Sędziszowskiego Biegu po zdrowie. Tłumy mieszkańców i okolic pod scenę przyciągnął raper Z.B.U.K.U i zespół Myslovitz. Zobacz zdjęcia. 📢 Wiesław Ochman zaśpiewał specjalny utwór poświęcony Skalbmierzowi. Wzruszający koncert festiwalu imienia Krystyny Jamroz. Zobaczcie zdjęcia Wzruszający koncert „Ave Maria” wybrzmiał w niedzielne popołudnie, 30 czerwca w skalbmierskiej świątyni.

📢 Marek Kondrat i Marek Koterski nagrodzeni na 21. Festiwalu Filmów-Spotkań NieZwykłych. Było wiele gwiazd i znanych osób Marek Kondrat - Aktor NieZwykły odebrał Kamień Optymizmu. Statuetkę dla Reżysera NieZwykłego Koronę Sandomierską odebrał Marek Koterski. Uroczysta gala na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Sandomierzu zakończyła czterodniowy 21. Festiwal Filmów-Spotkań NieZwykłych.

📢 Ogromne straty po oszustwie w Starachowicach. Miał być szybki i bezpieczny zysk Dwaj mieszkańcy Starachowic uwierzyli w znalezioną w internecie ofertę zarobku na kryptowalutach. Inwestycja miała być bezpieczna i szybka, a zysk znaczny. 33-latek zainwestował blisko 30, zaś 46-latek prawie 200 tysięcy. Gdy przyszło do odbioru rzekomych zysków na jaw wyszła prawda, że obaj zostali oszukani. 📢 Baseny letnie w Łopusznie już otwarte. Piana party, sauna i inne atrakcje W sobotę 29 czerwca uroczyście otwarto sezon letni 2024 na Basenach Letnich na terenie Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łopusznie. Zobaczcie zdjęcia z upalnego weekendu. 📢 Damian Bawor, kapitan zespołu piłkarskiego Czarnych Połaniec ożenił się z Pauliną. Był piękny ślub i wesele W sobotę 29 czerwca odbyły się - piękny ślub i huczne wesele kapitana drużyny seniorów Czarnych Połaniec, Damiana Bawora i Pauliny Kołacz. Para powiedziała sobie sakramentalne "tak" w towarzystwie całej społeczności klubu Czarni Połaniec - piłkarzy, trenerów, pracowników klubu.

📢 Śniadanie na trawie przed Szklanym Domem w Ciekotach z osiołkami! Zobacz zdjęcia Wielkim zainteresowaniem cieszyła się druga już edycja "Śniadaniówki na trawie", którą zorganizowano na placu przed Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach.Tym razem królowały jajka, z których rodzinnie przygotowywano śniadanie. Nie lada atrakcją była możliwość spotkania z osiołkami, a nawet jazdy na ich grzbiecie.

📢 1 lipca - Dzień Psa. Oto najlepsze memy o psach i życiu z nimi 1 lipca to święto wszystkich psów. Tego właśnie dnia obchodzony jest w Polsce Dzień Psa. Piesy, pieski, piesełki. Zobaczcie memy z najlepszym przyjacielem człowieka w roli głównej. 📢 Liroy wziął ślub! Na kameralnym weselu bawili się znani goście a panna młoda zachwyciła urodą Piotr Liroy-Marzec, polityk i legenda rapu z Kielc, wziął sekretny ślub ze swoją nową partnerką Dorotą. Na kameralnym, ale bardzo uroczystym weselu w zajeździe na Kaszubach bawił się między innymi aktor Antek Królikowski a o oprawę zadbali Marysia Sadowska i Adrian Łabanowski. Zdjęcia robią furorę w sieci, płyną serdeczne życzenia i gratulacje dla młodej pary. Internauci zachwalają urodę nowej żony Liroya.

📢 Wakacyjny Koncert Gwiazd z cyklu Dni Ziemi Skaryszewskiej. Mnóstwo ludzi pod sceną i atrakcje dla najmłodszych Wakacyjny Koncert Gwiazd z cyklu Dni Ziemi Skaryszewskiej już za nami. Impreza odbyła się w niedzielę, 30 czerwca na stadionie miejskim w Skaryszewie. Wydarzenie przyciągnęło wielu zainteresowanych. Gwiazdami wieczoru byli Czadoman, Loka oraz Capitan Folk. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Powitanie Wakacji 2024 w Solcu-Zdroju. Doskonała zabawa i dużo ludzi na deptaku W niedzielę, 30 czerwca, na deptaku w Solcu-Zdroju mieszkańcy miejscowości i kuracjusze powitali lato 2024. Przyszło mnóstwo ludzi, nie brakowało doskonałej zabawy. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Pińczowie W niedzielę, 30 czerwca, w Pińczowie odbyły się Miejsko-Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze. Zobacz zdjęcia z rywalizacji. 📢 Mnóstwo osób nad zalewem Lubianka w Starachowicach. Tak bawiliście się w niedzielę 30 czerwca W niedzielę, 30 czerwca, nad zalewem Lubianka w Starachowicach było mnóstwo ludzi. Większość z ochotą oddawała się plażowaniu, nie brakowało też amatorów sportów wodnych. Wszyscy szukali natomiast ochłody w upalną pogodę.

📢 Letni pchli targ w Tarnobrzegu. Zobacz, czym handlowano i co kupowano w ostatnią niedzielę czerwca Na Tarnobrzeskim Pchlim Targu każdy znajdzie coś dla siebie. W upalną ostatnią niedzielę czerwca ruch między stoiskami był mniejszy niż zwykle z uwagi na wakacje i lejący się z nieba żar, ale było w czym wybierać. Największe wzięcie miały starocie, zabawki, naczynia, ciekawe i oryginalne przedmioty z duszą. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Cztery nowe wdowy konsekrowane w diecezji kieleckiej. Ślubowały podczas uroczystej mszy w Katedrze. Jak zmieni się ich życie? Zobacz zdjęcia To było ważne święto dla diecezji kieleckiej. W niedzielę, 30 czerwca w Bazylice Katedralnej w Kielcach cztery kobiety złożyły uroczyste śluby przed Bogiem i odtąd wieść będą życie wdów konsekrowanych. Oznacza to wiele nowych obowiązków religijnych, ale jest także formą zbliżenia wdów, ich rodzin i bliskich do Boga. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości.

📢 Na radomskich Borkach odbyła się kolejna potancówka z cyklu "Taniec pod gwiazdami". Zobaczcie zdjęcia Potańcówki nad zalewem na Borkach stały się już nieodłącznym elementem miejskiego pejzażu w sezonie letnim. Również w niedziele, 30 czerwca mimo upalnej pogody mnóstwo osób bawiło się na plenerowym parkiecie.

📢 Dni Kunowa z mnóstwem atrakcji. Występy lokalnych artystów, rękodzieło. Przyznano też Kunowską Żołnę W niedzielę, 30 czerwca w Kunowie odbyło się prawdziwe święto miasta i gminy. W bogatym programie, który został przygotowany na Dni Kunowa każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Były występy artystyczne rodzimych artystów, stoiska z rękodziełem oraz wiele atrakcji dla najmłodszych. Podczas wydarzenia przyznano także Kunowską Żołnę. 📢 W Sandomierzu bito rekord we wspólnym śpiewaniu piosenki "Jeszcze jest panna Hela” Wojciecha Młynarskiego. Śpiewali mieszkańcy i turyści Ponad 250 osób – mieszkańcy, turyści i znani aktorzy zaśpiewali w niedzielę po południu wspólnie na Rynku w Sandomierzu piosenkę "Jeszcze jest panna Hela” Wojciecha Młynarskiego. Bicie rekordu we wspólnym śpiewaniu to kolejne wydarzenie w ramach trwającego od czwartku 21. edycji Festiwalu Filmów Spotkań NieZwykłych.

📢 Znani aktorzy na Rynku w Sandomierzu. W ramach 21. Festiwalu Filmów NieZwykłych postawiono dla nich szklane ławki Nowe, szklane ławeczki z nazwiskami reżyserów i aktorów uhonorowanych przez organizatorów 21. Festiwalu Filmów NieZwykłych stanęły na płycie Rynku w Sandomierzu. Uroczyste oddanie szklanych ławeczek poprzedziło, niedzielne bicie rekordu w śpiewaniu piosenki literackiej. 📢 Rolnicze i agroturystyczne konkursy rozstrzygnięte w Modliszewicach. Poznajcie laureatów Laureaci konkursów wiedzą, jak prowadzić gospodarstwa agroturystyczne i rolne, aby były nie tylko piękne ale i bezpieczne. W niedzielę podczas Dni Otwartych Drzwi w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach poznaliśmy laureatów wojewódzkich konkursów. 📢 Pierwsza Niedziela na Rynku już za nami. Zobaczcie zdjęcia z festynu rodzinnego zorganizowanego w samym centrum Radomia Za nami pierwsza impreza z cyklu Niedziele na Rynku, których organizatorem jest Resursa Obywatelska. To już trzecia edycja festynów rodzinnych organizowanych przez placówkę. Zobaczcie zdjęcia z pierwszej odsłony wydarzenia, które odbyło się w niedziele, 30 czerwca na radomskim Rynku.

📢 Dzień Otwartych Drzwi w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Były prawdziwe tłumy Takich tłumów Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach chyba jeszcze nie widział. Podobnie jak ogromnej ilości stoisk. Wnioskując z rejestracji samochodowych w niedzielne przedpołudnie do Modliszewic zjechali goście z całego regionu. Wśród nich był minister rolnictwa Czesław Siekierski. 📢 Upalna niedziela na Golejowie. Mnóstwo ludzi szukało ochłody w wodzie W nadzwyczaj upalną niedzielę, 30 czerwca, zalew w Golejowie przeżył prawdziwe oblężenie. Mnóstwo osób zdecydowało się spędzić ten dzień na plaży, korzystając z wody i słońca w najgorętszym, jak do tej pory dniu roku. Zobaczcie zdjęcia. 📢 „Steelowy Sabat Motocyklowy” w Parku Legend w Nowej Słupi. Przybyli motocykliści z całej Polski Dwieście pięćdziesiąt motocykli z całej Polski przyjechało w piątek po południu na dwudniowy „Steelowy Sabat Motocyklowy”, jaki odbył się na terenie Parku Legend w Nowej Słupi. Uczestnicy zlotu odbyli paradę motocyklową wokół pasma łysogórskiego, wzięli udział w wielu konkursach i wysłuchali kultowych kapel polskiego punk - rocka na scenie nowosłupskiego amfiteatru.

📢 Najazd turystów na Jezioro Tarnobrzeskie. Ogromne kolejki aut przed wjazdem. Policja kieruje ruchem na Wisłostradzie. Zobacz zdjęcia Ostatnia niedziela czerwca przynosi upał i rekordowe zainteresowanie wypoczynkiem nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Nie jest łatwo dotrzeć tu samochodem. Przed południem sznur aut oczekiwał na wjazd nad Perłę Podkarpacia na drodze wojewódzkiej 871. Ruchem przy wjeździe nad jezioro kieruje policja. 📢 W Parku Dworskim w Ruszczy, koło Połańca odbyły się obchody 25-lecia Klubu Motocyklowego Rain Riders Połaniec. Zobacz zdjęcia W dniach 28-29 czerwca Park Dworski w Ruszczy, nieopodal Połańca, stał się miejscem wyjątkowych obchodów. Klub Motocyklowy Rain Riders świętował swoje 25-lecie. Uroczystości przyciągnęły licznych miłośników dwóch kółek, oferując bogaty program pełen atrakcji, muzyki na żywo oraz wspomnień z minionych lat.

📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Foremniak. Gwiazda Mam Talent i popularna aktorka ma efektowny dom urządzony z wyczuciem stylu. Zobacz zdjęcia Pochodząca z Radomia polska gwiazda telewizji i filmu, Małgorzata Foremniak, od lat marzyła od domku na wsi, który sama urządzi. Jakiś czas temu przeprowadziła się do Starejwsi, w której urządza swoją posiadłość. Zobaczcie, jak się prezentuje.

📢 Totalne oblężenie Świętokrzyskiej Ibizy! Nad zalewem w Sielpi prawdziwe tłumy w upalną sobotę 29 czerwca Upalna sobota 29 czerwca sprawiła, że nad zalewem w Sielpi pojawiło się mnóstwo ludzi. Zobaczcie na zdjęciach, co działo się tego dnia. 📢 Prawdziwe tłumy na wieczorze muzycznym w Browarze Popiel w Kurozwękach. Szaleństwo na parkiecie! W piątek, 29 czerwca w Browarze Popiel odbył się już kolejny Muzyczny Wieczór, podczas którego można było potańczyć przy nowoczesnych i starych kawałach.

📢 Upalnie i tłumnie nad Jeziorem Tarnobrzeskim w ostatnią sobotę czerwca. Słońce praży, wszyscy szukają ochłody w wodzie. Zobacz zdjęcia Jezioro Tarnobrzeskie, znane z czystej wody i bardzo długiej plaży, przyciągnęło w sobotę 29 czerwca tłumy mieszkańców Tarnobrzega i innych miejscowości Podkarpacia i nie tylko. To drugi i jak dotąd najbardziej upalny weekend wakacji. Wszyscy szukają ochłody w wodzie.

📢 Noc Świętojańska nad Czarną w Staszowie. Było mnóstwo atrakcji, wianki i szalona zabawa na potańcówce W niedzielę, 23 czerwca w Staszowie odbyła się Noc Świętojańska nad Czarną. Było puszczanie wianków, szalona zabawa na potańcówce i mnóstwo innych atrakcji.

📢 Nowi księża proboszczowie i administratorzy w parafiach Diecezji Kieleckiej. Zobacz gdzie i jakie nastąpiły zmiany W czwartek 20 czerwca w Kurii Diecezjalnej w Kielcach poinformowano o zmianach personalnych. Decyzją Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego siedem parafii Diecezji Kieleckiej otrzymało nowych proboszczów. Zobaczcie wszystkie zmiany, jakie następują w Diecezji Kieleckiej. 📢 Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2023 w Świętokrzyskiem. Znamy zwycięzców w województwie i powiatach. Zobaczcie zdjęcia Monika i Marcin Ciastowscy, rolnicy z Helenówki w gminie Imielno w powiecie jędrzejowskim zajęli pierwsze miejsce w województwie świętokrzyskim w konkursie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Wręczenie nagród zwycięzcom oraz laureatom w powiatach będzie miało miejsce podczas gali w niedzielę, 23 lipca.