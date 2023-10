Przegląd prasy 30.10.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Byliście na meczu Arki Pawłów z Pogonią Staszów w RS Active 4 lidze? Szukajcie się na zdjęciach”?

Prasówka 30.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Byliście na meczu Arki Pawłów z Pogonią Staszów w RS Active 4 lidze? Szukajcie się na zdjęciach Arka Pawłów pokonała Pogoń Staszów 3:0 w meczu czternastej kolejki RS Active 4 ligi. Spotkanie było bardzo istotne dla obu drużyn w kontekście walki o utrzymanie. Sympatycy Arki mogą z satysfakcją spoglądać w tabelę. Ich drużyna oddaliła się od strefy spadkowej. Zobacz zdjęcia kibiców z niedzielnego starcia.

📢 Przyjęcie dla parafian i gości po mszy świętej na Karczówce w Kielcach, inaugurującej 400 - lecia istnienia klasztoru. Zobacz zdjęcia Dla kilkuset parafian i zaproszonych gości, którzy uczestniczyli w mszy świętej, 29 października rozpoczynającej obchody 400 - lecia klasztoru na Karczówce czekał poczęstunek przygotowany w krużgankach, na co dzień zamkniętych. Zaproszenie do wspólnego świętowania na bankiecie, które padło podczas mszy było skierowane do wszystkich jej uczestników.

📢 Grały ligi piłkarskie w Świętokrzyskiem. 28-29.10. 3. Liga, RS Active 4.Liga, klasa okręgowa, A i B klasy. Śledź relacje, wyniki i tabelę W dniach 28-29 października grają ligi piłkarskie w województwie świętokrzyskim. Śledź mecze naszych zespołów w 3. Lidze oraz spotkania RS Active 4 Ligi, klasy okręgowej, klas A i B.

Prasówka 30.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kibicowaliście siatkarkom Moya Radomki Radom w meczu z ŁKS-em Łódź? Szukajcie się na zdjęciach Mecz Tauron Ligi pomiędzy siatkarkami Moya Radomki Radom a ŁKS -em Commercecon Łódź wywołał spore zainteresowanie. I to nie dziwi, bo radomianki rywalizowały z aktualnymi mistrzyniami Polski. Po ponad dwugodzinnej walce ŁKS wygrał 3:1 w hali Radomskiego Centrum Sportu. Zobaczcie galerię zdjęć kibiców.

📢 Bohaterowie produkcji suchedniowskich Stenów. Gościem spotkania był Bogusław Linda. Zobacz zdjęcia i film W niedzielę 29 października w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" odbyło się spotkanie poświęcone historii konspiracyjnej produkcji pistoletów maszynowych Sten. W jego trakcie promowano nowe wydanie wspomnień jednego z uczestników, Bogdana Kolasińskiego "Jakim cudem jeszcze żyję". Fragmenty książki czytał słynny aktor Bogusław Linda. 📢 Oto horoskop dzienny na poniedziałek 30 października 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 30.10.2023 Horoskop dzienny na poniedziałek, 30 października 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 30.10.2023. Horoskop dzienny na poniedziałek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Agnieszka z programu "Rolnik szuka żony 10" - taką ma posiadłość i biznes na Mazurach. Oto jak mieszka i żyje na co dzień 29.10.2023 Za nami premierowe odcinki nowej, 10 edycji "Rolnik szuka żony". Jedną z uczestniczek popularnego programu TVP 1 jest Agnieszka z miejscowości Biskupiec w województwie warmińsko-mazurskim. Kobieta ma 40 lat i szuka swojej drugiej połówki. Spośród wszystkich kandydatów do swojego gospodarstwa zaprosiła trzech panów - Ireneusza, Jana i Mateusza. Rolniczka ma własny ośrodek jeździecki. Jest też właścicielką hotelu i restauracji. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10".

📢 30 października - Dzień Spódnicy. Oto najlepsze memy ze spódnicą w roli głównej 30 października swoje święto ma spódnica. To właśnie w ten dzień przypada Dzień Spódnicy. Ta piękna część garderoby doczekała się memów z sobą samą w roli głównej. Zobaczcie najlepsze z nich. 📢 Piękna, słoneczna niedziela przyciągnęła wielu turystów na Święty Krzyż. Zobacz zdjęcia Wielu turystów odwiedziło w niedzielę, 29 października Święty Krzyż. Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała spacerom na świeżym powietrzu. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Stalowa Wola. Grzegorz G. kierował pijany, szarżował autem, wyprzedzał w deszczu i na zakręcie. Obwinia nieżyjącą ofiarę wypadku 39-letni dziś Grzegorz G. ze Stalów (powiat tarnobrzeski) absolutnie nie poczuwa się do winy i do spowodowania wypadku, w którym zginęło małżeństwo, osierocając trzech synków. Przed Sądem Rejonowym w Stalowej Woli próbuje udowadniać, że winny nie jest on, lecz kierowca audi A4. Mimo że to on kierował audi S7 zamroczony alkoholem (minimum 3 promile), pod wpływem leków, pędząc autem, wyprzedzając inny samochód na zakręcie i na śliskiej od deszczu drodze...

📢 Gigantyczny korek do cmentarza w Cedzynie w niedzielę, 29 października. Ruch jak we Wszystkich Świętych 1 listopada W niedzielę, 29 października około godziny 13 ruch na cmentarzu w Cedzynie koło Kielc był tak duży jak we Wszystkich Świętych. Bardzo trudny był dojazd, ponieważ korek zaczynał się już w połowie ulicy Sandomierskiej, tuż za ulicą Szczecińską. Ciężko było o miejsce parkingowe. Trzeba było też odstać w kolejce do straganów po kwiaty, znicze, wiązanki. 📢 Ciekawostki i starocie na giełdzie w Miedzianej Górze w niedzielę, 29 października. Były prawdziwe perełki! Zobacz zdjęcia Mnóstwo ciekawostek i staroci oferowano na giełdzie Miedzianej Górze w niedzielę, 29 października. Można było kupić oryginalne i piękne przedmioty z mosiądzu, drewna, szkła, porcelany. Zobaczcie je w galerii zdjęć.

📢 Niedzielny spacer na Pchli Targ w Tarnobrzegu to szansa na wyjątkowe zakupy. Zobaczcie, jakie skarby można kupić 29 października Słoneczna niedziela w Tarnobrzegu to doskonały dzień na spacer, głównie na tętniący życiem pchli targ przy ulicy Kwiatkowskiego. Amatorzy rzeczy z duszą od rana kupują i przeglądają osobliwości na straganach. Jeden z uroków Tarnobrzeskiego Pchlego Targu to nieprzewidywalność - nigdy nie wiadomo, jakie skarby można tam znaleźć. Co tym razem oferowali sprzedawcy? Zobaczcie zdjęcia z 29 października. 📢 Oto największe firmy w powiecie kozienickim. Znalazły się na liście Złota Setka 2023. Sprawdź ranking Już po raz szesnasty zaprezentowaliśmy listę 100 największych firm regionu radomskiego. Złota Setka 2023 dotyczy danych za rok 2022. W tym materiale prezentujemy największe firmy z powiatu kozienickiego z uwzględnieniem ich miejsca w regionie.

📢 Huczny jubileusz Orkiestry Grandioso z Radomia. Grupa wspaniałym koncertem uczciła swoje 45. urodziny! Zobacz zdjęcia To było wspaniałe wydarzenie. W sobotę, 28 października w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Radomiu odbył się wyjątkowy koncert z okazji 45-lecia istnienia Orkiestry Grandioso Radom. Jubileusz był muzycznym podsumowaniem grupy. Grandioso zaprosiło do współtworzenia wydarzenia swoich absolwentów oraz obecnych członków orkiestr. 📢 Oto piękna Blanka z "Rolnik szuka żony 10". Kandydatka Artura z Mazowsza na prywatnych zdjęciach. Wygląda oszałamiająco! Pochodząca z Szydłowca Blanka Świercz, jako jedna z trzech kandydatek, została zaproszona przez Artura z Mazowsza, bohatera "Rolnik szuka żony 10" do jego gospodarstwa w Krawcowiznie. Od momentu jej pojawienia się w programie, 24-latka stała się ulubienicą widzów i wielu wróżyło jej przyszłość z przystojnym rolnikiem. Tymczasem na profilu Blanki w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z tajemniczych randek. Wygląda na to, że kobieta znalazła swoją drugą połówkę. Czy jest nią Artur? Przekonamy się niebawem. Zobaczcie, jak Blanka z "Rolnik szuka żony 10" wygląda na prywatnych zdjęciach.

📢 Oni odeszli w maju 2023 roku. W tym miesiącu zmarło wielu znanych mieszkańców regionu świętokrzyskiego. Przypominamy ich Przed Wszystkimi Świętymi przypominamy tych, którzy odeszli w ostatnim roku. Wielu znanych mieszkańców regionu świętokrzyskiego zmarło w maju 2023 roku. Przypominamy ich. 📢 Niespodzianka na mistrzostwach świata w Kielcach. Cała hala śpiewała "Sto lat" dla Anny Biały! W sobotę, ostatniego dnia mistrzostwa świata w tańcu hip-hop w Kielcach, emocji dostarczyły nie tylko widowiskowe bitwy i wręczanie tytułów i medali. Wielką niespodziankę sprawili bliscy Annie Biały, szefowej Świętokrzyskiego Klubu Tańca Jump, która w tym dniu obchodziła okrągłe urodziny.

📢 Pachnij po polsku. Oto najpiękniejsze damskie perfumy rodzimej produkcji. TOP 10! Chanel, Dior, Carolina Herrera perfumy tych wielkich domów mody od lat cieszą się niemalejącym powodzeniem. A jakie są perfumy polskiej produkcji, jakich marek i które z nich pachną najpiękniej? Zobaczcie

📢 W Micigoździe samochód osobowy wjechał w dom. W budynku przebywała 56-letnia kobieta Do groźnego zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie, 28 października w miejscowości Micigózd w powiecie kieleckim. Samochód osobowy uderzył w ścianę drewnianego domu. Do szpitala pojechała jedna osoba. 📢 Byłeś na meczu PlusLigi, w którym Enea Czarni Radom rywalizowali z Projektem Warszawa? Znajdź się na zdjęciach W meczu 3. kolejki PlusLigi Enea Czarni Radom, gładko bo w trzech setach przegrali z Projektem Warszawa. Jeśli dopingowałeś "Wojskowym" w tym derbowym pojedynku, to znajdź się na zdjęciach.

📢 Startowałeś w Górskim Maratonie Świętokrzyskim imienia Kazimierza Jarosa w Nowej Słupi? Szukaj się na zdjęciach Niezwykle emocjonująca była piąta edycja Górskiego Maratonu Świętokrzyskiego, który odbył się w Nowej Słupi. Był dedykowany trenerowi Kazimierzowi Jarosowi, wybitnemu trenerowi "królowej sportu", który zmarł sierpniu, tego roku. Jednym z patronów medialnych tego ciekawego wydarzenia było Echo Dnia.

📢 Oto najmłodsi piłkarze Siarki Tarnobrzeg. Są już po oficjalnym pasowaniu - zobaczcie zdjęcia W przerwie sobotniego meczu Siarki Tarnobrzeg z Wisłoką Dębica, na murawie stadionu w Tarnobrzegu miała miejsce miła uroczystość - szczególnie miła dla dziewcząt i chłopców z roczników 2015, 2016 i 2017 trenujących w Siarce Tarnobrzeg. Teraz dzieciaki zostały oficjalnie pasowane na piłkarzy, a aktu tego dokonali prezes KS Siarka Dariusz Dziedzic i wiceprezes tarnobrzeskiego klubu Bogusław Uchański.

📢 Kibice Siarki Tarnobrzeg i Wisłoki Dębica wspólnie dopingowali swoje drużyny. Byliście na trybunie? Ponad 1500 kibiców na Stadionie Miejskim w Tarnobrzegu obejrzało sobotni mecz, w którym Siarka Tarnobrzeg zmierzyła się z Wisłoką Dębica. Dla szalikowców obu zespołów był to kibicowski mecz przyjaźni. Zobaczcie zdjęcia w galerii. 📢 3 liga. Siarka Tarnobrzeg pokonała Wisłokę Dębica 3:0. Zobaczcie zdjęcia z tego meczu Niespodzianki nie było, faworyzowana Siarka Tarnobrzeg na własnym terenie w sobotę 28 października pokonała Wisłokę Dębica 3:0, choć to zwycięstwo łatwo gospodarzom nie przyszło. Zobaczcie w galerii zdjęcia z tego spotkania.

📢 Wielkie otwarcie kolejnego sklepu Al.Capone z alkoholami w Radomiu. Zobacz zdjęcia W sobotę, 28 października odbyło się wielkie otwarcie kolejnego sklepu Al.Capone z alkoholami w Radomiu. Dla pierwszych gości przygotowano atrakcje.

📢 Decathlon 5. Liga - Pewny triumf rezerw Radomiaka. Wysokie wyjazdowe porażki: LKS-u Promna i Enea Energii Kozienice. Zobacz zdjęcia. W sobotę rozgrywane są mecze 12. kolejki Decathlon 5. Ligi. Niestety nie udało się zapunktować na wyjazdach: LKS-owi Promna i Enea Energii Kozienice. Obie drużyny przegrały różnicą, trzech bramek. Za to pewnym zwycięstwem zakończył się mecz rezerw Radomiaka. Zobacz dużą galerię z meczu z Milanem. 📢 Kręgielni Fankula Pub & Bar w Tarnobrzegu znów działa. Są też inne atrakcje Po niespełna czterech miesiącach przerwy otwarte zostało najbardziej rozrywkowe miejsce w Tarnobrzegu - Kręgielnia Fankula Pub & Bar. W nowej lokalizacji atrakcje znajdą również fani gry w bilard i w snookera.

📢 Przysięga żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w Stalowej Woli Uroczysta przysięga 136 żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej z 18. Pułku Saperów w Nisku zorganizowana została w sobotę 28 października na Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Takie są najpopularniejsze nazwiska w Kielcach. Wcale nie Nowak ani Kowalski Od zawsze w Polsce dwa najpopularniejsze nazwiska to Nowak i Kowalski/Kowalska. Jednak kolejne miejsca nie są już tak oczywiste. Tym bardziej nie taki oczywisty jest ranking dla poszczególnych miejscowości. Postanowiliśmy sprawdzić, jak sytuacja z nazwiskami wygląda w Kielcach. Czy Twoje nazwisko znajdzie się na liście 50 najpopularniejszych nazwisk w Kielcach? Sprawdź koniecznie. 📢 Oto największe firmy w powiecie białobrzeskim. Znalazły się na liście Złota Setka 2023 Już po raz szesnasty zaprezentowaliśmy listę 100 największych firm regionu radomskiego. Złota Setka 2023 dotyczy danych za rok 2022. W tym materiale prezentujemy największe firmy z powiatu białobrzeskiego z uwzględnieniem ich miejsca w regionie.

📢 Najpopularniejsze nazwiska w Tarnobrzegu. TOP 50. Twoje też tu jest? 28.10.2023 Od zawsze w Polsce dwa najpopularniejsze nazwiska to Nowak i Kowalski/Kowalska. Postanowiliśmy sprawdzić, jak sytuacja z nazwiskami wygląda w Tarnobrzegu. Które jest najpopularniejsze? Czy Twoje nazwisko znajdzie się na liście 50 najpopularniejszych nazwisk w Tarnobrzegu? Sprawdź koniecznie. 📢 Najpopularniejsze nazwiska w Stalowej Woli i okolicy. TOP 50. Twoje nazwisko też tu jest? 28.10.2023 Nowak i Kowalski/Kowalska to od lat dwa najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Postanowiliśmy sprawdzić, jak sytuacja z nazwiskami wygląda w Stalowej Woli i powiecie stalowowolskim. Które jest najpopularniejsze? Czy Twoje nazwisko znajdzie się na liście 50 najpopularniejszych nazwisk w powiecie stalowowolskim? Sprawdź koniecznie. 📢 Najpopularniejsze nazwiska w Radomiu. TOP 50. Twoje też tu jest? 28.10.2023 Od zawsze w Polsce dwa najpopularniejsze nazwiska to Nowak i Kowalski/Kowalska. Jednak kolejne miejsca nie są już tak oczywiste. Tym bardziej nie taki oczywisty jest ranking dla poszczególnych miejscowości. Postanowiliśmy sprawdzić, jak sytuacja z nazwiskami wygląda w Radomiu. Czy Twoje nazwisko znajdzie się na liście 50 najpopularniejszych nazwisk w Radomiu? Sprawdź koniecznie.

📢 Najpopularniejsze nazwiska w powiecie zwoleńskim. Twoje też tu jest? 28. 10. 2023 Od zawsze w Polsce dwa najpopularniejsze nazwiska to Nowak i Kowalski/Kowalska. Jednak kolejne miejsca nie są już tak oczywiste. Tym bardziej nie taki oczywisty jest ranking dla poszczególnych miejscowości. Postanowiliśmy sprawdzić, jak sytuacja z nazwiskami wygląda w powiecie zwoleńskim. Czy Twoje nazwisko znajdzie się na liście najpopularniejszych na tamtym terenie? Sprawdź koniecznie. 📢 Najpopularniejsze nazwiska w powiecie przysuskim. TOP 50. Twoje też tu jest? 28.10.2023

📢 Najpopularniejsze nazwiska w powiecie włoszczowskim. TOP 50. Wcale nie Nowak ani Kowalski 28.10.2023 Od zawsze w Polsce dwa najpopularniejsze nazwiska to Nowak i Kowalski/Kowalska. Jednak kolejne miejsca nie są już tak oczywiste. Tym bardziej nie taki oczywisty jest ranking dla poszczególnych miejscowości i powiatów. Postanowiliśmy sprawdzić, jak sytuacja z nazwiskami wygląda w powiecie włoszczowskim. Czy Twoje nazwisko znajdzie się na liście 50 najpopularniejszych nazwisk w powiecie włoszczowskim? Sprawdź koniecznie.

📢 TOP 50 najpopularniejszych nazwisk w powiecie staszowskim. Jakie na pierwszym miejscu? Będziecie zaskoczeni 28.10.2023 Do najpopularniejszych nazwisk w Polsce niewątpliwie należą Nowak i Kowalski/Kowalska. Kolejne miejsca na liście nie są już tak oczywiste. Duże różnice wśród popularności nazwisk widać szczególnie w momencie, kiedy przyglądamy się rankingom poszczególnych regionów. Sprawdziliśmy, które nazwiska "królują" w powiecie staszowskim. Czy Twoje również znajduje się na liście 50 najpopularniejszych? Zobaczcie 📢 Najpopularniejsze nazwiska w powiecie sandomierskim. TOP 50. Wcale nie Nowak ani Kowalski 28.10.2023 Od zawsze w Polsce dwa najpopularniejsze nazwiska to Nowak i Kowalski/Kowalska. Jednak kolejne miejsca nie są już tak oczywiste. Tym bardziej nie taki oczywisty jest ranking dla poszczególnych miejscowości i powiatów. Postanowiliśmy sprawdzić, jak sytuacja z nazwiskami wygląda w powiecie sandomierskim. Czy Twoje nazwisko znajdzie się na liście 50 najpopularniejszych nazwisk w powiecie sandomierskim? Sprawdź koniecznie.

📢 Najpopularniejsze nazwiska w powiecie pińczowskim. Lista TOP 40. Czy Twoje na niej jest? 28.10.2023 Najpopularniejsze nazwiska w powiecie pińczowskim. Jakie są? Sprawdźmy, czy pogląd o tym, że w Polsce liczą się tylko dwa nazwiska - Kowalski, Kowalska i Nowak, jest prawdziwy w powiecie pińczowskim. A może Twoje nazwisko też jest na tej liście? Sprawdź!

📢 Najpopularniejsze nazwiska w powiecie opatowskim. Kowalski daleko w tyle. 28.10.2023 W Polsce dwa najpopularniejsze nazwiska to Nowak oraz Kowalski. Kolejne miejsca nie są już tak oczywiste, tym bardziej nie taki oczywisty jest ranking dla poszczególnych miejscowości. Postanowiliśmy sprawdzić, jak sytuacja z nazwiskami wygląda w powiecie opatowskim? Czy Twoje nazwisko znajduje się na liście najpopularniejszych nazwisk na tym terenie? Sprawdź! 📢 Najpopularniejsze nazwiska w powiecie buskim. TOP 40. Czy na liście jest Twoje? 28.10.2023 Jakie są najpopularniejsze nazwiska w powiecie buskim? Postanowiliśmy sprawdzić, czy utarty stereotyp o tym, że w Polsce najpopularniejsze są dwa nazwiska - Nowak i Kowalski/Kowalska - ma zastosowanie w powiecie buskim. Czy Twoje nazwisko znajdzie się na liście najpopularniejszych nazwisk? Sprawdź koniecznie.

📢 Sandomierscy policjanci podziękowali pani Oldze, dzięki której w Tarnobrzegu odnaleziono zaginionego Sandomierscy policjanci oficjalnie podziękowali w piątek pani Oldze, dzięki której odnaleziony w Tarnobrzegu został zaginiony mężczyzna. 📢 Trwa budowa 131 mieszkań w Jędrzejowie, które powstają w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Zobacz postępy w budowie. We wrześniu 2023 roku rozpoczęto budowę pierwszych ze 131 mieszkań, które powstaną w Jędrzejowie w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Osiedle budowane jest naprzeciw Centrum Kultury przy ulicy Piłsudskiego. Jędrzejów jest jedną z pierwszych gmin należących do spółki Społecznej Inicjatywy, w którym rozpoczęto budowę nowych mieszkań. Jak, miesiąc od rozpoczęcia budowy, prezentuje się plac budowlany w październiku? Zobaczcie. 📢 Mistrzowie Urody 2023. Oto fryzjerzy wybrani przez czytelników Echa Dnia. Zobaczcie zwycięzców Mistrzowie Urody to plebiscyt cieszący się od lat dużą popularnością. Czytelnicy Echa Dnia wybierają najlepsze salony i pracowników związanych z branżą beauty. Zobaczcie, które fryzjerki i fryzjerzy są prawdziwymi mistrzami w swoim fachu. To oni zwyciężyli.

📢 Restauracja Polonia z Buska-Zdroju wygrała w świętokrzyskim konkursie Mistrzowie Smaku 2023 Restauracja Polonia w buskim Hotelu Polonia Park wygrała świętokrzyski plebiscyt Mistrzowie Smaku 2023. To nowy lokal na kulinarnej mapie Buska-Zdroju. Klientów przyciąga doskonałej jakości daniami z kuchni staropolskiej.

📢 Kompozycje na Wszystkich Świętych 2023. Jakie kwiaty i wieńce? Co jest w modzie? Zobacz inspiracje Kompozycje kwiatowe na 1 listopada to odwieczny problem. Jakie wybrać kwiaty, jakie kolory, czy kupić a może samemu zrobić? Zobacz w galerii propozycje na Wszystkich Świętych 2023. 📢 Udane grzybobranie mieszkańców w regionie radomskim. Zbiory są coraz bardziej okazałe. Zobaczcie zdjęcia Grzybiarze z regionu radomskiego licznie wyruszyli do lasów. Dla wielu z nich grzybobranie było bardzo udane. Tylko popatrzcie, jakie zebrali okazy! Są też prawdziwe giganty. Szczęśliwcy pokazali zdjęcia pełnych koszy prawdziwków, czy maślaków. Gdzie jest teraz najwięcej grzybów? Zobaczcie zdjęcia z ostatnich dni. 📢 Klasztor na Karczówce ma już 400 lat. Jak zmieniała się architektoniczna perełka Kielc? Świątynię na cześć świętego Boromeusza w Kielcach, z kamienia od fundamentu wzniosłem i wystarczająco ją uposażyłem – pisał w swojej relacji biskup krakowski Marcin Szyszkowski przekazanej papieżowi w 1625 roku. Chodzi o jeden z najbardziej charakterystycznych kościołów w regionie na kieleckiej Karczówce.

📢 Uroczystości w staszowskiej komendzie straży pożarnej. Pożegnano Marcina Widankę, który przeszedł na emeryturę W piątek, 20 października w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie odbyła się uroczysty apel z okazji zakończenia służby i przejścia na emeryturę aspiranta Marcina Widanki starszego dyżurnego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie.

📢 Oto największe firmy w powiecie grójeckim. Znalazły się na liście Złota Setka 2023. Sprawdź ranking Już po raz szesnasty zaprezentowaliśmy listę 100 największych firm regionu radomskiego. Złota Setka 2023 dotyczy danych za rok 2022. W tym materiale prezentujemy największe firmy z powiatu grójeckiego z uwzględnieniem ich miejsca w regionie. 📢 Dramat Aldony Orman, pochodzącej z Końskich znanej aktorki. W jej głowie pękł tętniak, prosi o modlitwę Dramat Aldony Orman, pochodzącej z Końskich znanej aktorki. W jej głowie pękł tętniak, gwiazda prosi o modlitwę. Obecnie przebywa w szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Jest już po trwającej wiele godzin operacji.

📢 Najnowsze wyceny piłkarzy Korony Kielce według portalu Transfermarkt. Który piłkarz jest wart najwięcej, a który najmniej? Prezentujemy wycenę piłkarzy Korony Kielce opracowaną przez branżowy portal Trasnfermarkt. Który z zawodników żółto-czerwonych jest najdroższy, a który najtańszy? Sprawdź.

📢 Niezwykłe znaleziska podczas badań archeologicznych w Zawichoście – Trójcy. Jakie skarby znaleziono? Zobacz zdjęcia Srebrne monety, głównie denary krzyżowe, ale również księcia Bolesława Śmiałego, fragmenty ozdób srebrnych oraz pozostałości dużego pieca konstrukcji gliniano-kamiennej służącego do wypału wapna, to tylko część przedmiotów, jakie znaleziono podczas tegorocznych badań archeologicznych w Zawichoście – Trójcy. 📢 To najskuteczniejsza metoda leczenia otyłości! W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach zmniejszają żołądek. Zobacz film z operacji Ponad 100 operacji bariatrycznych jest wykonywanych każdego roku w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. To najskuteczniejsza metoda leczenia otyłości. Zabiegi prowadzą do zmniejszenia objętości żołądka, bądź zmniejszenia wchłaniania treści z przewodu pokarmowego. Zobaczcie film i zdjęcia z operacji.

📢 Remont dworca PKP w Kielcach na ukończeniu, a co z windami, parkingiem i tunelem? Przy remontowanym dworcu PKP w Kielcach prowadzone są ostatnie prace wykończeniowe zarówno przy elewacji jak i w środku budynku. Trwa zagospodarowywanie przestrzeni wokół stacji. 📢 Już nie mom fit i rurki. Oto najmodniejsze jeansy na jesień 2023! Zobacz zdjęcia Spodnie jeansowe to ulubiony element garderoby kobiet na całym świecie. Są wygodne, ponadczasowe i pasują do wielu stylizacji. Odpowiednio dobrane potrafią wymodelować sylwetkę. A jakie modele jeansów będą modne jesienią? Zobaczcie w galerii. 📢 Potężny budynek stanął pomiędzy domkami jednorodzinnymi w Cedzynie. Mieszkańcy są oburzeni Cedzyna, ulica Kielecka. Na całej jej długości domki jednorodzinne. Blisko do miasta, a zarazem sielsko. Rok temu zaczęto budować tu trzykondygnacyjny szeregowiec dla kilkunastu rodzin. Budynek nowoczesny i zapewne komfortowy, ale nie dla sąsiadów. Co więcej, okna szeregowca celują niemal na wprost do okien domków jednorodzinnych. O nagłośnienie sprawy poprosił nas jeden z mieszkańców, który twierdzi, że mocno ucierpiał na tym przedsięwzięciu.

📢 Atlas grzybów trujących i niejadalnych. Tak odróżnisz prawdziwki od fałszywek. Kluczowe różnice pokazujemy na zdjęciach - 1.10.2023 Wilgoć i ciepło - te dwa czynniki jednocześnie powodują, że w lasach pojawiają się grzyby. A razem z nimi pojawiają się grzybiarze, którzy zawsze zastanawiają się czy do koszyka trafił właśnie grzyb jadalny, niejadalny czy może nawet trujący. Jak odróżnić prawdziwki od "fałszywek"? Zapraszamy do galerii zdjęć, na których pokażemy różnice pomiędzy najczęściej mylonymi grzybami trującymi i jadalnymi. 📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Głosowanie rozpoczęte! Możesz jeszcze zgłosić do nagrody nauczyciela, dyrektora, przedszkole, szkołę lub uczelnię Od kilku tygodni nasi Czytelnicy zgłaszali nauczycieli oraz placówki edukacyjne i ich dyrektorów do nagród w wielkim plebiscycie edukacyjnym. We wtorek, 24 października rozpoczęło się głosowanie, w którym laureaci zostaną wybrani najpierw osobno w miastach i powiatach, później w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Zagłosuj na pracowników edukacji! Wciąż możesz też zgłosić swoich kandydatów do nagród.

Strefa Biznesu: Jak nie dać się oszukać podczas black week