Przegląd prasy (31.01.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.01.

Prasówka 31.01: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Oto horoskop dzienny na środę, 31 stycznia 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na środę, 31 stycznia 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 31.01.2024. Horoskop dzienny na środę zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Teatr Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach niemal gotowy. Już zachwyca. Zobaczcie zdjęcia Jak pokazują zdjęcia nowa siedziba Teatru Lalki i Aktora „Kubuś" imienia Stefana Karskiego jest niemal gotowa. W środę 31 stycznia dyrektor teatru podpisze odbiór budynków, latem nastąpi przeprowadzka, a pierwsza premiera na nowej scenie 31 sierpnia.

📢 Tragiczny wypadek na budowie w miejscowości Elżbiecin. Nie żyje 29-letni mężczyzna Wypadek na budowie w miejscowości Elżbiecin w powiecie buskim. Z wysokości sześciu metrów spadł pracownik, niestety jego życia nie udało się uratować.

Prasówka 31.01: pozostałe wydarzenia

📢 Są duże pieniądze na remonty dróg w powiecie kieleckim! Zobacz, kto je dostanie. Umowy z wojewodą już podpisane Najwięcej dostaną: gmina Chęciny oraz Morawica, grube miliony przeznaczone zostaną również na rozbudowę dróg powiatowych, dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. We wtorek, 30 stycznia wojewoda świętokrzyski Józef Bryk podpisał umowy z samorządami: gminami i powiatami. Zobacz, kto dostał kasę i ile.

📢 200 lat dla mieszkańca gminy Bieliny. Jan Rzepka skończył sto lat! Zobaczcie, jak świętował 27 stycznia odbyły się uroczystości związane z setnymi urodzinami mieszkańca gminy Bieliny - pana Jana Rzepki. Tego dnia przed 100 laty pan Jan przyszedł na świat. Przeżycie całego wieku świętował wśród rodziny i przyjaciół. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Wypadek w Siekierkach Starych. Zginął 39-letni mężczyzna jadący skuterem Do tragicznego wypadku drogowego doszło we wtorek, 30 stycznia w miejscowości Siekierka Stara w gminie Chotcza w powiecie lipskim. W zdarzeniu zginął na miejscu 39-letni mężczyzna kierujący skuterem. 📢 Wielkie pieniądze na drogi dla Opatowa i gmin powiatu opatowskiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zobacz kto, ile i na co dostał? 150 kilometrów nowych dróg powstanie w województwie świętokrzyskim dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. We wtorek, 30 stycznia wojewoda świętokrzyski Józef Bryk podpisał umowy z samorządami: gminami i powiatami. Pieniądze dostała gmina Opatów, ale też Starostwo Powiatowe i inne gminy. Zobaczcie, kto, ile i na co dostał pieniędzy.

📢 Wielkie pieniądze na drogi dla Buska i gmin powiatu buskiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zobacz kto, ile i na co dostał? 150 kilometrów nowych dróg powstanie w województwie świętokrzyskim dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. We wtorek, 30 stycznia wojewoda świętokrzyski Józef Bryk podpisał umowy z samorządami: gminami i powiatami. Ogromne pieniądze dostała gmina Busko-Zdrój ale też Starostwo Powiatowe i inne gminy. Zobaczcie, kto, ile i na co dostał pieniędzy. 📢 Wielkie pieniądze na drogi dla Staszowa i gmin powiatu staszowskiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zobacz kto, ile i na co dostał? 150 kilometrów nowych dróg powstanie w województwie świętokrzyskim dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. We wtorek, 30 stycznia wojewoda świętokrzyski Józef Bryk podpisał umowy z samorządami: gminami i powiatami. Ogromne pieniądze dostała gmina Staszów, ale też Starostwo Powiatowe i inne gminy. Zobaczcie, kto, ile i na co dostał pieniędzy.

📢 Wielka kasa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na drogi w Świętokrzyskiem! We wtorek, 30 stycznia oficjalnie podpisano umowy z wojewodą 150 kilometrów nowych dróg powstanie w województwie świętokrzyskim dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. We wtorek, 30 stycznia wojewoda świętokrzyski Józef Bryk podpisał umowy z samorządami: gminami i powiatami. Zobacz, kto dostał kasę i ile. 📢 Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu odwołany... telefonicznie Andrzej Matysiak, szef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu we wtorek 30 stycznia został odwołany ze stanowiska. O dymisji został poinformowany telefonicznie. Można się spodziewać, że wkrótce w Lasach Państwowych ruszy kadrowa karuzela. Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu podlegają lasy niemal w całym województwie świętokrzyskim i byłym radomskim. 📢 Oto najpiękniejsze maturzystki z dotychczasowych studniówek w powiecie jędrzejowskim. Zobaczcie na zdjęciach, jak się prezentują Za nami kilka studniówek maturzystów z powiatu jędrzejowskiego. Każdy bal był wyjątkowy, a na parkiecie świetnie bawiły się maturzystki w pięknych strojach - wybierały zjawiskowe kreacje i lśniącą biżuterię, by zaprezentować się jak najbardziej zjawiskowo. Zobaczcie w naszej galerii najpiękniejsze uczestniczki studniówek w powiecie jędrzejowskim.

📢 Wielki finał WOŚP w Pałacyku Zielińskiego w Kielcach. Zobacz kto, za ile i co wylicytował. Poznaj rekordzistów Wspaniały efekt przyniosły niedzielne, 28 stycznia, licytacje w Pałacyku Zielińskiego w Kielcach. Podczas 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy otworzyło się wiele serc, a zebrana kwota zachwyca - 78 tysięcy 590 złotych. Zobaczcie na zdjęciach kto, co i za ile wylicytował. poznajcie tych, którzy licytowali najwięcej. 📢 Roczny chłopczyk pogryziony przez dwuletnią dziewczynkę w żłobku w Skarżysku-Kamiennej! Drastyczne zdjęcia Zdarzenie, do którego doszło w jednym ze skarżyskich żłobków wydaje się wręcz nieprawdopodobne. Roczny chłopczyk został pogryziony przez dwuletnią dziewczynkę. Jak informuje mama chłopca, która skontaktowała się z nami, z ranami na buzi trafił on na kilka dni do szpitala. Sprawą zajęła się prokuratura.

📢 Wyjątkowa studniówka 2024 Zespołu Szkół numer 2 imienia Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie Niezapomniany bal studniówkowy imienia Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie miał miejsce w w lokalu Impresja w Nagłowicach. Studniówkową zabawę maturzystów rozpoczął dostojny polonez w szlacheckich strojach z epoki patrona szkoły. To już tradycja "Czarnieckiego". 📢 Oto najprzystojniejsi maturzyści świętokrzyskich studniówek z ostatniego weekendu. Zobaczcie na zdjęciach, jak się prezentują Trwa sezon studniówkowy w województwie świętokrzyskim. W piątek 26 i w sobotę 27 stycznia w naszym regionie odbyło się ponad 20 bali, na których aż roiło się od eleganckich maturzystów, przykuwających uwagę pań. Zobaczcie przystojniaków świętokrzyskich studniówek z ostatniego weekendu.

📢 32. Finał WOŚP w Skalbmierzu. Bez tych ludzi i instytucji nie byłby możliwy. Podziękowania od szefa sztabu. Zobaczcie nowe zdjęcia Jak już informowaliśmy, tegoroczna Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Skalbmierzu zagrała rekordowo. Sztab działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury zebrał 30 094,19 złotych i 1 euro. W niedzielę, 28 stycznia skalbmierski finał WOŚP odbył się w tamtejszym Zespole Placówek Oświatowych.

📢 Swetry, bluzki, kurtki, płaszcze, buty na targu w Przysusze 30 stycznia. Duży wybór odzieży. Zobaczcie zdjęcia Wciąż nie tak dużo klientów było we wtorek 30 stycznia w Przysusze ma targowisku przy stoiskach odzieżowych. Wszystko dlatego, że zimą jest mniej klientów. Mimo chłodu i tak sporo mieszkańców Przysuchy i okolic ruszyło na targ. Handlarze, także przybysze z Bałkanów, ale i rodzimi kupcy – wszyscy oferowali ubrania nieraz w dość niskich cenach. Było w czym wybierać. 📢 Pożar domu byłego sołtysa we Wsoli. Z ogniem walczyło pięć zastępów straży pożarnej W niedzielę, 28 styczna doszło do pożaru domu jednorodzinnego w miejscowości Wsola, w gminie Jedlińsk. Z ogniem walczyło pięć zastępów zawodowej i ochotniczej straży pożarnej. 📢 Oni bawili się najlepiej na studniówkach w Świętokrzyskiem! Zobacz, kto brylował na parkietach Zobaczcie na zdjęciach, kto najlepiej bawił się na studniówkach w Świętokrzyskiem. Mamy dla Was porcję imprezowych zdjęć z parkietów. Maturzyści oddali się chwili zapomnienia i tańczyli do białego rana przy największych przebojach.

📢 Zagadkowa śmierć w Kamiennej Górze. Policja bada sprawę Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 33-latka, którego ciało znaleziono w poniedziałkowe popołudnie w Kamiennej Górze w powiecie opatowskim.

📢 Sejmik Województwa Świętokrzyskiego przyjął budżet na 2024 rok. Jakie wprowadzono zmiany w stosunku do nieprzyjętej w grudniu uchwały? W siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, w poniedziałek 29 stycznia odbyła się sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni przegłosowali uchwałę określającą kształt budżetu województwa na 2024 rok oraz uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024-2040. 📢 Byliście na meczu Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów - AS Pontoise Cergy w Pucharze Europy? Szukajcie się na zdjęciach Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów w poniedziałek, 29 stycznia, przegrał we własnej hali z francuskim AS Pontoise Cergy 1:3 w ćwierćfinale Pucharu Europy tenisistów stołowych. Mamy dla zdjęcia kibiców z tego spotkania. Spotkanie obejrzał komplet publiczności, którzy przeżyli ogromne emocje.

📢 Czołowe zderzenie dwóch aut w miejscowości Czarnca. Droga wojewódzka jest zablokowana. Zdjęcia Do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło w poniedziałkowy wieczór na drodze wojewódzkiej w miejscowości Czarnca niedaleko Włoszczowy. Trasa jest zablokowana.

📢 Rekord 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w powiecie lipskim. Zebrano ponad 100 tysięcy złotych. Zobacz zdjęcia Podczas 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w powiecie lipskim zebrano rekordową kwotę ponad 100 tysięcy złotych. Poza ulicznymi zbiórkami zorganizowano wiele imprez, między innymi: koncert w Lipsku, jarmark w Siennie oraz kiermasze w Ciepielowie i Chotczy. 📢 Oto najpiękniejsze maturzystki świętokrzyskich studniówek z trzeciego weekendu. Zachwycały urodą! Zobaczcie zdjęcia 12 stycznia rozpoczął się sezon studniówkowy w województwie świętokrzyskim. Maturzystki z naszego regionu już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne kreacje i lśniącą biżuterię, by zaprezentować się jak najbardziej zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie. Zobaczcie w naszej galerii najpiękniejsze uczestniczki trzeciego tygodnia studniówek w Świętokrzyskiem - tych z weekendu 26 i 27 stycznia.

📢 Oto najprzystojniejsi uczestnicy studniówek szkół ze Stalowej Woli, Tarnobrzega i Gorzyc z ostatniego weekendu. Zobaczcie zdjęcia Sezon studniówkowy na północy Podkarpacia kończy się. W ostatni weekend stycznia w naszym regionie odbyło się kilka balów maturalnych, na których nie zabrakło przystojnych maturzystów i panów towarzyszących maturzystkom, przykuwających wzrok pań. W galerii zobaczycie przystojniaków podkarpackich studniówek z ostatniego weekendu. 📢 Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Samorządowym w Sędziszowie. Dzieci podziękowały swoim dziadkom pięknymi występami. Zobacz zdjęcia Dzień Babci i Dziadka obchodzony jest w dniach 21 i 22 stycznia. Z tej okazji, przez cały kolejny tydzień, w sędziszowskim przedszkolu również uczczono to święto poświęcone kochanym babciom oraz dziadkom.

📢 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2024 w Lipniku. Zebrano ponad 36 tysięcy. Było dużo atrakcji W Lipniku podczas 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano 36 tysięcy 399 złotych i 31 groszy. Było mnóstwo atrakcji i licytacji.

📢 32. Finał WOŚP w Świętokrzyskiem i nowy rekord zbiórki, ponad 3,5 miliona. Zobaczcie najciekawsze wydarzenia 32.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w województwie świętokrzyskim przyniósł nowy rekord. W poniedziałek 29 stycznia o godzinie 12 podliczone było już 3.512.999 złotych a liczenie cały czas trwało. Poprzedni najlepszy wynik to niecałe 3 miliony w 2023 roku. Poniżej podsumowanie zbiórki w poszczególnych powiatach, wybraliśmy tez wiele ciekawych wydarzeń 32.Finału. 📢 Oto najpiękniejsze pary ze studniówek w Radomiu. Oni zachwycali na parkiecie. Zobaczcie zdjęcia maturzystów Trwa sezon studniówkowy 2024 w regionie radomskim. W ostatnim tygodniu bawiły się trzy szkoły. Na balach pojawili się uczniowie, którzy szykowali się na ten wieczór bardzo długo. Mamy zdjęcia par, które szalały na parkiecie. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Podczas 32. finału Wielkiej Orkiestry w Pińczowie zebrano 125 140,71 złotych - podsumowanie. Oto najlepsi wolontariusze 125 140,71 złotych - tyle zebrał pińczowski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas 32. finału akcji. Na ten wynik złożyła się zbiórka ponad 60 wolontariuszy i dochód z licytacji prowadzonej w hali Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji. Zbiórka rozegrała się w niedzielę, 28 stycznia, i obejmowała szereg wydarzeń, w które zaangażowało się mnóstwo pińczowian i mieszkańców powiatu. Sztab w Pińczowie był jedynym na terenie powiatu. Zobacz, komu udało się zebrać najwięcej pieniędzy do puszki!

📢 32. Finał WOŚP w Samborcu. Padł absolutny rekord, ale liczenie wciąż trwa. Zobaczcie zdjęcia Ponad 50 tysięcy złotych zebrano podczas 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Samborcu. To rekordowa zbiórka w historii samborzeckiego sztabu, ale nie jest to kwota ostateczna, bo liczenie pieniędzy trwa. Sztabowcy z Samborca kolejny raz pokazali, że orkiestrowy finał można zorganizować z udziałem mieszkańców i wykonawców, obdarzonych licznymi talentami i pomysłami. 📢 Studniówka 2024 Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia świętego Jana Pawła II w Tarnobrzegu. Polonez i walc na sześć par Uroczystym polonezem i walcem na sześć par rozpoczęli swoją studniówkę maturzyści Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia świętego Jana Pawła II w Tarnobrzegu. Uczniowie tarnobrzeskiego "Katolika" bawili się w niedzielę w restauracji Fregata. Była to ostatnia studniówka w sezonie. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Zjawiskowe żony i partnerki piłkarzy ręcznych Industrii Kielce. One zdobyły serca mistrzów Polski. Oto prywatne zdjęcia kieleckich WAGs Piłkarze ręczni Industrii Kielce szlifują formę na drugą część sezonu. Zawodnicy, którzy ze swoimi reprezentacjami wzięli udział w EURO 2024, wracają do treningów z zespołem mistrza Polski. A my przedstawiamy Wam piękne żony i partnerki szczypiornistów Industrii Kielce. Pochodzą z całej Europy, a niektóre z nich grały, bądź wciąż są czynnymi zawodniczkami piłki ręcznej. Wyglądają jak modelki. Czym się zajmują? Przekonajcie się, poprzez kliknięcie przycisku galerii zdjęć. 📢 Oto najpiękniejsze uczestniczki studniówek szkół ze Stalowej Woli, Tarnobrzega i Gorzyc z ostatniego weekendu. Zobaczcie zdjęcia Sezon studniówkowy na północy Podkarpacia zbliża się ku końcowi, ze nami kolejnych kilka studniówek szkół ze Stalowej Woli, Tarnobrzega i Gorzyc. Maturzystki już od dłuższego czasu przygotowywały się do tych wyjątkowych wieczorów - wybierały piękne kreacje i lśniącą biżuterię, by zaprezentować się jak najbardziej zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Najpiękniejsze pary na studniówkach w Świętokrzyskiem. Tak bawili się w weekend 26 i 27 stycznia W miniony weekend, 26 i 27 stycznia odwiedziliśmy każdą studniówkę w regionie świętokrzyskim. Wszystkie bale były wyjątkowe, a ich największą ozdobą były piękne dziewczyny i ich eleganccy towarzysze. Oto, jak prezentowały się najpiękniejsze pary studniówek 2024 w Świętokrzyskiem w ostatni weekend. 📢 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w powiecie jędrzejowskim - podsumowanie. Zebrano ponad 320 tysięcy złotych! Ponad 320 tysięcy złotych zebrano w wyniki zbiórki w 32. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w powiecie jędrzejowskim. Liczenie wciąż trwa. Sam sztab w Jędrzejowie uzbierał ponad 200 tysięcy złotych z tej sumy. Wolontariusze oraz mieszkańcy z każdego ze sztabów w Jędrzejowie, Małogoszczu, Nagłowicach, Sobkowie i w Wodzisławiu spisali się znakomicie.

📢 Mister Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem. Zobacz zdjęcia kandydatów Wybory Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najprzystojniejszego uczestnika tegorocznych studniówek w województwie świętokrzyskim. Nagrodzimy Mistera Studniówki 2024, ale Wicemisterów. Poznajcie kandydatów i zagłosujcie na faworyta. 📢 Firma Rolmot z Ciepielowa z prestiżową nagrodą Business Centre Club. Zobaczcie zdjęcia z gali Podczas XXXI Gali Liderów Polskiego Biznesu Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Rolmot" Ciepielów - firma członkowska loży radomskiej Business Centre Club - otrzymała diament do swojej złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu. Gala odbyła się w sobotę, 27 stycznia warszawskim hotelu Double Tree by Hilton & Conference Centre. 📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze świętokrzyskich studniówek. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w Świetokrzyskiem. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody!

📢 Mister Studniówki 2024. Oto kandydaci do tytułu ze studniówek na Północnym Podkarpaciu. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Mistra Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najprzystojniejszego mężczyznę podczas tegorocznych studniówek w regionie podkarpackim. Nagrodzimy Mistera Studniówki 2024, ale także Pierwszego i Drugiego Wicemistera. Poznajcie kandydatów i zagłosujcie na faworyta. Dla laureatów mamy nagrody! 📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze studniówek na Północnym Podkarpaciu. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w regionie podkarpackim. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody! 📢 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2024. Super licytacje w Pałacyku Zielińskiego w Kielcach. Ale się działo! Jest rekord. Zobacz zdjęcia 62-letnia skoda octavia, złote serduszko z 1996 roku czy sportowe gadżety z autografami znanych sportowców - to i wiele więcej można było wylicytować w niedzielę, 28 stycznia, w Pałacyku Zielińskiego w Kielcach. Były to największe i najcenniejsze licytacje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w mieście i efekt był fantastyczny. Zebraną rekordowa kwotę 77 940 złotych! Zobaczcie, co się działo podczas wielkiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kielcach.

📢 Studniówka 2024 maturzystów Społecznego Liceum Ogólnokształcącego imienia Małego Księcia w Tarnobrzegu. Zobacz zdjęcia Około 30 par w niedzielę 28 stycznia bawi się w Rezydencji Leśnej w Piasecznie (powiat sandomierski), na balu studniówkowym Społecznego Liceum Ogólnokształcącego imienia Małego Księcia Zespołu Szkół Społecznych numer 2 w Tarnobrzegu.

📢 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Tarnobrzegu. Kwestująca gęś Pipa, strażackie pokazy i atrakcje. Zobaczcie zdjęcia Tarnobrzeg gra w 32. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od niedzielnego świtu w mieście i okolicach kwestuje 200 wolontariuszy, jeden z nich przebrał się nawet za słynną gęś Pipę. Mieszkańcy są hojni, nie żałują datków. Dużo dzieje się na Placu Bartosza Głowackiego. Mieszkańców przyciągnęły strażackie pokazy. Zobaczcie pierwsze zdjęcia z finałowej imprezy!

📢 Nieziemski walc maturzystów z Zespołu Szkół numer 1 w Opatowie staje się hitem! Tańczyli jak w bajce, wszyscy ich nagrywali Magiczny walc na studniówce, odtańczony przez uczniów opatowskiej "Górki" czyli Zespołu Szkół numer 1 w Opatowie staje się hitem! Dziewczyny ubrane w długie białe i czarne suknie dosłownie płynęły w tańcu w ramionach eleganckich mężczyzn. Zobaczcie film z niesamowitego studniówkowego pokazu!

📢 Mister Studniówki 2024 w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia kolejnych kandydatów Wybory Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najprzystojniejszego uczestnika tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Mistera Studniówki 2024, ale Wicemisterów. Poznajcie kandydatów i zagłosujcie na faworyta. 📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze studniówek w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody! 📢 W tych miejscach fotoradary w regionie radomskim zbierają największe żniwo. Mamy najnowsze dane. Liczba rekordzisty poraża Liczba mandatów, jaką wygenerował rekordzista wśród wszystkich stacjonarnych fotoradarów ustawionych przy drogach w regionie radomskim jest wprost nie do uwierzenia. To ponad 25 tysięcy mandatów!!! Takich liczb do tej pory u nas nie było! Główny Inspektorat Transportu Drogowego podał właśnie dane na temat liczby wykroczeń, które zarejestrowały fotoradary w regionie radomskim w całym 2023 roku. Publikujemy listę miejsc, w których nasze fotoradary są najbardziej "zapracowane". To właśnie w tych miejscach najczęściej wpadają kierowcy, którzy nie lubią zdejmować nogi z gazu.

📢 Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w Kielcach. Spotkał się z mieszkańcami. Zobacz kto był. Oglądaj transmisję na żywo Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przyjechał w niedzielę, 28 stycznia, do Kielc. W Wojewódzkim Domu Kultury spotkał się z mieszkańcami. Spotkanie zaplanowano na 13, ale długo przed nim przed Wojewódzkim Domem Kultury ustawiła się kolejka chętnych do wejście na widownię. Prezes Kaczyński mocno mówił o popełnionych błędach i przepraszał za nie. Relacjonowaliśmy to wydarzenie na bieżąco - zobaczcie zapis transmisji. 📢 Największy bal studniówkowy Liceum Ogólnokształcącego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli Liceum Ogólnokształcące imienia Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli przy ulicy Stanisława Staszica (nazywanego Staszkiem) tradycyjnie zorganizowało studniówkę w szkole. 📢 W tych miejscach świętokrzyskie fotoradary zbierają największe żniwo. Mamy najnowsze dane. Zobacz lokalizacje i liczby Ponad 3,5 tysiąca wykroczeń zarejestrował świętokrzyski rekordzista wśród wszystkich stacjonarnych fotoradarów ustawionych przy drogach w województwie świętokrzyskim. Główny Inspektorat Transportu Drogowego podał właśnie dane na temat liczby wykroczeń, które zarejestrowały fotoradary w województwie świętokrzyskim w całym 2023 roku. Publikujemy listę miejsc, w których świętokrzyskie fotoradary są najbardziej "zapracowane". To właśnie w tych miejscach najczęściej wpadają kierowcy, którzy nie lubią zdejmować nogi z gazu.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół „PRO-FIL” w Kielcach. Ależ to był szałowy i elegancki bal maturalny W sobotę, 27 stycznia w Hotelu Dyminy odbyła się studniówka 2024 kieleckiego Zespołu Szkół „PRO-FIL”. Uczniowie, którzy w tym roku przystępują do matury, jak przystało na maturalny bal bawili się do samego rana. Z pewnością długo będą wspominać swoje studniówkowe szaleństwa. Oto nasza fotorelacja.

📢 Studniówka 2024 Niepublicznego Technikum imienia Władysława Andersa w Opatowie. Polonez o północy i super zabawa Uczniowie Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opatowie swój bal zorganizowali w sobotę, 27 stycznia n w Dom Weselny na Plancie. 📢 Wyjątkowa studniówka Zespołu Szkół numer 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zobacz jak bawili się uczniowie Zespół Szkół numer 1 imienia Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim swoją zabawę studniówkową zorganizowali w sobotę, 27 stycznia w restauracji Gościna u Pawła w Boksycce. Była świetna zabawa do białego rana.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Sióstr Nazaretanek imienia świętej Jadwigi Królowej w Hotelu Binkowski w Kielcach W sobotę, 27 stycznia swój bal maturalny mieli uczniowie Zespołu Szkół Sióstr Nazaretanek imienia świętej Jadwigi Królowej w Kielcach. Na studniówce w Hotelu Binkowski w Kielcach uczniowie wspaniale się bawili, były przemówienia i wzruszające podziękowania za wspólne lata w szkole, polonez oraz tańce do białego rana. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół numer 3 imienia generała Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu. Zobaczcie zdjęcia z poloneza "Budowlanki" Na studniówce bawią się w sobotę maturzyści Zespołu Szkół numer 3 imienia generała Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu. Uczniowie technikum i liceum z popularnej "Budowlanki" oraz ich goście balują w restauracji Villa Anna w Tarnobrzegu-Wielowsi. Impreza potrwa do niedzielnego świtu. Zobaczcie pierwsze zdjęcia ze studniówki tarnobrzeskiej szkoły.

📢 Studniówka 2024. Zabawa maturzystów z I Liceum Ogólnokształcącego z Radomia imienia Mikołaja Kopernika. Mamy pierwsze zdjęcia Punktualnie o godzinie 19.00, w pięknie udekorowanej sali, uczniowie czterech klas maturalnych liceum imienia Mikołaja Kopernika w Radomiu zaczęli swój studniówkowy bal. Mamy pierwsze zdjęcia z imprezy. 📢 Studniówka 2024 Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie. Szalona zabawa do białego rana! Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 27 stycznia swój bal maturalny mieli uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie. Na studniówce w Hotelu Markiz w Łopusznie uczniowie wspaniale się bawili, były przemówienia i wzruszające podziękowania za wspólne lata w szkole, polonez oraz tańce do białego rana. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Moya Radomka Radom rywalizowała z Volleyem Wrocław. Byłeś na sobotnim pojedynku? Znajdź się na zdjęciach W meczu 17. kolejki Tauron Ligi Moya Radomka Radom podejmowała KGHM #Volley Wrocław. Po sensacyjnym triumfie podopiecznych Jakuba Głuszaka z Chemikiem Police do hali Radomskiego Centrum Sportu przybyło wielu widzów. Byłeś na tym pojedynku? Zobacz zdjęcia.

📢 Oto najlepsze memy o Radomiu. Z czego śmieją się internauci? Zobacz te śmieszne obrazki Przed Wami najlepsze memy o Radomiu. Zobaczcie, z czego śmieją się internauci. Niektóre memy rozbawią Was do łez! Zebraliśmy dla Was najzabawniejsze obrazki. Chcecie się pośmiać? Zajrzyjcie do naszej galerii memów. 📢 Studniówka 2024 Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu. Część 2 zdjęć z poloneza Studniówkę mieli w piątek 26 stycznia maturzyści Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu, największej szkoły średniej w tym mieście. Na wielkim balu tarnobrzeskiego "Kopernika" w Dworze Dwikozy bawiło się osiem klas maturalnych. Zobaczcie w galerii drugą część zdjęć z poloneza! 📢 Studniówka 2024 Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu. Wielki bal w Dworze Dwikozy. Zobacz zdjęcia Na swojej studniówce bawią się w piątek maturzyści Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu, największej szkoły średniej w tym mieście. Wielki przedmaturalny bal tarnobrzeskiego "Kopernika" w Dworze Dwikozy rozpoczął polonez odtańczony aż sześć razy. Młodzież zaprezentowała piękne układy taneczne wzbudzając podziw rodziców i nauczycieli. Zobaczcie pierwsze zdjęcia.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach. Wspaniały polonez zrobił spore wrażenie. Zobacz wideo W piątek, 26 stycznia, o godzinie 19 w Hotelu Binkowski w Kielcach rozpoczęła się studniówka Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach. Oczywiście nie zabrakło tradycyjnego poloneza, zobaczcie zapis wideo.

📢 Na budowie obwodnicy Opatowa powstają mosty, wiadukty i estakady. Zobacz jak wyglądają obiekty W Opatowie drogowcy budują obwodnicę. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaawansowanie prace sięga prawie 30 procent. Zobacz jak wyglądają obiekty, które powstają w ramach inwestycji.

