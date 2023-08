Przegląd prasy (31.08.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Orlen Superliga. Byliście na meczu KS Kielce mistrzów Polski w piłce ręcznej z Chrobrym Głogów w Hali Legionów? Szukajcie się na zdjęciach”?

Prasówka 31.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. 📢 Orlen Superliga. Byliście na meczu KS Kielce mistrzów Polski w piłce ręcznej z Chrobrym Głogów w Hali Legionów? Szukajcie się na zdjęciach Mistrzowie Polski w piłce ręcznej na inaugurację sezonu w Orlen Superlidze pewnie wygrali z Chrobrym Głogów 44:24. Mamy dla Was zdjęcia kibiców z tego spotkania.

📢 Piłkarze ręczni KS Kielce wygrali z Chrobrym Głogów na inaugurację Orlen Superligi 44:24. Wzruszający gest trenera przed meczem Piłkarze ręczni mistrza Polski od efektownej wygranej rozpoczęli sezon w Orlen Superlidze. W Hali Legionów pokonali Chrobrego Głogów 44:24. Podopieczni Talanta Dujszebajewa zagrali pod tymczasową nazwą Klub Sportowy Kielce. Żółto-biało-niebiescy zostali liderem rozgrywek.

📢 3 liga. Kibice na meczu Siarka Tarnobrzeg - Sokół Sieniawa 2:0. Byłeś? Poszukaj siebie na zdjęciach Blisko tysiąc osób w środę, 30 sierpnia z trybuny głównej Stadionu Miejskiego w Tarnobrzegu obejrzało przełożony mecz z pierwszej kolejki trzeciej ligi grupy 4, w którym Siarka Tarnobrzeg zmierzyła się z Sokołem Sieniawa. Fani Siarki zobaczyli dobrą grę swojego zespołu i piękne gole.

Prasówka 31.08: pozostałe wydarzenia 📢 Gmina Solec nad Wisłą. Za nami ósma edycja Nadwiślańskiego Święta Upraw Ogrodniczych w Pawłowicach. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 27 sierpnia na placu remizy OSP w Pawłowicach odbyła się ósma edycja Nadwiślańskiego Święta Upraw Ogrodniczych. W tym roku wydarzenie połączone zostało z piknikiem o nazwie "Stop przestępczości". Przygotowanych zostało mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Był piknik, stoiska z potrawami regionalnymi i oczywiście występy muzyczne. Gwiazdą wieczoru był zespół Redlin.

📢 Targi Pracy na kieleckim Rynku. Spotkali się pracodawcy i poszukujący zatrudnienia Targi Pracy na kieleckim Runku organizowane przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach odbyły się w środę, 30 sierpnia. Pracodawcy prezentowali swoje oferty, a osoby poszukujące posady mogły skorzystać z bezpłatnych porad z zakresu prawa pracy, zatrudniania osób niepełnosprawnych, szkoleń i kursów. 📢 Świętokrzyscy policjanci mają nowe radiowozy. Zobacz czym będą jeździć Świętokrzyscy policjanci wzbogacili się o sześć nowych samochodów. Ich uroczyste przekazanie odbyło się w środę na kieleckim Stadionie. 📢 Przed nami jubileuszowe Święto Chleba w Radomiu. Dla mieszkańców miasta zaplanowano wiele różnorodnych atrakcji Już w najbliższy weekend, od 1 do 3 września będzie odbywać się jubileuszowa odsłona Święta Chleba w Radomiu. W środę, 30 sierpnia odbyła się konferencja prasowa, podczas której władze Radomia przedstawiły program tegorocznej edycji Święta Chleba i skierowały do mieszkańców miasta zaproszenie na wydarzenie.

📢 Trwa rozbiórka wiaduktu w ulicy Żeromskiego w Radomiu. Na miejscu cały czas pracuje ciężki sprzęt. Obiekt niknie w oczach. Zobacz zdjęcia Od połowy lipca trwa rozbiórka wiaduktu w ulicy Żeromskiego i Lubelskiej w Radomiu. Obiekt ten służył jako jedna z głównych arterii komunikacyjnych miasta od 1982 roku. Na miejscu cały czas pracuje ciężki sprzęt, przy pomocy którego rozbierane są kolejne przęsła. Wyburzanie to dopiero początek kosztującej niemal 180 milionów złotych inwestycji. Na miejscu starego wiaduktu powstanie nowa, zintegrowana z nowym przystankiem kolejowym, konstrukcja. 📢 Wielki festyn Pożegnanie Lata w gminie Ciepielów. Był pokaz iluzjonisty, występy artystyczne i wiele więcej. Zobacz zdjęcia W sobotę, 26 sierpnia, na terenie Domu Ludowego w Wielgiem odbył się festyn Pożegnanie Lata. Wydarzenie obfitowało w mnóstwo atrakcji, które przyciągnęły zarówno dzieci, jak i dorosłych. Można było skosztować regionalnych potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, obejrzeć występ Stan Tutaj Show, a także posłuchać muzyki disco w wykonaniu zespołu Systematik.

📢 Wypadek z udziałem dwóch samochodów na skrzyżowaniu w Groszowicach. Jedna osoba została przewieziona do szpitala W środę, 30 sierpnia w Groszowicach, na terenie gminy Jedlnia-Letnisko doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. W wyniku zdarzenia jedna osoba została przewieziona do szpitala. 📢 Marian Urban i Tadeusz Dziedzic wydali oświadczenie jako zarząd Stowarzyszenia KS Vive Kielce. Będzie nadzwyczajne walne. Co ze sprzedażą? W środę, 30 sierpnia, piłkarze ręczni KS Kielce rozpoczyna sezon w ORLEN Superlidze. Zagrają z Chrobrym Głogów. Cały czas trwają rozmowy dotyczące przejęcia klubu. Oświadczenie w tej sprawie wydał zarząd Stowarzyszenia KS Vive Kielce - Marian Urban i Tadeusz Dziedzic.

📢 Uroczyste dożynki gminno-parafialne w Policznie. Rolnicy podziękowali za tegoroczne plony. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 27 sierpnia w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego Stefana w Policznie odbyły się dożynki parafialne. Nie zabrakło tradycyjnie wyplatanych wieńców, chleba wypieczonego z tegorocznych zbóż, a także podziękowań dla rolników za trud i oddanie, jakie wkładają w swoją pracę.

📢 Te biznesy są na sprzedaż w Radomiu i regionie radomskim. Nie przegap okazji! Możesz zostać właścicielem prosperującej firmy. Zobacz oferty Marzysz o własnej firmie, ale nie masz pomysłu? Na portalach internetowych nie brakuje ofert osób, które z różnych przyczyn chciałyby odstąpić, za opłatą, swoje przedsiębiorstwa działające w Radomiu i regionie radomskim. Można zostać właścicielem przedszkola, restauracji, salonu urody, przychodni rehabilitacyjnej, cukierni, stacji paliw czy też... zakładu zajmującego się cynkowaniem ogniowym. Zobacz najciekawsze oferty.

📢 Justyna Sieniawska ponownie zagra w Kielcach. Tym razem w Teatrze TeTaTeT W piątek, 1 września kielecki teatr rozrywki - Teatr TeTaTeT rozpoczyna nowy sezon teatralny. Tego dnia Teresa i Mirosław Bielińscy zapraszają na znakomitą, francuską komedię małżeńską „Prawda”. Wystąpi w niej Justyna Sieniawska, aktorka, która przed laty grała w kieleckim teatrze dramatycznym, była najmłodszą uhonorowaną przez widzów statuetką Dzikiej Róży.

📢 Są pieniądze na leczenie Bruna Słowińskiego z Końskich! Chłopiec toczy ogromną walkę z rakiem Chory na nowotwór mały Bruno Słowiński z Końskich walczy o życie i zdrowie w klinice w Barcelonie. Z poniedziałku na wtorek na Facebooku, na grupie „Pomoc dla Bruna. Razem możemy wszystko” wrzało. Wiadomo było, że kwota potrzebna na dalsze leczenie Bruna jest tuż, tuż. Koło południa we wtorek stało się jasne. Bruno Słowiński ma fundusze na kolejne wlewy i szczepionkę przeciwko wznowie. Zaangażowani w akcję konecczanie oszaleli z radości. 📢 Wystawa Kóz Anglonubijskich na targu w Skaryszewie. Zaprezentowano prawie 50 rasowych kóz. Zobaczcie zdjęcia W ostatnią niedzielę, 27 sierpnia, na Targowisku Miejsko-Gminnym w Skaryszewie odbyła się Wystawa Kóz Anglonubijskich, zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Hodowców Kóz Anglonubijskich. W wydarzeniu wzięło udział siedmiu wystawców z całej Polski, którzy zaprezentowali blisko 50 kóz.

📢 Diana Walkiewicz i jej marka DeVu na targach odzieży w Chicago. Oprócz pracy jest czas na zwiedzanie miasta. Zobaczcie zdjęcia Diana Walkiewicz i jej marka DeVu obecnie przebywa w Chicago, jednym z największych miast Stanów Zjednoczonych. Odbywają się tam targi odzieży damskiej oraz akcesoriów. Nasza projektantka znalazła również czas na zwiedzanie tego wspaniałego miasta. Zobaczcie zdjęcia w galerii.

📢 Tanie mieszkania prosto od komornika w regionie radomskim. Te nieruchomości kupisz na licytacjach w atrakcyjnej cenie. Zobacz zdjęcia Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Pomysłem może być licytacja komornicza. Wybraliśmy kilka licytacji, które odbędą się jeszcze w sierpniu i wrześniu w różnych częściach regionu radomskiego. Wszystkie wymienione nieruchomości można nabyć w bardzo korzystnych cenach. Jesteście ciekawi, ile kosztują wybrane mieszkania? 📢 W gminie Nowa Słupia walczyli o życie kobiety. W akcji strażacy i śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Kieleckie służby ratunkowe dostały we wtorek około godziny 19 sygnał, że na posesji w gminie Nowa Słupia kobieta straciła przytomność. Ratownicy ruszyli na miejsce. Najbliżej byli strażacy, oni też dotarli jako pierwsi.

📢 Połamane drzewa, zerwane dachy w powiecie kazimierskim. Pracowita noc strażaków Aż 57 wyjazdów do usuwania skutków gwałtownych burz odnotowali we wtorkowy wieczór świętokrzyscy strażacy. Najtrudniejsza sytuacja była w powiecie buskim. Mnóstwo pracy mieli też strażacy w powiecie kazimierskim.

📢 Świętokrzyskie miasta rozwodników. Tutaj w województwie świętokrzyskim najczęściej rozpadają się małżeństwa W trakcie 20 ostatnich lat liczba rozwodów przypadających na tysiąc mieszkańców województwa świętokrzyskiego znacznie wzrosła. Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące tego, jak wiele małżeństw zakończyło się w sądzie w 2022 roku w poszczególnych miastach naszego regionu. Zobaczcie przygotowane przez nas zestawienie - to tutaj w województwie świętokrzyskim najczęściej rozpadają się małżeństwa. Te miejsca to swoiste świętokrzyskie miasta rozwodników 📢 Bożena Kaczor dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego imienia generała Władysława Sikorskiego we Włoszczowie na kolejnych pięć lat W poniedziałek 28 sierpnia Bożena Kaczor została powołana przez Zarząd Powiatu na kolejną pięcioletnią kadencję ,na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego imienia generała Władysława Sikorskiego.

📢 Oto horoskop dzienny na środę 30 sierpnia 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 30.08.2023 Horoskop dzienny na środę, 30 sierpnia 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 30.08.2023. Horoskop dzienny na środę zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Świętokrzyskie dla Ukrainy na pikniku integracyjnym w Tokarni. Gwiazdą spotkania był zespół Enej. Zobaczcie zdjęcia Zespół Enej był gwiazdą pikniku integracyjnego, jaki odbył się we wtorek, 29 sierpnia w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. 📢 Co dalej z piłkarzami ręcznymi, niedawną Barlinek Industrią Kielce, mistrzami Polski? Problemy w rozmowach na linii klub - sponsorzy W środę, 30 sierpnia, mistrzowie Polski w piłce ręcznej mają meczem z KGHM Chrobrym Głogów zainaugurować sezon 2023/2024 w Orlen Superlidze. Niestety przyszłość klubu jest nadal wielką niewiadomą, nastąpił poważny kryzys w rozmowach między jednym z właścicieli klubu a grupą sponsorów wyrażających gotowość utrzymania zespołu występującego w poprzednim sezonie pod nazwą Barlinek Industria Kielce na dotychczasowym poziomie.

📢 Spółka Bagpak ze Stalowej Woli otrzymała wsparcie na rozbudowę linii do produkcji stalowych puszek. Zobacz zdjęcia Firma Bagpak ze Stalowej Woli otrzymała we wtorek decyzję o finansowym wsparciu nowej inwestycji przez Agencję Rozwoju Przemysłu, dzięki czemu spółka zmodernizuje i rozbuduje linie produkcyjne. 📢 Duch Wody nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Wakacyjna impreza na cyplu przyciągnęła miłośników sportów wodnych i szant. Zobacz zdjęcia Pod żaglami, w kajakach, na rowerach i deskach SUP, czyli bardzo aktywnie odkrywali ducha wody uczestnicy imprezy, którą Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna wspólnie z miastem Tarnobrzeg zorganizowała nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Ostatnia niedziela sierpnia nad Perłą Podkarpacia należała do wyjątkowo udanych pod każdym względem - piękna pogoda i wiele atrakcji z koncertem zespołu Klang na finał. Miłośnicy sportów wodnych i szant dobrze bawili się na przystani żeglarskiej "Na Cyplu". Zobaczcie zdjęcia.

📢 Podczas festiwalu "Polska Od Kuchni" w Kielcach wybrano Miss Wdzięku. Zobaczcie zdjęcia najpiękniejszych gospodyń z województwa W niedzielę, 27 sierpnia na Placu Wolności w Kielcach odbył się świętokrzyski półfinał ogólnopolskiego Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich "Polska Od Kuchni". To wyjątkowe wydarzenie przygotowane zostało by podkreślić, jak ważne jest pielęgnowanie lokalnych tradycji. Wśród atrakcji znalazły się również wybory Miss Wdzięku. Wyłoniono najpiękniejsze panie w dwóch kategoriach. Zobaczcie je w naszej galerii. 📢 Ultras Radomiak najlepsi w piłkarskim turnieju Legia Summer Cup 2023! W imprezie wzięło udział 76 drużyn Na bocznym boisku Legii Warszawa, przy ulicy Łazienkowskiej odbył się turniej piłki nożnej, w którym rywalizowali fani stołecznego zespołu wraz z zaprzyjaźnionymi klubami. W gronie 76 startujących drużyn najlepsi okazali się zawodnicy Ultras Radomiak!

📢 Wielkie otwarcie Modnej Taniej Odzieży w Kielcach. Tłumy ludzi i długie kolejki. Wieszaki opustoszały w kilka minut. Zobacz film i zdjęcia We wtorek, 29 sierpnia otworzył się second hand - Modna Tania Odzież sieci Olatex przy ulicy Tarnowskiej 4 w Kielcach. Klienci pojawili się na długo przed otwarciem, tworząc potężną kolejkę. Punktualnie o godzinie 8 drzwi zostały oficjalnie otwarte, a kielczanie wbiegli do wnętrza sklepu. Kusiły ich nagrody dla pierwszych pięćdziesięciu osób przy kasie. Wieszaki z modnymi ubraniami bardzo szybko opustoszały. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagajach trafił nowy ciężki samochód strażacki za ponad 2 miliony złotych. Zobaczcie zdjęcia W niedzielę, 27 sierpnia druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagajach doczekali się swojego nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego za ponad 2 miliony złotych. Samochód został poświęcony i przekazany druhom podczas pięknej uroczystości. 📢 Świetna dożynkowa uroczystość w Lasocinie. Zobacz nowe zdjęcia W niedzielę, 27 sierpnia rolnicy z terenu gminy Ożarów podziękowali za tegoroczne plony. Podczas dożynek było radośnie i kolorowo. Zobacz nowe zdjęcia. 📢 Groźne burze przeszły przez Świętokrzyskie! Potężne ulewy i grad. Raport na bieżąco We wtorek po południe potężne burze nadciągnęły nad Świętokrzyskie. Wcześniej łowcy burz informowali, że w regionie mogą wystąpić niszczycielskie nawałnice. Niestety ten scenariusz zaczął się sprawdzać. Pierwsze opady nadeszły nad region po 16 na południe województwa, potem godzina po godzinie obejmowały niemal całe województwo. Zobaczcie nasz raport na bieżąco.

📢 Dożynki Gminne w Waśniowie. Rolnicy pięknie podziękowali za plony. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 27 sierpnia w Waśniowie odbyły się Dożynki Gminne. Była msza, ceremoniał dożynkowy oraz świetna zabawa.

📢 "Zostałam brutalnie popchnięta". Co się stało na sesji świętokrzyskiego Sejmiku? Radna zastanawia się nad zgłoszeniem sprawy na policję We wtorek, 29 sierpnia odbyła się niezwykle emocjonująca sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, podczas której ostatecznie nie doszło do odwołania marszałka województwa, Andrzeja Bętkowskiego. Przed głosowaniem emocje sięgały jednak zenitu, zewsząd było słychać krzyki, a w pewnym momencie radny Grzegorz Banaś z Prawa i Sprawiedliwości odsunął z mównicy radną Polskiego Stronnictwa Ludowego, Jolantę Tyjas, co spotkało się z jednoznaczną reakcją radnej. 📢 Polskie Kulinaria i Jarmark Norbertański w Busku-Zdroju w weekend 2-3 września. Program imprezy Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski, miasto i gmina Busko wraz z Buskim Samorządowym Centrum Kultury zapraszają na tegoroczną edycję Polskich Kulinariów i Jarmark Norbertański. Program imprezy, zaplanowanej na sobotę i niedzielę, 2-3 września, jest bardzo bogaty.

📢 Tanie domy na Podkarpaciu! Te nieruchomości kupisz w atrakcyjnej cenie. Licytacje komornicze w regionie Szukasz domu w okazyjnej cenie? Pomysłem może być licytacja komornicza. Wybraliśmy kilkanaście licytacji, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach województwa podkarpackiego. Wszystkie wymienione nieruchomości można nabyć w bardzo korzystnych cenach. Jesteście ciekawi, ile kosztują wybrane domy? 📢 Spartakus Daleszyce wygrał z Pogonią Staszów 2:0. Dwóch zawodników zderzyło się głowami i jednego z nich zabrała karetka. Zobacz zdjęcia Nerwowy mecz Spartakusa z Pogonią zakończył się zwycięstwem drużyny z Daleszyc. Pod koniec spotkania dwóch zawodników zderzyło się głowami i piłkarza z Daleszyc zabrała karetka. Zobacz zdjęcia z tego emocjonującego meczu.

📢 Ziemniaki, kapusta, pomidory, ogórki, śliwki, sałata, papryka na targu 29 sierpnia w Przysusze. Duży wybór warzyw. Zobaczcie zdjęcia Tegoroczne warzywa, jak papryka, pomidory, buraczki, cebula, kapusta, ziemniaki – w bardzo dużej ofercie oferowano na straganach na targowisku w Przysusze. Tania jest papryka, bo akurat jest szczyt sezonu na to warzywo.

📢 Air Show 2023 w Radomiu. Nowoczesne wyposażenie na ziemi i niesamowite akrobacje w powietrzu. Zobacz zdjęcia i wideo Po pięciu latach przerwy wróciły Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show. Na lotnisku w Radomiu przez dwa dni mogliśmy podziwiać najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, najnowocześniejsze samoloty, a także niezwykle widowiskowe akrobacje powietrzne w wykonaniu pilotów z całego świata. Zobacz, jak wyglądało Air Show Radom 2023! 📢 W Tarnawie w powiecie jędrzejowskim rowerzysta dostał wysoki mandat. Za co? 2,5 tysiąca złotych mandatu dostał rowerzysta, którego policjanci skontrolowali w poniedziałek w Tarnawie. Mężczyzna miał ponad 2,8 promila alkoholu w organizmie.

📢 Wypadek we Włoszczowiacach w powiecie pińczowskim. Samochód zawisł na barierkach, jedna osoba trafiła do szpitala. Zobacz zdjęcia Do groźnie wyglądającej kraksy doszło w poniedziałek około godziny 11 we Włoszczowicach w powiecie pińczowskim. Do szpitala trafiła jedna osoba.

📢 Świetna zabawa podczas Dożynek Powiatu Włoszczowskiego w Kluczewsku. Wystąpiły zespoły Effect i One Team. Zobacz zdjęcia W niedzielę 27 sierpnia w Kluczewsku odbyły się Dożynki Powiatu Włoszczowskiego. Oprócz tradycyjnych elementów tego wydarzenia na scenie wystąpiły zespoły Effect i One Team. Publiczność bawiła się doskonale, zobacz zdjęcia. 📢 Marszałek województwa świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski, zostaje na stanowisku! Emocjonująca sesja Sejmiku Województwa Trwa niezwykle emocjonująca sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, doszło do awantury między radnymi. We wtorek, 29 sierpnia radni głosowali nad odwołaniem Andrzeja Bętkowskiego z funkcji marszałka. Za odwołaniem opowiedziało się 14 radnych, jeden był przeciw, a 14 oddało nieważny głos. Aby mogło dojść do odwołania, potrzebne było 3/5 głosów Sejmiku, czyli 18 radnych. 📢 Za nami dożynki gminno-parafialne w gminie Tczów. Były tradycyjne obrzędy, festyn rodzinny i inne atrakcje. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 27 sierpnia odbyły się Pierwsze Dożynki Gminno-Parafialne Ziemi Tczowskiej, było to wyjątkowe święto plonów będące w symboliczny sposób zwieńczeniem żniw. Nie mogło zabraknąć tradycyjnych obrzędów dożynkowych, festynu rodzinnego, a także występów muzycznych.

📢 Piękne Dożynki Powiatu Włoszczowskiego w Kluczewsku. Uroczystości zgromadziły wielu ludzi. Zobacz nowe zdjęcia z tego wydarzenia W niedzielę 27 sierpnia w Kluczewsku odbyły się 20. Dożynki Powiatowe. Uroczystości piękne i zgromadziły wielu ludzi. Zobacz nowe zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 PKO Ekstraklasa. Znane osoby na zwycięskim meczu Korony Kielce z Zagłębiem Lubin na Suzuki Arenie. Zobacz zdjęcia Na meczu Korony Kielce z Zagłębiem Lubin nie zabrakło, oczywiście, znanych osób. Z trybun Suzuki Areny wspierały ekipę Kamila Kuzery w ważnym pojedynku szóstej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Było to zwycięskie spotkanie dla gospodarzy - wygrali 2:0 po golach Nono i Adriana Dalmau.

📢 Wspaniały doping na zwycięskim meczu Korony Kielce z Zagłębiem Lubin. Trener Kamil Kuzera: To było niesamowite. Dziękujemy! Po trzech porażkach wspierało nas 10 tysięcy kibiców i to jest niesamowite. Wsparcie, które jest z nami potrafi dodać wiatru w żagle. Dziękuję za to, bo był to trudny moment - mówi Kamil Kuzera, trener Korony Kielce.

📢 Bajeczne wakacje prezydenta Skarżyska, Konrada Kröniga i jego partnerki Anny w Turcji. Zobaczcie zdjęcia Konrad Krönig, prezydent Skarżyska-Kamiennej wraz z partnerką Anną poleciał na kilka dni na egzotyczne wakacje do Turcji. W malowniczym kurorcie spędzają czas na odpoczynku i relaksie. W mediach społecznościowych para podzieliła się swoim szczęściem. 📢 Dożynki gminno-parafialne w Żarczycach Dużych. Mieszkańcy gminy Małogoszcz dziękowali za plony i świetnie się bawili. Zobaczcie zdjęcia W niedzielę 27 sierpnia, w Żarczycach Dużych odbyły się dożynki gminy Małogoszcz. Święto plonów w tym roku obchodzono na placu przed Zespołem Placówek Oświatowych w Żarczycach Dużych. We wspaniałej zabawie wzięli udział liczni mieszkańcy.

📢 Podsumowanie Air Show 2023 w Radomiu. Prawie 200 tysięcy sprzedanych biletów, setki interwencji ratowników i tysiące kursów autobusów Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show Radom 2023 przeszły do historii. Przez dwa dni nad naszym niebem mogliśmy zobaczyć ekipy z osiemnastu krajów. Można było podziwiać zarówno wiele historycznych samolotów jak i pokazy nowoczesnych, cywilnych i wojskowych maszyn. To był też wytężony czas dla policji, służb ratunkowych, czy chociażby komunikacji miejskiej.

📢 Air Show 2023. Do Radomia przylgnęło niechlubne określenie „Wodne Air Show”. Duże problemy organizacyjne podczas pokazów i...mnóstwo memów Było to imponujące święto lotnictwa, ale też wielkich kłopotów organizacyjnych. Wszędzie na lotnisku słychać było narzekania na „radomską organizację imprezy” . Tysiące ludzi nie najlepiej będzie wspominało tegoroczne Air Show, głownie z powodów kłopotów z wejściem na lotnisko i brakiem wody. 📢 Widowiskowe dożynki gminne w Kowali. Mnóstwo osób wzięło udział w uroczystości. Był też festyn i koncert disco-polo. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 27 sierpnia odbyła się w Kowali uroczystość z okazji gminnych dożynek. Były tradycyjne obrzędy, w tym msza święta, podczas której podziękowano za plony, konkurs na najlepszy wieniec dożynkowy, a także piknik z wieloma atrakcjami. Nie mogło też zabraknąć doznań muzycznych. Gwiazdą wieczoru był zespół Masters.

📢 Dawid Kwiatkowski oczarowany Kadzielną! "To chyba moje ulubione miejsce w Polsce na koncerty". Zobaczcie, co jeszcze powiedział artysta Wyjątkowe słowa pod adresem kieleckiej Kadzielni oraz naszej świętokrzyskiej publiczności powiedział Dawid Kwiatkowski, jedna z gwiazd koncertu Przebój lata Polsatu i Radia Zet, który odbył się w sobotę, 16 sierpnia, w ramach festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji w amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach. Co dokładnie powiedział artysta? Zobaczcie.

📢 Dożynki Powiatu Włoszczowskiego w Kluczewsku. Piękna uroczystość i wspaniałe wieńce. Zobaczcie zdjęcia Dożynki Powiatowe jakie odbyły się w niedzielę w Kluczewsku udały się znakomicie. Uroczystość zgromadziła wielu mieszkańców i gości. 📢 Za nami Międzynarodowe Pokazy Air Show w Radomiu. Wybraliśmy najciekawsze zdjęcia. Zobacz, jak wyglądało wielkie lotnicze święto Po pięciu latach do naszego miasta wróciły Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show. Na lotnisku w Radomiu przez dwa dni mogliśmy podziwiać najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, najnowocześniejsze samoloty, a także niezwykle widowiskowe akrobacje powietrzne w wykonaniu pilotów z całego świata. Wybraliśmy najciekawsze naszym staniem zdjęcia z pokazów. Zobacz, jak wyglądało Air Show Radom 2023!

📢 Świetny parafialny piknik rodzinny w Ostojowie. Było wiele atrakcji. Zobaczcie zdjęcia W niedzielę 27 sierpnia w Ostojowie w gminie Suchedniów odbył się II Parafialny Piknik Pokoleniowy. Było mnóstwo atrakcji, pyszne jedzenie i dużo muzyki. Zagrali między innymi zespół Old Marinners i grupa Miriam, złożona z księży. Zobacz zdjęcia. 📢 Fatalny wypadek na drodze krajowej numer 79 w Lipsku. Ciężarówka zderzyła się z busem dostawczym. Na miejscu Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Do fatalnie wyglądającego wypadku doszło w poniedziałek, 28 sierpnia w Lipsku na drodze krajowej numer 79. Samochód ciężarowy zderzył się tam z busem dostawczym. Jeden z kierowców został bardzo poważnie ranny i zakleszczony w pojeździe. Strażacy musieli go wydostać z wraku przy pomocy sprzętu hydraulicznego. Na miejsce przyleciało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. 📢 Wielkie muzyczne gwiazdy w Sandomierzu. Dwa mega koncerty: Serce Europy i Roztańczona Polska - letnia trasa TVP. Zobacz zdjęcia Królowa polskiej piosenki - Maryla Rodowicz, Helena Vondráčková, Kalush Orchestra, OT.TO czy "bejba", czyli Blanka z piosenką "Solo" reprezentująca Polskę na ostatniej Eurowizji. To tylko niektóre gwiazdy muzycznej sceny, które w ostatnią niedzielę wakacji zawitały na sandomierskie błonia, gdzie zorganizowano jeden po drugim dwa wielkie koncerty, Serce Europy. Plebiscyt na przebój lata 2023 i Roztańczona Polska - letnia trasa TVP.

📢 Dożynki powiatowo-gminne w Solcu-Zdroju. Piękne wieńce z każdej gminy. Zobaczcie zdjęcia Solec-Zdrój był miejscem tegorocznych dożynek powiatowych powiatu buskiego. Na tamtejszym stadionie pokazały się delegacje ze wszystkich gmin, wraz ze swoimi wójtami i burmistrzami. 📢 Jezioro Tarnobrzeskie i upalna ostatnia niedziela sierpnia 2023: słońce, piasek, woda, aktywny wypoczynek i zabawa. Zobaczcie zdjęcia Pogoda w ostatnią niedzielę sierpnia była wymarzona i sprzyjała wypoczynkowi nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Przejrzysta woda miała przyjemną temperaturę do orzeźwiających kąpieli po plażowaniu w upalnym słońcu. Mieszkańcy Tarnobrzega i turyści z Podkarpacia i innych regionów na całego korzystali z pięknego dnia pod koniec wakacji. Słońce, piasek, woda - czego chcieć więcej? Zobaczcie zdjęcia z 27 sierpnia. 📢 Festiwal "Polska Od Kuchni" w Kielcach zgromadził tłumy. Gospodynie z regionu przygotowały pyszne dania. Wygrało koło ze Skorzeszyc W niedzielę, 27 sierpnia na Placu Wolności w Kielcach odbył się świętokrzyski półfinał ogólnopolskiego Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich "Polska Od Kuchni". To wyjątkowe wydarzenie przygotowane zostało by podkreślić, jak ważne jest pielęgnowanie lokalnych tradycji. Wśród atrakcji znalazły się pokazy i warsztaty kulinarne, degustacje swojskiego jadła czy wybory Miss Wdzięku. Konkurs kulinarny wygrało Koło Gospodyń Wiejskich Skorzeszanki ze Skorzeszyc, gmina Góra w powiecie kieleckim.

📢 Dożynki 2023 w Morawicy. Mieszkańcy dziękowali za plony i wspólnie bawili się do nocy. Zobacz zdjęcia Barwny korowód przeszedł przez Morawicę w powiecie kieleckim w niedziele, 27 sierpnia. Mieszkańcy gminy i miasta podziękowali za tegoroczne plony podczas dożynek. 📢 Tak fantastycznie kibicowaliście Koronie Kielce w meczu z Zagłębiem Lubin. Wspaniała atmosfera na Suzuki Arenie. Zobacz nowe zdjęcia Znakomity doping prawie 10 tysięcy kibiców mieli w niedzielę piłkarze Korony Kielce w spotkaniu z Zagłębiem Lubin na Suzuki Arenie. Gospodarze wygrali ten pojedynek 2:0, a po końcowym gwizdku arbitra fetowali z kibicami pierwsze zwycięstwo w tym sezonie.

📢 PKO Ekstraklasa. Byłeś na zwycięskim meczu Korony Kielce z Zagłębiem Lubin na Suzuki Arenie? Szukaj się na zdjęciach Kibice Korony Kielce doczekali się na pierwsze zwycięstwo zespołu prowadzonego przez Kamila Kuzerę w tym sezonie. Żółto-Czerwoni pokonali Zagłębie Lubin 2:0. Przez całe spotkanie mieli ogromne wsparcie z trybun.

📢 Mus malinowy do słoików. Zrób dzisiaj a zimą sobie podziękujesz. Oto przepis Sezon na maliny trwa w pełni. Najsmaczniejsze są owoce świeże ale aby przedłużyć lato i zachować ich smak i aromat polecamy mus malinowy do słoików. Będzie idealny zimą do ciast, deserów, tostów. 📢 Tysiące ludzi na niedzielnych pokazach Air Show 2023 w Radomiu. Szukajcie się na zdjęciach Trwa drugi dzień Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show 2023 w Radomiu. Na niedzielnych pokazach jest kilkadziesiąt tysięcy osób. Każdy podziwia sprzęt wojskowy oraz podniebne akrobacje. 📢 Dożynki parafialne w Biechowie w gminie Pacanów. Zdjęcia 20 sierpnia w parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych odbyły się tradycyjne dożynki parafialne. Ich organizatorem przy współpracy grupy parafian na czele z Justyną Gałką, Aleksandrą Kaczor, Robertem Maligą był proboszcz parafii Biechów ksiądz Kajetan Burzyński.

📢 Szwajcarska grupa Patrouille Suisse zachwyciła na Air Show w Radomiu. Tak wyglądał ich pokaz. Zobaczcie zdjęcia Patrouille Suisse, grupa ze Szwajcarii, dała w sobotę w Radomiu niesamowity pokaz na niebie. Piloci wykonali figury nieosiągalne dla wielu grup akrobacyjnych. Pięć maszyn zaprezentowało się iście mistrzowsko. Zobaczcie zdjęcia z ich pokazu. 📢 Dożynki powiatu pińczowskiego w Kijach. Były msza święta, pochód i obrzędy. Zobacz na zdjęciach, co się działo W sobotę, 26 sierpnia w Kijach miały miejsce dożynki powiatu pińczowskiego. Delegacje z każdej gminy pokazały swoje dożynkowe wieńce. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Wybory 2023. Trójka wiceprezydentów Radomia Michalska-Wilk, Kalinowska, Tyczyński na liście Koalicji Obywatelskiej do Sejmu Marta Michalska-Wilk, Katarzyna Kalinowska i Mateusz Tyczyński - cała trójka wiceprezydentów Radomia znalazła się na liście Koalicji Obywatelskiej do Sejmu z okręgu radomskiego.

