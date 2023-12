Przegląd prasy (31.12.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Galeria Słoneczna w sobotę, 30 grudnia przyciągnęła wielu kupujących. To była ostatnia okazja do zrobienia zakupów i skorzystania z wyprzedaży w starym roku. Na dzień przed Sylwestrem ruch był w sklepach z ubraniami i bielizną. Nie brakowały też tych, którzy robili zakupy spożywcze. Dużą popularnością cieszyły się kawiarnie i restauracje. A byli też tacy, którzy wybrali się do kina.

Rośnie liczba kandydatów do startu w wyborach na prezydenta Radomia. Do grona kandydatów dołączyła Marta Ratuszyńska, ekonomistka, doradca restrukturyzacyjny.

Ponad 82 miliony złotych wydatków i 80 milionów złotych dochodów będzie w budżecie Białobrzegów na 2024 rok. To rekordowe kwoty. Na inwestycje zaplanowano ponad 26 milionów złotych. To wystarczy, aby dokończyć rozpoczęte zadania, ale wykonać także nowe. Radni już podjęli stosowne uchwały.

Nie żyje sławny włoszczowski jeździec i hodowca koni. Tak niedawno, bo przecież latem tego roku, cieszyliśmy się, ze Robert Jedliczka będzie starostą Gminnych Dożynek we Włoszczowie. Uśmiechnięty, pełen werwy, odważny, kopalnia pomysłów i bardzo życzliwy dla ludzi. Wiadomość o jego nagłej śmierci w dniu 26 grudnia okryła wielu mieszkańców miasta i gminy żalem. Trudno uwierzyć, że nie ma go już wśród nas. 24 grudnia wziął udział w tradycyjnym wigilijnym polowaniu. Po raz ostatni...

Wraz z początkiem 2024 roku rusza też nowy sezon weselny. Wiele osób zadaje sobie pytanie ile dać do koperty? Jak się okazuje z roku na rok koszt przycięcia weselnego są coraz wyższe, a co za tym idzie więcej pieniędzy wypada dać parze młodej w prezencie. Kwoty niejednokrotnie są zaskakujące. Sprawdziliśmy, ile w województwie świętokrzyskim z okazji ślubu i wesela dają rodzice, rodzice chrzestni, rodzeństwo, dziadkowie, znajomi oraz pozostali goście.

Rok 2023 zbliża się do końca, księża rozpoczynają tradycyjną wizytę duszpasterską w domach wiernych. Wielu zastanawia się, ile w tym roku wypada włożyć do koperty po kolędzie. Sprawdziliśmy, jakie kwoty są najpopularniejsze.

Koniec 2023 roku roku to czas podsumowań tego, co wydarzyło się w ostatnich dwunastu miesiącach. Nowe inwestycje, radosne informacje, ludzkie sukcesy, ale też porażki i wielkie tragedie - tego wszystkiego nie brakowało w mijającym roku w Tarnobrzegu i powiecie tarnobrzeskim.

Wspaniała widowiskowo-muzyczna uczta odbyła się w drugi dzień świąt, 25 grudnia, we włoszczowskim POWER - Music Club. To było niezapomniane widowisko. Byliście? Poszukajcie się na zdjęciach.

Sala weselna Żurawie Gniazdo działa w Maleszowej w gminie Pierzchnica w powiecie kieleckim od jesieni 2023 roku. Tu można urządzić wesele jak z bajki, a to między innymi dzięki zabytkowej architekturze, odrestaurowanej i z domieszką nowoczesności, z pięknym widokiem na staw, ruiny zamku i przyrodę. Kolejnym atutem jest historia tego miejsca, bowiem w Maleszowej wychowała się prababka włoskiego króla. To nie wszystkie ciekawostki... Zobaczcie film i zdjęcia.

Po uroczystej sumie w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia wierni na pamiątkę ukamienowania świętego Szczepana obsypali owsem księdza biskupa Mariana Florczyka. To wydarzenie to już świąteczna tradycja w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Kielcach-Dyminach. Wszystko wskazuje na to, że jest to jedyna parafia w diecezji kieleckiej, w której obowiązuje ten zwyczaj.

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, na wnioski prokuratur i sądów regularnie publikuje wizerunki przestępców poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Wśród nich są również złodzieje i włamywacze. Rozpoznajesz którąś z tych osób? Koniecznie skontaktuj się z policją.