Przegląd prasy 4.01.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

📢 W Bazylice Katedralnej w Kielcach odbyła się Gala finałowa XVII Świętokrzyskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Oto laureaci festiwalu W środę, 3 stycznia, w Bazylice Katedralnej w Kielcach odbyła się Gala finałowa XVII Świętokrzyskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek imienia księdza Piotra Klimczyka. 📢 Oto horoskop dzienny na czwartek, 4 stycznia 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 04.01.2024 Horoskop dzienny na czwartek, 4 stycznia 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 04.01.2024. Horoskop dzienny na czwartek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

Prasówka 4.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Radomiak Radom sprzeda kluczowych piłkarzy? Mnóstwo ofert z całego świata dla Pedro Henrique, Leonardo Rochy i Edi Semedo Dopiero we wtorek 9 stycznia zawodnicy Radomiaka Radom spotkają się na pierwszym treningu. Tymczasem w klubie cały czas trwa, tak zwana gorąca linia, bo szefowie klubu mają wiele zapytań o swoich czołowych piłkarzy! Kto może odejść?

📢 Tak mieszkańcy Bogorii świętowali początek roku i przywrócenie praw miejskich. Nowe zdjęcia Doniosła uroczystość odzyskania praw miejskich Bogorii, odbyła się w noc sylwestrową na miejscowym stadionie. Tak więc, od 1 stycznia 2024 roku, po 154 latach, Bogoria ponownie stała się miastem. Zobaczcie nowe zdjęcia. 📢 Pola pierwszym dzieckiem, które przyszło na świat w staszowskim szpitalu w 2024 roku Pola jest pierwszym dzieckiem, które w 2024 roku przyszło na świat w staszowskim szpitalu. Dziewczynka urodziła się 1 stycznia o godzinie 11:17. 📢 Wiktoria pierwszą tarnobrzeżanką urodzoną w 2024 roku. Odwiedził ją w szpitalu prezydent Tarnobrzega Prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek odwiedził Wiktorię, pierwsze dziecko, które urodziło się w 2024 roku w tarnobrzeskim szpitalu. Złożył gratulacje szczęśliwej rodzinie Sobolewskich i obdarował wyprawką z najpotrzebniejszymi rzeczami dla mamy i jej maleńkiej córeczki.

📢 Enea Czarni Radom pokonali Barkom Lwów. Naszym siatkarzom kibicowało wiele znanych osób. Zobacz zdjęcia Historyczne, bo pierwsze zwycięstwo Enea Czarnych Radom w hali Radomskiego Centrum Sportu przy ulicy Struga oraz pierwsze w tym sezonie PlusLigi oklaskiwało wielu kibiców, w tym znane osobistości świata radomskiego sportu, biznesu, czy też mediów. Zobaczcie kto był na meczu. 📢 Ogromny wybór sukienek na kieleckich Plantach! Są tu kreacje na studniówki i inne okazje. Zobaczcie te najpiękniejsze Długie, krótkie, czarne oraz mieniące się tysiącami barw. W okresie karnawału Galeria Planty w Kielcach oferuje ogromny wybór sukni i sukienek na studniówki, wesela, czy inne okazje. Zobaczcie na zdjęciach i filmie, jakie kreacje można tutaj kupić.

📢 Enea Czarni Radom pokonali Barkom Każany Lwów. Byłeś na tym historycznym meczu? Znajdź się na zdjęciach Pierwszy mecz w 2024 roku w wykonaniu siatkarzy Enea Czarnych Radom przeszedł do historii hali Radomskiego Centrum Sportu. Po ponad 700 dniach Wojskowi odnieśli pierwsze zwycięstwo, pokonując ukraiński Barkom Każany Lwów. Było to też drugie zwycięstwo w tym sezonie w PlusLidze, pierwsze u siebie.

📢 Bartosz Musiał, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu odszedł na emeryturę. Kto pokierują pracą komendy miejskiej? Starszy brygadier Bartosz Musiał, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu pożegnał się z mundurem. radomską strażą pożarną kierował niecałe półtora roku. Na razie obowiązki komendant będzie pełnił jeden z dotychczasowych zastępców. 📢 Budowa hotelu nad Pilicą w Białobrzegach. Budynek główny już przykryty, w tym roku ruszą prace przy strefie SPA Zakończył się pierwszy etap budowy hotelu nad Pilicą w Białobrzegach. Budynek jest w stanie surowym, zamkniętym. Inwestor czeka na decyzję z Urzędu Miasta i Gminy i rusza z dostawieniem części, w której będzie strefa Spa oraz basen dla gości. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem w 2024 roku w hotelu będą trwały już prace wykończeniowe.

📢 Szampański sylwester 2023 w Hotelu Promień w Skarżysku - Kamiennej. Wśród gości gwiazdy "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości" Szampańska impreza sylwestrowa odbyła się w Hotelu Promień w Skarżysku - Kamiennej. Bawiło się na niej 350 osób. Wśród gości byli znani i lubiani bohaterowie telewizyjnych hitów - Józef Raciniewski z Wałbrzycha, król piątego turnusu "Sanatorium miłości" oraz Elżbieta Czabator z Końskich, uczestniczka ósmej edycji "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Zobaczcie zdjęcia i filmy z tego wspaniałego balu.

📢 Piękny i huczny jubileusz piątej rocznicy działalności Koła Gospodyń Wiejskich Gorzyczany z gminy Samborzec. Zobacz zdjęcia Jubileusz 5-lecia działalności świętowało Koło Gospodyń Wiejskich Gorzyczany z gminy Samborzec. Jubileusz obchodził także działający w ramach koła zespół śpiewaczy. Na urodziny przyjechało prawie 200 osób, które życzyły paniom i panom dalszego zapału i wspólnej działalności.

📢 Zaczęła się kolęda. Wielu z nas zapomina o tym ważnym szczególe podczas wizyty duszpasterskiej w naszych domach W naszych parafiach trwa już wizyta duszpasterska, zwana potocznie kolędą. Zazwyczaj rozpoczyna się ona po świętach Bożego Narodzenia, ale są takie parafie, w których kapłani zaczynają odwiedzać domy swoich wiernych jeszcze w czasie Adwentu. Jak się przygotować do kolędy? Co powinno być na stole, gdy ksiądz przychodzi do nas wizytą duszpasterską?

📢 Gigantyczna inwestycja w Binkowski Resort w Kielcach! Wizualizacje wbijają w fotel. Baseny i lodowisko jakich nie ma nigdzie w Polsce Robiące olbrzymie wrażenie lodowisko, jakiego jeszcze w Polsce nie ma, parking wraz z odkrytym basenem na dachu, punkty gastronomiczne oraz miejsca do wypoczynku na zewnątrz. Inwestycja planowana przez Binkowski Resort może powstać przy alei Na Stadion, jeśli radni wyrażą zgodę na dzierżawę działki. Zobaczcie niesamowite wizualizacje.

📢 Najlepsze ciasta z kremem na karnawał. Wyśmienite słodkości na domówkę. Wybierz spośród 5 sprawdzonych wypieków Imprezy karnawałowe poza daniami na gorąco powinny uwzględnić małe co nieco. Szczególnie na przyjęciach sprawdzą się spektakularnie wyglądające ciasta z kremem. Takie wypieki można przyrządzić z galaretką, z brzoskwiniami z puszki lub z wiśniami z kompotu. Wybraliśmy dla ciebie 5 ciast, które zawsze się udają i są tak pyszne, że goście poproszą o przepis. Wypróbuj przepisy na smakowite wypieki, które z pewnością umilą czas karnawałowej zabawy.

📢 Tajemnicza śmierć w sylwestra. Mężczyzna stracił życie w mieszkaniu w Starachowicach. Dwie osoby usłyszały zarzuty, jedna jest aresztowana Tragiczny koniec roku w Starachowicach. W mieszkaniu znaleziono zwłoki 44-letniego mężczyzny. Policjanci zatrzymali trzy osoby, dwie z nich usłyszały zarzuty.

📢 Proces "banksterów" z Grębowa. Była prezeska Banku Spółdzielczego miała składać wyjaśnienia, ale zapomniano ją dowieźć do sądu w Tarnobrzegu W procesie kilkorga byłych pracowników Banku Spółdzielczego w Grębowie (powiat tarnobrzeski) oskarżonych o przekręty finansowe i doprowadzenie banku do zamknięcia, mały przestój. Nie doszło do zaplanowanego na środę 3 stycznia przesłuchania byłej prezeski banku, Janiny K. i wyjaśnienia składać będzie ona dopiero na kolejnym terminie. Co się takiego stało? 📢 Elżbieta Czabator z "Rolnik szuka żony" i Józef Raciniewski - król turnusu "Sanatorium miłości" balowali razem na sylwestrze w Skarżysku Gwiazda ósmej edycji programu „Rolnik szuka żony” - pochodząca spod Końskich, Elżbieta Czabator i Józef Raciniewski z Wałbrzycha, czyli Król Turnusu piątej edycji "Sanatorium miłości" balowali razem na Sylwestrze w hotelu Promień w Skarżysku - Kamiennej. Para bawiła się rewelacyjnie. Mamy zdjęcia i film. Zobaczcie.

📢 Opatowianie witali Nowy Rok na Rynku. Miejski Sylwester w Opatowie. Zobacz kolejną galerię zdjęć W Opatowie zabawa sylwestrowa rozpoczęła się o godzinie 22. Publiczność zabawiali DJ Leszek i Witson wodzirej Witek Sierpniak. Gwiazdą wieczoru była Dorota Helbin. Zobaczcie nowe zdjęcia. 📢 Tak zmieniła się Blanka z "Rolnik szuka żony". Kandydatka na żonę Artura wygląda jak milion dolarów! Teraz może żałować, że ją odrzucił! Blanka Świercz z Szydłowca, po tym jak wzięła udział w popularnym hicie "Rolnik szuka żony", zyskała spore grono fanów. Widzowie pokochali ją za jej naturalność i poczucie humoru. Niestety nie została wybranką Artura z Mazowsza, ale przyjęła to z honorem i jak widać po jej nowych zdjęciach na Instagramie, nie rozpacza, a wręcz przeciwnie. Blanka niedawno pochwaliła się fotografiami z randki z nieznajomym mężczyzną, ale tego co pokazała w ostatnich dniach nikt się chyba nie spodziewał. 24-latka przeszła spektakularną metamorfozę i zmieniła się w prawdziwą piękność. Zobaczcie, jak teraz wygląda.

📢 Blanka Świercz z "Rolnik szuka żony" zamieściła zdjęcia z Arturem i zaskoczyła wyznaniem o programie: "Wygrałam więcej niż mogłam chcieć" Blanka Świercz z Szydłowca wzięła udział w dziesiątej edycji popularnego programu "Rolnik szuka żony". Napisała list do Artura z Mazowsza i na tyle zainteresowała go swoją osobą, że zaprosił ją wraz z innymi dwoma kandydatkami do swojego gospodarstwa. Niestety nie była im pisana wspólna przyszłość. Na koniec 2023 roku Blanka na swoim Instagramie zamieściła zaskakujący wpis, w którym podsumowała swój udział w programie. Jak się okazuje zmieniło to wiele w jej życiu. 📢 Mama osierociła dziewięcioro dzieci. Rodzeństwo z Jeleniowa w gminie Nowa Słupia potrzebuje naszej pomocy. Zobacz zdjęcia i film Ogromna tragedia spotkała dziewięcioro dzieci z Jeleniowa w gminie Nowa Słupia. 29 sierpnia minionego roku ich mama, 44-letnia Monika Piątek, straciła przytomność. Niestety, kobieta już się nie obudziła i osierociła swoje dzieci. W najbliższą sobotę, 6 stycznia, w kościele na Świętym Krzyżu odbędzie się koncert charytatywny, by pomóc rodzeństwu.

📢 Sylwester w Przytyku. Mieszkańcy witali Nowy Rok z zespołem Playboys, Topky i Rewers i świętowali odzyskanie praw miejskich. Nowe zdjęcia Takiego Sylwestra w Przytyku jeszcze nie było! Na stadionie tłumy bawiły się w rytm muzyki disco polo, gwiazdą był zespół Playboys, ale wystąpiły też piękne dziewczyny z grupy Topky oraz Rewers. Pokaz fajerwerków zachwycił, był toast szampanem i życzenia. A okazja też była wyjątkowa, bo mieszkańcy witali wspólnie Nowy Rok, ale świętowali też odzyskanie praw miejskich przez Przytyk. 📢 Sylwester 2023 w Hotelu Gromada Busko-Zdrój. Zabawa była wystrzałowa Sylwester 2023 w Hotelu Gromada w Busku-Zdroju. Goście "Gromady" świętowali i witali Nowy Rok. Zobacz więcej na zdjęciach w galerii.

📢 Szukasz pracy w Tarnobrzegu lub okolicy? Oto najnowsze oferty zatrudnienia, niektóre propozycje są ciekawe. Sprawdź Szukasz pracy w Tarnobrzegu lub okolicy? Oto najnowsze oferty zatrudnienia proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu. Jest praca między innymi dla fizjoterapeuty, masażysty i lektora języka angielskiego. Można znaleźć pracę w przedszkolu. Gdzie jeszcze?

📢 Aldona Orman zawsze piękna i zawsze kusząca. Tak wyglądała ponad 20 lat temu polska Sharon Stone Jak zmieniała się pochodząca z Końskich aktorka Aldona Orman? Zawsze słynęła z urody, chętnie pozowała do zdjęć i nierzadko porównywana była do hollywoodzkich gwiazd. Była nawet nazywana polską Sharon Stone. Pamiętacie, jak wyglądała 20 lat temu? Zmieniła się? 📢 Słynny Dąb Bartek starszy o kolejny rok. Oto jego historia na archiwalnych zdjęciach Według legend, Dąb Bartek, który od wieków rośnie w gminie Zagnańsk w powiecie kieleckim ma ponad tysiąc lat. Specjaliści jednak twierdza, że to słynne drzewo nie jest tak stare i możliwe, że nie jest nawet najstarszym drzewem w Polsce i jego wiek szacują na około 700 lat. Bez względu na te rozbieżności bezsprzeczny jest fakt, że wraz z nadejściem nowego roku to najsłynniejsze drzewo w Polsce jest o rok starsze. Z tej okazji przedstawiamy jego ostatnią historią i pokazujemy archiwalne zdjęcia.

📢 Roztańczone i szalone święta w Lux Clubie w Brzozowej. Zobacz zdjęcia Zobaczcie jak wyglądała zabawa w święta w Lux Clubie w Brzozowej. Działo się naprawdę wiele, a jedną z imprez rozkręcał popularne zespół disco-polo, Playboys. 📢 Biskup kielecki Jan Piotrowski pobłogosławił małżeństwa w Sanktuarium świętego Józefa Opiekuna Rodziny w Kielcach W Uroczystość Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa biskup kielecki Jan Piotrowski przewodniczył mszy świętej w Sanktuarium świętego Józefa Opiekuna Rodziny w Kielcach. Pasterz Kościoła Kieleckiego modlił się za rodziny i małżeństwa. Błogosławił też małżonków, obchodzącym swoje jubileusze. Pamiątkowe dyplomy i róże od biskupa kieleckiego otrzymało 30 par małżeńskich.

📢 Radomski trener lekkoatletów jest najlepszy w Polsce! Ranking mówi wszystko! Artur Błasiński, szkoleniowiec lekkoatletów Optimy Radom w rankingu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki za rok 2023 zajął pierwsze miejsce! To wielka niespodzianka, ale też nagroda za pracowitość.

📢 Sylwester 2023 w Połańcu. Super zabawa i zachwycający pokaz Laser Show na powitanie Nowego Rok 2024 Mieszkańcy miasta i gminy Połaniec hucznie obchodzili ostatni dzień 2023 roku. W Sylwestra tłumy ludzi przyszły na plac przy muszli koncertowej. Zabawa była znakomita. Mamy nowe zdjęcia z powitania Nowego Roku 2024. 📢 Kazimierskie Morsy Endorfina hucznie przywitały Nowy Rok. Członkowie klubu świętowali w pięknym hotelu nad Nidą. Zobacz zdjęcia Sylwester to niepowtarzalny czas w roku. Okres zabawy, spotkań i radości. Warto przywitać Nowy Rok z przytupem, aby pozytywnie rozpocząć realizację nowych obowiązków. Kazimierskie Morsy Endorfina postanowiły połączyć przyjemne z pożytecznym. Oprócz wspólnych kąpieli nie zapomnieli w tym dniu o dobrej zabawie. Zobacz na zdjęciach, jak członkowie klubu z Kazimierzy Wielkiej przywitali Nowy Rok. 📢 Tatry widziane także ze Staszowa. Taki widok to rzadkość Otrzymaliśmy kolejne zdjęcie Tatr widzianych ze Świętokrzyskiego. Tym razem niecodzienny widok miał okazję podziwiać mieszkaniec Staszowa.

📢 Enea Czarni Radom wygrali z Barkom Kazany Lwów! Byłeś na meczu 14. kolejki PlusLigi? Znajdź się na zdjęciach Siatkarze Enea Czarnych Radom nie kazali długo czekać swoim fanom na ligową rywalizację. Nowy 2024 rok Wojskowi otworzyli we wtorek 2 stycznia meczem z ukraińskim Barkomem Kazany Lwów i po raz pierwszy w historii hali Radomskiego Centrum Sportu odnieśli zwycięstwo 3:1! Oto, jak dopingowaliście gospodarzom w pojedynku PlusLigi.

📢 Kieleckie studniówki sprzed 10 lat. Oto jak bawili się uczniowie liceów w 2014 roku Przed nami sezon studniówkowy. Już za parę dni odbędą się pierwsze kieleckie studniówki w 2024 roku. A jak wyglądały studniówki w kieleckich liceach 10 lat temu w 2014 roku? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w naszej galerii.

📢 Rozgrywający Paweł Paczkowski odejdzie z Industrii Kielce. Hassan Kaddah i Sando Mestrić od 15 stycznia będą trenować z drużyną Paweł Paczkowski po zakończeniu sezonu 2023/2024 odejdzie z Industrii Kielce. Kończąca się umowa nie zostanie przedłużona. Luka na tej pozycji zostanie uzupełniona przez węgierskiego prawego rozgrywającego Dominika Mathe. Trzyletni kontrakt zacznie obowiązywać od czerwca 2024 roku. 📢 Sylwester pod gwiazdami we Włoszczowie. Świetnie bawiły się tłumy! Zobaczcie nowe zdjęcia i wideo Tłumy mieszkańców i gości witały Nowy Rok we Włoszczowie. Zabawa była znakomita. Sylwester pod gwiazdami odbył się na placu przed Domem Kultury.

📢 Zobacz najnowsze oferty pracy w Radomiu i powiecie radomskim. Kogo poszukują pracodawcy i ile dają zarobić? Sprawdź listę ofert W Radomiu i powiecie radomskim są zróżnicowane oferty pracy oferujące zarobki na rozmaitym poziomie. Prezentujemy oferty pracy, które dostępne są w styczniu 2024 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu. Zobacz, jacy pracownicy są poszukiwani oraz wymagania i proponowane wynagrodzenie. 📢 Oto najpiękniejsze kreacje sylwestrowe na balach w województwie świętokrzyskim. Królowały cekiny i brokat. Zobacz zdjęcia Mieszkańcy regionu świętokrzyskiego przywitali Nowy Rok na wielu balach i imprezach. A jakie kreacje królowały? Zobaczcie najmodniejsze i najładniejsze.

📢 Uwaga kierowcy! Znaki na nowej drodze wojewódzkiej numer 751 wprowadzają w błąd W listopadzie zakończył się remont odcinka drogi wojewódzkiej numer 751 na terenie gminy Suchedniów. Niestety, oznakowanie w kilku miejscach wprowadza kierowców w błąd. Choć inwestor wie o tym, do tej pory nie wprowadzono korekty. Ma nastąpić w najbliższym czasie.

📢 Noworoczny Koncert w pałacu w Kurozwękach. To już piękna tradycja. Zobacz zdjęcia i film W poniedziałek, 1 styczna w sali pałacu w Kurozwękach odbył się Noworoczny Koncert, który już po raz dwunasty zgromadził wielu słuchaczy. Na scenie wystąpili Kamil Kondek, zespół młodzieżowy Young Rockers & Albert Miechowicz, Marta Złotnicka-Goderecka i Aleksandra Mędrek. Zobaczcie zdjęcia i film.

📢 Ponad 60 osób w Sandomierzu poszło w Nowy Rok w Góry Pieprzowe. To tradycja od 23 lat! Zobacz zdjęcia Ponad 60 osób w Sandomierzu poszło w Nowy Rok w Góry Pieprzowe. Po raz 23. odbył się Złaz Noworoczny na Góry Pieprzowe. Pogoda wiele osób wystraszyła, bo mimo że to środek zimy, to zamiast śniegu padał deszcz. 📢 Sylwester 2023 u piłkarzy Radomiaka Radom. Tak obecni oraz byli zawodnicy Zielonych witali Nowy Rok 2024. Zobacz zdjęcia Piłkarze Radomiaka Radom, ci obecni, jak i byli Sylwestra spędzili w otoczeniu najbliższych. Niektórzy pomysłem na sylwestrowa noc mocno zaskoczyli. Zobacz w jaki sposób Zieloni powitali Nowy Rok 2024.

📢 Sylwester 2023. Tak mieszkańcy regionu radomskiego świętowali ostatni dzień w starym roku i witali nowy 2024! Zobacz fantastyczne zdjęcia Ostatnie godziny 2023 roku radomianie spędzali na różne sposoby. Część z Was wybrała prywatki, domówki, a część bawiła się na balach. Oto, jak obchodziliście ostatni dzień roku i wkroczyliście w 2024 rok! Duża galeria.

📢 Mieszkańcy Klimontowa powitali Nowy Rok na Rynku. Był szampan i wspólna zabawa Mieszkańcy Klimontowa w powiecie sandomierskim wspólnie się bawili przy muzyce i lampce szampana podczas sylwestrowej nocy. Życzenia złożył burmistrz Marek Goździewski. 📢 Miejski Sylwester 2023 na Rynku w Opatowie. Mamy nowe zdjęcia W Opatowie zabawa sylwestrowa rozpoczęła się o godzinie 22. Publiczność zabawiali DJ Leszek i Witson wodzirej Witek Sierpniak. Gwiazdą wieczoru była Dorota Helbin. Zobaczcie zdjęcia

📢 Huczny sylwester na rynku w Łopusznie. Przygotowali go młodzi mieszkańcy, którzy przejęli władzę w mieście na kilka godzin Mieszkańcy Łopuszna w powiecie kieleckim przywitali Nowy Rok podczas wspólnej zabawy sylwestrowej na Rynku. Ostatnie minuty starego roku i pierwsze Nowego Roku burmistrz Irena Marcisz przekazała we władanie Młodzieżowej Radzie Miasta. 📢 Noworoczne morsowanie w Tarnobrzegu z szampanem, w deszczu, na wesoło. Morsy powitały 2024 rok w Jeziorze Tarnobrzeskim. Zdjęcia Najpierw szaleństwo sylwestrowej nocy, a potem skok do Jeziora Tarnobrzeskiego. Morsy z Tarnobrzega i okolic powitały 2024 rok wyjątkowo mokro. 1 stycznia z nieba lał się deszcz, a nad wodą szampan. Były życzenia, zimne ognie, toasty. Miłośnicy morsowania z klubu BodyMors świetnie bawili się podczas noworocznej kąpieli pod parasolem. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Szampańska zabawa sylwestrowa 2023 w Hotelu Stary Młyn w Suchedniowie. Zobacz zdjęcia Ponad 200 osób bawiło się w Sylwestra w suchedniowskim Hotelu Stary Młyn. Tańczono do białego rana, nie zabrakło atrakcji i znakomitej kuchni. W trosce o dobro zwierząt właściciele zamówili specjalne, bezhukowe fajerwerki. 📢 Studniówki z dawnych lat. Oto jak bawili się maturzyści. Wasze też takie były? Połowa uczniów w takich samych butach, polonez na korytarzu szkoły, białe bluzki i czarne spódnice za kolano, tańce na sali gimnastycznej, poczęstunek na stołach ustawianych na korytarzach. Tak wyglądały studniówki w czasach PRL-u. Bawiliście się na takich?

📢 Biegacze z Radomia spalali sylwestrowe kalorie. Zobacz zdjęcia Punktualnie w samo południe, w Nowy Rok, członkowie stowarzyszenia "Biegiem Radom!" i nie tylko, przemierzyli ulicą Żeromskiego, a potem wypili symboliczną lampkę szampana.

📢 Tłumny sylwester 2023 pod gwiazdami w Brodach, z imponującym pokazem sztucznych ogni Bardzo udany był tegoroczny sylwester pod gwiazdami w gminie Brody. Były tłumy, nie tylko z gminy Brody. Był to jedyny taki sylwester w powiecie starachowickim, dlatego widzieliśmy wielu mieszkańców Starachowic. 📢 Sylwester pod Gwiazdami w Jędrzejowie. Hucznie powitano Nowy Rok 2024 Pożegnanie 2023 roku i powitanie nowego 2024 roku w Jędrzejowie rozpoczęło się już o godzinie 23.15. Tegoroczny Sylwester pod Gwiazdami odbył się przy amfiteatrze Centrum Kultury w Jędrzejowie w rytm muzyki zespołu "Jędrzejowskie Gitary".

📢 Tak mieszkańcy Stalowej Woli witali 2024 rok. Na Placu Piłsudskiego wystąpił C-BOOL Pierwszy raz od trzech mieszkańcy Stalowej Woli mogli cieszyć się z Sylwestra pod Gwiazdami. Nowy Rok 2024 witali na Placu Piłsudskiego. Impreza była szampańska. Do hucznego świętowania zachęcał C-BOOL. 📢 Sylwester w Końskich z laserowym pokazem. Na rynku były tłumy Prawdziwe tłumy przybyły w noc sylwestrową na konecki rynek. Pokaz laserowy uświetnił uroczystość powitania 2024 roku. 📢 Sylwester 2023 w Tarnobrzegu. Na Placu Bartosza Głowackiego były fontanny ognia i konfetti na przywitanie 2024 roku. Zobaczcie zdjęcia Zamiast miejskiego pokazu fajerwerków w tym roku w Tarnobrzegu Nowy Rok na Placu Bartosza Głowackiego przywitano fontannami ognia i wyrzucanym konfetti. Na tarnobrzeski Rynek przyszło kilkaset osób. Nie zabrakło też życzeń od prezydenta miasta Dariusza Bożka oraz zabawy do godziny 1 już 1 stycznia 2024 roku. Zobaczcie zdjęcia z Miejskiego Sylwestra w Tarnobrzegu.

📢 Sandomierz powitał Nowy Rok 2024. Sylwester pod gwiazdami z rycerskim polonezem wokół Ratusza i pokazem laserowym Sandomierz powitał Nowy Rok 2024! Szampańska zabawa na Rynku Starego Miasta przyciągnęła mieszkańców i turystów, którzy z niedzieli na poniedziałek świetnie bawili się podczas miejskiego Sylwestra pod gwiazdami. Sylwestrowa noc była pełna atrakcji - o północy niebo rozświetliły fajerwerki, był laserowy pokaz, tradycyjnie odtańczono rycerskiego poloneza wokół Ratusza.

📢 Huczny sylwester 2023 w Świętokrzyskiem. W wystrzałowych nastrojach witaliśmy Nowy Rok Sylwester 2023 odbywał się w wielu miejscach regionu świętokrzyskiego. Wystrzałowe bale i imprezy w klubach, a także na rynkach niektórych miast, cieszyły się niesamowitą popularnością. Zobaczcie, jak mieszkańcy Świętokrzyskiego witali Nowy Rok 2024. 📢 Mieszkańcy Bogorii hucznie powitali Nowy Rok. Świętowali również przywrócenie praw miejskich Pierwszy raz w historii Bogorii, jej mieszkańcy świętowali Nowy Rok pod gwiazdami. Okazja była znakomita ponieważ od 1 stycznia 2024 roku Bogoria ponownie stała się miastem. Zobaczcie zdjęcia z zabawy.

📢 Sylwester 2023 w Binkowski Resort w Kielcach. Bawiło się wiele osób W niedzielę, 31 grudnia na balu sylwestrowym bawili się goście Binkowski Resort w Kielcach. Zobacz zdjęcia w galerii. 📢 Sylwester w Przytyku. Mieszkańcy witali Nowy Rok z zespołem Playboys, Topky i Rewer i świętowali odzyskanie praw miejskich. Zdjęcia i filmy Takiego Sylwestra w Przytyku jeszcze nie było! Na stadionie tłumy bawiły się w rytm muzyki disco polo, gwiazdą był zespół Playboys, ale wystąpiły też piękne dziewczyny z grupy Topky oraz Rewers. Pokaz fajerwerków zachwycił, był toast szampanem i życzenia. A okazja też była wyjątkowa, bo mieszkańcy witali wspólnie Nowy Rok, ale świętowali też odzyskanie praw miejskich przez Przytyk. 📢 Sylwester z Radomską Orkiestrą Kameralną. Była "Musicalowa Gala Sylwestrowa", toast szampanem i życzenia. Zobacz, jak żegnano stary rok Radomska Orkiestra Kameralna zaprosiła do siebie w ostatni wieczór roku. Tym razem była "Musicalowa Gala Sylwestrowa" z piękną muzyką i śpiewem. Na scenie wystąpili soliści i tancerze Teatru Muzycznego Proscenium w Warszawie, zagrała oczywiście Radomska Orkiestra Kameralna. To był niezwykły Sylwester, nie zabrakło toastu szampanem i życzeń na 2024 rok.

📢 W Uroczystość Świętej Rodziny biskup Marian Florczyk odprawił mszę świętą w kościele w Daleszycach. Pobłogosławił kilkadziesiąt małżeństw W parafii Świętego Michała Archanioła w Daleszycach ksiądz biskup Marian Florczyk przewodniczył mszy świętej o godzinie 12. Z racji Święta Świętej Rodziny, które przypada w niedzielę, 31 grudnia, pobłogosławił też pary małżeńskie. Wśród nich był burmistrz Daleszyc Dariusz Meresiński z żona Dorotą. Było kilka małżeństw ze stażem wynoszącym ponad 50 lat, a jedno mogło się nawet pochwalić tym, że w miłości przeżyło ze sobą 60 lat. 📢 Tak dziś wygląda ratowniczka Britney, czyli Paulina Zwierz z serialu "Na sygnale". Zobaczcie prywatne zdjęcia pięknej aktorki "Na sygnale", czyli serial medyczny, emitowany od roku 2014 na antenach TVP1 i TVP2. Od 2021 roku gra w nim Britney, a właściwie Julia Kowalczyk. Tak na prawdę to zjawiskowa Paulina Zwierz, piękna ratowniczka, której nie da się nie lubić. Zobaczcie w galerii, jak wygląda sympatyczna "Britney".

📢 Niezapomniane imprezy w Klubie Imperium w Busku! Powspominajmy. Część 2 Niezapomniane imprezy w buskim klubie Imperium. Nieistniejący dziś klub był kultowym miejscem na dyskotekowej mapie Ponidzia. Na imprezy, praktycznie co weekend, przyjeżdżały tam tłumy ludzi. Koncerty, wizyty znanych didżejów, ale też andrzejki i sylwestry - w buskim Imperium wychowało się całe pokolenie młodych ludzi. Dziś druga część wspomnień z parkietu sławnego klubu. Tak bawiliście się na imprezach przed laty! 📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony 9". Piękny dom pary, która się zaręczyła. Zobacz zdjęcia Klaudia i Valentyn wzięli udział w dziewiątym sezonie programu "Rolnik szuka żony". Ona szukała drugiej połówki, a on okazał się dla niej najlepszy. Przed około rokiem szczęśliwa para zamieszkała razem, a ostatnio ogłosiła zaręczyny. Zobaczcie na zdjęciach, jak żyją i mieszkają na co dzień w pięknej posiadłości.

📢 Oto najpiękniejsze uczestniczki w historii programu "Rolnik szuka żony". Wzdychają do nich tysiące mężczyzn. Ależ się zmieniły! Za nami pełen emocji finał jubileuszowej, dziesiątej już edycji telewizyjnego hitu "Rolnik szuka żony". Każdy odcinek programu przyciągał miliony widzów. Wszystkie sezony wzbudzały ogromne emocje i zaciekawienie. Wiele uczestniczek wzbudzało zachwyt, a ich uroda olśniewała. Tak było między innymi w przypadku Kamili Boś z ósmej edycji, Adrianny Jasiaczek (po ślubie Tyszka), Kasi Cecot czy Klaudii Waśko z dziewiątej edycji, a także Ewy Kryzy, Blanki Świercz oraz Sary z dziesiątej edycji. Oto jak się zmieniły najpiękniejsze uczestniczki w historii "Rolnik szuka żony". 📢 Elżbieta Czabator z "Rolnik szuka żony" świętuje 59. urodziny. Tak przez lata zmieniła się gwiazda ósmej edycji. Mamy prywatne zdjęcia urodziny świętuje dziś - 12 grudnia Elżbieta Czabator spod Końskich, czyli bardzo lubiana uczestniczka 8. edycji show TVP „Rolnik szuka żony”. Jubilatka wygląda kwitnąco, ale trzeba przyznać, że w młodości także zachwycała urodą. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia z rodzinnego archiwum Elżbiety Czabator. Poznalibyście ją na tych zdjęciach?

📢 Artur z "Rolnik szuka żony 10" ma ogromne gospodarstwo i imponujące maszyny. Tak mieszka i żyje na co dzień 10.12.2023 Zbliża się finał nowego sezonu "Rolnik szuka żony". Jednym z piątki bohaterów jest Artur z województwa mazowieckiego. 29-latek już po emisji "zerowego odcinka" został okrzyknięty najprzystojniejszym wśród wszystkich uczestników programu. Czym oczarował widzów? Zobaczcie, jakie ma gospodarstwo, czym się zajmuje oraz jak mieszka i żyje na co dzień Artur z "Rolnik szuka żony 10".

