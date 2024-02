Przegląd prasy 4.02.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mister Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem. Zobacz zdjęcia kandydatów”?

Prasówka 4.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mister Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem. Zobacz zdjęcia kandydatów Wybory Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najprzystojniejszego uczestnika tegorocznych studniówek w województwie świętokrzyskim. Nagrodzimy Mistera Studniówki 2024, ale Wicemisterów. Poznajcie kandydatów i zagłosujcie na faworyta.

📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze świętokrzyskich studniówek. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w Świetokrzyskiem. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody! 📢 Istne szaleństwo na studniówce Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach. Młodzież dała czadu! Zobaczcie zdjęcia z nieoficjalnej części balu Niesamowita energia, istne szaleństwo, iskry na parkiecie. Tak w skrócie można opisać nieoficjalną cześć studniówki maturzystek i maturzystów Zespołu Szkół Informatycznych imienia generała Józefa Hauke-Bosaka w Kielcach. Młodzież bawiła się w Hotelu Dyminy w sobotę, 3 lutego. Zobaczcie zdjęcia.

Prasówka 4.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Świetna zabawa z Matą na studniówce V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi imienia Romualda Traugutta w Radomiu Szalona zabawa na studniówce z Matą! Słynny polski raper pojawił się na balu maturzystów V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi imienia Romualda Traugutta w Radomiu i mnóstwo osób chciało zrobić sobie z nim zdjęcia. Zobaczcie.

📢 Fantastyczna studniówka 2024 Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej. Takiego żaru na parkiecie dawno nie było! W sobotę, 3 lutego w suchedniowskim hotelu Resident odbyła się studniówka Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej. Zabawa, nastroje i oprawa balu były niesamowite. Zobacz zdjęcia. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Zawodowych numer 1 w Starachowicach. Wystrzałowa zabawa! Zobaczcie zdjęcia z wyjątkowej nocy Studniówka 2024 Zespołu Szkół Zawodowych numer 1 w Starachowicach, która odbyła się w sobotę, trzeciego lutego w Karczmie u Jana w Kuczowie była niezwykle udana. Polonez wypadł wspaniale, a uczniowie pokazali, że umieją się dobrze bawić. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Studniówka 2024 II Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Śniadeckiego w Kielcach. Młodzież szalała na studniówce! Parkiet iskrzył, zdjęcia Do białego rana w dyskotekowych, popowych i rockowych rytmach, przy najnowszych przebojach, ale i ponadczasowych hitach kultowych zespołów! Trzeba przyznać, że młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Śniadeckiego w Kielcach i I Społecznego Liceum Mikołaja Reja w Kielcach potrafi bawić się rewelacyjnie. Zobaczcie zdjęcia z nieoficjalnej części studniówki zorganizowanej w sobotę, 3 lutego w Hotelu Binkowski w Kielcach.

📢 Niezwykła studniówka 2024 Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej. Przepiękny polonez i wspaniałe kreacje. Zobacz zdjęcia Uczniowie klas maturalnych z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej świętowali symboliczne sto dni do matury. Niezapomniany bal studniówkowy odbył się w Hotelu Paradiso w Suchedniowie. Rodzice, nauczyciele, zaproszeni goście i osoby towarzyszące, wprost nie mogli się napatrzeć na przepięknie prezentującą się młodzież. 📢 Studniówka 2024 uczniów z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Była piękna zabawa. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 3 lutego odbyły się kolejne studniówki 2024 w naszym regionie. Jedną ze szkół, która bawiła się tego dnia było Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, w gminie Warka. Był piękny polonez i zabawa do rana. Zobaczcie zdjęcia.

📢 ŁKS Górnik Łagów wygrał w meczu kontrolnym z Orlętami Kielce 5:2. Grali nowi zawodnicy. Zobacz zdjęcia ze sparingu W meczu kontrolnym rozegranym w sobotę, 3 lutego w Łagowie, miejscowy ŁKS Górnik pokonał Orlęta Kielce 5:2. W zespole gospodarzy zagrali między innymi Michał Jeziorski i Piotr Ostrowski, którzy dołączyli do ŁKS Górnik ze Spartakusa Daleszyce.

📢 Studniówka 2024 V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi imienia Romualda Traugutta w Radomiu. Piękny polonez. Zobacz zdjęcia W sobotę trzeciego lutego maturzyści z V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi imienia Romualda Traugutta w Radomiu bawili się w Pałacu Aleksandra mieszczącym się w podradomskim Kiedrzyniu.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół imienia Stanisława Staszica w Staszowie. Bal maturzystów w Pałacu w Konarach W sobotni wieczór maturzyści Zespołu Szkół imienia Stanisława Staszica w Staszowie świętują swoją studniówkę. Na balu w Pałacu w Konarach bawią się uczniowie czterech klas technikum popularnych "Koszarów". Zobaczcie zdjęcia z wyjątkowego wydarzenia! 📢 Wspaniała studniówka maturzystów z Liceum Ogólnokształcącego w Grębowie. Piękny polonez i zdjęcia na ściance. Zobacz zdjęcia W gościnnych progach zajazdu Villa Anna w Tarnobrzegu - Wielowsi, w sobotni wieczór 3 lutego swój bal studniówkowy rozpoczęli tegoroczni maturzyści Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących imienia profesora Stanisława Bąka w Grębowie (powiat tarnobrzeski).

📢 Trwa budowa obwodnicy Lipska. Nie uda się dotrzymać pierwotnego terminu. Wzrosły też koszty inwestycji. Zobacz zdjęcia Na ponad 25 procent Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szacuje postępy budowy obwodnicy Lipska. Na miejscu cały czas pracuje ciężki sprzęt. W układzie północ-południe ma tu powstać trasa o długości 6,4 kilometra. Wiadomo już, że nie trasą nie pojedziemy w połowie 2024 roku. Firma Budimex podpisała z GDDKiA aneks, na mocy którego przedłużony został termin oddania inwestycji do użytku. Wzrosły też koszty. 📢 Orlen Superliga. Industria Kielce pewnie wygrała z Grupą Azoty Unią Tarnów 39:26. Zadebiutowali Sandro Mestrić i Hassan Kaddah Piłkarze ręczni Industrii Kielce wrócili do gry. W 18. serii Orlen Superligi podopieczni trenera Talanta Dujszebajewa pewnie wygrali z Grupą Azoty Unią Tarnów 39:26. MVP spotkania został Alex Dujszebajew, który rzucił 10 bramek. W zespole mistrza Polski zadebiutowali chorwacki bramkarz Sandro Mestrić i rozgrywający z Egiptu Hassan Kaddah.

📢 Najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Miastowi są po prostu bezczelni! Nadeszła zima, ale wielu rolników wciąż jeszcze ma ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie. 📢 Agata Wojda kandydatką Platformy Obywatelskiej na prezydentkę miasta Kielce: "To najważniejsza decyzja w moim życiu" Agata Wojda, była wiceprezydent Miasta Kielce, a obecnie doradca wojewody świętokrzyskiego, oficjalną kandydatką kieleckiej Platformy Obywatelskiej na prezydentkę Miasta Kielce. Swój start w wyborach samorządowych potwierdziła podczas sobotniej konferencji w Kielcach. Poparcia kandydatce udzielili świętokrzyscy parlamentarzyści: ministra Marzena Okła-Drewnowicz, poseł, szef regionu świętokrzyskiej Platformy Obywatelskiej Artur Gierada, a także poseł Lucjan Pietrzczyk. Agata Wojda podkreśliła, że to najważniejsza decyzja w jej życiu.

📢 Miss i Mister Studniówki 2024. Oto kandydaci i kandydatki do tytułu z IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach Wybieramy Miss i Mistera Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Świętokrzyskiem szukać będziemy kandydatek i kandydatów do tego tytułu. Zobacz, jak prezentują się uczniowie z IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach. Mają szansę na wygraną? Zapraszamy do galerii. 📢 Szalona zabawa na studniówce IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach po części oficjalnej. Aż parkiet dudnił! Zobaczcie zdjęcia Ależ niezapomniana noc! Tańce na parkiecie, zdjęcia na ściance i świetna zabawa do białego rana. Tak właśnie wyglądała studniówka maturzystek i maturzystów IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach zorganizowana w piątek, 2 lutego w Hotelu Binkowski w Kielcach. Zobaczcie na zdjęciach, jak młodzież i cała społeczność szkolna szaleli na parkiecie.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu. Wyjątkowy polonez oraz walc rozpoczęły bal. Był hit z "Akademii Pana Kleksa"! Prawdziwe szaleństwo podczas studniówki Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu w piątek, 2 lutego. Przyszli maturzyści bal rozpoczęli od wykonania tradycyjnego poloneza, po którym młodzież wspólnie z nauczycielami odtańczyła efektownego walca. Co ciekawe, tuż przed polonezem młodzież wykonała kawałek utworu "Całkiem nowa bajka". Zobacz zdjęcia i wideo. 📢 30. Plebiscyt Sportowy Echa Dnia Radomskiego. Oto laureaci jubileuszowej gali! Zobacz zdjęcia, wyniki i zapis transmisji Jubileuszowy 30. Plebiscyt Sportowy Echa Dnia Radomskiego rozstrzygnięty! Dawid Abramowicz najpopularniejszym sportowcem Ziemi Radomskiej! Radomiak Radom i Olimpijczyk Radom, triumfowali wśród drużyn, zaś Włodzimierz Zawadzki, okazał się laureatem w gronie trenerów! Zobaczcie wyniki, zdjęcia i zapis transmisji z gali.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Rolniczych w Chrobrzu. Uczniowie dali czadu. Szalona zabawa na parkiecie! Zobacz zdjęcia Uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu świetnie bawili się na swojej studniówce, która miała miejsce w Domu Weselnym Monika w Działoszycach. Oto nasza fotorelacja z balu maturalnego.

📢 Święto Matki Boskiej Gromnicznej w Muzeum Wsi Radomskiej. Była msza z biskupem Markiem Solarczykiem i zwyczaje w zagrodzie Jak co roku Muzeum Wsi Radomskiej zaprosiło na obchody święta Matki Boskiej Gromnicznej. W kościele z Wolanowa mszę odprawił biskup radomski Marek Solarczyk. Po niej zespół ludowy zaprezentował dawne obrzędy na Gromniczną, było kopcenie znaku krzyża nad drzwiami chałupy, rozniecanie ognia w domowym piecu świecą zapaloną w kościele i odpędzanie wilków.

📢 Noworoczne powiatowe spotkanie w koneckim "mechaniku". Sala pękała w szwach. Zobacz, kto był Obecni i poprzedni samorządowcy z całego powiatu, szefowie służb mundurowych, szkół, firm i wielu innych gości przyjęło zaproszenie starosty koneckiego i przewodniczącego rady powiatu na noworoczne spotkanie. Były życzenia, podziękowania i muzyka. 📢 Nida wylała w gminie Nowy Korczyn. Tysiąc hektarów pod wodą. Zobacz zdjęcia z drona Przez ostatnie roztopy rzeka Nida wystąpiła z brzegów. W gminie Nowy Korczyn w powiecie buskim pod wodą było w piątek blisko tysiąc hektarów. Straż pożarna na razie nie odnotowała poważniejszych interwencji. Zobaczcie zdjęcia z drona.

📢 Rozlewiska Nidy w okolicach Chrobrza. Rzeka wygląda groźnie. Zobacz zdjęcia W wielu miejscach w powiecie pińczowskim Nida wystąpiła z brzegów. Niezwykle malownicze zjawisko możemy obserwować w okolicach Chrobrza w gminie Złota. W skutek wzrostu temperatur i topnienia śniegu rzeka znacznie zwiększyła swoje rozmiary i rozlała się na łąkach i nieużytkach. Zobacz zdjęcia. 📢 Uroczysty jubileusz 100-lecia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach. Odznaczono pracowników Uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy na wejściu, przed siedzibą Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach, otworzyło obchody jubileuszu 100-lecia firmy. Były najważniejsze osoby obecnej władzy w województwie świętokrzyskim, w powiecie starachowickim i w mieście Starachowice. 📢 Nida wystąpiła z brzegów. Nowe zdjęcia z okolic Pińczowa. Zobacz W skutek topnienia śniegów rzeka Nida w powiecie pińczowskim znacznie zwiększyła swoją objętość i wystąpiła z brzegów. Zalane są całe połacie łąk i pól. Zobaczcie nowe zdjęcia z okolic Pińczowa.

📢 Duże zmiany w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Trzy dyrektorki straciły pracę, jest spektakularny powrót Katarzyny Świercz 29 stycznia nastąpiły duże zmiany w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Pracę straciły trzy dyrektorki: Anna Jaworska-Dąbrowska - dyrektor Wydziału Prawnego, Ewa Kopolovets - dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Joanna Pajek-Malinowska - dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu. Jeden wydział ma już nową panią dyrektor - to spektakularny powrót. 📢 Jest nowy szef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Adam Wasiak po raz trzeci objął to stanowisko Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu ma nowego dyrektora. Na to stanowisko powołano pochodzącego ze Starachowic Adama Wasiaka. Zastąpił odwołanego niedawno Andrzeja Matysiaka.

📢 Te imiona dla chłopców są naprawdę oryginalne. W Świętokrzyskiem prawie nikt ich nie wybiera. Szukasz imienia dla syna? Sprawdź Imiona dla dzieci 2023. Czy mieszkańcy województwa świętokrzyskiego zaskoczyli wyborem imion dla swoich dzieci? Mamy dla Was listę najmniej popularnych imion nadanych chłopcom w regionie w 2023 roku. Każde z nich otrzymało tylko dwoje dzieci. Sprawdź listę najmniej popularnych imion męskich w 2023 roku.

📢 Oto najlepsze domy weselne w Świętokrzyskiem. Tu zorganizujesz przyjęcie jak z bajki! Zobacz TOP 20 Ślub i wesele to jedne z najważniejszych uroczystości w życiu pary. Myśl, gdzie zorganizować idealne przyjęcie spędza sen z powiek wielu z nich. W województwie świętokrzyskim wybór sal weselnych jest ogromny. Aby pomóc Wam w podjęciu decyzji prezentujemy TOP 20 najlepiej ocenianych domów i sal weselny w Świętokrzyskiem. Pod uwagę wzięliśmy także liczbę wystawionych opinii. Zobaczcie, które miejsca wzbudziły zachwyt gości i dlaczego.

📢 Radomiak Radom w ostatnich sparingach przed wznowieniem rozgrywek PKO BP Ekstraklasy pokonał Motor Lublin i Pilicę Białobrzegi W ostatnich meczach sparingowych przed wznowieniem rozgrywek PKO BP Ekstraklasy Radomiak Radom okazał się lepszy od Motoru Lublin i Pilicy Białobrzegi. 📢 Wielka akcja oddawania krwi dla Mateusza z Rząbca w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie. Zobaczcie zdjęcia i wideo Zbiórka krwi dla Mateusza Śliwińskiego, mieszkańca Rząbca, odbyła się w Ośrodku Sportu i Rekreacji we Włoszczowie. Na akcję krwiodawstwa przybyło wielu mieszkańców z całego regionu włoszczowskiego i nie tylko.

📢 30. Plebiscyt Sportowy Echa Dnia Radomskiego. Poznamy najlepszych trenerów, sportowców i drużyny. Zobacz zapis transmisji W piątek 2 lutego odbyła się gala 30. Plebiscytu Sportowego Echa Dnia Radomskiego, na której poznaliśmy laureatów w kategoriach Sportowiec Roku, Trener Roku Drużyna Roku. Zobacz zapis transmisji z uroczystej gali. 📢 N-Park w Tarnobrzegu pnie się w górę. Będzie tu także sklep Leroy Merlin. Kiedy zrobimy zakupy w nowym parku handlowym? Zobacz zdjęcia W Tarnobrzegu powstaje N-Park, pierwsze duże centrum handlowe w mieście. Inwestorem jest firma Napollo. Otwarcie parku handlowego ze sklepami znanych marek, obok którego znajdzie się także market budowlany Leroy Merlin, zaplanowano na jesień 2024 roku. Do tego czasu na ulicy Sienkiewicza powstanie rondo. Zobaczcie wizualizacje i zdjęcia placu budowy. 📢 Tak będzie wyglądać nowa przychodnia w Połańcu. Mieszkańcy zadecydowali Wiem już jak będzie wyglądać nowa Przychodnia Zdrowia w Połańcu. Podczas spotkania, które miało miejsce w czwartek w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu zaprezentowano 3 koncepcje budynku. Jedna z nich zdecydowanie przypadła do gustu mieszkańcom.

📢 Tu w województwie świętokrzyskim najczęściej działali złodzieje. Oto TOP 15 najbardziej niebezpiecznych gmin Prezentujemy gminy w regionie świętokrzyskim, w których w roku 2023 najczęściej działali złodzieje w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. Dane według Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Gdzie w Świętokrzyskiem jest największe ryzyko, że Cię okradną? Sprawdź. 📢 Minister rolnictwa Czesław Siekierski na spotkaniu z rolnikami w Sandomierzu. Były pytania o ceny minimalne i zielony ład Czesław Siekierski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, w czwartkowe popołudnie spotkał się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu z rolnikami i sadownikami. Były pytania o ceny minimalne i zielony ład. Minister zakomunikował także, że nie przywiózł z sobą gaśnicy, bo nie widzi potrzeby gaszenia pożaru, którego nie ma.

📢 Piękna gala sportu z udziałem gwiazd w Grand Hotelu w Kielcach. To było zwieńczenie 72. Plebiscytu Sportowego Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu Gala podsumowująca 72. Plebiscyt Sportowy Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 2023 to jedyne takie wydarzenie w naszym regionie, na którym spotykają się największe sławy świętokrzyskiego sportu - byłe i te obecne. W Grand Hotelu gościliśmy całą drużynę Industrii Kielce, była też mocna reprezentacja Korona Kielce.

📢 Strefa restauracyjna Galerii Echo w Kielcach przeszła niesamowitą metamorfozę. Teraz zjemy wśród miejskich elementów Oryginalny design to to, co zdecydowanie definiuje nową przestrzeń restauracyjną w Galerii Echo w Kielcach. Już od teraz można w pełni podziwiać nietuzinkową strefę. Liczba miejsc siedzących zwiększona o prawie połowę, wielkoformatowe grafiki wzbogacone o lokalne akcenty, oryginalne stoliki oraz gadżety drogowe w strefie gastronomicznej. Wszystko to w miejskim stylu. Warto odwiedzić Galerię Echo i na dobre rozsmakować się w nowościach.

📢 McDonald's i markety powstaną przy wjeździe do Kielc od Morawicy. Zobacz zdjęcia z drona Na ulicy Ściegiennego w Kielcach, tuż przy wjeździe do Kielc od strony Morawicy szykują się wielkie inwestycje. Obok terenu przewidzianego pod zabudowę przemysłowo – magazynową ma powstać restauracja McDonald's i markety różnych branż.

📢 Rozpoczął się sezon połowu pstrągów. Są nowe przepisy. Oto gdzie i na jakich zasadach można je łowić w Świętokrzyskiem 1 lutego rozpoczął się sezon połowu pstrągów potokowych. To jedne z najbardziej cenionych przez wędkarzy ryb. Gdzie można je spotkać w regionie świętokrzyskim i na jakich zasadach wolno je łowić? Sprawdziliśmy. 📢 Fundacja Polemika otworzyła biuro w Opatowie. Pomoc znajda tu stowarzyszenia pozarządowe W czwartek, 1 lutego w Opatowie przy ulicy Kopernika 36, po dawnej przychodni, otwarto biuro Fundacji Polemika. W lokalu znajdzie się biuro fundacji ale swoją siedzibę będzie miał także Uniwersytet Trzeciego Wieku. Stowarzyszenia będą mogły także użyczyć lokal na spotkania biznesowe. 📢 Olśniewający koncert na inaugurację działalności Ośrodka Reprezentacyjnego Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu Przy zapełnionej do ostatniego miejsca Sali Koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej zainaugurowano w Radomiu działalność nowej jednostki wojskowej o znaczeniu ogólnopolskim – Ośrodka Reprezentacyjnego Wojsk Obrony Terytorialnej. Ośrodek to 200 żołnierzy i pracowników cywilnych wojska, którzy służą w orkiestrze reprezentacyjnej WOT oraz tworzonej dopiero kompanii reprezentacyjnej polskich terytorialsów.

📢 Ceny warzyw i owoców na targowisku Korej w Radomiu. Po ile pomidory, cytryna, ziemniaki? W czwartek 1 lutego radomskie targowisko Korej odwiedziło sporo osób. Na licznych stoiskach można było kupić świeże owoce i warzywa prosto od lokalnych producentów. Targowisko zachwyca obfitością produktów i różnorodnością kolorów. Jest tam zawsze duży wybór produktów. Sprawdziliśmy ceny.

📢 Nowy most w Sandomierzu. Trwa montaż przęseł. Już widać jak będzie wyglądał. Zobacz zdjęcia Coraz bardziej widoczny jest już zarys nowego mostu przez Wisłę w Sandomierzu. Wykonawca korzystając ze sprzyjającej pogody montuje przęsła. To kolejny etap rozbudowy obiektu w ciągu drogi krajowej numer 77. Efektem będzie wygodne, dwujezdniowe połączenie przez Wisłę. 📢 Białobrzegi i okolice w 1974 roku. Oto jak wtedy wyglądało miasto. Zobacz na archiwalnych zdjęciach, jak żyli mieszkańcy miasta i powiatu Jak wyglądały Białobrzegi 50 lat temu? Jak żyli białobrzeżanie i mieszkańcy powiatu? Zajrzyjcie do galerii i udajcie się w podróż do przeszłości do roku 1974. Jak było kiedyś, jak wyglądały Białobrzegi i okolice?

📢 Nida wystąpiła z brzegów! Krajobrazy w powiecie pińczowskim są przepiękne. Zobaczcie zdjęcia Wzrost temperatur w ostatniej dekadzie stycznia spowodował gwałtowne topnienie nagromadzonego zimą śniegu. Nida w wielu miejscach wystąpiła z brzegów. Krajobrazy są przepiękne. Choć rzeka wygląda groźnie, pińczowska straż pożarna mówi, że, póki co, w Pińczowie i okolicy jest bezpiecznie. Z rozlania się Nidy cieszą się lokalni badacze przyrody. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury zareagowało błyskawicznie i już w piątek odbędzie się plener fotograficzny, którego motywem przewodnim będzie... woda. 📢 Ależ oni się kochają! 26 par z gminy Zagnańsk świętowało Złote Gody. Nie do wiary, co jest receptą na tak wspaniały małżeński staż Każdy ma inną receptę na wspólne życie. Jedni nigdy się nie kłócą, a drudzy wręcz przeciwnie - uwielbiają to robić, żeby potem... była okazja do godzenia. W środę, 31 stycznia pary z gminy Zagnańsk świętowały Złote Gody. Zobaczcie zdjęcia i film z uroczystości na której nie brakowało świetnego humoru i radości życia.

📢 Wybory samorządowe 2024. Kto zostanie prezydentem Kielc? Coraz szersza lista kandydatów. Poznaj ich 7 kwietnia mają się odbyć wybory samorządowe 2024. Kto stanie do walki funkcję prezydenta Kielc? Szykuje się ciekawa batalia, chęć startu deklaruje coraz większa liczba kandydatów. Lista nazwisk jest imponująca. Przedstawiamy wszystkich potencjalnych kandydatów ale już w podziale na tych, którzy na pewno wystartują , których start jest możliwy oraz tych których prawdopodobieństwo startu jest niewielkie. 📢 Roczny chłopczyk pogryziony przez dwuletnią dziewczynkę w żłobku w Skarżysku-Kamiennej! Drastyczne zdjęcia Zdarzenie, do którego doszło w jednym ze skarżyskich żłobków wydaje się wręcz nieprawdopodobne. Roczny chłopczyk został pogryziony przez dwuletnią dziewczynkę. Jak informuje mama chłopca, która skontaktowała się z nami, z ranami na buzi trafił on na kilka dni do szpitala. Sprawą zajęła się prokuratura.

📢 Studniówka 2024 I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Piękny polonez jak z bajki. Zobaczcie zdjęcia I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach miało swoją studniówkę w Hotelu Binkowski w Kielcach w sobotę, 20 stycznia. Pięknie ubrane maturzystki oraz eleganccy maturzyści dali prawdziwy popis swoich umiejętności tanecznych wykonując poloneza. Wyszło im to bardzo dobrze, a efekty miesięcy ćwiczeń nad układem możecie zobaczyć w galerii zdjęć. 📢 Lider Regionu 2023 w Radomiu - kulisy gali. Zobacz, jak bawili się goście w Dworku Anna w Podgórze. Zobacz zdjęcia W piątek, 22 września odbyła się gala Lider Regionu 2023. Po oficjalnej części, która miała miejsce w Zespole Szkół Muzycznych imienia Oskara Kolberga w Radomiu, liderzy oraz zaproszeni goście bawili się w Dworku Anna w Podgórze. Zobacz kulisy wydarzenia.