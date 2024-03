Przegląd prasy (4.03.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Horoskop dzienny na poniedziałek, 4 marca 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 04.03.2024. Horoskop dzienny na piątek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

W czwartek, 29 lutego, poznaliśmy koncepcję przebudowy miejskiego stadionu we Włoszczowie - jednej z największych inwestycji samorządowych ostatnich lat. Gmina ma w planach stworzenie nowoczesnego kompleksu sportowo-szkoleniowego na miarę XXI wieku. Zapraszamy do obejrzenia wizualizacji włoszczowskiego stadionu po modernizacji, a także wideo z gali w Domu Kultury, podczas której zaprezentowano plan modernizacji stadionu.

W piątek, 1 marca w Białobrzegach doszło do potrącenia rowerzysty przez samochód osobowy. Mężczyznę odwieziono do szpitala.

Industria Kielce pokonała w meczu Orlen Superligi MMTS Kwidzyn 35:24. Mamy dla Was zdjęcia kibiców, którzy w sobotnie popołudnie wybrali się do Hali Legionów, żeby wspierać dopingiem podopiecznych trenera Talanta Dujszebajewa.

Rolnictwo 4.0, automatyzacja i robotyzacja w pełnej okazałości zaprezentuje się w 10 halach i na terenie zewnętrznym podczas targów rolniczych w Kielcach. Przez trzy dni, od piątku, 8 marca zwiedzający zobaczą najnowsze ciągniki i maszyny do prac w polu i obsługi gospodarstw, a także wszelkie środki do produkcji. Stoiska podczas targów Agrotech oraz trwających jednocześnie Las-Expo wypełni 520 firm z 17 krajów.

Nie kupuj - adoptuj, jeśli szukasz czworonożnego przyjaciela idź do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu. Tam wiele psów wypatruje człowieka, który zabierze je do domu.

Wybory samorządowe 2024. Wspólna Droga - komitet wyborczy z powiatu skarżyskiego, który łączy różne ugrupowania na czele z Polskim Stronnictwem Ludowym przedstawił w piątek, 1 marca kandydatów, którzy spróbują swoich sił w kwietniowym głosowaniu. Zobaczcie kto będzie kandydował do Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej i do Rady Powiatu Skarżyskiego. Gościem specjalnym wydarzenia był europoseł i szef Ludowców w regionie Adam Jarubas. Zobaczcie film i zdjęcia.

Zaufany stomatolog? Zastanawiasz się do kogo umówić wizytę? Zazwyczaj o poradę w kwestii polecenia lekarza pytamy znajomych. Teraz my zrobiliśmy to za Was. Oto 20 stomatologów z Radomia, których najbardziej polecają ich pacjenci w serwisie ZnanyLekarz.pl.

Duże zmiany w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Na emeryturę odeszli wicedyrektorzy - Marek Szary i Piotr Kacprzak. Ich stanowiska objęli Roman Wróblewski, który zajmował ostatnio stanowisko zastępcy nadleśniczego do spraw użytkowania lasu i marketingu w Nadleśnictwie Kielce oraz Mariusz Sołtykiewicz, który był zastępcą nadleśniczego do spraw gospodarki drewnem w Nadleśnictwie Suchedniów.

Edyta Herbuś, tancerka i aktorka z Kielc, 26 lutego obchodziła 43 urodziny. - Zaczynam nowy rok życia w poczuciu obfitości i totalnego ukochania - zwierzyła się swoim fanom. Zdradziła też, kiedy wprowadzi się do swojego domu pod Warszawą z ukochanym.