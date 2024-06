Przegląd prasy (4.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Poważny wypadek w powiecie staszowskim. Droga krajowa całkowicie zablokowana”?

Prasówka 4.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Poważny wypadek w powiecie staszowskim. Droga krajowa całkowicie zablokowana Audi i mitsubihsi zderzyły się w poniedziałkowy wieczór, około godziny 21.30 na drodze krajowej numer 79 w miejscowości Luszyca w gminie Połaniec. Służby pracują na miejscu zdarzenia. Droga jest całkowicie zablokowana.

📢 Gminne obchody Dnia Dziecka na stadionie Piasta Osiek. Dużo zabawy i sportowe emocje Gminne obchody Dnia Dziecka, które odbyły się na stadionie MKS Piast Osiek, przyciągnęły tłumy uczestników pomimo kapryśnej na pogody. Program pełen atrakcji, od meczów piłki nożnej, przez animacje, aż po występy artystyczne, zapewnił doskonałą zabawę dla najmłodszych i ich rodziców. Nie zabrakło także przysmaków, dmuchanych zjeżdżalni oraz pokazów strażackich i policyjnych. Organizatorzy wydarzenia oraz wszyscy partnerzy zasługują na ogromne podziękowania za stworzenie niezapomnianego wydarzenia, które na długo pozostanie w pamięci dzieci.

📢 Największy most powstaje w Stalowej Woli na rzece San. Jak idą prace? W poniedziałek, 3 czerwca dziennikarze po raz pierwszy zostali zaproszenie na budowę mostu na Sanie w Stalowej Woli. To teraz największa budowa drogowa na Podkarpaciu. Zobaczcie, jak idą prace.

Prasówka 4.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypadek na ulicy Warszawskiej we Wsoli. Zderzyły się trzy samochody. Trzy osoby ranne W poniedziałek, 3 czerwca na ulicy Warszawskiej we Wsoli doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Przed skrzyżowaniem zderzyły się trzy samochody osobowe. Trzy osoby zostały odwiezione do szpitala.

📢 Niezwykły zjazd rodu Żółtowskich w Sandomierzu. Przyjechali z całej Polski i Chicago. Zobacz zdjęcia i film Jesteśmy najdłużej istniejącym związkiem rodzinnym w kraju, dlatego te coroczne spotkania są dla nas tak ważne - powiedział podczas tegorocznego Zjazdu Rodu Żółtowskich w Sandomierzu Rafał Żółtowski z Głuchołaz, wieloletni prezes Związku Rodu Żółtowskich. W 33. zjeździe uczestniczyło ponad 40 osób, które przyjechały z różnych zakątków Polski oraz Chicago w Stanach Zjednoczonych.

📢 Poznaj Zasłużonych dla Gminy Gorzyce. To Jadwiga Jurkiewicz i Roman Kochowski - zdjęcia i wideo Honorowe tytuły mieszkańcom gminy Gorzyce nadawane są podczas Uroczystej Sesji Rady Gminy Gorzyce. W tym roku odbywała się ona po raz ósmy, natomiast o raz pierwszy w IX kadencji samorządu. W tym roku tytuły Zasłużony dla Gminy Gorzyce Rada Gminy Gorzyce przyznała Jadwidze Jurkiewicz i Romanowi Kochowskiemu.

📢 Bulwersująca sytuacja w autobusie w Kielcach. Goście z Tajwanu nie zdążyli skasować biletu i zostali wywiezieni na drugi koniec miasta Do bulwersującej sytuacji doszło w autobusie miejskim w Kielcach, którym podróżowali goście Targów Kielce z Tajwanu. Azjaci, choć kupili bilety zostali ukarani mandatami, a wcześniej kontrolerzy wywieźli ich na drugi koniec miasta i wezwali policje. Zobaczcie film. 📢 Jan Paweł II 33 lata temu odwiedził Kielce i Masłów. Na spotkaniu z Ojcem Świętym były tłumy. Mamy unikatowe zdjęcia z tego wydarzenia Dokładnie 33 lata temu Jan Paweł II gościł w Kielcach i Masłowie. 3 czerwca 1991 roku śmigłowiec z papieżem wylądował na stadionie lekkoatletycznym na Pakoszu. Ojca Świętego powitała delegacja z ówczesnym biskupem kieleckim Stanisławem Szymeckim i biskupami pomocniczymi Mieczysławem Jaworskim, Janem Gurdą, Piotrem Skuchą. Delegacji władz świeckich przewodniczył ówczesny wojewoda kielecki Józef Płoskonka.

📢 Kilkaset osób na XVII Integracyjnym Spotkaniu Chorych i Niepełnosprawnych w Masłowie. Mszy świętej przewodniczył biskup Marian Florczyk Kilkaset osób wzięło udział w XVII Integracyjnym Spotkaniu Chorych i Niepełnosprawnych z województwa świętokrzyskiego i diecezji kieleckiej na lotnisku w Masłowie. Mszy świętej przewodniczył ksiądz biskup Marian Florczyk. Celem tego wydarzenia było uwielbienie Boga za dar świętego Jana Pawła II, który 33 lata temu, 3 czerwca 1991 roku, w tym miejscu, spotkał się zwiernymi. 📢 Zawody wędkarskie dla dzieci nad zalewem w Koprzywnicy. Była radość i nagrody Ponad 30 młodych wędkarzy wzięło udział w niedzielnych zawodach wędkarskich dla dzieci, jakie zorganizowano nad zalewem w Koprzywnicy. Do wędkowania z okazji obchodów Gminnego Dnia Dziecka zaprosiło Koło numer 37 Polskiego Związku Wędkarskiego w Koprzywnicy.

📢 Wesoło i kolorowo w Kunowie. Super zabawa na Dzień Dziecka W niedzielę, 2 czerwca w Kunowie z okazji Gminnego Dnia Dziecka przygotowano mnóstwo atrakcji dla najmłodszych mieszkańców gminy. Zobacz zdjęcia.

📢 Udany Dzień Dziecka w Kowali-Stępocinie. Pokazy, animacje, słodki poczęstunek i inne atrakcje. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 2 czerwca na stadionie sportowym w Kowali-Stępocinie odbył się Gminny Dzień Dziecka. Podczas wydarzenia na najmłodszych czekało mnóstwo atrakcji, w tym przeróżne pokazy, zabawy z animatorami, słodki poczęstunek, występy artystyczne, plac zabaw, dmuchańce i wiele więcej. 📢 Niesamowity Dzień Dziecka w Połańcu. Pomimo pochmurnej pogody przyszło mnóstwo osób Pomimo niepewnej pogody, ciemnych chmur i ryzyka deszczu, festyn POŁANIEC DZIECIOM przyciągnął tłumy mieszkańców gminy, którzy wspólnie z Eneą Elektrownią Połaniec S.A. i innymi współorganizatorami świętowali pełne atrakcji popołudnie dedykowane najmłodszym. W duchu słów Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”, uczestnicy festynu mogli cieszyć się muzycznymi, tanecznymi i plastycznymi aktywnościami, a także zdrowymi przekąskami przygotowanymi specjalnie na tę okazję.

📢 Dzień otwarty firmy ProInvest w Lipniku. Był minister Czesław Siekierski, protestujący rolnicy i dyskusje o Unii Europejskiej Za nami dzień otwarty firmy ProInvest w Lipniku. W wydarzeniu wzięli udział minister rolnictwa Czesław Siekierski, protestujący rolnicy. Były dyskusje o Unii Europejskiej. 📢 Bieg Szlakiem Zygmunta Starego odbył się w Kozienicach. Wystartowało ponad 150 zawodników. Kto zwyciężył? Zobacz zdjęcia W sobotę, 1 czerwca już po raz trzynasty serce Puszczy Kozienickiej stało się stolicą biegania. Wszystko to za sprawą Biegu Szlakiem Króla Zygmunta Starego. W tym roku udział wzięła ponad setka biegaczy.

📢 Bajkowy piknik z okazji Dnia Dziecka w Lipsku. Było mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 2 czerwca na stadionie miejskim w Lipsku odbyła się kolejna edycja Bajkowego Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka. Organizatorzy przygotowali dla najmłodszych mnóstwo atrakcji. Były zabawy, konkursy, pokazy, koncerty i inne. Wielką frajdę sprawiła zabawa w pianie. Zobacz zdjęcia.

📢 Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Zobacz najnowsze oferty pracy w Radomiu i powiecie radomskim. Sprawdź, kogo szukają pracodawcy W Radomiu i powiecie radomskim są zróżnicowane oferty pracy oferujące zarobki na rozmaitym poziomie. Prezentujemy oferty pracy, które dostępne są w czerwcu 2024 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu. Zobacz, jacy pracownicy są poszukiwani, a także wymagania i proponowane wynagrodzenie.

📢 Eurowybory 2024. Jarosław Kaczyński wspierał swoich kandydatów w Klwatce Królewskiej. Zobaczcie kto był na spotkaniu Na finiszu kampanii do Parlamentu Europejskiego w niedzielę 2 czerwca do Klwatki Królewskiej w gminie Gózd. przyjechał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz niemal wszyscy kandydaci z listy, wielu parlamentarzystów. Zobacz kto był na spotkaniu i kogo szczególne poparł prezes Kaczyński. 📢 Zabawa z wędką w Suchedniowie. 51 edycja kultowej imprezy z okazji Dnia Dziecka. Zobacz zdjęcia W niedzielę 2 czerwca na zalewie suchedniowskim odbyła się 51 edycja zawodów wędkarskich, zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka przez miejscowe koło Polskiego Związku Wędkarskiego. W imprezie wzięło udział 70 dzieci i całe rodziny. Nagród było mnóstwo. Poznajcie zwycięzców.

📢 22. Festiwal Kultury Dziecięcej – Pacanów 2024. Wspaniała zabawa w Centrum Bajki. Zdjęcia W niedzielę, 2 czerwca w Europejskim Centrum Bajki imienia Koziołka Matołka w Pacanowie odbył się 22. Festiwal Kultury Dziecięcej – Pacanów 2024. W tym roku wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka. 📢 Koncert laureatów festiwalu Etnotygiel w Kieleckim Centrum Kultury. Zobacz zdjęcia W Kieleckim Centrum Kultury odbył się koncert laureatów festiwalu Etnotygiel, który przyciągnął tłumy ludzi. Celem festiwalu była popularyzacja kultury ludowej i regionalnej, co zostało osiągnięte dzięki barwnym i pełnym energii występom artystów. 📢 Piękni i Młodzi porwali tłum podczas Dni Kultury Sienna. Zobaczcie zdjęcia z koncertu Piękni i Młodzi zagrali super koncert w Siennie podczas Dni Kultury. Największe hity śpiewali starsi i młodsi. Zobaczcie zdjęcia z koncertu.

📢 Show Camasutry na Świętokrzyskim Jarmarku Agroturystycznym w Tokarni. Zobacz zdjęcia z koncertu Zespół Camasutra z piękną Małgorzatą Główką na czele, był gwiazdą 19. edycji Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego w Parku Etnograficznym w Tokarni. Publiczność bawiła się znakomicie przy przebojach disco i dance, którymi formacja porywa do tańca fanów w całym kraju. Zobaczcie, co działo się pod sceną. 📢 Zespół Playboys zagrał na Belskim Festiwalu Kultury. Była szalona zabawa i wspólne śpiewanie. Zobacz na zdjęciach, co tam się działo! Zespół Playboys był jedną z gwiazd Belskiego Festiwalu Kultury. Publiczność przywitała muzyków aplauzem, a później było już szaleństwa na scenie i przed nią. Playboys zagrali swoje największe przeboje, były żarty, prezenty od zespołu i tańce. Działo się! Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia z koncertu. 📢 19. Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny w Tokarni przyciągnął tłumy. Byłeś? Zobacz zdjęcia To była niedziela pełna atrakcji i pysznego jedzenia. Świętokrzyskie Jarmark Agroturystyczny odbył się w niedzielę, 2 czerwca w Parku Etnograficznym w Tokarni i przyciągnął wielu gości, którzy mogli posmakować rarytasów od wiejskich gospodyń i pobawić się przy muzyce ludowych kapel. A te najlepiej potrafią poderwać do tańca. Zobaczcie, co działo się podczas 19. edycji wydarzenia. Byliście na imprezie? Może znajdziecie się na zdjęciach.

📢 Koncert Power Play na Dniu Świętokrzyskiej Truskawki w Hucie Szklanej. Wyborna zabawa, muzycy skradli serca wielu paniom. Zobacz zdjęcia Disco polo ma to do siebie, że przy odpowiednim nagłośnieniu i atmosferze poderwie do tańca każdego. Tak też było w niedzielę 2 czerwca na koncercie zespołu Power Play w Hucie Szklanej, gminie Bieliny podczas Dnia Świętokrzyskiej Truskawki. Publiczność była zachwycona energią gwiazd disco polo. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wielkie święto Stali Stalowa Wola! Mnóstwo kibiców i wspaniała feta na Placu Piłsudskiego z okazji awansu do pierwszej ligi. Zobacz zdjęcia Stal Stalowa Wola w sobotę pierwszego czerwca zapewniła sobie awans do pierwszej ligi. Podczas niedzielnej fety na Placu Piłsudskiego świętowali piłkarze, trenerzy, prezes, prezydent i oczywiście wielka liczba kibiców! Zobacz zdjęcia. 📢 Inwazja kolorów na stadionie w Kostomłotach Drugich z okazji Dnia Dziecka. Była świetna zabawa! Na terenie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Miedzianej Górze odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Jedną z atrakcji imprezy była szalona inwazja kolorów. Zabawy było wiele, a radość dzieci nie do opisania. Zobaczcie zdjęcia z imprezy dla najmłodszych.

📢 Szczęśliwy Dzień Dziecka w Kostomłotach Drugich. Pokazy, darowe lody, dyskoteka i mnóstwo zadowolonych dzieciaków. Zdjęcia Na terenie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Miedzianej Górze odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. W programie wydarzenia dla dzieci przygotowano pokazy karate, inwazje kolorów, animacje i konkursy z nagrodami, dyskotekę oraz kino letnie. Zabawy było wiele, a radość dzieci nie do opisania. Zobaczcie zdjęcia z imprezy dla najmłodszych. 📢 Puchar Europy w triathlonie w Kielcach miał mocną obsadę. Gwiazdą był trzykrotny medalista olimpijski Jonathan Brownlee. Były tłumy kibiców Po raz pierwszy w historii w Kielcach odbył się Puchar Europy w Triathlonie. Zawodnicy mieli do pokonania 400 metrów pływania, 8 kilometrów jazdy na rowerze i 2 kilometry biegania. Odbyły się też zawody triathlonowe dla dzieci i młodzieży TRI-POP CUP Kielce. To była wspaniała impreza zorganizowana przez Filipa Szołowskiego, byłego utytułowanego zawodnika Akweduktu Kielce i reprezentacji Polski. Obserwowały ją tłumy kibiców.

📢 Moc atrakcji podczas festynu w Gniewoszowie. Poznaliśmy triumfatorów konkursu na najlepsze ciasto truskawkowe Pomimo niesprzyjającej pogody, a więc przy padającym deszczu odbył się festyn w Gniewoszowie. Atrakcji było mnóstwo, a nad sprawnym przeprowadzeniem uroczystości czuwała Kinga Zawodnik. 📢 Gminny Dzień Strażaka w Chruścicach. Świętowali druhowie z gminy Pińczów W niedzielę, 2 czerwca, zakończyły się obchody Gminnego Dnia Strażaka gminy Pińczów. Tego roku święto odbyło się w gościnnych progach Ochotniczej Straży Pożarnej Chruścice. Zobacz zdjęcia.

📢 Zespół Playboys wystąpił w Siennie. Zagrali podczas Dni Kultury. Zobaczcie zdjęcia z koncertu Zespół Playboys wystąpił podczas tegorocznych Dni Kultury Sienna. Była super zabawa na koncercie i podczas festynu rodzinnego. 📢 25. Dzień Świętokrzyskiej Truskawki za nami. Festyn, regionalne przysmaki i występy lokalnych artystów. Zobaczcie zdjęcia Już po raz 25. Dzień Świętokrzyskiej Truskawki przyciągnął wielu zainteresowanych na teren Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej. Mimo pogody, która straszyła deszczem, mieszkańcy i turyści w miarę dopisali. Na scenie wystąpili zdolni muzycy, śpiewacy i tancerze. Stragany Kół Gospodyń Wiejskich zachęcały regionalnymi przysmakami. Pojawili się także świętokrzyscy samorządowcy i parlamentarzyści. Zobaczcie zdjęcia w galerii.

📢 Biegi dla dzieci w ramach 12. Piątki dla Bartka w Kielcach. Startowało ponad 300 osób. Byłeś? Szukaj się na zdjęciach Ponad 300 osób startowało w biegach dla dzieci poprzedzających bieg główny - 12. edycję Piątki dla Bartka. Młodzi adepci biegania rywalizowali na stadionie lekkoatletycznym w Kielcach.

📢 Kibice Stali Stalowa Wola na meczu z KKS Kalisz. Byłeś? Znajdź się na zdjęciach! W sobotę pierwszego czerwca Stal Stalowa Wola wygrała z KKS Kalisz finał baraży o awans do pierwszej ligi. Zielono-czarnych wspierało na wyjeździe wielu kibiców - byłeś wśród nich? Zobacz nasze zdjęcia. 📢 Piana party w Białobrzegach. Szalona zabawa podczas imprezy z okazji Dnia Dziecka. Zobaczcie co tam się działo Eksplozja radości, piski, krzyki i super zabawa - piana na placu Zygmunta Starego w Białobrzegach zrobiła furorę podczas imprezy z okazji Dnia Dziecka w Białobrzegach. W końcu brudne dziecko - to szczęśliwe dziecko! Nikt się ne przejmował tylko nurkował w pianie. Rodzice wykazywali maksimum cierpliwości i nikomu nie przeszkadzały mokre włosy u dzieci. Było fantastycznie! Zobaczcie sami.

📢 Kobiety Sukcesu i Emeryk Świętokrzyski. Poznaj laureatów, zobacz zdjęcia z uroczystej gali w Nowej Słupi W niedzielę, 2 czerwca w Świętokrzyskim Dworze w Wólce Milanowskiej odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono statuetki laureatkom nagród Kobiety Sukcesu oraz wręczono statuetki Świętokrzyski Emeryk za 2023 rok. Poznaj laureatów, zobacz zdjęcia z uroczystości. 📢 Ćwiczenie eksperymentalne Field Experimentation Exercise 24 w Nowej Dębie. Działo się! Nowoczesna technologia robi wrażenie - zdjęcia Na poligonie wojskowym w Nowej Dębie (powiat tarnobrzeski) żołnierze wchodzący w skład 21 Brygady Strzelców Podhalańskich (głównym ćwiczącym był 5 Batalion Strzelców Podhalańskich) brali udział w niecodziennym ćwiczeniu eksperymentalnym, z wykorzystaniem najnowszych technologii wojskowych. Celem szkolenia jest weryfikacja rozwiązań wypracowanych w trakcie procesu rozwoju koncepcji batalionu przyszłości - Future Task Force (FTF).

📢 Talant Dujszebajew obchodzi 56 urodziny. To były znakomity piłkarz ręczny, obecnie ceniony szkoleniowiec. Tak zmieniał się znany trener W niedzielę, 2 czerwca, 56. urodziny obchodzi Talant Dujszebajew, trener piłkarzy ręcznych Industrii Kielce, jeden z najwybitniejszych zawodników w historii handballu, ceniony szkoleniowiec. Ten wyjątkowy dzień spędza z bliskimi, ponieważ sztab szkoleniowy i zawodnicy wicemistrza Polski przebywają obecnie na urlopach.

📢 Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka w Tarnobrzegu. To był udany niedzielny piknik z atrakcjami. Zobacz zdjęcia Ponad dwustu młodych zawodników z rodzinami wzięło udział w zawodach wędkarskich z okazji Dnia Dziecka na stawach Zwierzyniec w Tarnobrzegu. Dobrą zabawę z nagrodami sprawili dzieciom i młodzieży wędkarze z dwóch kół Polskiego Związku Wędkarskiego - numer 28 "Budowlani" oraz numer 2 "Przywiśle". Zobaczcie zdjęcia!

📢 Dzień Dziecka w Ogrodzie Jordanowskim w Kozienicach. Było mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Zobacz zdjęcia Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski" w Kozienicach zorganizowało w sobotę, 1 czerwca pół dnia zabawy dla najmłodszych specjalnie na Dzień dziecka. Było sportowo, muzycznie, rekreacyjnie, kolorowo i wesoło.

📢 W Kielcach odbył się popularny bieg Piątka dla Bartka. Wystartowało ponad 500 zawodników. Ty też pobiegłeś? Szukaj się na zdjęciach Prawie tysiąc osób wzięło udział w niedzielę, 2 czerwca, w popularnym biegu charytatywnym Piątka dla Bartka. W biegu głównym, a była to już jego dwunasta edycja, rywalizowało ponad 500 osób, a w biegach dla dzieci ponad 300. 📢 Driftowe Mistrzostwa Polski w Miedzianej Górze. Zobaczcie na zdjęciach, jak kibicowała publiczność w niedzielę Fani motosportu z całej Polski i zagranicy licznie przybyli, aby wspierać swoich ulubieńców w rywalizacji o tytuł Mistrza Polski w mistrzostwach, które rozgrywały się w niedzielę, 2 czerwca na torze w Miedzianej Górze. Głośny doping, transparenty i nieustające brawa towarzyszyły każdemu przejazdowi. Zawody odbyły się, mimo dramatycznego wypadku, do jakiego doszło podczas treningu. Zobaczcie w galerii zdjęć jak kibicowali ludzie.

📢 Klienci dopisali. Tłum na giełdzie w Miedzianej Górze. Stragany i budki z jedzeniem były oblegane Pierwsza w czerwcu giełda w Miedzianej Górze była okazją do kupienia wielu produktów spożywczych, ale też przedmiotów codziennego użytku do domu i ogrodu. Klientów nie brakowało, przy wielu straganach ustawiały się kolejki. W przerwie zakupów, można było posilić się przy budkach z gastronomią. 📢 Finał konkursu Buskie Spotkania z Folklorem w Parku Miejskim w Kielcach. Miasto na jeden dzień stolicą folkloru. Zobacz zdjęcia Park Miejski imienia Stanisława Staszica w Kielcach stał się w niedzielę, 2 czerwca stolicą folkloru i ludowych zespołów śpiewaczych. Na scenie muszli rozdano nagrody dla laureatów 48. konkursu Buskich Spotkań z Folklorem, gdzie wyłoniono najlepszych ludowych artystów z naszego regionu. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Radomska Klasa B: Jaguar Wolanów vs KP Stanisławice, czyli hitowe starcie na tym poziomie rozgrywek na remis. Zobacz zdjęcia z tego meczu Podczas weekendu kolejne mecze w radomskiej B Klasie rozgrywali piłkarze z regionu radomskiego. Hitem tej serii spotkań był pojedynek Jaguara Wolanów z Klubem Piłkarskim Stanisławice, który zakończył się remisem 2:2. Zobaczcie zdjęcia z tego spotkania.

📢 Pizzeria 105 w Kielcach dała szansę pracy niepełnosprawnemu Mateuszowi. Bardzo solidnie wywiązuje się on ze swoich obowiązków. Zobacz wideo W Pizzerii 105 w Kielcach, której właścicielem jest Kanadyjczyk Tommy Żelazny, szasnę pracy dostał niepełnosprawny Mateusz Majos. -Przychodzi co tydzień, chce pomagać, chce się uczyć, ma ogromny zapał i chęć do pracy - mówi Marcin Żelazny, menedżer Pizzerii 105.

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 79 w Nowym Korczynie. Osobowy peugeot uderzył w drzewo i dachował, kierowca był uwięziony w aucie Samochód osobowy uderzył w drzewo i dachował na poboczu drogi krajowej nr 79 w miejscowości Nowy Korczyn w powiecie buskim - informowały służby drogowe. 20-letni kierowca w poważnym stanie. 📢 Udany Dzień Dziecka nad zalewem w Cedzynie. Młodzi wędkarze nagrodzeni W sobotę 1 czerwca nad zalewem w Cedzynie, od strony Leszczyn, odbyło się wspólne wędkowanie w ramach drugiego szkolenia z cyklu Letniej szkółki wędkarskiej, organizowanej przez Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 1 "Brzana" Kielce i SHL w Kielcach. Dzieci i młodzież złowiły mnóstwo ryb i otrzymały nagrody.

📢 Oto horoskop dzienny na poniedziałek, 3 czerwca 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 03.06.2024 Horoskop dzienny na poniedziałek, 3 czerwca 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 03.06.2024. Horoskop dzienny na poniedziałek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 Akcja "Trenuj z wojskiem 5" nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Terytorialsi przeszkolili ponad 60 osób. Zobacz zdjęcia W sobotę 1 czerwca nad Jeziorem Tarnobrzeskim 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej imienia pułkownika Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” przeszkoliła 64 osoby w różnym wieku w ramach piątej edycji akcji "Trenuj z wojskiem". Ochotnicy zjechali na ćwiczenia do Tarnobrzega z całego regionu. Poznali między innymi zasady przetrwania w trudnych sytuacjach, podstawy obsługi broni i walki w bliskim kontakcie.

📢 Dzień Dziecka w Stalowej Woli w Parku Jordanowskim. Przyszły tłumy mieszkańców. Zobacz zdjęcia Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny zaprosił 1 czerwca na Miejski Dzień Dziecka do Parku Jordanowskiego. Przyszły tłumy mieszkańców.

📢 Dni Przysuchy 2024. Koncertowa sobota. Na scenie zagrały zespoły lokalne, a wieczorem zagrała gwiazda imprezy - Poparzeni Kawą Trzy W sobotę 2 czerwca Dni Przysuchy upływały pod znakiem koncertów. Na scenie w parku miejskim już od popołudnia było dużo muzyki i śpiewania. Wieczorem swoje przeboje wyśpiewał zespół Poparzeni Kawą Trzy. 📢 Dzień Dziecka z Nadleśnictwem Suchedniów. 400 uczestników i mnóstwo atrakcji. Zobaczcie zdjęcia Nadleśnictwo Suchedniów zorganizowało niesamowity Dzień Dziecka. W imprezie wzięło ponad 400 uczestników. Maluchy mogły zobaczyć drapieżne ptaki sokolników z Zagnańska, wsiąść do wojskowego samochodu terenowego, oraz wziąć udział w licznych warsztatach przyrodniczych, naukowych i profilaktycznych.

📢 Potężne nawałnice w Świętokrzyskiem. Gradobicie. Zalane Kielce. Raport na bieżąco, zdjęcia i filmy Podtopienia, powalone drzew i gradobicie - burze, które w sobotnie popołudnie przeszły nad regionem świętokrzyskim narobiły sporo szkód. U nas raport na bieżąco. 📢 Dni Przysuchy 2024. Udana zabawa w parku, deszcz nie przestraszył mieszkańców. Był festyn, zabawy i atrakcje dla całych rodzin Jak co roku na początku czerwca w Przysusze trwa wielkie świętowanie. Dni Przysuchy 2024 wystartowały w sobotę, 1 czerwca. Było świętowanie Dnia dziecka, ale odbył się też rodzinny festyn z atrakcjami dla całych rodzin. Były konkursy i dużo muzyki. W miejskim parku były stragany, punkty gastronomiczne, nie brakowało waty cukrowej i kolorowych balonów. 📢 SpeedGames Driftingowe Mistrzostwa Polski 2024 na torze w Miedzianej Górze zgromadziły tłumy miłośników motoryzacji. Zobacz zdjęcia Na Torze Kielce w Miedzianej Górze odbywa się 15. edycja Driftingowych Mistrzostw Polski, podczas której wyłoniony zostanie oficjalny Mistrz Polski, a zwycięzca zawodów wystartuje w Drift Masters 2025. Pierwszy dzień mistrzostw był w sobotę, 1 czerwca, i zgromadził tłumy fanów motoryzacji. W niedzielę czekają nas kolejne emocje.

📢 Byli piłkarze Korony Kielce i inni uczestnicy Turnieju Wspomnień Oldbojów spotkali się na wspólnym obiedzie. Była wspaniała atmosfera Po emocjach piłkarskich uczestnicy Turnieju Wspomnień Oldbojów spotkali się na wspólnym obiedzie w sali ZUGA - SHL w Kielcach. Byli piłkarze Korony Kielce, Cracovii Kraków, Resovii Rzeszów i Lublinianki Lublin. Wróciły dawne wspomnienia z rywalizacji o awans do II ligi w sezonie 1974/75. 📢 Wesoły Dzień Dziecka w Szydłowcu. Najmłodsi dostali klucze do bram miasta, a później zabawa. Była muzyka, tańce i wesołe miasteczko W sobotę 1 czerwca dzieci z gminy zostały zaproszone do wspólnej zabawy nad szydłowieckim zalewem. tam z okazji ich święta czekało mnóstwo atrakcji, było wesołe miasteczko, animatorzy, pokazy i piana party. Zabawa była fantastyczna.

📢 Pełen atrakcji Dzień Dziecka w Bogorii. Były konkursy, występy i animacje. Zobaczcie zdjęcia W piątek, 31 maja na terenie stadionu lekkoatletycznego w Bogorii odbyła się pełna atrakcji impreza z okazji Dnia Dziecka. Podczas wydarzenia nie zabrakło konkursów, animacji i zabaw. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Szydłowcu. Hodowcy nie zapomnieli o kundelkach, była zbiórka dla szydłowieckiego przytuliska Najpiękniejsze psy można było w sobotę zobaczyć na miejskim stadionie w Szydłowcu. Odbywa się tam Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych. Czworonogi pokazywały się od najlepszej strony podczas pokazów i konkurencji. Było na co popatrzeć. 📢 Sobotni targ w Starachowicach, w upale i w deszczu. Na straganach sadzonki kwiatów i warzyw W sobotę, na starachowickim targowisku, najpierw z rana był upał, a po godzinie 11.00 deszcz. Targowisko było zdominowane przez sprzedawców sadzonek kwiatów i warzyw. Zobaczcie co jeszcze można było kupić.

📢 Handel na giełdzie w Sandomierzu w sobotę 1 czerwca. Mnóstwo ludzi przyszło na zakupy. Zobacz zdjęcia W sobotę o świcie klienci ruszyli na zakupy na giełdę w Sandomierzu. Na ogromnym targowisku był duży ruch. Na straganach sezonowe warzywa, owoce, rośliny, artkuły przemysłowe, odzież, obuwie, różności. Co jeszcze? Sami zobaczcie

📢 Boże Ciało w parafii świętego Marcina Biskupa w Opatowie. Procesja przeszła przez rynek. Zobaczcie zdjęcia W czwartek, 30 maja w parafii świętego Marcina Biskupa w Opatowie wierni obchodzili święto Bożego Ciała. Przez opatowski rynek przeszła procesja. Zobaczcie zdjęcia/

