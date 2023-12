Przegląd prasy 4.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto horoskop dzienny na poniedziałek, 4 grudnia 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 04.12.2023”?

Prasówka 4.12: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Oto horoskop dzienny na poniedziałek, 4 grudnia 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 04.12.2023 Horoskop dzienny na poniedziałek, 4 grudnia 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 04.12.2023. Horoskop dzienny na piątek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 45. Sylwestrowy Turniej Piłki Nożnej imienia Jerzego Wójcika rusza 28 grudnia w Kielcach. Zobaczcie unikatowe zdjęcia z poprzednich lat Można się już zgłaszać do 45. Sylwestrowego Turniej Piłki Nożnej imienia Jerzego Wójcika w Kielcach. Ma on bogatą tradycję, grało w niej wielu znanych piłkarzy, mających na koncie występy w ekstraklasie, a nawet w reprezentacji Polski. W tym roku zespoły będą rywalizować od 28 do 30 grudnia.

📢 Oto śliczna Nicola z "Rolnik szuka żony 10". Wybranka Dariusza przeszła spektakularną przemianę! Na tym zdjęciu jest nie do poznania 22-letnia Nicola z Bydgoszczy w programie "Rolnik szuka żony 10" oczarowała 27-letniego Dariusza z województwa łódzkiego. Jak się okazuje oficjalnie zostali parą! Co prawda nie była ona faworytką rodziny młodego rolnika, ale przecież serce nie sługa... Jak się okazuje jeszcze jakiś czas temu Nicola wyglądała zupełnie inaczej. Przeszła ogromną przemianę, a na zdjęciu sprzed kilku lat jest nie do poznania. Sami zobaczcie.

Prasówka 4.12: pozostałe wydarzenia

📢 Tak mieszka Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10". Ma ogromną posiadłość i biznes na Mazurach. Oto żyje na co dzień 3.12.2023 Zbliża się finał nowej, 10 edycji "Rolnik szuka żony". Jedną z uczestniczek popularnego programu TVP 1 jest Agnieszka z miejscowości Biskupiec w województwie warmińsko-mazurskim. Kobieta ma 40 lat i szuka swojej drugiej połówki. Spośród wszystkich kandydatów do swojego gospodarstwa zaprosiła trzech panów - Ireneusza, Jana i Mateusza. Niestety okazało się, że żaden z nich nie zdobył jej serca. Rolniczka ma własny ośrodek jeździecki. Jest też właścicielką hotelu i restauracji. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10".

📢 Śliczna Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony 10" na prywatnych zdjęciach. Wybranka Waldemara olśniewa urodą. Taka jest na co dzień W TVP 1 trwa emisja jubileuszowej, 10. edycji hitowego programu "Rolnik szuka żony". Jednym z bohaterów jest Waldemar z Pakości, który od początku wzbudza bardzo dużo emocji. Wśród kandydatek, które zaprosił do swojego gospodarstwa znalazła się piękna i utalentowana Ewa Kryza z Wielkopolski. Rolnik nie ukrywał, że jest ona jego faworytką i ostatecznie to ją wybrał. A jaka jest Ewa prywatnie? Zobaczcie jej zdjęcia. 📢 Oto piękna Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony 10". Na prywatnych zdjęciach zachwyca urodą! Taka jest na co dzień Anna Derbiszewska to jedna z bohaterek dziesiątej edycji bijącego rekordy popularności programu "Rolnik szuka żony". Mieszka wraz z rodziną w miejscowości Czajków w okolicy Kalisza w województwie wielkopolskim. Prowadzi ogromne gospodarstwo oraz salon kosmetyczny. 36-letnia rolniczka to piękna kobieta. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia.

📢 Anna z "Rolnik szuka żony 10" mieszka jak księżniczka. Ma imponujący dom i gospodarstwo! Zobacz zdjęcia Na antenie TVP 1 wyemitowane zostały premierowe odcinki nowej, dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Jedną z uczestniczek jest Anna z województwa wielkopolskiego. Rolniczka zdradziła, jakiego mężczyzny szuka oraz pokazała jak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia z gospodarstwa i domu Anny z "Rolnik szuka żony 10". 📢 Artur z "Rolnik szuka żony 10" ma ogromne gospodarstwo i imponujące maszyny. Tak mieszka i żyje na co dzień 3.12.2023 Zbliża się finał nowego sezonu "Rolnik szuka żony". Jednym z piątki bohaterów jest Artur z województwa mazowieckiego. 29-latek już po emisji "zerowego odcinka" został okrzyknięty najprzystojniejszym wśród wszystkich uczestników programu. Czym oczarował widzów? Zobaczcie, jakie ma gospodarstwo, czym się zajmuje oraz jak mieszka i żyje na co dzień Artur z "Rolnik szuka żony 10".

📢 Tak mieszka Sara z "Rolnik szuka żony". Wybranka Artura z Mazowsza pokazała wnętrza mieszkania i jak żyje na co dzień. Zobaczcie Sara pochodzi z Siedlec, ale na co dzień mieszka w Warszawie. W programie "Rolnik szuka żony 10" starała się zdobyć serce Artura z Mazowsza. I jak się okazało, piękna 23-latka oczarowała rolnika. To właśnie ją wybrał spośród trzech pań, które zaprosił do swojego gospodarstwa. W wyemitowanym w niedzielę odcinku programu Artur odwiedził Sarę w Warszawie i poznał jej mamę. Zobacz jak mieszka i żyje na co dzień piękna Sara. 📢 Radosny kiermasz w Koziej Woli. Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich „KWU-sie” sprzedały niemal wszystko (ZDJĘCIA) Niezliczona ilość ciast i ciasteczek, ozdoby choinkowe, stroiki, świąteczne wianuszki i mnóstwo innych przedmiotów wystawiły na Kiermaszu Bożonarodzeniowym w niedzielne popołudnie członkinie Koła Gospodyń Wiejskich „KWU-sie” w Koziej Woli. Goście wykupili niemal wszystko.

📢 Turniej imienia Kazimierza Paździora. Piękny boks w Radomiu, w wydaniu młodzieżowym. Zobacz zdjęcia Już po raz szesnasty w Radomiu odbył się turniej im. Kazimierza Paździora mistrza olimpijskiego z Rzymu. W sumie odbyło się ponad 40 walk. Emocji było bardzo dużo. 📢 Biesiada barbórkowa w Miedziance. Tak świętowano gminną Barbórkę oraz jubileusz 15-lecia Muzealnej Izby Górnictwa Kruszcowego W niedzielę, 3 grudnia w Miedziance w gminie Chęciny odbyła się piękna biesiada barbórkowa połączona z jubileuszem 15-lecia Muzealnej Izby Górnictwa Kruszcowego w Miedziance. Nie zabrakło radosnych występów artystycznych, gratulacji i życzeń oraz poczęstunku. Przed publicznością zaprezentowały się dzieci z lokalnych szkół, a także dorośli, którzy zaprosili do wspólnego odśpiewania pieśni górniczych i biesiadnych.

📢 50 Turniej Recytatorski imienia Leopolda Staffa w Skarżysku. Znamy laureatów W niedzielę 3 grudnia w Skarżysku - Kamiennej zakończył się jubileuszowy, 50 Ogólnopolski Turniej Recytatorski imienia Leopolda Staffa "O Gałązkę Wikliny". W prestiżowym konkursie wzięli udział najlepsi recytatorzy, świetnie wypadli artyści z naszego regionu. Rekordowa była pula nagród - ich łączna wartość to 30 tysięcy złotych.

📢 Wspaniały Jarmark Bożonarodzeniowy w Morawicy. Święty Mikołaj, świąteczne potrawy i cudna atmosfera - to tylko niektóre z atrakcji Już po raz drugi, w niedzielę 3 grudnia w Morawicy odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy. Cieszący się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców i wystawców pierwszy jarmark, po raz kolejny zawitał na plac przed Centrum Samorządowym. Wydarzeniu towarzyszyło spotkanie z Mikołajem, moc atrakcji dla dzieci i uroczyste "rozświetlenie miasta" świątecznymi iluminacjami. Zobaczcie na zdjęciach. 📢 Kardynał Kazimierz Nycz przewodniczył uroczystej mszy świętej w parafii świętej Jadwigi Królowej w Kielcach. Zobacz zdjęcia Kardynał Kazimierz Nycz w niedzielę przewodniczył uroczystej mszy świętej w parafii świętej Jadwigi Królowej w Kielcach. Poświęcił też ołtarz błogosławionej rodziny Ulmów. W Eucharystii wzięło udział wiele osób - parafian i gości. -To że skomasowało się tyle powodów i spraw do dziękczynienia świadczy o tym, że jesteście parafią żywą, w które wiele rzeczy się dzieje, a na niektóre z nich chcemy dziś zwrócić uwagę - mówił w homilii kardynał Nycz.

📢 Widzew vs Radomiak w cieniu tragedii i wielkiego skandalu. Kibic radomskiego klubu miał życzyć śmierć reanimowanej osobie! W 21 minucie sędzia meczu Widzewa Łódź z Radomiakiem Radom przerwał go, bowiem na trybunach trwała akcja reanimacyjna jednego z kibiców Widzewa. Znoszącego na noszach do karetki pogotowia fana w chamski i obrzydliwy sposób obrażał jeden z kibiców Radomiaka - "Zdychaj ku*wo."

📢 Znany trener piłkarski, były szkoleniowiec Korony Kielce Leszek Ojrzyński wziął ślub! W Rzeszowie powiedział sakramentalne "tak" Magdalenie Znany trener piłkarski Leszek Ojrzyński, który pracował w Koronie Kielce i kilku innych klubach ekstraklasy, w sobotę wziął ślub. W parafii pod wezwaniem świętego Jacka u ojców Dominikanów w Rzeszowie powiedział sakramentalne "tak" Magdalenie Majewskiej. 📢 Parafia świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Kielcach ma 40 lat. Uroczystej mszy świętej przewodniczył biskup Jan Piotrowski W parafii świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Kielcach odprawiona została msza święta dziękczynna z okazji 40. rocznicy powstania tej parafii. Przewodniczył jej biskup kielecki Jan Piotrowski, a koncelebrowało wielu kapłanów, również tych, którzy w ostatnich latach posługiwali w tej parafii.

📢 Charytatywny Kiermasz Bożonarodzeniowy w Skaryszewie. Można było kupić świąteczne ozdoby, był Mikołaj, zagrała kapela góralska Był Mikołaj, kolędowanie, stoiska ze świątecznymi cudeńkami, przyjechały foodtrucki ze świątecznym jedzeniem - to wszystko podczas Charytatywnego Kiermaszu Bożonarodzeniowego w Skaryszewie. W niedzielę 3 grudnia były też zbierane pieniądze dla Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu. 📢 5. Świętokrzyskie Targi Ślubne w Targach Kielce. Mnóstwo osób podziwiało suknie ślubne, wybierało obrączki i samochody Już po raz 5. w Targach Kielce odbywają się Targi Ślubne. To moment kiedy przyszli nowożeńcy mogą się zainspirować, wybrać ślubny zespół lub dj-a, suknię ślubną, garnitur, obrączki, samochód do ślubu, a także dopasować weselne menu. W niedzielę, 3 grudnia w Centrum Kongresowym Targów Kielce zarówno wystawców, którzy spełnią każde ślubne marzenie, jak i gości nie brakowało. Zobaczcie.

📢 Odbył się pierwszy turniej charytatywny "Dajemy Iskrę Nadziei". Pasjonaci piłki ręcznej zagrali w szczytnym celu W sobotę, 2 grudnia, w hali przy ulicy Krakowskiej odbyła się I edycja turnieju piłki ręcznej "Dajemy Iskrę Nadziei". Rywalizacja sportowa zeszła na drugi plan. Najważniejsza była zbiórka pieniędzy dla dzieci z Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej w II Klinice Pediatrii w Kielcach. Licytowano gadżety klubów Industrii i Korony Kielce, a także inne pamiątki. Nie zabrakło też wspaniałych gości.

📢 XX Parada Mikołajów przejechała przez zimowy Tarnobrzeg. Bajeczne wydarzenie w śnieżnej scenerii przyciągnęło tłumy. Zobacz zdjęcia Mikołaje opanowały Tarnobrzeg! W pierwszą grudniową niedzielę przez miasto w śniegu przejechała wielka jubileuszowa XX Parada Mikołajów budząc radość dzieci i dorosłych. Na Plac Bartosza Głowackiego tłumnie ściągnęli najmłodsi mieszkańcy, by powitać kawalkadę świątecznie przystrojonych pojazdów i otrzymać słodki prezent od Mikołaja. Na Rynku licytowano także stroiki i choinki na charytatywny cel.

📢 Świąteczne ozdoby na giełdzie w Miedzianej Górze w niedzielę, 3 grudnia. Do wyboru sporo reniferów, bałwany i Mikołaje Na giełdzie w Miedzianej Górze święta w pełni! W niedzielę, 3 grudnia nie brakowało sprzedawców oferujących światełka, iluminacje świąteczne, ozdoby, bombki na choinkę i wiele innych. Zobaczcie, co można było dostać. 📢 Zimowa giełda w Miedzianej Górze. Śnieg nie odstraszył kupujących Niedzielna giełda w Miedzianej Górze, jak co tydzień cieszyła się duża popularnością. 3 grudnia kupującym, którzy licznie stawili się na targowisku nie przeszkadzały nawet opady śniegu i zimowa aura. 📢 Finał 17. Choinki Życzeń w Tarnobrzegu. Rondo Choinki Życzeń znów odsłonięte, będą spektakle O godzinie 10.30 w niedzielę 3 grudnia w Tarnobrzegu po raz kolejny na jeden dzień Rondo Solidarności zmieniło nazwę na Rondo Choinki Życzeń. To znak, że rozpoczął się wielki 17. Finał Choinki Życzeń, charytatywnej akcji Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu na rzecz niepełnosprawnych dzieci.

📢 Ośrodek w Sielpi, pensjonat w Busku, stacja paliw w Opatowie. Co jeszcze na sprzedaż w Świętokrzyskiem? Tyle trzeba zapłacić Jeśli masz od kilku do kilkunastu milionów złotych na koncie, bardzo szybko możesz stać się właścicielem na przykład hotelu w Kielcach lub domu weselnego w regionie. Wśród inwestycyjnych ofert na sprzedaż w serwisie OTODOM w województwie świętokrzyskim są także biurowce, ośrodki wypoczynkowe i ogromne hale. Ile kosztują? Mówiąc wprost, niektóre ceny są zawrotne.

📢 Powiat opatowski zakupił Pałac Karskich we Włostowie. Czy odzyska dawny blask? Powiat opatowski kupił Pałac Karskich we Włostowie. Niezwykle piękny przed laty obiekt, który dziś popadł w ruinę, może odzyskać dawny blask. 📢 Intensywne opady śniegu w regionie świętokrzyskim. Trudne warunki na drogach, dużo wypadków Zima przypuściła atak w nocy z 1 na 2 grudnia. Opady śniegu zostaną towarzyszą mieszkańcom regionu świętokrzyskiego także od niedzielnego poranka, 3 grudnia. Służby radzą: jeśli nie musicie, nie wychodźcie z domów. Są wypadki i utrudnienia na drogach. Zobaczcie raport na bieżąco.

📢 Tarnobrzeg tonie w śniegu. Po długotrwałych opadach śniegu sytuacja jest trudna. Zobaczcie zdjęcia W nocy z soboty na niedzielę na północy Podkarpacia śnieg przestał padać, co umożliwiło służbom drogowym nareszcie podjąć skuteczne działania. Całonocna praca przyniosła efekty, choć nie wszędzie w niedzielny poranek jest jeszcze idealnie. 📢 Atak zimy i intensywne opady śniegu w regionie radomskim. Trudne warunki na drogach. Raport na bieżąco Zima przypuściła atak w nocy z 1 na 2 grudnia. Śnieg pada także w niedzielę, ale nie aż tak intensywnie, jak w sobotę. Służby radzą: jeśli nie musicie, nie wychodźcie z domów. Od sobotniego poranka notujemy duże utrudnienia na drogach, jest sporo kolizji. Zobaczcie raport na bieżąco. 📢 Wypadek zdarzył się w miejscowości Wężowiec w gminie Mogielnica. Trzy osoby zostały ranne W Wężowcu w gminie Mogielnica doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Trzy osoby zostały odwiezione do szpitala. Wypadek miał miejsce w fatalnych warunkach, w czasie intensywnych opadów śniegu.

📢 Groźny wypadek w Worowie, w gminie Grójec, samochód wypadł z krajowej trasy numer 50. Na drodze były utrudnienia w ruchu Na zaśnieżonej drodze numer 50 w Worowie, w gminie Grójec kierowca stracił panowanie nad samochodem i zjechał do rowu. Bardzo trudne warunki są na drogach w regionie radomskim. W nocy śnieg zalegał nawet na drogach krajowych. Uważajcie na siebie, jeśli nie musicie nie wyjeżdżajcie na trasy.

📢 Tak wyglądał pogrzeb Macieja Damięckiego ZDJĘCIA. Znanego aktora pożegnała rodzina i wiele znanych osobistości 3.12.2023 29 listopada odbył się pogrzeb Macieja Damięckiego. Tak wyglądało ostatnie pożegnanie znanego aktora... 📢 Świetny koncert Nocnego Kochanka w Targach Kielce. Publiczność szalała W sobotę 2 grudnia w Centrum Kongresowym Targów Kielce wystąpił topowy zespół Nocny Kochanek. "Zdrajcy Metalu" wystąpili w tym miejscu już po raz trzeci i jak zawsze dali świetny koncert. Publiczność bawiła się znakomicie.

📢 PKO BP Ekstraklasa. Po meczu z Lechem Poznań piłkarze Korony Kielce musieli przeskakiwać przez zaspy śnieżne, żeby dojść do kibiców Piłkarze Korony Kielce przegrali na Suzuki Arenie z Lechem Poznań 0:1 w meczu 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Po spotkaniu tradycyjnie podeszli do swoich kibiców, żeby pozować do zdjęć. Ale tym razem nie było to takie proste, bo musieli przeskoczyć przez zaspy śnieżne. 📢 PKO BP Ekstraklasa. Kibice na meczu Korona Kielce - Lech Poznań na Suzuki Arenie. Spotkanie odbyło się w zimowej scenerii. Zobacz zdjęcia Kibice, którzy w sobotni wieczór, mimo niekorzystnej pogody, wybrali się na Suzuki Arenę, żeby obejrzeć konfrontację Korony Kielce z Lechem Poznań, bardziej mogli się czuć jak na zawodach w skokach narciarskich niż na spotkaniu piłkarskim. Pojedynek 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy do końca stał pod znakiem zapytania. Głosy były podzielone, ostatecznie spotkanie doszło do skutku, a górą w nim był Kolejorz, który wygrał 1:0

📢 Dwa pierwsze, tegoroczne spektakle „Opowieści wigilijnej”, w sanktuarium, w Kałkowie W sobotę 2 grudnia, Amatorski Teatr Dramatyczny imienia księdza infułata Czesława Wali, w sanktuarium w Kałkowie, zagrał dwa pierwsze, tegoroczne przedstawienia „Opowieści wigilijnej”, według Karola Dickensa, przy pełnej widowni.

📢 PKO BP Ekstraklasa. Byliście na śnieżnym meczu Korona Kielce - Lech Poznań na Suzuki Arenie? Szukajcie się na zdjęciach Piłkarze Korony Kielce w 17. kolejce PKO BP Ekstraklasy przegrali na Suzuki Arenie z Lechem Poznań 0:1. Spotkanie toczyło się w anormalnych warunkach, w drugiej połowie zawodnicy grali w śniegu po kostki. Mimo fatalnej pogody spotkanie obejrzało 8763 osób. Mamy dla Was zdjęcia kibiców Korony z tego śnieżnego pojedynku. 📢 Industria Kielce pewnie pokonała na wyjeździe Chrobrego Głogów w ORLEN Superlidze. Koncert Alexa Dujszebajewa. Zapis relacji live Industria Kielce pokonała na wyjeździe KGHM Chrobrego Głogów 38:28 w meczu 14. kolejki ORLEN Superligi piłkarzy ręcznych. Zmagania odbywały się w Zielonej Górze, ponieważ hala gospodarzy nie była dostępna w terminie tego spotkania. Mistrzowie Polski pewnie zgarnęli komplet punktów. Świetny mecz w ataku zagrał Alex Dujszebajew - autor 8 trafień. Zobacz zapis relacji live z tego wydarzenia.

📢 Radomiak Radom wygrał z Widzewem Łódź! Byłeś na tym meczu? Zobacz zdjęcia kibiców Radomiak Radom fantastycznie spisał się w meczu PKO BP Ekstraklasy z Widzewem w Łodzi. Podopieczni nowego trenera Macieja Kędziorka wygrali 3:0. Zobaczcie, co działo się na trybunach. Mamy dla Was zdjęcia kibiców z tego emocjonującego spotkania. 📢 KS Warka najlepszy w Memoriale Władysława Kramczyka. Gratulował były selekcjoner. Zobacz zdjęcia Młodzi piłkarze Klubu Sportowego Warka, pokonując 3:2 Radomiaka Radom, triumfowali w sobotnim XII Memoriale Władysława Kramczyka. Impreza odbyła się w sobotę, 2 grudnia w Grójcu. Uczestnikom osobiście gratulował Jerzy Engel, były selekcjoner reprezentacji Polski. 📢 Śnieżny atak i decyzje sztabu kryzysowego w Tarnobrzegu: Straż Miejska pracuje przez całą dobę, strażacy odśnieżają osiedla. Zdjęcia Śnieżny atak zimy daje się we znaki mieszkańcom Podkarpacia. Prezydent Tarnobrzega zwołał w sobotni wieczór sztab kryzysowy, na którym podjęto decyzje mające wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i sytuację na drogach. Straż Miejska w Tarnobrzegu nie zakończy pracy w nocy - będzie dyżurować przez całą dobę, a do akcji odśnieżania osiedli skierowano jednostki ochotniczej straży pożarnej. Będzie łatwiej przejechać przez remontowane drogi w centrum.

📢 Boże Narodzenie 2023. Tu w Kielcach zamówisz catering na Wigilię i święta. Zobacz ofertę restauracji Wigilia i Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Warto wcześniej zacząć przygotowania do tego wyjątkowego czasu. Restauracje wychodzą naprzeciw zabieganym i oferują catering wigilijny oraz świąteczny. Sprawdźcie wcześniej, z jakich ofert można skorzystać. 📢 Kiermasz świąteczny w Gorzycach z Mikołajem. Kupisz tu rękodzieło, dekoracje, pyszności na świąteczny stół. Zobacz zdjęcia Za nami pierwszy dzień 9. Gorzyckiego Kiermaszu Świątecznego, na którym ozdoby i kulinarne pyszności oferuje blisko 50 wystawców. W niedzielę dalszy ciąg atrakcji w Technicznym Ogrodzie. Można będzie kupić dekoracje na choinkę, stroiki, upominki oraz potrawy, przetwory, wypieki oraz skorzystać z pomocy Mikołaja przy wręczaniu prezentów.

📢 Seniorzy z całej gminy Borkowice świętowali 7. Gminny Dzień Seniora. Zobaczcie zdjęcia Spora grupa seniorek i seniorów spotkała się w sobotę 25 listopada w szkole muzycznej w Ruszkowicach, w gminie Borkowice. Była okazja by porozmawiać, potańczyć, zabawić się na 7. już Gminnym Dniu Seniora.

📢 W Tarnobrzegu opady śniegu wstrzymały kursowanie autobusów komunikacji miejskiej. Sprawdź komunikat przewoźnika Mocno padający śnieg daje się we znaki kierowcom i powoduje problemy w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej w Tarnobrzegu. Firma MPK Tarnobrzeg poinformowała w sobotnie popołudnie, że z powodu trudnych warunków atmosferycznych odwołuje wszystkie kursy poza jednym wieczornym - linii numer 9. 📢 Prawie 800 kibiców Lecha Poznań pociągiem dotarło do Kielc. Pod eskortą policji zostali przewiezieni na Suzuki Arenę na mecz z Koroną Kielce Prawie 800 kibiców Lecha Poznań przyjechało do Kielc specjalnym pociągiem na mecz swojej drużyny z Koroną Kielce w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. Z dworca PKP autokarami zostali przewiezieni na Suzuki Arenę. O 20 rozpoczęło się spotkanie Korony Kielce z Lechem Poznań. 📢 Śnieżna zima w Stalowej Woli cieszy dzieci, ale drogowcy i kierowcy mają udrękę. Zobacz zdjęcia Mamy zimę w pełnej krasie, z dużymi opadami śniegu. Widoki są ośnieżonych drzew i krzewów są piękne, dzieci maja uciechę z jazdy na sankach i jabłuszkach, ale to czas udręki dla drogowców i kierowców.

📢 Prawie 30 kilometrów wyremontowanych dróg w gminie Wilczyce. Gdzie przeprowadzono remonty? Mieszkańcy gminy Wilczyce korzystają z prawie 30 kilometrów nowych dróg. Lokalny samorząd podsumował zakończone w ostatnich tygodniach inwestycje drogowe. O skali przeprowadzonych prac mówią liczby. Na remont dróg gmina przeznaczyła 30 milionów złotych, które otrzymała z Funduszu Polski Ład.

📢 Muzyczny Domaniów i wielkie tańczenie w Pałacu Domaniowskim. Warsztaty poprowadzili Jan Kliment i Lenka Klimentova. Zobacz zdjęcia Chcemy zarażać ludzi tańcem i pokazywać, że każdy może to robić - mówią Jan i Lenka Klimentovie, którzy poprowadzili warsztaty taneczne w Pałacu Domaniowskim pod Radomiem. Wzięło w nich udział 30 osób z całego Mazowsza. Kroków uczyły się panie i panowie w różnym wieku. Wszyscy świetnie się bawili i aktywnie spędzali czas. Wszystko w ramach "Muzycznego weekendu" w Domaniowie. na zakończenie wydarzenia zaśpiewa Ania Rusowicz.

📢 Enea Czarni przegrali z AZS-em. Dopingowałeś siatkarzom w piątkowy wieczór? Znajdź się na zdjęciach wykonanych przez Adama Kurasiewicza Siatkarze Enei Czarnych Radom doznali kolejnej bolesnej porażki. Tym razem okazali się być słabsi od akademików z Olsztyn. Dla czytelników Echa Dnia, mamy drugą galerię z trybun. Tym razem jej autorem jest Adam Kurasiewicz media manager klubu.

📢 Morsowanie nad zalewem Andrzejówka. Wieczorna kąpiel w czapkach Mikołaja. Zobaczcie zdjęcia W piątek 1 grudnia odbyło się wyjątkowe morsowanie nad zalewem Andrzejówka koło Chmielnika. Organizatorzy napisali: "Nie tylko świetna atmosfera towarzyszyła nam przez cały czas, ale także mikołajkowe wydanie Morsów w czapkach Świętego Mikołaja". Zobaczcie zdjęcia z wieczornego morsowania. 📢 Żywe Muzeum Bombki otwarto w Staszowie. Można tam zobaczyć prawdziwe świąteczne cuda! Kolejna niezwykła atrakcja na turystycznej mapie regionu. W Staszowie otwarto w piątek Żywe Muzeum Bombki. Postało przy słynnej fabryce bombek stworzonej przez Lucynę Gozdek i jej męża. W otwarciu uczestniczyło wieku wyjątkowych gości. Zobaczcie jakie cuda można zobaczyć w muzeum.

📢 Tanie domy w Świętokrzyskiem! Te nieruchomości kupisz w atrakcyjnej cenie. Licytacje komornicze w grudniu Szukasz domu w okazyjnej cenie? Pomysłem może być licytacja komornicza. Wybraliśmy kilkanaście licytacji, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach województwa świętokrzyskiego. Wszystkie wymienione nieruchomości można nabyć w bardzo korzystnych cenach. Jesteście ciekawi, ile kosztują wybrane domy? 📢 Cheerleaderki dały niesamowity pokaz na meczu Enea Czarnych Radom. Zobacz zdjęcia W przeciwieństwie do siatkarzy Enea Czarnych Radom, występujące w hali RCS cheerleaderki dały prawdziwy pokaz. Szkoda tylko, że ich występ fani mogli podziwiać tylko dwukrotnie, ale to zasługa zawodników, którzy przegrali w trzech setach. Zobacz niesamowity występ pięknych tancerek.

📢 W końcu sobota! Można pospać... i posprzątać. Zobacz memy o ulubionym dniu tygodnia wszystkich Polaków W końcu nadeszła wyczekiwana przez wszystkich sobota - dla większości Polaków dzień wolny od pracy, kojarzony także jako najlepszy termin na wszelkie imprezy, uwielbiany za możliwość odespania całego tygodnia wypełnionego obowiązkami w pracy, czy szkole. Ale ten dzień nie kojarzy nam się tylko z zabawą i wypoczynkiem. Zobaczcie najlepsze memy przygotowane przez niezawodnych internautów.

📢 Już niedługo święta! Oto najlepsze memy o przygotowaniach i porządkach przedświątecznych. Rozbawią Was do łez Przed nami najpiękniejszy czas w roku - Boże Narodzenie. Zanim to jednak nastąpi czekają nas do niego przygotowania a to już mniej przyjemny czas. Te memy to samo życie. 📢 Ta sukienka to hit na sylwestra i studniówkę. Oto najpiękniejsze modele Przed nami czas wielkich imprez sylwestrowych i studniówek. A w co się ubrać? Jaką sukienkę założyć? Oto najmodniejsze sukienki. 📢 Jakie ceny karpia przed świętami? Zapytaliśmy w Gospodarstwie Rybackim w Rytwianach Od wielu pokoleń karp jest jednym z najważniejszych dań wigilijnych i gości na stołach w wielu polskich domach. Właściciel Gospodarstwa Rybackiego w Rytwianach Wacław Szczoczarz zajmujący się od wielu lat hodowlą ryb zapewnia, że w tym roku karpia nie zabraknie, a cena, w porównaniu z ubiegłym rokiem, nie ulegnie zmianie.

📢 Znani na meczu Enea Czarni Radom - Indykpol AZS Olsztyn w Plus Lidze siatkarzy. Kto pojawił się na trybunach? Zobacz zdjęcia W piątek pierwszego grudnia siatkarze Enea Czarnych Radom przegrali 0:3 u siebie z Indykpol AZS Olsztyn. Na meczu pojawiło się wielu znanych ludzi ze świata sportu, czy polityki.

📢 Oto najdroższe domy na sprzedaż w Radomiu i okolicy. Tak mieszkają milionerzy w regionie radomskim. Zobaczcie zdjęcia Piękne i bardzo drogie nieruchomości z ogrodem, basenem czy salą balową. Łączy je duży metraż i ciekawe wnętrza. W dwóch słowach - są luksusowe. W regionie radomskim na sprzedaż jest kilkadziesiąt domów, których wartość wyceniono na minimum 2 miliony złotych. Te najdroższe to prawdziwe pałace. Zobaczcie nieruchomości w naszej galerii. 📢 Popularna drogeria sieci Rossmann powstaje w Miedzianej Górze. Kiedy otwarcie? Zobaczcie zdjęcia Wiemy jakie sklepy znajdą się w centrum handlowym przy ulicy Kieleckiej w Miedzianej Górze, którego budowa właśnie się zakończyła. Będzie tam popularna drogeria oraz market spożywczy ogólnopolskiej sieci. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, kiedy drogeria zostanie otwarta. 📢 Mariusz Berus prowadzi salon jubilerski w Kielcach blisko 50 lat. Na Dzień Jubilera zachwycił bardzo nietypową, frywolną biżuterią. Wideo W piątek, 1 grudnia, jubilerzy i złotnicy obchodzą swoje święto. Z tej okazji odwiedziliśmy kultowy salon jubilerski Prestige przy ulicy Sienkiewicza, działający na terenie naszego miasta już od lat 70-tych. Jak wyjaśnia jubiler Mariusz Berus taka praca musi być pasją, a jeszcze lepiej, kiedy człowiek sam tworzy biżuterię. Wtedy jubilerstwo to już sens życia. Pokazał nam też niezwykłą i dość frywolną kolekcję pierścionków stworzonych na specjalne zamówienie harleyowców. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 50 najzdolniejszych studentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach otrzymało stypendia z budżetu województwa 50 studentów czwartego, piątego i szóstego roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, otrzymało stypendia od Województwa Świętokrzyskiego. W piątek, 1 grudnia grupa najzdolniejszych, przyszłych lekarzy, których średnia ocen wyniosła minimum 4.48, podpisali umowy stypendialne z marszałkiem województwa Andrzejem Bętkowskim oraz wicemarszałkiem Markiem Bogusławskim, który także jest lekarzem.

📢 Okrutna choroba zabiera jej siły! Anna Misztal z Kielc walczy ze stwardnieniem zanikowym bocznym. Można pomóc 48-letnia Anna Misztal to wieloletni pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach. Mama dwójki dzieci i wspaniała żona. Dokładnie 17 maja 2022 roku choroba została zdiagnozowana — stwardnienie zanikowe boczne tak zwane SLA. Ta wiadomość ścięła z nóg całą rodzinę. Nadzieją jest lek dostępny jedynie w Ameryce. Możemy pomóc i wesprzeć Anię biorąc udział w kiermaszu słodkości i rozmaitości w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. 📢 Najnowsze oferty pracy w Grójcu i powiecie grójeckim. Kogo poszukują pracodawcy i ile dają zarobić? Prezentujemy oferty pracy, które dostępne są w grudniu 2023 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grójcu. Ułożyliśmy je rosnąco. Zaczynamy od tych, w których wysokość proponowanych zarobków jest najwyższa, kończąc na ofertach, w których zarobki są najniższe.

📢 Podkarpacie. Spotkanie Andrzejkowe seniorów z czterech gmin w ramach projektu „Aktywnym być - szczęśliwie żyć” „Aktywnym być - szczęśliwie żyć” to projekt realizowany przez Caritas Diecezji Sandomierskiej w ramach Programu Wieloletniego na Rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 – Edycja 2023, dofinansowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, który wspiera 120 osób z gmin Sandomierz, Rudnik nad Sanem, Bojanów i Modliborzyce. Kilka dni temu zorganziowano integracyjne Spotkanie Andrzejkowe.

📢 Zobacz najnowsze oferty pracy w Radomiu i powiecie radomskim. Kogo poszukują pracodawcy i ile dają zarobić? Sprawdź listę ofert W Radomiu i powiecie radomskim są zróżnicowane oferty pracy oferujące zarobki na rozmaitym poziomie. Prezentujemy oferty pracy, które dostępne są w grudniu 2023 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu. Zobacz, jacy pracownicy są poszukiwani oraz wymagania i proponowane wynagrodzenie.

📢 Blanka z "Rolnik szuka żony" wygląda zjawiskowo! Tak zmieniła się kandydatka na żonę Artura. Teraz może żałować, że ją odrzucił! Blanka Świercz z Szydłowca, po tym jak wzięła udział w popularnym hicie "Rolnik szuka żony", zyskała spore grono fanów. Widzowie pokochali ją za jej naturalność i poczucie humoru. Niestety nie została wybranką Artura z Mazowsza, ale przyjęła to z honorem i jak widać po jej nowych zdjęciach na Instagramie, nie rozpacza, a wręcz przeciwnie. Blanka niedawno pochwaliła się fotografiami z randki z nieznajomym mężczyzną, ale tego co pokazała w ostatnich dniach nikt się chyba nie spodziewał. 24-latka przeszła spektakularną metamorfozę i zmieniła się w prawdziwą piękność. Zobaczcie, jak teraz wygląda. 📢 Kibice na meczu Industria Kielce - Eurofarm Pelister w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych. Byłeś? Znajdź się na zdjęciach W czwartek 30 listopada piłkarze ręczni Industrii Kielce zagrali mecz dziewiątej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów z macedońskim Eurofarmem Pelister. Byłeś na tym spotkaniu? Znajdź się na naszych zdjęciach.

📢 XX Parada Mikołajów przejedzie przez Tarnobrzeg w niedzielę 3 grudnia. Jak dołączyć do kawalkady świątecznych pojazdów? Program, zdjęcia Parada Mikołajów po raz dwudziesty przejedzie przez Tarnobrzeg w niedzielę 3 grudnia. Stowarzyszenie Esteka zaprasza dzieci i dorosłych na Plac Bartosza Głowackiego, gdzie odbędzie się finał imprezy. Jak co roku za rysunki świąteczne Mikołaj i jego pomocnicy będą wręczać najmłodszym słodkie niespodzianki. Zobaczcie program tego wesołego wydarzenia. Chcesz pojechać w kawalkadzie? Skontaktuj się z organizatorami!

📢 Julia Piszczek z Radomia została Miss Nastolatek Social Mediów 2023. Pięknie prezentowała się w finale konkursu Julia Piszczek reprezentowała Radom podczas finału wyborów Polska Miss Nastolatek. 18-latka otrzymała tytuł Miss Nastolatek Social Mediów 2023. Zobaczcie na zdjęciach, jak prezentowała się podczas uroczystej gali. 📢 Udana potańcówka dla seniorów w Połańcu. Był poczęstunek i przeboje. Zobacz zdjęcia W środę, 29 listopada odbyła się potańcówka dla seniorów pod hasłem "Czterdziestolatek 20 lat później" w ramach projektu "Seniorzy z Energią". Tańce zostały zorganizowane w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Zobaczcie, jak bawili się uczestnicy.

📢 Otwarcie sklepu Społem przy ulicy Sowiej w Kielcach. Takie tłumy, że pracownicy musieli kierować ruchem! Zobaczcie zdjęcia Kielczanie uwielbiają sieć sklepów PSS Społem. Udowodnili to podczas otwarcia kolejnego takiego lokalu przy ulicy Sowiej w Kielcach. W środę, 29 listopada punktualnie o godzinie 9 drzwi sklepu zostały otwarte dla klientów, którzy na długo wcześniej ustawili się w kolejce do wejścia. Ilość osób przerosła oczekiwania i pracownicy musieli kierować ruchem, by każdy mógł w komfortowych warunkach oglądać i kupować. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Psy ze schroniska w Dyminach dostały nowe, piękne budy. Wyjątkowy gest firmy Balker z Kielc. Zobaczcie zdjęcia i film Fantastyczny prezent tuż przed Mikołajkami otrzymały psy ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach. Kielecka firma zajmująca się budową domów modułowych wykonała drewniane, ocieplane budy dla czworonogów. W poniedziałek, 27 listopada prezenty zostały dostarczone. Zobaczcie zdjęcia i film.

