Przegląd prasy 5.02.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gangsterzy poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Działali w zorganizowanych grupach przestępczych. Zobacz rysopisy”?

Prasówka 5.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gangsterzy poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Działali w zorganizowanych grupach przestępczych. Zobacz rysopisy Ci gangsterzy ścigani są artykułu 258 Kodeksu Karnego przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu. Sprawdź aktualne listy gończe. Może kogoś rozpoznasz? Jeśli tak, powiadom organy ścigania. Te osoby mogą być niebezpieczne!

📢 Kibicowałeś Hydrotruckowi Radom w meczu z Kotwicą Kołobrzeg? Znajdź się na zdjęciach W niedzielę wieczorem w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Narutowicza 9, koszykarze HYdrotrucku Radom rozegrali mecz pierwszej ligi z Kotwicą Kołobrzeg. 📢 Mister Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem. Zobacz zdjęcia kandydatów - część 2 Wybory Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najprzystojniejszego uczestnika tegorocznych studniówek w województwie świętokrzyskim. Nagrodzimy Mistera Studniówki 2024, ale Wicemisterów. Poznajcie kandydatów i zagłosujcie na faworyta. Oto część druga galerii naszych kandydatów.

Prasówka 5.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Powiatowy Dzień Babci i Dziadka z biskupem Marianem Florczykiem w Kielcach cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Było ponad 500 osób! Ponad 500 osób wzięło udział w drugim Powiatowym Dniu Babci i Dziadka, Osób Starszych i Samotnych, który w niedzielę odbył się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. W wydarzeniu tym uczestniczył ksiądz biskup Marian Florczyk.

📢 Turniej piłkarski Bundesliga Cup dla klubów klasy B w Radomiu. Zagrał Szymon Wydra, a dopingował Leandro Rossi. Zobacz zdjęcia W Radomiu rozegrany został trzeci turniej pod nazwą "Bundesliga Cup". W imprezie uczestniczyło 10 zespołów grających na co dzień w klasie B. 📢 Janusz Sochacki, wieloletni dyrektor Banku PKO BP w Sandomierzu odchodzi na emeryturę. Ależ to było pożegnanie! Mogłem odejść na emeryturę już dwa lata temu ale mając tak wspaniały zespół trudno mi było podjąć decyzję – przyznał Janusz Sochacki, dyrektor Banku PKO BP w Sandomierzu, który po 26 latach kierowania oddziałem odchodzi na emeryturę. Dyrektora żegnali współpracownicy i zespół z sandomierskiego oddziału, który na pożegnalne spotkanie przygotował swojemu dyrektorowi moc niespodzianek, w tym tort w kształcie „Echa Dnia”, który donosi o odejściu na emeryturę dyrektora Janusza Sochackiego.

📢 Moc dobroci i hojności na Balu Charytatywnym w Morawicy. Zobaczcie drugą część zdjęć - niesamowite licytacje i wielkie emocje Niesamowite emocje podczas licytacji, mnóstwo dobrych serc i piękna pomoc osobom potrzebującym. XII Bal Charytatywny w Morawicy tradycyjnie już przyciągnął wszystkich tych, którzy mają gorące serca i hojne portfele. W sobotę, 3 marca, na parkiecie sali bankietowo-konferencyjnej „Finezja” w Brzezinach bawiło się około 100 osób w tym wielu znanych z Kielc i powiatu kieleckiego. Zobaczcie drugą cześć zdjęć - z emocjonujących licytacji. 📢 Miss i Mister Studniówki 2024. Oto kandydatki i kandydaci do tytułu z balu Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej Wybieramy Miss i Mistera Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Świętokrzyskiem szukamy kandydatek i kandydatów do tego tytułu. Zobacz, jak prezentują się uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej. Zobaczcie ich zdjęcia.

📢 Raper Mata na studniówce V Liceum Ogólnokształcącego imienia Romualda Traugutta w Radomiu. Zaśpiewał dla maturzystów. Ale to było szaleństwo Idol młodego pokolenia, słynny raper Mata bawił się w sobotę 3 lutego na studniówce V Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi imienia Romualda Traugutta w Radomiu. Zobacz, jak muzyk skradł show na imprezie radomskich maturzystów. Mamy nowe zdjęcia i niesamowite filmy. 📢 25 lat Powiatu Kazimierskiego. Wielka uroczystość i mnóstwo gości. Wiele wyróżnień. Zobacz kto był W sobotę 3 lutego odbyło się w Kazimierzy Wielkiej uroczyste spotkanie z okazji 25-lecia Powiatu Kazimierskiego oraz samorządu powiatowego. W sali Kazimierskiego Ośrodka Kultury byli samorządowcy związani z powiatem, przedstawiciele gmin, regionów partnerskich, a także parlamentarzyści. Było wielkie święto.

📢 Poznaliśmy wyjątkowe Smaki Powiatu Radomskiego. Pierwsza nagroda starosty trafiła do Ludwinianek za pyszną pazibrodę W sobotę, 3 lutego w Folwarku Bancer w Modrzejowicach odbył się konkurs kulinarny pod nazwą “Smaki Powiatu”. Był to pierwszy z trzech tego typu konkursów i trzeba przyznać, że była to smaczna impreza.

📢 Wspaniała zabawa na Balu Charytatywnym w Morawicy! Zobaczcie pierwszą część zdjęć - tak goście szaleli na parkiecie XII Bal Charytatywny w Morawicy tradycyjnie już przyciągnął wszystkich tych, którzy mają gorące serca i hojne portfele. W sobotę, 3 marca, na parkiecie sali bankietowo-konferencyjnej „Finezja” w Brzezinach bawiło się około 100 osób. Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się wspaniałym polonezem, którego poprowadził burmistrz Miasta i Gminy Morawica Marian Buras z żoną Aliną. Zobaczcie pierwszą cześć zdjęć - ze wspaniałej zabawy na parkiecie. 📢 Poseł Rafał Weber i prezydent Lucjusz Nadbereżny bawili się na balu karnawałowym. Zobacz zdjęcia Jak karnawał, to karnawał! W przedostatnią sobotę karnawału 2024 poseł Rafał Weber ze Stalowej Woli oraz jego wieloletni przyjaciel, prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, wraz z małżonkami postanowili wspólnie pobawić się balu karnawałowym. Na wspólne spędzenie ostatków wybrali Oficynę Pałacową Ordynata w Stalowej Woli.

📢 Nalot Morsów na Łysicę odbył się po raz czwarty. Wzięło w nim udział 160 osób z całej Polski. W szortach weszli Łysicę! 160 osób z całej Polski wzięło udział w IV Nalocie Morsów na Łysicę, które odbyło się w niedzielę, 4 lutego. Dwudniowy zlot zakończy morsowanie w zalewie w Wilkowie w gminie Bodzentyn. 📢 Miss i Mister Studniówki 2024. Oto kandydatki i kandydaci do tytułu z balu V Liceum Ogólnokształcącego imienia Romualda Traugutta w Radomiu Wybieramy Miss i Mistera Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Radomiu i regionie szukamy kandydatek i kandydatów do tego tytułu. Zobacz, jak prezentują się uczniowie z V Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami Dwujęzycznymi imienia Romualda Traugutta w Radomiu.

📢 Droga krajowa numer 74 zablokowana. W ogniu stanął samochód osobowy Zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego na drodze krajowej numer 74 na odcinku między Rudą Maleniecką a miejscowością Koliszowy koneckie służby dostały w niedzielę, 4 lutego około godziny 11.

📢 Studniówka 2024. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Kozienicach bawili się w Domu Weselnym Castello W sobotę, 3 lutego o godzinie 19 rozpoczął się bal maturalny uczniów I Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Czarnieckiego w Kozienicach. 📢 Oto najlepsze domy weselne w Świętokrzyskiem. Tu zorganizujesz przyjęcie jak z bajki! Zobacz TOP 20 Ślub i wesele to jedne z najważniejszych uroczystości w życiu pary. Myśl, gdzie zorganizować idealne przyjęcie spędza sen z powiek wielu z nich. W województwie świętokrzyskim wybór sal weselnych jest ogromny. Aby pomóc Wam w podjęciu decyzji prezentujemy TOP 20 najlepiej ocenianych domów i sal weselny w Świętokrzyskiem. Pod uwagę wzięliśmy także liczbę wystawionych opinii. Zobaczcie, które miejsca wzbudziły zachwyt gości i dlaczego. 📢 Super zabawa z zespołem Daj to głośniej w Brzozowej. W Lux Clubie było gorąco. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 27 stycznia w Lux Clubie zagral zespół Daj to głośniej. Były największe hity, szalone tańce i zabawa do rana.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich. Zobacz nowe zdjęcia W sobotę, 4 lutego miała miejsce studniówka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich. Zobaczcie nowe zdjęcia z balu. 📢 Śmieszne memy o Kielcach i regionie. Tak śmieją się z nas internauci! Co ich bawi? Zobaczcie śmieszne memy o Kielcach i regionie Świętokrzyskim. Jak stolicę województwa widzą internauci? A jak śmieją się z innych miast w regionie? Na tapet trafiły między innymi Starachowice, Jędrzejów czy podkielecki ... Oto memy i śmieszne obrazki o Kielcach i województwie świętokrzyskim.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół imienia Wincentego Witosa w Jasieńcu. To był fantastyczny bal Studniówka Zespołu Szkół imienia Wincentego Witosa w Jasieńcu odbyła się w sobotę 3 lutego w Hotelu Chynów w Chynowie.

📢 Istne szaleństwo na studniówce Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach. Młodzież dała czadu! Zobaczcie zdjęcia z nieoficjalnej części balu Niesamowita energia, istne szaleństwo, iskry na parkiecie. Tak w skrócie można opisać nieoficjalną cześć studniówki maturzystek i maturzystów Zespołu Szkół Informatycznych imienia generała Józefa Hauke-Bosaka w Kielcach. Młodzież bawiła się w Hotelu Dyminy w sobotę, 3 lutego. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej. Kapitalna zabawa. Toast i szaleństwo na parkiecie! Zobacz zdjęcia Jedną ze szkół, która w sobotę, 3 lutego przeżywała swój niezapomniany bal studniówkowy był Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej. Po pięknej części oficjalnej z dostojnym polonezem, przyszedł czas na toast, a następnie szampańską zabawę. To, co działo się na parkiecie, porwałoby do tańca nawet najbardziej zniechęconych. Koniecznie zobaczcie zdjęcia!

📢 Burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek spotkał się z lokalnymi przedsiębiorcami. Dyskutowano o planach na przyszłość Samorządowe Centrum Kultury w Sędziszowie, w piątek 26 stycznia, gościło w swoich program lokalnych przedsiębiorców z terenu gminy Sędziszów na spotkaniu noworocznym z burmistrzem Wacławem Szarkiem. Podczas tego corocznego spotkania przedstawiane są plany na przyszłość gminy oraz prezentowane jest podsumowanie inwestycji wykonanych podczas dotychczasowej kadencji. 📢 Świetna zabawa z Matą na studniówce V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi imienia Romualda Traugutta w Radomiu Szalona zabawa na studniówce z Matą! Słynny polski raper pojawił się na balu maturzystów V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi imienia Romualda Traugutta w Radomiu i mnóstwo osób chciało zrobić sobie z nim zdjęcia. Zobaczcie. 📢 Niezapomniana studniówka 2024 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach. Piękny bal w Restauracji pod sosnami. Zobacz zdjęcia W sobotę, 3 lutego swój niezapomniany bal studniówkowy przeżywali uczniowie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach. Symboliczne sto dni do matury "odliczali" w starachowickiej Restauracji Pod sosnami. Był szyk, wspaniałe kreacje, idealnie skrojone garnitury i uśmiechy na twarzach wszystkich maturzystów oraz osób im towarzyszących.

📢 Studniówka 2024 I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu. Kameralnie i do białego rana bawili się maturzyści W sobotę, 3 lutego odbyły się kolejne studniówki 2024 w naszym regionie. Jedną ze szkół, która bawiła się tego dnia było I Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Radomiu. Mimo kameralnej atmosfery zabawa trwała w najlepsze. Zobacz zdjęcia.

📢 Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem. Zobacz relacje, zdjęcia i filmy z piątku i soboty, drugi i trzeci lutego Kolejny studniówkowy weekend w Świętokrzyskiem. W dniach drugi-trzeci lutego bawili się maturzyści z Kielc oraz z powiatów: kieleckiego, starachowickiego, staszowskiego, sandomierskiego, ostrowieckiego i skarżyskiego. Byliśmy na każdym balu! Zobaczcie zdjęcia i filmy ze studniówek, które organizowano w piątek i sobotę, drugiego i trzeciego. Oto nasze relacje, zdjęcia i filmy.

📢 Studniówka 2024 II Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Śniadeckiego w Kielcach. Młodzież szalała na studniówce! Parkiet iskrzył, zdjęcia Do białego rana w dyskotekowych, popowych i rockowych rytmach, przy najnowszych przebojach, ale i ponadczasowych hitach kultowych zespołów! Trzeba przyznać, że młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Śniadeckiego w Kielcach i I Społecznego Liceum Mikołaja Reja w Kielcach potrafi bawić się rewelacyjnie. Zobaczcie zdjęcia z nieoficjalnej części studniówki zorganizowanej w sobotę, 3 lutego w Hotelu Binkowski w Kielcach.

📢 Niezwykła studniówka 2024 Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej. Przepiękny polonez i wspaniałe kreacje. Zobacz zdjęcia Uczniowie klas maturalnych z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej świętowali symboliczne sto dni do matury. Niezapomniany bal studniówkowy odbył się w Hotelu Paradiso w Suchedniowie. Rodzice, nauczyciele, zaproszeni goście i osoby towarzyszące, wprost nie mogli się napatrzeć na przepięknie prezentującą się młodzież.

📢 Studniówka 2024 Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu. Maturzyści bawili się w Ceglanych Kątach. Zobacz zdjęcia Studniówka Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu odbyła się w murach Gościńca Ceglane Kąty w Dwikozach. Były przejmujące życzenia siostry dyrektor i piękny polonez. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Piotr Salata w półfinale The Voice Senior. Czarował głosem w etapie Sing off Piotr Salata z Końskich przeszedł do półfinału programu The Voice Senior. Posłuchajcie, jak zaśpiewał "Save the Last Dance for Me" w sobotnim odcinku, 3 lutego. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu. Efektowny polonez, wspaniała zabawa. Zobacz zdjęcia W gościnnych progach Rezydencji w Lenarczycach w sobotę, trzeciego lutegom swój bal studniówkowy mieli tegoroczni maturzyści Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu - Mokoszynie. Ta studniówka na długo zapadnie wszystkim uczestnikom w pamięć.

📢 Niezapomniana studniówka 2024 Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach. Zobaczcie zdjęcia z magicznej nocy To była wspaniała noc! Polonez, tańce na parkiecie, zdjęcia na ściance i świetna zabawa. Tak właśnie wyglądała studniówka maturzystek i maturzystów Zespołu Szkół Informatycznych imienia generała Józefa Hauke-Bosaka w Kielcach. Młodzież bawiła się w Hotelu Dyminy w sobotę, 3 lutego. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Studniówka 2024 V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi imienia Romualda Traugutta w Radomiu. Piękny polonez. Zobacz zdjęcia W sobotę trzeciego lutego maturzyści z V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi imienia Romualda Traugutta w Radomiu bawili się w Pałacu Aleksandra mieszczącym się w podradomskim Kiedrzyniu. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół imienia Stanisława Staszica w Staszowie. Bal maturzystów w Pałacu w Konarach W sobotni wieczór maturzyści Zespołu Szkół imienia Stanisława Staszica w Staszowie świętują swoją studniówkę. Na balu w Pałacu w Konarach bawią się uczniowie czterech klas technikum popularnych "Koszarów". Zobaczcie zdjęcia z wyjątkowego wydarzenia!

📢 Kibice Industrii Kielce na wyjazdowym meczu z Grupą Azoty Unią Tarnów w Orlen Superlidze. Po spotkaniu zawodnicy podziękowali za doping! Piłkarze ręczni Industrii Kielce w 18. serii Orlen Superligi pewnie wygrali z Grupą Azoty Unią Tarnów 39:26. W tym wyjazdowym pojedynku mieli doping swoich kibiców, za który podziękowali po zakończeniu spotkania.

📢 Wspaniała studniówka maturzystów z Liceum Ogólnokształcącego w Grębowie. Piękny polonez i zdjęcia na ściance. Zobacz zdjęcia W gościnnych progach zajazdu Villa Anna w Tarnobrzegu - Wielowsi, w sobotni wieczór 3 lutego swój bal studniówkowy rozpoczęli tegoroczni maturzyści Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących imienia profesora Stanisława Bąka w Grębowie (powiat tarnobrzeski). 📢 Studniówka 2024 II Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Śniadeckiego w Kielcach. Polonez robił wrażenie! Zobaczcie zdjęcia Studniówka II Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Śniadeckiego w Kielcach odbyła się w sobotę, 3 lutego, w Hotelu Binkowski. Razem uczniami "Śniadka" bawiła się też młodzież I Społecznego Liceum Mikołaja Reja w Kielcach. Zobaczcie zdjęcia z oficjalnej części balu.

📢 Ogromna tragedia w Zbludowicach w powiecie buskim. W dramatycznych okolicznościach w wypadku zginęła kobieta rozwożąca mleko Tragedia w Zbludowicach pod Buskiem. W sobotę po południu kobietę rozwożącą mleko przycisnął jej własny samochód. Chociaż od razu została zabrana do szpitala, niestety jej życia nie udało się uratować. 📢 Świetlica wiejska w Usarzowie w gminie Lipnik uroczyście otwarta. Jest plac zabaw, siłownia i kaplica. Zobacz zdjęcia Uroczyste otwarcie świetlicy w Usarzowie w gminie Lipnik odbyło się w sobotę, 3 lutego i było prawdziwym świętem dla lokalnej społeczności. Jest plac zabaw, siłownia i kaplica. Zobacz zdjęcia z otwarcia.

📢 Studniówka 2024 IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach. Ależ to była zabawa! Zobaczcie nowe zdjęcia W piątek drugiego lutego hotelu Binkowski odbyła się świetna studniówka IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach. Ależ to była zabawa! Zobaczcie nowe zdjęcia.

📢 Trwa budowa obwodnicy Lipska. Nie uda się dotrzymać pierwotnego terminu. Wzrosły też koszty inwestycji. Zobacz zdjęcia Na ponad 25 procent Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szacuje postępy budowy obwodnicy Lipska. Na miejscu cały czas pracuje ciężki sprzęt. W układzie północ-południe ma tu powstać trasa o długości 6,4 kilometra. Wiadomo już, że nie trasą nie pojedziemy w połowie 2024 roku. Firma Budimex podpisała z GDDKiA aneks, na mocy którego przedłużony został termin oddania inwestycji do użytku. Wzrosły też koszty. 📢 Uczniowie "Plastyka" prezentują wystawę w „Szklanym Domu” w Ciekotach. Zobacz zdjęcia z wernisażu „Impresje świętokrzyskie” to tytuł wystawy prac uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach, którą można oglądać Galerii Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach. 📢 Najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Miastowi są po prostu bezczelni! Nadeszła zima, ale wielu rolników wciąż jeszcze ma ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu. To był fantastyczny bal. Parkiet płonął! Zobacz zdjęcia Piękna i niezwykle efektowna studniówka w radomskim Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu odbyła się w piątek, 2 lutego. Parkiet płonął podczas zabawy przyszłych maturzystów, a o oprawę muzyczną zadbał zespół Mixtura. 📢 Miss i Mister Studniówki 2024. Oto kandydaci i kandydatki do tytułu z IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach Wybieramy Miss i Mistera Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Świętokrzyskiem szukać będziemy kandydatek i kandydatów do tego tytułu. Zobacz, jak prezentują się uczniowie z IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach. Mają szansę na wygraną? Zapraszamy do galerii. 📢 Szalona zabawa na studniówce IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach po części oficjalnej. Aż parkiet dudnił! Zobaczcie zdjęcia Ależ niezapomniana noc! Tańce na parkiecie, zdjęcia na ściance i świetna zabawa do białego rana. Tak właśnie wyglądała studniówka maturzystek i maturzystów IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach zorganizowana w piątek, 2 lutego w Hotelu Binkowski w Kielcach. Zobaczcie na zdjęciach, jak młodzież i cała społeczność szkolna szaleli na parkiecie.

📢 Bal Słowackiego 2024 w Skarżysku - Kamiennej. Bawiła się młodzież z całego powiatu. Mamy dużo zdjęć W piątek, 2 lutego w I Liceum imienia Juliusza Słowackiego w Skarżysku - Kamiennej odbył się doroczny bal. Wzięło w nim udział kilkuset młodych ludzi z całego powiatu. Zobacz zdjęcia z niesamowitej imprezy. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół imienia Armii Krajowej Obwodu Głuszec-Grójec. Był piękny polonez i zabawa. Zobaczcie zdjęcia W piątek, 2 lutego odbył się bal studniówkowy Zespołu Szkół imienia Armii Krajowej Obwodu Głuszec-Grójec w Grójcu. Studniówkę rozpoczęło piękne powitanie i wspaniały polonez.

📢 Studniówka 2024 IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach. Kilkaset osób w widowiskowym Polonezie! Zobaczcie zdjęcia W piątek, 2 lutego, w Hotelu Binkowski w Kielcach odbyła się studniówka IV Liceum Ogólnokształcącego. Polonez był niezwykle widowiskowy i elegancki. Na parkiecie wspaniale zaprezentowało się kilkaset osób. Zobaczcie zdjęcia z oficjalnej części studniówki IV Liceum w Kielcach.

📢 30. Plebiscyt Sportowy Echa Dnia Radomskiego. Poznaj laureatów w Radomiu i powiatach regionu. Zdjęcia, wyniki Podczas jubileuszowej gali z okazji 30. Plebiscytu Sportowego Echa Dnia Radomskiego poznaliśmy najlepszych trenerów, sportowców i drużyny. Sprawdź, kto okazał się najlepszy w Radomiu i każdym powiecie regionu radomskiego. Oto wyniki.

📢 Studniówka 2024. Piękna zabawa maturzystów z Zespołu Szkół numer 1 imienia Jana Pawła II w Przysusze. Zobaczcie zdjęcia Studniówka Zespołu Szkół numer 1 w Przysusze rozpoczęła się w piątek 2 lutego w Zajeździe Lwowskim w Klwowie od poloneza. Potem rozpoczęła się szampańska zabawa. Maturzyści i nauczyciele bawili się na sto dni przed majowymi egzaminami. 📢 Nida wylała w gminie Nowy Korczyn. Tysiąc hektarów pod wodą. Zobacz zdjęcia z drona Przez ostatnie roztopy rzeka Nida wystąpiła z brzegów. W gminie Nowy Korczyn w powiecie buskim pod wodą było w piątek blisko tysiąc hektarów. Straż pożarna na razie nie odnotowała poważniejszych interwencji. Zobaczcie zdjęcia z drona.

📢 Uroczysty jubileusz 100-lecia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach. Odznaczono pracowników Uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy na wejściu, przed siedzibą Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach, otworzyło obchody jubileuszu 100-lecia firmy. Były najważniejsze osoby obecnej władzy w województwie świętokrzyskim, w powiecie starachowickim i w mieście Starachowice. 📢 Nida wystąpiła z brzegów. Nowe zdjęcia z okolic Pińczowa. Zobacz W skutek topnienia śniegów rzeka Nida w powiecie pińczowskim znacznie zwiększyła swoją objętość i wystąpiła z brzegów. Zalane są całe połacie łąk i pól. Zobaczcie nowe zdjęcia z okolic Pińczowa. 📢 3 lutego - Międzynarodowy Dzień Golden Retrievera. Te memy to sama słodycz! 3 lutego to w kalendarzu świąt nietypowych Międzynarodowy Dzień Golden Retrievera. Zobacz najsłodsze memy z tymi ślicznymi psiakami w roli głównej.

📢 N-Park w Tarnobrzegu pnie się w górę. Będzie tu także sklep Leroy Merlin. Kiedy zrobimy zakupy w nowym parku handlowym? Zobacz zdjęcia W Tarnobrzegu powstaje N-Park, pierwsze duże centrum handlowe w mieście. Inwestorem jest firma Napollo. Otwarcie parku handlowego ze sklepami znanych marek, obok którego znajdzie się także market budowlany Leroy Merlin, zaplanowano na jesień 2024 roku. Do tego czasu na ulicy Sienkiewicza powstanie rondo. Zobaczcie wizualizacje i zdjęcia placu budowy.

📢 72. Plebiscyt Sportowy Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 2023. Tak gwiazdy sportu i zaproszeni goście pozowali do zdjęć na ściance Echa Dnia Jak zawsze laureaci Plebiscytu Sportowego Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 2023 i zaproszeni goście na pamiątkę robili sobie zdjęcia na ściance Echa Dnia. Pozowali na niej zawodnicy Industrii Kielce, piłkarze Korony Kielce, laureaci z innych dyscyplin i zaproszeni goście. Żony i partnerki sportowców też chętnie pozowały do zdjęć.

📢 McDonald's i markety powstaną przy wjeździe do Kielc od Morawicy. Zobacz zdjęcia z drona Na ulicy Ściegiennego w Kielcach, tuż przy wjeździe do Kielc od strony Morawicy szykują się wielkie inwestycje. Obok terenu przewidzianego pod zabudowę przemysłowo – magazynową ma powstać restauracja McDonald's i markety różnych branż.

📢 Nida wylała w Pińczowie. Rzeka jest potężna, a widok niesamowity. Zobaczcie nowe zdjęcia Wskutek topnienia śniegu Nida w Pińczowie wezbrała i zalała podmiejskie łąki. Widok jest naprawdę niesamowity. Zobaczcie na zdjęciach. 📢 Ależ oni się kochają! 26 par z gminy Zagnańsk świętowało Złote Gody. Nie do wiary, co jest receptą na tak wspaniały małżeński staż Każdy ma inną receptę na wspólne życie. Jedni nigdy się nie kłócą, a drudzy wręcz przeciwnie - uwielbiają to robić, żeby potem... była okazja do godzenia. W środę, 31 stycznia pary z gminy Zagnańsk świętowały Złote Gody. Zobaczcie zdjęcia i film z uroczystości na której nie brakowało świetnego humoru i radości życia.

