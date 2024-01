Przegląd prasy (6.01.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Studniówka 2024 w XI Liceum Ogólnokształcącym Staszica w Radomiu była niesamowita! Zobacz zdjęcia z fantastycznej zabawy”?

Prasówka 6.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Studniówka 2024 w XI Liceum Ogólnokształcącym Staszica w Radomiu była niesamowita! Zobacz zdjęcia z fantastycznej zabawy Zabawa w radomskim XI Liceum Ogólnokształcącym zainaugurowała sezon studniówkowy w Radomiu i regionie. Bawiło się 95 uczniów, a o oprawę muzyczną zadbał DJ Maciek. Impreza odbyła się w Dworku Saskim.

📢 Studniówka 2024 w VI Liceum imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Wspaniała zabawa Hotelu Rubin w Kiełbowie Starym 5 stycznia ruszyły pierwsze studniówki 2024 w regionie radomskim. Wśród maturzystów, którzy bawili się jako pierwsi znaleźli się uczniowie z VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. To była niesamowita zabawa.

📢 Tak żyje i mieszka Maciej Zakościelny z rodziną. Oto jak wygląda jego piękny dom. Zobaczcie zdjęcia Maciej Zakościelny to popularny w całej Polsce aktor pochodzący ze Stalowej Woli. Na co dzień mieszka razem z Pauliną Wyką i dziećmi w pięknym domu w Warszawie. Zobaczcie, jak się prezentuje ich mieszkanie i jak wygląda prywatne życie Macieja Zakościelnego.

Prasówka 6.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pożar pryzmy słomy w Kurozwękach w powiecie staszowskim. Do walki z ogniem ruszyło kilkudziesięciu strażaków. Zobacz zdjęcia Blisko 40 strażaków walczyło w piątkowy wieczór z pożarem sterty balotów słomy w Kurozwękach w powiecie staszowskim. Zgłoszenie, po którym do akcji ruszyło dziewięć zastępów, wpłynęło krótko po godzinie 19.30.

📢 Studniówka 2024 w XI Liceum Ogólnokształcącym Stanisława Staszica w Radomiu. Wspaniała zabawa, uroczysty polonez. Zobacz zdjęcia i wideo Wspaniała zabawa uczniów XI Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica w Radomiu podczas studniówki! Piątkowa impreza w Dworku Saskim w Radomiu zainaugurowana została tradycyjnym polonezem. Zobacz wideo i zdjęcia. 📢 Te wsie w Świętokrzyskiem dawniej były miastami. Straciły jednak prawa miejskie. Nie spodziewacie się, jak ich dużo W województwie świętokrzyskim nie brakuje wsi i małych miejscowości, które kiedyś nosiły zaszczytne miano miast. Utraciły je jednak z różnych powodów, w trakcie wielu historycznych zawirowań na terenie naszego kraju. Od 1 stycznia 2024 prawa miejskie odzyskały dwie świętokrzyskie miejscowości - Gowarczów w powiecie koneckim oraz Bogoria w powiecie staszowskim. Sprawdź, jakie miejscowości nosiły niegdyś miano miast na terenie naszego regionu. Nie spodziewacie się, jak ich dużo!

📢 Studniówka 2024 VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Piękny polonez i powitanie. Zobacz zdjęcia W piątek, 5 stycznia ruszyły pierwsze studniówki 2023 w regionie radomskim. Jedną ze szkół, która przeżywa w piątek ten wyjątkowy wieczór jest VI Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Studniówkę rozpoczęły piękne powitanie i wspaniały polonez. Na studniówce obecni są prezydent Radosław Witkowski i wiceprezydent Katarzyna Kalinowska. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Świąteczno-noworoczne spotkanie działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kielcach. Było 600 osób! Gościem wicepremier Kosiniak-Kamysz W piątek, 5 stycznia w Grand Hotelu w Kielcach odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego z województwa świętokrzyskiego. Do Kielc przyjechał prezes ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i Minister Obrony Narodowej i świętokrzyski poseł, od niedawna minister rolnictwa Czesław Siekierski. Kosiniak-Kamysz dziękował wszystkim działaczom i wyborcom. Na sali było około 600 osób. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania opłatkowego działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kielcach.

📢 Wielkie pieczenie szczodraków w Tarnobrzegu na święto Trzech Króli. Armia wolontariuszy w akcji pomocy niepełnosprawnym braciom. Zobacz! W Tarnobrzegu trwa wielkie pieczenie szczodraków, które będzie można kupić w święto Trzech Króli na Rynku i przed kościołami. W akcję zaangażowana jest armia wolontariuszy - stowarzyszenie Dolina Smaku, młodzież i nauczyciele tarnobrzeskiej "Prymasówki", czyli Zespołu Szkół numer 1 oraz mieszkańcy. Bułeczki szczęścia są wyrazem podziękowania dla osób wspierających rehabilitację i leczenie Karola i Piotra Rzepeckich z Tarnobrzega. 📢 Nie żyje Witold Mikołajczuk znany jako Witek Muzyk Ulicy. Był związany z Ostrowcem i Bałtowem W czwartek 4 stycznia 2024 roku odszedł Witold Mikołajczuk znany jako Witek Muzyk Ulicy - kompozytor, wokalista, akordeonista i autor tekstów. Był związany z Ostrowcem Świętokrzyskim i Bałtowem.

📢 Biskup kielecki Jan Piotrowski skończył 5 stycznia 71 lat. Było urodzinowe "sto lat". Zobacz film Biskup kielecki Jan Piotrowski spotkał się w piątek, piątego stycznia, z przedstawicielami Świętokrzyskiej „Solidarności” na opłatku. W trakcie spotkania związkowcy zaśpiewali biskupowi "sto lat".

📢 Świąteczno-noworoczne spotkanie marszałka województwa ze świętokrzyskimi dziennikarzami. Kolędy, życzenia, poczęstunek i lampka szampana Jak co roku Świętokrzyski Urząd Marszałkowski organizuje uroczyste spotkanie dla regionalnych mediów, by podsumować rok i podziękować dziennikarzom za ich pracę. W piątek, 5 stycznia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach po raz kolejny dziennikarze, redaktorzy i pracownicy mediów spędzili czas w towarzystwie przedstawicieli urzędu. Zobacz zdjęcia z wydarzenia. 📢 Grzegorz Napiórkowski został nowym komendantem wojewódzkim świętokrzyskiej policji. Zastąpił Jarosława Kaletę. Zobacz zdjęcia Świętokrzyska policja ma od piątku 5 stycznia nowego komendanta wojewódzkiego, to inspektor Grzegorz Napiórkowski. Potwierdziły się nieoficjalne informacje, które portal echodnia.eu przekazywał już w czwartek. 📢 Nowe mieszkanie gwiazdy programu Rolnik szuka żony. Tak mieszka i żyje Elżbieta Czabator. Są luksusy? Zobaczcie zdjęcia wnętrz Sprzedała ogromną posiadłość w Świętokrzyskiem i wyprowadziła się do 65-metrowego mieszkania w Piotrkowie Trybunalskim. Elżbieta Czabator, gwiazda 8. edycji programu „Rolnik szuka żony” zupełnie zmieniła swoje życie. Zobaczcie na zdjęciach, jak prezentuje się nowe mieszkanie Elżbiety z programu „Rolnik szuka żony 8”.

📢 Spotkanie opłatkowe Świętokrzyskiej „Solidarności” z biskupem Janem Piotrowskim w Kielcach. Byli działacze z całego regionu. Zobacz zdjęcia W piątek, 5 stycznia w hotelu DAL w Kielcach świętokrzyska „Solidarność” zorganizowała regionalne spotkanie opłatkowe. Podczas spotkania troje działaczy związkowych z regionu uhonorowano tytułem Zasłużony dla związku „Solidarność”. Wyróżnienia wręczył przewodniczący Komisji Krajowej związku "Solidarność" Piotr Duda.

📢 Sandomierska giełda owocowo – warzywna po remoncie. Jest sporo nowości i udogodnień Skanowanie rejestracji wjeżdżających samochodów, nowe zaplecze socjalne, nagłośnienie, monitoring, ogrodzenie i wiele innych nowości pojawiło się na odremontowanym placu, na którym działa giełda owocowo – warzywna w Sandomierzu. Sandomierska giełda owocowo - warzywna to jeden z największych rolnych rynków hurtowych w południowo-wschodniej części naszego kraju, dzięki której co roku do budżetu miasta wpływa około pięć milionów złotych.

📢 "Prawdziwe Betlejem" w Kochanach. To niepowtarzalny, prawdopodobnie największy w Polsce spektakl bożonarodzeniowy. Zobaczcie zdjęcia Już od dziesięciu lat w śródleśnej osadzie Kochany (powiat stalowowolski), na terenie 20-hektarowej posiadłości państwa Koczwarów, powołane przez nich Jastkowickie Stowarzyszenie Dziedzictwo i Pamięć organizuje w okresie bożonarodzeniowym niezwykłe wydarzenie - "Prawdziwe Betlejem w Kochanach". To jasełka, jakich nigdzie w kraju nie można obejrzeć.

📢 Zwyciężczyni "Top Model" Klaudia Nieścior z Tarnobrzega w nowym show TVN "Królowa Przetrwania". Była rywalizacja w błocie i wielkie emocje Zwyciężczyni 11. edycji "Top Model", Klaudia Nieścior z Tarnobrzega bierze udział w show telewizji TVN 7 - "Królowa przetrwania". 23 - latka, razem z dwunastoma kobietami znanymi z social mediów i programów telewizyjnych typu reality trafiła do samego serca dżungli. Dziewczyny nie mają telefonów i kontaktu ze światem. Czy nasza Klaudia zostanie "Królową przetrwania"? Zobaczcie najnowsze, prywatne zdjęcia, które Klaudia opublikowała na swoim instagramie.

📢 Najlepszy ginekolog w Świętokrzyskiem. Oto lekarze polecani przez pacjentki. Sprawdź ranking specjalistów Najlepszy ginekolog w Świętokrzyskiem. Wybór często jest trudny dla wielu pań. Od lekarza tej specjalizacji najczęściej oczekujemy poświęcenia nam czasu i uwagi. Liczy się profesjonalizm i kultura osobista. Zastanawiasz się do kogo umówić wizytę? Zazwyczaj o poradę w kwestii polecenia lekarza pytamy znajomych. Teraz my zrobiliśmy to za Was. Oto lekarze ginekolodzy, których polecają ich pacjentki w serwisie ZnanyLekarz.pl. Przejdź do galerii i zobacz zestawienie. 📢 Carrefour znika z Galerii Korona w Kielcach. Powstanie tu Auchan Supermarket Popularny sklep sieci Carrefour znika z Galerii Korona w Kielcach. Regały są już puste, trwają prace remontowo-budowlane. Wkrótce w tym miejscu otworzy się Auchan Supermarket. 📢 Derby Korona II Kielce - KSZO Ostrowiec z 2013 roku. Grali Karol Angielski, Marcin Cebula, Rafał Lasocki, była też oprawa kibiców Na razie w rozgrywkach piłkarskich w Polsce trwa przerwa, dlatego mamy dla Was unikatowe, nigdy publikowane u nas unikatowe zdjęcia z trzecioligowych derbów Korona II Kielce - KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski. Mecz odbył się 16 listopada 2013 roku na Suzuki Arenie. Zespół z Ostrowca wygrał 3:1, a spotkanie obejrzało prawie 3 tysiące kibiców. W zespole Korony II grali między innymi Karol Angielski, Marcin Cebula, Ivan Marković, a w KSZO 1929 były reprezentant Polski Rafał Lasocki.

📢 Kompletnie pijana ekspedientka obsługiwała klientów w sklepie w Białobrzegach. Miała ponad 4 promile alkoholu we krwi! W środę, wieczorem do KPP Białobrzegi zadzwonił klient jednego z białobrzeskich sklepów który poinformował dyżurnego że obsługująca go ekspedientka była kompletnie pijana. Po przebadaniu alkomatem okazało się, że miała ponad cztery promile alkoholu! 📢 Orszaki Trzech Króli w Świętokrzyskiem. Szykuje się wielkie święto i niesamowite widowiska. Zobaczcie gdzie W sobotę, 6 stycznia, ulicami blisko tysiąca polskich miast i wsi przejdą Orszaki Trzech Króli. W tym roku wydarzeniom towarzyszy hasło "W jasełkach leży!". W województwie świętokrzyskim orszaków będzie kilkadziesiąt. Przejdą ulicami blisko 50 miejscowości! 📢 Te wsie w regionie radomskim dawniej były miastami. Straciły jednak prawa miejskie. Nie spodziewacie się, jak ich dużo! W regionie radomskim nie brakuje wsi i małych miejscowości, które kiedyś nosiły zaszczytne miano miast. Utraciły je jednak z różnych powodów, w trakcie wielu historycznych zawirowań na terenie naszego kraju. Od 1 stycznia 2024 prawa miejskie odzyskało kilka naszych miejscowości: Sienno i Ciepielów w powiecie lipskim, Przytyk w powiecie radomskim, Gielniów i Odrzywół w powiecie przysuskim oraz Głowaczów w powiecie kozienickim. Sprawdź, jakie miejscowości nosiły niegdyś miano miast na terenie naszego regionu. Nie spodziewacie się, jak ich dużo!

📢 Trzy osoby ranne w wypadku w Kamieńczycach. Zderzyły się renault i audi Trzy osoby trafiły do szpitala po wypadku, jaki wydarzył się w czwartek po godzinie 16 w Kamieńczycach w powiecie kazimierskim. 📢 Mieszkanka gminy Michałów spędzi pół roku za kratami Pińczowscy policjanci zatrzymali w czwartek trójkę poszukiwanych. Najwięcej, bo pół roku, ma do odsiedzenia 51-latka z gminy Michałów

📢 Mecz Moya Radomki z Rysicami Rzeszów przyciągnął wiele znanych osób: Waldo Kantor, Jacek Skrok i inni. Sprawdź, kto się pojawił Pojedynek siatkarek Moya Radomki Radom z PGE Rysice Rzeszów zakończył się wygraną gości, w czterech setach. Podczas czwartkowego pojedynku pojawiło się wiele znanych osób. Zobacz zdjęcia. 📢 Cheerleaders Radom dały fantastyczny pokaz podczas siatkarskiego meczu Moya Radomki Radom z Rysicami Rzeszów. Zobacz niesamowite zdjęcia Moya Radomka Radom w meczu 14. kolejki rywalizowała z wiceliderkami tabeli PGE Rysice Rzeszów. Fantastyczny pokaz podczas pojedynku zaprezentowały tancerki Cheerleaders Radom! Zobacz zdjęcia.

📢 Lekkoatlatyczne podsumowanie roku 2023. Mistrz Tomasz Majewski gratulował radomskim zawodnikom. Zobacz zdjęcia To był kolejny bardzo udany rok dla radomskich lekkoatletów. W czwartek, 4 marca w siedzibie firmy Kombud, podsumowano ostatnie 12 miesięcy, wręczono nagrody, statuetki, a sukcesów gratulował Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i i dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą. 📢 Radomiak Radom dokonał zmian w sztabie szkoleniowym. Za Macieja Lesisza jest Roland Thomas w rezerwach Roland Thomas podpisał umowę z Radomiakiem Radom i wiosną poprowadzi drużynę rezerw w rozgrywkach 5. ligi. Dotychczas z powodzeniem tę funkcje pełnił Maciej Lesisz. 📢 Wybieramy Miss i Mistera Studniówki 2024 w regionie radomskim! Na zwycięzców czekają cenne nagrody Wybory Miss i Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę oraz najprzystojniejszego mężczyznę podczas tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Miss i Mistera Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss oraz Wicemisterów. O wyniku zdecydują – po połowie głosy jury i głosy czytelników.

📢 Nowa siedziba Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach już w pełnej wysokości. Wieżowiec świetnie widać z wielu punktów miasta Zakończyła się budowa konstrukcji nowej siedziby Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach, która powstaje przy ulicy Langiewicza w Kielcach. Budynek ma już pełną wysokość, czyli siedem kondygnacji naziemnych i dwie podziemne. Jest tak usytuowana, że widać go z wielu punktów miasta. 📢 Stany ostrzegawcze przekroczone na czterech rzekach regionu świętokrzyskiego Ostrzeżenie o wezbraniu wód wydał w czwartek dla województwa świętokrzyskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Stany ostrzegawcze przekroczone są obecnie na czterech rzekach: Białej Nidzie, Nidzie, Łagowicy i Czarnej Włoszczowskiej. Na razie nie ma jednak zagrożenia powodziowego.

📢 Blanka i Artur z "Rolnik szuka żony" są parą? Ten wpis rozwiewa wszelkie wątpliwości Blanka Świercz z Szydłowca po udziale w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" zyskała spore grono fanów. Chętnie dzieli się z nimi wydarzeniami ze swojego życia. Na początku nowego roku postanowiła odpowiedzieć na pytania swoich fanów. Wielu już od dłuższego czasu spekulowało o jej rzekomym związku z Arturem z Mazowsza, do którego napisała list w programie i który odrzucił ją i jako pierwszą odesłał ze swojego gospodarstwa. Teraz Blanka zdradziła, czy ich domysły są prawdziwe.

📢 Dwaj obywatele Argentyny skontrolowani w Kielcach przez straż graniczną mają kłopoty Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Kielcach wylegitymowali na terenie miasta dwóch obywateli Argentyny. Mężczyźni okazali paszporty. Jak się okazało na terenie strefy Schengen znajdowali się od września zeszłego roku. Przylecieli wtedy samolotem do Francji. Choć dozwolony termin pobytu bez wizy minął, mężczyźni pozostali na terytorium Schengen. Po kontroli w Kielcach zostali zobowiązani w ciągu miesiąca opuścić terytorium strefy. Nie wolno im będzie wrócić przez najbliższe pół roku. 📢 Dachowanie w Skrzypaczowicach. Były utrudnienia na krajowej trasie numer 79 Na krajowej trasie numer 79 w Skrzypaczowicach doszło w czwartek, 4 stycznia przed godziną 13 do groźnie wyglądającej kolizji. 📢 Spróbuj morsowania nad jeziorem w Tarnobrzegu. Klub BodyMors zaprasza na dzień otwarty pod hasłem Mors love. Zdjęcia, wideo Chcesz spróbować swoich sił w morsowaniu? Przyjdź w niedzielę 14 stycznia nad Jezioro Tarnobrzeskie, a miłośnicy zimnych kąpieli udzielą ci cennych wskazówek i wejdą z tobą do wody. Klub BodyMors zaprasza na wydarzenie pod hasłem Mors love, czyli dzień otwarty dla wszystkich, którzy chcą rozpocząć przygodę z morsowaniem.

📢 Święto Trzech Króli na wesoło. Oto najlepsze memy z Kacprem, Baltazarem i Melchiorem Obchodzone 6 stycznia święto Trzech Króli oczami internatów. Zobaczcie jak je widzą tworząc memy. 📢 Imprezowy weekend w Kielcach i okolicy. Koncerty znanych artystów i kabarety Przed nami imprezowy weekend. W Kielcach i okolicy będzie wiele koncertów, kabaret i spektakle. Wiele atrakcji przygotowano też przy okazji Orszaków Trzech Króli. Zobaczcie, jakie wydarzenia odbędą się w piątek, sobotę i niedzielę, 5-7 stycznia. 📢 5 stycznia - Dzień Bitej Śmietany. Mamy dla Was przepis na kultowy deser PRL-u - krem sułtański 5 stycznia to w kalendarzu świąt nietypowych Dzień Bitej Śmietany. A najsłynniejszym polskim deserem na bazie bitej śmietany jest krem sułtański. Chociaż minęły już dekady żadne inny nie pobił takich rekordów popularności jak on. Śmiało możemy go nazwać kultowym. Zobaczcie nasz przepis, zróbcie go w domu i wróćcie wspomnieniami do tamtych lat.

📢 Pierwszy dzień targowy w Jędrzejowie w 2024 roku. Jakie ceny warzyw i owoców w czwartek, 4 grudnia? Pierwszego dnia targowego w Jędrzejowie w 2024 roku można było spotkać całkiem sporo kupujących. Jakie były ceny owoców i warzyw? Czy mocno poszły w górę? Sprawdźcie. 📢 Policja w Jędrzejowie ma nowego szefa. To dotychczasowy zastępca ze Skarżyska Zmiana na stanowisku szefa jędrzejowskiej policji. Dotychczasowy komendant powiatowy podinspektor Tomasz Janik przeszedł na emeryturę. Obowiązki komendanta objął młodszy inspektor Piotr Piłatowski, dotychczasowy zastępca szefa skarżyskiej policji. 📢 Radom w liczbach za 2023 rok. Ile było zgonów, ile urodzeń, a ile rozwodów? Oto nasze demograficzne podsumowanie Urząd Stanu Cywilnego w Radomiu podsumował 2023 rok w liczbach. Wiadomo już, że radomianie mniej chętnie stają na ślubnym kobiercu. Na szczęście spadła liczba zgonów w porównaniu do roku ubiegłego. Urodziło się nieco więcej dzieci. Ale czy jest się z czego cieszyć? Chyba nie bardzo, bo do liczb sprzed lat bardzo nam daleko, Radom ma problem z demografią i nie jesteśmy wyjątkiem w kraju. Jak wygląda Radom w statystykach? Sprawdźcie w naszej galerii.

📢 Czy Jerzy Białobok wróci na szefa Stadniny Koni w Michałowie? "Nie w takim zakresie, jak kiedyś" Wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela zorganizowała spotkanie, na którym jednym z gości był Jerzy Białobok, były wieloletni prezes słynnej Stadniny Koni w Michałowie w powiecie pińczowskim. Czy wróci na dawne stanowisko? - W takim zakresie jak wcześniej, z pewnością nie. Mam już 70 lat. Zadeklarowałem jednak chęć współpracy - mówi. 📢 Wirus RSV atakuje! Świętokrzyskie Centrum Pediatrii w Kielcach jest w pełni obłożone chorymi dziećmi. Zobacz film Głośno jest w ostatnich tygodniach o wirusie RSV. Atakuje on dzieci, które nierzadko z powodu poważnych objawów potrzebują hospitalizacji. Nie inaczej jest w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Obłożenie jest tak duże, że brakuje już łóżek.

📢 W Jedlińsku trwa rozbudowa zakładu United Petfood Radom. Powstaje nowa hala o powierzchni ośmiu tysięcy metrów kwadratowych. Zobacz zdjęcia Od września zeszłego roku trwa budowa, a w zasadzie rozbudowa zakładu United Petfood Radom. Na terenie znajdującej się w Jedlińsku firmy powstaje nowa hala produkcyjna. Jej łączna powierzchnia użytkowa to osiem tysięcy metrów kwadratowych. United Petfood Radom, po zakończeniu inwestycji, planuje zatrudnić około 120 osób. 📢 Studniówki 2024. Oto najpiękniejsze maturzystki studniówek sprzed roku. To one skradły show Sezon studniówkowy 2024 rusza w piątek, 5 stycznia. Tegoroczni maturzyści już od dłuższego czasu przygotowywali się na ten wyjątkowy dzień. Panie szukały zjawiskowych kreacji i lśniącej biżuterii, a panowie eleganckich garniturów. Wszystko po to by na jednym z najważniejszych bali w życiu prezentować się oszałamiająco, podobnie jak ich starsze koleżanki i koledzy, którzy na studniówkach bawili się przed rokiem. Na parkietach show skradło wtedy wiele pięknych dziewczyn. Przypominamy je w naszej galerii.

📢 Ślubowanie świętokrzyskich policjantów. Było blisko pół setki funkcjonariuszy. Zobaczcie zdjęcia 48 nowo przyjętych funkcjonariuszy świętokrzyskiej policji złożyło w czwartek ślubowanie. Uroczystość odbyła się w sali imienia „Ponurego” w gmachu komendy wojewódzkiej przy ulicy Seminaryjskiej w Kielcach. 📢 Kino "Atlantic" w Radomiu. Niezwykła historia kultowego miejsca. Zobaczcie archiwalne zdjęcia Przez większą część stulecia było to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Radomiu. Dziś budynek po kinie "Atlantic" przy ulicy Moniuszki niszczeje i popada w ruinę. Na przestrzeni lat obiekt wielokrotnie zmieniał też nazwę. Starsi mieszkańcy mogą pamiętać go jako "Bałtyk" lub "Adrię". Jaka jest historia tego miejsca i jak wyglądało w przeszłości? Zobacz w naszym artykule.

📢 Słynny Dąb Bartek starszy o kolejny rok. Oto jego historia na archiwalnych zdjęciach Według legend, Dąb Bartek, który od wieków rośnie w gminie Zagnańsk w powiecie kieleckim ma ponad tysiąc lat. Specjaliści jednak twierdza, że to słynne drzewo nie jest tak stare i możliwe, że nie jest nawet najstarszym drzewem w Polsce i jego wiek szacują na około 700 lat. Bez względu na te rozbieżności bezsprzeczny jest fakt, że wraz z nadejściem nowego roku to najsłynniejsze drzewo w Polsce jest o rok starsze. Z tej okazji przedstawiamy jego ostatnią historią i pokazujemy archiwalne zdjęcia.

📢 Te wsie na Podkarpaciu dawniej były miastami. Straciły jednak prawa miejskie Podkarpacie skrywa w swojej historii wiele małych miejscowości, które kiedyś nosiły zaszczytne miano miast. Dziś, choć utraciły prawa miejskie z różnych powodów, ich historia wciąż tkwi w zabytkach, krajobrazie i tradycjach. Wśród takich wsi można wymienić m.in. Czudec, Domaradz, Frysztak, Lutowiska czy Mrzygłód. Takich miejscowości jest jednak kilkadziesiąt - szczegóły w naszej GALERII. 📢 Społeczna wigilia w Działoszycach. Wzruszające spotkanie w bożonarodzeniowym klimacie Przed Bożym Narodzeniem w gminie Działoszyce odbyło się piękne wydarzenie - wigilia dla osób starszych i samotnych. Uczestniczyło w niej kilkadziesiąt osób. 📢 Ogromny wybór sukienek na kieleckich Plantach! Są tu kreacje na studniówki i inne okazje. Zobaczcie te najpiękniejsze Długie, krótkie, czarne oraz mieniące się tysiącami barw. W okresie karnawału Galeria Planty w Kielcach oferuje ogromny wybór sukni i sukienek na studniówki, wesela, czy inne okazje. Zobaczcie na zdjęciach i filmie, jakie kreacje można tutaj kupić.

📢 Bartosz Musiał, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu odszedł na emeryturę. Kto pokierują pracą komendy miejskiej? Starszy brygadier Bartosz Musiał, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu pożegnał się z mundurem. radomską strażą pożarną kierował niecałe półtora roku. Na razie obowiązki komendant będzie pełnił jeden z dotychczasowych zastępców. 📢 Budowa hotelu nad Pilicą w Białobrzegach. Budynek główny już przykryty, w tym roku ruszą prace przy strefie SPA Zakończył się pierwszy etap budowy hotelu nad Pilicą w Białobrzegach. Budynek jest w stanie surowym, zamkniętym. Inwestor czeka na decyzję z Urzędu Miasta i Gminy i rusza z dostawieniem części, w której będzie strefa Spa oraz basen dla gości. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem w 2024 roku w hotelu będą trwały już prace wykończeniowe.

📢 Szampański sylwester 2023 w Hotelu Promień w Skarżysku - Kamiennej. Wśród gości gwiazdy "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości" Szampańska impreza sylwestrowa odbyła się w Hotelu Promień w Skarżysku - Kamiennej. Bawiło się na niej 350 osób. Wśród gości byli znani i lubiani bohaterowie telewizyjnych hitów - Józef Raciniewski z Wałbrzycha, król piątego turnusu "Sanatorium miłości" oraz Elżbieta Czabator z Końskich, uczestniczka ósmej edycji "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Zobaczcie zdjęcia i filmy z tego wspaniałego balu. 📢 Piękna świąteczna iluminacja posesji w Nisku zachwyca przechodniów. Zobacz zdjęcia Wiesława i Roman Rybakowie od kilku lat ozdabiają światłami swoją posesję w okresie Bożego Narodzenia. Także w tym roku piękna iluminacja przyciąga wzrok wielu osób. 📢 Wielki napis Góry Świętokrzyskie przy tarasie widokowym w Krajnie. Wygląda, jak w słynnym Hollywood. Mieszkańcy i turyści są zachwyceni Przy tarasie widokowym w Krajnie, w gminie Górno zainstalowano wyjątkowy, świetlny napis - "Góry Świętokrzyskie". I mimo, że instalacja stanęła tu zaledwie kilka dni temu, to już robi wielkie wrażenie wśród mieszkańców i turystów. Wiele osób przystaje, podziwia widoki i robi sobie zdjęcia. Co ciekawe, to już kolejny napis, jaki w ostatnim czasie zainstalowano w gminie. Zobaczcie.

📢 Szybkie pączki z serka homogenizowanego. Przepis na serowe pączki, które zrobisz w 15 minut. Przysmak na karnawał i tłusty czwartek Na karnawał warto przygotować pyszne, domowe słodkości. Proponuję błyskawiczny przepis na pączki z serka homogenizowanego. Są łatwe do zrobienia, nie wymagają wyrastania i smaży się je bez problemu. Najlepiej smakują z cukrem pudrem lub lukrem cytrynowym. Zobacz zdjęcia i wypróbuj przepis na najlepsze, ekspresowe pączki serowe. 📢 Gigantyczna inwestycja w Binkowski Resort w Kielcach! Wizualizacje wbijają w fotel. Baseny i lodowisko jakich nie ma nigdzie w Polsce Robiące olbrzymie wrażenie lodowisko, jakiego jeszcze w Polsce nie ma, parking wraz z odkrytym basenem na dachu, punkty gastronomiczne oraz miejsca do wypoczynku na zewnątrz. Inwestycja planowana przez Binkowski Resort może powstać przy alei Na Stadion, jeśli radni wyrażą zgodę na dzierżawę działki. Zobaczcie niesamowite wizualizacje.

📢 Brama Opatowska i jej niezwykła historia. Oto jak wyglądała na zdjęciach sprzed 150 lat Od roku turyści zwiedzający Sandomierz mogą podziwiać ponownie niezwykłą atrakcję tego miasta – Bramę Opatowską. Jak się zmieniał ten wspaniały zabytek? Zobaczcie archiwalne zdjęcia. 📢 Tłum ludzi i pięciu księży na pogrzebie Janusza Sałka, wieloletniego radnego gminy Brody. Zobacz zdjęcia W starachowickim kościele Świętej Trójcy odbył się pogrzeb pochodzącego z Lipia Janusza Sałka, wieloletniego radnego gminy Brody. Żegnało go mnóstwo ludzi i pięciu księży. 📢 Najlepsze ciasta z kremem na karnawał. Wyśmienite słodkości na domówkę. Wybierz spośród 5 sprawdzonych wypieków Imprezy karnawałowe poza daniami na gorąco powinny uwzględnić małe co nieco. Szczególnie na przyjęciach sprawdzą się spektakularnie wyglądające ciasta z kremem. Takie wypieki można przyrządzić z galaretką, z brzoskwiniami z puszki lub z wiśniami z kompotu. Wybraliśmy dla ciebie 5 ciast, które zawsze się udają i są tak pyszne, że goście poproszą o przepis. Wypróbuj przepisy na smakowite wypieki, które z pewnością umilą czas karnawałowej zabawy.

📢 Proces "banksterów" z Grębowa. Była prezeska Banku Spółdzielczego miała składać wyjaśnienia, ale zapomniano ją dowieźć do sądu w Tarnobrzegu W procesie kilkorga byłych pracowników Banku Spółdzielczego w Grębowie (powiat tarnobrzeski) oskarżonych o przekręty finansowe i doprowadzenie banku do zamknięcia, mały przestój. Nie doszło do zaplanowanego na środę 3 stycznia przesłuchania byłej prezeski banku, Janiny K. i wyjaśnienia składać będzie ona dopiero na kolejnym terminie. Co się takiego stało? 📢 Elżbieta Czabator z "Rolnik szuka żony" i Józef Raciniewski - król turnusu "Sanatorium miłości" balowali razem na sylwestrze w Skarżysku Gwiazda ósmej edycji programu „Rolnik szuka żony” - pochodząca spod Końskich, Elżbieta Czabator i Józef Raciniewski z Wałbrzycha, czyli Król Turnusu piątej edycji "Sanatorium miłości" balowali razem na Sylwestrze w hotelu Promień w Skarżysku - Kamiennej. Para bawiła się rewelacyjnie. Mamy zdjęcia i film. Zobaczcie.

📢 Tak zmieniła się Blanka z "Rolnik szuka żony". Kandydatka na żonę Artura wygląda jak milion dolarów! Teraz może żałować, że ją odrzucił! Blanka Świercz z Szydłowca, po tym jak wzięła udział w popularnym hicie "Rolnik szuka żony", zyskała spore grono fanów. Widzowie pokochali ją za jej naturalność i poczucie humoru. Niestety nie została wybranką Artura z Mazowsza, ale przyjęła to z honorem i jak widać po jej nowych zdjęciach na Instagramie, nie rozpacza, a wręcz przeciwnie. Blanka niedawno pochwaliła się fotografiami z randki z nieznajomym mężczyzną, ale tego co pokazała w ostatnich dniach nikt się chyba nie spodziewał. 24-latka przeszła spektakularną metamorfozę i zmieniła się w prawdziwą piękność. Zobaczcie, jak teraz wygląda.

📢 Blanka Świercz z "Rolnik szuka żony" zamieściła zdjęcia z Arturem i zaskoczyła wyznaniem o programie: "Wygrałam więcej niż mogłam chcieć" Blanka Świercz z Szydłowca wzięła udział w dziesiątej edycji popularnego programu "Rolnik szuka żony". Napisała list do Artura z Mazowsza i na tyle zainteresowała go swoją osobą, że zaprosił ją wraz z innymi dwoma kandydatkami do swojego gospodarstwa. Niestety nie była im pisana wspólna przyszłość. Na koniec 2023 roku Blanka na swoim Instagramie zamieściła zaskakujący wpis, w którym podsumowała swój udział w programie. Jak się okazuje zmieniło to wiele w jej życiu.

📢 Szybciej ze Świętokrzyskiego do Krakowa drogą krajową numer 7. Wiemy, kiedy oddanie kolejnego odcinka S7 Miechów - Szczepanowice Dobiega końca budowa kolejnego odcinkach drogi krajowej numer 7 łączącej województwo świętokrzyskie z Krakowem. Zaawansowane prace trwają na trasie między Miechowem, a Szczepanowicami. To bardzo ważny odcinek drogi, bo połączy dwa już oddane do użytku. 📢 Kielecka restauracja Fragola pełna zmian i nowości w menu. Lokal zyskał przepiękną antresolę, otwartą kuchnię i nowy szyld! Zlokalizowana przy ulicy Solnej w Kielcach restauracja Fragola - połączona także z kawiarnią i lodziarnią - zmieniła się nie do poznania. Lokal zyskał przepiękną antresolę, kącik dla maluchów, a także nowy szyld. Duże zmiany zaszły także w kuchni, która stała się przestronniejsza i otwarta, dzięki czemu goście mogą zobaczyć jak przygotowywane są potrawy. Co więcej, wielkie zmiany zaszły także w menu restauracyjnym.

📢 Miejski Sylwester 2023 na Rynku w Opatowie. Mamy nowe zdjęcia W Opatowie zabawa sylwestrowa rozpoczęła się o godzinie 22. Publiczność zabawiali DJ Leszek i Witson wodzirej Witek Sierpniak. Gwiazdą wieczoru była Dorota Helbin. Zobaczcie zdjęcia 📢 Noworoczne morsowanie w Tarnobrzegu z szampanem, w deszczu, na wesoło. Morsy powitały 2024 rok w Jeziorze Tarnobrzeskim. Zdjęcia Najpierw szaleństwo sylwestrowej nocy, a potem skok do Jeziora Tarnobrzeskiego. Morsy z Tarnobrzega i okolic powitały 2024 rok wyjątkowo mokro. 1 stycznia z nieba lał się deszcz, a nad wodą szampan. Były życzenia, zimne ognie, toasty. Miłośnicy morsowania z klubu BodyMors świetnie bawili się podczas noworocznej kąpieli pod parasolem. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Szampańska zabawa sylwestrowa 2023 w Hotelu Stary Młyn w Suchedniowie. Zobacz zdjęcia Ponad 200 osób bawiło się w Sylwestra w suchedniowskim Hotelu Stary Młyn. Tańczono do białego rana, nie zabrakło atrakcji i znakomitej kuchni. W trosce o dobro zwierząt właściciele zamówili specjalne, bezhukowe fajerwerki.

📢 Sylwester 2023 w Binkowski Resort w Kielcach. Bawiło się wiele osób W niedzielę, 31 grudnia na balu sylwestrowym bawili się goście Binkowski Resort w Kielcach. Zobacz zdjęcia w galerii. 📢 Sylwestrowe morsowanie w Jeziorze Tarnobrzeskim. Morsy z klubu BodyMors Tarnobrzeg żegnają stary rok w zimnej wodzie! Zobacz zdjęcia Morsy wskoczyły do Jeziora Tarnobrzeskiego na ostatnią zimną kąpiel w 2023 roku! Właśnie tak w niedzielę 31 grudnia pożegnanie starego roku świętował klub BodyMors Tarnobrzeg. Frekwencja dopisała, humory także. Sylwestrowe morsowanie przebiegło na wesoło i w szampańskich nastrojach. Panie zadbały o szykowne dodatki do strojów kąpielowych jak błyszczące kolczyki. Zobaczcie zdjęcia.