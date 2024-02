Przegląd prasy 6.02.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszka i żyje Małgorzata Foremniak. Gwiazda Mam Talent i popularna aktorka ma efektowny dom urządzony z wyczuciem stylu. Zobacz zdjęcia”?

Prasówka 6.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Foremniak. Gwiazda Mam Talent i popularna aktorka ma efektowny dom urządzony z wyczuciem stylu. Zobacz zdjęcia Tak mieszka i żyje Małgorzata Foremniak. Popularna polska aktorka i osobowość telewizyjna jest aktywna w mediach społecznościowych, dzięki czemu możemy zajrzeć do jej prywatnego życia. Gwiazda Mam Talent i popularna aktorka ma efektowny dom urządzony z wyczuciem stylu. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka i żyje Małgorzata Foremniak.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku. Ale akcja! Nagle zgasło światło i ucichła muzyka. Zobacz zdjęcia z oficjalnej części balu W tradycyjnych mundurach leśników, z szykiem i elegancją. W sobotę, 3 lutego, w sali konferencyjnej „Polanika” w Chrustach odbyła się studniówka Powiatowego Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku. Zobaczcie zdjęcia z oficjalnej części balu, między innymi ze wspaniałego poloneza. Nie do wiary, co wydarzyło się potem.

📢 Karnawałowe i inne imprezy w kultowym Klubie Planeta w Stalowej Woli - Rozwadowie. Bywałaś, bywałeś? Poszukaj siebie na zdjęciach sprzed lat Przed nami ostatni weekend kończącego się we wtorek (13 lutego) karnawału 2024 i wiele osób ostatnie dni spędza na ostatkowych imprezach. Z tej to okazji zapraszamy do fotograficznej podróży w czasie - zabieramy Was do nieistniejącego już kultowego Klubu Planeta w Stalowej Woli - Rozwadowie, w którym bawili się nie tylko mieszkańcy Stalowej Woli i okolic. Bywaliście w nim? Poszukacie siebie na zdjęciach. W tym artykule pierwsza część zdjęć.

📢 Wydział komunikacji w Opatowie, po remoncie, uroczyście otwarty. Zobacz zdjęcia W poniedziałek, 5 lutego w Starostwie Powiatowym w Opatowie uroczyście otwarto wydział komunikacji po remoncie. 📢 Te atrakcje pojawią się na turystycznej mapie województwa świętokrzyskiego jeszcze w 2024 roku. Co nas czeka? Jeszcze w tym roku, na mapie województwa świętokrzyskiego ma się pojawić kilka atrakcji turystycznych. Jedne z nich zostaną otwarte po remoncie czy renowacji, inne zaś to zupełnie nowe, nieznane dotąd atrakcje w regionie. Wśród wyliczanych przez Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach atrakcji, są między innymi: Świętokrzyska Zagroda Kultury "Harmonia" w Hucie Szklanej, otwarcie parku-zdrojowego w Solcu-Zdroju, czy zakończenie renowacji zamku w Bodzentynie.

📢 Pistolety i karabinki z Fabryki Broni „Łucznik” w Radomiu na targach na Bliskim Wschodzie Trwa World Defense Show 2024, czyli jedne z największych targów sektora obronnego Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej odbywające się pod patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej Arabii Saudyjskiej w Rijadzie. Na targach jest Fabryka Broni „Łucznik” z Radomia ze swoimi pistoletami i karabinkami.

📢 Najnowsze oferty pracy w Radomiu i powiecie radomskim. Zobacz, które firmy i instytucje szukają pracowników i ile płacą. Sprawdź listę W Radomiu i powiecie radomskim są zróżnicowane oferty pracy oferujące zarobki na rozmaitym poziomie. Prezentujemy oferty pracy, które dostępne są w lutym 2024 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu. Zobacz, jacy pracownicy są poszukiwani oraz wymagania i proponowane wynagrodzenie. 📢 Rekrutacja w dużej radomskiej firmie. KPS Food poszukuje nowych pracowników do wielu działów W związku z rozwojem firmy, ekspansją na nowe rynki i specjalizacją produktową Grupa KPS, firma zajmująca się produkcją mięsa oraz wyrobów przetworzonych zatrudnia specjalistów do działów handlu, jakości oraz pracowników produkcyjnych. W fabrykach w Radomiu i Pionkach trwa rekrutacja. 📢 Leroy Merlin otworzy pierwszy sklep w Tarnobrzegu. Teren budowy jest ogrodzony, trwa rekrutacja pracowników. Sprawdź szczegóły! W czwartym kwartale 2024 roku Leroy Merlin Polska zaprosi klientów do swojego pierwszego sklepu budowlano-dekoracyjnego w Tarnobrzegu. Obiekt zlokalizowany będzie na terenie budowanego Parku Handlowego N-Park przy ulicy Henryka Sienkiewicza na osiedlu Mokrzyszów. Pracę w tarnobrzeskim Leroy Merlin ma znaleźć blisko 130 osób.

📢 Jej córka straciła nogę w wypadku. Teraz na mamę Nikoli z Mąchocic Kapitulnych spadł kolejny cios, tym razem ze strony urzędników W listopadzie ubiegłego roku, 15 - letnia Nikola z Mąchocic Kapitulnych, w gminie Masłów przeżyła koszmar. W dziewczynę z impetem wjechało rozpędzone auto, w wyniku wypadku Nikola straciła nogę. Teraz na rodzinę spadł kolejny cios. Mama Nikoli przebywa na zwolnieniu lekarskim od psychiatry, ale została wezwana na kontrolę przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kobieta miała usłyszeć, że wygląda dobrze i powinna wrócić do pracy, tymczasem absolutnie nie ma do tego siły i głowy, bo całą swoją uwagę skupia na walce o sprawność córki.

📢 Marianna Brzyszcz z gminy Rytwiany świętowała setne urodziny. Były życzenia i słodki poczęstunek W poniedziałek, 5 lutego setne urodziny obchodziła Marianna Brzyszcz z miejscowości Strzegom w gminie Rytwiany.

📢 W powiecie sandomierskim ruszyła kwalifikacja wojskowa. Zostanie wezwanych łącznie 445 osób. Zobacz zdjęcia i film Aż 445 osób, w tym aż 58 kobiet - to mieszkańcy powiatu sandomierskiego, którzy w ciągu najbliższych tygodni staną przed komisją wojskową. Ruszyła kwalifikacja wojskowa, która w powiecie sandomierskim potrwa do 22 lutego. Szeregi armii zasilą ochotnicy, którzy są informowani także o możliwości podjęcia służby w wojsku, w ramach jej ochotniczych form. 📢 Stadion skarżyskiego Granatu przejdzie modernizację. Ogłoszono przetarg na tą milionową inwestycję, pokazano ostateczne wizualizacje Kolejny ważny krok do modernizacji stadionu Granatu w Skarżysku-Kamiennej wykonany. Miasto ogłosiło przetarg, który ma wyłonić wykonawcę tej milionowej inwestycji. Zainteresowane firmy mają czas na składanie ofert do 14 marca. W czasie briefingu prasowego w Urzędzie Miasta, zastępca prezydenta Andrzej Brzeziński zaprezentował wizualizacje stadionu i przedstawił dalsze kroki jeśli chodzi o tą ważną inwestycję.

📢 Strajk generalny rolników w całej Polsce. Rolnicy i hodowcy ze świętokrzyskiego również wyjdą na ulice. Gdzie? W piątek, 9 lutego rolnicy i hodowcy z całej Polski ponownie wyjdą na ulice. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność" ogłosił strajk generalny na terenie całego kraju. Również na drogach województwa świętokrzyskiego pojawią się rolnicy, by wyrazić swój sprzeciw wobec polityki Unii Europejskiej w sprawie importu ukraińskiego zboża oraz wdrażania strategii "Zielonego Ładu". 📢 4. Gody Morsów w Lasocinie. Amatorzy zimnych kąpieli z całego regionu i świetna zabawa. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 3 lutego w Lasocinie w gminie Łopuszno odbyły się 4. Gody Morsów. Przyjechali amatorzy zimnych kąpieli z całego regionu, najwięcej z powiatu kieleckiego i sąsiednich jędrzejowskiego oraz włoszczowskiego. Zabawa była znakomita.

📢 Moravia Tompawex Obice po znakomitym meczu awansowała do 1/8 finału Pucharu Polski w futsalu. Tak zawodnicy i kibice fetowali ten sukces Ogromny sukces odniosła drużyna Moravia Tompawex Obice. Po znakomitym meczu rozegranym w hali w Bilczy zespół Łukasza Zawadzkiego pokonał aż 10:2 Sympatycznych Nisko i awansował do 1/8 finału Pucharu Polski w futsalu. Pojedynek w hali w Bilczy obejrzał komplet kibiców. Po spotkaniu zawodnicy i ich fani fetowali historyczny sukces. 📢 Oto najpiękniejsze maturzystki ze studniówek w Radomiu i regionie z kolejnego tygodnia. Zachwycały urodą! Zobaczcie zdjęcia Ku końcowi zbliża się sezon studniówkowy w Radomiu i regionie radomskim. Za nami kolejny weekend, podczas którego odbywały się bale maturalne - bawili się uczniowie ponad dwudziestu szkół. Maturzystki z naszego regionu już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne kreacje i wygodne buty, by móc przetańczyć całą noc! Trzeba przyznać, że prezentowały się zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Staszowskie Morsy na Łysicy. Weszli na szczyt w samych szortach! 160 osób z całej Polski wzięło udział w IV Nalocie Morsów na Łysicę, które odbyło się w niedzielę, 4 lutego. Wśród nich nie mogło zabraknąć także morsów ze Staszowa. 📢 Wybory samorządowe 2024. Adam Cyrański kandydatem Trzeciej Drogi na prezydenta Kielc! Oglądaj zapis transmisji W poniedziałek, 5 lutego zorganizowano konferencję prasową Trzeciej Drogi z udziałem szefów ugrupowań tworzących tę koalicję - posła Rafała Kasprzyka z Polski 2050 Szymona Hołowni i europosła Adama Jarubasa z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tematem spotkania były wybory samorządowe 2024 oraz przedstawienie kandydata na prezydenta Kielc z ramienia Trzeciej Drogi, którym jest przedsiębiorca i były poseł... Koalicji Obywatelskiej Adam Cyrański. Co ciekawe w otoczeniu Adama Cyrańskiego pojawiła się duża grupa osób związanych wcześniej z innymi ugrupowaniami. Transfery są naprawdę ciekawe. Oglądajcie zapis transmisji z konferencji.

📢 Poranna kraksa w gminie Rytwiany. Podejrzewany o kierowanie mężczyzna miał prawie trzy promile Informację o samochodzie w rowie w miejscowości Strzegom w gminie Rytwiany policjanci dostali w poniedziałkowy poranek. I choć na miejscu nie było kierowcy, ustalili, kto najprawdopodobniej go prowadził. 📢 Najpiękniejsze maturzystki świętokrzyskich studniówek z minionego weekendu. Zachwycały urodą! Trwa sezon studniówkowy 2024 w Świętokrzyskiem. Za nami kolejny weekend, podczas którego odbywały się bale maturalne - bawili się uczniowie ponad z całego województwa. Maturzystki już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne suknie i wygodne buty, by móc przetańczyć całą noc! Trzeba przyznać, że dziewczyny prezentowały się naprawdę zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Najpiękniejsze pary na studniówkach w Świętokrzyskiem. Wyglądali zjawiskowo! Zobacz zdjęcia Sezon studniówkowy w pełni. W miniony weekend, 2 i 3 lutego odwiedziliśmy każdy bal w regionie świętokrzyskim. Wszystkie studniówki były wyjątkowe, a ich największą ozdobą były piękne dziewczyny i ich eleganccy towarzysze. Oto, jak prezentowały się najpiękniejsze pary studniówek 2024 w Świętokrzyskiem w ostatni weekend.

📢 Dramat w Woli Soleckiej Drugiej. Samochód potrącił trzyosobową rodzinę. Ojciec nie żyje, matka i córka walczą o życie Do makabrycznego wypadku doszło w niedzielę, 4 lutego w miejscowości Wola Solecka Druga w powiecie lipskim. Kierujący samochodem osobowym 23-latek, na razie z niewyjaśnionych przyczyn, zjechał na przeciwległy pas i potrącił idącą poboczem trzyosobową rodzinę. Niestety, 52-letni ojciec zmarł w szpitalu. Matka i córka walczą o życie w szpitalu. 📢 Wybory samorządowe 2024. Trzecia Droga szykuje mocne listy do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Są sensacje Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Poszczególne ugrupowania intensywnie pracują nad listami wyborczymi. Bardzo blisko ich skompletowania jest Trzecia Droga czyli koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni. Koalicja szykuje "atomowe" listy, będzie tam wiele znanych nazwisk. Obie partie równo podzieliły się jedynkami w czterech okręgach na jakie jest podzielone województwo świętokrzyskie, każdy ma mieść po dwie "jedynki".

📢 Oto najlepsze domy weselne w Świętokrzyskiem. Tu zorganizujesz przyjęcie jak z bajki! Zobacz TOP 20 Ślub i wesele to jedne z najważniejszych uroczystości w życiu pary. Myśl, gdzie zorganizować idealne przyjęcie spędza sen z powiek wielu z nich. W województwie świętokrzyskim wybór sal weselnych jest ogromny. Aby pomóc Wam w podjęciu decyzji prezentujemy TOP 20 najlepiej ocenianych domów i sal weselny w Świętokrzyskiem. Pod uwagę wzięliśmy także liczbę wystawionych opinii. Zobaczcie, które miejsca wzbudziły zachwyt gości i dlaczego.

📢 Pożar w hotelu w Busku-Zdroju. Ogień wybuchł w pralni, w nocy ewakuowano 44 osoby O dużym zadymieniu w pralni położonej na poziomi minus 1 jednego z hoteli w Busku-Zdroju doszło w niedzielny wieczór, 4 lutego. W chwili zdarzenia w środku było ponad 40 gości i kilku pracowników.

📢 Mister Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem. Zobacz zdjęcia kandydatów - część 2 Wybory Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najprzystojniejszego uczestnika tegorocznych studniówek w województwie świętokrzyskim. Nagrodzimy Mistera Studniówki 2024, ale Wicemisterów. Poznajcie kandydatów i zagłosujcie na faworyta. Oto część druga galerii naszych kandydatów. 📢 Powiatowy Dzień Babci i Dziadka z biskupem Marianem Florczykiem w Kielcach cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Było ponad 500 osób! Ponad 500 osób wzięło udział w drugim Powiatowym Dniu Babci i Dziadka, Osób Starszych i Samotnych, który w niedzielę odbył się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. W wydarzeniu tym uczestniczył ksiądz biskup Marian Florczyk.

📢 Przemysław Czarnek w Tarnobrzegu krytykował Tuska i Hołownię. Kto przyszedł na spotkanie z byłym ministrem edukacji? Zobacz zdjęcia Około dwustu działaczy i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości nie tylko z Tarnobrzega w niedzielę, 4 lutego po południu zjawiło się w Tarnobrzeskim Domu Kultury, na spotkaniu z posłem Przemysławem Czarnkiem, byłym ministrem edukacji i nauki w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego w latach 2020 - 2023.

📢 Janusz Sochacki, wieloletni dyrektor Banku PKO BP w Sandomierzu odchodzi na emeryturę. Ależ to było pożegnanie! Mogłem odejść na emeryturę już dwa lata temu ale mając tak wspaniały zespół trudno mi było podjąć decyzję – przyznał Janusz Sochacki, dyrektor Banku PKO BP w Sandomierzu, który po 26 latach kierowania oddziałem odchodzi na emeryturę. Dyrektora żegnali współpracownicy i zespół z sandomierskiego oddziału, który na pożegnalne spotkanie przygotował swojemu dyrektorowi moc niespodzianek, w tym tort w kształcie „Echa Dnia”, który donosi o odejściu na emeryturę dyrektora Janusza Sochackiego.

📢 Moc dobroci i hojności na Balu Charytatywnym w Morawicy. Zobaczcie drugą część zdjęć - niesamowite licytacje i wielkie emocje Niesamowite emocje podczas licytacji, mnóstwo dobrych serc i piękna pomoc osobom potrzebującym. XII Bal Charytatywny w Morawicy tradycyjnie już przyciągnął wszystkich tych, którzy mają gorące serca i hojne portfele. W sobotę, 3 marca, na parkiecie sali bankietowo-konferencyjnej „Finezja” w Brzezinach bawiło się około 100 osób w tym wielu znanych z Kielc i powiatu kieleckiego. Zobaczcie drugą cześć zdjęć - z emocjonujących licytacji.

📢 Raper Mata na studniówce V Liceum Ogólnokształcącego imienia Romualda Traugutta w Radomiu. Zaśpiewał dla maturzystów. Ale to było szaleństwo Idol młodego pokolenia, słynny raper Mata bawił się w sobotę 3 lutego na studniówce V Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi imienia Romualda Traugutta w Radomiu. Zobacz, jak muzyk skradł show na imprezie radomskich maturzystów. Mamy nowe zdjęcia i niesamowite filmy. 📢 25 lat Powiatu Kazimierskiego. Wielka uroczystość i mnóstwo gości. Wiele wyróżnień. Zobacz kto był W sobotę 3 lutego odbyło się w Kazimierzy Wielkiej uroczyste spotkanie z okazji 25-lecia Powiatu Kazimierskiego oraz samorządu powiatowego. W sali Kazimierskiego Ośrodka Kultury byli samorządowcy związani z powiatem, przedstawiciele gmin, regionów partnerskich, a także parlamentarzyści. Było wielkie święto. 📢 Poznaliśmy wyjątkowe Smaki Powiatu Radomskiego. Pierwsza nagroda starosty trafiła do Ludwinianek za pyszną pazibrodę W sobotę, 3 lutego w Folwarku Bancer w Modrzejowicach odbył się konkurs kulinarny pod nazwą “Smaki Powiatu”. Był to pierwszy z trzech tego typu konkursów i trzeba przyznać, że była to smaczna impreza.

📢 Wspaniała zabawa na Balu Charytatywnym w Morawicy! Zobaczcie pierwszą część zdjęć - tak goście szaleli na parkiecie XII Bal Charytatywny w Morawicy tradycyjnie już przyciągnął wszystkich tych, którzy mają gorące serca i hojne portfele. W sobotę, 3 marca, na parkiecie sali bankietowo-konferencyjnej „Finezja” w Brzezinach bawiło się około 100 osób. Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się wspaniałym polonezem, którego poprowadził burmistrz Miasta i Gminy Morawica Marian Buras z żoną Aliną. Zobaczcie pierwszą cześć zdjęć - ze wspaniałej zabawy na parkiecie. 📢 Nalot Morsów na Łysicę odbył się po raz czwarty. Wzięło w nim udział 160 osób z całej Polski. W szortach weszli Łysicę! 160 osób z całej Polski wzięło udział w IV Nalocie Morsów na Łysicę, które odbyło się w niedzielę, 4 lutego. Dwudniowy zlot zakończy morsowanie w zalewie w Wilkowie w gminie Bodzentyn.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej. Kapitalna zabawa. Toast i szaleństwo na parkiecie! Zobacz zdjęcia Jedną ze szkół, która w sobotę, 3 lutego przeżywała swój niezapomniany bal studniówkowy był Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej. Po pięknej części oficjalnej z dostojnym polonezem, przyszedł czas na toast, a następnie szampańską zabawę. To, co działo się na parkiecie, porwałoby do tańca nawet najbardziej zniechęconych. Koniecznie zobaczcie zdjęcia! 📢 Burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek spotkał się z lokalnymi przedsiębiorcami. Dyskutowano o planach na przyszłość Samorządowe Centrum Kultury w Sędziszowie, w piątek 26 stycznia, gościło w swoich program lokalnych przedsiębiorców z terenu gminy Sędziszów na spotkaniu noworocznym z burmistrzem Wacławem Szarkiem. Podczas tego corocznego spotkania przedstawiane są plany na przyszłość gminy oraz prezentowane jest podsumowanie inwestycji wykonanych podczas dotychczasowej kadencji.

📢 Świetna zabawa z Matą na studniówce V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi imienia Romualda Traugutta w Radomiu Szalona zabawa na studniówce z Matą! Słynny polski raper pojawił się na balu maturzystów V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi imienia Romualda Traugutta w Radomiu i mnóstwo osób chciało zrobić sobie z nim zdjęcia. Zobaczcie. 📢 Niezapomniana studniówka 2024 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach. Piękny bal w Restauracji pod sosnami. Zobacz zdjęcia W sobotę, 3 lutego swój niezapomniany bal studniówkowy przeżywali uczniowie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach. Symboliczne sto dni do matury "odliczali" w starachowickiej Restauracji Pod sosnami. Był szyk, wspaniałe kreacje, idealnie skrojone garnitury i uśmiechy na twarzach wszystkich maturzystów oraz osób im towarzyszących. 📢 Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem. Zobacz relacje, zdjęcia i filmy z piątku i soboty, drugi i trzeci lutego Kolejny studniówkowy weekend w Świętokrzyskiem. W dniach drugi-trzeci lutego bawili się maturzyści z Kielc oraz z powiatów: kieleckiego, starachowickiego, staszowskiego, sandomierskiego, ostrowieckiego i skarżyskiego. Byliśmy na każdym balu! Zobaczcie zdjęcia i filmy ze studniówek, które organizowano w piątek i sobotę, drugiego i trzeciego. Oto nasze relacje, zdjęcia i filmy.

📢 Fantastyczna studniówka 2024 Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej. Takiego żaru na parkiecie dawno nie było! W sobotę, 3 lutego w suchedniowskim hotelu Resident odbyła się studniówka Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej. Zabawa, nastroje i oprawa balu były niesamowite. Zobacz zdjęcia. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Zawodowych numer 1 w Starachowicach. Wystrzałowa zabawa! Zobaczcie zdjęcia z wyjątkowej nocy Studniówka 2024 Zespołu Szkół Zawodowych numer 1 w Starachowicach, która odbyła się w sobotę, trzeciego lutego w Karczmie u Jana w Kuczowie była niezwykle udana. Polonez wypadł wspaniale, a uczniowie pokazali, że umieją się dobrze bawić. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Studniówka 2024 II Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Śniadeckiego w Kielcach. Młodzież szalała na studniówce! Parkiet iskrzył, zdjęcia Do białego rana w dyskotekowych, popowych i rockowych rytmach, przy najnowszych przebojach, ale i ponadczasowych hitach kultowych zespołów! Trzeba przyznać, że młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Śniadeckiego w Kielcach i I Społecznego Liceum Mikołaja Reja w Kielcach potrafi bawić się rewelacyjnie. Zobaczcie zdjęcia z nieoficjalnej części studniówki zorganizowanej w sobotę, 3 lutego w Hotelu Binkowski w Kielcach.

📢 Niezwykła studniówka 2024 Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej. Przepiękny polonez i wspaniałe kreacje. Zobacz zdjęcia Uczniowie klas maturalnych z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej świętowali symboliczne sto dni do matury. Niezapomniany bal studniówkowy odbył się w Hotelu Paradiso w Suchedniowie. Rodzice, nauczyciele, zaproszeni goście i osoby towarzyszące, wprost nie mogli się napatrzeć na przepięknie prezentującą się młodzież. 📢 Małgorzata Siemieniec z Kielc w The Voice Senior. Prezentowała się jak prawdziwa gwiazda Małgorzata Siemieniec z Kielc wystąpiła w sobotnim odcinku programu The Voice Senior, w którym walczyła o półfinał. Na scenie zmierzyła się z trudnym utworem, ale niestety musiała pożegnać się z telewizyjnym show.

📢 Studniówka 2024 uczniów z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Była piękna zabawa. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 3 lutego odbyły się kolejne studniówki 2024 w naszym regionie. Jedną ze szkół, która bawiła się tego dnia było Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, w gminie Warka. Był piękny polonez i zabawa do rana. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Studniówka 2024 V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi imienia Romualda Traugutta w Radomiu. Piękny polonez. Zobacz zdjęcia W sobotę trzeciego lutego maturzyści z V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi imienia Romualda Traugutta w Radomiu bawili się w Pałacu Aleksandra mieszczącym się w podradomskim Kiedrzyniu.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół imienia Stanisława Staszica w Staszowie. Bal maturzystów w Pałacu w Konarach W sobotni wieczór maturzyści Zespołu Szkół imienia Stanisława Staszica w Staszowie świętują swoją studniówkę. Na balu w Pałacu w Konarach bawią się uczniowie czterech klas technikum popularnych "Koszarów". Zobaczcie zdjęcia z wyjątkowego wydarzenia! 📢 Wspaniała studniówka maturzystów z Liceum Ogólnokształcącego w Grębowie. Piękny polonez i zdjęcia na ściance. Zobacz zdjęcia W gościnnych progach zajazdu Villa Anna w Tarnobrzegu - Wielowsi, w sobotni wieczór 3 lutego swój bal studniówkowy rozpoczęli tegoroczni maturzyści Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących imienia profesora Stanisława Bąka w Grębowie (powiat tarnobrzeski).

📢 Studniówka 2024 IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach. Ależ to była zabawa! Zobaczcie nowe zdjęcia W piątek drugiego lutego hotelu Binkowski odbyła się świetna studniówka IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach. Ależ to była zabawa! Zobaczcie nowe zdjęcia. 📢 Trwa budowa obwodnicy Lipska. Będą opóźnienia? Wzrosły koszty inwestycji. Zobacz zdjęcia Na ponad 25 procent Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szacuje postępy budowy obwodnicy Lipska. Na miejscu cały czas pracuje ciężki sprzęt. W układzie północ-południe ma tu powstać trasa o długości 6,4 kilometra. Termin zakończenia inwestycji określony został na drugi kwartał tego roku. Czy uda się dotrzymać terminu? Są wątpliwości.

📢 Najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Miastowi są po prostu bezczelni! Nadeszła zima, ale wielu rolników wciąż jeszcze ma ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Szalona zabawa na studniówce IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach po części oficjalnej. Aż parkiet dudnił! Zobaczcie zdjęcia Ależ niezapomniana noc! Tańce na parkiecie, zdjęcia na ściance i świetna zabawa do białego rana. Tak właśnie wyglądała studniówka maturzystek i maturzystów IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach zorganizowana w piątek, 2 lutego w Hotelu Binkowski w Kielcach. Zobaczcie na zdjęciach, jak młodzież i cała społeczność szkolna szaleli na parkiecie.

📢 Bal Słowackiego 2024 w Skarżysku - Kamiennej. Bawiła się młodzież z całego powiatu. Mamy dużo zdjęć W piątek, 2 lutego w I Liceum imienia Juliusza Słowackiego w Skarżysku - Kamiennej odbył się doroczny bal. Wzięło w nim udział kilkuset młodych ludzi z całego powiatu. Zobacz zdjęcia z niesamowitej imprezy. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół imienia Armii Krajowej Obwodu Głuszec-Grójec. Był piękny polonez i zabawa. Zobaczcie zdjęcia W piątek, 2 lutego odbył się bal studniówkowy Zespołu Szkół imienia Armii Krajowej Obwodu Głuszec-Grójec w Grójcu. Studniówkę rozpoczęło piękne powitanie i wspaniały polonez.

📢 Studniówka 2024. Piękna zabawa maturzystów z Zespołu Szkół numer 1 imienia Jana Pawła II w Przysusze. Zobaczcie zdjęcia Studniówka Zespołu Szkół numer 1 w Przysusze rozpoczęła się w piątek 2 lutego w Zajeździe Lwowskim w Klwowie od poloneza. Potem rozpoczęła się szampańska zabawa. Maturzyści i nauczyciele bawili się na sto dni przed majowymi egzaminami. 📢 N-Park w Tarnobrzegu pnie się w górę. Będzie tu także sklep Leroy Merlin. Kiedy zrobimy zakupy w nowym parku handlowym? Zobacz zdjęcia W Tarnobrzegu powstaje N-Park, pierwsze duże centrum handlowe w mieście. Inwestorem jest firma Napollo. Otwarcie parku handlowego ze sklepami znanych marek, obok którego znajdzie się także market budowlany Leroy Merlin, zaplanowano na jesień 2024 roku. Do tego czasu na ulicy Sienkiewicza powstanie rondo. Zobaczcie wizualizacje i zdjęcia placu budowy.

📢 Climatic - Budownictwo Modułowe mające fabrykę w Ostrowcu Świętokrzyskim postawiło w Kobyłce blok w...pięć dni i nocy W Kobyłce koło Warszawy firma Climatic - Budownictwo Modułowe mająca fabrykę w Ostrowcu Świętokrzyskim w ciągu pięciu dni i nocy zbudowała 4-kondygnacyjny blok mieszkalny. Po wykończeniu wnętrz i wykonaniu elewacji będą mogli wprowadzać się mieszkańcy. Jak to możliwe? Technologia opracowana w Ostrowcu jest zachwycająca. Zobaczcie poniżej film prezentujący powstawanie bloku. 📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze studniówek w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody!

