Przegląd prasy 6.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

W niedzielę, 3 marca, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zorganizowało wyjątkowe wydarzenie z okazji Dnia Kobiet. Był występ saksofonistów pod wodzą Szymona Tarki, pokaz iluzji w wykonaniu Mariusza Czajki oraz koncert zespołu Rytmix.

📢 Legendarny polski piłkarz Włodzimierz Lubański został honorowym obywatelem gminy Nowiny. Na tym wydarzeniu był też wiceminister sportu Legendarny polski piłkarz Włodzimierz Lubański we wtorek, 5 marca, podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowinach, otrzymał tytuł Honorowego Mieszkańca Gminy Nowiny. W tym ważnym wydarzeniu towarzyszyła mu żona Grażyna. Był też wiceminister sportu Ireneusz Raś.

Prasówka 6.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Włoskie przeboje w suchedniowskiej "Kuźnicy". Sala pękała w szwach We wtorek 5 marca w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet odbył się koncert muzyki włoskiej. Duet An Dreo i Karina zaśpiewał największe przeboje pary Al Bano i Rominy Power. Zainteresowanie wydarzeniem było ogromne.

📢 Uroczyste otwarcie boiska treningowego w Nowinach. Byli Włodzimierz Lubański, wiceminister Ireneusz Raś i inne znane osoby We wtorek, 5 marca, w Nowinach odbyło się uroczyste otwarcie boiska treningowego. W tym wydarzeniu wzięło udział wiele znanych osób, między innymi legenda polskiego futbolu Włodzimierz Lubański oraz Ireneusz Raś, wiceminister sportu. 📢 Wybory 2024. Norbert Mastalerz zaprezentował drużynę Koalicji Obywatelskiej do Rady Miasta Tarnobrzega i krytykował. Kogo? Imiona i nazwiska 29 kandydatek i kandydatów do Rady Miasta Tarnobrzega z list Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska, podczas konferencji prasowej we wtorek 5 marca zaprezentował Norbert Mastalerz, wiceprzewodniczący zarządu regionu Platformy Obywatelskiej w województwie podkarpackim. On sam powalczy o fotel prezydenta miasta, którym był w latach 2010 - 2014. Szansy w pozyskiwaniu pieniędzy dla Tarnobrzega upatruje w jego bardzo dobrych kontaktach z przedstawicielami obecnej ekipy rządzącej. Bijąc się w pierś przyznał, że jako prezydent Tarnobrzega popełnił błędy i wyciągnął wnioski. Jednocześnie skrytykował działania obecnego włodarza miasta, przyznając, że w wyborach w 2018 roku sam na niego głosował.

📢 Wybory 2024. Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do Rady Powiatu Stalowowolskiego Komitet Prawa i Sprawiedliwości zaprezentował we wtorek, 5 marca kandydatów do Rady Powiatu Stalowowolskiego. Przyświeca im hasło "Wspólnie dla rozwoju powiatu stalowowolskiego". Zobaczcie, kto wystartuje. 📢 Mundurowy Dzień Kobiet odbył się w Targach Kielce. Blisko tysiąc pań i wielkie świętowanie. Zobacz zdjęcia Mundurowy Dzień Kobiet odbył się w Targach Kielce. Uczestniczyło w nim kilkaset pań ze służb mundurowych. Funkcjonariuszki policji, straży pożarnej, leśnej i weterynarii i innych służb wzięły udział uroczystości, która we wtorek 5 marca obyła się w Targach Kielce.

📢 Oto horoskop dzienny na środę, 6 marca 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na środę, 6 marca 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 06.03.2024. Horoskop dzienny na środę zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Najlepszy ginekolog w Świętokrzyskiem. Oto lekarze, których polecają pacjentki Najlepszy ginekolog w Świętokrzyskiem. Wybór często okazuje się trudny dla wielu pań. Od lekarza tej specjalizacji najczęściej oczekujemy poświęcenia nam czasu i uwagi. Liczy się profesjonalizm i kultura osobista. Zastanawiasz się do kogo umówić wizytę? Zazwyczaj o poradę w kwestii polecenia lekarza pytamy znajomych. Teraz my zrobiliśmy to za Was. Oto lekarze ginekolodzy, których polecają ich pacjentki w serwisie ZnanyLekarz.pl. Przejdź do galerii i zobacz zestawienie. 📢 Awaria Facebooka i Instagrama we wtorek, 5 marca. Już można się zalogować Nie można było zalogować się na Facebooka, Instagrama i Messengera. Globalny problem wystąpił we wtorek, 5 marca. Użytkownicy informowali, że logowanie w serwisach Mety jest niemożliwe. 📢 Wybory 2024. Łukasz Gryń, kandydat na wójta gminy Nowiny bez tajemnic. Dumny mąż i tata, właściciel uroczego psiaka, fan tenisa ziemnego Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś prezentacja Łukasza Grynia, kandydata na wójta gminy Nowiny w nadchodzących wyborach samorządowych.

📢 Świętokrzyscy maturzyści już po próbnym egzaminie z języka polskiego. Jak im poszło? Jakie pytania znalazły się w arkuszu? Próbna matura z języka polskiego nie sprawiła nam większych trudności, aczkolwiek pokazała również, że mamy pewne braki i musimy nad nimi popracować - mówili zgodnie świętokrzyscy maturzyści z którymi rozmawialiśmy po zakończeniu egzaminu. Jakie tematy znalazły się w arkuszu maturalnym?

📢 Globalna awaria Facebooka, Instagrama i Messengera! Jak żyć?! Zobacz MEMY! We wtorek, 5 marca, 2024 roku nastąpiła globalna awaria Facebooka, Instagrama i Messengera. Zobaczcie najlepsze memy i pośmiejcie się razem z nami. 📢 Finalistki Miss Nastolatek Województwa Świętokrzyskiego 2024. Tak prezentowały się na castingu w kostiumach kąpielowych Trwa 18 edycja konkursu Miss i Mistera Województwa Świętokrzyskiego. W Hotelu Dal w Kielcach odbył się casting, w którym prezentowały się najpiękniejsze mieszkanki regionu. Zobaczcie zdjęcia kandydatek na Miss Nastolatek Województwa Świętokrzyskiego 2024 w strojach kąpielowych. Kto zdobędzie koronę? Wkrótce ruszy głosowanie.

📢 Troje kandydatów na stanowisko rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kto wystartuje? 20 marca poznamy ostateczną listę kandydatów na stanowisko rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Wybory nowego rektora odbędą się 11 kwietnia. Kto wystartuje? 📢 PKO BP Ekstraklasa. Trener Korony Kielce Kamil Kuzera odebrał dyplom UEFA PRO. To najwyższa licencja jaką można uzyskać w Polsce W poniedziałek, 4 marca, trener ekstraklasowej Korony Kielce Kamil Kuzera ukończył kurs i uzyskał dyplom UEFA PRO. Jest to najwyższa możliwa licencja, jaką można uzyskać w Polsce.

📢 Rewolucja śmieciowa we Włoszczowie. Otwarcie wielkiej hali z nowoczesną linia segregacji odpadów za 11 milionów. Zobaczcie zdjęcia i wideo We Włoszczowie powstała wielka hala, z nowoczesną linią segregacji odpadów, nastawioną na odzysk surowców. To prawdziwa rewolucja śmieciowa. Oficjalne otwarcie hali odbyło się w piątek, 1 marca.

📢 Stadion we Włoszczowie w nowej odsłonie. Projekt robi duże wrażenie! Zobaczcie wizualizacje i wideo W czwartek, 29 lutego, poznaliśmy koncepcję przebudowy miejskiego stadionu we Włoszczowie - jednej z największych inwestycji samorządowych ostatnich lat. Gmina ma w planach stworzenie nowoczesnego kompleksu sportowo-szkoleniowego na miarę XXI wieku. Zapraszamy do obejrzenia wizualizacji włoszczowskiego stadionu po modernizacji, a także wideo z gali w Domu Kultury, podczas której zaprezentowano plan modernizacji stadionu. 📢 Porody francuskie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Bezpieczniej dla rodzącej i dla dziecka. Zobacz film i zdjęcia To prawdziwa nowość. W Klinice Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach odbywają się od niedawna zabiegi cesarskiego cięcia metodą FAUCS, nazywane porodem francuskim. Metoda ta jest bezpieczniejsza i mniej obciążająca dla rodzącej oraz dziecka. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Wybory 2024. Teresa Jakubowska, kandydatka na burmistrza Piekoszowa bez tajemnic. Oczkiem w głowie są kochane wnuczki Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Teresa Jakubowska, kandydatka na burmistrza Piekoszowa w nadchodzących wyborach. 📢 Oto nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? 5.03.2024 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA

📢 Próbna matura 2024 z języka polskiego. Oto arkusz pytań i odpowiedzi. Jesteś przygotowany do prawdziwej matury? Sprawdź Matura Próbna 2024 z "Echem Dnia" z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się w szkołach w naszym regionie o godzinie 8 we wtorek, 5 marca. Tym samem rozpoczął się trzydniowy okres, w którym tysiące maturzystów będzie mogło sprawdzić swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury. W tym artykule publikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2024 z języka polskiego. 📢 Jacek Kiełb, legenda Korony Kielce, były reprezentant Polski wystartuje w wyborach do Rady Miasta w Kielcach. Jest jedynką na liście! Po prezesie Korony Kielce Łukaszu Jabłońskim jeszcze jedna osoba związana z kieleckim klubem zdecydowała się wziąć udział w zbliżających się wyborach samorządowych. Jacek Kiełb, legenda Korony, znalazł się na liście kandydatów komitetu Suchański Bezpartyjni Koalicja dla Kielc do Rady Miasta Kielce.

📢 Alerty w wielu sklepach! Nie kupuj i nie jedz tego! Oto nowe produkty wycofane z Biedronki, Lidla, Kauflanda, Auchan, Netto. Masz je w domu? Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami niebezpiecznymi dla naszego zdrowia! Wśród nich jest głównie żywność, ale nie tylko. Publikujemy nową listę produktów wycofanych przez sklepy sieci Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan czy Rossmann. Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu, które zostały wydane do końca lutego 2024 roku. 📢 Na Podkarpaciu zbudowali niesamowity motocykl, inspirowany autem Jamesa Hetfielda - wokalisty zespołu Metallica. Czy muzyk zechce go mieć? Firma Game Over Cycles z Rzeszowa zaprezentowała swój najnowszy projekt. Jest nim customowy motocykl inspirowany samochodem „Slow Burn”, odrestaurowanym pojazdem marki Auburn, rocznik 1936, model 852 Boattail Speedster, którego właścicielem jest James Hetfield, wokalista i gitarzysta zespołu Metallica. Podkarpacki motocykl powstawał przez dziesięć lat, a swoją premierę będzie miał 9 marca 2024 roku w USA na Rat’s Hole Custom Bike Show, konkursie konstruktorskim organizowanym Daytona Bike Week 2024, jednym z największych zlotów motocyklowych świata, co roku odbywającym się na Florydzie.

📢 RS Active 4. Liga. Trzej nowi piłkarze dołączyli do Wisły Sandomierz. Są to Łukasz Swat, Dawid Zalewski i Jakub Śmieszek Do zespołu Wisły Sandomierz, która po jesieni zamyka tabelę RS Active 4. Ligi, został wypożyczony Łukasz Swat. To zawodnik występujący na pozycji bocznego pomocnika. On również jest wypożyczony z KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski. 📢 Oto horoskop dzienny na wtorek, 5 marca 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na wtorek, 5 marca 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 05.03.2024. Horoskop dzienny na wtorek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Drapieżny krogulec ranny na posesji w gminie Bliżyn. Ptak trafił pod opiekę sokolników. Zobacz zdjęcia Małżeństwo ze wsi Ubyszów na swojej posesji znalazło rannego ptaka drapieżnego. Poinformowano o tym sołtysa i radnego, w poniedziałek 4 marca krogulca oddano pod opiekę sokolnikom z Zagnańska. Skąd drapieżnik wziął się na podwórku? Znamy odpowiedź.

📢 Oto najdroższe domy na sprzedaż w Świętokrzyskiem. Tak mieszkają milionerzy w Kielcach i regionie. Zobacz zdjęcia Piękne i bardzo drogie nieruchomości z ogrodem, basenem czy salą balową. Łączy je duży metraż i ciekawe wnętrza. Inne mają doskonałą lokalizację. W Świętokrzyskiem na sprzedaż jest wiele domów, których wartość wyceniono na minimum 2 miliony złotych. Zobaczcie te nieruchomości w naszej galerii 📢 Kibice Radomiaka Radom na meczu ze Stalą Mielec. Kibicowałeś na stadionie przy Struga? Znajdź się na zdjęciach W meczu kończącym 23. kolejkę PKO BP Ekstraklasy Radomiak Radom podejmował Stal Mielec. Prezentujemy zdjęcia kibiców, którzy pojawili się na tym spotkaniu i dopingowali Zielonych do odniesienia triumfu. 📢 Minister rolnictwa Czesław Siekierski z trzecią wizytą u rolników w Nagłowicach. Zobacz co się tam działo Od trzech tygodni przy rondzie i drodze krajowej numer 78 w Nagłowicach trwa całodobowy protest rolników. Z hasłem "Nie ma rolnika, nie ma żywności, nie ma przyszłości" trwają dzień i noc w specjalnym, zielonym miasteczku. Po drugiej, niezapowiedzianej wizycie w Nagłowicach ministra rolnictwa, Czesława Siekierskiego, która miała miejsce w sobotę 2 marca, szef resortu w poniedziałkowy wieczór, około 18.30 ponownie pojawił się na miejscu, by odpowiadać na pytania rolników. Przybyło mnóstwo ludzi. Były ogromne emocje!

📢 Lewica ogłosiła listy w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Kielecka lista stoi kobietami Jacek Skórski, Artur Pejas, Małgorzata Marenin i Artur Grela - oto jedynki Lewicy na listach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W poniedziałek, 4 marca przedstawiciele partii ogłosili swoich kandydatów podczas konferencji. W spotkaniu wzięła również udział goszcząca w Kielcach ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, a także wiceprezydent Kielc i kandydat na prezydenta miasta Marcin Chłodnicki. Okazuje się, że kielecka lista do Sejmiku stoi kobietami. 📢 Zostań działkowcem. W Świetokrzyskiem jest wiele ogródków na sprzedaż. Zobacz ceny i zdjęcia Jest okazja, by zostać działkowcem. Zobacz ogródki ROD na sprzedaż w Świętokrzyskiem, w których możesz uprawiać kwiaty i warzywa a przede wszystkim wypocząć na łonie natury. Jest dużo ofert z Kielc, Ostrowca i Starachowic. Przy każdym zdjęciu podajemy ceny.

📢 Kultowy serek z krówką w Rolmleczu w Radomiu obchodzi złoty jubileusz. Od 50 lat jest na rynku, jedzą go kolejne pokolenia Polaków Serek homogenizowany, nazywany serkiem z krówką to sztandarowy wyrób radomskiego Rolmleczu. Pierwszy został wyprodukowany w 1974 roku. Dziś ten kultowy serek jest znany w całej Polsce, a w Radomiu ma swój pomnik. Takiego przysmaku nie produkuje nikt inny! Niedawno zakład przy ulicy Toruńskiej odwiedził Radosław Witkowski, prezydent Radomia i pokazał zdjęcia z produkcji kultowego przysmaku. 📢 Pierwsze burze w Świętokrzyskiem. Są liczne wyładowania i miejscami silne opady W poniedziałek, 4 marca w regionie świętokrzyskim wytwarzają się komórki konwekcyjne, miejscami przynoszą silniejsze opady deszczu. Grzmi już w Kielcach, wcześniej burze obserwowali mieszkańcy powiatów buskiego, staszowskiego, sandomierskiego, ostrowieckiego i opatowskiego. 📢 Wybory 2024. Sebastian Nowaczkiewicz, kandydat na wójta gminy Nowiny bez tajemnic. Uwielbia... bushcraft Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś prezentacja Sebastiana Nowaczkiewicza, obecnego wójta oraz kandydata na wójta gminy Nowiny w nadchodzących wyborach samorządowych.

📢 Wybory 2024. Radosław Witkowski, urzędujący prezydent i kandydat do tej funkcji na kolejną kadencję bez tajemnic Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Radosław Witkowski, urzędujący prezydent Radomia i kandydat ubiegający się o trzecią już kadencję na tym stanowisku. 📢 Zmiany na stanowiskach kierowniczych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Trwają zmiany na stanowiskach kierowniczych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Dotyczą one zarówno dyrekcji w Radomiu jak i poszczególnych nadleśnictw na terenie województwa świętokrzyskiego i regionu radomskiego.

📢 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Gorzycach pamiętano o bohaterach - zobacz zdjęcia Przy tablicy upamiętniającej żołnierzy podziemia niepodległościowego w Gorzycach, w samo południe w piątek 1 marca rozpoczęła się uroczystość z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

📢 Przed nami świąteczny kiermasz z ozdobami w sandomierskim starostwie. Kup ozdoby i wesprzyj podopiecznych Domów Dziecka w Łoniowie. Zdjęcia Świąteczne koszyczki, pisanki, wieńce, stroiki, to tylko część przepięknych ozdób, jakie będzie można kupić w środę, szóstego marca przy głównym wejściu Starostwa Powiatowego w Sandomierzu. Dochód z sprzedaży ozdób zostanie przeznaczony na potrzeby dzieci przebywających w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie.

📢 Dramatyczny wypadek w miejscowości Bosowice. Samochód uderzył w skarpę i stanął w płomieniach. Ranny 18-letni kierowca Poważny wypadek na drodze powiatowej w miejscowości Bosowice w gminie Stopnica (powiat buski). Osobowy seat, którym kierował 18-latek zjechał z drogi do rowu i uderzył w skarpę, po chwili auto stanęło w płomieniach. Ze środka ewakuowano nieprzytomnego nastolatka.

📢 Bieg "Tropem Wilczym" w Lipsku. Mieszkańcy na sportowo uczcili Żołnierzy Wyklętych. Wystartowało prawie 150 osób. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 3 marca w Lipsku odbył się "Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tropem Wilczym". Wydarzenie rozpoczęło się od rejestracji zawodników. Wydano aż 145 pakietów startowych, co świadczy o dużym zainteresowaniu wydarzeniem. 📢 Industria Kielce w środę zagra w Lidze Mistrzów z Aalborgiem Handbold. Bez Artioma Karalioka, Andreasa Wolffa i Tomasza Gębali Industria Kielce w środę, 6 marca, zagra ostatni mecz fazy grupowej Ligi Mistrzów. Na wyjeździe zmierzy się z zespołem Aalborg Handbold, a spotkanie rozpocznie się o godzinie 20.45. Mistrzowie Polski zagrają osłabieni - oprócz Szymona Sićki, Nicolasa Tournata, Hassana Kaddaha i Tomasza Gębali zabraknie też Andreasa Wolffa i Artioma Karalioka. – Ten mecz będzie trochę bezkofeinowy, dlatego nie będziemy podejmować ryzyka – powiedział trener Talant Dujszebajew.

📢 Gnał przez gminę Bliżyn. Skończyło się wysokim mandatem i utratą prawka 142 kilometry na godzinę w obszarze zabudowanym, przy ograniczeniu prędkości do 50 – taki wynik dał pomiar prędkości seata, który jechał przez miejscowość Sorbin w gminie Bliżyn (powiat skarżyski). 39-letni kierowca na trzy miesiące stracił prawo jazdy, musi też zapłacić mandat wysokości 2500 złotych.

📢 Koalicja Obywatelska przedstawiła kandydatów do Sejmiku w okręgu numer 2 - powiaty skarżyski, starachowicki, konecki Koalicja Obywatelska zaprezentowała szerzej kandydatów do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, którzy zawalczą o nasze głosy w okręgu numer 2 obejmującego powiaty konecki, skarżyski i starachowicki. Konferencja prasowa w tej sprawie została zwołana w poniedziałek, 4 marca przy Dworcu Kolejowym W Skarżysku-Kamiennej. Tam ministra do spraw polityki senioralnej, posłąnka ze Skarżyska Marzena Okła-Drewnowicz oraz posłowie Lucjan Pietrzczyk i Artur Gierada zaprezentowali kandydujących. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Urodziny Ryszarda Grzyba, znanego przedsiębiorcy i filantropa. Na parkiecie było prawdziwe szaleństwo. Zobacz zdjęcia Ryszard Grzyb, znany przedsiębiorca i filantrop z Kielc w sobotę hucznie obchodził swoje...18.urodziny. 18 bowiem pan Ryszard urodził się 29 lutego, świętować może więc tylko co cztery lata. 29 lutego 2024 roku skończył 72 lata. Wielka impreza odbyła się w sobotę 2 marca w kieleckim Grand Hotelu. Pojawiło się na niej wiele znanych w Kielcach i regionie osób. Zabawa była znakomita, a pierwsze skrzypce grał oczywiście sam jubilat. Zobaczcie zdjęcia - część 2. Tym razem szalona zabawa na parkiecie. 📢 Wypadek na ulicy Sienkiewicza w Tarnobrzegu. Ranna kobieta odwieziona do szpitala, droga była zablokowana. Zobacz zdjęcia Kobieta została ranna i trafiła do szpitala po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Do wypadku doszło w poniedziałek 4 marca po godzinie 11 na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Kurasia. Ulica Sienkiewicza była w tym miejscu zablokowana w obu kierunkach, od godziny 12.30 nie ma już utrudnień w ruchu.

📢 Wybory 2024. Agata Wojda, kandydatka na prezydentkę Kielc bez tajemnic. Hoduje boczniaki na balkonie i uwielbia słuchać muzyki Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Agata Wojda, kandydatka na prezydenta Kielc bez tajemnic. Mamy nawet jej zdjęcia z dzieciństwa! Zobaczcie.

📢 Oto finalistki Miss Nastolatek Województwa Mazowieckiego 2024 z regionu radomskiego. Te piękne dziewczyny powalczą o koronę W niedzielę, 25 lutego w Arche Hotel Krakowska w Warszawie odbył się półfinał konkursu Miss Nastolatek i Miss Województwa Mazowieckiego 2024. Do finału spośród nastolatek zakwalifikowały się 22 kandydatki, wśród nich trzy z regionu radomskiego. Prezentujemy nasze piękne piękne dziewczyny, które powalczą o tytuł najpiękniejszej - Miss Nastolatek Województwa Mazowieckiego 2024.

📢 W tych miastach województwa świętokrzyskiego zarabia się najwięcej. Tutaj jest najwyższe wynagrodzenie brutto W tych miastach województwa świętokrzyskiego zarabia się najwięcej. Dzięki danym za 2022 rok udostępnionym przez Główny Urząd Statystyczny możemy zobaczyć, gdzie w Świętokrzyskiem są najwyższe zarobki brutto. 📢 Oto finalistki Miss Województwa Mazowieckiego 2024 z regionu radomskiego. One powalczą o koronę i tytuł najpiękniejszej W niedzielę, 25 lutego w Arche Hotel Krakowska w Warszawie odbył się półfinał konkursu Miss Województwa Mazowieckiego 2024. Do finału zakwalifikowały się 42 kandydatki, wśród nich cztery z regionu radomskiego. Prezentujemy nasze piękne piękne panie, które powalczą o tytuł najpiękniejszej w województwie. 📢 Radomiak Radom - Stal Mielec w PKO BP Ekstraklasie. Zieloni wygrali pierwszy mecz w tym roku Na zakończenie 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy piłkarze Radomiaka Radom podejmowali Stal Mielec. Po golach Luki Vuskovicia i Leonardo Rochy dla Radomiaka oraz trafieniu Mateusza Matrasa dla Stali Zieloni wygrali 2:1 na stadionie Radomskiego Centrum Sportu. Oto zapis relacji relacji live z tego wydarzenia.

📢 Wyjątkowy Dzień Kobiet w Bogorii. Wystąpił Krzysztof Hanke z Kabaretu Rak W niedziele, 3 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Bogorii miało miejsce niezwykłe wydarzenie z okazji Dnia Kobiet. Wystąpił Krzysztof Hanke z Kabaretu Rak.

📢 Dzień Kobiet 2024 w Działoszycach. Wystąpił kabaret "Czwarta Fala" i Maja Wojtaszek. Było 280 pań! Zdjęcia W niedzielę, 3 marca, gmina Działoszyce zaprosiła wszystkie panie na Dzień Kobiet. W domu weselnym "Nad Stawem" w Rosiejowie wystąpił kabaret "Czwarta Fala" i wokalistka Maja Wojtaszek. Ten niecodzienny show oglądało 280 pań! 📢 Moya Radomka Radom podejmowała Unię Tarnów, ostatni zespół w tabeli Tauron Ligi. Byłeś na tym meczu? Znajdź się na zdjęciach z trybun Moya Radomka Radom w 21. kolejce sezonu zasadniczego Tauron Ligi podejmowała Unię Tarnów i wygrała 3:0. Byłeś na tym niedzielnym spotkaniu pań? Poszukaj się na zdjęciach.

📢 Urodziny Ryszarda Grzyba, znanego przedsiębiorcy i filantropa. Wśród gości wiele znanych osób. Gwiazdą Piotr Salata Ryszard Grzyb, znany przedsiębiorca i filantrop z Kielc w sobotę hucznie obchodził swoje...18.urodziny. 18 bowiem pan Ryszard urodził się 29 lutego, świętować może więc tylko co cztery lata. 29 lutego 2024 roku skończył 72 lata, ale formy może mu pozazdrościć niejeden młodzieniaszek. Wielka impreza odbyła się w kieleckim Grand Hotelu. Pojawiło się na niej wiele znanych w Kielcach i regionie osób. Zabawa była znakomita, a pierwsze skrzypce grał oczywiście sam jubilat. Zobaczcie zdjęcia - część 1. 📢 Kibice na meczu Orlęta Kielce - Wierna Małogoszcz w RS Active 4. Lidze. Byłeś? Zobacz zdjęcia W niedzielę trzeciego marca w zaległym meczu RS Active 4. Ligi świętokrzyskiej Orlęta Kielce grały u siebie z Wierną Małogoszcz. Byłeś na tym meczu? Zobacz nasze zdjęcia.

📢 W Skaryszewie prawie 200 osób pobiegło Tropem Wilczym. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 3 marca w Skaryszewie odbył się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym. Tradycyjnie świetną imprezę biegową zorganizowało stowarzyszenie Zabiegany Skaryszew.

📢 Giełda w Miedzianej Górze w wiosennym klimacie. Było sporo ludzi, wyjątkowy "maluch" i... kłopoty z dojazdem. Zobacz zdjęcia Sporo osób odwiedziło w niedzielę, 3 marca, giełdę w Miedzianej Górze. Kupowano ubrania, części samochodowe, ale też sporo rzeczy ogrodniczych. Większy niż zwykle ruch panował przy stoiskach z oponami. 📢 Limuzyny, SUV-y i ciekawe marki. Jakie auta oferowano na giełdzie w Miedzianej Górze w niedzielę 3 marca? Zobacz zdjęcia Sporo ciekawych aut oferowano na giełdzie w Miedzianej Górze w niedzielę, 3 marca. Były marki luksusowe jak mercedes czy audi. Dużo też było popularnych ostatnio SUV-ów. Pojawiały się też marki rzadziej spotykane na rynku na przykład lancia.

📢 III Bieg Tropem Wilczym w Michniowie. Były dwie trasy i 200 uczestników. Poznaj zwycięzców, zobacz zdjęcia W niedzielę 3 marca w Michniowie odbył się III Bieg Tropem Wilczym. Zainteresowanie przerosło oczekiwania organizatorów. W tym roku pobiegło około 200 osób. Do wyboru były dwie trasy - "Lalka" i "Szarego". Zobaczcie zdjęcia. 📢 Konwencja wojewódzka Prawa i Sprawiedliwości w Kielcach. Partia przedstawia plany na Sejmik. Oglądaj zapis transmisji Oklaski, okrzyki poparcia i wiele emocji towarzyszyło świętokrzyskiej konwencji Prawa i Sprawiedliwości, która odbywała się w niedzielę, 3 marca w Targach Kielce. Brali w niej udział wszyscy kandydaci na prezydentów, burmistrzów i wójtów oraz na radnych w regonie. Zaprezentowano program wyborczy dla regionu, kandydatów do sejmiku województwa oraz Renatę Janik jako kandydatkę na marszałka województwa. Zobacz zapis transmisji.

📢 Alimenciarze poszukiwani przez świętokrzyską policję. Oni nie płacą na własne dzieci. Oto ich zdjęcia i nazwiska Alimenciarzami nazywa się powszechnie wszystkie osoby, które zaniedbały spoczywający na nich obowiązek alimentacyjny. Świętokrzyska policja poszukuje ponad stu osób uchylających się od płacenia alimentów. To głównie mężczyźni, ale wśród nich trafiają się również kobiety. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy twarze, imiona i nazwiska - dane zostały opublikowane przez policję.

📢 Kibice na meczu Industria Kielce - MMTS Kwidzyn w Orlen Superlidze. Tak wspaniale kibicowaliście w Hali Legionów Industria Kielce pokonała w meczu Orlen Superligi MMTS Kwidzyn 35:24. Mamy dla Was zdjęcia kibiców, którzy w sobotnie popołudnie wybrali się do Hali Legionów, żeby wspierać dopingiem podopiecznych trenera Talanta Dujszebajewa. 📢 Kibice Siarki Tarnobrzeg na meczu z Czarnymi Połaniec. Byłeś? Znajdź się na zdjęciach! W sobotę drugiego marca Siarka Tarnobrzeg zremisowała w Połańcu z Czarnymi 1:1, a na mecz przyjechało za nią wielu fanów. Byłeś wśród nich? Znajdź się na naszych zdjęciach.

📢 Wybory 2024. Poznaliśmy kandydatów do Rady Miasta i Rady Powiatu Skarżyskiego. Wszyscy pod szyldem Wspólnej Drogi. Film i zdjęcia Wybory samorządowe 2024. Wspólna Droga - komitet wyborczy z powiatu skarżyskiego, który łączy różne ugrupowania na czele z Polskim Stronnictwem Ludowym przedstawił w piątek, 1 marca kandydatów, którzy spróbują swoich sił w kwietniowym głosowaniu. Zobaczcie kto będzie kandydował do Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej i do Rady Powiatu Skarżyskiego. Gościem specjalnym wydarzenia był europoseł i szef Ludowców w regionie Adam Jarubas. Zobaczcie film i zdjęcia. 📢 Psy do adopcji ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu. Może któregoś pokochasz i zabierzesz do domu Nie kupuj - adoptuj, jeśli szukasz czworonożnego przyjaciela idź do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu. Tam wiele psów wypatruje człowieka, który zabierze je do domu.

📢 Kto zostanie Miss Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem? Poznaj finalistki, zobacz zdjęcia Znamy już najpiękniejsze dziewczyny, które walczą w wojewódzkim finale wyborów Miss Studniówki 2024. W czwartkowy wieczór zakończyło się głosowanie Internautów, które wyłoniło laureatki w Kielcach i każdym powiecie regionu świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto wygrał i bierze udział w wielkim finale, który ruszył w poniedziałek, 4 marca. O ostatecznym wyniku zdecydują – po połowie – głosy jury i głosy Internautów. 📢 Najnowsze oferty pracy w Radomiu i powiecie radomskim. Zobacz, które firmy i instytucje szukają pracowników i ile płacą - 01.03.2024 W Radomiu i powiecie radomskim są zróżnicowane oferty pracy oferujące zarobki na rozmaitym poziomie. Prezentujemy oferty pracy, które dostępne są w marcu 2024 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu. Zobacz, jacy pracownicy są poszukiwani, a także wymagania i proponowane wynagrodzenie.

Końca dobiega remont Krytej Pływalni "Koral" w Morawicy. Zamontowano już nowoczesną, mieniącą się różnorakimi kolorami zjeżdżalnię, w której gra muzyka, jest nowa sauna parowa i zjeżdżalnia w kształcie latarni dla najmłodszych. Obiekt, na którego remont Miasto i Gmina Morawica pozyskało ponad 5 milionów złotych z programu "Polski Ład", jest teraz energooszczędny.

📢 Próbna matura 2024 - polski. Mamy odpowiedzi i arkusz pytań CKE. Emocji na egzaminie nie brakowało. Jak poszło? Maturalna próba język polski 2024. Matura Próbna 2024 z języka polskiego na poziomie podstawowym, przygotowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną odbywa się w szkołach w całym kraju między godzinami 9-13. Dla wszystkich maturzystów, którzy chcą sprawdzić, jak przygotowani są do prawdziwego egzaminu w tym artykule publikujemy arkusz matury wraz z odpowiedziami. Maturzyści, którzy wychodzi z sal nie ukrywali emocji, które towarzyszyły maturalnej próbie.

📢 Matura próbna 2023 matematyka. Oto arkusz pytań oraz odpowiedzi. Sprawdź czy już jesteś przygotowany do egzaminu z matematyki Trwa Świętokrzyska Matura Próbna 2023. Drugi dzień to egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, który rozpoczął się w szkołach w województwie świętokrzyskim i podkarpackim o godzinie 8 w środę, 15 marca. Maturzyści sprawdzą swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury, która będzie się różniła od egzaminów w poprzednich latach. O godzinie 11 w tym artykule opublikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z matematyki.

📢 Matura próbna 2023 matematyka. Zobacz arkusz pytań i odpowiedzi. Sprawdź czy już jesteś przygotowany do egzaminu z matematyki Trwa Próbna matura z "Echem Dnia" 2023. Drugi dzień to egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, który rozpoczął się w szkołach w regionie radomskim o godzinie 8 w środę, 15 marca. Maturzyści sprawdzą swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury, która będzie się różniła od egzaminów w poprzednich latach. O godzinie 11 w tym artykule opublikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z matematyki. 📢 5 marca Dzień Teściowej. Zobacz najfajniejsze MEMY 5 marca Dzień Teściowej. Zobacz najfajniejsze MEMY

