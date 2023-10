Przegląd prasy 6.10.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto najdroższe domy na sprzedaż w Kielcach i okolicy. Tak mieszkają milionerzy w województwie świętokrzyskim!”?

📢 Oto najdroższe domy na sprzedaż w Kielcach i okolicy. Tak mieszkają milionerzy w województwie świętokrzyskim! Piękne i bardzo drogie nieruchomości z ogrodem, basenem czy salą balową. Łączy je duży metraż i ciekawe wnętrza. Inne mają doskonałą lokalizację. W Świętokrzyskiem na sprzedaż jest wiele domów, których wartość wyceniono na minimum 2 miliony złotych. Zobaczcie te nieruchomości w naszej galerii.

📢 Atak terrorystów, w akcji policyjny śmigłowiec, pożar i wyciek chemiczny - powiatowe ćwiczenia służb w Sandomierzu z wielkim rozmachem Atak terrorystyczny, uwalnianie zakładników z udziałem policyjnego śmigłowca i kontrterrorystów, do tego rozszczelniony pojemnik z siarkowodorem, pożar budynków zakładu i człowiek, który zasłabł będąc na wysokości – powiatowe ćwiczenia służb na terenie Huty Szkła Pilkingotnow w Sandomierzu przeprowadzono z ogromnym rozmachem.

📢 Wybory 2023. Jarosław Kaczyński w Busku. Zobacz, co działo się za kulisami. Mamy zdjęcia W czwartek, 5 października prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotkał się z sympatykami partii. Zobaczcie, kto przyjechał do Buskiego Samorządowego Centrum Kultury i co działo się za kulisami.

📢 Wielka kasa na Branżowe Centra Umiejętności w regionie radomskim. Wsparcie otrzyma pięć naszych placówek. Zobacz zdjęcia W siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu wręczano dziś promesy na tworzenie Branżowych Centrów Umiejętności. W województwie mazowieckim ma ich powstać łącznie piętnaście, z czego aż pięć w regionie radomskim. Pieniądze otrzymają trzy takie centra w Radomiu, a także placówki w Pionkach i Przysusze. 📢 Na Placu Jagiellońskim w Radomiu stanęło koło widokowe. Diabelski młyn ruszy już niebawem. Zobacz zdjęcia Na Placu Jagiellońskim w Radomiu stanęło koło widokowe. Według zapowiedzi, diabelski młyn ma ruszyć już w piątek, 6 października. Wszyscy chętni będą mogli podziwiać z góry panoramę miasta.

📢 W Brzezinach, obok stadionu Moravii, powstaje centrum handlowe! Na budowie dwukondygnacyjnego obiektu praca wre. Zobacz wideo i zdjęcia Wszystko wskazuje na to, że już niebawem mieszkańcy gminy Morawica i nie tylko będą mogli robić zakupy w sklepach bardzo lubianych sieci handlowych. Na działce zlokalizowanej pomiędzy stacją paliw, a stadionem Moravii Morawica, powstaje centrum handlowe!

📢 Jarosław Kaczyński w Busku-Zdroju. Zobacz zapis transmisji i zdjęcia W czwartek, 5 października, do Buska-Zdroju przyjechał wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W Buskim Samorządowym Centrum Kultury zgromadziło się liczne grono sympatyków. Zobaczcie zdjęcia i zapis transmisji ze spotkania. 📢 Po tragedii pod Ostrowcem: podejrzany 38-latek nadal w areszcie, śledczy czekają na opinię biegłego. Akt oskarżenia w tym roku? Na opinię biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych czekają jeszcze śledczy z Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Świętokrzyskim, którzy badają sprawę tragicznego wypadku z maja tego roku w miejscowości Boksycka. Na miejscu zginęło wówczas pięć osób, dwie zostały ranne – w tym 38-latek podejrzany o spowodowanie wypadku. Mężczyzna nadal pozostaje tymczasowo aresztowany. 📢 Ceny warzyw i owoców na targowisku w Jędrzejowie. Dużo pomidorów i nadal sporo śliwek. Zobaczcie zdjęcia W czwartek, 5 października odwiedziliśmy targ w Jędrzejowie by sprawdzić jakie były ceny warzyw i owoców. Czy doszło do większych zmian? Znacznie mnie było papryk. Nadal nie brakuje za to owoców, w szczególności jabłek, można też znaleźć jeszcze sporo całkiem tanich śliwek. Zobaczcie jak prezentowały się ceny warzyw i owoców.

📢 Tłumy na pogrzebie Stanisława Bobkiewicza, znanego przedsiębiorcy, cenionego działacza piłkarskiego w Ostrowcu. Wzruszające pożegnanie żony Tłumy żegnały w czwartek, 5 października, Stanisława Bobkiewicza, znanego przedsiębiorcę, zasłużonego działacza piłkarskiego, który zmarł w poniedziałek w wieku 65 lat. Msza pogrzebowa została odprawiona w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Niezwykle wzruszające były słowa pożegnania żony. - Kochany Stasiu, łączy nas miłość, a dzieli tylko czas - napisała pani Alicja.

📢 Razem dla Gabrysi - imponujące wyniki zbiórki na leczenie dzielnej 10-latki. Podczas festynu w Radomiu zebrano ponad 50 tysięcy zlotych! Festyn charytatywny "razem dla Gabrysi" zorganizowały Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Radomiu oraz Akademia Sportu Radomiak. Były rozgrywki sportowe, licytacje, loteria, dmuchańce - wszystko po to, żeby zebrać pieniądze na leczenie 10-letniej Gabrysi. Dziewczynka choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Podczas imprezy udało się zebrać ponad 52 tysiące złotych!

📢 Wybory 2023. Zobacz pełną listę osób z powiatu opatowskiego kandydujących do Sejmu. O mandat walczy 11 osób W niedzielę 15 października odbędą się wybory parlamentarne. Przedstawiamy listę kandydatów mieszkających z powiecie opatowskim, pochodzących z powiatu opatowskiego lub z nim związanych - kandydujących do Sejmu i Senatu. Wszystkich kandydatów z powiatu opatowskiego jest 11, walczą o mandat do Sejmu. 📢 Strażacy z Brzegów z nowym wozem. Piękna uroczystość przekazania i poświęcenia. Zobaczcie zdjęcia W niedzielę 1 października dokonano uroczystego przekazania oraz poświęcenia nowego pojazdu Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzegach, w gminie Sobków. Piękna uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w kościele parafialnym w Brzegach. Nowy pojazd wraz z wyposażeniem w cenie ponad 1 miliona złotych został nazwany imieniem "Krzysztof". 📢 Wielka kasa dla Ostrowca Świętokrzyskiego. 67 milionów złotych na utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych Gmina Ostrowiec Świętokrzyski otrzymała 67 i pół miliona złotych w ramach 7. edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Pieniądze przeznaczone zostaną na utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu w obrębie ulicy Jana Samsonowicza wraz z budową dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą.

📢 Rekordowa zbiórka krwi we Włoszczowie dla ciężko rannego strażaka-ochotnika z Ostrowa (ZDJĘCIA) Zbiórka krwi dla Jacka Malickiego, strażaka-ochotnika z Ostrowa w gminie Krasocin, który miał bardzo poważny wypadek, odbyła się w sobotę, 30 września, w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie. Była rekordowa! 📢 "Znani i nieznani Ziemi Włoszczowskiej" - promocja najnowszej książki Tadeusza Stolarskiego. Zobaczcie zdjęcia W piątek, 29 września br., w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbyło się spotkanie z Tadeuszem Stolarskim, na którym autor zaprezentował swoją najnowszą książkę "Znani i nieznani Ziemi Włoszczowskiej, część. III". Publikacja została wydana pod patronatem starosty włoszczowskiego Dariusza Czechowskiego. 📢 Grzyby giganty wyrosły w lesie obok zalewu Andrzejówka, w gminie Chmielnik! Niebawem będzie tu... mini zoo. Zobaczcie zdjęcia i film Olbrzymie kanie, prawdziwki, maślaki, kurki i muchomory już można podziwiać w lesie obok zalewu Andrzejówka, w gminie Chmielnik. Mowa oczywiście o niezwykle realistycznych makietach, które zainstalowano tu przy użyciu dźwigów. Spacerowicze już są zachwyceni pięknym widokiem, a to dopiero początek atrakcji, ponieważ niebawem postanie tutaj sztuczne mini zoo, będą ścieżki spacerowe i edukacyjne, zamontowane zostaną taż ławki oraz leżaki do wypoczynku na łonie natury.

📢 W Sandomierzu podsumowano sezon turystyczny. Był dobry i... nadal trwa. Zobacz wideo i zdjęcia Sandomierz nadal jest atrakcyjny na turystycznej mapie Polski. Kończący się sezon turystyczny w Królewskim Mieście obfitował szczególnie w indywidualnych turystów, którzy odwiedzali Sandomierz najczęściej w weekendy. Po sezonie słoneczna pogoda sprzyja przyjazdom szkolnych wycieczek i zorganizowanych grup. 📢 Wpadł w Staszowie, bo nie zapiął pasów. Teraz mogą mu grozić nawet trzy lata więzienia O posiadanie zabronionych substancji podejrzewany jest 35-letni kierowca toyoty, którego policjanci ze staszowskiej drogówki zatrzymali w środowy wieczór.

📢 PUPIL ROKU 2023 Zobacz psy, koty i inne zwierzaki, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. Możesz jeszcze zgłosić swojego zwierzaka! Oto galeria zdjęć psów i kotów, które po pierwszym tygodniu głosowania w akcji Pupil Roku zajmują pierwsze miejsca w rankingach w miastach i powiatach naszego województwa. Prezentujemy także dziesięć zwierzaków z kategorii Inne Pupile, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. Lista kandydatów w akcji Pupil Roku jest wciąż otwarta - możesz dodać zdjęcie swojego zwierzaka.

📢 O żonie poznanej na stołówce, dzieciach i wielkiej pasji... Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz bez tajemnic i tematów tabu Żonę poznał na stołówce, oświadczył się po trzech miesiącach, a pierwszego syna wychowywali.. w akademiku. Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, jakiego nie znacie. Dlaczego przez pewien czas jadł tylko chleb z musztardą? Jak zareagował, kiedy po „czterdziestce” okazało się, że urodzą mu się bliźniaczki i czemu sądził, że w urzędzie będzie jak w „Seksmisji”. Zobaczcie.

📢 Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Świętokrzyskiej. W uroczystości wzięło udział ponad 4 tysiące studentów. Zobacz zdjęcia W środę, 4 października, Politechnika Świętokrzyska uroczyście zainaugurowała rok akademicki 2023/2024. Naukę na największej uczelni technicznej w regionie rozpoczęło blisko 4,5 tysiąca studentów. Zobacz zdjęcia. 📢 Patrycja Piątek z Włoszczowy na ringu w The Voice of Poland. W sobotę zupełnie nowe bitwy! Na pierwszy ogień drużyna Lanberry Zakończyły się przesłuchania w ciemno do The Voice of Poland. Już w sobotę, 7 października pierwsze bitwy. Na początek zobaczymy wokalistów i wokalistki z drużyny Lanberry. Właśnie ją jako trenerkę wybrała pochodząca z Włoszczowy Patrycja Piątek. Trzymamy kciuki za występ naszej wokalistki!

📢 Piłkarskie derby powiatu jędrzejowskiego. Naprzód Jędrzejów pokonał Wierną Małogoszcz 4:1! Zobaczcie zdjęcia z meczu W środę, 4 października, w 4 rundzie Okręgowego Pucharu Polski doszło do derbów powiatu jędrzejowskiego. Na stadionie w Jędrzejowie zmierzyli się występujący w lidze okręgowej Naprzód Jędrzejów i 4-ligowa Wierna Małogoszcz. Zespół gospodarzy wygrał 4:1(2:1) Zobaczcie zdjęcia z meczu. 📢 Poszukiwani za znęcanie się nad najbliższymi. Skrzywdzili swoje rodziny i uciekli. Ściga ich policja z Radomia. Rozpoznajesz kogoś? Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu poszukuje sprawców znęcania się nad dziećmi i żonami. Udało im się uciec i ukrywają się. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach sprawców przemocy domowej za znęcanie się nad rodzinami. Zobacz listę z nazwiskami i zdjęciami. Rozpoznajecie ich? 📢 Wybuch w domu w Małogoszczu. Eksplozja wypchnęła dwa okna Wiele szczęścia mieli mieszkańcy domu w Małogoszczu w powiecie jędrzejowskim. Nocą doszło tu do pożaru i wybuchu, który zniszczył dwa okna. Nikomu nic się nie stało.

📢 13-letni Kamil z Opatowa bardzo chce żyć. Chłopiec walczy każdego dnia. Na leczenie potrzebne są duże pieniądze. Pomóżmy! 13-letni Kamil Barczewski z Opatowa cierpi na nieuleczalne choroby genetyczne: Zespół Barttera związany z nieprawidłową pracą cewek nerkowych i fenyloketonurię. Codziennie walczy ze śmiercią. Warunki w jakich mieszka są fatalne. Znikąd nie ma pomocy. 📢 Irena Santor owacyjnie przyjęta w „Szklanym Domu”. Zobacz zdjęcia Czekam na dobrą starość – mówiła Irena Santor podczas spotkania w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach. Pierwsza dama polskiej piosenki przyciągnęła mnóstwo fanów, którzy płakali i śmiali się ze wzruszenia. Na koniec wraz z publicznością nuciła szlagier „I tak się trudno rozstać”, kiedy po zakończonym spotkaniu nikt nie chciał jeszcze opuszczać sali. 📢 PKO Ekstraklasa. Korona Kielce gra na Suzuki Arenie z Wartą Poznań. Mimo absencji Adriana Dalmau liczy na drugą wygraną z rzędu Piłkarze Korony Kielce chcą iść za ciosem i w piątek zdobyć drugi z rzędu komplet punktów w PKO BP Ekstraklasie. W 11. kolejce zmierzą się na Suzuki Arenie z Wartą Poznań, a mecz rozpocznie się o godzinie 18.

📢 Wszystkich Świętych 2023. Zobacz jakie są najmodniejsze wiązanki i ile trzeba za nie zapłacić w Tarnobrzegu i Stalowej Woli 1 listopada wybierzemy się na groby naszych bliskich. Tradycją jest, że zabierzemy ze sobą znicze i kwiaty. Zobaczcie, jakie kompozycje można kupić na OLX.pl i ile kosztują w Tarnobrzegu i Stalowej Woli oraz w najbliższej okolicy. 📢 Wizyta marszałek Elżbiety Witek w Radomiu. Na spotkanie przyszły tłumy, zobacz kto był W środę, 4 października, w Radomiu odbyło się spotkanie z marszałek Elżbietą Witek. Na wydarzenie przybyło liczne grono mieszkańców miasta.

📢 Antygrypina na przeziębienie, katar, kaszel. Oto banalnie prosty przepis na specyfik na jesienne infekcje Jesień zawitała do nas na dobre a wraz z nią niestety sezon na przeziębienia i infekcje. Zamiast sięgać po farmaceutyki warto przygotować samemu antygrypinę. Zobaczcie banalnie prosty przepis.

📢 Jarosław Kaczyński w Kazimierzy Wielkiej. Zobacz zdjęcia i zapis transmisji W czwartek, 5 października, do Kazimierzy Wielkiej przyjechał Jarosław Kaczyński. W Kazimierskim Ośrodku Kultury spotkał się z ze swoimi sympatykami. Zobacz zapis transmisji na żywo. 📢 Siarka Tarnobrzeg w finale okręgowego Pucharu Polski. W półfinale pokonała ekipę Stali Nowa Dęba 5:2. Zdjęcia z meczu i zdjęcia kibiców Niespodzianki nie było, w środę 4 października na stadionie w Nowej Dębie miejscowa Stal grająca w klasie okręgowej przegrała z trzecioligową Siarką Tarnobrzeg 2:5 (0:3).

📢 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg dla powiatu włoszczowskiego. Kolejna duża kasa na remonty dróg w trzech miejscowościach. Zobacz film i zdjęcia Powiat włoszczowski otrzymał kolejne duże pieniądze na remont infrastruktury drogowej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych w ramach naboru wniosków na 2024 rok. Do powiatu popłynęło ponad 17 milionów złotych. Co będzie zmodernizowane? Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Imponująca fabryka na terenie dawnego "Marywilu" w Suchedniowie! Otwarto Zakład Prefabrykacji Betonowej Agencji Rozwoju Przemysłu W środę, 4 października, w Suchedniowie uroczyście otwarto Zakład Prefabrykacji Betonowej. Fabryka powstała w miejscu dawnego „Marywilu” i będzie dostarczała elementy na potrzeby budownictwa wielkokubaturowego. Za realizację tej inwestycji odpowiada Agencja Rozwoju Przemysłu należąca do Skarbu Państwa. Zatrudnienie znajdzie tu docelowo nawet 150 osób. 📢 Sołtysi z powiatu sandomierskiego zostali ambasadorami programu "Czyste Powietrze". Spotkanie odbyło się w Wyspie, gmina Zawichost Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach nieustannie promuje program "Czyste Powietrze" wśród mieszkańców regionu. Wsparcia dla tego proekologicznego celu udzielili sołtysi z powiatu sandomierskiego, którzy we wtorek, 3 października oficjalnie zostali ambasadorami programu. W działania promocyjnie aktywnie włącza się również wiceminister sportu i turystyki oraz świętokrzyska parlamentarzystka Anna Krupka.

📢 Niedługo nowa giełda rolna w Pińczowie. Prace są już bardzo zaawansowane Zbliża się koniec budowy giełdy rolnej przy ulicy Targowej w Pińczowie. Liczący pięć hektarów plac jest już w bardzo zaawansowanym etapie. 📢 Nieszczęśliwy koniec poszukiwań Flamy. Trwały 11 miesięcy Koniec głośnej historii zaginionego owczarka niemieckiego o imieniu Flama. Właściciele przez prawie rok szukali zaginionego psa, a ich determinacja zadziwiała wielu ludzi, nie tylko na Ponidziu. Po 11 miesiącach finał okazał się nieszczęśliwy - zwierzę nie żyje.

📢 Na radomskich Plantach powstaje budynek mieszkalno-usługowy. Tym razem to Bławatna House. Zobaczcie zdjęcia Ciepła jesień sprzyja pracom na budowie, która jest prowadzona między ulicami 1905 roku, a Bławatną na Plantach w Radomiu. Rośnie tam apartamentowiec. W budynku znajdą się także pomieszczenia usługowe, wszystko wskazuje, że gabinety medyczne.

📢 Chemar Rurociągi Okręgowy Puchar Polski. Derby powiatu jędrzejowskiego dla Naprzodu, Pogrom Wisły w meczu z Czarnymi. Wyniki i relacje 4 października została rozegrana czwarta runda Chemar Rurociągi Okręgowego Pucharu Polski. Najwyższą wygraną zanotowali Czarni Połaniec, którzy na wyjeździe pokonali aż 9:0 Wisłę Sandomierz. Ciekawie było również w innych spotkaniach. Dwa mecze: Nida Oksa - GKS Zio-Max Nowiny i Stal Kunów - Star Starachowice zostaną rozegrane 11 października. Śledź wyniki spotkań. 📢 Światowy Dzień Zwierząt 2023. Znani z regionu radomskiego ze swoimi pupilami. Zobacz jakie mają zwierzaki W środę 4 października - Światowy Dzień Zwierząt 2023. Z tej okazji, ale też na co dzień - znani z regionu radomskiego dzielą się w mediach społecznościowych miłością do swoich pupili. Jakie zwierzaki mają znani politycy, samorządowcy, przedsiębiorcy i inne znane w regionie osoby? Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wypadek w Tokarni. Kobieta, która zdaniem świadka prowadziła, była pijana Dachowaniem zakończyła się środowa podróż oplem między Brzegami w Tokarnią. Pierwszej pomocy kobiecie z auta udzielał świadek, a gdy policja sprawdziła stan jej trzeźwości, okazało się, że pani ma ponad dwa promile. 📢 Światowy Dzień Zwierząt 2023. Zobacz prywatne zdjęcia zawodników Korony i Industrii Kielce z ich pupilami. Dalmau, Kiełb, Moryto i inni W środę 4 października 2023 roku obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. Z tej okazji prezentujemy zawodników Industrii i Korony Kielce w towarzystwie domowych czworonogów

📢 Kolejny hotel trzygwiazdkowy powstał w naszym regionie. To Markiz w Modliszewicach koło Końskich. Jest tam sala bankietowa i jacuzzi Kolejny hotel trzygwiazdkowy powstał w województwie świętokrzyskim. Jest to urokliwy „Markiz” w Modliszewicach koło Końskich.

📢 Kielecka firma Garett została nowym partnerem mistrzów Polski w piłce ręcznej. -Cieszymy się z podpisania tej umowy - mówi Paweł Papaj Kielecka firma Garett została jednym z głównych partnerów Klubu Sportowego Iskra Kielce S.A. w nowym sezonie. - Bardzo cieszymy się z podpisania umowy z nowym partnerem – mówi wiceprezes Klubu Paweł Papaj. 📢 Wielkie kontrowersje po wywiezieniu do Warszawy legendarnego czołgu wydobytego z rzeki w Bieleckich Młynach! Dlaczego nie został u nas? W czwartek, 28 września o świcie odbyła się operacja przekazania zabytkowego wraku czołgu Bergepanther z Bieleckich Młynów w gminie Morawica, gdzie został znaleziony, do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Po ujawnieniu tego faktu pojawiło się mnóstwo kontrowersji i pytań. Dlaczego ten niezwykle cenny zabytek, nie trafił on do prywatnego Muzeum Zabytków Techniki Wojskowej w Warszawie, które przez lata zdobywało zgody na wydobycie maszyny i zainwestowało w całą operację kilkaset tysięcy złotych lub nie został przekazany do Muzeum Orła Białego w Skarżysku - Kamiennej, gdzie mogliby go podziwiać mieszkańcy Świętokrzyskiego? Dziś szczegółowo badamy tę sprawę.

📢 Światowy Dzień Zwierząt 2023. Zwierzęta z Kozienic szukają domu. Sprawdź oferty oddam za darmo z OLX W środę, 4 września obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. Z tej okazji postanowiliśmy przejrzeć oferty, w których ludzie chcą oddać swoje pupile za darmo. Wiele zwierząt z Kozienic szuka domu! Zobaczcie ogłoszenia z OLX o oddawaniu psów i kotów, ale też królików.

📢 Mała Świętokrzyska Liga Pływacka odbyła się w Busku-Zdroju. Kajman Połaniec w roli głównej. Patronowała wiceminister Anna Krupka Po zwycięstwo w XXII edycji Małej Świętokrzyskiej Ligi Pływackiej zmierzają zawodnicy Kajmana Połaniec. Podopieczni Kacpra Ciepieli i Grzegorza Bisztygi po raz kolejny wygrali punktację drużynową, tym razem czwartej rundy Małej Ligi w Busku-Zdroju i zdecydowanie przewodzą w Klasyfikacji Generalnej rozgrywek. 📢 Nowe lotniska na mapie połączeń lotniczych z Radomia. Do tych miast samoloty z Sadkowa jeszcze nie latały Podgorica w Czarnogórze i Ochryda w Macedonii Północnej – to nowe lotniska, które pojawiły się w ofercie wczasów zagranicznych z wylotem z Radomia.

📢 Tragiczny finał poszukiwań. Nie żyje 83-letni mieszkaniec Tarnobrzega Tarnobrzescy policjanci prowadzili poszukiwania 83-letniego mieszkańca tarnobrzeskiego osiedla Sobów. Zaginiony mężczyzna we wtorek 3 października przed południem wyjechał rowerem z posesji na przejażdżkę. Od tego czasu 83-latek nie powrócił do miejsca zamieszkania i nie nawiązał kontaktu z rodziną. Niestety okazało się, że mężczyzna nie żyje. 📢 Gdzie są grzyby w regionie radomskim? Grzybiarze mają sprawdzone miejsca i chwalą się zbiorami. Są kanie, rydze i borowiki Gdzie zbierać grzyby w lasach regionu radomskiego? Grzybiarze zdradzają, gdzie są kanie, rydze, borowiki, kozaki i inne grzyby. Najwięcej jest ich w kozienickich lasach, ale też w powiecie radomskim, szydłowieckim i przysuskim. Szczęśliwcy wciąż zbierają ogromne kosze i siatki pełne borowików, kozaków oraz kani. Gdzie warto pojechać na grzyby w regionie? Zobaczcie na zdjęciach zbiory.

📢 Światowy Dzień Zwierząt 2023. Znani ze Świętokrzyskiego ze swoimi pupilami. Zobacz jakie mają zwierzaki W środę 4 października - Światowy Dzień Zwierząt 2023. Z tej okazji, ale też na co dzień - znani z województwa świętokrzyskiego dzielą się w mediach społecznościowych miłością do swoich pupili. Jakie zwierzaki mają znani politycy, samorządowcy, przedsiębiorcy i inne znane w regionie osoby? Zobaczcie zdjęcia. 📢 Światowy Dzień Zwierząt 2023. Mnóstwo zwierząt ze Skarżyska i powiatu skarżyskiego szuka domu. Sprawdź oferty oddam za darmo z OLX W środę, 4 października obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. Z tej okazji postanowiliśmy przejrzeć oferty, w których ludzie chcą oddać swoje pupile za darmo. Wiele zwierząt ze Skarżyska-Kamiennej i powiatu skarżyskiego szuka domu! Zobaczcie ogłoszenia z OLX o oddawaniu psów i kotów.

📢 Wybory 2023. Zbigniew Hołdys w Tarnobrzegu mówił o wolności, demokracji i odważnej decyzji Antoniego Macierewicza Kampania wyborcza wkroczyła na ostatnią prostą. Pod hasłem "Chcemy być sobą. Rozmawiamy o wolności" we wtorek 3 października w Środowiskowym Domu Kultury w Tarnobrzegu zorganizowano spotkanie Zbigniewa Hołdysa z mieszkańcami miasta. Wieloletni lider, kompozytor i gitarzysta zespołu "Perfect", dziennikarz i wielki przyjaciel zwierząt, przyjechał na zaproszenie profesora Zdzisława Gawlika, szefa podkarpackich struktur Platformy Obywatelskiej, który w nadchodzących wyborach ponownie będzie się ubiegał o poselski mandat. 📢 Grójecka Dycha 2023. Coroczny bieg, jak zwykle, cieszył się ogromną frekwencją. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 1 października odbyła się coroczna edycja Grójeckiej Dychy. Bieg, jak zwykle, cieszył się dużym zainteresowaniem wśród osób w każdym wieku. Zobacz zdjęcia z wydarzenia.

📢 W Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni jak w starym kinie. Huczna biesiada i wielu gości We wtorek w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni odbyła się kolejna biesiada z Telewizją Polską. Tym razem motywem przewodnim było stare kino. 📢 Światowy dzień zwierząt 2023. Gwiazdy ze Świętokrzyskiego i ich pupile. Joanna Opozda, Aldona Orman i Edyta Herbuś mają urocze zwierzaki Światowy Dzień Zwierząt 2023. Gwiazdy kochają zwierzaki i chętnie chwalą się nimi w mediach społecznościowych. Jakiego pupila ma Joanna Opozda, Edyta Herbuś, Dominika Skoczylas i Mateusz BigBoy Borkowski? Kim opiekuje się Małgorzata Główka, Andrzej Piaseczny i Aldona Orman? Ich zwierzaki są naprawdę urocze - nic dziwnego, że skradły serca swoich sławnych właścicieli. Zobaczcie w naszej galerii, jakimi zwierzakami opiekują się znane świętokrzyskie gwiazdy.

📢 Ceny owoców i warzyw na targowisku w Pińczowie we wtorek, 3 października. Zobacz zdjęcia Po ile pomidory, jabłka, marchewka, czosnek? We wtorek, 3 października, w Pińczowie odbyło się targowisko. Jak zwykle największą część ekspozycji stanowiły owoce i warzywa. Zobacz, jakie są najnowsze ceny najpopularniejszych produktów rolnych. 📢 Zabrzmiał Dzwon Zwycięzcy! Natalka, pacjentka Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Kielcach, pokonała nowotwór. Zobacz film Dzwon zwycięzcy nad chorobą nowotworową po raz pierwszy zabrzmiał w poniedziałek, 2 października, na Oddziale Onkologii i Hematologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Zadzwoniła Natalia, która wraz z rodzicami jest fundatorką dzwonu. To wspaniała i przynosząca nadzieję innym pacjentom informacja. 📢 Nie żyje Stanisław Bobkiewicz. Tak żegnają Go Michał Listkiewicz i inne osoby ze środowiska piłkarskiego. Wzruszające słowa. Zobacz zdjęcia W poniedziałek, 2 października, zmarł Stanisław Bobkiewicz, przedsiębiorca, zasłużony działacz piłkarski, honorowy prezes KSZO Ostrowiec, były członek zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Miał 65 lat. -Był jedną z najwspanialszych osób, jakie znałem. Pełen pasji, bezinteresowny. Ogromnym zaszczytem była dla mnie przyjaźń ze Stasiem - powiedział nam Michał Listkiewicz, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 5 października. Msza pogrzebowa o godzinie 11 w kościele Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej na osiedlu Piaski w Ostrowcu Świętokrzyskim.

📢 Miliony złotych dla powiatu i naszych gmin na remonty dróg. Zobacz jakie zostaną wyremontowane Blisko 12 milionów złotych otrzymał powiat sandomierski i gminy na remonty dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pieniądze pozwolą na remonty dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych. 📢 Pijani kierowcy poszukiwani przez świętokrzyską policję. Oto ich nazwiska i zdjęcia. Zobacz Prezentujemy najnowsze zdjęcia i listy gończe kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu i są poszukiwani przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Kielcach. Rozpoznajesz któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje, koniecznie skontaktuj się z policją. 📢 Wizz Air będzie latał z lotniska w Radomiu? Być może niskokosztowe kursy pojawią się w zimowym rozkładzie Nieoficjalnie wiadomo, że Polskie Porty Lotnicze negocjują z liniami Wizz Air, a dobre wiadomości dla Radomia mogą pojawić się już w październiku. Tymczasem licznik obsłużonych pasażerów na lotnisku zbliża się do 90 tysięcy.

📢 Są nowe oferty pracy w Stalowej Woli i okolicy, można zarobić ponad 6 tysięcy złotych miesięcznie. Sprawdź Szukasz pracy w Stalowej Woli lub okolicy? A może zatrudnienia szuka twój znajomy, sąsiad lub krewny? Oto najnowsze oferty zatrudnienia proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli. Są oferty zatrudnienia za ponad 6 tysięcy złotych miesięcznie! 📢 Gdzie są grzyby w Świętokrzyskiem? Grzybiarze mają sprawdzone miejsca i chwalą się zbiorami. Są kanie, rydze i borowiki Gdzie zbierać grzyby w świętokrzyskich lasach? Grzybiarze zdradzają, gdzie są kanie, rydze, borowiki, kozaki i inne grzyby. Najwięcej jest ich w starachowickich lasach, ale też w okolicach Kielc i Buska-Zdroju. Szczęśliwcy wciąż zbierają ogromne kosze i siatki pełne borowików, kozaków oraz kani. Gdzie warto pojechać na grzyby w regionie? Zobaczcie na zdjęciach okazy zebrane w niedzielę i poniedziałek, 1 i 2 października.

📢 Wszystkich Świętych 2023. Wiązanki i kompozycje na groby. Zobacz jakie są najmodniejsze i ile trzeba za nie zapłacić w Radomiu i okolicy 1 listopada wybierzemy się na groby naszych bliskich. Tradycją jest, że zabierzemy ze sobą znicze i kwiaty. Zobaczcie jakie kompozycje można kupić na OLX.pl i ile kosztują w Radomiu i okolicy. 📢 Opuszczony zajazd w Baraku przy drodze S7 straszy. "Zmiotła" go budowa ekspresówki. Zobaczcie jak ponuro wygląda. Mamy zdjęcia i film Na granicy województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego, kierując się drogą krajową numer 7 w stronę Warszawy zobaczymy ją po lewej stronie. A jeszcze dekadę temu zatrzymywali się tam kierowcy i turyści. Elegancka, a jednocześnie budżetowa restauracja z zajazdem "O'Kay" w Baraku była bardzo atrakcyjna dla chcących odpocząć w otoczeniu przyrody, ale blisko drogi. Teraz wygląda jak po apokalipsie. Byliśmy tam i mamy dla was film i zdjęcia.

📢 Tak wyglądały Kozienice w czasach PRL-u. Wiele się zmieniło! Zobacz archiwalne fotografie W zasobach portalu Fotopolska.eu można znaleźć wiele ciekawych zdjęć przedstawiających historię Kozienic. Postanowiliśmy przyjrzeć się temu, jak wyglądało nasze miasto w czasach PRL-u, od późnych lat 40 XX. wieku aż do lat 80. 📢 Legendarny czołg odnaleziony w Bieleckich Młynach wywieziony ze Świętokrzyskiego. Nie do wiary, jaką ma wartość! Zobaczcie zdjęcia W czwartek, 28 września o świcie odbyła się operacja przekazania zabytkowego wraku czołgu Bergepanther z Bieleckich Młynów w gminie Morawica, gdzie został znaleziony do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, gdzie będzie przechowywany. Wartość odrestaurowanego pojazdu może wynieść nawet kilkanaście milionów euro! Eksperci z warszawskiego muzeum nazwali znaleziska z Czarnej Nidy "pancernymi potworami". Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wybory 2023. Poznaj kandydatów Nowej Lewicy do Sejmu i Senatu w województwie świętokrzyskim. Kim są i czym się zajmują? Wybory parlamentarne już 15 października. W sobotę, 26 sierpnia poznaliśmy oficjalną listę wyborczą Nowej Lewicy do Sejmu w okręgu wyborczym numer 33 obejmującym województwo świętokrzyskie oraz kandydata do Senatu. Liderem na liście jest poseł Andrzej Szejna, szef Nowej Lewicy w naszym regionie oraz wiceprzewodniczący ugrupowania w Polsce. Zobaczcie zdjęcia i prezentacje wszystkich kandydatów.

📢 Wielkie święto burmistrz Łopuszna Ireny Marcisz. Impreza z okazji 60.urodzin i wydania płyty przyciągnęła wielu gości. Oto jak się bawili Wielkie święto miała w sobotę 22 lipca burmistrz Łopuszna Ireny Marcisz. Impreza zorganizowana w sali bankietowej hotelu Antresola w Snochowicach koło Łopuszna z okazji 60.urodzin i wydania płyty przyciągnęła wielu gości. Zobaczcie na zdjęciach jak się bawili.

