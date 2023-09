Przegląd prasy (7.09.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto horoskop dzienny na czwartek 7 września 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 07.09.2023”?

📢 Orlen Superliga. Byliście na zwycięskim meczu mistrzów Polski z Energą MKS Kalisz w Hali Legionów? Szukajcie się na zdjęciach Piłkarze ręczni KS Kielce rozegrali trzeci w tym sezonie mecz w Orlen Superlidze. W Hali Legionów zmierzyli się z Energa MKS Kalisz i pewnie wygrali ten pojedynek 40:29. Mamy dla Was zdjęcia kibiców z tego spotkania.

📢 Ta broń robi wrażenie! Skarżyska Wytwórnia Broni J&C Armament stworzyła karabin doskonały. Zobacz zdjęcia i film Ogromnym zainteresowaniem podczas 31. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach cieszyła się skarżyska Wytwórnia Broni J&C Armament, która specjalizuje się w karabinku Black Widow Mk. III. Ta broń zwraca uwagę niespotykaną konstrukcją i wygodą w użytkowaniu.

📢 ORLEN Superliga. Mistrzowie Polski wygrali z Energą MKS Kalisz 40:29. Na meczu byli Bertus Servaas, Szczepan Ruman i...Hassan Kaddah Mistrzowie Polski w piłce ręcznej w środę rozegrali w Hali Legionów trzeci mecz w ramach ORLEN Superligi. Pojedynek z Energą MKS Kalisz zakończył się pewnym zwycięstwem 40:29, a MVP spotkania wybrany został bramkarz Miłosz Wałach. 📢 Wybory 2023. Zgłoszenia zakończone. W okręgu 33 obejmującym Świętokrzyskie do Sejmu 276 kandydatów z 10 list, do Senatu 16 kandydatów W środę 6 września zakończył się czas zgłaszania kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu. Dyrektor kieleckiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, Adam Michcik poinformował, że w wyborach do Sejmu w okręgu 33 obejmującym województwo świętokrzyskie zgłoszono 10 list z 276 kandydatami, w wyborach do Senatu, w trzech świętokrzyskich okręgach jest 16 kandydatów.

📢 Agnieszka z programu "Rolnik szuka żony 10" - taką ma posiadłość i biznes na Mazurach. Oto jak mieszka i żyje na co dzień Przed nami premierowy odcinek nowej, 10 edycji "Rolnik szuka żony". Emisja już w niedzielę, 17 września o 21.15. Jedną z uczestniczek popularnego programu TVP 1 jest Agnieszka z miejscowości Biskupiec w województwie warmińsko-mazurskim. Kobieta ma 40 lat i szuka swojej drugiej połówki. Jak się okazuje rolniczka ma własny ośrodek jeździecki. Jest też właścicielką hotelu i restauracji. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10". 📢 Przeboje muzyki filmowej wybrzmiały przed pałacem Kołłątajów w Wiśniowej W niedzielę, 3 września przed pałacem Kołłątajów w Wiśniowej odbył się koncert „Przeboje muzyki filmowej”, w którym artyści zaprezentowali najpiękniejsze arie operowe i operetkowe, a także piosenki musicalowe oraz motywy muzyczne z filmów. Tematem przewodnim koncertu była miłość.

📢 Wybory 2023. Oni oficjalnie będą walczyć o Senat z regionu radomskiego 15 października. Wiele znanych nazwisk na listach Wybory parlamentarne już 15 października. W środę, 6 września o godzinie 16 zakończył się termin zgłaszania kandydatów do Senatu. Znamy nazwiska, wiemy kogo wystawiły największe partie, ale są też zaskoczenia. Kto powalczy o mandat? 📢 W Jedlińsku powstanie nowa hala produkcyjna United Petfood Radom. Pracę znajdzie tam 120 osób. Uroczyście wmurowano kamień węgielny W środę, 6 września w Jedlińsku w powiecie radomskim odbyła się uroczysta inauguracja rozbudowy zakładu United Petfood Radom. Na terenie firmy powstanie nowa hala produkcyjna o powierzchni użytkowej ośmiu tysięcy metrów kwadratowych. Po zakończeniu budowy, pracę znajdzie tam około 120 osób.

📢 I Samborzeckie Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich z Tradycją. Niezapomniana uczta z gospodyniami. Zobacz zdjęcia I Samborzeckie Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich z Tradycją na placu rekreacyjnym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Samborcu pokazały, że lokalne gospodynie maja bardzo dużo do zaoferowania. Smaczne potrawy, rękodzieło i talent muzyczny to tylko niektóre zalety pań należących do kół gospodyń na terenie gminy Samborzec.

📢 Autobox ze Starachowic pokazał w Targach Kielce imponujące stary. Posłużą wojsku i strażakom. Zobaczcie zdjęcia Podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Targach Kielce, swoje stoisko miała także spółka Autobox ze Starachowic. Prezentowała tu swoje potężne pojazdy ciężarowe, które używane są przez wojsko i straż pożarną. Więcej o imponujących starach i innych pojazdach mówił nam prezes, Mirosław Kalinowski. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 W Krzyżtoporze naukowcy z Europy rozmawiają o archeologii ogrodów historycznych. Jest szansa na rekonstrukcje ogrodów zamkowych? Na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe wybitni specjaliści i naukowcy z 11 krajów Europy rozmawiają o archeologii ogrodów historycznych. W środę, 6 września rozpoczęła się międzynarodowa konferencja, która będzie mieć duży wpływ na rewitalizację zamku, w tym również ogrodów zamkowych. 📢 Oto najbogatsze gminy w regionie radomskim według rankingu Wspólnoty za 2022 rok. Mieszkasz w nich? Zobacz TOP 10 Ukazał się najnowszy ranking bogactwa polskich samorządów magazynu „Wspólnota” - tym razem za rok 2022. Prezentujemy 10 najbogatszych gmin wiejskich w regionie radomskim pod względem dochodów na jednego mieszkańca. Sprawdź, w których gminach żyje się najlepiej.

📢 W Baranowie Sandomierskim strażacy ochotnicy rywalizowali w miejsko-gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Zobacz wyniki i zdjęcia Rywalizacja strażaków zawsze jest widowiskowa i rozpala emocje wśród zawodników i publiczności. Tak było również w niedzielę 3 września na stadionie w Baranowie Sandomierskim, gdzie męskie i kobiece drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych ze wszystkich sołectw gminy zmagały się w miejsko-gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Wielką atrakcją był pokaz akcji ratowniczo-gaśniczej w wykonaniu Małych Strażaków z Suchorzowa, czyli Dziecięcej Drużyny Pożarniczej. Mali bohaterowie otrzymali ogromne brawa. Zobaczcie wyniki i zdjęcia z zawodów. 📢 Ułańska biesiada z TVP na sandomierskich błoniach. Były wspólne, śpiewy, tańce i dużo dobrej zabawy. Zobaczcie zdjęcia i wideo "Polskie Biesiady - Biesiada Ułańska" pod takim hasłem odbyło się widowisko biesiadne realizowane przez Telewizję Polską na Placu Jana Pawła w Sandomierzu. We wtorkowy wieczór na sandomierskich błoniach zrobiło się biesiadnie i patriotycznie. Emisja zarejestrowanego w Sandomierzu materiału odbędzie się w piątek, 15 września o godzinie 20:50 w TVP2.

📢 Pożar hali w Nowinach i milionowe straty! Cudem uniknięto gigantycznego zagrożenia. Zobaczcie zdjęcia i film z drona Co najmniej milion złotych wynoszą straty po pożarze hali w Nowinach, w której utylizowano i przetwarzano opony. Okazuje się, że w budynku były dwa wielkie zbiorniki na gaz, które na szczęście podczas pożaru były puste. W przeciwnej sytuacji, zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi byłoby znacznie większe. Zobaczcie zdjęcia i film z drona. 📢 Wojewódzka inauguracja roku szkolnego w "Czarnieckim" we Włoszczowie. Zobaczcie nowe zdjęcia i relację Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2023/2024 odbyła się w poniedziałek, 4 września, w Zespole Szkół numer 2 imienia Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie. 📢 Dożynki gminne w Zakrzewie. Było mnóstwo atrakcji i występy gwiazd muzycznych. Zobaczcie nowe zdjęcia W niedzielę, 3 września w gminie Zakrzew świętowano dożynki, czyli tradycyjne polskie święto dziękczynienia za plony. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się o godzinie 11:00 mszą świętą, której przewodniczył proboszcz Parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Zakrzewie ksiądz Ireneusz Kosecki. Starostami tegorocznych dożynek byli Państwo Dorota i Mieczysław Chudzińscy.

📢 Pożar hali w Nowinach. W środku były butle z gazem! Zobacz zdjęcia z drona W środę tuż po godzinie 7:30 rano na terenie jednej z hal w Nowinach, w której zajmowano się wytwarzaniem paliwa alternatywnego wybuch pożar. Na miejsce skierowano 15 zastępów ratowników, którzy w środku natknęli się na butle z gazem. Zobaczcie zdjęcia z drona. 📢 Zderzenie ciężarówki z osobówką na drodze krajowej numer 73 w Stopnicy. Cztery osoby są ranne. Droga zablokowana, są ogromne korki Cztery kobiety zostały ranne w wypadku, który wydarzył się w środowe przedpołudnie na drodze krajowej numer 73 w Stopnicy w powiecie buskim. Samochód osobowy, którym jechały, zderzył się z ciężarowym manem.

📢 Dożynki Gminy Secemin z tradycyjnymi obrzędami w wspaniałą zabawą. Zobaczcie zdjęcia Bardzo udane Dożynki Gminy Secemin odbyły się w minioną sobotę w Seceminie. W ten piękny, słoneczny dzień przybyli na nie zarówno mieszkańcy gminy Secemin, jak również mieszkańcy gmin sąsiednich.

📢 Osiedlowe Party we Włoszczowie na zakończenie wakacji. Była świetna zabawa. Zobaczcie zdjęcia i wideo Bardzo udane było Osiedlowe Party we Włoszczowie na zakończenie wakacji. Impreza odbyła się w Strefie Aktywnego Wypoczynku za pływalnią Nemo. 📢 Wielki pożar hali w Nowinach widoczny z wielu kilometrów! Zobaczcie zdjęcia naszych Czytelników. Przysyłajcie kolejne W środę po godzinie 7:30 w Nowinach wybuchł wielki pożar. Zapaliła się hala przemysłowa, a kłęby dymu widać było z wielu kilometrów. To wywołało wielkie poruszenie. Zobaczcie zdjęcia naszych Czytelników, czekamy na kolejne. 📢 Mamy nowych nauczycieli mianowanych w gminie Włoszczowa. Zobaczcie zdjęcia Paulina Kaczmarek z Przedszkola Samorządowego numer 2, Ewa Nieśpielak i Katarzyna Klimczyk z Przedszkola Samorządowego numer 3 z Oddziałami Integracyjnymi odebrały z rąk burmistrza Włoszczowy Grzegorza Dziubka akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Nauczycielem mianowanym jest już Magdalena Mikoda ze Szkoły Podstawowej w Czarncy, która nie mogła być na uroczystości odebraniu awansu.

📢 Targi MSPO w Targach Kielce. Zobaczcie co prezentowały tu Zakłady Metalowe Dezamet z Nowej Dęby. Co za amunicja! Mamy film i zdjęcia Zakłady Metalowe Dezamet z Nowej Dęby miały bardzo ciekawe stoisko podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Targach Kielce. Zaprezentowano tu specjalność zakładów, czyli amunicję, wykorzystywaną przez wojsko. Zobaczcie film i zdjęcia i sprawdźcie co Dezamet miał do pokazania w Kielcach.

📢 Otwarcie świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach po rozbudowie. Było wielu gości. Zobaczcie zdjęcia Oficjalne otwarcie świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach w gminie Włoszczowa po rozbudowie odbyło się w sobotę, 2 września. 📢 Pożar hali produkcyjnej w Nowinach! Słup dymu widać było na wiele kilometrów. W akcji wielu strażaków Słup ciemnego dymu wzbił się w środowy poranek nad podkieleckimi Nowinami. Widoczny był nawet z kilkunastu kilometrów. Płonęła hala, w której z opon produkowano paliwo alternatywne. Z ogniem walczyło około 70 strażaków.

📢 Oto najbiedniejsze świętokrzyskie gminy według rankingu Wspólnoty za 2022 rok. Od najbogatszych dzieli je przepaść. Mieszkasz w nich? Ukazał się najnowszy ranking bogactwa polskich samorządów magazynu „Wspólnota” - tym razem za rok 2022. Prezentujemy 10 najbiedniejszych świętokrzyskich gmin pod względem dochodów na jednego mieszkańca. Sprawdź, które gminy województwa świętokrzyskiego są najuboższe. 📢 Wiemy, kim są nowi uczestnicy nowej edycji Rolnik szuka żony. To oni będą szukać miłości w popularnym programie TVP. Zobacz jak mieszkają Wielkimi krokami zbliża się premierowy odcinek dziesiątej edycji bijącego rekordy popularności programu TVP "Rolnik szuka żony". Emisja już w niedzielę, 17 września o godzinie 21.20. W kwietniu, w "zerowym odcinku" widzowie poznali nowych uczestników, którzy pragną znaleźć swoją drugą połówkę. Do udziału w programie zaproszono pięcioro z nich. Wśród nich jest trzech mężczyzn i dwie kobiety. Program poprowadzi Marta Manowska. Prezentujemy rolników i rolniczki, którzy zgłosili się do udziału w 10. edycji programu "Rolnik szuka żony".

📢 "Pożegnanie lata" w Małogoszczu. Dobra muzyka, atrakcje dla najmłodszych oraz taniec pod sceną. Tak pożegnali wakacje mieszkańcy gminy W niedzielę, 3 września w Małogoszczu mieszkańcy pożegnali wakacje podczas pikniku rodzinnego "Pożegnanie Lata". Wyśmienita zabawa dla całej rodziny przyciągnęła tłumy. Zobaczcie jak się bawiono!

📢 Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe ma patronkę i sztandar. Piękne rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 W poniedziałek, 4 września w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe odbyło się niezwykłe rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2023, któremu towarzyszyło nadanie sztandaru i imienia. 📢 RS Active 4. Liga. Łysica Bodzentyn wygrała ze Stalą Kunów 9:0. Trzy bramki zdobył Dominik Chrzanowski. Zobacz zdjęcia z meczu W meczu RS Active 4. Ligi Łysica Bodzentyn wygrała na wyjeździe ze Stalą Kunów aż 9:0. Hat tricka w tym spotkaniu zaliczył Dominik Chrzanowski.

📢 Tarnobrzeg. Biegli wydali opinię uzupełniającą, oskarżony o pedofilię 44-latek wkrótce usłyszy prawomocny wyrok Trzyosobowy zespół biegłych (psychiatra, seksuolog i psycholog) we wtorek 5 września, z wykorzystaniem wideokonferencji, złożył przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu opinię uzupełniającą na rozprawie apelacyjnej w sprawie 44-letniego mieszkańca Tarnobrzega, skazanego nieprawomocnym orzeczeniem między innymi o wielokrotne upijanie, a następnie wykorzystywanie seksualne małoletnich poniżej 15. roku życia.

📢 Mototruck z Kielc na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach pokazał potężne wozy strażackie, które posłużą także wojsku Kielecka firma Mototruck, specjalizująca się w produkcji samochodów strażackich także wzięła udział w wielkim Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Targach Kielce. Co miała do zaprezentowania? Dwa potężne wozy, odpowiednie zarówno dla wojskowych sił pożarniczych jak i strażaków-ochotników. Zobaczcie film i zdjęcia. 📢 Oto horoskop dzienny na środę 6 września 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 06.09.2023 Horoskop dzienny na środę, 6 września 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 06.09.2023. Horoskop dzienny na środę zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Skarżyskie Mesko na 31. Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Targach Kielce. Rakieta Piorun podbija świat. Zobacz film Z przytupem we wtorek, 5 września, ruszył 31. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Targach Kielce. Nie mogło tu zabraknąć Mesko ze Skarżyska-Kamiennej. Firma zaprezentowała swoją kultową rakietę Piorun, którą zainteresowanych jest wiele państw z całego świata, jak również ciekawą nowość. Zobaczcie film i zdjęcia. 📢 Prezydent Polski Andrzej Duda i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w Targach Kielce. Odwiedzili wystawców. Zobacz film i zdjęcia We wtorek, 5 września, ruszył 31. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Targach Kielce. W otwarciu uczestniczył prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Po części oficjalnej przyszedł czas na zwiedzanie stoisk i rozmowy z wystawcami. Nie zabrakło drobnych upominków.

📢 Kasia Cecot z programu "Rolnik szuka żony" na wymarzonych wakacjach w słonecznej Italii. Nie wyjechała sama... Kasia Cecot z Szydłowa wzięła udział w dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". To właśnie ją na swoje gospodarstwo wraz z innymi dwoma dziewczynami zaprosił Tomek Klimkowski z gminy Sadowie. Jak się okazało w finałowym odcinku Kasia i Tomek zostali parą. Ich związek jednak nie przetrwał próby czasu. Po rozstaniu Kasia rzadko udzielała się w mediach społecznościowych. W ostatnich dniach jednak opublikowała fotorelację z wakacji we Włoszech. Z podpisu pod zdjęciem wynika, że nie wyjechała sam... Zobaczcie, jak się bawi.

📢 Bar Dworcowy w Sędziszowie powraca. Zobaczcie, co będzie w menu. Mamy zdjęcia w lokalu Bar Dworcowy w Sędziszowie, znajdujący się w budynku dworca PKP po około roku przerwy wraca do działalności pod opieką nowych właścicieli. Ten kultowy dla wielu mieszkańców Sędziszowa bar działał w mieście nieprzerwanie od wielu lat. Teraz od środy, 6 września, znów będzie można w nim zjeść smaczny domowy obiad.

📢 Niezwykłe dekoracje podczas dożynek 2023 w powiecie kieleckim. Podobają się Wam? Zobaczcie zdjęcia Sezon dożynkowy w powiecie kieleckim powoli dobiega końca. Podczas świąt plonów w gminie Chmielnik, Pierzchnica czy Nowa Słupia i innych miejscowości organizatorzy uroczystości zadbali o odpowiednią oprawę wizualną. Powstawały rzeźby i dekoracje, które prócz ciekawej formy, zwracały uwagę także pełną humoru treścią. Zobaczcie na zdjęciach.

📢 Rozpoczął się 31. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Fabryka Broni "Łucznik" z Radomia z gorącą premierą. Zobacz film We wtorek, 5 września, w Targach Kielce wystartował 31. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Wydarzenie zgromadziło w tym roku 711 wystawców z 35 krajów. Nie zabrakło również gorących premier. Fabryka Broni „Łucznik” Radom zaprezentowała w Kielcach po raz pierwszy modułowy samopowtarzalny pistolet MPS. 📢 Powiat tarnobrzeski. Uczniowie powiatowych szkół rozpoczęli nowy rok szkolny, niektórzy nauczyciele awansowali. Zobacz zdjęcia Niespełna tysiąc uczniów rozpoczęło wczoraj nowy rok szkolny w placówkach prowadzonych przez powiat tarnobrzeski. Uroczysta inauguracja była także okazją do wręczenia nauczycielom z Nowej Dęby, Gorzyc i Grębowa aktów nadania stopnia awansu zawodowego.

📢 Piękne kobiety na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Targach Kielce. Zobaczcie zdjęcia We wtorek, 5 września, ruszył 31. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Targach Kielce. Wydarzenie jak co roku zgromadziło setki wystawców, a zwiedzający mogli podziwiać imponujący sprzęt wojskowy. Podziwiać można było również piękne kobiety, ponieważ tradycyjnie ich nie brakowało. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Do Krakowa dojedziemy szybciej. Nowy odcinek S7 oddany do użytku. Zobacz zapis transmisji Można już jechać nową S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Miechowa. We wtorek, 5 września nowy odcinek drogi uroczyście otworzyli prezydent Andrzej Duda i minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. Zobaczcie zapis transmisji z otwarcia. 📢 Piłkarz i strażak Bartek Styczyński występuje w randkowym reality show Love Island. Wyspa miłości! Zobaczcie zdjęcia w rajskiej scenerii Piłkarz Bartosz Styczyński trafił do popularnego randkowego reality show Love Island. Wyspa miłości. To zawodnik urodzony w Starachowicach. Obecnie jest piłkarzem Granatu Skarżysko-Kamienna. Pracuje też jako strażak. Od 4 września można śledzić jego występy w tym popularnym programie, emitowanym od poniedziałku do piątku i w niedzielę o godzinie 21:00 w TV4.

📢 Impreza w klubie Explosion w Radomiu. Parkiet do czerwoności rozgrzała grupa Discoboys. Zobaczcie zdjęcia W miniony weekend w klubie Explosion przy ulicy Wernera w Radomiu sporo się działo. W sobotni wieczór parkiet do czerwoności rozgrzała grupa DiscoBoys. Bawiło się mnóstwo osób. Bawiliście się w Explosion? Szukajcie się na zdjęciach! 📢 Wybory 2023. Poznaj kandydatów Nowej Lewicy do Sejmu i Senatu w województwie świętokrzyskim. Kim są i czym się zajmują? Wybory parlamentarne już 15 października. W sobotę, 26 sierpnia poznaliśmy oficjalną listę wyborczą Nowej Lewicy do Sejmu w okręgu wyborczym numer 33 obejmującym województwo świętokrzyskie oraz kandydata do Senatu. Liderem na liście jest poseł Andrzej Szejna, szef Nowej Lewicy w naszym regionie oraz wiceprzewodniczący ugrupowania w Polsce. Zobaczcie zdjęcia i prezentacje wszystkich kandydatów.

📢 Dożynki gminy Jędrzejów w Piaskach. Przeżyjmy to piękne święto ponownie. Zobaczcie nowe zdjęcia Dożynki gminy Jędrzejów już za nami. Tegoroczne gminne święto plonów odbyło się w Piaskach nieopodal Jędrzejowa, w niedzielę 3 września. W zabawie, która odbyła się na boisku klubu sportowego Piaskowianka zebrali się setki mieszkańców z terenu gminy Jędrzejów i nie tylko. Zobaczcie nowe zdjęcia z obchodów i zabawy jaka miała tam miejsce. 📢 Życie przedszkolaka w PRL-u. Tak wyglądały przedszkola! Chodziliście do takich? Oto sentymentalna podróż w przeszłość PRL to magiczny czas. Wielu wraca wspomnieniami do tamtych lat, co wcale nie oznacza, że tęsknimy za tamtymi czasami. Tęsknimy do dzieciństwa i młodości, które tam zostawiliśmy. A jak wyglądało życie przedszkolaka w PRL-u? Zobaczcie w galerii.

📢 Wojewódzka inauguracja roku szkolnego we Włoszczowie. Gospodarzem uroczystości był "Czarniecki". Zobaczcie zdjęcia W poniedziałek, 4 września, w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie odbyła się Wojewódzka Inauguracja nowego roku szkolnego. Gospodarzem uroczystości był Zespół Szkół numer 2 imienia Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie.

📢 Szydłowieckie Wieńcowanie 2023. Dożynki gminne odbyły się w Sadku. Gwiazdą wieczoru był zespół KoliBeer W niedzielę, 3 września świętowaliśmy zakończenie żniw. Dożynki to uroczystość o wieloletniej tradycji, są one symbolem szacunku dla ciężkiej pracy rolnika. W tym roku Szydłowieckie Wieńcowanie odbyło się w sołectwie Sadek. Honory gospodarzy pełnili starostowie dożynek, którymi w tym roku byli Joanna i Marcin Michalscy. 📢 Dzień Energetyka i Pożegnanie Lata 2023 w Kozienicach. Przeżyjmy to jeszcze raz. Zobaczcie nowe zdjęcia Tegoroczny Dzień Energetyka – Pożegnanie Lata 2023 był bardzo bogaty w wydarzenia. Na imprezę do ośrodka nad jeziorem przyszło mnóstwo ludzi. Mamy nowe zdjęcia, które uzupełniają nasze poprzednie relacje - zobaczcie je! 📢 Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach rozpoczęty. Zjawiło się mnóstwo osób [RAPORT NA BIEŻĄCO] We wtorek, 5 września w Targach Kielce rozpoczęła się 31. edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Imponujące maszyny i broń będzie można podziwiać w aż ośmiu halach oraz na terenach zewnętrznych. Targi potrwają do piątku, 8 września. Śledźcie nasz raport na bieżąco.

📢 Nowi nauczyciele mianowani we włoszczowskich szkołach ponadpodstawowych. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości W piątek, 1 września 2023 roku, zorganizowano w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie uroczystość nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego ośmiu nauczycielom włoszczowskich szkół ponadpodstawowych. 📢 Dzień Seniora i Potyczka Smaków w Oleśnicy. Bawiły się całe rodziny - zobacz zdjęcia W sobotę, 2 września na placu przed szkołą podstawową w Oleśnicy odbył się festyn pod nazwą "Dzień Seniora i Potyczka Smaków" zorganizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Oleśnicy” . Dzień ten był pełen emocji i wrażeń, a atrakcji nie brakowało. Zobacz zdjęcia.

📢 Dożynki Powiatu Grójeckiego w Lewiczynie. Koncert Sławomira, tradycyjne obrzędy i atrakcje. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 3 września w Lewiczynie odbyły się Dożynki Powiatu Grójeckiego. Były tradycyjne obrzędy i ciekawe atrakcje. Gwiazdą wieczoru był Sławomir. Zobacz zdjęcia z wydarzenia.

📢 Udane nocne zawody wędkarskie w Suchedniowie. Zwycięzca złowił ponad 25 kilogramów ryb W ostatni weekend na zalewie w Suchedniowie rozegrano towarzyskie, nocne zawody gruntowe. Wędkowania nie przerwała nawet burza, a ryby dopisały. Sześciu zawodników, którzy stanęli na podium, złowiło łącznie ponad 90 kilogramów ryb! 📢 Bożena Zapała, starościna Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich 2023. Wraz z mężem Leszkiem stworzyła imponujące gospodarstwo i azyl Bożena Zapała, starościna Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich 2023, które w najbliższą niedzielę, 10 września odbędą się w Parku Etnograficznym w Tokarni to wyjątkowa gospodyni. Wraz z mężem Leszkiem prowadzi gospodarstwo o łącznej powierzchni 86 hektarów. Od lat 90-tych mieszkają w uroczym Serbinowie w gminie Mniów w powiecie kieleckim. Posiadają łąki, lasy, ale przede wszystkim zajmują się hodowlą drobiu. Każdego roku produkują około 400 tysięcy sztuk brojlerów. Jak wygląda ich "miejsce na ziemi"? Zobaczcie.

📢 Oto najbiedniejsze gminy w regionie radomskim według rankingu Wspólnoty za 2022 rok. Mieszkasz w nich? Zobacz TOP 10 Ukazał się najnowszy ranking bogactwa polskich samorządów magazynu „Wspólnota” - tym razem za rok 2022. Prezentujemy 10 najbiedniejszych gmin w regionie radomskim pod względem dochodów na jednego mieszkańca. Sprawdź, które gminy są najuboższe.

📢 Otwarcie kolejnego odcinka „siódemki” ze Świętokrzyskiego do Krakowa we wtorek, 5 września. Trasa jest imponująca! Zobacz zdjęcia z drona We wtorek, 5 września nastąi otwarcie krajowej „siódemki” na odcinku od granicy województwa świętokrzyskiego do Miechowa. Przełożenie ruchu na nową trasę nastąpi w godzinach popołudniowych. 📢 Szkoła na wesoło. Oto najlepszy humor z zeszytów szkolnych. Komentarze nauczycieli bezcenne! Rok szkolny 2023/2024 właśnie wystartował. Kartkówki, sprawdziany, testy. To wszystko czeka już niebawem uczniów. A jak odpowiadają uczniowie, jakie są komentarze nauczycieli? Zobaczcie. Dobry humor gwarantowany.

📢 Początek roku szkolnego 2023/24 w Zespole Szkół nr 3 w Tarnobrzegu "Budowlanka". Zobaczcie zdjęcia To koniec wakacji dla dzieci i młodzieży, także dla uczniów Zespoły Szkół nr 3 w Tarnobrzegu, czyli popularnej "Budowlanki" - w poniedziałek 4 września młodzi ludzie powrócili do szkolnych murów, a niektórzy zawitali w nich po raz pierwszy. Ci ostatni to oczywiście pierwszoklasiści, którym tego dnia towarzyszył niemały stres.

📢 Strażackie zawody w gminie Grębów. Setki kibiców, wiele emocji i łzy radości. Zobaczcie zdjęcia Dziewczęce, chłopięce, kobiece i męskie drużyny pożarnicze w niedzielę, 3 września rywalizowały na Gminnych Zawodach Sportowo - Pożarniczych gminy Grębów (powiat tarnobrzeski), które w tym roku zorganizowano na boisku sportowym w Żupawie. Nie brakowało emocji, a startujących dopingowali kibice.

📢 Jarosław Kaczyński w Kielcach. Zaprezentowano kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu i Senatu Największa sala konferencyjna w Targach Kielce wypełniła się po brzegi podczas prezentacji kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do sejmu i senatu. Do Kielc przyjechał prezes Jarosław Kaczyński, który znajduje się na pierwszym miejscu świętokrzyskiej listy. Zobacz zapis transmisji na żywo z tego wydarzenia. 📢 Tłumy mieszkańców przyjechały do Gozdu na powiatowo gminne dożynki. Zobacz zdjęcia W niedzielę w Goździe odbywają się powiatowo gminne dożynki. Przez cały dzień zaplanowano mnóstwo atrakcji.

📢 Roztańczone Skarżysko Kościelne. Byłeś? - znajdź się na zdjęciach W sobotę 2 września w Skarżysku Kościelnym zorganizowano wielki festyn na zakończenie wakacji. Było mnóstwo atrakcji, w tym piana party, występ zespołu Szalone Małpki, Discoboys i Kolibeer. Wspólnie bawiło się mnóstwo ludzi. 📢 Wybory 2023. Znamy listę Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu w okręgu 33 w Świętokrzyskiem. Jarosław Kaczyński na czele, są sensacje Wybory parlamentarne już 15 października. W sobotę, 2 września poznaliśmy listę wyborczą Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu w okręgu wyborczym numer 33 obejmującym województwo świętokrzyskie. Numerem 1 tak jak zapowiadaliśmy Jarosław Kaczyński. ale są prawdziwe sensacje! Zobaczcie zdjęcia i prezentacje wszystkich kandydatów. 📢 Bezpartyjni Samorządowcy przedstawili listy kandydatów do Sejmu i Senatu w Świętokrzyskiem Mocna drużyna dla normalnej Polski – powiedział lider Bezpartyjnych Samorządowców w województwie świętokrzyskim Kamil Suchański prezentując w piątek na Rynku w Kielcach listę kandydatów do Sejmu. Podczas spotkania z mediami przedstawiono także kandydatów do Senatu w okręgach centralnym i południowym.

📢 Szkoła i nauka w czasach PRL-u. Tak wyglądali uczniowie! Tak wyglądały szkoły 4 września rozpoczyna się nowy rok szkolny. Szkoły już przygotowują się na przyjęcie uczniów. A jak wyglądała szkoła, jak wyglądali uczniowie w czasach PRL-u? Nasza galeria zabierze Was w sentymentalną podróż do przeszłości. 📢 Matura poprawkowa matematyka 2023 za nami. Publikujemy arkusz i pierwsze odpowiedzi oraz rozwiązania zadań. Sprawdź, jak Ci poszło! Matura poprawkowa 2023 z matematyki zakończona. Wtorek, 2 sierpnia to ważny dzień dla tych wszystkich, którym powinęła się podczas majowych egzaminów dojrzałości i nie zdali jednego z egzaminów. Oczywiście najwięcej osób pisze maturę poprawkową z matematyki. I to dla, jak co roku, tuż po zakończeniu egzaminu opublikujemy maturalny arkusz zadań wraz z sugerowanymi odpowiedziami i rozwiązaniami, które przygotują dla nas specjaliści z najlepszych szkół i ośrodków kształcenia. Arkusz i odpowiedzi matury poprawkowej 2023 z matematyki szukaj na w serwisie Edukacja około godziny 14.

📢 Plan lekcji 2021/2022 do pobrania za darmo (PDF) różne wzory. Wybierz ulubiony i wydrukuj Plan lekcji 2020/2021 do pobrania za darmo - pliki PDF do wydruku. Przygotowaliśmy dla Was kilka wersji planu lekcji na nowy rok szkolny. Wystarczy wybrać ulubiony i wydrukować, aby mieć zawsze przy sobie pełny rozkład zajęć. W galerii dostępne są różne wzory - wybierzcie ten, który najbardziej wam odpowiada, wydrukujcie i bądźcie zawsze przygotowani do lekcji! 📢 Gigantyczny pożar chemikaliów w Nowinach. Zobaczcie zdjęcia z akcji gaszenia [RAPORT MINUTA PO MINUCIE] W niedzielę około 14 wybuchł wielki pożar w Nowinach koło Kielc. Pali się składowisko odpadów chemicznych przy ulicy Perłowej. Około godziny 17 już 30 zastępów straży pożarnej uczestniczyło w akcji gaszenia. Strażacy informowali, że sytuacja wciąż nie jest opanowana. Zobaczcie zdjęcia i filmy z akcji - nasz reporter był na pierwszej linii walki z pożarem. Zrobił zdjęcia jak dochodziło do wybuchów. Zobaczcie nasz raport minuta po minucie z walki z żywiołem.

