Przegląd prasy 7.10.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.10.

Prasówka 7.10: top 3 artykuły z wczoraj

📢 PKO BP Ekstraklasa. Kibice Korony Kielce na meczu z Wartą Poznań na Suzuki Arenie. Zobaczcie zdjęcia z tego spotkania Piłkarze Korony Kielce zremisowali na Suzuki Arenie 1:1 z Wartą Poznań w meczu 11. kolejki PKO BP ekstraklasy. Mamy dla Was trzecią galerię zdjęć kibiców z tego spotkania.

📢 Tak kibicowaliście Koronie Kielce w meczu z Wartą Poznań na Suzuki Arenie. Spotkanie PKO BP Ekstraklasy zakończyło się remisem 1:1 Prawie 10 tysięcy kibiców zasiadło w piątek, 6 października, na trybunach Suzuki Areny, żeby wspierać dopingiem Koronę Kielce w meczu z Wartą Poznań. Pojedynek 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy zakończył się remisem 1:1.

📢 PKO Ekstraklasa. Byliście na meczu Korony Kielce z Wartą Poznań na Suzuki Arenie? Szukajcie się na zdjęciach Piłkarze Korony Kielce w meczu 11. kolejki PKO Ekstraklasy zremisowali na Suzuki Arenie zagrali z Wartą Poznań 1:1. Spotkanie obejrzało 9398 kibiców. Takiego spotkania na Suzuki Arenie nie było. Najpierw awaria prądu spowodowała, że zaczęło się z 50-minutowym opóźnieniem. Potem z powodu odpalenia środków pirotechnicznych na Młynie sędzia przewał mecz na kilka minut. I w końcu ogromna dramaturgia i wyrównująca bramka dla Korony w 95 minucie!

Prasówka 7.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Akcja służb nad zalewem w Suchedniowie. Jedna osoba nie żyje, druga w szpitalu Ciało człowieka dryfujące na powierzchni zalewu w Suchedniowie w piątkowy wieczór zauważyły postronne osoby. Niestety na pomoc było za późno. Podczas akcji służb nad zalewem okazało się, że niedaleko była kolejna osoba potrzebująca ratunku.

📢 Ruszył Festiwal Czekolady i Słodkości w Kielcach. To będzie pyszny weekend. Co tu kupimy? Zobacz film i zdjęcia Już po raz drugi w Kielcach odbywa się Festiwal Czekolady i Słodkości. Od piątku, 6 października, do niedzieli, 8 października, przy ulicy Sienkiewicza i na Placu Artystów można korzystać z mnóstwa atrakcji oraz stoisk oferujących najlepsze czekoladowe desery. Zobaczcie film i zdjęcia. 📢 PKO Ekstraklasa. Korona Kielce - Warta Poznań 1:1. Wyrównującą bramkę zdobył Martin Remacle w 95 minucie! Zobacz zdjęcia Piłkarze Korony Kielce w 11. kolejce PKO BP Ekstraklasy zremisowali na Suzuki Arenie z Wartą Poznań 1:1. Podopieczni Kamila Kuzery zagrali słabo, nie mogli złapać właściwego rytmu. Bramkę dającą punkt zdobył Martin Remacle w 95 minucie! Po tym trafieniu sędzia zakończył spotkanie.

📢 Trwa budowa wielkiego Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu. Minister Magdalena Rzeczkowska: To mózg operacyjny ministerstwa Trwa kosztująca kilkaset milionów złotych rozbudowa Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu. To jedna z największych inwestycji centralnych w historii naszego miasta. Koszt inwestycji to ponad 200 milionów złotych. W piątek, 6 października plac budowy odwiedziła minister finansów Magdalena Rzeczkowska oraz parlamentarzyści Ziemi Radomskiej. - To mózg operacyjny Ministerstwa Finansów - mówiła minister. 📢 Pani Zofia Szaniawska z Rytwian świętowała setne urodziny! Z tej okazji odwiedzili ją pracownicy urzędu gminy We wtorek, 3 października, Zofia Szaniawska z Rytwian świętowała swoje setne urodziny. W tym dniu oprócz najbliższych towarzyszyła jej delegacja z Urzędu Gminy w Rytwianach. 📢 Trwają prace przy budowie obwodnicy Staszowa. Są utrudnienia dla kierowców Trwa drugi etap budowy obwodnicy Staszowa. Aktualnie prowadzone prace koncentrują się na budowie ronda na drodze wojewódzkiej 757, gdzie wprowadzono ruch jednostronny. Do kiedy potrwają utrudnienia?

📢 Farma fotowoltaiczna w Jeziórku już produkuje "zieloną energię". Pierwszy etap gigantycznej inwestycji PGE zakończony. Zobaczcie zdjęcia Na zrekultywowanym pokopalnianym terenie w Jeziórku, w gminie Grębów (powiat tarnobrzeski) powstaje największa na Podkarpaciu i jedna z największych w kraju farm fotowoltaicznych – PV Jeziórko. Na działkach o powierzchni około 50 hektarów powstała instalacja o mocy ponad 50 MW. Na koniec pierwszego kwartału 2024 roku farma osiągnie moc 100 MW, a docelowo zostanie rozbudowana do około 220 MW. W piątek, 6 października oficjalnie zakończono pierwszy etap budowy tej gigantycznej elektrowni słonecznej. 📢 Imprezy w Radomiu. Ciekawe wydarzenia w dniach 6-8 października. Sprawdź, co będzie się działo Kolejny weekend przed nami. W dniach 6-8 października sporo się będzie działo w Radomiu. Zobaczcie szczegóły.

📢 Wyremontowany dworzec w Pińczowie oficjalnie otwarty. Zobacz zdjęcia Symboliczne przecięcie wstęgi na świeżo wyremontowanym dworcu w Pińczowie odbyło się we wtorek 3 października 2023 roku. Na przestrzeni kilkunastu miesięcy pińczowski dworzec autobusowy przeszedł gruntowną przebudowę, która całkowicie zmieniła jego oblicze.

📢 W drugim tygodniu października ogłoszenie nowych kierunków lotów z lotniska w Radomiu. Nowym przewoźnikiem mają być linie Wizz Air W przyszłym tygodniu mają być ogłoszone nowe kierunki lotów z lotniska w Radomiu. Nowym przewoźnikiem mają być linie Wizz Air i na początek będzie to „kierunek południowy”. 📢 Marzena Rogalska, dziennikarka i pisarka gościła w Kozienicach. Na spotkanie przyszło dużo ludzi. Zobacz zdjęcia Znana dziennikarka radiowa i telewizyjna oraz autorka kilku książek Marzena Rogalska, na zaproszenie Biblioteki Publicznej w Kozienicach, gościła w tym mieście. Spotkanie odbyło się w środę, 4 października w Centrum Kulturalno Artystycznym w Kozienicach. 📢 Policja i straż pożarna na terenie dawnej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Bilczy! Co tam się dzieje? Mieszkańcy pokazują zdjęcia Mieszkańcy Bilczy, w gminie Morawica obawiają się, że na terenach po dawnej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej mogą być spalane niebezpieczne odpady. Kiedy w czwartek, 5 października, kolejny raz zobaczyli unoszący się nad halami dym wezwali policję i straż pożarną. Co tak naprawdę jest spalane na tym ogromnym terenie? Właściciel zapewnia, że nie są to żadne niebezpieczne substancje, policja potwierdza, że spalane były gałęzie, mieszkańcy pokazują natomiast... zdjęcia z poprzedniego "pożaru".

📢 Małgorzata Glinka-Mogentale, najlepsza polska siatkarka, odwiedziła Kluczewsko. To były fantastyczne zajęcia! Zobaczcie zdjęcia W środę, 4 października, do hali sportowej w Kluczewsku zawitała Małgorzata Glinka-Mogentale – najbardziej utytułowana zawodniczka w historii polskiej siatkówki kobiecej. Pani Małgosia wspólnie ze swoim zespołem trenerów poprowadziła zajęcia dla siatkarek UKS-u Lolek Kluczewsko oraz uczniów Szkoły Podstawowej imienia Świętego Jana Pawła II w Kluczewsku, a także uczniów z Dobromierza.

📢 Tanie domy w Świętokrzyskiem! Te nieruchomości kupisz w atrakcyjnej cenie. Licytacje komornicze w regionie w październiku 2023 Szukasz domu w okazyjnej cenie? Pomysłem może być licytacja komornicza. Wybraliśmy kilkanaście licytacji, które odbędą się w październiku 2023 w różnych częściach województwa świętokrzyskiego. Wszystkie wymienione nieruchomości można nabyć w bardzo korzystnych cenach. Jesteście ciekawi, ile kosztują wybrane domy? 📢 Spory ruch na piątkowym targu w Stalowej Woli. Na straganach wciąż królują śliwki i pomidory. Jakie ceny warzyw i owoców? Zobacz zdjęcia Na placu targowym w Stalowej Woli ruch w piątek 6 października był spory, mimo chłodnej pogody. Od kilku tygodni na straganach królują śliwki i pomidory.

📢 Dzień Ratownictwa Medycznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Wręczono odznaki zasłużonym. Zobacz zdjęcia i film W piątek, 6 października, w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach obchodzony był Dzień Ratownictwa Medycznego. Odznaki honorowe otrzymali ci, którzy na co dzień ratują zdrowie i życie mieszkańcom regionu. Nam opowiedzieli, co lubią w tej pracy, a co jest w niej najtrudniejsze. Zobaczcie zdjęcia i film. 📢 "Znani i nieznani Ziemi Włoszczowskiej" - promocja najnowszej książki Tadeusza Stolarskiego. Zobaczcie zdjęcia W piątek, 29 września br., w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbyło się spotkanie z Tadeuszem Stolarskim, na którym autor zaprezentował swoją najnowszą książkę "Znani i nieznani Ziemi Włoszczowskiej, część. III". Publikacja została wydana pod patronatem starosty włoszczowskiego Dariusza Czechowskiego. 📢 W dzieciństwie była obiektem kpin, teraz jest sławną prezenterką! Kinga Zawodnik wyrusza w Polskę by robić coś niezwykłego! Kinga Zawodnik znana z TVN Style zyskała wielką popularność i sympatię widzów dzięki udziałowi w programach o odchudzaniu. Okazuje się, że jako otyłe dziecko była obiektem kpin ze strony rówieśników. Teraz pochodząca spod Kozienic gwiazda ruszyła do polskich szkół i edukuje dzieci, jak wielką szkodę mogą uczynić słowa i gesty. Prezenterka swoje spotkania rozpoczęła w gminie Gniewoszów, w powiecie kozienickim, w najbliższym czasie zobaczymy ją w Radomiu, Mircu, Gniewoszowie, Szczecinie, Legnicy, Kielcach, Gdańsku, Kunowie i Warszawie.

📢 Złote i diamentowe gody w gminie Złota. Piękna uroczystość 14 par W Gminnej Bibliotece Publicznej w Złotej 14 par z terenu gminy Złota świętowało jubileusz 50- i 60-lecia pożycia małżeńskiego. W czwartek, 5 października, z okazji złotych i diamentowych godów życzenia małżeństwom składał wójt Tadeusz Sułek wraz z urzędnikami i mieszkańcami gminy. 📢 Prawie 250 milionów złotych na drogi w województwie świętokrzyskim. Są wyniki kolejnego naboru Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Rekordowa kwota blisko 245 milionów złotych trafi do województwa świętokrzyskiego w ramach najnowszego naboru Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Takie pieniądze trafią do naszych samorządów na realizację inwestycji drogowych w 2024 roku. W tym rozdaniu, rządowe wsparcie uzyskało aż 200 zadań, w tym 53 powiatowe i 147 gminnych. Gdzie i na jakie inwestycje trafią pieniądze? Sprawdźcie.

📢 W Tarnobrzegu rysowali chorego kotka i recytowali wiersze Stanisława Jachowicza. Ileż było radości! Zobacz zdjęcia Ponad dwieście dzieciaków z tarnobrzeskich przedszkoli i szkół podstawowych skorzystało z zaproszenia i w środę w południe na placu Bartosza Głowackiego wspólnie rysowało kredą chorego kotka, bohatera najbardziej znanego wierszyka autorstwa Stanisława Jachowicza. Wydarzenie zorganizowane już po raz piąty ma na celu przypomnienie tej wybitnej postaci, a wciąż nie wszyscy wiedzą, że urodził się w Dzikowie, dziś osiedlu Tarnobrzega. 📢 Kontrowersyjna, zielona inwestycja w Kielcach nabiera kształtów. Widać przebieg nowych alejek do dawnej synagogi Nabiera kształtów jedna z najbardziej kontrowersyjnych zielonych inwestycji w Kielcach, czyli Ogród Wolności budowany między jezdniami alei IX Wieków Kielc przed dawna synagogą. Widać już zarys alejek, a niebawem będzie sadzona okazała zieleń.

📢 Oto nowa lista darmowych leków dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Są na niej szczepionki na grypę i inne. Zobacz 1 września 2023 weszła w życie nowa lista leków refundowanych w Polsce. Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło grupę osób uprawnionych do korzystania za darmo z leków na receptę. Teraz mają do tego prawo także dzieci i młodzież przed ukończeniem 18 lat. Sprawdź, jakie medykamenty znalazły się na tej liście. 📢 Nowy proboszcz w Suchedniowie. To ksiądz Dariusz Pląsek, który pracował między innymi w Irlandii. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 1 października nowym proboszczem parafii Suchedniów został ksiądz Dariusz Pląsek. Msza święta inaugurująca jego pracę odbyła się w środę 4 października. Zobacz zdjęcia z nabożeństwa. 📢 Wysoka oglądalność serialu "Dewajtis" sprawiła, że do Tokarni przybywają tłumy. Jak się żyło pracownikom muzeum obok aktorów i ekipy? Serial "Dewajtis" szybko stał się ogromnie popularny! Pierwsze trzy odcinki obejrzało średnio 2,27 milionów widzów! Sukces produkcji przekłada się też na ilość odwiedzin w Parku Etnograficznym w Tokarni, bowiem chce go odwiedzać coraz więcej turystów, a to ze względu na sceny, które kręcono w jednym z dworów. Wiemy jak wyglądało życie pracowników muzeum podczas planów zdjęciowych. Czy bardzo zmieniono skansen na potrzeby "Dewajtis"? Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Wybory 2023. W okręgu 33 obejmującym Świętokrzyskie do Sejmu 276 kandydatów z 10 list, do Senatu 16 kandydatów W środę 6 września zakończył się czas zgłaszania kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu. Dyrektor kieleckiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, Adam Michcik poinformował, że w wyborach do Sejmu w okręgu 33 obejmującym województwo świętokrzyskie zgłoszono 10 list z 276 kandydatami, w wyborach do Senatu, w trzech świętokrzyskich okręgach jest 16 kandydatów. 📢 Kielecka Piekarnia R. Dobrowolski znowu z "Perłą"! Nagrodzono ich chałkę zdobną. Co jest sekretem jakości i smaku? Zobacz film i zdjęcia "Perła" to nagroda wręczana w konkursie na najlepsze produkty regionalne w całej Polsce. Nasza kielecka piekarnia, R. Dobrowolski ponownie uzyskała ten zaszczytny tytuł, tym razem dzięki swojej chałce zdobnej. Szefowa piekarni, Halina Dobrowolska zdradziła nam dlaczego jej wypiek jest tak wyjątkowy. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Zmarł młody piłkarz Piasta Wadowice Górne Jakub Kilian W niedzielę 1 października zmarł Jakub Kilian, 19-letni zawodnik Piasta Wadowice Górne. W przeszłości reprezentował również barwy klubu LKS Wierzchowiny. 📢 Oto horoskop dzienny na piątek 6 października 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 06.10.2023 Horoskop dzienny na piątek, 6 października 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 06.10.2023. Horoskop dzienny na piątek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 Rekordowe dofinansowanie dla powiatu sandomierskiego. Wiemy na co zostaną przeznaczone pieniądze. Zobacz zdjęcia Rekordowe dofinansowanie w historii sandomierskiego powiatu, bo aż 28,5 milionów złotych pozwolą przygotować tereny inwestycyjne w rejonie ulic Długiej i Milberta i dojazdy do terenów przemysłowych. Część z przyznanej kwoty zostanie przeznaczona na przebudowę parkingów w pobliżu Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.

📢 Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Radomskim. Ślubowanie, odznaczenia i wykład. Zobacz zdjęcia i wideo Na Uniwersytecie Radomskim imienia Kazimierza Pułaskiego w Radomiu żacy, wykładowcy i zaproszeni goście świętowali rozpoczęcie kolejnego roku nauki. Tym razem uczelnia, która wchodzi w nowy rok akademicki pod nową nazwą ma powody do zadowolenia. Uniwersytet rozwija nowe atrakcyjne kierunki kształcenia, znakomicie rozwija się baza dydaktyczna, są coraz lepsze warunki do studiowania i prowadzenia badań naukowych. 📢 Złote Gody w gminie Czarnocin. Życzenia i medale od prezydenta. Jubilaci na uroczystym spotkaniu. Zobaczcie zdjęcia Pary małżeńskie z gminy Czarnocin świętowały Złote Gody. Z tej okazji Urząd Gminy zaprosił jubilatów na uroczyste spotkanie.

📢 Kolejne pieniądze dla szkół w powiecie sandomierskim w ramach rządowego programu „Inwestycje w oświacie”. Zobacz kto otrzymał dofinansowani Trzy placówki oświatowe prowadzone przez stowarzyszenia z terenu Sandomierza i Złotej w gminie Samborzec otrzymały finansowe wsparcie w ramach programu „Inwestycje w oświacie” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

📢 Po tragedii pod Ostrowcem: podejrzany 38-latek nadal w areszcie, śledczy czekają na opinię biegłego. Akt oskarżenia w tym roku? Na opinię biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych czekają jeszcze śledczy z Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Świętokrzyskim, którzy badają sprawę tragicznego wypadku z maja tego roku w miejscowości Boksycka. Na miejscu zginęło wówczas pięć osób, dwie zostały ranne – w tym 38-latek podejrzany o spowodowanie wypadku. Mężczyzna nadal pozostaje tymczasowo aresztowany.

📢 Ceny warzyw i owoców na targowisku w Jędrzejowie. Dużo pomidorów i nadal sporo śliwek. Zobaczcie zdjęcia W czwartek, 5 października odwiedziliśmy targ w Jędrzejowie by sprawdzić jakie były ceny warzyw i owoców. Czy doszło do większych zmian? Znacznie mnie było papryk. Nadal nie brakuje za to owoców, w szczególności jabłek, można też znaleźć jeszcze sporo całkiem tanich śliwek. Zobaczcie jak prezentowały się ceny warzyw i owoców.

📢 Tłumy na pogrzebie Stanisława Bobkiewicza, znanego przedsiębiorcy, cenionego działacza piłkarskiego w Ostrowcu. Wzruszające pożegnanie żony Tłumy żegnały w czwartek, 5 października, Stanisława Bobkiewicza, znanego przedsiębiorcę, zasłużonego działacza piłkarskiego, który zmarł w poniedziałek w wieku 65 lat. Msza pogrzebowa została odprawiona w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Niezwykle wzruszające były słowa pożegnania żony. - Kochany Stasiu, łączy nas miłość, a dzieli tylko czas - napisała pani Alicja. 📢 Wielka kasa dla Ostrowca Świętokrzyskiego. 67 milionów złotych na utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych Gmina Ostrowiec Świętokrzyski otrzymała 67 i pół miliona złotych w ramach 7. edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Pieniądze przeznaczone zostaną na utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu w obrębie ulicy Jana Samsonowicza wraz z budową dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą.

📢 Grzyby giganty wyrosły w lesie obok zalewu Andrzejówka, w gminie Chmielnik! Niebawem będzie tu... mini zoo. Zobaczcie zdjęcia i film Olbrzymie kanie, prawdziwki, maślaki, kurki i muchomory już można podziwiać w lesie obok zalewu Andrzejówka, w gminie Chmielnik. Mowa oczywiście o niezwykle realistycznych makietach, które zainstalowano tu przy użyciu dźwigów. Spacerowicze już są zachwyceni pięknym widokiem, a to dopiero początek atrakcji, ponieważ niebawem postanie tutaj sztuczne mini zoo, będą ścieżki spacerowe i edukacyjne, zamontowane zostaną taż ławki oraz leżaki do wypoczynku na łonie natury.

📢 PUPIL ROKU 2023 Zobacz psy, koty i inne zwierzaki, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. Możesz jeszcze zgłosić swojego zwierzaka! Oto galeria zdjęć psów i kotów, które po pierwszym tygodniu głosowania w akcji Pupil Roku zajmują pierwsze miejsca w rankingach w miastach i powiatach naszego województwa. Prezentujemy także dziesięć zwierzaków z kategorii Inne Pupile, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. Lista kandydatów w akcji Pupil Roku jest wciąż otwarta - możesz dodać zdjęcie swojego zwierzaka. 📢 120 policjantów w obstawie jednostek kontrterrorystycznych z Kielc i Radomia rozbijało zorganizowaną grupę przestępczą. Zatrzymali 17 osób 17 osób zatrzymali policjanci z kieleckiego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy wsparciu kolegów z innych jednostek, łącznie w działaniach brało udział 120 stróżów prawa. Chodzi o zorganizowaną grupie przestępczej, pranie pieniędzy, oszustwa internetowe, fałszowanie dokumentacji i wyłudzanie kredytów.

📢 Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Świętokrzyskiej. W uroczystości wzięło udział ponad 4 tysiące studentów. Zobacz zdjęcia W środę, 4 października, Politechnika Świętokrzyska uroczyście zainaugurowała rok akademicki 2023/2024. Naukę na największej uczelni technicznej w regionie rozpoczęło blisko 4,5 tysiąca studentów. Zobacz zdjęcia.

📢 Patrycja Piątek z Włoszczowy na ringu w The Voice of Poland. W sobotę zupełnie nowe bitwy! Na pierwszy ogień drużyna Lanberry Zakończyły się przesłuchania w ciemno do The Voice of Poland. Już w sobotę, 7 października pierwsze bitwy. Na początek zobaczymy wokalistów i wokalistki z drużyny Lanberry. Właśnie ją jako trenerkę wybrała pochodząca z Włoszczowy Patrycja Piątek. Trzymamy kciuki za występ naszej wokalistki! 📢 Piłkarskie derby powiatu jędrzejowskiego. Naprzód Jędrzejów pokonał Wierną Małogoszcz 4:1! Zobaczcie zdjęcia z meczu W środę, 4 października, w 4 rundzie Okręgowego Pucharu Polski doszło do derbów powiatu jędrzejowskiego. Na stadionie w Jędrzejowie zmierzyli się występujący w lidze okręgowej Naprzód Jędrzejów i 4-ligowa Wierna Małogoszcz. Zespół gospodarzy wygrał 4:1(2:1) Zobaczcie zdjęcia z meczu.

📢 5 dziewczyn z Podkarpacia w finale Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023 [ZDJĘCIA] W niedzielę, 1 października, w Arche Hotel Krakowska odbył się półfinał Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023. W gronie finalistek znalazło się 5 dziewczyny z Podkarpacia. 📢 Jarosław Kaczyński w Kazimierzy Wielkiej. Zobacz zdjęcia i zapis transmisji W czwartek, 5 października, do Kazimierzy Wielkiej przyjechał Jarosław Kaczyński. W Kazimierskim Ośrodku Kultury spotkał się z ze swoimi sympatykami. Zobacz zapis transmisji na żywo. 📢 Imponująca fabryka na terenie dawnego "Marywilu" w Suchedniowie! Otwarto Zakład Prefabrykacji Betonowej Agencji Rozwoju Przemysłu W środę, 4 października, w Suchedniowie uroczyście otwarto Zakład Prefabrykacji Betonowej. Fabryka powstała w miejscu dawnego „Marywilu” i będzie dostarczała elementy na potrzeby budownictwa wielkokubaturowego. Za realizację tej inwestycji odpowiada Agencja Rozwoju Przemysłu należąca do Skarbu Państwa. Zatrudnienie znajdzie tu docelowo nawet 150 osób.

📢 Pijani kierowcy poszukiwani przez świętokrzyską policję. Oto ich nazwiska i zdjęcia. Zobacz Prezentujemy najnowsze zdjęcia i listy gończe kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu i są poszukiwani przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Kielcach. Rozpoznajesz któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje, koniecznie skontaktuj się z policją. 📢 Huta Stalowa Wola odzyskała hale produkcyjne po chińskim LiuGong i przejęła pracowników. Zobacz zdjęcia i wideo Po trzynastu latach od kupna przez chiński LiuGong od Huty Stalowa Wola hal do produkcji maszyn budowlanych, puste hale, ale z pracownikami, wracają do Huty Stalowa Wola. Zostało to ogłoszone we wtorek, 3 października w pustej hali montażowej.

📢 Katarzyna Góras wzięła ślub z Hubertem Dudkiem. Piosenkarka wyglądała zjawiskowo Katarzyna Góras, piosenkarka pochodząca z Linowa w powiecie sandomierskim, powiedziała "tak" Hubertowi Dudkowi. Zobaczcie fantastyczne zdjęcia ze ślubu i wesela.

📢 Niedługo rusza budowa Parku Handlowego Pionki. Wielki obiekt handlowy ma być gotowy w grudniu przyszłego roku Na terenie po byłych Zakładach Drzewnych w Pionkach rusza niedługo budowa Parku Handlowego Pionki. Znane już są nazwy zdecydowanej większości najemców. 📢 Opuszczony zajazd w Baraku przy drodze S7 straszy. "Zmiotła" go budowa ekspresówki. Zobaczcie jak ponuro wygląda. Mamy zdjęcia i film Na granicy województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego, kierując się drogą krajową numer 7 w stronę Warszawy zobaczymy ją po lewej stronie. A jeszcze dekadę temu zatrzymywali się tam kierowcy i turyści. Elegancka, a jednocześnie budżetowa restauracja z zajazdem "O'Kay" w Baraku była bardzo atrakcyjna dla chcących odpocząć w otoczeniu przyrody, ale blisko drogi. Teraz wygląda jak po apokalipsie. Byliśmy tam i mamy dla was film i zdjęcia.

📢 Zamek Krzyżtopór zmieni się nie do poznania. Będą kolejne prace rewitalizacyjne. Co zostanie zrobione? Gmina Iwaniska otrzymała kolejne pieniądze na rewitalizację Zamku Krzyżtopór. Zmieni się wieża bramna, oficyna wschodnia i zamkowa kaplica. Prace zabezpieczające przejdą także zamkowe mury. 📢 Wszystkich Świętych 2023. Wiązanki i kompozycje na groby. Zobacz jakie są najmodniejsze i ile trzeba za nie zapłacić 1 listopada wybierzemy się na groby naszych bliskich. Tradycją jest, że zabierzemy ze sobą znicze i kwiaty. Zobaczcie, jakie kompozycje można kupić na OLX.pl i ile kosztują w Kielcach i okolicy.

📢 Nadleśnictwa rozdają mieszkańcom województwa świętokrzyskiego sadzonki drzew. Jak je zdobyć? Zobacz wideo Jeszcze we wtorek, 3 października w Nadleśnictwie Kielce, można dostać sadzonki drzew i posadzić je u siebie w ogródku czy na działce. Akcja „Sadzimy razem” jest ogólnopolska a we wtorek weźmie w niej udział w Suchedniowie prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzej Duda wraz z małżonką, Agatą Kornhauser-Dudą.

📢 Blanka z Szydłowca zostaje w "Rolnik szuka żony 10". Jedzie na gospodarstwo do Artura. Faworytka widzów zachwyciła rolnika z Mazowsza Blanka z Szydłowca w nowej edycji "Rolnik szuka żony" walczy o serce przystojnego Artura z Mazowsza. Już po pierwszym odcinku z jej udziałem widzowie pokochali uśmiechniętą i zabawną 24-latkę. Również 29-letni rolnik wydaje się nią zainteresowany. W niedzielę, 1 października Artur zdecydował które trzy kandydatki zaprosi do dalszego udziału w programie. W tym gronie znalazła się Blanka! 📢 Najmłodsi przestępcy poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Co mają na sumieniu? Sprawdź i zobacz rysopisy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu regularnie publikuje wizerunki osób poszukiwanych ze względu na różne popełnione przestępstwa. Na tej liście znajduję się sporo młodych osób, mających po zaledwie dwadzieścia kilka lat. Co mają na sumieniu? Czy rozpoznajesz kogoś? Sprawdź!

📢 Tak wyglądały Kozienice w czasach PRL-u. Wiele się zmieniło! Zobacz archiwalne fotografie W zasobach portalu Fotopolska.eu można znaleźć wiele ciekawych zdjęć przedstawiających historię Kozienic. Postanowiliśmy przyjrzeć się temu, jak wyglądało nasze miasto w czasach PRL-u, od późnych lat 40 XX. wieku aż do lat 80. 📢 Wybory 2023. Lista kandydatów Trzeciej Drogi, czyli PSL i Polski 2050 do Sejmu w okręgu 33, województwie świętokrzyskim. Zobacz kim są Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 Szymona Hołowni wystartują razem w tegorocznych wyborach do parlamentu. Przypominamy, że odbędą się one 15 października. Tymczasem, prezentujemy listę kandydatów Trzeciej Drogi do Sejmu w okręgu wyborczym numer 33, obejmującym województwo świętokrzyskie. "Jedynką" Czesław Siekierski z PSL. Czy są jakieś zaskoczenia? Zobaczcie kto kandyduje - zdjęcia w galerii.

📢 Wybory 2023. Poznaj kandydatów Nowej Lewicy do Sejmu i Senatu w województwie świętokrzyskim. Kim są i czym się zajmują? Wybory parlamentarne już 15 października. W sobotę, 26 sierpnia poznaliśmy oficjalną listę wyborczą Nowej Lewicy do Sejmu w okręgu wyborczym numer 33 obejmującym województwo świętokrzyskie oraz kandydata do Senatu. Liderem na liście jest poseł Andrzej Szejna, szef Nowej Lewicy w naszym regionie oraz wiceprzewodniczący ugrupowania w Polsce. Zobaczcie zdjęcia i prezentacje wszystkich kandydatów.

📢 Wybory 2023. Znamy listę Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu w okręgu 33 w Świętokrzyskiem. Jarosław Kaczyński na czele, są sensacje Wybory parlamentarne już 15 października. W sobotę, 2 września poznaliśmy listę wyborczą Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu w okręgu wyborczym numer 33 obejmującym województwo świętokrzyskie. Numerem 1 tak jak zapowiadaliśmy Jarosław Kaczyński. ale są prawdziwe sensacje! Zobaczcie zdjęcia i prezentacje wszystkich kandydatów. 📢 Bezpartyjni Samorządowcy przedstawili listy kandydatów do Sejmu i Senatu w Świętokrzyskiem Mocna drużyna dla normalnej Polski – powiedział lider Bezpartyjnych Samorządowców w województwie świętokrzyskim Kamil Suchański prezentując w piątek na Rynku w Kielcach listę kandydatów do Sejmu. Podczas spotkania z mediami przedstawiono także kandydatów do Senatu w okręgach centralnym i południowym. 📢 Wielkie święto burmistrz Łopuszna Ireny Marcisz. Impreza z okazji 60.urodzin i wydania płyty przyciągnęła wielu gości. Oto jak się bawili Wielkie święto miała w sobotę 22 lipca burmistrz Łopuszna Ireny Marcisz. Impreza zorganizowana w sali bankietowej hotelu Antresola w Snochowicach koło Łopuszna z okazji 60.urodzin i wydania płyty przyciągnęła wielu gości. Zobaczcie na zdjęciach jak się bawili.

