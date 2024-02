Przegląd prasy 8.02.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Świetna zabawa w Milano Club Baćkowice. Skolim zaśpiewał największe hity i rozkręcił imprezę! Zobacz zdjęcia”?

Prasówka 8.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Świetna zabawa w Milano Club Baćkowice. Skolim zaśpiewał największe hity i rozkręcił imprezę! Zobacz zdjęcia W sobotę, 3 lutego w Milano Club Baćkowice wystąpił Skolim i Miły Pan. Zobaczcie zdjęcia z niezwykłej zabawy i koncertu Skolima.

📢 Niezapomniane imprezy w Klubie Planeta w Rozwadowie. Popatrzcie na zdjęcia, być może znajdziecie siebie lub znajomych - wspomnienia odżyją Dyskoteki, osiemnastki, półmetki, andrzejki, techno party i koncerty znanych DJ-ów i artystów z Polski i nie tylko - przez lata Klub Planeta w Stalowej Woli - Rozwadowie tętnił życiem. Zabieramy was w podróż do przeszłości - tym razem trzecia porcja zdjęć z Klubu Planeta. Być może odnajdziecie siebie lub znajomych.

📢 Kibice na meczu Industria Kielce - Piotrkowianin Piotrków Trybunalski w Hali Legionów w Orlen Superlidze. Było bardzo dużo atrakcji W 19. kolejce Orlen Superligi piłkarze ręczni Industrii Kielce zmierzyli się w Hali Legionów z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski. Był to pierwszy pojedynek zespołu mistrza Polski przed własną publicznością w 2024 roku.

Prasówka 8.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto horoskop dzienny na tłusty czwartek, 8 lutego 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na czwartek, 8 lutego 2024. Przypada wtedy wyjątkowe święto w roku - tłusty czwartek. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 08.02.2024. Horoskop dzienny na czwartek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź horoskop na tłusty czwartek 2024.

📢 Biskup Marian Florczyk odprawił mszę świętą w intencji Korony Kielce w kościele Świętej Trójcy. Byli piłkarze, trenerzy, prezes W środę, 7 lutego, w kościele Świętej Trójcy w Kielcach odprawiona została msza święta w intencji Korony Kielce przed inauguracją rundy wiosennej w PKO BP Ekstraklasie. Przewodniczył jej ksiądz biskup Marian Florczyk, a koncelebrował ją ksiądz Krzysztof Banasik, kapelan Korony i duszpasterz kieleckich sportowców. 📢 Firma 4ECO z Kielc oblegana na Targach Enex. W ich konkursie można wygrać... fotowoltaikę. Zobacz film W środę, 7 lutego, ruszyły dwudniowe Targi Enex w Kielcach. Nie mogło na nich zabraknąć kieleckiej firmy 4ECO wyróżniającej się na rynku Odnawialnych Źródeł Energii. Wielu gości przyciągała tu nie tylko ciekawa oferta, ale również konkurs, w którym wygrać można fotowoltaikę z montażem. Na stoisku pojawili się również piłkarze ręczni Industrii Kielce.

📢 Restauracja Monte Carlo w Kielcach świętuje urodziny! Przygotowała festiwal z uwielbianymi przez gości daniami z dawnych lat. Zobaczcie film To wyjątkowy czas dla restauracji Monte Carlo. Lokal świętuje bowiem 23. urodziny działania na kieleckim rynku gastronomicznym. Z tej okazji przygotowano coś specjalnego – urodzinową wkładkę do menu, w której znajdziemy dania, które kiedyś goście pokochali, a których od dłuższego czasu nie mogliśmy już zjeść. 📢 Orlen Superliga. Industria Kielce wygrała z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski 41:27. Tort i podziękowania dla Talanta Dujszebajewa W 19. kolejce Orlen Superligi piłkarze ręczni Industrii Kielce pewnie pokonali w Hali Legionów Piotrkowianina Piotrków Trybunalski 41:27. MVP spotkania został Alex Dujszebajew. A po zakończeniu pojedynku wszyscy obecni w hali podziękowali trenerowi Talantowi Dujszebajewowi za 10 lat owocnej pracy w Kielcach.

📢 Srebrne Gody 24 par z gminy Daleszyce. To oni przeżyli wspólnie 25 lat! Zobacz zdjęcia W zdrowiu i w chorobie, w chwilach radości i smutku - 24 pary z terenu miasta i gminy Daleszyce przeżyły ze sobą 25 lat. Specjalnie z tej okazji zaproszono ich na wspólne świętowanie z tortem i lampką szampana. Dla każdego małżeństwa przygotowano też piękny list gratulacyjny. 📢 Ruszyła budowa nowego zakładu produkcji wody mineralnej Buskowianka. W październiku 2024 roku będzie gotowy W środę 7 lutego uroczyście rozpoczęto budowę nowego Zakładu Produkcji Wody Mineralnej „Buskowianka” w miejscowości Wełecz koło Buska-Zdroju. W symbolicznym rozpoczęciu budowy brał udział marszałek województwa Andrzej Bętkowski. Samorząd województwa jest właścicielem spółki Uzdrowisko Busko Zdrój do której należy wytwórnia wody "Buskowianka". 📢 Tłusty Czwartek 2024. Gdzie dostaniemy najlepsze pączki w Tarnobrzegu i okolicy? Sprawdziliśmy ceny 8 lutego to tłusty czwartek. W ten dzień, ostatni czwartek karnawału, możemy bezkarnie zajadać się słodkościami. Na półkach w cukierniach królują pączki, faworki i oponki. Gdzie zjemy najlepsze pączki w Tarnobrzegu i bliskiej okolicy? Przygotowaliśmy dla Was krótki przewodnik. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Oto najlepsze MEMY na tłusty czwartek 2024. Te śmieszne obrazki o tłustym czwartku rozbawią Was do łez! Tłusty czwartek to nie tylko okazja do zjedzenia całej masy słodkich przysmaków, jak pączki, faworki, oponki. To też doskonały temat na MEMY. Internauci ciągle są w formie. Zobacz jakie memy przygotowali z okazji tłustego czwartku. Wybraliśmy dla Was śmieszne obrazki na tłusty czwartek 2024. 📢 Świętokrzyscy strażacy walczą ze skutkami wichury i deszczu. Podtopienia na posesjach, przewrócone drzewa tarasujące drogi Już kilkadziesiąt razy, w ciągu dwóch dni, wyjeżdżali świętokrzyscy strażacy do pompowań wody na zalanych posesjach i do usuwania konarów tarasujących drogi. Niespokojna aura daje się we znaki mieszkańcom regionu.

📢 Pizzeria 105 już działa w Kielcach. Oto co szczególnego jest w menu. Uroczyste otwarcie będzie 13 lutego z piłkarzami Korony Kielce W Kielcach działa już Pizzeria 105. Jej właścicielem jest Tommy Żelazny, syn byłego znanego piłkarza SHL i Korony Kielce. Uroczyste otwarcie będzie 13 lutego z udziałem piłkarzy ekstraklasowej Korony Kielce i piłkarek ręcznych Suzuki Korony Handball Kielce.

📢 Dorota Gardias na Targach Enex w Kielcach. Piękna pogodynka przykuwała uwagę na stoisku Defro. Był też Tomasz Zubilewicz W środę, 7 lutego, ruszyły Targi Enex w Kielcach. Oprócz licznych premier i ciekawostek zaprezentowanych przez ponad 300 firm, można było spotkać ciekawe osobistości. Wzrok gości przyciągała znana z telewizji Dorota Gardias. Pogodynka promowała stoisko działającej w regionie firmy Defro. Podobnie jak inny znany prezenter pogody Tomasz Zubilewicz. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Tłusty czwartek 2024. Gdzie po najlepsze pączki w Kielcach i powiecie? Oto lista cukierni, które będą oferować te słodkie łakocie Tłusty czwartek niezmiennie kojarzy nam się z drożdżowymi, puszystymi i po brzegi wypełnionymi nadzieniem pączkami, delikatnymi oponkami i chrupiącymi faworkami. To właśnie te łakocie najchętniej wybieramy z okazji tłustego czwartku, który w tym roku będziemy celebrować już 8 lutego. Gdzie w Kielcach i powiecie kieleckim będzie można kupić pączki? Z jakimi nadzieniami? Zobaczcie listę cukierni i sklepów.

📢 Ale tłumy! XXVI Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki Enex w Kielcach są rekordowe W środę, 7 lutego, ruszyły dwudniowe Targi Enex w Kielcach. Biorąc pod uwagę frekwencję można bardzo śmiało przypuszczać, że tegoroczna wystawa będzie rekordowa. Pojawiło się również mnóstwo premier oraz ciekawostek z sektora energetyki. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Tłusty czwartek 2024. Gdzie dostaniemy najlepsze pączki w Radomiu? 8 lutego tłusty czwartek. Tego dnia możemy bezkarnie zajadać się słodkościami. Na półkach w cukierniach królują pączki, faworki i oponki. Gdzie zjemy najlepsze pączki w Radomiu? Przygotowaliśmy dla Was krótki przewodnik. 📢 Gdzie kupić pączki w Staszowie na tłusty czwartek? Zobacz miejsca i ceny Tłusty czwartek już 8 lutego. Bogatą ofertę pączków przygotowują staszowskie cukiernie. Pączki będzie można też kupić w dużych sieciach handlowych.

📢 Piękne hostessy na rekordowych Międzynarodowych Targach Energetyki i Elektrotechniki Enex w Kielcach. Zobaczcie zdjęcia Od ponad 25 lat Kielce stanowią najważniejszy punkt na mapie Polski dla miłośników energooszczędnych i ekologicznych technologii z sektora OZE. W środę, 7 lutego ruszyły Targi Enex. Oprócz nowinek i ciekawostek z tego sektora, wzrok przyciągały piękne hostessy. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Radomiak Radom szykuje hitowy transfer last minute. Środkowy pomocnik grał w Premier League i Serie A! Jest już w Radomiu Bruno Jordao od środy przebywa w Radomiu, gdzie przechodzi testy medyczne. Jeśli te wypadną obiecująco, a wszystko na to wskazuje, to zawodnik jeszcze przed sobotnim meczem z Cracovią w Krakowie zostanie zgłoszony do kadry Zielonych! 📢 Wizz Air sprzedaje już bilety z wylotem z Radomia w sezonie wiosenno - letnim Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami węgierskie linie lotnicze Wizz Air, pomimo licznych cięć w połączeniach z innych miast w Polsce, pozostają w Radomiu na sezon wiosenno - letni. Ruszyła już sprzedaż biletów. Na razie pozostają jednak jedynie loty do cypryjskiej Larnaki, będą latały mniejsze niż do tej pory samoloty i w inne dni tygodnia.

📢 Tłusty czwartek 2024. Gdzie dostaniemy najlepsze pączki w Stalowej Woli, Nisku i okolicy? Sprawdziliśmy ceny 8 lutego tłusty czwartek. Tego dnia możemy bezkarnie zajadać się słodkościami. Na półkach w cukierniach królują pączki, faworki i oponki. Gdzie zjemy najlepsze pączki w Stalowej Woli, Nisku i bliskiej okolicy? Przygotowaliśmy dla Was krótki przewodnik. 📢 Tłusty czwartek 2024. Gdzie po najlepsze pączki w Jędrzejowie i powiecie? Oto lista cukierni, które będą oferować te słodkie łakocie Tłusty czwartek niezmiennie kojarzy nam się z drożdżowymi, puszystymi i po brzegi wypełnionymi nadzieniem pączkami, delikatnymi oponkami i chrupiącymi faworkami. To właśnie te łakocie najchętniej wybieramy z okazji tłustego czwartku, który w tym roku będziemy celebrować już 8 lutego. Gdzie w powiecie jędrzejowskim będzie można kupić pączki? Z jakimi nadzieniami? Zobaczcie listę cukierni i sklepów.

📢 Znani na balu charytatywnym w Morawicy. Zebrano rekordowe 150 tysięcy złotych! Nie do wiary, za ile licytowano fanty! Zobaczcie zdjęcia 150 tysięcy złotych! Absolutnie rekordową kwotę zebrano podczas Balu Charytatywnego zorganizowanego w sobotę, 3 marca, na parkiecie sali bankietowo-konferencyjnej „Finezja” w Brzezinach w gminie Morawica. Uczestniczyło w nim wiele osób z gminy Morawica, Kielc i powiatu kieleckiego. Była świetna zabawa, a kwoty zebrane podczas niektórych licytacji dosłownie zwalają z nóg! Zobaczcie na zdjęciach znane osoby, które uczestniczyły w zabawie. 📢 Wybory samorządowe 2024. Koalicja Obywatelska ma już niemal gotowe listy do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Są prawdziwe sensacje Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Poszczególne ugrupowania intensywnie pracują nad listami wyborczymi. Bardzo blisko ich skompletowania jest Koalicja Obywatelska. Wśród kandydatów są mocne nazwiska - między innymi obecnych burmistrzów i wiceburmistrzów kilku miast. Nie brakuje też prawdziwych sensacji i ciekawych transferów z...list Prawa i SPrawiedliwości. Zobaczcie, kto ma kandydować.

📢 Tłusty czwartek 2024. Gdzie dostaniemy najlepsze pączki w Sandomierzu i powiecie? Sprawdziliśmy ceny 8 lutego tłusty czwartek. Tego dnia możemy bezkarnie zajadać się słodkościami. Na półkach w cukierniach królują pączki, faworki i oponki. Gdzie zjemy najlepsze pączki w Sandomierzu i powiecie? Przygotowaliśmy dla Was krótki przewodnik. 📢 Takie pączki powstają w Piekarni Wacyn w Radomiu. Są tradycyjne i pyszne! Ile trzeba zjeść pączków w tłusty czwartek? Jak najwięcej, bo wtedy szczęście będzie nam sprzyjać cały rok – tam mówi ludowe porzekadło. A na pewno powinno się zjeść chociaż jednego. By sprostać apetytom radomskie piekarnie szykują paczki i faworki na tłusty czwartek.

📢 Parkiet aż iskrzył! Szaleństwo na balu karnawałowym Kół Gospodyń Wiejskich w Daleszycach Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Miasta i Gminy Daleszyce wspaniale bawiły się podczas karnawałowego balu. Była to już szósta edycja wydarzenia, które z roku na rok cieszy się rosnącą popularnością. Panie po raz kolejny udowodniły, że tradycja, kultura i wzajemna integracja mogą iść w parze z fantastyczną zabawą. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wybory samorządowe 2024. Maciej Bursztein kolejnym kandydatem na prezydenta Kielc. Wsparli go Karol Bielecki i Kamil Sylwestrzak W środę, 7 lutego na konferencji prasowej oficjalny start w wyborach na prezydenta Kielc ogłosił Maciej Bursztein. W gronie wspierających pojawiły się gwiazdy sportu - Karol Bielecki i Kamil Sylwestrzak. Oglądaj zapis transmisji z tego wydarzenia.

📢 Ponad 30 osób w Zwoleniu rozpoczęło kurs samoobrony. Zobacz zdjęcia W Zwoleniu ruszył bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet. Zgłosiło się ponad 30 osób, a lista jest jeszcze otwarta i można się zapisać. 📢 Szalone tańce na V Radomskim Balu Seniora. Zobacz, co działo się na parkiecie. Oto nowe zdjęcia We wtorek w hali Radomskiego Centrum Sportu przy ulicy Struga odbyła się pierwsza tura corocznego Radomskiego Balu Seniora. Na parkiecie hali bawiło się mnóstwo osób. Zobaczcie nowe zdjęcia z wtorkowej imprezy.

📢 Gdzie najtańsze pączki na tłusty czwartek 2024? Po tyle sprzedaje Biedronka, Lidl, Auchan, Aldi, Netto, Lewiatan, Żabce, Carrefour i inni? Tłusty czwartek już 8 lutego. W tym roku ceny pączków w sklepach dużych sieci handlowych zaczynają się od kilkudziesięciu groszy za sztukę. To ile kosztują zależy to zależy od ich wagi, dekoracji i liczby zakupionych sztuk. Sprawdziliśmy, gdzie jest najtańsza oferta na tłusty czwartek. Zobaczcie ceny w marketach Aldi, Auchan, Biedronka, Carrefour, Lewiatan, Lidl, Netto i Żabka. 📢 Trzy gminy łączą siły, by przyspieszyć budowę obwodnicy Łagowa. Porozumienie pomiędzy Łagowem, Rakowem i Szydłowem. Zobacz film i zdjęcia We wtorek, 6 lutego ogłoszono sojusz pomiędzy gminą Łagów, Raków i Szydłów w związku z budową obwodnicy Łagowa i przebudową drogi wojewódzkiej 756 od Nowej Słupi do Szydłowa. Samorządowcy postanowili połączyć siły, by przyspieszyć modernizację drogową. Każdy podkreślał, że jest ona niezmiernie ważna i potrzebna dla polepszenia bezpieczeństwa, gospodarki gmin i zwiększenia atrakcyjności turystycznej. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Reprezentacja Polski Księży w półfinale mistrzostw Europy w piłce nożnej halowej w Albanii. Są kapłani z diecezji kieleckiej i z Sandomierza Reprezentacja Polski Księży, w składzie której są kapłani z diecezji kieleckiej i sandomierskiej, we wtorek rozpoczęli udział w Mistrzostwach Europy Księży w piłce nożnej halowej - Albania 2024. Drużyny rywalizują w Shkoder. Polacy rok temu wywalczyli złoty medal. teraz też są zaliczani do grona faworytów. Mistrzostwa Europy zaczęli w świetnym stylu, wygrali fazę grupową i są już w półfinale.

📢 Synagoga w Chęcinach po remoncie. Powstało tu Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej. Zobaczcie zdjęcia i film W Chęcinach zakończyły się prace budowlane związane z odrestaurowaniem budynku XVII-wiecznej synagogi. Wielomilionowa inwestycja zakończyła się w terminie, a już 29 lutego odbędzie się oficjalne otwarcie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej. Zobaczcie, jak chęcińska synagoga prezentuje się po modernizacji.

📢 Cukiernia Świat Słodyczy w Kielcach zaprasza na tłusty czwartek. Tu rządzi tradycja i niezmienny od lat przepis Tłusty czwartek niezmiennie kojarzy nam się z drożdżowymi, puszystymi i po brzegi wypełnionymi nadzieniem pączkami, delikatnymi oponkami i chrupiącymi faworkami. To właśnie te łakocie najchętniej wybieramy z okazji tłustego czwartku, który w tym roku będziemy celebrować już 8 lutego. W kultowej Cukierni Świat Słodyczy w Kielcach możemy liczyć na pączki robione od serca, z poszanowaniem tradycji i niezmiennej od lat receptury. Są obłędne! 📢 Dzień Babci i Dziadka w Wiślicy. Setki osób na przedstawieniu w szkole. Zobacz zdjęcia W piątek, 2 lutego, w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy miało miejsce niezwykłe wydarzenie - gminny Dzień Babci i Dziadka. W przedstawieniu wzięło udział kilkadziesiąt przedszkolaków, których obserwowali rodzice i seniorzy. Dużo zdjęć w galerii.

📢 Oto horoskop dzienny na środę, 7 lutego 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na środę, 7 lutego 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 07.02.2024. Horoskop dzienny na środę zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 Oto TOP 50 najpopularniejszych atrakcji turystycznych województwa świętokrzyskiego w 2023 roku. Te miejsca odwiedzaliśmy najczęściej Kilka dni temu na naszym portalu prezentowaliśmy państwu ranking 20. atrakcji województwa świętokrzyskiego, które w 2023 roku były najchętniej odwiedzane przez turystów. Niezmiennie od lat na prowadzeniu jest JuraPark w Bałtowie, który co roku gości kilkaset tysięcy osób. W czołówce jest też klasztor na Świętym Krzyżu oraz kielecka Kadzielnia. Dziś prezentujemy rozszerzony ranking 50. najpopularniejszych atrakcji turystycznych województwa świętokrzyskiego w 2023 roku.

📢 Tarnobrzeg. Proces przemytników broni palnej i narkotyków dobiega końca. Żona i siostra oskarżonego złożą zeznania? Ostatniego zawnioskowanego w akcie oskarżenia świadka przesłuchał we wtorek 6 lutego Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, orzekający w procesie dotyczącym międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem broni palnej i narkotyków. Adwokat jednego z trzech oskarżonych złożył wniosek o przesłuchanie jeszcze żony i siostry tego oskarżonego. 📢 Wybory samorządowe 2024. Kamil Suchański, kandydat na prezydenta, zdradza Plan dla Kielc. Osobisty nadzór nad ulicami i koniec gruntowych Utwardzenie dróg gruntowych, remonty asfaltowych, urządzenie parkingów zapowiedział Kamil Suchański, kandydat na prezydenta Kielc z komitetu Suchański Bezpartyjni Koalicja dla Kielc. To część programu „Plan dla Kielc”, którego szczegóły w obszarze rozwoju infrastruktury drogowej zdradził podczas konferencji prasowej, 6 lutego.

📢 Niesamowite odkrycie w Jaskini Raj w Chęcinach. Grupa archeologów znalazła szczątki zwierząt plejstoceńskich. Zobacz zdjęcia i film Niesamowitych odkryć dokonuje grupa archeologów prowadzących badania w Jaskini Raj w Chęcinach. Znaleziono szczątki zwierząt plejstoceńskich, o których wielu z nas nie miało pojęcia. Badacze wrócili po 60 latach, by jak najwięcej dowiedzieć się o neandertalczyku, który odwiedził naszą jaskinię przynajmniej dwa razy. 📢 Pamiętacie kultowy Klub Planeta w Stalowej Woli - Rozwadowie. Ta dyskoteka ściągała tłumy - zobacz kolejne zdjęcia Trwa karnawał 2024, przed nami ostatni weekend zabaw ostatkowych. Niegdyś w tym okresie największe tłumy ściągał nieistniejący obecnie, kultowy wręcz Klub Planeta w Stalowej Woli - Rozwadowie, w którym bawili się nie tylko mieszkańcy Stalowej Woli i okolic, ale w zasadzie całego północnego Podkarpacia. Wspomnienie Planety do dziś przywołuje u wielu osób wspaniałe chwile spędzone w gronie przyjaciół na różnego rodzaju dyskotekach, półmetkach czy koncertach organizowanych w tym miejscu

📢 Oto przystojniacy z bali maturalnych w Radomiu i regionie. Panie wodziły za nimi wzrokiem. Zobaczcie zdjęcia W ostatni weekend, 2-3 lutego w regionie radomskim odbyło się wiele wspaniałych bali maturalnych. Na wszystkich studniówkach nie zabrakło przystojnych panów, którzy przykuwali wzrok żeńskiej części imprez. W galerii zobaczycie najprzystojniejszych naszym zdaniem panów, którzy bawili się na studniówkach w regionie radomskim. 📢 Piękne fryzury na studniówkach w Świętokrzyskiem. Królowały delikatne fale i naturalne, zwiewne uczesania. Zobacz zdjęcia Jak uczesać się na studniówkę? Zobaczcie modne fryzury, które królowały na balach w Świętokrzyskiem w miniony weekend. Wiele pań postawiło na proste, rozpuszczone włosy, ale popularne były też fale, loki i misterne upięcia. Zobaczcie, jak teraz czeszą się maturzystki. 📢 Nauczyciele na studniówkach zrobili show! Zobacz, jak bawili się z uczniami na balach w Radomiu i regionie Za nami kolejny weekend studniówek w regionie radomskim. To był czas podziękowań, życzeń i zabawy, ale też integracji młodzieży z pedagogami. Były kwiaty, łzy wzruszenia a także taneczne pląsy na parkiecie. Zobaczcie, jak nauczyciele, rodzice i dyrektorzy szkół bawili się na studniówkach w regionie z przyszłymi maturzystami.

📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Foremniak. Gwiazda Mam Talent i popularna aktorka ma efektowny dom urządzony z wyczuciem stylu. Zobacz zdjęcia Tak mieszka i żyje Małgorzata Foremniak. Popularna polska aktorka i osobowość telewizyjna jest aktywna w mediach społecznościowych, dzięki czemu możemy zajrzeć do jej prywatnego życia. Gwiazda Mam Talent i popularna aktorka ma efektowny dom urządzony z wyczuciem stylu. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka i żyje Małgorzata Foremniak.

📢 Najpiękniejsze pary na studniówkach w regionie radomskim. Wyglądali zjawiskowo! Sezon studniówkowy w pełni. W miniony weekend, 2 i 3 lutego odwiedziliśmy każdy bal w regionie radomskim. Wszystkie studniówki były wyjątkowe, a ich największą ozdobą były piękne dziewczyny i ich eleganccy towarzysze. Oto, jak prezentowały się najpiękniejsze pary studniówek 2024 w regionie radomskim w ostatni weekend.

📢 Najpiękniejsze kreacje kolejnych studniówek 2024 w Świętokrzyskiem. Te stylizacje zachwyciły. Zobacz zdjęcia Sezon studniówkowy w pełni - przyglądamy się więc, jakie trendy obowiązują w tym roku. Jakie sukienki są modne? Jakie fasony i kolory? W naszej galerii zobaczcie zdjęcia kreacji ze studniówek, które odbyły się 2 i 3 lutego w Świętokrzyskiem. Może któraś z nich Was zainspiruje. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku. Ale akcja! Nagle zgasło światło i ucichła muzyka. Zobacz zdjęcia z oficjalnej części balu W tradycyjnych mundurach leśników, z szykiem i elegancją. W sobotę, 3 lutego, w sali konferencyjnej „Polanika” w Chrustach odbyła się studniówka Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku. Zobaczcie zdjęcia z oficjalnej części balu, między innymi ze wspaniałego poloneza. Nie do wiary, co wydarzyło się potem.

📢 Karnawałowe i inne imprezy w kultowym Klubie Planeta w Stalowej Woli - Rozwadowie. Bywałaś, bywałeś? Poszukaj siebie na zdjęciach sprzed lat Przed nami ostatni weekend kończącego się we wtorek (13 lutego) karnawału 2024 i wiele osób ostatnie dni spędza na ostatkowych imprezach. Z tej to okazji zapraszamy do fotograficznej podróży w czasie - zabieramy Was do nieistniejącego już kultowego Klubu Planeta w Stalowej Woli - Rozwadowie, w którym bawili się nie tylko mieszkańcy Stalowej Woli i okolic. Bywaliście w nim? Poszukacie siebie na zdjęciach. W tym artykule pierwsza część zdjęć.

📢 Trzy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu sandomierskiego dołączyły do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Uroczysty apel Trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu sandomierskiego dołączyły do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Uroczyste wręczenie decyzji komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych odebrano w Samborcu podczas uroczystego apelu.

📢 Rekrutacja w dużej radomskiej firmie. KPS Food poszukuje nowych pracowników do wielu działów W związku z rozwojem firmy, ekspansją na nowe rynki i specjalizacją produktową Grupa KPS, firma zajmująca się produkcją mięsa oraz wyrobów przetworzonych zatrudnia specjalistów do działów handlu, jakości oraz pracowników produkcyjnych. W fabrykach w Radomiu i Pionkach trwa rekrutacja.

📢 Rozpoczyna się budowa pierwszego z dwóch bloków budowanych w Sędziszowie w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa z siedzibą w Jędrzejowie rusza z kolejną inwestycją, tym razem w Sędziszowie. Pod koniec stycznia 2024 roku dokonano oficjalnego przekazania placu budowy pod budowę pierwszego z dwóch bloków, które powstaną w mieście. Budynek powstanie przy skrzyżowaniu ulicy Gniewięcińskiej i Klonowej. 📢 Oto sekret idealnie kruchych faworków. Zrób tak ciasto, a będą wyśmienite. Zobacz najlepszy przepis na faworki i instrukcję krok po kroku Tłusty Czwartek za pasem. Najwyższy czas pomyśleć o przysmakach, jakie z tej okazji przygotujemy. Najpopularniejsze są oczywiście faworki, zwane też chrustem. Co zrobić, aby były idealnie kruche? Wiemy, w czym tkwi sekret. Zobaczcie sprawdzony i zdecydowanie najlepszy przepis na doskonałe faworki.

📢 Oto najpiękniejsze maturzystki ze studniówek w Radomiu i regionie z kolejnego tygodnia. Zachwycały urodą! Zobaczcie zdjęcia Ku końcowi zbliża się sezon studniówkowy w Radomiu i regionie radomskim. Za nami kolejny weekend, podczas którego odbywały się bale maturalne - bawili się uczniowie ponad dwudziestu szkół. Maturzystki z naszego regionu już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne kreacje i wygodne buty, by móc przetańczyć całą noc! Trzeba przyznać, że prezentowały się zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie je w naszej galerii. 📢 Bal karnawałowy Szpitala Świętego Leona w Opatowie. Wybrano królową i króla balu. Zobaczcie jaka była zabawa Personel opatowskiego szpitala świętego Leona bawił się na balu karnawałowym. Zdjęcia w mediach społecznościowych zamieścił starosta opatowski Tomasz Staniek.

📢 Najpiękniejsze maturzystki świętokrzyskich studniówek z minionego weekendu. Zachwycały urodą! Trwa sezon studniówkowy 2024 w Świętokrzyskiem. Za nami kolejny weekend, podczas którego odbywały się bale maturalne - bawili się uczniowie ponad z całego województwa. Maturzystki już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne suknie i wygodne buty, by móc przetańczyć całą noc! Trzeba przyznać, że dziewczyny prezentowały się naprawdę zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie je w naszej galerii. 📢 Najpiękniejsze pary na studniówkach w Świętokrzyskiem. Wyglądali zjawiskowo! Zobacz zdjęcia Sezon studniówkowy w pełni. W miniony weekend, 2 i 3 lutego odwiedziliśmy każdy bal w regionie świętokrzyskim. Wszystkie studniówki były wyjątkowe, a ich największą ozdobą były piękne dziewczyny i ich eleganccy towarzysze. Oto, jak prezentowały się najpiękniejsze pary studniówek 2024 w Świętokrzyskiem w ostatni weekend.

📢 Dramat w Woli Soleckiej Drugiej. Samochód potrącił trzyosobową rodzinę. Ojciec nie żyje, matka i córka walczą o życie Do makabrycznego wypadku doszło w niedzielę, 4 lutego w miejscowości Wola Solecka Druga w powiecie lipskim. Kierujący samochodem osobowym 23-latek, na razie z niewyjaśnionych przyczyn, zjechał na przeciwległy pas i potrącił idącą poboczem trzyosobową rodzinę. Niestety, 52-letni ojciec zmarł w szpitalu. Matka i córka walczą o życie w szpitalu. 📢 Przemysław Czarnek w Tarnobrzegu krytykował Tuska i Hołownię. Kto przyszedł na spotkanie z byłym ministrem edukacji? Zobacz zdjęcia Około dwustu działaczy i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości nie tylko z Tarnobrzega w niedzielę, 4 lutego po południu zjawiło się w Tarnobrzeskim Domu Kultury, na spotkaniu z posłem Przemysławem Czarnkiem, byłym ministrem edukacji i nauki w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego w latach 2020 - 2023.

📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze świętokrzyskich studniówek. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w Świetokrzyskiem. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody! 📢 Janusz Sochacki, wieloletni dyrektor Banku PKO BP w Sandomierzu odchodzi na emeryturę. Ależ to było pożegnanie! Mogłem odejść na emeryturę już dwa lata temu ale mając tak wspaniały zespół trudno mi było podjąć decyzję – przyznał Janusz Sochacki, dyrektor Banku PKO BP w Sandomierzu, który po 26 latach kierowania oddziałem odchodzi na emeryturę. Dyrektora żegnali współpracownicy i zespół z sandomierskiego oddziału, który na pożegnalne spotkanie przygotował swojemu dyrektorowi moc niespodzianek, w tym tort w kształcie „Echa Dnia”, który donosi o odejściu na emeryturę dyrektora Janusza Sochackiego.

📢 Moc dobroci i hojności na Balu Charytatywnym w Morawicy. Zobaczcie drugą część zdjęć - niesamowite licytacje i wielkie emocje Niesamowite emocje podczas licytacji, mnóstwo dobrych serc i piękna pomoc osobom potrzebującym. XII Bal Charytatywny w Morawicy tradycyjnie już przyciągnął wszystkich tych, którzy mają gorące serca i hojne portfele. W sobotę, 3 marca, na parkiecie sali bankietowo-konferencyjnej „Finezja” w Brzezinach bawiło się około 100 osób w tym wielu znanych z Kielc i powiatu kieleckiego. Zobaczcie drugą cześć zdjęć - z emocjonujących licytacji. 📢 Raper Mata na studniówce V Liceum Ogólnokształcącego imienia Romualda Traugutta w Radomiu. Zaśpiewał dla maturzystów. Ale to było szaleństwo Idol młodego pokolenia, słynny raper Mata bawił się w sobotę 3 lutego na studniówce V Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi imienia Romualda Traugutta w Radomiu. Zobacz, jak muzyk skradł show na imprezie radomskich maturzystów. Mamy nowe zdjęcia i niesamowite filmy.

📢 Studniówka 2024 II Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Śniadeckiego w Kielcach. Młodzież szalała na studniówce! Parkiet iskrzył, zdjęcia Do białego rana w dyskotekowych, popowych i rockowych rytmach, przy najnowszych przebojach, ale i ponadczasowych hitach kultowych zespołów! Trzeba przyznać, że młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Śniadeckiego w Kielcach i I Społecznego Liceum Mikołaja Reja w Kielcach potrafi bawić się rewelacyjnie. Zobaczcie zdjęcia z nieoficjalnej części studniówki zorganizowanej w sobotę, 3 lutego w Hotelu Binkowski w Kielcach. 📢 Niezwykła studniówka 2024 Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej. Przepiękny polonez i wspaniałe kreacje. Zobacz zdjęcia Uczniowie klas maturalnych z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej świętowali symboliczne sto dni do matury. Niezapomniany bal studniówkowy odbył się w Hotelu Paradiso w Suchedniowie. Rodzice, nauczyciele, zaproszeni goście i osoby towarzyszące, wprost nie mogli się napatrzeć na przepięknie prezentującą się młodzież.

📢 Niezapomniana studniówka 2024 Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach. Zobaczcie zdjęcia z magicznej nocy To była wspaniała noc! Polonez, tańce na parkiecie, zdjęcia na ściance i świetna zabawa. Tak właśnie wyglądała studniówka maturzystek i maturzystów Zespołu Szkół Informatycznych imienia generała Józefa Hauke-Bosaka w Kielcach. Młodzież bawiła się w Hotelu Dyminy w sobotę, 3 lutego. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół imienia Stanisława Staszica w Staszowie. Bal maturzystów w Pałacu w Konarach W sobotni wieczór maturzyści Zespołu Szkół imienia Stanisława Staszica w Staszowie świętują swoją studniówkę. Na balu w Pałacu w Konarach bawią się uczniowie czterech klas technikum popularnych "Koszarów". Zobaczcie zdjęcia z wyjątkowego wydarzenia! 📢 Studniówka 2024 II Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Śniadeckiego w Kielcach. Polonez robił wrażenie! Zobaczcie zdjęcia Studniówka II Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Śniadeckiego w Kielcach odbyła się w sobotę, 3 lutego, w Hotelu Binkowski. Razem uczniami "Śniadka" bawiła się też młodzież I Społecznego Liceum Mikołaja Reja w Kielcach. Zobaczcie zdjęcia z oficjalnej części balu.

📢 Studniówka 2024. Piękna zabawa maturzystów z Zespołu Szkół numer 1 imienia Jana Pawła II w Przysusze. Zobaczcie zdjęcia Studniówka Zespołu Szkół numer 1 w Przysusze rozpoczęła się w piątek 2 lutego w Zajeździe Lwowskim w Klwowie od poloneza. Potem rozpoczęła się szampańska zabawa. Maturzyści i nauczyciele bawili się na sto dni przed majowymi egzaminami. 📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze studniówek w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody!

📢 Tak wyglądały Kozienice w czasach PRL-u. Wiele się zmieniło! Zobacz archiwalne fotografie W zasobach portalu Fotopolska.eu można znaleźć wiele ciekawych zdjęć przedstawiających historię Kozienic. Postanowiliśmy przyjrzeć się temu, jak wyglądało nasze miasto w czasach PRL-u, od późnych lat 40 XX. wieku aż do lat 80.

📢 Kultowy Klub Planeta w Stalowej Woli - Rozwadowie. Ależ tam były imprezy! Zobaczcie stare zdjęcia, może odnajdziecie siebie [ZDJĘCIA] Za nami ostatni weekend kończącego się we wtorek (21 lutego) karnawału 2023 i wiele osób ostatnie dni spędziło na karnawałowej zabawie. Z tej to okazji zapraszamy do fotograficznej podróży w czasie - zabieramy was do nieistniejącego już kultowego Klubu Planeta w Stalowej Woli - Rozwadowie. Bywaliście w nim? Poszukacie siebie na zdjęciach.

