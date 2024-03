Przegląd prasy (8.03.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Konecka Gala Sportu. Przyjechał znany lekkoatleta Norbert Kobielski. Zobacz zdjęcia”?

Prasówka 8.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Konecka Gala Sportu. Przyjechał znany lekkoatleta Norbert Kobielski. Zobacz zdjęcia Statuetki, dyplomy i gratulacje otrzymali najlepsi sportowcy z Końskich, a także trenerzy i przyjaciele sportu. Gośćmi specjalnymi Koneckiej Gali Sportu byli znany lekkoatleta Norbert Kobielski i jego trener Lech Krakowiak.

📢 Nasz Nowy Dom. Tak ekipa programu odmieniła dom pani Ani i jej rodziny Za nami kolejny poruszający odcinek programu „Nasz Nowy Dom”. Zobaczcie, jak ekipa odnowiła dom pani Ani w Żywcu, która po śmierci męża wychowuje dwóch synków Piotrusia i Frania. 📢 Laur Samorządu Regionu Radomskiego dla najbardziej zasłużonych w Radomiu i powiecie radomskim. Poznaj laureatów nagrody Podczas uroczystej gali, która odbyła się w czwartek, 7 marca w Dworku Anna w Radomiu zostały przyznane wyróżnienia dla laureatów nagrody „Laur Samorządu Regionu Radomskiego”. Poznajcie laureatów z powiatu Radomia i powiatu radomskiego.

Prasówka 8.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto horoskop dzienny na piątek, 8 marca 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na piątek, 8 marca 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 08.03.2024. Horoskop dzienny na piątek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Uroczysta gala Laur Samorządu Regionu Radomskiego. Poznaliśmy laureatów. Zobacz zapis transmisji na żywo W czwartek, 7 marca w Dworku Anna w Radomiu odbyła się uroczysta gala, podczas której zostały przyznane wyróżnienia dla laureatów nagrody „Laur Samorządu Regionu Radomskiego”. Zapraszamy do oglądania zapisu transmisji na żywo.

📢 Zostań działkowcem. W Świetokrzyskiem jest wiele ogródków na sprzedaż. Zobacz ceny i zdjęcia Jest okazja, by zostać działkowcem. Zobacz ogródki ROD na sprzedaż w Świętokrzyskiem, w których możesz uprawiać kwiaty i warzywa a przede wszystkim wypocząć na łonie natury. Jest dużo ofert z Kielc, Ostrowca i Starachowic. Przy każdym zdjęciu podajemy ceny. 📢 Najpiękniejsze rynki miast powiatów stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i niżańskiego. Oto jak się zmieniały na przestrzeni wieków Rynek to główny plac w centrum miasta. To właśnie tu usytuowany jest ratusz i to właśnie na rynku toczyło się życie miasta. A jak wyglądały rynki miast powiatów stalowowolskiego, niżańskiego i tarnobrzeskiego. Zobaczcie archiwalne zdjęcia w galerii. Mają ponad 100 lat.

📢 Najpiękniejsze rynki regionu radomskiego. Oto jak się zmieniały na przestrzeni wieków Rynek to główny plac w centrum miasta. To właśnie tu usytuowany jest ratusz i to właśnie na rynku toczyło się życie miasta. A jak wyglądały rynki miast regionu radomskiego? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w galerii. Mają ponad 100 lat. 📢 Marzenie dzieci z Bolmina właśnie się spełnia. Przy szkole powstaje nowoczesna hala sportowa i boisko wielofunkcyjne. Prace idą pełną parą Marzenie dzieci, młodzieży, młodych sportowców, ale też mieszkańców Bolmina w gminie Chęciny właśnie się spełnia. Przy miejscowej Szkole Podstawowej imienia świętego Jana Pawła II trwa budowa nowoczesnej hali sportowej oraz gruntowna modernizacja boiska. Warta blisko 10 milionów złotych inwestycja już teraz prezentuje się imponująco. Do kiedy potrwają prace? Zobaczmy. 📢 Przy ulicy Krakowskiej w Kielcach powstaje park handlowy. Wprowadzą się znane marki: Action, Dealz, Lidl czy KFC Park handlowy przy ulicy Krakowskiej w Kielcach na terenach dawnej Agromy nie jest jeszcze gotowy, ale większość lokali już jest wynajęta przez znane firmy. Wiemy, jakie marki się tam pojawią.

📢 Rewolucyjny Projekt "Dziś Uczeń – Jutro Student" zainaugurowany na Politechnice Świętokrzyskiej. Inne kraje mogą się od nas uczyć! Przez cztery kolejne lata zarówno na Politechnice Świętokrzyskiej i Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie działał projekt "Dziś uczeń - jutro student". Obie uczelnie każdego roku mają duży problem z naborem studentów, a akcja ma za zadanie zatrzymać ich w regionie i pokazać, że świętokrzyskie szkoły wyższe mają wiele do zaoferowania, często więcej niż te w Warszawie czy Krakowie. W czwartek, 7 marca projekt został uroczyście zainaugurowany na Politechnice Świętokrzyskiej. Zobaczcie film i zdjęcia. 📢 Komfortowo dla maluchów z Radlina w gminie Górno. Nowy oddział przedszkolny już oddany do użytku Moc gratulacji, dużo uśmiechów najmłodszych i ich rodziców oraz całe wory prezentów – w poniedziałek, 26 lutego przedszkolaki z Radlina w gminie Górno przeniosły się do nowych wnętrz na poddaszu żłobka RADosna POLanka. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola kosztowała ponad 750 tysięcy złotych.

📢 Te damskie perfumy to hit 2024 roku. Oto najpiękniejsze zapachy dla kobiet. Zobacz TOP 10 Są słodkie, uzależniające jak czekolada a do tego bardzo trwałe i uwodzące. Podobają się kobietom a mężczyźni wprost za nimi szaleją. Perfumy gourmand to hit 2024 roku. Zapach idealny jako prezent na Dzień Kobiet. 📢 Konkurs matematyczny w Zespole Szkól Budowlanych w Radomiu. Przyjechało 100 uczniów szkół podstawowych w mieście i powiecie radomskim Około 100 najlepszych uczniów szkół podstawowych wzięło udział w drugim etapie I Powiatowego Konkursu Matematycznego "Matematyka w praktyce" organizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu. Wśród nich byli tak zdolni matematycy, że przy rozwiązywaniu testów eliminacyjnych nie popełnili żadnego błędu! - Matematyka jest piękna, chcemy oswajać uczniów z rozwiązywaniem zadań - mówią organizatorzy konkursu.

📢 Otwarcie sklepu Auchan w Galerii Korona w Kielcach! Pojawiło się mnóstwo klientów. Zobacz zdjęcia W czwartek, 7 marca, w Galerii Korona w Kielcach ruszył market sieci Auchan. Na otwarcie czekało wielu klientów, których powitały duże promocje i konkursy z nagrodami. Zobaczcie na zdjęciach, co się działo. 📢 Najpiękniejszy punkt widokowy Gór Świętokrzyskich jest w gminie Górno. Wkrótce będzie nosił imię Przewodników Świętokrzyskich Już wkrótce robiący furorę taras widokowy w Krajnie w gminie Górno, może otrzymać oficjalną nazwę "Przewodników Świętokrzyskich". Miejsce jeszcze bardziej zyskało na popularności odkąd realizując pomysł wójta Przemysława Łysaka gmina zainstalowała tam napis "Góry Świętokrzyskie", który przyciąga wycieczki i turystów indywidualnych. 📢 Próbna matura 2024 z języka angielskiego. Publikujemy arkusze i odpowiedzi. To ostatni sprawdzian przed prawdziwą maturą Czwartek, 7 marca to trzeci i ostatni dzień Próbnej Matury 2024 Echa Dnia. Tego dnia maturzyści mierzą się z egzaminem z języka angielskiego. Publikujemy arkusz pytań i odpowiedzi z próbnej matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym.

📢 Wybory 2024. Ewa Wawrzeńczyk, kandydatka na wójta Strawczyna bez tajemnic. Uwielbia podróże motocyklem i ogrodnictwo Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Ewa Wawrzeńczyk, kandydatka na wójta gminy Strawczyn w nadchodzących wyborach. 📢 Marek Materek, kandydat na prezydenta Starachowic bez tajemnic. Szczęśliwy mąż i tata z apetytem na kolejną wygraną Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Marek Materek, prezydent Starachowic od dwóch kadencji, który raz jeszcze zawalczy o nasze poparcie w kwietniowym głosowaniu.

📢 Monika z Jędrzejowa walczy z rakiem. Potrzeba więcej pieniędzy niż zakładano - ponad 1,5 miliona na leczenie w Niemczech! Pomóżmy O sytuacji pani Moniki Jakubanis-Czuba informowaliśmy już na echodnia.eu. W 2023 roku zdiagnozowali u niej guza jajnika prawego po którego usunięciu okazało się, że nowotwór przeniósł się na inne narządy. Jedyną szansą na wyzdrowienie jest kosztowne leczenie w niemieckiej klinice. Koszt pierwszej wizyty konsultacyjnej wynosi około 86 tysięcy złotych, a całkowity koszt może sięgnąć nawet 1 i pół miliona złotych. Jędrzejowianie rzucili się do pomocy, organizowane są licytacje i różne zbiórki w imieniu pani Moniki.

📢 Liga Centralna Kobiet. Piłkarki ręczne Suzuki Korony Handball Kielce po karnych pokonały Handball Warszawa. Wiktoria Toboła bohaterką! W zaległym meczu 11. kolejki Ligi Centralnej piłkarek ręcznych Suzuki Korona Handball Kielce pokonała w hali przy ulicy Krakowskiej drużynę Handball Warszawa. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne. Po 60 minutach był remis 23:23, w karnych podopieczne trenera Pawła Tetelewskiego zwyciężyły 4:1.

📢 Bieg Tropem Wilczym 2024 w gminie Gnojno. Na trasie 200 zawodników. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 3 marca, w gminie Gnojno odbyła się 12. edycja Biegu Tropem Wilczym. To coroczne wydarzenie, które upamiętnia żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego prześladowanych po drugiej wojnie światowej przez komunistów. 📢 Aktywny Dzień Kobiet w Staszowie. Mnóstwo atrakcji i zabawa w hali W środę, 6 marca w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie odbyło się taneczne wydarzenie pt. "Aktywny Dzień Kobiet". Uczestniczki wydarzenia wzięły udział w fitnessowych atrakcjach, poradach dietetycznych, degustacji zdrowych przekąsek, badaniach profilaktycznych oraz w konkurencji sportowej z nagrodami.

📢 Podsumowanie Roku Sportowego 2023 w Kielcach. Nagrodzono 415 sportowców i dziesięć najlepszych klubów. Zobacz zdjęcia W Kieleckim Centrum Kultury w środę, 6 marca, odbyła się gala Podsumowania Roku Sportowego 2023. Podczas spotkania włodarze miasta Kielce wręczyli listy gratulacyjne 415 zawodnikom trenującym w 32 kieleckich klubach sportowych. Byli to przedstawiciele 25 dyscyplin, którzy w ubiegłym roku osiągnęli wartościowe wyniki sportowe. Miasto Kielce na nagrody pieniężne dla sportowców przeznaczyło prawie 200 tysięcy złotych. 📢 Wybory 2024. Kandydat na prezydenta Tarnobrzega Norbert Kolano zarejestrował listy kandydatów do Rady Miasta Tarnobrzega. Kto wystartuje? Kandydaci zgłoszeni przez Komitet Wyborczy Wyborców Norbert Kolano Zawsze Blisko Mieszkańców, będą na tarnobrzeskich kartach do głosowania w wyborach samorządowych 7 kwietnia tego roku, ponieważ komitet w terminie zgłosił odpowiednią liczbę kandydatów w dwóch spośród czterech okręgów wyborczych w Tarnobrzegu.

📢 Wybory 2024. Daniel Rogala, kandydat na burmistrza Skaryszewa bez tajemnic. Fotograf, grafik, motocyklista i….pszczelarz Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Daniel Rogala, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skaryszewie i kandydat na burmistrza Skaryszewa w nadchodzących wyborach.

📢 Wybory 2024. Adam Pałgan, kandydat na burmistrza Przysuchy bez tajemnic. Historia, turystyka i ...gotowanie Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Adam Pałgan, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Przysusze i kandydat na burmistrza w nadchodzących wyborach. 📢 Wielki supermarket otwiera się w centrum Kielc! Zobacz, jak wygląda. WIADOMOŚCI Zapraszamy na Wiadomości Echa Dnia. W tym wydaniu między innymi o próbnej maturze z matematyki, ponad 6 tysiącach radnych kandydujących w wyborach samorządowych oraz o wielkim otwarciu Auchan w Galerii Korona w Kielcach.

📢 Tarnobrzeg. Koniec procesu przemytników broni palnej z Polski do Szwecji. Prokurator żąda surowych kar dla oskarżonych To już końcówka procesu dotyczącego "polskiego wątku" międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem broni palnej i narkotyków, jaki toczył się przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu. W środę sąd wysłuchał mów - oskarżycielskiej i obrończych. Wcześniej główny oskarżony Marcus F. zapewniał, że dwaj współoskarżeni nie wiedzieli, iż on zajmuje się pośrednictwem w handlu bronią palną. 📢 Uwaga, kierowcy. Będą utrudnienia na drodze krajowej numer 79 odcinek Ożarów – Sandomierz. Zostanie wprowadzony objazd W związku z planowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe remontem przejazdu kolejowego w Jakubowicach na drodze krajowej nr 79 - odcinek Ożarów – Sandomierz, w poniedziałek 11 marca 2024 planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu.

📢 Coraz więcej osób ćwiczy sporty walki w Sandomierzu. Zobacz, gdzie można spróbować swoich sił Już ponad 200 osób liczy Sekcja Sportów Walki SKS Wisła w Sandomierzu, która skupia dzieci, młodzież i dorosłych. Siedziba sekcji to miejsce, gdzie można skorzystać z ciekawych zajęć, ale także miejsce, gdzie wspólnie z grupą wolontariuszy organizowana jest pomoc i wsparcie dla potrzebujących mieszkańców naszego regionu. Na liście tych, którzy otrzymują wsparcie z sekcji jest także sandomierskie schronisko dla psów.

📢 Były życzenia i koncert. Zobacz jak wyglądał Dzień Kobiet w Klubie Senior + w Ożarowie Prawie sto osób wzięło udział w uroczystości z okazji Dnia Kobiet w Klubie Senior + w Ożarowie. Była wspaniała atmosfera 📢 II Gala Klubu Orlęta Kielce w Hali Legionów. Wzięło w niej udział prawie 1000 osób. Byli piłkarze Orląt od czterolatków do drużyny seniorów W środę, 6 marca, w Hali Legionów w Kielcach odbyła się II Gala Klubu Orlęta Kielce, połączona z prezentacją wszystkich drużyn trenujących w klubie. Łącznie w tym wydarzeniu uczestniczyło około tysiąca osób. W tym gronie było 340 zawodników na co dzień trenujących w klubie Orlęta, a także ich rodziny, kibice, osoby wspierające klub, sponsorzy i zaproszeni goście.

📢 Finalistki Miss Województwa Świętokrzyskiego 2024. Tak prezentowały się podczas castingu Prezentowaliśmy już finalistki Miss Nastolatek Województwa Świętokrzyskiego 2024, teraz przyszła pora na dorosłe kandydatki do korony. Zobacz zdjęcia finalistek 18 edycji konkursu Miss Województwa Świętokrzyskiego. Zdjęcia w kostiumach kąpielowych wykonano podczas castingu w Hotelu Dal w Kielcach. Tak prezentowały się najpiękniejsze mieszkanki regionu. Zobaczcie zdjęcia i już teraz wybierzcie faworytkę. Wkrótce ruszy głosowanie. 📢 Gmina Działoszyce inwestuje w gospodarkę odpadami. Są już dwa nowe samochody Lada dzień ruszy punkt selektywnej zbiórki odpadów w Działoszycach. Ostatnio obiekt wzbogacił się o dwa ekologiczne samochody, w tym jeden napędzany w całości energią elektryczną. 📢 Wielkie Forum Samorządu Regionu Radomskiego. W Dworku Anna w Podgórze były wykłady, dyskusje, stoiska tematyczne. Zobacz zapis transmisji W czwartek, 7 marca w Dworku Anna w Podgórze pod Radomiem odbyło się Forum Samorządu Regionu Radomskiego. Eksperci mówili o dopłatach do rolnictwa, alternatywnych źródła energii, funduszach unijnych, nowych mediach czy cyberbezpieczeństwie. Organizując to wydarzenie daliśmy przestrzeń do rozmów o sprawach ważnych do samorządów. A zapraszając specjalistów umożliwiliśmy zdobycie najnowszych informacji. Przyjechali przedstawiciele samorządów wszystkich szczebli. Z kolei wieczorem odbędzie się Gala Laur Samorządu Regionu Radomskiego. Nagrody dostaną samorządowcy, którzy wyróżniają się w swojej działalności na rzecz lokalnych społeczności. Docenieni zostaną również włodarze oraz radni z regionu radomskiego. Zobacz zapis transmisji.

📢 W czwartek, 7 marca, odbędzie się premiera odcinka „Ojca Mateusza”, z planu filmowego w Kleczanowie, w gminie Obrazów W najbliższy czwartek, 7 marca, odbędzie się premiera odcinka „Ojca Mateusza”, z planu filmowego w Kleczanowie w gminie Obrazów. Zdjęcia kręcono 12 września ubiegłego roku. 📢 Tragiczny finał poszukiwań w Nisku, zwłoki mężczyzny znaleziono w rzece Barcówce Tragicznym finałem zakończyły się poszukiwania 58-letniego mieszkańca Niska, zaginionego kilka dni temu. W środę 6 marca podczas działań poszukiwawczych w terenie, znaleziono zwłoki. Jak zginął mężczyzna?

📢 Wybory 2024. Robert Kurosz, kandydat na burmistrza Sandomierza bez tajemnic. Lubi sporty wodne i honorowo oddaje krew Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Robert Kurosz , kandydat na burmistrza Sandomierza w nadchodzących wyborach.

📢 60 milionów złotych dla 3,5 tysiąca seniorów z Kielc i powiatu. Program "Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów" właśnie rusza Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ma świetną informację dla seniorów z Kielc i powiatu kieleckiego. Po wielu miesiącach przygotowań rusza długo wyczekiwane przedsięwzięcie pod nazwą "Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów", którego liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Do 3,5 tysiąca seniorów z 19 gmin powiatu kieleckiego i Kielc trafi ponad 60 milionów złotych unijnych pieniędzy. Z jakiej formy wsparcia będą mogli skorzystać? Oto szczegóły. 📢 Wybory 2024. Oto kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do Rady Miasta Starachowice i Rady Powiatu Starachowickiego Wokół Agnieszki Kuś, kandydatki Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko prezydenta Starachowic, „kręciła się” wtorkowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Starachowicach, w sali konferencyjnej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice.

📢 Protest rolników w powiecie grójeckim. Rolnicy i sadownicy zablokowali trasę S7. Były ogromne utrudnienia. Zobacz zdjęcia Rolnicy i sadownicy zablokowali w środę, 6 marca ekspresową trasę S-7 w pobliżu Grójca. To część ogólnopolskiego strajku przeciwko niekontrolowanemu importowi produktów rolno – spożywczych z Ukrainy i przeciwko unijnym regulacjom dotyczącym "Zielonego Ładu". 📢 Agrotech 2024 już od piątku. Tysiące maszyn w Targach Kielce. To będzie istne szaleństwo nowości i premier 520 firm z 17 krajów zwozi do kieleckiego ośrodka wystawienniczego ofertę najnowocześniejszych maszyn, technologii i środków produkcji. Będą je prezentować tysiącom gospodarzy z całego kraju przez trzy dni, od piątku, 8 marca, do niedzieli, 10 marca. Wystawie techniki rolniczej towarzyszą targi przemysłu drzewnego Las – Expo. Nowości i premier będzie w bród! W środę, 6 marca odwiedziliśmy Targi Kielce. Przygotowania idą pełną parą, a maszyn w halach stoi tysiące. Zobaczcie zdjęcia i film.

📢 Marcin Chłodnicki, kandydat Lewicy na prezydenta Kielc bez tajemnic. Jego pasją jest kolarstwo Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Marcin Chłodnicki, kandydat Lewicy na prezydenta Kielc w nadchodzących wyborach, obecny wiceprezydent Kielc. 📢 Wybory 2024. Stanisław Porada, kandydat na burmistrza Działoszyc bez tajemnic Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Stanisław Porada, obecny burmistrz gminy Działoszyce w powiecie pińczowskim i kandydat na burmistrza w nadchodzących wyborach. 📢 Wybory 2024. Oto kandydaci Trzeciej Drogi do Rady Miasta i Gminy w Kazimierza Wielkiej. Mamy pełną listę W poniedziałek, 4 marca zakończyła się rejestracja kandydatów na radnych.W tym materiale prezentujemy kandydatów Komitetu Trzecia Droga do Rady Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej

📢 Kilkuset rolników ze świętokrzyskiego na proteście generalnym w Warszawie. Zobacz zdjęcia W środę, 6 marca dziesiątki tysięcy rolników z całej Polski pojawiło się w centrum Warszawy, by uczestniczyć w generalnym strajku rolników. Rolnicy, hodowcy, leśnicy i wszyscy Ci, którzy się z nimi solidaryzują, protestują przeciwko unijnemu "zielonemu ładowi" oraz niekontrolowanemu napływowi zbóż i innych produktów do Polski. Do stolicy pojechała także duża grupa rolników z województwa świętokrzyskiego, między innymi organizatorzy i uczestnicy protestu z zielonego miasteczka w Nagłowicach. 📢 Mieszkaniec gminy Małogoszcz chciał pomóc córce. Stracił prawie 10 tysięcy złotych Dziewczyna z gminy Małogoszcz wystawiła na sprzedaż w sieci bluzkę. Szybko dostała odpowiedź od osoby rzekomo zainteresowanej kupnem. Był tam też link, z którego według opisu należało skorzystać, by domknąć transakcję. 📢 Dramatyczny wypadek w Alfredówce, nie żyje jedna osoba. Fiat seicento zderzył się z tirem i stanął w ogniu W środę 6 marca około południa doszło do dramatycznego wypadku na drodze krajowej numer 9 w Alfredówce tuż przed Tarnowską Wolą (gmina Nowa Dęba) w powiecie tarnobrzeskim. Jedna osoba zginęła po tym, jak fiat seicento, którym kierowała, zderzył się z tirem i stanął w ogniu. Strażacy ugasili auto, jednak to nie zapobiegło tragedii - we wraku znaleziono zwęglone ciało. Teraz wiadomo, że śmiertelną ofiarą jest mieszkanka Tarnobrzega.

📢 Wielkie otwarcie Auchan w Galerii Korona w Kielcach. Będą promocje i bony zakupowe. Zobacz zdjęcia z wnętrza sklepu oraz film W czwartek, 7 marca, o godzinie 10 w Galerii Korona w Kielcach ruszy sklep sieci Auchan. Na otwarcie przygotowano specjalne promocje i rabaty oraz konkursy, w których można wygrać bony zakupowe na kilkaset złotych. Zobaczcie zdjęcia z wnętrza sklepu oraz film.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Są wszystko wiedzące, wścibskie, wtrącają się we wszystko. Te teściowe utrudniają życie Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Na naszej liście znalazły się te damskie imiona, których znaczenie może przerazić młode żony oraz młodych mężów. Te kobiety są najczęściej nieprzewidywalne, zaborcze, wybuchowe i uwielbiają się wtrącać w życie młodych małżeństw. Zobaczcie, które imiona kobiet oznaczają najgorsze teściowe. Piątego marca obchodzimy w Polsce Dzień Teściowej.

📢 Matura próbna 2024 matematyka. Oto arkusz pytań oraz odpowiedzi. Sprawdź czy już jesteś przygotowany do egzaminu z matematyki Trwa Świętokrzyska Matura Próbna 2024. Drugi dzień to egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, który rozpoczął się w naszym regionie o godzinie 8 w środę, 6 marca. Maturzyści sprawdzą swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury, która będzie się różniła od egzaminów w poprzednich latach. W tym artykule opublikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z matematyki. 📢 Drewniane domy z duszą na sprzedaż na Podkarpaciu. Oto przegląd aktualnych ofert: ceny i zdjęcia Na Podkarpaciu znajduje się wiele drewnianych domów na sprzedaż. Niektóre z nich to nieruchomości, do których możemy wejść i od razu zamieszkać. Ich cena jest adekwatnie wysoka. Są też domy do remontu, dużo tańsze. Zobaczcie drewniane domy na sprzedaż w naszym regionie! Oferty pochodzą z serwisu ogłoszeniowego otodom.pl.

📢 Wybory 2024. Gospodarny Powiat Pińczowski przedstawił listy do Rady Powiatu. Są ciekawe nazwiska! Gospodarny Powiat Pińczowski, komitet wyborczy, którego liderem jest starosta pińczowski Zbigniew Kierkowski, przedstawił listy do Rady Powiatu Pińczowskiego. Są na nich bardzo interesujące nazwiska! Zobacz sylwetki wszystkich kandydatów w galerii zdjęć.

📢 Wybory samorządowe 2024. Oto kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do Rady Powiatu Kieleckiego. Kim są? Co robią? Jakie mają wykształcenie? W poniedziałek, 4 marca zakończyła się rejestracja kandydatów na radnych. Do Rady Powiatu Kieleckiego wystartują cztery ugrupowania. Walka o powiat zapowiada się niezwykle pasjonująco. W tym artykule prezentujemy kandydatów do Rady Powiatu startujących z listy Prawa i Sprawiedliwości. Kim są? Co robią? Jakie mają wykształcenie? 📢 W gminie Policzna powstaje pierwsze w regionie Centrum Integracji Społecznej. Budowa jest już na zaawansowanym etapie. Zobacz zdjęcia W Policznie trwają intensywne prace budowlane przy pierwszym w regionie Centrum Integracji Społecznej. Inwestycja, której koszt wynosi 12,7 miliona złotych, idzie pełną parą i wynosi już szacunkowo 65 procent. Obiekt nabiera wyraźnych kształtów, a po zakończeniu budowy znajdzie się tu sala widowiskowo-prelekcyjna, pub z kręgielnią, przestrzeń dla seniorów, biblioteka i czytelnia oraz pomieszczenia dla pogotowia ratunkowego. Centrum stanie się sercem społeczności lokalnej.

📢 Dzień Kobiet 2024 w Stopnicy. Były koncerty, pokazy i mnóstwo pań. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 3 marca, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zorganizowało wyjątkowe wydarzenie z okazji Dnia Kobiet. Był występ saksofonistów pod wodzą Szymona Tarki, pokaz iluzji w wykonaniu Mariusza Czajki oraz koncert zespołu Rytmix.

📢 Legendarny polski piłkarz Włodzimierz Lubański został honorowym obywatelem gminy Nowiny. Na tym wydarzeniu był też wiceminister sportu Legendarny polski piłkarz Włodzimierz Lubański we wtorek, 5 marca, podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowinach, otrzymał tytuł Honorowego Mieszkańca Gminy Nowiny. W tym ważnym wydarzeniu towarzyszyła mu żona Grażyna. Był też wiceminister sportu Ireneusz Raś. 📢 Włoskie przeboje w suchedniowskiej "Kuźnicy". Sala pękała w szwach We wtorek 5 marca w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet odbył się koncert muzyki włoskiej. Duet An Dreo i Karina zaśpiewał największe przeboje pary Al Bano i Rominy Power. Zainteresowanie wydarzeniem było ogromne. 📢 Uroczyste otwarcie boiska treningowego w Nowinach. Byli Włodzimierz Lubański, wiceminister Ireneusz Raś i inne znane osoby We wtorek, 5 marca, w Nowinach odbyło się uroczyste otwarcie boiska treningowego. W tym wydarzeniu wzięło udział wiele znanych osób, między innymi legenda polskiego futbolu Włodzimierz Lubański oraz Ireneusz Raś, wiceminister sportu.

📢 Wybory 2024. Norbert Mastalerz zaprezentował drużynę Koalicji Obywatelskiej do Rady Miasta Tarnobrzega i krytykował. Kogo? Imiona i nazwiska 29 kandydatek i kandydatów do Rady Miasta Tarnobrzega z list Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska, podczas konferencji prasowej we wtorek 5 marca zaprezentował Norbert Mastalerz, wiceprzewodniczący zarządu regionu Platformy Obywatelskiej w województwie podkarpackim. On sam powalczy o fotel prezydenta miasta, którym był w latach 2010 - 2014. Szansy w pozyskiwaniu pieniędzy dla Tarnobrzega upatruje w jego bardzo dobrych kontaktach z przedstawicielami obecnej ekipy rządzącej. Bijąc się w pierś przyznał, że jako prezydent Tarnobrzega popełnił błędy i po latach wyciągnął wnioski. Jednocześnie skrytykował działania obecnego włodarza miasta, przyznając, że w wyborach w 2018 roku sam na niego głosował.

📢 Wybory 2024. Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do Rady Powiatu Stalowowolskiego Komitet Prawa i Sprawiedliwości zaprezentował we wtorek, 5 marca kandydatów do Rady Powiatu Stalowowolskiego. Przyświeca im hasło "Wspólnie dla rozwoju powiatu stalowowolskiego". Zobaczcie, kto wystartuje.

📢 Mundurowy Dzień Kobiet odbył się w Targach Kielce. Blisko tysiąc pań i wielkie świętowanie. Zobacz zdjęcia Mundurowy Dzień Kobiet odbył się w Targach Kielce. Uczestniczyło w nim kilkaset pań ze służb mundurowych. Funkcjonariuszki policji, straży pożarnej, leśnej i weterynarii i innych służb wzięły udział uroczystości, która we wtorek 5 marca obyła się w Targach Kielce. 📢 Najlepszy ginekolog w Świętokrzyskiem. Oto lekarze, których polecają pacjentki Najlepszy ginekolog w Świętokrzyskiem. Wybór często okazuje się trudny dla wielu pań. Od lekarza tej specjalizacji najczęściej oczekujemy poświęcenia nam czasu i uwagi. Liczy się profesjonalizm i kultura osobista. Zastanawiasz się do kogo umówić wizytę? Zazwyczaj o poradę w kwestii polecenia lekarza pytamy znajomych. Teraz my zrobiliśmy to za Was. Oto lekarze ginekolodzy, których polecają ich pacjentki w serwisie ZnanyLekarz.pl. Przejdź do galerii i zobacz zestawienie.

📢 Świętokrzyscy maturzyści już po próbnym egzaminie z języka polskiego. Jak im poszło? Jakie pytania znalazły się w arkuszu? Próbna matura z języka polskiego nie sprawiła nam większych trudności, aczkolwiek pokazała również, że mamy pewne braki i musimy nad nimi popracować - mówili zgodnie świętokrzyscy maturzyści z którymi rozmawialiśmy po zakończeniu egzaminu. Jakie tematy znalazły się w arkuszu maturalnym? 📢 Finalistki Miss Nastolatek Województwa Świętokrzyskiego 2024. Tak prezentowały się na castingu w kostiumach kąpielowych Trwa 18 edycja konkursu Miss i Mistera Województwa Świętokrzyskiego. W Hotelu Dal w Kielcach odbył się casting, w którym prezentowały się najpiękniejsze mieszkanki regionu. Zobaczcie zdjęcia kandydatek na Miss Nastolatek Województwa Świętokrzyskiego 2024 w strojach kąpielowych. Kto zdobędzie koronę? Wkrótce ruszy głosowanie.

📢 Próbna matura 2024 z języka polskiego. Oto arkusz pytań i odpowiedzi. Jesteś przygotowany do prawdziwej matury? Sprawdź Matura Próbna 2024 z "Echem Dnia" z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się w szkołach w naszym regionie o godzinie 8 we wtorek, 5 marca. Tym samem rozpoczął się trzydniowy okres, w którym tysiące maturzystów będzie mogło sprawdzić swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury. W tym artykule publikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2024 z języka polskiego.

📢 Na Podkarpaciu zbudowali niesamowity motocykl, inspirowany autem Jamesa Hetfielda - wokalisty zespołu Metallica. Czy muzyk zechce go mieć? Firma Game Over Cycles z Rzeszowa zaprezentowała swój najnowszy projekt. Jest nim customowy motocykl inspirowany samochodem „Slow Burn”, odrestaurowanym pojazdem marki Auburn, rocznik 1936, model 852 Boattail Speedster, którego właścicielem jest James Hetfield, wokalista i gitarzysta zespołu Metallica. Podkarpacki motocykl powstawał przez dziesięć lat, a swoją premierę będzie miał 9 marca 2024 roku w USA na Rat’s Hole Custom Bike Show, konkursie konstruktorskim organizowanym Daytona Bike Week 2024, jednym z największych zlotów motocyklowych świata, co roku odbywającym się na Florydzie. 📢 Wybory 2024. Krzysztof Smolarczyk, kandydat na burmistrza Łopuszna bez tajemnic. Interesuje się polityką, rolnictwem i podróżami Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Krzysztof Smolarczyk, kandydat na burmistrza miasta i gminy Łopuszno w nadchodzących wyborach.

📢 Radomiak Radom wygrał ze Stalą Mielec! Kibice na meczu, jak zwykle nie zawiedli. Zobaczcie zdjęcia - część 2 Radomiak Radom po spotkaniu pełnym emocji pokonał Stal Mielec i zdobył pierwsze trzy punkty w 2024 roku. Oto, jak wyglądał doping fanów Zielonych, którzy zasiedli na trybunach obiektu Radomskiego Centrum Sportu.

📢 Oto najdroższe domy na sprzedaż w Świętokrzyskiem. Tak mieszkają milionerzy w Kielcach i regionie. Zobacz zdjęcia Piękne i bardzo drogie nieruchomości z ogrodem, basenem czy salą balową. Łączy je duży metraż i ciekawe wnętrza. Inne mają doskonałą lokalizację. W Świętokrzyskiem na sprzedaż jest wiele domów, których wartość wyceniono na minimum 2 miliony złotych. Zobaczcie te nieruchomości w naszej galerii 📢 Kibice Radomiaka Radom na meczu ze Stalą Mielec. Kibicowałeś na stadionie przy Struga? Znajdź się na zdjęciach W meczu kończącym 23. kolejkę PKO BP Ekstraklasy Radomiak Radom podejmował Stal Mielec. Prezentujemy zdjęcia kibiców, którzy pojawili się na tym spotkaniu i dopingowali Zielonych do odniesienia triumfu.

📢 Zmiany na stanowiskach kierowniczych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Trwają zmiany na stanowiskach kierowniczych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Dotyczą one zarówno dyrekcji w Radomiu jak i poszczególnych nadleśnictw na terenie województwa świętokrzyskiego i regionu radomskiego. 📢 Urodziny Ryszarda Grzyba, znanego przedsiębiorcy i filantropa. Na parkiecie było prawdziwe szaleństwo. Zobacz zdjęcia Ryszard Grzyb, znany przedsiębiorca i filantrop z Kielc w sobotę hucznie obchodził swoje...18.urodziny. 18 bowiem pan Ryszard urodził się 29 lutego, świętować może więc tylko co cztery lata. 29 lutego 2024 roku skończył 72 lata. Wielka impreza odbyła się w sobotę 2 marca w kieleckim Grand Hotelu. Pojawiło się na niej wiele znanych w Kielcach i regionie osób. Zabawa była znakomita, a pierwsze skrzypce grał oczywiście sam jubilat. Zobaczcie zdjęcia - część 2. Tym razem szalona zabawa na parkiecie.

📢 Urodziny Ryszarda Grzyba, znanego przedsiębiorcy i filantropa. Wśród gości wiele znanych osób. Gwiazdą Piotr Salata Ryszard Grzyb, znany przedsiębiorca i filantrop z Kielc w sobotę hucznie obchodził swoje...18.urodziny. 18 bowiem pan Ryszard urodził się 29 lutego, świętować może więc tylko co cztery lata. 29 lutego 2024 roku skończył 72 lata, ale formy może mu pozazdrościć niejeden młodzieniaszek. Wielka impreza odbyła się w kieleckim Grand Hotelu. Pojawiło się na niej wiele znanych w Kielcach i regionie osób. Zabawa była znakomita, a pierwsze skrzypce grał oczywiście sam jubilat. Zobaczcie zdjęcia - część 1.

📢 Giełda w Miedzianej Górze w wiosennym klimacie. Było sporo ludzi, wyjątkowy "maluch" i... kłopoty z dojazdem. Zobacz zdjęcia Sporo osób odwiedziło w niedzielę, 3 marca, giełdę w Miedzianej Górze. Kupowano ubrania, części samochodowe, ale też sporo rzeczy ogrodniczych. Większy niż zwykle ruch panował przy stoiskach z oponami.

📢 Kto zostanie Miss Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem? Poznaj finalistki, zobacz zdjęcia Znamy już najpiękniejsze dziewczyny, które walczą w wojewódzkim finale wyborów Miss Studniówki 2024. W czwartkowy wieczór zakończyło się głosowanie Internautów, które wyłoniło laureatki w Kielcach i każdym powiecie regionu świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto wygrał i bierze udział w wielkim finale, który ruszył w poniedziałek, 4 marca. O ostatecznym wyniku zdecydują – po połowie – głosy jury i głosy Internautów. 📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 One powalczą o tytuł Miss Nastolatek Województwa Świętokrzyskiego 2024. Zobacz zdjęcia kandydatek To już 18 edycja konkursu Miss i Mister Województwa Świętokrzyskiego. Kto w tym roku zdobędzie zaszczytne tytuły? Niedawno w Hotelu Dal w Kielcach odbył się casting, w którym prezentowały się najpiękniejsze mieszkanki regionu. Zobaczcie zdjęcia kandydatek na Miss Nastolatek Województwa Świętokrzyskiego 2024.

📢 One powalczą o tytuł Miss Województwa Świętokrzyskiego 2024. Zobacz zdjęcia kandydatek To już 18 edycja konkursu Miss i Mister Województwa Świętokrzyskiego. Kto w tym roku zdobędzie zaszczytne tytuły? Niedawno w Hotelu Dal w Kielcach odbył się casting, w którym prezentowały się najpiękniejsze mieszkanki regionu. Zobaczcie zdjęcia kandydatek na Miss Województwa Świętokrzyskiego 2024. 📢 Próbna matura 2024 - angielski. Publikujemy odpowiedzi i arkusz pytań CKE. Jak poszło maturzystom? Sprawdź! Maturalna próba język angielski 2024. Matura Próbna 2024 z języka angielskiego na poziomie podstawowym, przygotowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną odbywa się w szkołach w całym kraju między godzinami 9-11. Dla wszystkich maturzystów, którzy chcą sprawdzić, jak przygotowani są do prawdziwego egzaminu w tym artykule publikujemy arkusz matury wraz z odpowiedziami.

📢 Miss Polski 2023. O tytuł najpiękniejszej powalczą dwie reprezentantki Świętokrzyskiego. Zobaczcie wszystkie finalistki Wybory Miss Polski 2023 zbliżają się wielkimi krokami. O koronę powalczą 32 kandydatki z 16 województw naszego kraju, wśród nich są dwie reprezentantki Świętokrzyskiego. Wielka gala odbędzie się 16 lipca w Nowym Sączu. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia wszystkich finalistek konkursu. Zobaczcie, jakie mają niesamowite pasje i marzenia!

