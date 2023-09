Przegląd prasy 8.09.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto horoskop dzienny na piątek 8 września 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 08.09.2023”?

📢 Sesja nadzwyczajna w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie w sprawie budowy zakładu utylizacji Farmutil. Wściekli mieszkańcy protestowali To prawdopodobnie największa afera we Włoszczowie od lat. Mieszkańcy dawno nie byli tak zmobilizowani by egzekwować wypełnianie ich woli od samorządowców. W czwartek, 7 września zwołano sesję nadzwyczajną Rady Powiatu, by przedyskutować i ustalić stanowisko co do budowy bardzo kontrowersyjnej i niechcianej inwestycji, jaką jest zakład utylizacji padliny - Farmutil. Wściekli mieszkańcy także zabierali głos. Prawie wyrywano sobie mikrofony, słychać było buczenie i wygwizdywanie. Czy sesja przyniosła rezutlat?

📢 Stanisław Porada, burmistrz Działoszyc: Inwestycja w auta elektryczne opłaciła się. W jego gminie transport jest niemal za darmo W przeszłości gmina Działoszyce pozyskała, przy dużym dofinansowaniu, auta elektryczne do przewozu uczniów, niepełnosprawnych i tych mieszkańców, którzy potrzebują transportu przy uroczystościach, rocznicach, wydarzeniach kulturalnych. Inwestycja opłaciła się - samorząd ma teraz pojazdy, które nie powodują praktycznie żadnych kosztów związanych z paliwem. Jak to osiągnąć? Zdradził nam burmistrz Działoszyc Stanisław Porada.

Prasówka 8.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Szpital powiatowy w Iłży ma nowoczesny i przyjazny małym pacjentom oddział pediatrii W czwartek, 7 września oddano do użytku po kompleksowej przebudowie Oddziału Pediatrii, znajdujący się na pierwszym piętrze budynku B kompleksu szpitala powiatowego w Iłży. W jego otwarciu brały udział władze i radni Powiatu Radomskiego oraz Miasta i Gminy Iłża i parlamentarzyści Ziemi Radomskiej, a także dyrekcja i personel szpitala.

📢 Jest nowy kierunek lotów i nowa linia lotnicza z Portu Lotniczego Warszawa – Radom. Do września odprawiono już ponad 70 tysięcy pasażerów Ponad 70 tysięcy pasażerów odprawiono już w Porcie Lotniczym Warszawa – Radom. Ogłoszono właśnie kolejne nowości. Kolejnym miastem do którego będziemy latali z Radomia to bułgarskie Burgas, na lotnisku będą startowały lądowały nie tylko samoloty Boeing 737, ale także inna popularna maszyna - Airbus A320 w barwach bułgarskich linii lotniczych Bulgarian Air Charter. Ale to nie jest jeszcze koniec dobrych wiadomości dla radomskiego lotniska. 📢 Piątek, piąteczek... Najlepsze memy na poprawę humoru. Za chwilę weekend! Zobacz i się uśmiechnij Jeszcze tylko kilka godzin i weekend.. - kto z nas choć raz nie pomyślał tak w piątkowy poranek? Zobaczcie najlepsze memy o dniu, w którym wiele osób zamiast o pracy, myśli o zbliżającym się wielkimi krokami weekendzie. Pośmiejmy się razem.

📢 Nieoficjalnie. Jest porozumienie ze Stowarzyszeniem Vive Kielce w sprawie przekazania udziałów w KS Vive Handball Kielce Industrii Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, w czwartek 7 września po południu doszło do porozumienia między Stowarzyszeniem Vice Kielce, a grupą spółek skarbu państwa skupioną wokół Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria, która ma przejąć 51% udziałów Stowarzyszenia w spółce KS Vive Handball Kielce prowadzącej zespół piłkarzy ręcznych. Wkrótce mają być podpisane dokumenty, ale wydają się to być formalnością, bowiem na piątek 8 września zwołana została konferencja prasowa. Wcześniej swoje udziały przekazał Bertus Servaas. Nowy właściciel ma więc już 100 procent udziałów i może wziąć pełną odpowiedzialność za klub.

📢 W sanatorium Marconi w Busku-Zdroju podpisano umowę na budowę zakładu "Buskowianki". Wartość to prawie 28 milionów złotych W czwartek, 7 września, w sanatorium Marconi w Busku-Zdroju podpisano umowę na budowę nowego zakładu produkcyjnego wody mineralnej "Buskowianka" w Wełeczu. Jej koszt wynosi prawie 28 milionów złotych. Nowa fabryka ma powstać w niewiele ponad rok.

📢 Kolejny protest w sprawie inwestycji Farmutilu we Włoszczowie. Potem nadzwyczajna rada powiatu w Starostwie. Transmisja na żywo Mieszkańcy Włoszczowy organizują się po raz kolejny, by zaprotestować przeciwko budowie zakładów firmy Farmutil. Inwestycja miałaby zajmować się utylizacją padliny. Starostwo Powiatowe postanowiło zorganizować sesję nadzwyczajną w tej sprawie. Odbywa się w czwartek, 7 września o 14:30. O 14:15 mieszkańcy przejdą z Rynku pod urząd, by raz jeszcze zaprotestować przeciwko zakładom byłego senatora Stokłosy we Włoszczowie. Zobaczcie transmisję online z sesji.

📢 Ci świętokrzyscy politycy biją rekordy popularności! W czołówce jest dwóch panów i jedna kobieta. Zobacz, kto znalazł się w TOP 3 Udzielają się na facebooku, Instagramie, TikToku, wypowiadają się w audycjach radiowych, telewizyjnych oraz w prasie. Którzy świętokrzyscy politycy są najbardziej aktywni? Którzy są wręcz "rozchwytywani" przez media? Zobaczcie wyniki szczegółowo opracowanego raportu. Jesteście zaskoczeni?

📢 Sprzedam biznes w Świętokrzyskiem. Te firmy są do kupienia w regionie. Oto najnowsze oferty i ceny Szukasz pomysłu na biznes? A może warto zainwestować w już działającą i dobrze prosperującą firmę? Na portalach internetowych nie brakuje ofert osób, które z różnych przyczyn chciałyby odstąpić, za opłatą, swoje przedsiębiorstwa. Wśród ogłoszeń są też oryginalne, także z województwa świętokrzyskiego. Można zostać właścicielem stacji benzynowej, warsztatu samochodowego, restauracji, hotelu czy klubu nocnego. Zobacz najciekawsze oferty z regionu publikowane w serwisach internetowych specjalizujących się w pośrednictwie sprzedaży firm z dnia 7 września 2023 roku.

📢 Maturę zdawali blisko 60 lat temu! Teraz znowu zasiedli w licealnych ławach "Sikorskiego" we Włoszczowie. Zobaczcie zdjęcia To było niezwykłe i wzruszające spotkanie! W I Liceum Ogólnokształcącym imienia generała Władysława Sikorskiego we Włoszczowie spotkali się absolwenci, którzy maturę zdawali przed blisko 60 laty!

📢 Dariusz z "Rolnik szuka żony" to najmłodszy uczestnik nowej edycji. Tak mieszka i żyje na co dzień. 27-latek już skradł serca fanek programu Zbliża się wielki dzień dla fanów programu "Rolnik szuka żony". Już w niedzielę, 17 września o godzinie 21.20 na antenie TVP 1 wyemitowany zostanie pierwszy odcinek nowego, 10. sezonu. Wśród uczestników jest 27-letni Dariusz z województwa łódzkiego, który w tym sezonie jest najmłodszy i szuka kobiety swojego życia. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Dariusz z "Rolnik szuka żony 10". 📢 Dożynki Gminy Secemin z tradycyjnymi obrzędami w wspaniałą zabawą. Zobaczcie zdjęcia Bardzo udane Dożynki Gminy Secemin odbyły się w minioną sobotę w Seceminie. W ten piękny, słoneczny dzień przybyli na nie zarówno mieszkańcy gminy Secemin, jak również mieszkańcy gmin sąsiednich.

📢 Uczniowie klas mundurowych ze Staszowa na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Zostali wyróżnieni przez ministra 5 września w Tragach Kielce odbyła się uroczystość inauguracji 31. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, wzięli w niej udział między innymi uczniowie klas mundurowych z Liceum Ogólnokształcącego imienia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.

📢 Wybory 2023. Zgłoszenia zakończone. W okręgu 17 obejmującym nasz region do Sejmu 146 kandydatów z 9 list, do Senatu 8 kandydatów W środę 6 września zakończył się czas zgłaszania kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu. Dyrektor radomskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, Anita Bugajny poinformowała, że w wyborach do Sejmu w okręgu 17 obejmującym region radomskim, zgłoszono 9 list z 146 kandydatami, w wyborach do Senatu, w dwóch okręgach jest 8 kandydatów. 📢 Premier Mateusz Morawiecki w Kielcach. Odwiedził Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Targach. Oglądaj zapis transmisji W Targach Kielce trwa 31. edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. W czwartek, 7 września, wystawę odwiedził premier Polski Mateusz Morawiecki. Oglądał stoiska firm i rozmawiał z ich przedstawicielami. Podpisał również list intencyjny dotyczący rozbudowy zakładu Bumar-Łabędy o drugą linię produkcyjną armatohaubic samobieżnych Krab.

📢 Dariusz Przemyski, starosta Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich 2023. Od 30 lat wraz z żoną Małgorzatą prowadzi gospodarstwo w Starej Słupi Dariusz Przemyski, starosta Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich 2023, które w najbliższą niedzielę, 10 września odbędą się w Parku Etnograficznym w Tokarni to doświadczony gospodarz. Gospodarstwo o łącznej powierzchni około 70 hektarów przejął w 1990 roku od swoich rodziców. Od 30 lat prowadzi je wspólnie z żoną Małgorzatą. Mieszkają w wyjątkowym miejscu - u stóp Świętego Krzyża, w miejscowości Stara Słupia. W głównej mierze zajmują się hodowlą bydła mięsnego. Jak wygląda ich "raj na ziemi"? Zobaczcie.

📢 Plener malarski w Bogorii. Uchwycono piękne krajobrazy okolicy W niedzielę, 3 września w Bogorii miał miejsce plener malarski. Lokalni artyści uchwycili piękno okolicy i przenieśli je na płótno. Zobacz zdjęcia.

📢 VI Biesiada Środowiskowych Domów Samopomocy i Przyjaciół w Połańcu. Zabawa była fantastyczna 31 sierpnia na muszli koncertowej w Połańcu już po raz szósty odbyła się plenerowa impreza pod tytułem „VI Biesiada Środowiskowych Domów Samopomocy i Przyjaciół w Połańcu”. We wspólnej zabawie uczestniczyło ponad 300 uczestników z 20 placówek województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego. 📢 Gmina Strawczyn otrzymała prestiżowy certyfikat ELoGE za doskonałość w zarządzaniu lokalnym samorządem. Tylko cztery takie tytuły w Polsce! Gmina Strawczyn otrzymała prestiżowy certyfikat ELoGE za doskonałość w zarządzaniu lokalnym samorządem. Spośród prawie 3000 jednostek samorządu terytorialnego w Polsce certyfikat uzyskały jedynie 4 w tym jedna z województwa świętokrzyskiego. 📢 Poseł Prawa i Sprawiedliwości, kielczanin Piotr Wawrzyk przerywa milczenie po odwołaniu z funkcji wiceministra. Jest oświadczenie W piątek, 1 września świętokrzyski poseł Piotr Wawrzyk został odwołany ze stanowiska wiceministra spraw zagranicznych. Od razu pojawiło się wiele spekulacji co do przyczyn odwołania. Poseł długo nie zabierał głosu, ale w środę 6 września wydał oświadczenie. Ponizej jego treść.

📢 Burza wokół nagrania z Mauzoleum w Michniowie. Impreza w miejscu pamięci, czy zwykłe spotkanie? Mamy komentarze uczestników W internecie pojawił się kontrowersyjny film. Widać na nim pracowników Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, bawiących się w budynku przy suto zastawionym butelkami stole. Nagranie sprzed dwóch lat ujrzało światło dzienne dopiero teraz i wywołało obyczajową i polityczną burzę. Swoją wersję zdarzeń tylko u nas zaprezentował jeden z bohaterów filmu, Bartosz Bętkowski. Sprawę komentuje jego przełożeny. Jest też oświadczenie marszałka województwa.

📢 Kruche ciasto z gruszkami, bezą i kruszonką. Tanie, proste i pyszne. Oto przepis na idealny deser Ciasto gruszkowe to idealny pomysł na jesienny podwieczorek. A jak jest jeszcze z bezą i kruszonką to możemy być pewni, że smakuje wyśmienicie. Zobaczcie przepis.

📢 Radomiak Radom - Puszcza Niepołomice. Rozpoczęła się sprzedaż biletów na kolejny mecz PKO Ekstraklasy W środę punktualnie o godzinie 19:10 ruszyła sprzedaż biletów na pojedynek 9. kolejki PKO Ekstraklasy, w którym Radomiak Radom podejmie Puszczę Niepołomice. 📢 Ta broń robi wrażenie! Skarżyska Wytwórnia Broni J&C Armament stworzyła karabin doskonały. Zobacz zdjęcia i film Ogromnym zainteresowaniem podczas 31. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach cieszyła się skarżyska Wytwórnia Broni J&C Armament, która specjalizuje się w karabinku Black Widow Mk. III. Ta broń zwraca uwagę niespotykaną konstrukcją i wygodą w użytkowaniu.

📢 Wyjątkowy jubileusz 100-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepielowie. Zobacz zdjęcia W sobotę, 2 września druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepielowie świętowali jubileusz 100-lecia powołania jednostki. Zgodnie z tradycją, uroczystości rozpoczęto mszą świętą w miejscowym kościele pod wezwaniem pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Ciepielowie, zaś następnie strażacy przenieśli się na plac przed miejscową remizą, gdzie odbyła się dalsza część obchodów.

📢 Coraz więcej zachorowań na nowotwory ginekologiczne w Świętokrzyskiem. W ciągu dekady prawie 4 razy więcej przypadków raka trzonu macicy Jeszcze 10 lat temu w klinice ginekologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii operowano około 60 kobiet rocznie, u których wykryto raka trzonu macicy - jednego z najczęściej występujących nowotworów ginekologicznych. Obecnie, każdego roku w świętokrzyskim centrum operuje się około 220-230 pacjentek. W ciągu dekady, liczba przypadków wzrosła o blisko 400 procent! Wciąż najlepszym sposobem, by chronić się przed rakiem jest profilaktyka. W ramach ogólnopolskiej akcji "Wrzesień miesiącem świadomości nowotworów ginekologicznych", Świętokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza na "Białą sobotę dla kobiet" już 9 września. 📢 Kraksa w miejscowości Diament. Kierowca pijany, samochód w rowie Do groźnie wyglądającej kolizji doszło w środowe popołudnie w miejscowości Diament. Po kraksie do szpitala na badania trafił pijany kierowca.

📢 Wybory 2023. Zgłoszenia zakończone. W okręgu 33 obejmującym Świętokrzyskie do Sejmu 276 kandydatów z 10 list, do Senatu 16 kandydatów W środę 6 września zakończył się czas zgłaszania kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu. Dyrektor kieleckiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, Adam Michcik poinformował, że w wyborach do Sejmu w okręgu 33 obejmującym województwo świętokrzyskie zgłoszono 10 list z 276 kandydatami, w wyborach do Senatu, w trzech świętokrzyskich okręgach jest 16 kandydatów.

📢 Drinki i uwodzicielskie bikini! Tak Joanna Opozda wypoczywa w Turcji. Aktorka pokazała nowe zdjęcia Joanna Opozda koniec wakacji spędza wraz z synkiem Vincentem w Turcji. Aktorka pochwaliła się zdjęciami z pięciogwiazdkowego hotelu położonego tuż przy szerokiej, piaszczystej plaży. Jak napisała aktorka - uwielbia takie miejsca. Zobaczcie, jak wypoczywa Joanna Opozda.

📢 W piątek otwarcie dworca kolejowego Stalowa Wola-Rozwadów z piknikiem kolejarskim. Zobacz zdjęcia dworca Już w najbliższy piątek 8 września na Rynku w Stalowej Woli - Rozwadowie odbędzie się Piknik kolejarski, podczas którego nastąpi otwarcie dworca kolejowego Stalowa Wola-Rozwadów z udziałem mieszkańców i gości. Na finał potańcówka na rynku. 📢 Oblężenie podczas drugiego dnia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Targach Kielce. Zobacz zdjęcia Za nami drugi dzień 31. edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Targach Kielce. W środę, 6 września, na wydarzeniu pojawiły się prawdziwe tłumy zwiedzających. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Przeboje muzyki filmowej wybrzmiały przed pałacem Kołłątajów w Wiśniowej W niedzielę, 3 września przed pałacem Kołłątajów w Wiśniowej odbył się koncert „Przeboje muzyki filmowej”, w którym artyści zaprezentowali najpiękniejsze arie operowe i operetkowe, a także piosenki musicalowe oraz motywy muzyczne z filmów. Tematem przewodnim koncertu była miłość.

📢 Wybory 2023. Oni oficjalnie będą walczyć o Senat z regionu radomskiego 15 października. Wiele znanych nazwisk na listach Wybory parlamentarne już 15 października. W środę, 6 września o godzinie 16 zakończył się termin zgłaszania kandydatów do Senatu. Łącznie w dwóch okręgach regionu radomskiego o mandat powalczy osiem osób. 📢 W Jedlińsku powstanie nowa hala produkcyjna United Petfood Radom. Pracę znajdzie tam 120 osób. Uroczyście wmurowano kamień węgielny W środę, 6 września w Jedlińsku w powiecie radomskim odbyła się uroczysta inauguracja rozbudowy zakładu United Petfood Radom. Na terenie firmy powstanie nowa hala produkcyjna o powierzchni użytkowej ośmiu tysięcy metrów kwadratowych. Po zakończeniu budowy, pracę znajdzie tam około 120 osób.

📢 I Samborzeckie Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich z Tradycją. Niezapomniana uczta z gospodyniami. Zobacz zdjęcia I Samborzeckie Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich z Tradycją na placu rekreacyjnym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Samborcu pokazały, że lokalne gospodynie maja bardzo dużo do zaoferowania. Smaczne potrawy, rękodzieło i talent muzyczny to tylko niektóre zalety pań należących do kół gospodyń na terenie gminy Samborzec.

📢 Wielkie pieniądze dla członków komisji wyborczych. Zostały ostatnie dni na zgłoszenie. Co zrobić, żeby otrzymać 800 złotych diety? Rekordowo wysokie diety otrzymają członkowie komisji wyborczych w czasie tegorocznych wyborów parlamentarnych. Tym razem praca przy wyborach będzie warta nawet 800 złotych netto, a to najwięcej w historii! Na czym polega praca w komisji wyborczej? Ile dokładnie można zarobić za pracę przy wyborach 2023? Co trzeba zrobić, aby liczyć na 800 złotych i do kiedy można się zgłaszać? Zobaczcie.

📢 Autobox ze Starachowic pokazał w Targach Kielce imponujące stary. Posłużą wojsku i strażakom. Zobaczcie zdjęcia Podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Targach Kielce, swoje stoisko miała także spółka Autobox ze Starachowic. Prezentowała tu swoje potężne pojazdy ciężarowe, które używane są przez wojsko i straż pożarną. Więcej o imponujących starach i innych pojazdach mówił nam prezes, Mirosław Kalinowski. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Europejskie Święto Jabłka - XXII Jabłkobranie 9-10 września w Obrazowie. Będą Cleo, MIG, Szpilki i inne gwiazdy W sobotę i niedzielę, 9 i 10 września w Obrazowie odbędą się jedyne takie w Polsce dożynki sadownicze - Europejskie Święto Jabłka - XXII Jabłkobranie. Wydarzeniu będzie towarzyszyło mnóstwo atrakcji. Zaśpiewają największe polskie gwiazdy disco polo i dance. Będą kiermasze wystawiennicze, koncerty, biegi i rybkobranie. 📢 Oto najbogatsze gminy w regionie radomskim według rankingu Wspólnoty za 2022 rok. Mieszkasz w nich? Zobacz TOP 10 Ukazał się najnowszy ranking bogactwa polskich samorządów magazynu „Wspólnota” - tym razem za rok 2022. Prezentujemy 10 najbogatszych gmin wiejskich w regionie radomskim pod względem dochodów na jednego mieszkańca. Sprawdź, w których gminach żyje się najlepiej. 📢 W Baranowie Sandomierskim strażacy ochotnicy rywalizowali w miejsko-gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Zobacz wyniki i zdjęcia Rywalizacja strażaków zawsze jest widowiskowa i rozpala emocje wśród zawodników i publiczności. Tak było również w niedzielę 3 września na stadionie w Baranowie Sandomierskim, gdzie męskie i kobiece drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych ze wszystkich sołectw gminy zmagały się w miejsko-gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Wielką atrakcją był pokaz akcji ratowniczo-gaśniczej w wykonaniu Małych Strażaków z Suchorzowa, czyli Dziecięcej Drużyny Pożarniczej. Mali bohaterowie otrzymali ogromne brawa. Zobaczcie wyniki i zdjęcia z zawodów.

📢 Ułańska biesiada z TVP na sandomierskich błoniach. Były wspólne, śpiewy, tańce i dużo dobrej zabawy. Zobaczcie zdjęcia i wideo "Polskie Biesiady - Biesiada Ułańska" pod takim hasłem odbyło się widowisko biesiadne realizowane przez Telewizję Polską na Placu Jana Pawła w Sandomierzu. We wtorkowy wieczór na sandomierskich błoniach zrobiło się biesiadnie i patriotycznie. Emisja zarejestrowanego w Sandomierzu materiału odbędzie się w piątek, 15 września o godzinie 20:50 w TVP2. 📢 Pożar hali w Nowinach i milionowe straty! Cudem uniknięto gigantycznego zagrożenia. Zobaczcie zdjęcia i film z drona Co najmniej milion złotych wynoszą straty po pożarze hali w Nowinach, w której utylizowano i przetwarzano opony. Okazuje się, że w budynku były dwa wielkie zbiorniki na gaz, które na szczęście podczas pożaru były puste. W przeciwnej sytuacji, zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi byłoby znacznie większe. Zobaczcie zdjęcia i film z drona.

📢 Dożynki gminne w Zakrzewie. Było mnóstwo atrakcji i występy gwiazd muzycznych. Zobaczcie nowe zdjęcia W niedzielę, 3 września w gminie Zakrzew świętowano dożynki, czyli tradycyjne polskie święto dziękczynienia za plony. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się o godzinie 11:00 mszą świętą, której przewodniczył proboszcz Parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Zakrzewie ksiądz Ireneusz Kosecki. Starostami tegorocznych dożynek byli Państwo Dorota i Mieczysław Chudzińscy. 📢 Zderzenie ciężarówki z osobówką na drodze krajowej numer 73 w Stopnicy. Cztery osoby są ranne. Droga zablokowana, są ogromne korki Cztery kobiety zostały ranne w wypadku, który wydarzył się w środowe przedpołudnie na drodze krajowej numer 73 w Stopnicy w powiecie buskim. Samochód osobowy, którym jechały, zderzył się z ciężarowym manem.

📢 Targi MSPO w Targach Kielce. Zobaczcie co prezentowały tu Zakłady Metalowe Dezamet z Nowej Dęby. Co za amunicja! Mamy film i zdjęcia Zakłady Metalowe Dezamet z Nowej Dęby miały bardzo ciekawe stoisko podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Targach Kielce. Zaprezentowano tu specjalność zakładów, czyli amunicję, wykorzystywaną przez wojsko. Zobaczcie film i zdjęcia i sprawdźcie co Dezamet miał do pokazania w Kielcach.

📢 Niesamowite zdjęcia z pokazów Air Show 2023 wykonane przez uczestników pokazów, spotterów, a także... biskupa Solarczyka Air Show 2023 Radom przeszło do historii, ale na portalach spotterskich, nie tylko polskich wciąż pojawiają się niesamowite zdjęcia z pokazów. Największe wrażenia robią fotki ze zorganizowanych po raz pierwszy w historii pokazów wieczornych i nocnych. Wśród osób, które chwyciły za aparat był biskup ordynariusz Marek Solarczyk.

📢 Powiatowo-gminne dożynki w Bejscach - rozśpiewane i kolorowe. Wieńce, barwne stroje i skoczna muzyka. Zobaczcie najnowsze zdjęcia Jak już informowaliśmy, powiatowo-gminne dożynki odbyły się w niedzielę, 3 września w Bejscach. Święto plonów miało bardzo uroczystą oprawę. 📢 Huta Stalowa Wola miała pokaźne stoisko na targach zbrojeniowych w Kielcach. Czym zaskoczyła odwiedzających? Film i zdjęcia Rozpoczęły się targi zbrojeniowe w Targach Kielce. Tradycją jest już, że swoje stoisko prezentuje tu Huta Stalowa Wola, jako część Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Tym razem zaprezentowała nam wóz bojowy "Borsuk" i armatohaubicę "Krab". Poznaliśmy też kilka ciekawostek na temat tych pancernych pojazdów. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Skarżyskie Mesko na 31. Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Targach Kielce. Rakieta Piorun podbija świat. Zobacz film Z przytupem we wtorek, 5 września, ruszył 31. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Targach Kielce. Nie mogło tu zabraknąć Mesko ze Skarżyska-Kamiennej. Firma zaprezentowała swoją kultową rakietę Piorun, którą zainteresowanych jest wiele państw z całego świata, jak również ciekawą nowość. Zobaczcie film i zdjęcia. 📢 Kasia Cecot z programu "Rolnik szuka żony" na wymarzonych wakacjach w słonecznej Italii. Nie wyjechała sama... Kasia Cecot z Szydłowa wzięła udział w dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". To właśnie ją na swoje gospodarstwo wraz z innymi dwoma dziewczynami zaprosił Tomek Klimkowski z gminy Sadowie. Jak się okazało w finałowym odcinku Kasia i Tomek zostali parą. Ich związek jednak nie przetrwał próby czasu. Po rozstaniu Kasia rzadko udzielała się w mediach społecznościowych. W ostatnich dniach jednak opublikowała fotorelację z wakacji we Włoszech. Z podpisu pod zdjęciem wynika, że nie wyjechała sam... Zobaczcie, jak się bawi.

📢 Piękne kobiety na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Targach Kielce. Zobaczcie zdjęcia We wtorek, 5 września, ruszył 31. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Targach Kielce. Wydarzenie jak co roku zgromadziło setki wystawców, a zwiedzający mogli podziwiać imponujący sprzęt wojskowy. Podziwiać można było również piękne kobiety, ponieważ tradycyjnie ich nie brakowało. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Piłkarz i strażak Bartek Styczyński występuje w randkowym reality show Love Island. Wyspa miłości! Zobaczcie zdjęcia w rajskiej scenerii Piłkarz Bartosz Styczyński trafił do popularnego randkowego reality show Love Island. Wyspa miłości. To zawodnik urodzony w Starachowicach. Obecnie jest piłkarzem Granatu Skarżysko-Kamienna. Pracuje też jako strażak. Od 4 września można śledzić jego występy w tym popularnym programie, emitowanym od poniedziałku do piątku i w niedzielę o godzinie 21:00 w TV4.

📢 Impreza w klubie Explosion w Radomiu. Parkiet do czerwoności rozgrzała grupa Discoboys. Zobaczcie zdjęcia W miniony weekend w klubie Explosion przy ulicy Wernera w Radomiu sporo się działo. W sobotni wieczór parkiet do czerwoności rozgrzała grupa DiscoBoys. Bawiło się mnóstwo osób. Bawiliście się w Explosion? Szukajcie się na zdjęciach! 📢 Wybory 2023. Poznaj kandydatów Nowej Lewicy do Sejmu i Senatu w województwie świętokrzyskim. Kim są i czym się zajmują? Wybory parlamentarne już 15 października. W sobotę, 26 sierpnia poznaliśmy oficjalną listę wyborczą Nowej Lewicy do Sejmu w okręgu wyborczym numer 33 obejmującym województwo świętokrzyskie oraz kandydata do Senatu. Liderem na liście jest poseł Andrzej Szejna, szef Nowej Lewicy w naszym regionie oraz wiceprzewodniczący ugrupowania w Polsce. Zobaczcie zdjęcia i prezentacje wszystkich kandydatów.

📢 Dożynki gminy Jędrzejów w Piaskach. Przeżyjmy to piękne święto ponownie. Zobaczcie nowe zdjęcia Dożynki gminy Jędrzejów już za nami. Tegoroczne gminne święto plonów odbyło się w Piaskach nieopodal Jędrzejowa, w niedzielę 3 września. W zabawie, która odbyła się na boisku klubu sportowego Piaskowianka zebrali się setki mieszkańców z terenu gminy Jędrzejów i nie tylko. Zobaczcie nowe zdjęcia z obchodów i zabawy jaka miała tam miejsce. 📢 Życie przedszkolaka w PRL-u. Tak wyglądały przedszkola! Chodziliście do takich? Oto sentymentalna podróż w przeszłość PRL to magiczny czas. Wielu wraca wspomnieniami do tamtych lat, co wcale nie oznacza, że tęsknimy za tamtymi czasami. Tęsknimy do dzieciństwa i młodości, które tam zostawiliśmy. A jak wyglądało życie przedszkolaka w PRL-u? Zobaczcie w galerii. 📢 Szydłowieckie Wieńcowanie 2023. Dożynki gminne odbyły się w Sadku. Gwiazdą wieczoru był zespół KoliBeer W niedzielę, 3 września świętowaliśmy zakończenie żniw. Dożynki to uroczystość o wieloletniej tradycji, są one symbolem szacunku dla ciężkiej pracy rolnika. W tym roku Szydłowieckie Wieńcowanie odbyło się w sołectwie Sadek. Honory gospodarzy pełnili starostowie dożynek, którymi w tym roku byli Joanna i Marcin Michalscy.

📢 Dzień Energetyka i Pożegnanie Lata 2023 w Kozienicach. Przeżyjmy to jeszcze raz. Zobaczcie nowe zdjęcia Tegoroczny Dzień Energetyka – Pożegnanie Lata 2023 był bardzo bogaty w wydarzenia. Na imprezę do ośrodka nad jeziorem przyszło mnóstwo ludzi. Mamy nowe zdjęcia, które uzupełniają nasze poprzednie relacje - zobaczcie je! 📢 Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach rozpoczęty. Zjawiło się mnóstwo osób [RAPORT NA BIEŻĄCO] We wtorek, 5 września w Targach Kielce rozpoczęła się 31. edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Imponujące maszyny i broń będzie można podziwiać w aż ośmiu halach oraz na terenach zewnętrznych. Targi potrwają do piątku, 8 września. Śledźcie nasz raport na bieżąco.

📢 Dzień Seniora i Potyczka Smaków w Oleśnicy. Bawiły się całe rodziny - zobacz zdjęcia W sobotę, 2 września na placu przed szkołą podstawową w Oleśnicy odbył się festyn pod nazwą "Dzień Seniora i Potyczka Smaków" zorganizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Oleśnicy” . Dzień ten był pełen emocji i wrażeń, a atrakcji nie brakowało. Zobacz zdjęcia.

📢 Początek roku szkolnego 2023/24 w Zespole Szkół nr 3 w Tarnobrzegu "Budowlanka". Zobaczcie zdjęcia To koniec wakacji dla dzieci i młodzieży, także dla uczniów Zespoły Szkół nr 3 w Tarnobrzegu, czyli popularnej "Budowlanki" - w poniedziałek 4 września młodzi ludzie powrócili do szkolnych murów, a niektórzy zawitali w nich po raz pierwszy. Ci ostatni to oczywiście pierwszoklasiści, którym tego dnia towarzyszył niemały stres.

📢 Polskie Kulinaria i Jarmark Norbertański w Busku-Zdroju. Były pokazy szefów kuchni i regionalne produkty W sobotę i niedzielę, 2-3 września w Busku-Zdroju odbywała się impreza Polskie Kulinaria, połączona z Jarmarkiem Norbertańskim. Przed dwa dni uczestnicy mogli próbować regionalnych dań i produktów, a także oglądać pokazy kulinarne w wykonaniu szefów kuchni i buskich hoteli. 📢 Byliście na sobotnim meczu Pogoni Staszów z GKS Rudki w RS Active 4. Lidze? Szukajcie się na zdjęciach Piłkarze Pogoni Staszów przegrali z GKS Rudki 1:2 w sobotnim spotkaniu RS Active 4. Ligi. Mamy dla Was zdjęcia kibiców z tego spotkania.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Znamy listę wyborczą Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu w radomskim okręgu wyborczym Wybory parlamentarne już 15 października. W sobotę, 2 września, podczas konferencji prasowej, poznaliśmy listę wyborczą Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu w radomskim okręgu wyborczym. Prezentujemy wszystkich kandydatów w galerii zdjęć. 📢 Bezpartyjni Samorządowcy przedstawili listy kandydatów do Sejmu i Senatu w Świętokrzyskiem Mocna drużyna dla normalnej Polski – powiedział lider Bezpartyjnych Samorządowców w województwie świętokrzyskim Kamil Suchański prezentując w piątek na Rynku w Kielcach listę kandydatów do Sejmu. Podczas spotkania z mediami przedstawiono także kandydatów do Senatu w okręgach centralnym i południowym. 📢 Matura poprawkowa matematyka 2023 za nami. Publikujemy arkusz i pierwsze odpowiedzi oraz rozwiązania zadań. Sprawdź, jak Ci poszło! Matura poprawkowa 2023 z matematyki zakończona. Wtorek, 2 sierpnia to ważny dzień dla tych wszystkich, którym powinęła się podczas majowych egzaminów dojrzałości i nie zdali jednego z egzaminów. Oczywiście najwięcej osób pisze maturę poprawkową z matematyki. I to dla, jak co roku, tuż po zakończeniu egzaminu opublikujemy maturalny arkusz zadań wraz z sugerowanymi odpowiedziami i rozwiązaniami, które przygotują dla nas specjaliści z najlepszych szkół i ośrodków kształcenia. Arkusz i odpowiedzi matury poprawkowej 2023 z matematyki szukaj na w serwisie Edukacja około godziny 14.

