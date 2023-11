Przegląd prasy 8.11.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gala Klincz Fight Night III dostarczyła ogromnych emocji. Były twarde walki, polała się krew. Zobacz wyjątkowe zdjęcia z tych pojedynków”?

Prasówka 8.11: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Gala Klincz Fight Night III dostarczyła ogromnych emocji. Były twarde walki, polała się krew. Zobacz wyjątkowe zdjęcia z tych pojedynków Niezwykle emocjonujące walki stoczyli zawodnicy na gali Klincz Fight Night lll, która odbyła się Centrum Kongresowym Targów Kielce. W niektórych pojedynkach polała się krew...

📢 Wypadek na S7 w Suchedniowie. Nieprzytomna kobieta zabrana do szpitala Po zderzeniu z samochodem osobowe auto koziołkowało na drodze S7 przed Węzłem Suchedniów - mówili strażacy o wypadku, do którego doszło we wtorkowy wieczór, 7 listopada. 📢 Ring girl i inne piękne kobiety na gali Klincz Fight Night III w Targach Kielce. Zobacz ich zdjęcia z zawodnikami i osobami towarzyszącymi Głośnym echem odbiła się gala Klincz Fight Night III, która odbyła się w Centrum Kongresowym Targów Kielce. jednym z patronów medialnych tego wydarzenia było "Echo Dnia". Wracamy jeszcze raz do gali - mamy dla Was zdjęcia pięknych kobiet z zawodnikami walczącymi na gali, zaproszonymi gośćmi oraz z osobami towarzyszącymi.

Prasówka 8.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Firma Prasek – Autoryzowany Dealer Samochodowy przekazał do użytku Enei Czarnym Radom nowe samochody, Hyundai, Citroen oraz Peugeot Firma Prasek w Radomiu przekazał siatkarskiej drużynie Enea Czarnym Radom samochody na sezon 2023/2024. To efekt współpracy sponsorskiej pomiędzy radomskim plusligowcem, a znanym dealerem samochodów.

📢 Oto horoskop dzienny na środę, 8 listopada 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 08.11.2023 Horoskop dzienny na środę, 8 listopada 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 8.11.2023. Horoskop dzienny na środę zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 Województwo świętokrzyskie i Kielce na szarym końcu. We wrześniu mieszkańcy regionu zarobili najmniej w Polsce! Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące wysokości średnich wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu tego roku w poszczególnych województwach oraz największych miastach w Polsce. Niestety okazuje się, że zarówno Kielce jak i województwo świętokrzyskie zajmują ostatnie miejsce w kwestii zarobków w porównaniu do innych miast i województw. Średnie zarobki w Kielcach są o blisko 3600 złotych niższe niż średnie zarobki mieszkańców Krakowa! Z czego to wynika?

📢 7 listopada - Dzień Kotleta Schabowego. Oto najsmaczniejsze memy z ulubionym kotletem Polaków Popularny "schaboszczak" to ulubiony kotlet Polaków. Niedzielny obiad bez schabowego jest w polskich domach prawie niemożliwy. Nic więc dziwnego, że doczekał się swojego święta. Zobaczcie najlepsze memy, których jest głównym bohaterem. 📢 Kto na prezydenta Starachowic w wyborach 2024? Wśród kandydatów Materek, Kwiecień i Sawicka. A może posłowie Lipiec lub Wojtyszek? Wybory samorządowe 2024 coraz bliżej. Kto stanie do walki o fotel prezydenta Starachowic? Wszystko wskazuje na to, że zmierzy się ze sobą tylko dwóch kandydatów ale możliwe, że pojawi się jeszcze... kobieta. Zobaczcie kto szykuje się do boju o władzę w Starachowicach.

📢 Nad Pilicą w Białobrzegach wielki plac budowy. Na amfiteatrze już zawisła wiecha, wał przeciwpowodziowy wybudowany, kładą chodniki Amfiteatr nad Pilicą ma już żelbetonową konstrukcję, obok stoi budynek zaplecza. Zakończyły się prace konstrukcyjne przy wale przeciwpowodziowym, gotowa jest infrastruktura podziemna - nad Pilica w Białobrzegach prace nie zwalniają tempa. Wykonawca wyprzedza harmonogram. Ale to nie koniec, bo gmina szykuje się do budowy kolejnych elementów zagospodarowania tego terenu. To będzie miejsce na wypoczynek i rekreację.

📢 Prawie 600 osób rywalizowało w XIII Biegu Niepodległości w Strawczynku. Brałeś udział w tym wydarzeniu? Szukaj się na zdjęciach Ogromnym zainteresowaniem cieszył się XIII Bieg Niepodległości, który we wtorek, 7 listopada, odbył się na terenie Centrum Sportowo Rekreacyjnego OLIMPIC w Strawczynku. Padł rekord frekwencji - wystartowało 580 osób.

📢 Wybory samorządowe 2024 na burmistrza Staszowa. Mamy listę potencjalnych kandydatów Kto wystartuje w wyborach na burmistrza Staszowa w 2024 roku? Lista potencjalnych kandydatów zaczyna się powoli kształtować. Przedstawiamy potencjalnych kandydatów. Zobaczcie kto szykuje się do boju o władzę w stolicy powiatu staszowskiego. 📢 Pomidory, kapustę, cebulę, jabłka, jaja. Czym handlowano 7 listopada w Przysusze na targowisku? Zobaczcie ceny i zdjęcia Na targowisku w okolicach ulic Legionów Polskich i Radomskiej w Przysusze oferowano we wtorek 7 listopada niemal wszystko. Wielu klientów przyszło specjalnie po owoce, mięso, czy warzywa. Wybór był bardzo duży.

📢 Handel na targowisku w Przysusze. Odzież jesienna, kurtki, płaszcze, buty dostępne 7 listopada. Co było ponadto? Zobaczcie zdjęcia Bardzo dużo klientów było we wtorek 7 listopada w Przysusze ma targowisku przy stoiskach odzieżowych. Handlarze, głównie przybysze z Bałkanów, ale i rodzimi kupcy – wszyscy oferowali ubrania nieraz w dość niskich cenach. Było w czym wybierać. 📢 Rekordowa kania znaleziona w naszym lesie! Ma ponad 110 centymetrów obwodu Tak okazałego grzyba jeszcze nie widzieliście. Nasz Czytelnik na łące w Występach w gminie Krasocin znalazł ogromną kanię. To prawdziwy gigant!

📢 Trwa budowa obwodnicy Wąchocka. Nową trasą mamy pojechać już za rok. Zobacz zdjęcia z drona Trwają intensywne prace na obwodnicy Wąchocka. Na wielu odcinkach kładzione są już ścieralne warstwy asfaltu, powstają kolejne obiekty inżynieryjne, nasypy czy kanalizacje deszczowe. Obwodnicą mamy pojechać już za rok. Zobaczcie jak wygląda budowa obwodnicy Wąchocka na zdjęciach z powietrza.

📢 Wielkie zmiany nad zalewem Pasternik w Starachowicach. Są nowe leżaki, oświetlenie, mini skatepark i plac zabaw Przychodzimy z kolejną aktualizacją na temat prac nad zalewem Pasternik w Starachowicach. Oczyszczono już dno zbiornika, przyszedł więc czas na warstwę estetyczną i użytkową. Montowane jest oświetlenie, drewniane płotki, nad wodą stoją leżaki. W dalszej części jest spot deskorolkowy, a także plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami. Pierwszy taki w mieście. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Czarni Połaniec zremisowali z Klimontowianką Klimontów 1:1 w meczu trampkarzy starszych. Zobacz zdjęcia z tego spotkania W meczu trampkarzy starszych - rocznik 2009, w grupie 4, piłkarze Czarnych Połaniec zremisowali z Klimontowianką PBI Klimontów 1:1. 📢 Stanisław Grzesiak prezesem Uzdrowiska Busko-Zdrój Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski jako przedstawiciel właściciela spółki Uzdrowisko Busko-Zdrój, czyli województwa Świętokrzyskiego, przedstawił załodze nowego prezesa. Jest nim Stanisław Grzesiak, dotychczasowy członek zarządu firmy.

📢 Uroczyste ślubowanie nowych policjantów garnizonu mazowieckiego w Radomiu. Rotę złożyło 73 funkcjonariuszy. Zobacz zdjęcia Szeregi mazowieckiej policji zasilili kolejni stróże prawa. W poniedziałek, 6 listopada ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu złożyło 73 funkcjonariuszy, w tym 20 policjantek. Dzień ten był dla nich początkiem policyjnej misji. Po zakończeniu szkolenia podstawowego będą służyć i zapewniać bezpieczeństwo mieszkańcom województwa mazowieckiego.

📢 79 rocznica zwycięskiej bitwy pod Chotowem. Piękna uroczystość i wielu gości! Zobaczcie zdjęcia Uroczystości 79. rocznicy bitwy pod Chotowem w gminie Krasocin odbyły się pod sztandarem Bóg, Honor, Ojczyzna. 📢 Gęsina na świętego Marcina. Gęś pieczona w pomarańczach. Oto prosty i sprawdzony przepis Stare polskie przysłowie mówi "Najlepsza gęsina na świętego Marcina" a jak na świętego Marcina to na 11 listopada. Zobaczcie przepis na gęś pieczoną w pomarańczach.

📢 Niespodziewane emocje w pierwszym meczu Industrii Kielce na turnieju Super Globe. Szymon Sićko bohaterem meczu z Al-Najma. Zobacz zdjęcia Industria Kielce pokonała Al-Najma 27:26 na inaugurację turnieju IHF Super Globe w Arabii Saudyjskiej. Mistrzowie Polski naprzykrzyli sobie wiele kłopotów w drugiej połowie spotkania. Na minutę przed końcem tablica wyników wskazywała rezultat remisowy. Miłosz Wałach obronił próbę z drugiej linii przeciwnika i kielczanie przeszli do ataku. Atomowym rzutem pod poprzeczkę popisał się Szymon Sićko i dał kielczanom wymęczone zwycięstwo. 📢 Teamy wędkarskie na Zalewie Szymanowice walczyły o puchary Prezesa Okręgu Tarnobrzeg Polskiego Związku Wędkarskiego. Kto wygrał? Zdjęcia 23 dwuosobowe zespoły w minioną niedzielę 5 listopada rywalizowały na Zalewie Szymanowice (gmina Klimontów) w powiecie sandomierskim, gdzie rozegrano Zawody Spinningowe teamów z łodzi o Puchar Prezesa Okręgu Tarnobrzeg Polskiego Związku Wędkarskiego.

📢 "Dobry posiłek" w Specjalistycznym Szpitalu Ducha Świętego w Sandomierzu. Zobacz na zdjęciach, co jedzą tu pacjenci Program pilotażowy ,,Dobry posiłek w szpitalu” działa w Specjalistycznym Szpitalu Ducha Świętego w Sandomierzu od 16 października. Od tego dnia lecznica publikuje na swojej stronie internetowej jadłospis, jak i zdjęcia posiłków, które otrzymują pacjenci. Zobaczcie na zdjęciach, co można tu zjeść.

📢 Kazimierskie Morsy Endorfina nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Kąpiel o wschodzie słońca w wyjątkowej scenerii Członkowie klubu Kazimierskie Morsy Endorfina byli w sobotę, 4 listopada na wyjątkowym wydarzeniu – akcji charytatywnej Jezioro Aniołów. 📢 Działki rekreacyjne i leśne w regionie radomskim na sprzedaż. Można kupić nawet działkę w środku lasu i nad rzeką. Zobacz nowe oferty Szukasz miejsca na łonie natury, w którym odpoczniesz od miejskiego zgiełku? A może marzysz o własnym ogródku z warzywami i owocami? Wybraliśmy dla Was oferty działek rekreacyjnych w regionie radomskim. Zobaczcie na zdjęciach.

📢 Kto na prezydenta Stalowej Woli w wyborach 2024? Wśród potencjalnych kandydatów Lucjusz Nadbereżny, Damian Marczak, Andrzej Szlęzak i... Wybory samorządowe 2024 coraz bliżej. Kto stanie do walki o fotel prezydenta Stalowej Woli? Szykuje się niezwykle ciekawa batalia. Tak jak się spodziewaliśmy, po wyborach parlamentarnych wiele spraw się wyjaśniło, pojawiają się potencjalni kandydaci. Zobaczcie kto szykuje się do boju o władzę w Stalowej Woli. 📢 Te meble z PRL są warte fortunę. Zobacz, co jest poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy ma takie meble z PRL w swoim domu Każdy z nas pamięta wystrój wnętrz typowy dla czasów PRL-u. Starsi sami mieszkali w lokalach urządzonych w stylu lat 70., a młodsi wspominają wizyty w domach dziadków, gdzie czas się zatrzymał. W 2023 roku meble rodem z PRL-u są wielkim trendem wnętrzarskim. Poza tym na rynku jest wielu kolekcjonerów, którzy kupują najrzadsze elementy wystroju wnętrz z lat 70. Sprawdzamy, jakich mebli z PRL szukają użytkownicy OLX.

📢 Pamiętacie niezapomniane imrezy w Klubie TaPiMa w Tarnobrzegu? Powspominajmy - zobaczcie zdjęcia Takich imprez się nie zapomina. Nieistniejąca dziś TaPiMa to było kultowe miejsce w Tarnobrzegu, do którego na dyskoteki i innego rodzaju zjeżdżały tłumy z całej okolicy. To tam odbywały się imprezy andrzejkowe, bale sylwestrowe, półmetki czy osiemnastki.

📢 Bez prądu w woj. świętokrzyskim. Tu będą wyłączenia energii elektrycznej. Oto wykaz miejscowości i dat - 7 listopada Dziś bez prądu w województwie świętokrzyskim. Dostawcy prądu informują o wyłączeniach prądu w miejscowościach województwa świętokrzyskiego. Planowe wyłączenia związane są z konserwacją sieci lub innymi pracami. Lepiej być przygotowanym na taką okoliczność. Sprawdź, gdzie od 6 do 12 listopada 2023 roku nie będzie prądu. Brak energii elektrycznej wystąpi od poniedziałku w Kielcach oraz świętokrzyskich powiatach: sandomierskim, staszowskim, starachowickim, jędrzejowskim, włoszczowskim, buskim, koneckim, kieleckim, pińczowskim i opatowskim.

📢 Oto śliczna Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony 10". Kandydatka Waldemara na prywatnych zdjęciach. Olśniewa urodą! W TVP 1 trwa emisja jubileuszowej, 10. edycji hitowego programu "Rolnik szuka żony". Jednym z bohaterów jest Waldemar z Pakości, który od początku wzbudza bardzo dużo emocji. Wśród kandydatek, które zaprosił do swojego gospodarstwa znalazła się piękna i utalentowana Ewa Kryza z Wielkopolski. Rolnik nie ukrywał, że jest ona jego faworytką. A jaka jest Ewa prywatnie? Zobaczcie jej zdjęcia. 📢 Kto na prezydenta Kielc w wyborach 2024? Wśród potencjalnych kandydatów Anna Krupka, Bożena Szczypiór, Adam Cyrański, Kamil Suchański Wybory samorządowe 2024 coraz bliżej. Kto stanie do walki o fotel prezydenta Kielc? Szykuje się niezwykle ciekawa batalia. Tak jak się spodziewaliśmy, po wyborach parlamentarnych wiele spraw się wyjaśniło, od razu pojawiły się prawdziwie atomowe kandydatury. Zobaczcie kto szykuje się do boju o władzę w stolicy województwa świętokrzyskiego.

📢 Bieg na Grochowiska 2023. Więcej zdjęć z trasy. Zobacz galerię Bieg na Grochowiska, który odbył się w sobotę, 4 listopada, zgromadził ponad 100 zawodników. Przedstawiamy zdjęcia uczestników biegu autorstwa Pawła Bardzyńskiego. 📢 Dom dla seniorów w Białobrzegach został otwarty. Przystań Klementyna zaprasza, trwa nabór uczestników zajęć Mocno się napracowali, nadenerwowali i wreszcie jest - dzienny dom seniora Przystanek Klementyna w Białobrzegach już został otwarty. Na razie przecięto wstęgę, ale wkrótce ruszą tam zajęcia. Seniorzy będą mogli liczyć na spotkania z fizjoterapeutą, będzie też prowadzona art terapia. Fundacja Klementyna nadal prowadzi rekrutację uczestników. 📢 Wakacje 2023 znanych ze Świętokrzyskiego, część 30. Październik i listopad w ciepłych krajach. Zobaczcie cudowne zdjęcia Oto ostatni odcinek naszych relacji z wakacji roku 2023. Wiele znanych osób ze Świętokrzyskiego wybrało się w październiku i listopadzie odpocząć i zrelaksować się w ciepłych krajach. Przedstawiamy już ostatnią w tym roku, 30. galerię znanych ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie zdjęcia z wakacji w październiku i listopadzie.

📢 Pijany kierowca renault dachował na drodze krajowej numer 74 w Jałowęsach. Mężczyzna miał prawie cztery promile alkoholu 3,8 promila alkoholu w organizmie miał 25-latek, który kierując samochodem marki renault dachował w rowie na drodze krajowej numer 74 w Jałowęsach w powiecie opatowskim. 📢 Piękne tancerki z grupy Cheerleaders Vibes Radom uświetnią mecze siatkarzy Enei Czarnych Radom. Zobaczcie zdjęcia W sezonie 2023/2024 podczas meczów Enea Czarnych Radom w siatkarskiej PlusLidze swoje układy taneczne prezentować będzie profesjonalna grupa taneczna Cheerleaders Vibes Radom.

📢 Morsowanie w Białobrzegach. Urzekające Morsy Białobrzeskie już korzystają z sezonu i spotykają się nad Pilicą Urzekające Morsy Białobrzeskie już korzystają z sezonu jesienno - zimowego i wchodzą do coraz zimniejszej Pilicy. W ostatnią niedzielę 5 listopada też było morsowanie. Kolejne jest zaplanowane z okazji Święta Niepodległości na sobotę 11 listopada.

📢 Tak kibicowaliście Radomiakowi w meczu z Legią. Zobaczcie nowe zdjęcia Radomiak Radom przegrał z Legią Warszawa, ale fani którzy przybyli na ten pojedynek z pewnością na długo go zapamiętają. Na boisku może i nie działo się zbyt wiele, ale zupełnie inna atmosfera towarzyszyła fanom na trybunach. Oto galeria numer dwa! 📢 Mistrzowie Agro 2023. Wspaniała gala ogólnopolska na Zamku Królewskim w Warszawie. Tak prezentowali się zwycięzcy ze Świętokrzyskiego W sobotę, 4 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się ogólnopolska gala finałowa jednego z największych i najbardziej prestiżowych plebiscytów doceniających pracę rolników, sołtysów, Kół Gospodyń Wiejskich i całych społeczności wiejskich i lokalnych - Mistrzowie Agro 2023. Podczas ogólnopolskiego finału wręczono statuetki oraz dyplomy zwycięzcom wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Nie mogło zabraknąć laureatów z województwa świętokrzyskiego. Kto był? Zobaczcie.

📢 Wieżowce i zielone osiedle na ponad 900 mieszkań powstaną na terenach przy ulicy Mielczarskiego w Kielcach. Zobacz wizualizacje Nowa inwestycja mieszkaniowa ma szanse powstać w centrum Kielc. Nowy Czarnów dostał zielone światło od Rady Miasta Kielc. Na terenach przy ulicy Mielczarskiego przewidziane jest zielone osiedle, w którym może powstać ponad 900 mieszkań. 📢 Wielkie zmiany w żywieniu pacjentów sandomierskiego szpitala. Jest dużo nowości. Zobacz zdjęcia i film Pięć posiłków dziennie, dieta uzależniona i dostosowana do stanu zdrowia pacjenta i zaleceń lekarza, więcej warzyw i owoców - to najważniejsze założenia nowego programu żywieniowego, jaki od niedawna stosowany jest w Specjalistycznym Szpitalu Ducha Świętego w Sandomierzu. Wszystko za sprawą programu pilotażowego „Dobry posiłek w szpitalu”, jakim zostali objęci pacjenci sandomierskiej lecznicy.

📢 Stypendia wójta gminy Dwikozy dla najzdolniejszych uczniów z terenu gminy. Zobacz zdjęcia Siedmioro uczniów z terenu gminy Dwikozy otrzymało stypendium Marka Łukaszka wójta gminy Dwikozy za wyniki w nauce, sukcesy sportowe oraz taneczne, osiągnięte w roku szkolnym 2022/2023. Stypendium wójta to forma wyrażenia uznania dla uczniów odnoszących sukcesy w nauce, sporcie lub osiągnięcia artystyczne, a także za ofiarną - szlachetną postawę wobec innych osób.

📢 Klub Płetwonurków MANTA z Nowej Dęby świętuje 10-lecie. Z tej okazji jest ciekawa wystawa W sali kameralnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie oglądać można wystawę fotograficzną przygotowaną z okazji 10-lecia Klubu Płetwonurków "MANTA" z Nowej Dęby. 📢 Mnóstwo grzybów w świętokrzyskich lasach. Gdzie zbierać? Są gąski, rydze, opieńki, podgrzybki. Oto Wasze listopadowe zbiory Mamy już listopad, a w świętokrzyskich lasach wciąż jest wiele grzybów! Gdzie je zbierać? Zobaczcie zbiory grzybiarzy, którzy pokazali w sieci zdjęcia pełnych koszyków. W naszych lasach są gąski, rydze, borowiki i opieńki. Zobaczcie zdjęcia z ostatnich dni - soboty, niedzieli i poniedziałku - 3, 4, 5 i 6 listopada 2023.

📢 Bawią do łez! Oto najlepsze hity z kartkówek i sprawdzianów. Zobacz, jakie pomysły mają uczniowie i nauczyciele Minęły dwa miesiące od rozpoczęcia roku, uczniowie mierzą się z szarą, szkolną rzeczywistością. Prace domowe, odpytywanie, a przede wszystkim - znienawidzone, niezapowiedziane kartkówki. Kto z nas ich nie pamięta? Niektórzy uczniowie, zamiast wykazać się wiedzą, próbują rozbawić nauczycieli, a często nawet proszą o wyższą ocenę. Jak im to wychodzi? Co na to nauczyciele? Zobaczcie najśmieszniejsze hity z kartkówek i sprawdzianów.

📢 Joanna Opozda urządziła stylowe poddasze w nowym domu. Tak wypoczywa aktorka Na początku października Joanna Opozda pochwaliła się na Instagramie wspaniałą nowiną. Pochodząca z Buka-Zdroju aktorka przeprowadziła się do swojego nowego domu, którego wykończeniem zajmowała się od wielu miesięcy. Teraz gwiazda pokazała, jak zaaranżowała poddasze z wypoczynkiem. To tutaj relaksuje się i w spokoju może oddać się czytaniu książek. Fani od razu zapytali o Remigliusza Mroza, pisarza z którym już od dawna łączą Asię. Zobaczcie, w jakich luksusach mieszka i żyje Joanna Opozda wraz z synkiem Vincentem.

📢 IV Nocny Maraton Pływacki w Staszowie. Pływając uczcili 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości W nocy z 4 na 5 listopada na pływalni Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie miał miejsce IV Nocny Maraton Pływacki dla uczczenia 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

📢 Artur z "Rolnik szuka żony 10" dokonał wyboru! Sara to ideał, a co z Olą? I stało się! Mamy pierwszą parę dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony". Artur z Krawcowizny na Mazowszu podjął decyzję. Podziękował Oli z Siedlec za udział w programie. Tym samym na gospodarstwie została tylko Sara, 23-latka z Warszawy. Czy razem stworzą parę idealną?

📢 Wielkie emocje i wysoki poziom walk w muaythai i MMA na gali Klincz Fight Night III w Targach Kielce. Była też sportowa walka rycerska Komplet kibiców, świetna organizacja i walki na wysokim poziomie - tak najkrócej można podsumować galę Klincz Fight Night lll, która w sobotni wieczór odbyła się Centrum Kongresowym Targów Kielce. Jednym z patronów medialnych tego wydarzenia było "Echo Dnia". 📢 Zjawiskowa zorza polarna nad Tarnobrzegiem i okolicą. Widzieliście "płonące niebo"? Zobaczcie zdjęcia Czerwona łuna widoczna przez kilka minut na niebie - taki widok w niedzielę, 5 listopada około godziny 18.30 zadziwił mieszkańców Podkarpacia. Później "czerwone niebo" znów przesłoniły chmury. Niektórym udało się sfotografować to niecodzienne zjawisko. Macie zdjęcia?

📢 Zorza polarna na świętokrzyskim niebie. Niesamowite widoki w obiektywie czytelników Zorzę polarną można było zobaczyć w niedzielny wieczór 5 listopada na niebie w Świętokrzyskiem, wszędzie tam gdzie nieba nie przykrywały chmury. Niezwykłą obserwację uwiecznił Kamil Garstka, łowca burz i pasjonat nocnego nieba. Są też zdjęcia od czytelników. 📢 Byłeś na meczu PKO Ekstraklasy pomiędzy Radomiakiem Radom, a Legią Warszawa? Znajdź się na zdjęciach! Piłkarze Radomiaka Radom w niedziele podejmowali Legię Warszawa. Oto, jak swoich fanów dopingowali kibice Zielonych oraz stołecznego klubu. Znajdź się na zdjęciach. 📢 Kibice Stali Stalowa Wola na meczu z Radunią Stężyca. Zobacz zdjęcia trybun Frekwencja była niższa niż w poprzednich meczach rozgrywanych w Stalowej Woli, ale sporo osób, mimo deszczowej aury i zimna obejrzało niedzielny mecz Stali Stalowa Wola z Radunią Stężyca. Niestety, dla kibiców "Stalówki" to nie było szczęśliwe popołudnie - gospodarze przegrali 1:2.

📢 Byłeś na meczu KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski – Karpaty Krosno w 3 Lidze? Szukaj się na zdjęciach Sporo kibiców w niedzielę, 5 listopada na Stadionie Miejskim przy Świętokrzyskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim oglądało wygraną 5:1 KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski z Karpatami Krosno. Byłeś? Szukaj się na zdjęciach 📢 Targ w Wierzbicy w niedzielę przyciągnął tłumy. Można było skompletować garderobę na zimę, ale i wyposażyć dom. Wybór towarów olbrzymi Zimowe kurtki, buty i czapki cieszyły się wzięciem wśród klientów, którzy w niedzielę odwiedzili targ w Wierzbicy pod Radomiem. Ale powodzeniem cieszyły się też stoiska z owocami i warzywami. Byli też chętni na zakup firan, mebli, czy dywanów. Jak co tydzień do Wierzbicy na zakupy przyjechali mieszkańcy okolicznych miejscowości, ale też Radomia, czy powiatu szydłowieckiego.

📢 Mateusz Big Boy Borkowski, gwiazda programu "Gogglebox. Przed telewizorem" i inne znane osoby na Gali Klincz Fight Night lll w Kielcach Na gali Klincz Fight Night lll w Centrum Kongresowym Targów Kielce, która odbyła się w sobotę, 4 listopada, był komplet kibiców. Wśród nich znane osoby, między innymi Mateusz Big Boy Borkowski z Kielc, gwiazda programu "Gogglebox. Przed telewizorem", który ciekawe walki oglądał z narzeczoną Kingą. 📢 Gala Klincz Fight Night lll. W Centrum Kongresowym Targów Kielce był komplet kibiców. Byliście? Szukajcie się na zdjęciach Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się Gala Klincz Fight Night lll w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Obejrzał ją komplet kibiców. -Bardzo się cieszę, że tyle osób przyszło na naszą galę. Atmosfera była super i do tego ogromne emocje - mówił Rafał Maciaszek, właściciel klubu Klincz Kielce. A jednym z patronów medialnych tego wydarzenia było Echo Dnia.

📢 Mnóstwo ludzi na giełdzie w Sandomierzu. Polowali na okazje. Zobacz zdjęcia W sobotę, 4 listopada na giełdzie w Sandomierzu panował spory ruch. Klienci polowali przede wszystkim na tanie okazje; kupowali między innymi świeże owoce i warzywa, ale też ciepłą odzież i meble do domu. Zobaczcie zdjęcia z porannego handlowania. 📢 Rekord Guinnessa pobity w Tarnobrzegu! Łukasz Szpunar spędził w lodzie ponad 4 godziny! Zobacz zdjęcia z ostatnich chwil Cztery godziny i dwie minuty - tyle stał obsypany kostkami lodu Łukasz Szpunar, mors z Tarnobrzega. Ten niesamowity nowy rekord Guinnessa padł w sobotę, 4 listopada nad Jeziorem Tarnobrzeskim podczas Wielkiego Święta Morsowania. Poprzedni wynosił "zaledwie" trzy godziny i 11 minut. 📢 Tarnobrzeg. Inauguracja sezonu morsowego 2023/2024 kąpielą w Jeziorze Tarnobrzeskim. Są morsy z całego kraju - zobacz zdjęcia i wideo Kwadrans po godzinie 12, w sobotę 4 listopada kilkuset amatorów morsowania weszło do Jeziora Tarnobrzeskiego, inaugurując sezon morsowy 2023/2024. W wydarzeniu udział wzięły foczki i morsy z Tarnobrzega z różnych zakątków Polski, między innymi z Sandomierza, Stalowej Woli, Sopotu, Pionek, Ostrowca Świętokrzyskiego, Kazimierzy Wielkiej, Buska - Zdroju czy Dębicy.

📢 Jezioro Aniołów w Tarnobrzegu powróciło! Setki osób wykąpało się w Jeziorze Tarnobrzeskim o wschodzie słońca. Zobacz zdjęcia Kilkaset ubranych na biało osób, w sobotę 4 listopada o godzinie 6.29, wraz ze wschodem słońca trzymając się za ręce weszło do Jeziora Tarnobrzeskiego. Inaugurując druga edycję charytatywnej akcji Jezioro Aniołów, podczas której zbierane są pieniądze na dokończenie budowy Hospicyjnego Domu Aniołków w Skowierzynie, w powiecie stalowowolskim. To było zarazem pierwsze wydarzenie w ramach sobotniego Wielkiego Święta Morsowania w Tarnobrzegu.

📢 Golejów zmieni się nie do poznania. Są pieniądze na rozbudowę. Znamy szczegóły inwestycji. Zobacz wideo i zdjęcia Gmina Staszów otrzymała 14 milionów złotych na realizacje trzech zadań, jedno z nich dotyczy rozbudowy zbiornika wodnego Golejów. 📢 Odznaczenia i uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Kielcach. Zobacz zdjęcia 21 nowo przyjętych funkcjonariuszy świętokrzyskiej policji złożyło ślubowanie podczas uroczystej zbiórki, jaka odbyła się w piątek w komendzie wojewódzkiej. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Kurtka puchowa na zimę 2023/2024. Oto najpiękniejsze i najmodniejsze "puchówki" Kurtka puchowa to obowiązkowy element zimowej garderoby. A jakie kolory i fasony będą królowały zimą 2023/2024? Zobaczcie najpiękniejsze modele. 📢 Wszystkich Świętych 2023 w Pińczowie. Dużo ludzi na cmentarzu W środę, 1 listopada, na cmentarz w Pińczowie przybyły tłumy ludzi. Powodem była przypadająca tego dnia Uroczystość Wszystkich Świętych, swoje zrobiła też piękna pogoda. Zobacz zdjęcia. 📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 - prześlij do konkursu zdjęcie swojego dziecka, może znaleźć się na okładce! Nagroda główna: 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, tworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Spośród maluszków i starszaków nasi Czytelnicy wybiorą dzieci, które trafią na okładki świątecznego wydania gazety. Wszystkie przesłane do 17 listopada zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku, który zostanie wydany w czwartek, 23 listopada. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł!

