Przegląd prasy (9.01.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

📢 Oto osoby poszukiwane za kradzież z włamaniem przez świętokrzyską policję. Zobacz ich nazwiska i zdjęcia Świętokrzyska policja poszukuje kilkudziesięciu osób za kradzieże z włamaniem. Niektórzy mają dodatkowo też inne zarzuty. W bazie poszukiwanych przez świętokrzyską policję złodziei są głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska.

📢 Protest przed Urzędem Wojewódzkim w Kielcach pod hasłem "Stop Bezprawiu". Zobacz, kto był Około 200 osób uczestniczyło w proteście pod hasłem "Stop Bezprawiu", który zorganizowali sympatycy Zjednoczonej Prawicy w poniedziałek, 8 stycznia o godzinie 18 pod Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach. Zobacz kto się pojawił i jak wyglądał protest.

📢 Kurtki, swetry, buty, talerze i gadżety od wojska. Te rzeczy możesz mieć za grosze Wojsko czyści magazyny i sprzedaje odzież i akcesoria w okazyjnych cenach. Są kurtki, płaszcze, swetry, obuwie, ale też talerze, torby i latarki. To prawdziwy raj dla miłośników militariów i kolekcjonerów. 📢 Nowy hotel w Solcu-Zdroju. Widać już, jak będzie wyglądać elewacja W styczniu 2024 hotel nad zalewem w Solcu-Zdroju zaczyna nabierać kształtów - pojawiły się oszklenia, widać już, jak będzie wyglądać elewacja. Zobacz zdjęcia. 📢 Mateusz Big Boy Borkowski z Kielc odkrywał Afrykę. Pokazał gorące zdjęcia z krokodylami Mateusz Borkowski, czyli słynny Big Boy z programu "Gogglebox. Przed telewizorem", pokazał gorące zdjęcia z podróżny do Afryki. Kielczanin jakiś czas temu schudł 170 kilogramów i dziś bez skrępowania pokazuje swoje smukłe ciało. Tak było też na urlopie w słonecznej Gambii, gdzie odpoczywał z narzeczoną.

📢 Tak żyje i mieszka Marcin Szczurkiewicz. Zobacz dom gwiazdy Kabaretu Skeczów Męczących. Zdjęcia Marcin Szczurkiewicz to jeden z najpopularniejszy polskich komików. Gwiazda Kabaretu Skeczów Męczących jest aktywny nie tylko na scenie oraz w telewizji, ale również w mediach społecznościowych - jego profil "Biegam i Piję" ma mnóstwo obserwujących. Jak on wygląda? Zobacz, jak żyje i mieszka na co dzień Marcin Szczurkiewicz. 📢 Kazimierskie Baseny Mineralne trzy tygodnie od otwarcia - jak funkcjonują? Siarka przyciąga tłumy W trzy tygodnie od otwarcia Kazimierskich Basenów Mineralnych obiekt zyskuje coraz większą popularność. O tym, jak odbierają go mieszkańcy i turyści mówi Robert Pleszyński, prezes Kazimierskiego Ośrodka Sportowego.

📢 Orszak Trzech Króli we Włoszczowie. Tłumy wiernych mimo deszczu i radosne kolędowanie ulicami miasta. Zobaczcie nowe zdjęcia W uroczystość Objawienia Pańskiego ulicami Włoszczowy przeszedł Orszak Trzech Króli. Radosne było świętowanie 6 stycznia. W koronach i pod parasolami wierni przeszli spod Domu Kultury ulicami Wiśniową, Kusocińskiego i biskupa Jaworskiego do kaplicy błogosławionego Józefa Pawłowskiego.

📢 Piękne jasełka w Czarncy. Wielkie brawa dla młodych artystów! Zobaczcie zdjęcia Ze Świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych tradycji i zwyczajów. Jednym z nich jest odgrywanie inscenizacji o narodzeniu Pana Jezusa zwanej jasełkami. W piątek, 5 stycznia, w Szkole Podstawowej imienia Stefana Czarnieckiego w Czarncy uczniowie z klas I, II i V przypomnieli wszystkim zebranym wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat, kiedy to w Betlejem narodziło się Dzieciątko Jezus. 📢 Kto zostanie wójtem gminy Samborzec w 2024 roku? Mamy listę potencjalnych kandydatów Prawdopodobnie w niedzielę, 7 kwietnia 2024 roku mieszkańcy wybiorą wójta gminy Samborzec Kto nim zostanie? Znamy już trójkę kandydatów. O stanowisko chcą walczyć dwie kobiety i jeden mężczyzna. 📢 Diecezjalne Spotkanie Rodzin w Ożarowie. Była uroczysta msza święta i piękne spotkanie W niedzielę, 7 stycznia w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Królowej Rodzin w Ożarowie odbyło się Diecezjalne Spotkanie Rodzin. W uroczystym nabożeństwie i spotkaniu uczestniczyło mnóstwo osób.

📢 Orszak Trzech Króli i wspólne kolędowanie w Czyżowie Szlacheckim, w gminie Zawichost. Piękna uroczystość W Czyżowie Szlacheckim odbyła się kolejna edycja Orszaku Trzech Króli, która zgromadziła tłumy mieszkańców i gości z okolicznych miejscowości. 📢 PKO Ekstraklasa. Piłkarze Korony Kielce wznowili treningi. Pierwsze zajęcia odbyły się pod balonem w Bilczy. Było na nich 24 zawodników W poniedziałek, 8 stycznia, piłkarze Korony Kielce wznowili treningi po urlopowej przerwie i zaczęli przygotowania do rundy wiosennej. Na pierwszych zajęciach sztab szkoleniowy na czele z Kamilem Kuzerą miał do dyspozycji 24 zawodników. W tym gronie był nowy piłkarz Marcel Pięczek, pozyskany z Puszczy Niepołomice.

📢 Rekordowe mrozy tej zimy w Świętokrzyskiem! Temperatura spadnie do minus 24 stopni. Są ostrzeżenia dla regionu. Jak długo będzie mroźno? To będą najzimniejsze noce i dni zimy 2023/2024. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla województwa świętokrzyskiego. Temperatura spadnie nawet do minus 24 stopni Celsjusza!

📢 Z Dawidem "Cyganem" Kosteckim przed laty kierował grupą przestępczą. "Łowcy głów" dorwali Krzysztofa K. w Czarnogórze, gdzie udawał Słoweńca 38-letni Krzysztof K. z Rzeszowa poszukiwany listem gończym oraz europejskim nakazem aresztowania wydanym przed Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, przed wymiarem sprawiedliwości ukrywał się od ponad trzech lat. Przed laty wspólnie z nieżyjącym dziś znanym bokserem Dawidem "Cyganem" Kosteckim z Rzeszowa oraz Michałem O. z Niska, założył i współkierował kilkunastoosobową zorganizowaną grupą przestępczą, zajmującą się między innymi kupnem oraz legalizacją kradzionych luksusowych samochodów i wyłudzaniem podatku VAT.

📢 Wielkie kontrowersje po Sylwestrze Elżbiety Czabator z "Rolnik szuka żony" i Józefa Raciniewskiego z "Sanatorium miłości" w Skarżysku Nie milkną echa Sylwestra spędzonego w hotelu Promień w Skarżysku - Kamiennej przez gwiazdę ósmej edycji programu „Rolnik szuka żony” - pochodzącą spod Końskich, Elżbietę Czabator i Józefa Raciniewskiego z Wałbrzycha, czyli Króla Turnusu piątej edycji "Sanatorium miłości". Chociaż uczestnicy miłosnych programów od razu zaznaczyli, że są tylko parą znajomych to internet pęka w szwach od domysłów, czy jednak łączy ich coś więcej. Teraz głos w sprawie zabrała sama Elżbieta, która nie szczędziła gorzkich słów. Zobaczcie!

📢 Pożar domu w Suchedniowie. Słup dymu widoczny był z daleka Osiem zastępów straży walczyło z pożarem, jaki wybuchł w poniedziałek w Suchedniowie. Płonęło poddasze domu. Wzbijający się w niebo słup ciemnego dymu widoczny był z daleka. 📢 Andrzej Piaseczny świętował urodziny z mamą Alicją. Razem mają 139 lat! Wspólne świętowanie urodzin Andrzeja Piasecznego i jego mamy Alicji to piękna tradycja. Urodzinowy tort dzielili i tym razem, a fani pośpieszyli z najlepszymi życzeniami. 📢 Poważny wypadek na drodze krajowej nr 77 w Zadąbrowiu. Autokar najechał na tira [ZDJĘCIA] Cztery osoby trafiły do szpitali w Rzeszowie, Jarosławiu i Przemyślu w wyniku zderzenia autokaru z naczepą tira na drodze krajowej nr 77 w Zadąbrowiu. Do wypadku doszło w poniedziałek około godziny 13 na pasie w kierunku Przemyśla.

📢 Pasażerowie o nowym dworcu PKP w Kielcach. Brakuje gastronomii, ławek i punktualnych pociągów. Zobaczcie film W związku z faktem, że nasze linie telefoniczne i skrzynki mailowe zapełnione są ostatnio skargami mieszkańców i podróżnych na temat funkcjonalności wyremontowanego dworca PKP w Kielcach, postanowiliśmy udać się na miejsce i sprawdzić jak wygląda organizacja obiektu. Wśród zgłaszanych przez naszych Czytelników problemów dominowały: brak miejsc siedzących oraz brak chociażby najprostszego automatu z wodą, kawą bądź paluszkami. Co jeszcze budzi niezadowolenie podróżnych? Zobaczcie film.

📢 Wioletta Krzyżanowska nowym Mazowieckim Kuratorem Oświaty. Zastąpiła na tym stanowisku radomiankę Aurelię Michałowską W poniedziałek, 8 stycznia wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski wręczył powołanie pełniącej obowiązki Mazowieckiej Kurator Oświaty Wioletcie Krzyżanowskiej. Zastąpiła ona na tym stanowisku radomiankę Aurelię Michałowską, która pełniła tę funkcję przez blisko osiem lat.

📢 Pierwszy trening Siarki Tarnobrzeg w 2024 roku. Przygotowania do rundy wiosennej w trzeciej lidze rozpoczęte. Zobacz zdjęcia W poniedziałek 8 stycznia Siarka Tarnobrzeg odbyła pierwszy trening w 2024 i zainaugurowała tym samym przygotowania do rundy wiosennej w grupie czwartej trzeciej ligi. Zobacz zdjęcia. 📢 Bawią do łez! Oto najlepsze hity z kartkówek i sprawdzianów. Zobacz, jakie pomysły mają uczniowie i nauczyciele Pierwszy semestr nauki w roku szkolnym 2023/24 dobiega końca, uczniowie mierzą się z szarą, szkolną rzeczywistością. Prace domowe, odpytywanie, a przede wszystkim - znienawidzone, niezapowiedziane kartkówki. Kto z nas ich nie pamięta? Niektórzy uczniowie, zamiast wykazać się wiedzą, próbują rozbawić nauczycieli, a często nawet proszą o wyższą ocenę. Jak im to wychodzi? Co na to nauczyciele? Zobaczcie najśmieszniejsze hity z kartkówek i sprawdzianów.

📢 Koło Gospodyń Wiejskich w Krzczonowie świętowało jubileusz 15-lecia. Były życzenia, podziękowania i dobra zabawa. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 6 stycznia Koło Gospodyń Wiejskich w Krzczonowie (gmina Opatowiec) świętowało jubileusz 15-lecia 📢 Talant Dujszebajew już 10 lat pracuje w Kielcach. Tak się zmieniał trener Industrii Kielce, jeden z najlepszych szkoleniowców na świecie Dokładnie 10 lat temu, 8 stycznia 2014 roku, Talant Dujszebajew został trenerem kieleckiego klubu. Pod jego wodza drużyna odniosła mnóstwo sukcesów, a największym było wygranie Ligi Mistrzów. W zespole Industrii Kielce grają też dwaj synowie znanego szkoleniowca - Alex i Dani. A trener Dujszebajew i jego najbliżsi podkreślają, że w Kielcach czują się bardzo dobrze.

📢 W Sędziszowie BMW zderzyło się z renault. Jedna osoba w szpitalu Na ulicy Kieleckiej w Sędziszowie w powiecie jędrzejowskim doszło w poniedziałkowe przedpołudnie do wypadku, w którym ucierpiała jedna osoba.

📢 Ciepielów uroczyście świętował odzyskanie praw miejskich. Była uroczysta sesja Rady Miasta i odsłonięcie tablicy. Zobacz zdjęcia Ciepielów uroczyście świętował swoje odrodzenie jako miasto. Po ponad 150 latach od utraty praw miejskich w wyniku nakazu carskiego, Ciepielów znów może nosić ten tytuł, co oficjalnie uczciła pierwsza sesja Rady Miejskiej. W wydarzeniu udział wzięli parlamentarzyści Ziemi Radomskiej, liczni przedstawiciele innych samorządów, a także oczywiście mieszkańcy miasta. 📢 Wyjątkowe morsowanie w zalewie Borki w Radomiu. Wieczorem z pochodniami i przy ogniskach. Była świetna atmosfera i dobra zabawa Takie morsowanie to my rozumiemy! W sobotę, 6 grudnia Radomskie Morsy przy minusowej temperaturze weszły do lodowatej wody przy blasku pochodni. Później było też wspólne ognisko na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Było mnóstwo miłośników morsowania. Tylu zalew w tym sezonie jeszcze nie widział!

📢 Aldona Orman zawsze piękna i zawsze kusząca. Tak wyglądała ponad 20 lat temu polska Sharon Stone Jak zmieniała się pochodząca z Końskich aktorka Aldona Orman? Zawsze słynęła z urody, chętnie pozowała do zdjęć i nierzadko porównywana była do hollywoodzkich gwiazd. Była nawet nazywana polską Sharon Stone. Pamiętacie, jak wyglądała 20 lat temu? Zmieniła się? 📢 Jest praca w Świętokrzyskiem. Sprawdź oferty z najwyższymi zarobkami W województwie świętokrzyskim można znaleźć oferty pracy z dobrymi zarobkami. Prezentujemy oferty pracy, które dostępne są w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach. Ułożyliśmy je rosnąco. Wybraliśmy te oferty, w których można zarobić przynajmniej 6 tysięcy złotych.

📢 Blanka Świercz z "Rolnik szuka żony" zamieściła zdjęcia z Arturem i zaskoczyła wyznaniem o programie: "Wygrałam więcej niż mogłam chcieć" Blanka Świercz z Szydłowca wzięła udział w dziesiątej edycji popularnego programu "Rolnik szuka żony". Napisała list do Artura z Mazowsza i na tyle zainteresowała go swoją osobą, że zaprosił ją wraz z innymi dwoma kandydatkami do swojego gospodarstwa. Niestety nie była im pisana wspólna przyszłość. Na koniec 2023 roku Blanka na swoim Instagramie zamieściła zaskakujący wpis, w którym podsumowała swój udział w programie. Jak się okazuje zmieniło to wiele w jej życiu.

📢 Blanka z "Rolnik szuka żony" dosadnie o swoim związku z Arturem. Tym wpisem ucina wszelkie spekulacje Blanka Świercz z Szydłowca po udziale w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" zyskała spore grono fanów. Chętnie dzieli się z nimi wydarzeniami ze swojego życia. Na początku nowego roku postanowiła odpowiedzieć na pytania swoich fanów. Wielu już od dłuższego czasu spekulowało o jej rzekomym związku z Arturem z Mazowsza, do którego napisała list w programie i który odrzucił ją i jako pierwszą odesłał ze swojego gospodarstwa. Teraz Blanka zdradziła, czy ich domysły są prawdziwe. 📢 Oto jak mieszka i żyje na co dzień Andrzej Piaseczny. Posiadłość artysty w Górach Świętokrzyskich robi ogromne wrażenie! Andrzej Piaseczny wypoczywa i regeneruje siły w swojej pięknej posiadłości u podnóża Gór Świętokrzyskich. Drewniany, stylowy dom robi wrażenie. Znany piosenkarz chętnie dzieli się z fanami zdjęciami i filmikami, na których pokazuje, jak mieszka i żyje na co dzień. W galerii prezentujemy, jak wygląda wiejska posiadłość i dom Andrzeja Piasecznego w Górach Świętokrzyskich.

📢 Najlepszy ginekolog w Świętokrzyskiem. Oto lekarze polecani przez pacjentki. Sprawdź ranking specjalistów Najlepszy ginekolog w Świętokrzyskiem. Wybór często jest trudny dla wielu pań. Od lekarza tej specjalizacji najczęściej oczekujemy poświęcenia nam czasu i uwagi. Liczy się profesjonalizm i kultura osobista. Zastanawiasz się do kogo umówić wizytę? Zazwyczaj o poradę w kwestii polecenia lekarza pytamy znajomych. Teraz my zrobiliśmy to za Was. Oto lekarze ginekolodzy, których polecają ich pacjentki w serwisie ZnanyLekarz.pl. Przejdź do galerii i zobacz zestawienie. 📢 Ajax Radom został klubem partnerskim ekstraklasowej Puszczy Niepołomice. Był sparing i wizyta z rodzicami. Zobacz zdjęcia Wizyta młodych piłkarzy radomskiego klubu, trenerów i rodziców w Niepołomicach nie była przypadkowa. Kuźnia Talentów Ajax Radom została partnerskim klubem ekstraklasowej Puszczy Niepołomice. 📢 Mężczyźni o tych imionach to najlepsi mężowie. Są opiekuńczy, troskliwi, odpowiedzialni. To świetni kandydaci na ojców Mężczyźni o tych imionach to najlepsi mężowie. Często mówi się, że konkretne imię odpowiada za nasze cechy charakteru. W naszym zestawieniu przygotowaliśmy te męski imiona, które noszą najbardziej odpowiedzialni, mądrzy i opiekuńczy panowie - czyli najlepsi mężowie i kandydaci do tej roli. Sprawdźcie!

📢 Jasełkowe opowieści w koneckiej kolegiacie. Zespół aktorski tworzyła młodzież ze szkoły w Stadnickiej Woli. Zobacz zdjęcia Wielkie brawa otrzymali młodzi aktorzy, którzy w niedzielne popołudnie wystąpili w kolegiacie pod wezwaniem świętego Mikołaja w jasełkach. Jasełkową grupę tworzyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Stadnickiej Woli i jeden uczeń z koneckiej „jedynki". Spektakl powstał pod opieką pani katechetki Iwony Łyczek.

📢 Zawalił się balon Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli! Odpadło zadaszenie, zobaczcie zdjęcia Zawalił się balon przy Podkarpackim Centrum Piłki Nożnej w Talowej Woli. Na skutek uszkodzenia powłoki pneumatycznej hali doszło do odpadnięcia zadaszenia. Obok znajduje się stadion drugoligowej Stali. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Zobacz najnowsze oferty pracy w Radomiu i powiecie radomskim. Kogo poszukują pracodawcy i ile dają zarobić? Sprawdź listę ofert W Radomiu i powiecie radomskim są zróżnicowane oferty pracy oferujące zarobki na rozmaitym poziomie. Prezentujemy oferty pracy, które dostępne są w styczniu 2024 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu. Zobacz, jacy pracownicy są poszukiwani oraz wymagania i proponowane wynagrodzenie.

📢 Fantastyczny koncert Małej Armii Janosika w Stalowej Woli w uroczystość Objawienia Pańskiego. Zobacz zdjęcia Szacunkowo nawet ponad sześć tysięcy osób w sobotę 6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego, obejrzało koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Małej Armii Janosika, zorganizowany w Bazylice Konkatedralnej pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. Koncert był transmitowany na antenie Telewizji Trwam. 📢 Orszak Trzech Króli w Koniemłotach. Msza święta i wspólne śpiewanie kolęd Tradycyjnie, jak co roku taki i tym razem do parafii w Koniemłotach dotarł Orszak Trzech Króli. Mieszkańcy maszerowali spod szkoły do kościoła by oddać pokłon Dzieciątku Jezus.

📢 Samochody na giełdzie w Miedzianej Górze. Mimo zimowej pogody zaprezentowano ciekawe modele. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 7 stycznia, pogoda nie sprzyjała sprzedającym ani kupującym na giełdzie w Miedzianej Górze. Niska temperatura oraz śnieg sprawiły, że handlujących autami było bardzo niewielu, ale zaprezentowali ciekawe modele. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Zima opanowała giełdę w Miedzianej Górze! Zobaczcie na zdjęciach, co się działo w niedzielę, 7 stycznia W niedzielę, 7 stycznia, giełdę w Miedzianej Górze opanowała zima. Mróz oraz śnieg ograniczyły handel, choć pojawili się tu najwytrwalsi sprzedający i kupujący. Zobaczcie zdjęcia. 📢 W Złotej kierowca zostawił rozbity samochód i uciekł. Szuka go policja. Zobacz zdjęcia Krótko przed godziną 1 w nocy z soboty na niedzielę służby ratunkowe powiatu sandomierskiego dostały sygnał o kraksie w miejscowości Złota w powiecie sandomierskim. Kierowca pozostawił rozbity samochód.

📢 Piękne Misterium Bożonarodzeniowe „Niekoniecznie jasełka" zostało wystawione w parafii świętego Stanisława w Tumlinie. Zobacz zdjęcia W parafii świętego Stanisława w Tumlinie w Uroczystość Objawienia Pańskiego wystawione zostało Misterium Bożonarodzeniowe „Niekoniecznie jasełka”. Parafianie razem z wikariuszem - księdzem Konradem Wójcikiem po raz kolejny przygotowali wspaniałe przedstawienie. Po nim odbyło się wspólne kolędowanie. 📢 Piotr Salata z Końskich zachwycił jurorów „The Voice Senior”. Wszyscy chcieli go mieć w swej drużynie W sobotni wieczór, 6 stycznia w telewizyjnej dwójce cała Polska zobaczyła konecczanina Piotra Salatę. Wokalista zaśpiewał, a trenerzy… nie kryli zachwytu. Pierwszy odcinek „The Voice Senior” należał do konecczanina.

📢 Studniówka 2024 w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Radomiu. Uroczysty polonez i część oficjalna. Zobacz zdjęcia i wideo Studniówkę w Katolickim Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri zgodnie z tradycją zainaugurowała msza święta. Następnie młodzież udała się do restauracji Martimo i tam odbyła się zabawa. Zobacz pierwszy taniec, a więc poloneza w wykonaniu uczniów z popularnego "Katolika".

📢 Orszak Trzech Króli po raz pierwszy przeszedł przez Stromiec. Dopisała frekwencja i humory. Zobacz zdjęcia W sobotę, 6 stycznia po raz pierwszy ulicami Stromca w powiecie białobrzeskim przeszedł Orszak Trzech Króli. Mieszkańcy wyruszyli w barwnym korowodzie spod pomnika 100-lecia Bitwy Warszawskiej i przeszła pod miejscowy Dom Kultury. 📢 Orszak Trzech Króli 2024 w Wodzisławiu. Kolorowy korowód przeszedł ulicami miasta. Pyszny poczęstunek, piękne zwierzęta i konkurs Ulicami Wodzisławia już po raz szósty przeszedł tradycyjny Orszak Trzech Króli. 6 stycznia, w sobotę, w uroczystość Objawienia Pańskiego w Wodzisławiu uczczono to święto pod hasłem "W jasełkach leży!". Z tej okazji na mieszkańców czekało wiele atrakcji. 📢 Piękny polonez i podziękowania na studniówce Zespołu Szkół w Iłży. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 6 stycznia odbyły się kolejne studniówki 2024 w regionie radomskim. Wśród maturzystów, którzy bawili tego dnia znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych imienia Stanisława Staszica w Iłży. Młodzież przygotowała pięknego poloneza. Były też wzruszające podziękowania oraz wręczenie kwiatów. Zobacz zdjęcia.

📢 Niezwykły Orszak Trzech Króli 2024 przeszedł w Koprzywnicy. Były żywe zwierzęta, występy dzieci i słodki poczęstunek Niezwykły Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Koprzywnicy. Do orszaku na trasie dołączyli druhowie ochotniczej straży pożarnej, panie sołtyski, burmistrz i mieszkańcy. Przy szopce były żywe zwierzęta a przepiękną pastorałkę zaśpiewały dzieci z miejscowej szkoły.

📢 Wspaniały Orszak Trzech Króli w Zwoleniu. Barwnym korowodem przeszły setki mieszkańców. Zobacz zdjęcia Pod hasłem "W Jasełkach leży" w sobotę, 6 stycznia ulicami Zwolenia przeszedł po raz siódmy Orszak Trzech Króli. Wzięło w nim udział kilkaset osób. Tradycyjnie już, odbyły się inscenizacje w wykonaniu uczniów szkół średnich 📢 Orszak Trzech Króli 2024 w Starachowicach. Mimo deszczu było mnóstwo ludzi. Szedł też prezydent Marek Materek. Zobaczcie nowe zdjęcia Deszczowa pogoda nie odstraszyła uczestników tradycyjnego Orszaku Trzech Króli, który w sobotę 6 stycznia przeszedł ulicami Starachowic. Barwne korony, wspólny śpiew i kolorowy orszak z flagami to tradycyjne elementy tej uroczystości.

📢 Wspaniały Orszak Trzech Króli w Kielcach. Tłumy przeszły z ulicy Sienkiewicza do katedry śpiewając kolędy. Był biskup Marian Florczyk W Uroczystość Objawienia Pańskiego - w sobotę, 6 stycznia, ulicami Kielc przeszedł piękny Orszak Trzech Króli. Na czele szli ksiądz biskup Marian Florczyk oraz raz osoby, które wcieliły się w postaci Trzech Króli - Dariusz Wątroba, Zbigniew Kowalski i Zenon Człeczyński. W orszaku, mimo deszczowej pogody uczestniczyły tłumy wiernych. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Orszak Trzech Króli w Nowej Dębie. Wspólne kolędowanie wiernych z dwóch parafii. Zobaczcie zdjęcia Na Placu majora Jana Gryczmana w Nowej Dębie wierni z obu nowodębskich parafii - Podwyższenia Krzyża Świętego oraz Matki Bożej Królowej Polski, w uroczystość Objawienia Pańskiego spotkali się na wspólnym kolędowaniu. Trzej Królowie złożyli też dary nowonarodzonemu Jezusowi w szopce betlejemskiej.

📢 Po raz pierwszy ulicami Morawicy przeszedł Orszak Trzech Króli. Piękne stroje, wspólne kolędowanie i modlitwa Po raz pierwszy, ulicami Morawicy przeszedł Orszak Trzech Króli. Uroczysty pochód zachwycał kolorowymi strojami, pięknym śpiewem kolęd i wspólną modlitwą. 📢 Orszak Trzech Króli 2024 w Samsonowie. Zachwycające stroje i rekwizyty! Było mnóstwo wiernych Już po raz 7. ulicami Samsonowa w gminie Zagnańsk przeszedł tradycyjny Orszak Trzech Króli. Tematem głównym tegorocznego Orszaku były jasełka. Wyjątkowa oprawa, wspaniałe kreacje i rekwizyty zachwyciły wszystkich. W uroczystości wzięło udział mnóstwo wiernych i gości. Zobaczcie. 📢 Orszak Trzech Króli w Tarnobrzegu. Tłumy wiernych mimo deszczu i radosne kolędowanie na Rynku. Zobacz zdjęcia W uroczystość Objawienia Pańskiego ulicami Tarnobrzega przeszedł Orszak Trzech Króli. Barwne korowody z największych parafii spotkały się w południe na Placu Bartosza Głowackiego, gdzie Mędrcy ze Wschodu oddali pokłon Świętej Rodzinie. W radosnym kolędowaniu nie przeszkodził deszcz. Atrakcją wydarzenia była szopka ze zwierzętami i jasełkowy występ uczniów szkoły katolickiej. Mieszkańcy szczodrze wspierali charytatywne akcje.

📢 Orszak Trzech Króli 2024 zachwycił na ulicach Pierzchnicy. Było wspólne kolędowanie i żywa szopka Po raz kolejny, ulicami Pierzchnicy przeszedł wyjątkowy Orszak Trzech Króli. Były wspaniałe stroje, trzech Mędrców, wspólne kolędowanie i złożenie pokłonu nowonarodzonemu Jezusowi w szopce przy kościele. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Studniówka 2024 w VI Liceum imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Zobacz nowe zdjęcia z fantastycznej zabawy W piątek, 5 stycznia rozpoczęły się pierwsze studniówki 2024 w regionie radomskim. Wspaniałą zabawę mieli uczniowie z VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Było oczywiście piękny polonez, a potem szampańska zabawa. Zobacz nowe zdjęcia z balu maturalnego uczniów "Kochanowskiego".

📢 Mister Studniówki 2024 w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia kandydatów Wybory Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najprzystojniejszego uczestnika tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Mistera Studniówki 2024, ale Wicemisterów. Poznajcie kandydatów i zagłosujcie na faworyta.

📢 Studniówka 2024 w VI Liceum imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Wspaniała zabawa Hotelu Rubin w Kiełbowie Starym 5 stycznia ruszyły pierwsze studniówki 2024 w regionie radomskim. Wśród maturzystów, którzy bawili się jako pierwsi znaleźli się uczniowie z VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. To była niesamowita zabawa.

📢 Studniówka 2024 w XI Liceum Ogólnokształcącym Stanisława Staszica w Radomiu. Wspaniała zabawa, uroczysty polonez. Zobacz zdjęcia i wideo Wspaniała zabawa uczniów XI Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica w Radomiu podczas studniówki! Piątkowa impreza w Dworku Saskim w Radomiu zainaugurowana została tradycyjnym polonezem. Zobacz wideo i zdjęcia. 📢 Te wsie w Świętokrzyskiem dawniej były miastami. Straciły jednak prawa miejskie. Nie spodziewacie się, jak ich dużo W województwie świętokrzyskim nie brakuje wsi i małych miejscowości, które kiedyś nosiły zaszczytne miano miast. Utraciły je jednak z różnych powodów, w trakcie wielu historycznych zawirowań na terenie naszego kraju. Od 1 stycznia 2024 prawa miejskie odzyskały dwie świętokrzyskie miejscowości - Gowarczów w powiecie koneckim oraz Bogoria w powiecie staszowskim. Sprawdź, jakie miejscowości nosiły niegdyś miano miast na terenie naszego regionu. Nie spodziewacie się, jak ich dużo!

📢 Studniówka 2024 VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Piękny polonez i powitanie. Zobacz zdjęcia W piątek, 5 stycznia ruszyły pierwsze studniówki 2024 w regionie radomskim. Jedną ze szkół, która przeżywa w piątek ten wyjątkowy wieczór jest VI Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Studniówkę rozpoczęły piękne powitanie i wspaniały polonez. Na studniówce obecni są prezydent Radosław Witkowski i wiceprezydent Katarzyna Kalinowska. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Świąteczno-noworoczne spotkanie działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kielcach. Było 600 osób! Gościem wicepremier Kosiniak-Kamysz W piątek, 5 stycznia w Grand Hotelu w Kielcach odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego z województwa świętokrzyskiego. Do Kielc przyjechał prezes ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i Minister Obrony Narodowej i świętokrzyski poseł, od niedawna minister rolnictwa Czesław Siekierski. Kosiniak-Kamysz dziękował wszystkim działaczom i wyborcom. Na sali było około 600 osób. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania opłatkowego działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kielcach.

📢 Oto najtańsze domy z działką w Świętokrzyskiem. Marzysz o ucieczce z bloku? Zobacz te oferty Marzysz o ucieczce z bloku, ale nie masz dość pieniędzy? Prezentujemy domy usytuowane w województwie świętokrzyskim, które kosztują mniej niż mieszkanie. Zobacz je w galerii zdjęć. 📢 Ślubowanie świętokrzyskich policjantów. Było blisko pół setki funkcjonariuszy. Zobaczcie zdjęcia 48 nowo przyjętych funkcjonariuszy świętokrzyskiej policji złożyło w czwartek ślubowanie. Uroczystość odbyła się w sali imienia „Ponurego” w gmachu komendy wojewódzkiej przy ulicy Seminaryjskiej w Kielcach.