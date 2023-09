Przegląd prasy 9.09.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wieczorna strażacka akcja ratunkowa w Nagłowicach. Mężczyzna wpadł do kanału”?

Prasówka 9.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wieczorna strażacka akcja ratunkowa w Nagłowicach. Mężczyzna wpadł do kanału Trzy zastępy straży pożarnej – dwa zawodowej i druhowie z Nagłowic – brały udział w piątek wieczorem w akcji ratunkowej na terenie gminy Nagłowice.

📢 Otwarcie zmodernizowanego dworca kolejowego w Stalowej Woli. Zobacz zdjęcia Przywrócenie historycznego piękna w połączeniu z nowoczesnością i podniesieniem standardu obsługi podróżnych – to główne cele zakończonej właśnie przebudowy dworca kolejowego Stalowa Wola – Rozwadów. Z odnowionego dworca korzystają już pierwsi podróżni. 📢 Dzieci, młodzież i dorośli pokazali swoje talenty podczas II Letniego Festiwalu Muzyki, Tańca i Teatru w Tarnobrzegu. Zobacz zdjęcia Pierwszy wrześniowy weekend w Tarnobrzegu był pełen artystycznych wrażeń. Dzieci, młodzież i dorośli pokazali swoje talenty podczas II Letniego Festiwalu Muzyki, Tańca i Teatru. Na dwudniowe wydarzenie w parku dzikowskim zaprosiło mieszkańców Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych Fram – Wozownia.

Prasówka 9.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypadek pod Chęcinami. Na miejscu lądował śmigłowiec Dwie osoby zostały ranne w wypadku, do którego doszło w piątek wieczorem w miejscowości Mosty w gminie Chęciny. Jedną do szpitala zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, drugą karetka.

📢 Wybory 2023. Lista kandydatów Trzeciej Drogi, czyli PSL i Polski 2050 do Sejmu w okręgu 33, województwie świętokrzyskim. Zobacz kim są Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 Szymona Hołowni wystartują razem w tegorocznych wyborach do parlamentu. Przypominamy, że odbędą się one 15 października. Tymczasem, prezentujemy listę kandydatów Trzeciej Drogi do Sejmu w okręgu wyborczym numer 33, obejmującym województwo świętokrzyskie. "Jedynką" Czesław Siekierski z PSL. Czy są jakieś zaskoczenia? Zobaczcie kto kandyduje - zdjęcia w galerii.

📢 Wakacje 2023 znanych ze Świętokrzyskiego, część 25. Joanna Opozda nadal w Turcji, wiele osób we Włoszczech. Zobacz zdjęcia Wakacje dla uczniów się zakończyły ale wiele osób we wrześniu też wybrało się na urlop. Tym razem czas na naszą już 25. galerię znanych ze Świętokrzyskiego, którzy wybrali się w sierpniu na wypoczynek. Dziś królują Włochy i Turcja. W Turcji przebywa znana aktorka pochodząca z Buska Joanna Opozda, kilka osób trafiło do Włoch. Zobaczcie zdjęcia z ich wakacji ale też innych znanych mieszkańców.

📢 III liga. Broń Radom pokonała Concordię Elbląg. Zobacz zdjęcia W piątkowy wieczór rozegrany został mecz 7 kolejki trzeciej ligi. Broń Radom podejmowała Concordię Elbląg. Radomski zespół wygrał i zdobył cenne punkty. 📢 Oto co mówi o Tobie pierwsza litera imienia. Zobacz jakie ma znaczenie! Każda litera alfabetu ma swoje własne i unikalne znaczenie. Co mówi o Tobie pierwsza litera imienia? Zobacz w galerii. 📢 Radomska gospodarka, przemysł i oświata na wystawie Radom Expo 2023 w Radomskim Centrum Sportu Ponad 60 radomskich firm, instytucji otoczenia biznesu oraz szkół technicznych prezentuje swoją ofertę na wystawie Radom EXPO 2023, która odbywa się hali Radomskiego Centrum Sportu. To okazja to zaprezentowania osiągnięć radomskich firm, ale też pokazanie oferty radomskiej oświaty. Dla młodych ludzi to okazja do poznania możliwości znalezienia dobrej pracy – na miejscu w Radomiu.

📢 Obchody 78. rocznicy akcji rozbicia więzienia w Radomiu. Odsłonięto tablicę upamiętniającą żołnierzy Armii Krajowej. Zobacz zdjęcia W piątek, 8 września odbyły się uroczyste obchody 78. rocznicy akcji rozbicia więzienia w Radomiu przez oddziały podziemia niepodległościowego. Wydarzenie zainaugurowała uroczysta msza święta, a następnie odbył się apel pamięci ku czci bohaterów. Odsłonięto też tablicę upamiętniającą żołnierzy Armii Krajowej.

📢 Sportowe małżeństwo Katarzyna i Piotr Grabarczyk prowadzi treningi piłki ręcznej dla dzieci w Bilczy. Opowiedzieli o misji akademii Piotr Grabarczyk wraz z żoną Katarzyną prowadzą szkółkę w Bilczy dla najmłodszych sympatyków piłki ręcznej. Byli reprezentanci Polski mają trójkę dzieci, które również uczęszczają na treningi. "Głównie z myślą o nich powstała ta akademia" – mówi były reprezentant Polski. 📢 Maturę zdawali blisko 60 lat temu! Teraz znowu zasiedli w licealnych ławach "Sikorskiego" we Włoszczowie. Zobaczcie zdjęcia To było niezwykłe i wzruszające spotkanie! W I Liceum Ogólnokształcącym imienia generała Władysława Sikorskiego we Włoszczowie spotkali się absolwenci, którzy maturę zdawali przed blisko 60 laty!

📢 Radomiak Radom wykorzystał przerwę na reprezentację i zagrał mecz towarzyski z Wisłą Płock. Zobacz zdjęcia Piłkarze Radomiaka Radom korzystając z przerwy w rozgrywkach PKO Ekstraklasy zagrali mecz sparingowy z Wisłą Płock. Obaj szkoleniowcy sprawdzili dyspozycję wszystkich podopiecznych, których mieli do dyspozycji. Pojedynek rozegrano według formuły dwa razy 60 minut. 📢 Spotkanie z Mistrzami Sportu w "Elektrowni" w Radomiu. Wśród gości wybitni sportowcy związani z naszym regionem. Zobacz zdjęcia W czwartek, 7 września w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" odbyło się wyjątkowe spotkanie z mistrzami sportu. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach kończącej się wystawy Sports Games. Goście mogli porozmawiać z wybitnymi sportowcami związanymi z Radomiem i regionem. Znaleźli się wśród nich między innymi siatkarz Robert Prygiel i zapaśnik Wlodzimierz Zawadzki. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

📢 Ogromny wybór owoców i warzyw na kieleckich bazarach. Po ile śliwki, gruszki, pomidory i ogórki? Sprawdź ceny Mnóstwo warzyw i owoców oferowano w piątek, 8 września na kieleckich bazarach. A chętnych nie brakowało. Sprawdziliśmy, jakie były ceny.

📢 Dożynki Gminy Secemin z tradycyjnymi obrzędami w wspaniałą zabawą. Zobaczcie zdjęcia Bardzo udane Dożynki Gminy Secemin odbyły się w minioną sobotę w Seceminie. W ten piękny, słoneczny dzień przybyli na nie zarówno mieszkańcy gminy Secemin, jak również mieszkańcy gmin sąsiednich. 📢 Uroczystość odpustowa w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach. Byli biskup Andrzej Kaleta i ojciec Szczepan Praśkiewicz W Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach odbyła się uroczystość odpustowa Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Mszy świętej przewodniczył biskup pomocniczy diecezji kieleckiej Andrzej Kaleta. Koncelebrował ją między innymi ojciec Szczepan Praśkiewicz, relator Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Watykanie. Uczestniczyły w niej setki wiernych.

📢 Dariusz z "Rolnik szuka żony" to najmłodszy uczestnik nowej edycji. Tak mieszka i żyje na co dzień. 27-latek już skradł serca fanek programu Zbliża się wielki dzień dla fanów programu "Rolnik szuka żony". Już w niedzielę, 17 września o godzinie 21.20 na antenie TVP 1 wyemitowany zostanie pierwszy odcinek nowego, 10. sezonu. Wśród uczestników jest 27-letni Dariusz z województwa łódzkiego, który w tym sezonie jest najmłodszy i szuka kobiety swojego życia. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Dariusz z "Rolnik szuka żony 10".

📢 31. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Targach Kielce dobiega końca. Impreza zapisze się na kartach historii. Zobaczcie zdjęcia Dobiega końca 31. edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Sztandarowa impreza Targów Kielce po raz kolejny zapisze się na kartach historii. Tegoroczny salon zajął bowiem rekordową powierzchnię 34 tysięcy metrów kwadratowych i by pomieścić wszystkich wystawców konieczne było wybudowanie tymczasowej hali. Na liście wystawców znalazło się ponad 710 firm z 35 krajów. Zobaczmy jeszcze raz zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Śliwki podbijają targ w Stalowej Woli! Oto ceny warzyw i owoców z piątku 8 września Na placu targowym w Stalowej Woli ruch w piątek, 8 września był spory. Jest dużo śliwek i pomidorów. Sprawdziliśmy, jakie były ceny warzyw i owoców. 📢 Sprzedam biznes na Podkarpaciu. Te firmy są do kupienia w regionie. Oto najnowsze oferty i ceny Szukasz pomysłu na biznes? A może warto zainwestować w już działającą i dobrze prosperującą firmę? Na portalach internetowych nie brakuje ofert osób, które z różnych przyczyn chciałyby odstąpić, za opłatą, swoje przedsiębiorstwa. Wśród ogłoszeń są też oryginalne, także z województwa podkarpackiego. Można zostać właścicielem hotelu, piekarni, salonu beauty, firmy produkującej elementy betonowe czy... parku dinozaurów. Zobacz najciekawsze oferty z regionu publikowane w serwisach internetowych specjalizujących się w pośrednictwie sprzedaży firm z dnia 8 września 2023 roku.

📢 Anna z "Rolnik szuka żony" - tak mieszka i żyje rolniczka. Imponujące gospodarstwo! Czy znajdzie drugą połówkę w nowej edycji programu? Już niebawem na antenie TVP 1 wyemitowany zostanie premierowy odcinek nowej, dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Jedną z uczestniczek jest Anna z województwa wielkopolskiego. Rolniczka zdradziła, jakiego mężczyzny szuka oraz pokazała jak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia z gospodarstwa i domu Anny z "Rolnik szuka żony 10".

📢 Tanie mieszkania na licytacjach komorniczych w Świętokrzyskiem. Można je kupić nawet za połowę wartości! Mieszkania z licytacji komorniczych cieszą się dużym zainteresowaniem i są coraz popularniejsze wśród nabywców. Najlepszą zachętą do zakupu jest cena, gdyż mieszkania na aukcjach można mieć za ułamek ich wartości, zdarzają się takie, w których cena wywoławcza wynosi połowę wartości nieruchomości! Prezentujemy mieszkania wystawione na licytacje komornicze w Świętokrzyskiem we wrześniu 2023 roku.

📢 Sprzedam biznes w Świętokrzyskiem. Te firmy są do kupienia w regionie. Oto najnowsze oferty i ceny Szukasz pomysłu na biznes? A może warto zainwestować w już działającą i dobrze prosperującą firmę? Na portalach internetowych nie brakuje ofert osób, które z różnych przyczyn chciałyby odstąpić, za opłatą, swoje przedsiębiorstwa. Wśród ogłoszeń są też oryginalne, także z województwa świętokrzyskiego. Można zostać właścicielem stacji benzynowej, warsztatu samochodowego, restauracji, hotelu czy klubu nocnego. Zobacz najciekawsze oferty z regionu publikowane w serwisach internetowych specjalizujących się w pośrednictwie sprzedaży firm z dnia 7 września 2023 roku.

📢 Hity ze sprawdzianów na nowy rok szkolny. Najlepsze riposty dla bezczelnych uczniów. Nauczyciel też potrafi się odgryźć! Rozpoczął się kolejny rok szkolny, a więc i klasówki. Nikt ich nie lubi, a do tego niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą, wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli.

📢 Piłkarze ręczni KSZO Ostrowiec Świętokrzyski przygotowują się do sezonu. Do klubu dołączył syn Mariusza Jurasika. Zobacz kadrę zespołu KSZO Ostrowiec Świętokrzyski przygotowuje się do nowego sezonu I Ligi piłkarzy ręcznych. Podopieczni Tomasza Radowieckiego rozegrali serię sparingów, a rozgrywki zaczną 22 września. "Jestem zadowolony z okresu przygotowawczego" - komentuje trener KSZO.

📢 Weekendowe imprezy na Podkarpaciu. Gdzie warto się wybrać w dniach 8-10 września? Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. Koncert z okazji beatyfikacji rodziny Ulmów, Rozwadowski Piknik Kolejarski, Powidlaki w Krzeszowie, Święto Dyni i Pieczonego Ziemniaka, Święto Ziemnioka i Prozioka, XIII Bartnik Ziemii Sanockiej, II Festiwal Modeli Latających RC. Szczegóły w naszej galerii.

📢 Ważne oświadczenie zarządu i członków stowarzyszenia KS Vive Kielce. Potwierdzona informacja o zbyciu udziałów. W piątek konferencja prasowa W czwartek wieczorem zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia KS Vive Kielce wydali oświadczenie, dotyczące finalizacji rozmów w sprawie przyszłości klubu mistrzów Polski. W piątek o 10 w Hali Legionów rozpocznie się ważna konferencja prasowa poświęcona zmianom strukturalno - organizacyjnym w klubie. Zachęcamy do śledzenia transmisji na echodnia.eu 📢 Oto horoskop dzienny na piątek 8 września 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 08.09.2023 Horoskop dzienny na piątek, 8 września 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 08.09.2023. Horoskop dzienny na piątek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 Wybory 2023. Starcie na konferencji prasowej Koalicji Obywatelskiej. W rolach głównych Konrad Frysztak i Robert Bąkiewicz. Zobacz zdjęcia Do bardzo nietypowej sytuacji doszło w czwartek, 7 września podczas konferencji prasowej przedstawiającej kandydatów Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Na spotkaniu pojawił się Robert Bąkiewicz, startujący w Radomiu z listy Prawa i Sprawiedliwości. Doszło do ostrej wymiany zdań między nim a posłem Konradem Frysztakiem i wiceprezydentem Radomia Mateuszem Tyczyńskim. Bąkiewicz zapowiedział pozwy sądowe za, jego zdaniem, naruszenie dóbr osobistych podczas wcześniejszych wypowiedzi przedstawicieli opozycji.

📢 Sesja nadzwyczajna w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie w sprawie budowy zakładu utylizacji Farmutil. Wściekli mieszkańcy protestowali To prawdopodobnie największa afera we Włoszczowie od lat. Mieszkańcy dawno nie byli tak zmobilizowani by egzekwować wypełnianie ich woli od samorządowców. W czwartek, 7 września zwołano sesję nadzwyczajną Rady Powiatu, by przedyskutować i ustalić stanowisko co do budowy bardzo kontrowersyjnej i niechcianej inwestycji, jaką jest zakład utylizacji padliny - Farmutil. Wściekli mieszkańcy także zabierali głos. Prawie wyrywano sobie mikrofony, słychać było buczenie i wygwizdywanie. Czy sesja przyniosła rezutlat? 📢 Stanisław Porada, burmistrz Działoszyc: Inwestycja w auta elektryczne opłaciła się. W jego gminie transport jest niemal za darmo W przeszłości gmina Działoszyce pozyskała, przy dużym dofinansowaniu, auta elektryczne do przewozu uczniów, niepełnosprawnych i tych mieszkańców, którzy potrzebują transportu przy uroczystościach, rocznicach, wydarzeniach kulturalnych. Inwestycja opłaciła się - samorząd ma teraz pojazdy, które nie powodują praktycznie żadnych kosztów związanych z paliwem. Jak to osiągnąć? Zdradził nam burmistrz Działoszyc Stanisław Porada.

📢 Atrakcje Podkarpacia na weekend. 29 pomysłów na spędzenie czasu pod Rzeszowem. Klimatyczne miejsca, atrakcje dla dzieci i wiele innych Podkarpacie słynie z Bieszczad – oazy spokoju i ciszy. Jednak ten region ma wiele atrakcyjnych miejsc, w których można spędzić weekend, a nawet dłuższy urlop i całe wakacje. Gdzie pojechać na weekend niedaleko Rzeszowa? Co warto zobaczyć w regionie? Przygotowaliśmy 29 pomysłów na wycieczki po górach, lasach, zabytkach, a nawet filmowych lokacjach. Przekonajcie się, gdzie na Podkarpaciu można spotkać żubry, albo gdzie zajrzeć do zabytkowej chaty łemkowskiej. Zapraszamy do przewodnika po najciekawszych atrakcjach Podkarpacia.

📢 Powiat konecki inwestuje w drogi. Budowa strategicznego odcinka na trasie Końskie-Proćwin-Nałęczów dobiega końca. Zobacz zdjęcia Od lat powiat konecki inwestuje w infrastrukturę drogową. "Po" lub "w trakcie" modernizacji (remoncie lub przebudowie) jest około 30 kilometrów dróg powiatowych. Jedną z bardziej strategicznych inwestycji jest trwająca przebudowa ponad 3-kilometrowego odcinka na trasie Końskie-Proćwin-Nałęczów, łączącego dwa powiaty, a nawet dwa województwa. Warte blisko 7 milionów złotych zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prace mają się zakończyć do końca września tego roku. Zobaczcie.

📢 Szpital powiatowy w Iłży ma nowoczesny i przyjazny małym pacjentom oddział pediatrii W czwartek, 7 września oddano do użytku po kompleksowej przebudowie Oddziału Pediatrii, znajdujący się na pierwszym piętrze budynku B kompleksu szpitala powiatowego w Iłży. W jego otwarciu brały udział władze i radni Powiatu Radomskiego oraz Miasta i Gminy Iłża i parlamentarzyści Ziemi Radomskiej, a także dyrekcja i personel szpitala. 📢 Konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości w sobotę, 9 września w Końskich. Jak idą przygotowania? W sobotę, 9 września w samo południe oczy całej Polski będą zwrócone na Końskie. To właśnie tutaj, zgodnie ze słynnym w kraju stwierdzeniem, że "w Końskich wygrywa się wybory", odbędzie się ogólnopolska konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Do miasta, przyjadą znani parlamentarzyści i samorządowcy z całego kraju na czele z szefem struktur Prawa i Sprawiedliwości, wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim. Szacuje się, że w hali przy ulicy Stoińskiego pojawi się około 1,5 tysiąca ludzi. Jak idą przygotowania?

📢 Jest nowy kierunek lotów i nowa linia lotnicza z Portu Lotniczego Warszawa – Radom. Do września odprawiono już ponad 70 tysięcy pasażerów Ponad 70 tysięcy pasażerów odprawiono już w Porcie Lotniczym Warszawa – Radom. Ogłoszono właśnie kolejne nowości. Kolejnym miastem do którego będziemy latali z Radomia to bułgarskie Burgas, na lotnisku będą startowały lądowały nie tylko samoloty Boeing 737, ale także inna popularna maszyna - Airbus A320 w barwach bułgarskich linii lotniczych Bulgarian Air Charter. Ale to nie jest jeszcze koniec dobrych wiadomości dla radomskiego lotniska.

📢 Piątek, piąteczek... Najlepsze memy na poprawę humoru. Za chwilę weekend! Zobacz i się uśmiechnij Jeszcze tylko kilka godzin i weekend.. - kto z nas choć raz nie pomyślał tak w piątkowy poranek? Zobaczcie najlepsze memy o dniu, w którym wiele osób zamiast o pracy, myśli o zbliżającym się wielkimi krokami weekendzie. Pośmiejmy się razem.

📢 Nieoficjalnie. Jest porozumienie ze Stowarzyszeniem Vive Kielce w sprawie przekazania udziałów w KS Vive Handball Kielce Industrii Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, w czwartek 7 września po południu doszło do porozumienia między Stowarzyszeniem Vice Kielce, a grupą spółek skarbu państwa skupioną wokół Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria, która ma przejąć 51% udziałów Stowarzyszenia w spółce KS Vive Handball Kielce prowadzącej zespół piłkarzy ręcznych. Wkrótce mają być podpisane dokumenty, ale wydają się to być formalnością, bowiem na piątek 8 września zwołana została konferencja prasowa. Wcześniej swoje udziały przekazał Bertus Servaas. Nowy właściciel ma więc już 100 procent udziałów i może wziąć pełną odpowiedzialność za klub. 📢 W sanatorium Marconi w Busku-Zdroju podpisano umowę na budowę zakładu "Buskowianki". Wartość to prawie 28 milionów złotych W czwartek, 7 września, w sanatorium Marconi w Busku-Zdroju podpisano umowę na budowę nowego zakładu produkcyjnego wody mineralnej "Buskowianka" w Wełeczu. Jej koszt wynosi prawie 28 milionów złotych. Nowa fabryka ma powstać w niewiele ponad rok.

📢 Ten dron zaatakował moskiewskie wieżowce! Hunter Killer na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Zobacz zdjęcia Model drona, który w sierpniu tego roku zaatakował wieżowce kompleksu „Moskva City” w stolicy Rosji, doleciał także do Kielc. Jednym z 711 wystawców na 31. Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego jest ukraińska firma zbrojeniowa CDET (Company of Defence and Electronic Technologies).

📢 Imprezy w Kielcach i okolicy w weekend 8-10 września. Będą koncerty, dożynki i festyn. Sprawdź, gdzie warto się wybrać Nie masz planów na weekend 8-10 września? W Kielcach i okolicy odbędzie się wiele wydarzeń. Przygotowaliśmy zestawienie wydarzeń, które odbędą się w piątek, sobotę i niedzielę. Będą dożynki wojewódzkie w Tokarni, ciekawe i klimatyczne koncerty oraz festyn osiedlowy. 📢 Amerykańskie pociski Javelin będą produkowane w skarżyskim Mesko! To porozumienie warte setki milionów złotych. Zobacz film Tegoroczny Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Targach Kielce zdecydowanie obfituje dla skarżyskiej spółki Mesko w bardzo ważne umowy. W środę, 6 września, podpisano porozumienie dotyczące produkcji amerykańskich pocisków Javelin. Głównym wykonawcą ma być właśnie skarżyskie Mesko.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Koalicja Obywatelska przedstawiła swoją listę wyborczą do Sejmu w radomskim okręgu wyborczym Wybory parlamentarne 2023 odbędą się już w niedzielę, 15 października. Kolejne ugrupowania polityczne przedstawiają swoich kandydatów i nie inaczej jest również w radomskim okręgu wyborczym. W czwartek, 7 września na Placu Corazziego odbyła się konferencja prasowa, podczas której zaprezentowani zostali kandydaci Koalicji Obywatelskiej. 📢 Kolejny protest w sprawie inwestycji Farmutilu we Włoszczowie. Potem nadzwyczajna rada powiatu w Starostwie. Transmisja na żywo Mieszkańcy Włoszczowy organizują się po raz kolejny, by zaprotestować przeciwko budowie zakładów firmy Farmutil. Inwestycja miałaby zajmować się utylizacją padliny. Starostwo Powiatowe postanowiło zorganizować sesję nadzwyczajną w tej sprawie. Odbywa się w czwartek, 7 września o 14:30. O 14:15 mieszkańcy przejdą z Rynku pod urząd, by raz jeszcze zaprotestować przeciwko zakładom byłego senatora Stokłosy we Włoszczowie. Zobaczcie transmisję online z sesji.

📢 Koncert zespołu Mazowsze na Rynku w Radomiu. Wydarzenie przed budynkiem muzeum Malczewskiego Już w niedzielę, 17 września o godzinie 17:00 na radomskim Rynku odbędzie się koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” imienia Tadeusza Sygietyńskiego. Wstęp wolny! 📢 Premier Mateusz Morawiecki w Kielcach. Odwiedził Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Targach. Oglądaj zapis transmisji W Targach Kielce trwa 31. edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. W czwartek, 7 września, wystawę odwiedził premier Polski Mateusz Morawiecki. Oglądał stoiska firm i rozmawiał z ich przedstawicielami. Podpisał również list intencyjny dotyczący rozbudowy zakładu Bumar-Łabędy o drugą linię produkcyjną armatohaubic samobieżnych Krab.

📢 Dariusz Przemyski, starosta Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich 2023. Od 30 lat wraz z żoną Małgorzatą prowadzi gospodarstwo w Starej Słupi Dariusz Przemyski, starosta Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich 2023, które w najbliższą niedzielę, 10 września odbędą się w Parku Etnograficznym w Tokarni to doświadczony gospodarz. Gospodarstwo o łącznej powierzchni około 70 hektarów przejął w 1990 roku od swoich rodziców. Od 30 lat prowadzi je wspólnie z żoną Małgorzatą. Mieszkają w wyjątkowym miejscu - u stóp Świętego Krzyża, w miejscowości Stara Słupia. W głównej mierze zajmują się hodowlą bydła mięsnego. Jak wygląda ich "raj na ziemi"? Zobaczcie.

📢 Plener malarski w Bogorii. Uchwycono piękne krajobrazy okolicy W niedzielę, 3 września w Bogorii miał miejsce plener malarski. Lokalni artyści uchwycili piękno okolicy i przenieśli je na płótno. Zobacz zdjęcia. 📢 VI Biesiada Środowiskowych Domów Samopomocy i Przyjaciół w Połańcu. Zabawa była fantastyczna 31 sierpnia na muszli koncertowej w Połańcu już po raz szósty odbyła się plenerowa impreza pod tytułem „VI Biesiada Środowiskowych Domów Samopomocy i Przyjaciół w Połańcu”. We wspólnej zabawie uczestniczyło ponad 300 uczestników z 20 placówek województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego. 📢 Burza wokół nagrania z Mauzoleum w Michniowie. Impreza w miejscu pamięci, czy zwykłe spotkanie? Mamy komentarze uczestników W internecie pojawił się kontrowersyjny film. Widać na nim pracowników Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, bawiących się w budynku przy suto zastawionym butelkami stole. Nagranie sprzed dwóch lat ujrzało światło dzienne dopiero teraz i wywołało obyczajową i polityczną burzę. Swoją wersję zdarzeń tylko u nas zaprezentował jeden z bohaterów filmu, Bartosz Bętkowski. Sprawę komentuje jego przełożeny. Jest też oświadczenie marszałka województwa.

📢 Przeboje muzyki filmowej wybrzmiały przed pałacem Kołłątajów w Wiśniowej W niedzielę, 3 września przed pałacem Kołłątajów w Wiśniowej odbył się koncert „Przeboje muzyki filmowej”, w którym artyści zaprezentowali najpiękniejsze arie operowe i operetkowe, a także piosenki musicalowe oraz motywy muzyczne z filmów. Tematem przewodnim koncertu była miłość.

📢 Autobox ze Starachowic pokazał w Targach Kielce imponujące stary. Posłużą wojsku i strażakom. Zobaczcie zdjęcia Podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Targach Kielce, swoje stoisko miała także spółka Autobox ze Starachowic. Prezentowała tu swoje potężne pojazdy ciężarowe, które używane są przez wojsko i straż pożarną. Więcej o imponujących starach i innych pojazdach mówił nam prezes, Mirosław Kalinowski. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Oto najbogatsze gminy w regionie radomskim według rankingu Wspólnoty za 2022 rok. Mieszkasz w nich? Zobacz TOP 10 Ukazał się najnowszy ranking bogactwa polskich samorządów magazynu „Wspólnota” - tym razem za rok 2022. Prezentujemy 10 najbogatszych gmin wiejskich w regionie radomskim pod względem dochodów na jednego mieszkańca. Sprawdź, w których gminach żyje się najlepiej. 📢 W Baranowie Sandomierskim strażacy ochotnicy rywalizowali w miejsko-gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Zobacz wyniki i zdjęcia Rywalizacja strażaków zawsze jest widowiskowa i rozpala emocje wśród zawodników i publiczności. Tak było również w niedzielę 3 września na stadionie w Baranowie Sandomierskim, gdzie męskie i kobiece drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych ze wszystkich sołectw gminy zmagały się w miejsko-gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Wielką atrakcją był pokaz akcji ratowniczo-gaśniczej w wykonaniu Małych Strażaków z Suchorzowa, czyli Dziecięcej Drużyny Pożarniczej. Mali bohaterowie otrzymali ogromne brawa. Zobaczcie wyniki i zdjęcia z zawodów.

📢 Ułańska biesiada z TVP na sandomierskich błoniach. Były wspólne, śpiewy, tańce i dużo dobrej zabawy. Zobaczcie zdjęcia i wideo "Polskie Biesiady - Biesiada Ułańska" pod takim hasłem odbyło się widowisko biesiadne realizowane przez Telewizję Polską na Placu Jana Pawła w Sandomierzu. We wtorkowy wieczór na sandomierskich błoniach zrobiło się biesiadnie i patriotycznie. Emisja zarejestrowanego w Sandomierzu materiału odbędzie się w piątek, 15 września o godzinie 20:50 w TVP2. 📢 Dożynki gminne w Zakrzewie. Było mnóstwo atrakcji i występy gwiazd muzycznych. Zobaczcie nowe zdjęcia W niedzielę, 3 września w gminie Zakrzew świętowano dożynki, czyli tradycyjne polskie święto dziękczynienia za plony. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się o godzinie 11:00 mszą świętą, której przewodniczył proboszcz Parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Zakrzewie ksiądz Ireneusz Kosecki. Starostami tegorocznych dożynek byli Państwo Dorota i Mieczysław Chudzińscy.

📢 Oto najbiedniejsze świętokrzyskie gminy według rankingu Wspólnoty za 2022 rok. Od najbogatszych dzieli je przepaść. Mieszkasz w nich? Ukazał się najnowszy ranking bogactwa polskich samorządów magazynu „Wspólnota” - tym razem za rok 2022. Prezentujemy 10 najbiedniejszych świętokrzyskich gmin pod względem dochodów na jednego mieszkańca. Sprawdź, które gminy województwa świętokrzyskiego są najuboższe. 📢 Niesamowite zdjęcia z pokazów Air Show 2023 wykonane przez uczestników pokazów, spotterów, a także... biskupa Solarczyka Air Show 2023 Radom przeszło do historii, ale na portalach spotterskich, nie tylko polskich wciąż pojawiają się niesamowite zdjęcia z pokazów. Największe wrażenia robią fotki ze zorganizowanych po raz pierwszy w historii pokazów wieczornych i nocnych. Wśród osób, które chwyciły za aparat był biskup ordynariusz Marek Solarczyk. 📢 Huta Stalowa Wola miała pokaźne stoisko na targach zbrojeniowych w Kielcach. Czym zaskoczyła odwiedzających? Film i zdjęcia Rozpoczęły się targi zbrojeniowe w Targach Kielce. Tradycją jest już, że swoje stoisko prezentuje tu Huta Stalowa Wola, jako część Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Tym razem zaprezentowała nam wóz bojowy "Borsuk" i armatohaubicę "Krab". Poznaliśmy też kilka ciekawostek na temat tych pancernych pojazdów. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Kasia Cecot z programu "Rolnik szuka żony" na wymarzonych wakacjach w słonecznej Italii. Nie wyjechała sama... Kasia Cecot z Szydłowa wzięła udział w dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". To właśnie ją na swoje gospodarstwo wraz z innymi dwoma dziewczynami zaprosił Tomek Klimkowski z gminy Sadowie. Jak się okazało w finałowym odcinku Kasia i Tomek zostali parą. Ich związek jednak nie przetrwał próby czasu. Po rozstaniu Kasia rzadko udzielała się w mediach społecznościowych. W ostatnich dniach jednak opublikowała fotorelację z wakacji we Włoszech. Z podpisu pod zdjęciem wynika, że nie wyjechała sam... Zobaczcie, jak się bawi.

📢 Bar Dworcowy w Sędziszowie powraca. Zobaczcie, co będzie w menu. Mamy zdjęcia w lokalu Bar Dworcowy w Sędziszowie, znajdujący się w budynku dworca PKP po około roku przerwy wraca do działalności pod opieką nowych właścicieli. Ten kultowy dla wielu mieszkańców Sędziszowa bar działał w mieście nieprzerwanie od wielu lat. Teraz od środy, 6 września, znów będzie można w nim zjeść smaczny domowy obiad.

📢 Piękne kobiety na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Targach Kielce. Zobaczcie zdjęcia We wtorek, 5 września, ruszył 31. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Targach Kielce. Wydarzenie jak co roku zgromadziło setki wystawców, a zwiedzający mogli podziwiać imponujący sprzęt wojskowy. Podziwiać można było również piękne kobiety, ponieważ tradycyjnie ich nie brakowało. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Wybory 2023. Poznaj kandydatów Nowej Lewicy do Sejmu i Senatu w województwie świętokrzyskim. Kim są i czym się zajmują? Wybory parlamentarne już 15 października. W sobotę, 26 sierpnia poznaliśmy oficjalną listę wyborczą Nowej Lewicy do Sejmu w okręgu wyborczym numer 33 obejmującym województwo świętokrzyskie oraz kandydata do Senatu. Liderem na liście jest poseł Andrzej Szejna, szef Nowej Lewicy w naszym regionie oraz wiceprzewodniczący ugrupowania w Polsce. Zobaczcie zdjęcia i prezentacje wszystkich kandydatów.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Zarejestrowano listę wyborczą Koalicji Obywatelskiej do Sejmu w radomskim okręgu wyborczym Wybory parlamentarne już 15 października. Koalicja Obywatelska zarejestrowała listę wyborczą do Sejmu w radomskim okręgu wyborczym. Prezentujemy wszystkich kandydatów w galerii zdjęć. 📢 Udane nocne zawody wędkarskie w Suchedniowie. Zwycięzca złowił ponad 25 kilogramów ryb W ostatni weekend na zalewie w Suchedniowie rozegrano towarzyskie, nocne zawody gruntowe. Wędkowania nie przerwała nawet burza, a ryby dopisały. Sześciu zawodników, którzy stanęli na podium, złowiło łącznie ponad 90 kilogramów ryb!

📢 Dożynki Powiatowe i Gminne w Połańcu. Tłum ludzi i niesamowita zabawa - zobacz nowe zdjęcia W niedzielę 3 września, rolnicy powiatu staszowskiego, delegacje z gmin, zespoły obrzędowe, zaproszeni goście oraz mieszkańcy całego powiatu wzięli udział w Powiatowych i Gminnych Dożynkach, które miały miejsce w Połańcu. Zobaczcie nowe zdjęcia z uroczystości.

📢 Wybory 2023. Znamy listę Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu w okręgu 33 w Świętokrzyskiem. Jarosław Kaczyński na czele, są sensacje Wybory parlamentarne już 15 października. W sobotę, 2 września poznaliśmy listę wyborczą Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu w okręgu wyborczym numer 33 obejmującym województwo świętokrzyskie. Numerem 1 tak jak zapowiadaliśmy Jarosław Kaczyński. ale są prawdziwe sensacje! Zobaczcie zdjęcia i prezentacje wszystkich kandydatów.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Znamy listę wyborczą Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu w radomskim okręgu wyborczym Wybory parlamentarne już 15 października. W sobotę, 2 września, podczas konferencji prasowej, poznaliśmy listę wyborczą Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu w radomskim okręgu wyborczym. Prezentujemy wszystkich kandydatów w galerii zdjęć. 📢 Matura poprawkowa matematyka 2023 za nami. Publikujemy arkusz i pierwsze odpowiedzi oraz rozwiązania zadań. Sprawdź, jak Ci poszło! Matura poprawkowa 2023 z matematyki zakończona. Wtorek, 2 sierpnia to ważny dzień dla tych wszystkich, którym powinęła się podczas majowych egzaminów dojrzałości i nie zdali jednego z egzaminów. Oczywiście najwięcej osób pisze maturę poprawkową z matematyki. I to dla, jak co roku, tuż po zakończeniu egzaminu opublikujemy maturalny arkusz zadań wraz z sugerowanymi odpowiedziami i rozwiązaniami, które przygotują dla nas specjaliści z najlepszych szkół i ośrodków kształcenia. Arkusz i odpowiedzi matury poprawkowej 2023 z matematyki szukaj na w serwisie Edukacja około godziny 14.

📢 Matura poprawkowa matematyka 2023. Oto arkusz i odpowiedzi egzaminu w starej formule - 2015 Publikujemy arkusz i odpowiedzi matury poprawkowej z matematyki 2023, do której podchodzi uczniowie techników.

