Przegląd prasy 9.11.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

📢 Kto na prezydenta Starachowic w wyborach 2024? Wśród kandydatów Materek, Kwiecień i Sawicka. A może posłowie Lipiec lub Wojtyszek? Wybory samorządowe 2024 coraz bliżej. Kto stanie do walki o fotel prezydenta Starachowic? Wszystko wskazuje na to, że zmierzy się ze sobą tylko dwóch kandydatów ale możliwe, że pojawi się jeszcze... kobieta. Zobaczcie kto szykuje się do boju o władzę w Starachowicach.

📢 Kto zostanie burmistrzem Opatowa w 2024 roku? Mamy listę potencjalnych kandydatów Wybory samorządowe za kilka miesięcy. Wiosną 2024 roku wybierzemy burmistrza Opatowa. Kto nim zostanie? Na giełdzie wyborczej jest kilka nazwisk, niektóre dość sensacyjne.

Prasówka 9.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wybory samorządowe 2024. Kto na burmistrza Buska-Zdroju? Lista nazwisk się zawęża. Są sensacyjne scenariusze Wiosną mieszkańców Buska-Zdroju czekają wybory samorządowe. Największe emocje budzi walka o stanowisko burmistrza. Kto jest na liście najbardziej prawdopodobnych kandydatów?

📢 Kto na prezydenta Kielc w wyborach 2024? Wśród potencjalnych kandydatów Anna Krupka, Bożena Szczypiór, Adam Cyrański, Kamil Suchański Wybory samorządowe 2024 coraz bliżej. Kto stanie do walki o fotel prezydenta Kielc? Szykuje się niezwykle ciekawa batalia. Tak jak się spodziewaliśmy, po wyborach parlamentarnych wiele spraw się wyjaśniło, od razu pojawiły się prawdziwie atomowe kandydatury. Zobaczcie kto szykuje się do boju o władzę w stolicy województwa świętokrzyskiego.

📢 Wybory samorządowe 2024 na burmistrza Jędrzejowa. Mamy listę potencjalnych kandydatów Wybory samorządowe już za kilka miesięcy. Wiosną 2024 roku wybieramy burmistrza Jędrzejowa. Lista potencjalnych kandydatów zaczyna się powoli kształtować, chociaż wiele jeszcze może się zmienić do czasu wyborów. Przedstawiamy potencjalnych kandydatów, która jest dość... sensacyjna. Zobaczcie kto może wystartować do boju o władzę w stolicy powiatu jędrzejowskiego. 📢 Wybory samorządowe 2024 na burmistrza Staszowa. Mamy listę potencjalnych kandydatów Kto wystartuje w wyborach na burmistrza Staszowa w 2024 roku? Lista potencjalnych kandydatów zaczyna się powoli kształtować. Przedstawiamy potencjalnych kandydatów. Zobaczcie kto szykuje się do boju o władzę w stolicy powiatu staszowskiego. 📢 Tęcza w Świętokrzyskiem. Piękne kolory na naszym niebie, zobacz zdjęcia Piękna tęcza ukazała się na niebie w środę, 8 listopada popołudniu. Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego uwiecznili ten niesamowity widok na zdjęciach. Zobaczcie je.

📢 II Liceum Jana Śniadeckiego w Kielcach kończy 120 lat. Na jubileuszowy bal zapisały się setki absolwentów, będą wyjątkowe uroczystości Jedna z najbardziej prestiżowych szkół średnich w regionie, II Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Śniadeckiego w Kielcach kończy 120 lat! Jubileusz będzie okazją do spotkania absolwentów, dla których szkoła ponownie otworzy swoje drzwi. Bal absolwentów cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że już jakiś czas temu wstrzymano na niego zapisy. Zobaczcie wideo. 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Są wszystko wiedzące, wścibskie, wtrącają się we wszystko. Te teściowe utrudniają życie Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Na naszej liście znalazły się te damskie imiona, których znaczenie może przerazić młode żony oraz młodych mężów. Te kobiety są najczęściej nieprzewidywalne, zaborcze, wybuchowe i uwielbiają się wtrącać w życie młodych małżeństw. Zobaczcie, które imiona kobiet oznaczają najgorsze teściowe.

📢 Blisko 78 milionów złotych na kursy, szkolenia i studia podyplomowe dla 7 tysięcy mieszkańców świętokrzyskiego. Jak skorzystać? Chciałbyś podnieść swoje kwalifikacje? Pójść na kurs prawa jazdy, kurs kosmetyczny, językowy czy studia podyplomowe? Już wkrótce będzie to możliwe, bowiem do województwa świętokrzyskiego trafiły ogromne pieniądze z Unii Europejskiej na realizację dwóch projektów umożliwiających dofinansowanie lub refundację szkoleń zawodowych i studiów podyplomowych. Z łącznego wsparcia w kwocie blisko 78 milionów złotych będzie mogło skorzystać ponad 7 tysięcy mieszkańców świętokrzyskiego. Pierwsze nabory wniosków zaplanowano na grudzień 2023 roku. 📢 Warzywa, owoce i grzyby na targu w Tarnobrzegu. Czy na targowisku jest taniej niż w sklepie? Zobacz ceny z 8 listopada Na targowisku miejskim w Tarnobrzegu panował w środę ogromny ruch. Mieszkańcy kupowali zieleninę, wiejski nabiał, mięso, warzywa, owoce, grzyby. Jakie były ceny ziemniaków, jabłek, gruszek, pomidorów i innych darów pól i sadów? Niższe, czy też wyższe od tych w sklepie? Zobaczcie zdjęcia z zielonego ryneczku.

📢 Na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym brakuje lekarzy? Przyjmować miał tam kardiochirurg! Marta Ratuszyńska alarmuje Marta Ratuszyńska, znana działaczka społeczna z Radomia prosi o zgłaszanie wszelkich nagannych zjawisk w radomskich szpitalach. Chce zainicjować oddolny proces wpływania na naprawę sytuacji w lecznicach. 📢 Kurtki, płaszcze i inne ciepłe ubrania na targowisku miejskim w Tarnobrzegu. Wybór jest ogromny. Zobacz, co sprzedaje się w listopadzie Zimne jesienne dni i noce, a co za tym idzie potrzeba cieplejszej odzieży przyciągają na targowisko miejskie w Tarnobrzegu tłumy klientów. W środę i sobotę, w dwa dni targowe, na bazarze przy Kwiatkowskiego można przebierać w ogromnej ofercie nowych ubrań i butów. Klienci szukają kurtek, płaszczy, swetrów, spodni, torebek, kozaków, kapci, czapek i różnych dodatków. Dla wielu liczy się modny fason i niskie ceny. Zobaczcie, co można tu kupić.

📢 Rogale świętomarcińskie w Lidlu, Biedronce, Carrefourze i Kauflandzie. Ile za nie zapłacimy? Zobacz zdjęcia Rogal świętomarciński to niekwestionowany symbol 11 listopada. Te pyszne wypieki doskonale przyjęły się w całym regionie świętokrzyskim. Chętnie kupujemy je w cukierniach, ale również marketach. Zobacz na zdjęciach, w których marketach i za ile kupimy już rogale świętomarcińskie. 📢 Oto śliczna Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony 10". Kandydatka Waldemara na prywatnych zdjęciach. Olśniewa urodą! W TVP 1 trwa emisja jubileuszowej, 10. edycji hitowego programu "Rolnik szuka żony". Jednym z bohaterów jest Waldemar z Pakości, który od początku wzbudza bardzo dużo emocji. Wśród kandydatek, które zaprosił do swojego gospodarstwa znalazła się piękna i utalentowana Ewa Kryza z Wielkopolski. Rolnik nie ukrywał, że jest ona jego faworytką. A jaka jest Ewa prywatnie? Zobaczcie jej zdjęcia.

📢 Groźny wypadek w Gródku w powiecie zwoleńskim. Samochód ciężarowy wbił się w drzewo. Jedna osoba została ranna Do bardzo groźnie wyglądającego wypadku doszło we wtorek, 7 listopada na drodze w miejscowości Gródek w gminie Policzna. Kierujący pojazdem ciężarowym, na razie z nieznanych przyczyn, zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. Mężczyzna został odwieziony do szpitala, lecz najpierw strażacy musieli go wydostać z kabiny przy pomocy specjalistycznych narzędzi. 📢 Już jest! Zobacz zwiastun filmu "Sami swoi. Początek", który nagrywano w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni W środę, 8 listopada ukazał się pierwszy zwiastun filmu "Sami swoi. Początek". To prequel kultowej trylogii, do którego zdjęcia powstały na początku roku w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Z filmu dowiemy się, jakie były początki najsłynniejszego sąsiedzkiego sporu w polskim kinie – Pawlak kontra Kargul. Zobacz teaser i kadry ze skansenu oraz poznaj datę premiery.

📢 Szkółka Piłkarska Beniaminek Radom obchodzi 30-lecie pracy z adeptami futbolu. Będzie specjalna, jubileuszowa gala Szkółka Piłkarska Beniaminek Radom powstała w czerwcu 1993 roku. Pod swoimi skrzydłami ma już czterolatków i pięciolatków. Przez lata w klubie szkoliło się wielu piłkarzy, którzy kontynuowali kariery w dorosłej piłce nożnej, na różnych szczeblach rozgrywek centralnych. 📢 Kielecka radna Katarzyna Zapała uniewinniona w wyroku apelacyjnym. "To były lata udręki" Cieszę się bardzo z decyzji, bo to były cztery lata udręki – mówiła w rozmowie z „Echem Dnia” radna Katarzyna Zapała, którą prokuratura oskarżyła o przekroczenie uprawnień w tak zwanej aferze z „działką szwagra”. W środę, 8 listopada w wyroku apelacyjnym sąd zmienił w całości wyrok pierwszej instancji i uniewinnił radną.

📢 Młodzi mężczyźni poszukiwani przez podkarpacką policję. Nie mają 30 lat, a weszli w konflikt z prawem! Zobacz zdjęcia i nazwiska Tych mężczyzn poszukują funkcjonariusze policji z województwa podkarpackiego. Wszyscy mają mniej niż 30 lat i już weszli w konflikt z prawem. Rozpoznajesz kogoś ze swojego sąsiedztwa i wiesz, gdzie obecnie mogą przebywać? Niezwłocznie skontaktuj się z policją!

📢 Kolejny wykład dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Włoszczowie. Zobaczcie zdjęcia W poniedziałek, 6 listopada, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie odbyły się zajęcia dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wysłuchali oni wykładu doktor Anny Szczukockiej pod tytułem „Świadome wybory prozdrowotne w wieku dojrzałym”. 📢 Święto Niepodległości 2023. Tak wyglądał Radom i miasta w regionie w roku 1918. Zobacz archiwalne zdjęcia Z okazji obchodów 105. rocznicy odzyskania niepodległości przenosimy się do regionu radomskiego z przeszłości. Zobacz, jak wyglądały nasze miasta i wsie w 1918 roku, a także w ciągu kilku pierwszych lat po odzyskaniu niepodległości.

📢 Dramatyczny wypadek w Mąchociach Kapitulnych. Czołowe zderzenie dwóch samochodów i potrącenie nastolatki. Nie żyje kierowca Opel i citroen zderzyły się czołowo na drodze w miejscowości Mąchocie Kapitulne w powiecie kieleckim, wcześniej opel potrącił nastolatkę. Na miejscu zginął 54-letni kierowca citroena.

📢 Te hotele, pensjonaty, sale weselne, a nawet ośrodek w Sielpi są na sprzedaż w Świętokrzyskiem. Ile trzeba zapłacić? Jeśli masz od kilku do kilkunastu milionów złotych na koncie, bardzo szybko możesz stać się właścicielem na przykład hotelu w Kielcach lub domu weselnego w regionie. Wśród inwestycyjnych ofert na sprzedaż w serwisie OTODOM w województwie świętokrzyskim są także biurowce, ośrodki wypoczynkowe i ogromne hale. Ile kosztują? Mówiąc wprost, niektóre ceny są zawrotne. 📢 Wkrótce koniec budowy tężni solankowej i Parku Zdrojowego w Solcu-Zdroju Gmina Solec-Zdrój wybrnęła z kłopotów związanych z budową Parku Zdrojowego. Poprzedni wykonawca inwestycji został odsunięty od prac ze względu na duże opóźnienia. Na początku listopada jednak prace mają się już ku końcowi, nowa firma zaangażowana w przedsięwzięcie wywiązuje się ze zobowiązań. W tej chwili trwa tam montaż tężni solankowej. - Za miesiąc projekt powinien być gotowy – mówi Adam Pałys, wójt Solca-Zdroju.

📢 Nowy hotel w Solcu-Zdroju jest ogromny. Budowa posuwa się do przodu W Solcu-Zdroju powstaje hotel mający pomieścić 230 miejsc noclegowych oraz nowoczesną infrastrukturę uzdrowiskową. Obiekt robi wrażenie swoimi rozmiarami. Zobaczcie w galerii zdjęć, jak wyglądał plac budowy na początku listopada 2023. 📢 Pamiętacie niezapomniane imprezy w Klubie Arizona we Wrocieryżu? Powspominajmy Takich imprez się nie zapomina. Nieistniejąca dziś Arizona we Wrocieryżu to było kultowe miejsce na imprezowej mapie Ponidzia, do którego na dyskoteki i innego rodzaju zjeżdżały tłumy z całej okolicy. To tam odbywały się imprezy andrzejkowe, bale sylwestrowe, półmetki czy osiemnastki.

📢 Gala Klincz Fight Night III dostarczyła ogromnych emocji. Były twarde walki, polała się krew. Zobacz wyjątkowe zdjęcia z tych pojedynków Niezwykle emocjonujące walki stoczyli zawodnicy na gali Klincz Fight Night lll, która odbyła się Centrum Kongresowym Targów Kielce. W niektórych pojedynkach polała się krew...Jednym z patronów medialnych tego wydarzenia było "Echo Dnia".

📢 Uczniowie ze Skroniowa odwiedzili seniorów z Dziennego Domu Senior+ w Jędrzejowie. Zaprezentowali tam piękny występ W poniedziałek, 6 listopada uczniowie ze Skroniowa odwiedzili seniorów w Dziennym Domu "Senior+" w Jędrzejowie pod opieką swojej dyrektorki Jolanty Wójcik oraz nauczycielek. Podczas tego międzypokoleniowego spotkania młodzież zaprezentowała montaż słowno-muzyczny, który przygotowano z okazji 45. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża.

📢 W gminie Krasocin na powstać maszt telekomunikacyjny. Mieszkańcy protestują i proponują własną lokalizację. Tu rodzi się problem... Poważny spór wywiązał się pomiędzy częścią mieszkańców Gruszczyna w gminie Krasocin, a sołtysem. Na należącej do niego działce, w promieniu 250 metrów od drogi ma zostać wybudowany maszt telekomunikacyjny. Mieszkańcy mają na to kontrpropozycję - oferują własny teren, pod linią wysokiego napięcia, który ich zdaniem byłby o wiele korzystniejszy, chociażby ze względu na cenę za sprzedaż sąsiednich działek czy zakłócenia telekomunikacyjne. Jak to w kraju nad Wisłą bywa - w sprawie zapadł impas. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Nad Pilicą w Białobrzegach wielki plac budowy. Na amfiteatrze już zawisła wiecha, wał przeciwpowodziowy wybudowany, kładą chodniki Amfiteatr nad Pilicą ma już żelbetonową konstrukcję, obok stoi budynek zaplecza. Zakończyły się prace konstrukcyjne przy wale przeciwpowodziowym, gotowa jest infrastruktura podziemna - nad Pilica w Białobrzegach prace nie zwalniają tempa. Wykonawca wyprzedza harmonogram. Ale to nie koniec, bo gmina szykuje się do budowy kolejnych elementów zagospodarowania tego terenu. To będzie miejsce na wypoczynek i rekreację.

📢 Dzień Otwarty w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu. Funkcjonariuszy odwiedziła młodzież i zainteresowani pracą w policji W Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu zorganizowano we wtorek, 7 listopada Dzień Otwarty. Była to dobra okazja dla zainteresowanych pracą w policji do poznania warunków pracy i specyfiki pracy w tej instytucji.

📢 Trojaczki w gminie Dwikozy. Zbysio, Rysio, Kazio – pierwsze trojaczki w historii gminy już w domu Zbysio, Rysio, Kazio takie imiona otrzymali chłopcy – pierwsze trojaczki w historii gminy Dwikozy. Mama – Malwina Ciastek zapewnia, że chłopcy rosną i doskonale się rozwijają. We wtorek 7 listopada z prezentami u najmłodszych mieszkańców Dwikóz w rodzinnym domu chłopców odwiedzili przedstawiciele władz gminy i powiatu. 📢 Ciężki sprzęt wjechał na teren zamku w Bodzentynie! Zobaczcie film i zdjęcia z drona warowni, która niebawem zostanie odrestaurowana Ciężki sprzęt wjechał na teren Zamku Biskupów Krakowskich w Bodzentynie. Obecnie wykonywana jest droga przed warownią, niebawem ma się również rozpocząć długo wyczekiwana rewitalizacja ścian zamku. Zobaczcie na filmie i zdjęciach, jak obiekt prezentuje się z lotu ptaka.

📢 Stanisław Grzesiak prezesem Uzdrowiska Busko-Zdrój Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski jako przedstawiciel właściciela spółki Uzdrowisko Busko-Zdrój, czyli województwa Świętokrzyskiego, przedstawił załodze nowego prezesa. Jest nim Stanisław Grzesiak, dotychczasowy członek zarządu firmy. 📢 Uroczyste ślubowanie nowych policjantów garnizonu mazowieckiego w Radomiu. Rotę złożyło 73 funkcjonariuszy. Zobacz zdjęcia Szeregi mazowieckiej policji zasilili kolejni stróże prawa. W poniedziałek, 6 listopada ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu złożyło 73 funkcjonariuszy, w tym 20 policjantek. Dzień ten był dla nich początkiem policyjnej misji. Po zakończeniu szkolenia podstawowego będą służyć i zapewniać bezpieczeństwo mieszkańcom województwa mazowieckiego. 📢 Teamy wędkarskie na Zalewie Szymanowice walczyły o puchary Prezesa Okręgu Tarnobrzeg Polskiego Związku Wędkarskiego. Kto wygrał? Zdjęcia 23 dwuosobowe zespoły w minioną niedzielę 5 listopada rywalizowały na Zalewie Szymanowice (gmina Klimontów) w powiecie sandomierskim, gdzie rozegrano Zawody Spinningowe teamów z łodzi o Puchar Prezesa Okręgu Tarnobrzeg Polskiego Związku Wędkarskiego.

📢 "Dobry posiłek" w Specjalistycznym Szpitalu Ducha Świętego w Sandomierzu. Zobacz na zdjęciach, co jedzą tu pacjenci Program pilotażowy ,,Dobry posiłek w szpitalu” działa w Specjalistycznym Szpitalu Ducha Świętego w Sandomierzu od 16 października. Od tego dnia lecznica publikuje na swojej stronie internetowej jadłospis, jak i zdjęcia posiłków, które otrzymują pacjenci. Zobaczcie na zdjęciach, co można tu zjeść. 📢 Dworki jak z bajki do kupienia na Podkarpaciu. Jakie mają ceny? [ZDJĘCIA] Na portalu ogłoszeniowym otodom.pl znajdują się ogłoszenia sprzedaży nie tylko mieszkań i domów, ale również zespołów dworskich. Oferty dotyczą budynków z różnych części Podkarpacia. Zobaczcie zdjęcia i ceny!

📢 Działki rekreacyjne i leśne w regionie radomskim na sprzedaż. Można kupić nawet działkę w środku lasu i nad rzeką. Zobacz nowe oferty Szukasz miejsca na łonie natury, w którym odpoczniesz od miejskiego zgiełku? A może marzysz o własnym ogródku z warzywami i owocami? Wybraliśmy dla Was oferty działek rekreacyjnych w regionie radomskim. Zobaczcie na zdjęciach.

📢 Bieg na Grochowiska 2023. Więcej zdjęć z trasy. Zobacz galerię Bieg na Grochowiska, który odbył się w sobotę, 4 listopada, zgromadził ponad 100 zawodników. Przedstawiamy zdjęcia uczestników biegu autorstwa Pawła Bardzyńskiego. 📢 Dom dla seniorów w Białobrzegach został otwarty. Przystań Klementyna zaprasza, trwa nabór uczestników zajęć Mocno się napracowali, nadenerwowali i wreszcie jest - dzienny dom seniora Przystanek Klementyna w Białobrzegach już został otwarty. Na razie przecięto wstęgę, ale wkrótce ruszą tam zajęcia. Seniorzy będą mogli liczyć na spotkania z fizjoterapeutą, będzie też prowadzona art terapia. Fundacja Klementyna nadal prowadzi rekrutację uczestników.

📢 Oto oszuści poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Policja posłała za nimi listy gończe. Rozpoznajesz kogoś? Niemal sto osób jest poszukiwanych za oszustwa przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Przez kłamstwa tych osób wielu straciło majątki i oszczędności całego życia. Zobacz listy gończe, przeczytaj rysopisy i zapamiętaj twarze przestępców. Możliwe, że uchroni Cię to przed oszustwem! Policjanci proszą o kontakt wszystkich, którzy wiedzą, gdzie mogą przebywać.

📢 Trwa remont dawnej drogi krajowej numer 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zobaczcie, jak wyglądają prace na "starodrożu". Zdjęcia W Ostrowcu Świętokrzyskim trwa remont tak zwanego „starodroża” czyli dawnej drogi numer 9. Droga powiatowa przebiega przez trzy gminy: Ostrowiec Świętokrzyski, Kunów i Bodzechów. Przebudowywany jest 1600-metrowy odcinek do Boksycki. 📢 Morsowanie w Białobrzegach. Urzekające Morsy Białobrzeskie już korzystają z sezonu i spotykają się nad Pilicą Urzekające Morsy Białobrzeskie już korzystają z sezonu jesienno - zimowego i wchodzą do coraz zimniejszej Pilicy. W ostatnią niedzielę 5 listopada też było morsowanie. Kolejne jest zaplanowane z okazji Święta Niepodległości na sobotę 11 listopada. 📢 Tak kibicowaliście Radomiakowi w meczu z Legią. Zobaczcie nowe zdjęcia Radomiak Radom przegrał z Legią Warszawa, ale fani którzy przybyli na ten pojedynek z pewnością na długo go zapamiętają. Na boisku może i nie działo się zbyt wiele, ale zupełnie inna atmosfera towarzyszyła fanom na trybunach. Oto galeria numer dwa!

📢 Wieżowce i zielone osiedle na ponad 900 mieszkań powstaną na terenach przy ulicy Mielczarskiego w Kielcach. Zobacz wizualizacje Nowa inwestycja mieszkaniowa ma szanse powstać w centrum Kielc. Nowy Czarnów dostał zielone światło od Rady Miasta Kielc. Na terenach przy ulicy Mielczarskiego przewidziane jest zielone osiedle, w którym może powstać ponad 900 mieszkań.

📢 Byłeś na meczu PKO Ekstraklasy pomiędzy Radomiakiem Radom, a Legią Warszawa? Znajdź się na zdjęciach! Piłkarze Radomiaka Radom w niedziele podejmowali Legię Warszawa. Oto, jak swoich fanów dopingowali kibice Zielonych oraz stołecznego klubu. Znajdź się na zdjęciach. 📢 Kibice Stali Stalowa Wola na meczu z Radunią Stężyca. Zobacz zdjęcia trybun Frekwencja była niższa niż w poprzednich meczach rozgrywanych w Stalowej Woli, ale sporo osób, mimo deszczowej aury i zimna obejrzało niedzielny mecz Stali Stalowa Wola z Radunią Stężyca. Niestety, dla kibiców "Stalówki" to nie było szczęśliwe popołudnie - gospodarze przegrali 1:2.

📢 Wyjątkowe morsowanie z... parasolami w Morawicy. Brałeś udział w tym niedzielnym wydarzeniu? Szukaj się na zdjęciach Przy padającym deszczu przyszło morsować w niedzielę osobom ze stowarzyszenia Byle do Zimy Morawickie Stowarzyszenie Morsów. Miłośnicy tej formy rekreacji spotykają się regularnie w niedziele i w środy.

📢 Targ w Wierzbicy w niedzielę przyciągnął tłumy. Można było skompletować garderobę na zimę, ale i wyposażyć dom. Wybór towarów olbrzymi Zimowe kurtki, buty i czapki cieszyły się wzięciem wśród klientów, którzy w niedzielę odwiedzili targ w Wierzbicy pod Radomiem. Ale powodzeniem cieszyły się też stoiska z owocami i warzywami. Byli też chętni na zakup firan, mebli, czy dywanów. Jak co tydzień do Wierzbicy na zakupy przyjechali mieszkańcy okolicznych miejscowości, ale też Radomia, czy powiatu szydłowieckiego. 📢 Mateusz Big Boy Borkowski, gwiazda programu "Gogglebox. Przed telewizorem" i inne znane osoby na Gali Klincz Fight Night lll w Kielcach Na gali Klincz Fight Night lll w Centrum Kongresowym Targów Kielce, która odbyła się w sobotę, 4 listopada, był komplet kibiców. Wśród nich znane osoby, między innymi Mateusz Big Boy Borkowski z Kielc, gwiazda programu "Gogglebox. Przed telewizorem", który ciekawe walki oglądał z narzeczoną Kingą.

📢 Gala Klincz Fight Night lll. W Centrum Kongresowym Targów Kielce był komplet kibiców. Byliście? Szukajcie się na zdjęciach Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się Gala Klincz Fight Night lll w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Obejrzał ją komplet kibiców. -Bardzo się cieszę, że tyle osób przyszło na naszą galę. Atmosfera była super i do tego ogromne emocje - mówił Rafał Maciaszek, właściciel klubu Klincz Kielce. A jednym z patronów medialnych tego wydarzenia było Echo Dnia.

📢 Mnóstwo ludzi na giełdzie w Sandomierzu. Polowali na okazje. Zobacz zdjęcia W sobotę, 4 listopada na giełdzie w Sandomierzu panował spory ruch. Klienci polowali przede wszystkim na tanie okazje; kupowali między innymi świeże owoce i warzywa, ale też ciepłą odzież i meble do domu. Zobaczcie zdjęcia z porannego handlowania.

Czołowe zderzenie dwóch samochodów na ulicy Kieleckiej w Bielinach. Kobieta wypadła z auta. Zobacz zdjęcia Do groźnego zderzenia doszło w czwartkowy poranek na ulicy Kieleckiej w Bielinach. Czołowo zderzyły się daewoo matiz i peugeot, pasażerka wypadła z pojazdu.

