Przegląd prasy (9.12.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

📢 Zderzenie dwóch samochodów na drodze krajowej numer 74 w miejscowości Przełom. Jedna osoba w bardzo ciężkim stanie W Przełomie w powiecie kieleckim w piątek przed godziną 20 zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby zostały ranne, stan jednej z nich jest bardzo ciężki. Droga krajowa numer 74 jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują służby.

📢 Śmiertelny wypadek w Skrzypaczowicach. Zablokowana droga krajowa numer 79 Po godzinie 19 w piątek do tragedii, w której życie stracił człowiek, doszło na drodze krajowej numer 79 w Skrzypaczowicach w gminie Łoniów (powiat sandomierski).

📢 Uwaga, wypadek w Szewcach pod Kielcami. Ogromne korki i utrudnienia Dwa samochody zderzyły się na drodze krajowej numer 7 w Szewcach w powiecie kieleckim, jedno z nich wypadło z drogi. Przez długi czas lewy pas ruchu był całkowicie zablokowany.

📢 Złote Gody w gminie Skalbmierz. 18 par świętowało piękny jubileusz pożycia małżeńskiego 18 par z gminy Skalbmierz świętowało piękny jubileusz pożycia małżeńskiego. Z tej okazji zaplanowano wyjątkowe uroczystości. Była msza święta, odprawiona przez księdza Krzysztof Balcera - proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Skalbmierzu oraz oficjalne spotkanie z jubilatami. Nie mogło zabraknąć uroczystego toastu lampką szampana oraz odśpiewania tradycyjnego „Sto lat". Małżonkowie zostali odznaczeni przez Marka Juszczyka, burmistrza Skalbmierza medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Zobacz, jak przebiegały uroczystości w Skalbmierzu.

📢 Artur z "Rolnik szuka żony 10" ma ogromne gospodarstwo i imponujące maszyny. Tak mieszka i żyje na co dzień 8.12.2023 Zbliża się finał nowego sezonu "Rolnik szuka żony". Jednym z piątki bohaterów jest Artur z województwa mazowieckiego. 29-latek już po emisji "zerowego odcinka" został okrzyknięty najprzystojniejszym wśród wszystkich uczestników programu. Czym oczarował widzów? Zobaczcie, jakie ma gospodarstwo, czym się zajmuje oraz jak mieszka i żyje na co dzień Artur z "Rolnik szuka żony 10". 📢 Pożegnanie Stanisław Lohmanna, pierworodnego syna ostatniego dziedzica Secemina. Miał 100 lat. Zobaczcie zdjęcia i wideo 28 listopada 2023 roku zmarł w wieku 100 lat pierworodny syn ostatniego dziedzica Secemina Stanisław Lohmann – Honorowy Obywatel Gminy Secemin, żołnierz Armii Krajowej. W środę, 6 grudnia, odbyły się uroczystości pogrzebowe Zmarłego.

📢 Oto piękna Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony 10". Na prywatnych zdjęciach zachwyca urodą! Taka jest na co dzień Anna Derbiszewska to jedna z bohaterek dziesiątej edycji bijącego rekordy popularności programu "Rolnik szuka żony". Mieszka wraz z rodziną w miejscowości Czajków w okolicy Kalisza w województwie wielkopolskim. Prowadzi ogromne gospodarstwo oraz salon kosmetyczny. 36-letnia rolniczka to piękna kobieta. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia.

📢 Anna z "Rolnik szuka żony 10" mieszka jak księżniczka. Ma imponujący dom i gospodarstwo! Zobacz zdjęcia Zbliża się finał nowej, dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Jedną z uczestniczek jest Anna Derbiszewska z województwa wielkopolskiego. Spośród trzech panów, których zaprosiła do swojego gospodarstwa wybrała 30-letniego Jakuba z Ostrowa Wielkopolskiego. Ich związek to największa niespodzianka dla fanów programu, ale wygląda na to, że między nimi narodziło się uczucie. Rolniczka pokazała jak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia z gospodarstwa i domu Anny z "Rolnik szuka żony 10".

📢 Oto piękna Blanka z "Rolnik szuka żony 10". Kandydatka Artura z Mazowsza na prywatnych zdjęciach. Wygląda oszałamiająco! Pochodząca z Szydłowca Blanka Świercz, jako jedna z trzech kandydatek, została zaproszona przez Artura z Mazowsza, bohatera "Rolnik szuka żony 10" do jego gospodarstwa w Krawcowiznie. Od momentu jej pojawienia się w programie, 24-latka stała się ulubienicą widzów i wielu wróżyło jej przyszłość z przystojnym rolnikiem. Tymczasem na profilu Blanki w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z tajemniczych randek. Wygląda na to, że kobieta znalazła swoją drugą połówkę. Zobaczcie, jak Blanka z "Rolnik szuka żony 10" wygląda na prywatnych zdjęciach. 📢 Świąteczne spotkanie u wojewody świętokrzyskiego. Czas podsumowań i... pożegnań. Zobacz film i zdjęcia Święta i koniec roku to czas radości, ale i podsumowań. W piątek, 8 grudnia, w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne. Wojewoda Zbigniew Koniusz zdradził nam, jak po 4 latach ocenia swoją kadencję, zwłaszcza, że musiał się zmierzyć z pandemią oraz wojną w Ukrainie. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele we Włoszczowie i powiecie włoszczowskim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w powiecie włoszczowskim. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach. Oto najpopularniejsi: nauczyciele z przedszkoli, klas 0-III, klas IV-VIII oraz ze szkoły ponadpodstawowej. Kto okazał się najlepszy we Włoszczowie i całym powiecie włoszczowskim? 📢 Budowa wiaduktu i przystanku kolejowego w Radomiu. Mimo zimy trwają prace. Zobaczcie zdjęcia Mimo okresu zimowego trwają prace przy budowie wiaduktu łączącego ulice Żeromskiego i Lubelską w Radomiu. Zobaczcie postęp prac na zdjęciach.

📢 Pulchne i rumiane. Babcia zawsze robiła na wigilię. Oto przedwojenny przepis na wigilijne racuchy Drożdżowe racuchy są jedna ze słodkich potraw wigilijnych. W wielu domach są do dziś obowiązkowym przysmakiem na wigilijnym stole. Wypróbujcie przedwojenny przepis z którego wychodzą rumiana i puszyste.

📢 Zmarł ksiądz kanonik Bogusław Mleczkowski. Służył w wielu parafiach w regionie. Od dziesięciu lat przebywał na emeryture 5 grudnia 2023 roku zmarł ksiądz kanonik Bogusław Mleczkowski, emeryt. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 9 grudnia. 📢 Oto najpiękniejsze uczestniczki w historii programu "Rolnik szuka żony". Wzdychały do nich tysiące mężczyzn. Ależ się zmieniły! Zbliża się finał jubileuszowej, dziesiątej już edycji telewizyjnego hitu "Rolnik szuka żony". Każdy odcinek programu przyciąga miliony widzów. Wszystkie sezony wzbudzały ogromne emocje i zaciekawienie. Wiele uczestniczek wzbudzało zachwyt, a ich uroda olśniewała. Tak było Między innymi w przypadku Kamili Boś z ósmej edycji, Adrianny Jasiaczek (po ślubie Tyszka), Kasi Cecot czy Klaudii Waśko z dziewiątej edycji, a także Ewy Kryzy, Blanki Świercz oraz Sary z dziesiątej edycji. Oto jak się zmieniły najpiękniejsze uczestniczki w historii "Rolnik szuka żony".

📢 Imprezy w Radomiu i okolicach w weekend. Co będzie się działo od 8 do 10 grudnia 2023? Zobacz Drugi weekend grudnia zapowiada się niezwykle atrakcyjnie. To przede wszystkim koncert Ani Dąbrowskiej. Ale to nie wszystko! Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. 📢 Mikołajki w Zespole Szkół numer 3 "Budowlanka" w Tarnobrzegu. Było wielu Mikołajów, elfy i śnieżynki. Zobacz zdjęcia 6 grudnia grupa uczennic i uczniów Zespołu Szkół numer 3 w Tarnobrzegu, czyli popularnej "Budowlanki", postanowiła zorganizować szkolne mikołajki. Tego dnia również nauczyciele łaskawszym niż zwykle okiem patrzyli na uczniów poprzebieranych za Mikołajów, elfów i śnieżynki.

📢 Sylwester 2023/2024 w powiecie jędrzejowskim. Gdzie się wybrać na bal? Zobacz oferty z powiatu i okolic Bale i zabawy sylwestrowe w powiecie jędrzejowskim i w najbliższej okolicy. Już za niecały miesiąc pożegnamy stary, 2023 rok. Gdzie się wybrać, by świętować nadejście nowego 2024 roku? Oto nasze propozycje wybranych lokali w naszym powiecie.

📢 Fortuna Puchar Polski. Wyjątkowa oprawa kibiców Korony Kielce z Młyna z meczu z Legią Warszawa na Suzuki Arenie W środę, 6 grudnia, w trakcie pierwszej połowy meczu Korony Kielce z Legią Warszawa w 1/8 Fortuna Pucharu Polski kibice gospodarzy z Młyna zaprezentowali ciekawą oprawę. Mamy nowe zdjęcia z tej oprawy. 📢 Śliczna Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony 10" na prywatnych zdjęciach. Wybranka Waldemara olśniewa urodą. Taka jest na co dzień W TVP 1 zbliża się finał jubileuszowej, 10. edycji hitowego programu "Rolnik szuka żony". Jednym z bohaterów jest Waldemar z Pakości, który od początku wzbudza bardzo dużo emocji. Wśród kandydatek, które zaprosił do swojego gospodarstwa znalazła się piękna i utalentowana Ewa Kryza z Wielkopolski. Rolnik nie ukrywał, że jest ona jego faworytką i ostatecznie to ją wybrał. A jaka jest Ewa prywatnie? Zobaczcie jej zdjęcia.

📢 Matura próbna z angielskiego 2024. Tu znajdziecie arkusz i odpowiedzi do testów diagnostycznych CKE. Co trzeba było powtórzyć? Matura próbna z języka angielskiego odbyła się w całej Polsce 8 grudnia 2024 roku. Miała formę pisemną i była przeprowadzana tak, aby przedstawić maturzystom realia matury w maju. Zobacz arkusz CKE i odpowiedzi do zadań. W tym materiale znajdziesz też najważniejsze informacje o maturach próbnych CKE. Ile trwał egzamin z języka angielskiego? Jaki był temat pracy pisemnej? Czy matura będzie oceniana? Wyjaśniamy.

📢 Sylwester 2023/2024. Gdzie się wybrać na bal sylwestrowy w Tarnobrzegu i okolicy? Już za niecały miesiąc pożegnamy stary, 2023 rok. A gdzie w Tarnobrzegu lub powiecie tarnobrzeskim można wybrać się na imprezy sylwestrowe? Zobaczcie oferty. 📢 Staszowscy policjanci mają nowy radiowóz. Kluczyki przekazał starosta Józef Żółciak 6 grudnia na placu przed Komendą Powiatową Policji w Staszowie odbyła się symboliczna uroczystość przekazania dla staszowskich funkcjonariuszy nowego nieoznakowanego radiowozu.

📢 Boże Narodzenie 2023. Tu w Kielcach zamówisz catering na Wigilię i święta. Zobacz ofertę restauracji Wigilia i Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Warto wcześniej zacząć przygotowania do tego wyjątkowego czasu. Restauracje wychodzą naprzeciw zabieganym i oferują catering wigilijny oraz świąteczny. Sprawdźcie wcześniej, z jakich ofert można skorzystać.

📢 Wypadek w Zaleszanach. Tir zderzył się z samochodem osobowym i wjechał w dom! W środku był człowiek. Zobacz zdjęcia Do poważnego wypadku, w którym dwie osoby zostały ranne, doszło tuż przed północą z czwartku na piątek (7 na 8 grudnia) w Zaleszanach (powiat stalowowolski), na odcinku drogi krajowej numer 77. Doszło tam do zderzenia zestawu ciężarowego z samochodem osobowym, ciągnik siodłowy z naczepa uderzył jeszcze w dom mieszkalny. Na szczęście przebywający w budynku mężczyzna nie doznał żadnych obrażeń, został ewakuowany.

📢 Ministrowie ze Świętokrzyskiego w rządzie Donalda Tuska. Po raz pierwszy w historii aż trójka: Okła-Drewnowicz, Siekierski i Sienkiewicz Po raz pierwszy w historii województwo świętokrzyskie będzie miało aż trzech ministrów. Tak ma być w nowym rządzie premiera Donalda Tuska. Teki ministerialne mają objąć świętokrzyscy posłowie: Marzena Okła-Drewnowicz i Czesław Siekierski oraz były świętokrzyski poseł pochodzący z naszego regionu Bartłomiej Sienkiewicz. 📢 Fortuna Puchar Polski. Tak kibicowaliście na zwycięskim meczu Korony Kielce z Legią Warszawa na Suzuki Arenie. Ćwierćfinał jest nasz! Wracamy jeszcze do meczu Korony Kielce z Legią Warszawa w 1/8 Fortuna Pucharu Polski. Podopieczni Kamila Kuzery dzięki wygranej po dogrywce 2:1 zapewnili sobie awans do kolejnej rundy tych rozgrywek. Mamy dla Was jeszcze jedną galerię zdjęć kibiców z tego pojedynku.

📢 Młodzieżowa Rada Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim zainaugurowała kadencję. Uroczyste ślubowanie i wybór przewodniczących Inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta odbyła się w czwartek, 7 grudnia w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Radni otrzymali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Wybrano także przewodniczącego i wiceprzewodniczących. W Młodzieżowej Radzie Miasta zasiada 23 radnych. 📢 W Tarnobrzegu świeci się choinka na Rynku, na ulicach przybywa świątecznych iluminacji i dekoracji. Zobaczcie na zdjęciach, co już błyszczy Tarnobrzeg w zimowej szacie stroi się na święta Bożego Narodzenia. Na Placu Bartosza Głowackiego rozbłysła wysoka na 12,5 metra choinka, na głównych ulicach zawisły latarniowe ozdoby. Przybywa świątecznych iluminacji i dekoracji, a dzieci nie mogą doczekać się renifera. Na tle śniegu, który jeszcze nie stopniał, światełka cieszą oko. Zobaczcie, jak wieczorem wygląda miasto.

📢 Wypadek w Jałowęsach w powiecie opatowskim na krajowej trasie numer 74 Dwie osobówki zderzyły się w czwartek kilkanaście minut przed godziną 16 na krajowej trasie numer 74 w Jałowęsach w powiecie opatowskim. Droga była całkowicie zablokowana. 📢 Pożar i śmierć! Tragedia w miejscowości Nagórzanki w powiecie kazimierskim Do tragicznego w skutkach pożaru doszło w czwartkowe popołudnie w miejscowości Nagórzanki pod Kazimierzą Wielką. W domu, w którym palił się między innymi piecyk elektryczny, strażacy znaleźli ciało mężczyzny. 📢 Oferty pracy w powiecie pińczowskim. Poszukiwani lekarz, dietetyk i... dojarz Oferty pracy w powiecie pińczowskim. W grudniu pojawiło się sporo propozycji. Wśród nich są zarówno oferty dla osób z wyższym wykształceniem, jak i dla tych, które mają kwalifikacje techniczne. Zobacz w galerii zdjęć.

📢 Szalone imprezy w radomskim klubie Lemon. Na parkiecie mnóstwo osób. Zobaczcie zdjęcia W miniony weekend odbyły się niesamowite imprezy w Lemonie przy ulicy Grzecznarowskiego w Radomiu. Na parkiecie było prawdziwe szaleństwo. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Motocyklista i żeglarz ze Skarżyska-Kamiennej potrzebuje pomocy. Ruszyła zbiórka Skarżyszczanin Marcin Połczyński doznał ciężkiego wypadku. Walka o jego życie zakończyła się sukcesem, ale 38-latka czeka długa i kosztowna rehabilitacja. Wsparcia potrzebuje także jego rodzina. Przyjaciele i bliscy rozpoczęli zbiórkę pieniędzy na ten cel. Każdy może ją wesprzeć. 📢 Próbna matura 2024 - matematyka. Oto odpowiedzi i arkusz zadań CKE. Czy test był trudny? Jak poszło maturzystom? Reakcje są optymistyczne Matura Próbna 2024 - matematyka - odpowiedzi. Próbny egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym, przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną odbył się w czwartek, 7 grudnia w szkołach w całym kraju. Dla wszystkich maturzystów, którzy chcą sprawdzić, jak przygotowani są do prawdziwego egzaminu w tym artykule publikujemy arkusz matury wraz z odpowiedziami zadań. Czy test był trudny? Jak poszło maturzystom? Znamy już pierwsze odpowiedzi na te pytania i są one raczej optymistyczne.

📢 Stypendia burmistrza Baranowa Sandomierskiego dla uczniów. Gmina po raz pierwszy wyróżniła młodych, uzdolnionych mieszkańców. Zdjęcia Burmistrz Baranowa Sandomierskiego przyznał stypendia 60 uczniom szkół podstawowych. Po raz pierwszy w historii baranowskiego samorządu zdecydowano o takiej formie wsparcia najzdolniejszych za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia. Wyróżnieni uczniowie będą otrzymywać po 200 lub 400 złotych miesięcznie do końca roku szkolnego 2023/2024. Zobaczcie zdjęcia z gali wręczenia stypendiów. 📢 Kabaret Skeczów Męczących, Maciej Korzym, Piotr Stokowiec, radni i inne znane osoby na pucharowym meczu Korony Kielce z Legią Warszawa Wiele znanych osób wybrało się w środowy wieczór, 6 grudnia, na Suzuki Arenę, żeby zobaczyć mecz 1/8 finalu Fortuna Pucharu Polski pomiędzy Koroną Kielce i Legią Warszawa. Podopieczni Kamila Kuzery wygrali po dogrywce 2:1 i fetowali awans do ćwierćfinału tych rozgrywek.

📢 Zabytkowa "Niemczówka" w Chęcinach zaatakowana przez drona! Służby ratunkowe, wojsko, policja i straż pożarna w akcji W czwartkowy poranek, 7 grudnia zabytkowa "Niemczówka" w Chęcinach została zaatakowana przy użyciu drona. Wewnątrz budynku pojawił się dym, a pracownicy zostali ewakuowani. Na miejscu zjawiły się służby mundurowe: policja, straż pożarna i wojsko, a także lokalne władze oraz konserwator zabytków, który po zakończeniu akcji będzie musiał oszacować straty... Uspokajamy. Wszystkie działania odbywały się w ramach ćwiczenia taktyczno-specjalnego pod kryptonimem PYTON-23, które przeprowadziło Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. 📢 Targ w Jędrzejowie. Mało warzyw, duży wybór suszonych owoców. Zobacz jakie były ceny w czwartek, 7 grudnia 7 grudnia, w czwartek znów zawitaliśmy na plac targowy w Jędrzejowie. I tym razem wybór warzyw nie był zbyt wielki, ale nie brakowało owoców w tym suszonych i wędzonych. Jakie były ich ceny? Zobaczcie.

📢 Lodowisko w Starachowicach już otwarte. Rozpoczęło się zimowe szaleństwo. Film i zdjęcia Od 6 grudnia możemy jeździć już na lodowisku miejskim przy ulicy Szkolnej w Starachowicach. Z tej okazji do kompleksu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przyjechał sam Święty Mikołaj, któremu towarzyszył prezydent Marek Materek. Po głośnym odliczaniu, lodowisko zostało oficjalnie otwarte i będziemy mogli z niego korzystać do końca lutego. W artykule podajemy godziny otwarcia lodowiska. Zobaczcie film i zdjęcia. 📢 Kibice Korony Kielce na meczu z Legią Warszawa w 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski. Tak dopingowali na Suzuki Arenie. Zobacz zdjęcia Korona Kielce w 1/8 Fortuna Pucharu Polski grała na Suzuki Arenie z Legią Warszawa. Był to emocjonujący i pełen dramaturgii mecz. Podopieczni Kamila Kuzery po dogrywce wygrali 2:1. Mamy dla Was pierwszą galerię zdjęć kibiców, którzy mimo niesprzyjającej pogody w środę, 6 grudnia, wybrali się na Suzuki Arenę.

📢 W Sandomierzu oficjalnie powołano Centrum Wolontariatu Diecezji Sandomierskiej dla młodych społeczników. Zobacz zdjęcia i film W Sandomierzu oficjalnie powołano Centrum Wolontariatu Diecezji Sandomierskiej. Podpisanie aktu powołania Centrum oraz wręczenie legitymacji wolontariuszom miało miejsce podczas obchodów Dnia Wolontariusza. Centrum powstaje w ramach projektu „Wolontariat pomoc i nadzieja dla potrzebujących” i na początek powołano do niego ponad 30 wolontariuszy z terenu diecezji sandomierskiej. 📢 Robert Prygiel w roli świętego Mikołaja w radomskim szpitalu. Rozdawał prezenty najmłodszym pacjentom Dzieciaki były trochę zdziwione, że święty Mikołaj jest taki wielki, ale z radością przyjmowały prezenty. W środę, 6 grudnia legenda radomskiej siatkówki Robert Prygiel, wraz z przyjaciółmi z założonego przez niego stowarzyszenia oraz młodymi siatkarzami odwiedził oddziały dziecięce Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego, gdzie obdarowywał najmłodszych pacjentów podarunkami.

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w Busku-Zdroju i powiecie buskim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w powiecie buskim. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach. Oto najpopularniejsi: nauczyciele z przedszkoli, klas 0-III, klas IV-VIII oraz ze szkoły ponadpodstawowej. Kto okazał się najlepszy w Busku-Zdroju i całym powiecie buskim? 📢 Próbna matura 2024 - polski. Mamy odpowiedzi i arkusz pytań CKE. Emocji na egzaminie nie brakowało. Jak poszło? Maturalna próba język polski 2024. Matura Próbna 2024 z języka polskiego na poziomie podstawowym, przygotowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną odbywa się w szkołach w całym kraju między godzinami 9-13. Dla wszystkich maturzystów, którzy chcą sprawdzić, jak przygotowani są do prawdziwego egzaminu w tym artykule publikujemy arkusz matury wraz z odpowiedziami. Maturzyści, którzy wychodzi z sal nie ukrywali emocji, które towarzyszyły maturalnej próbie.

📢 II Połaniecka Gala Wolontariatu. Nagrody przyznano w trzech kategoriach We wtorek 5 grudnia w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu odbyła się II Połaniecka Gala Wolontariatu. Nagrody przyznano w trzech kategoriach: wolontariat grupowy, indywidulany i szkolny. 📢 Oto kobiety poszukiwane przez świętokrzyską policję. Za kradzieże, oszustwa, niepłacone alimenty. Rozpoznajesz je? Tych kobiet szuka świętokrzyska policja! Prezentujemy zdjęcia i nazwiska kobiet, które złamały prawo. Rozpoznajesz którąś z nich? Wiesz, gdzie może przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na temat tych kobiet, koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane przedstawione w naszej galerii zostały udostępnione przez policję.

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w szkołach ponadpodstawowych w Kielcach. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się powiatowe głosowanie w plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023. Dziś przedstawiamy laureatów w kategorii Nauczyciel Szkoły Ponadpodstawowej - uczniowie ich uwielbiają! Teraz czas na głosowanie w etapie wojewódzkim. Kto okazał się najlepszy w Kielcach?

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w Grójcu i powiecie grójeckim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023. ZDJĘCIA Zakończyło się powiatowe głosowanie w plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach: Nauczyciel Przedszkola, klas 0-III, klas IV-VIII oraz szkoły ponadpodstawowej. Teraz czas na głosowanie w etapie wojewódzkim. Kto najlepszy okazał się w Grójcu i powiecie grójeckim? 📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w Białobrzegach i powiecie białobrzeskim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023. ZDJĘCIA Zakończyło się powiatowe głosowanie w plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach: Nauczyciel Przedszkola, klas 0-III, klas IV-VIII oraz szkoły ponadpodstawowej. Teraz czas na głosowanie w etapie wojewódzkim. Kto najlepszy okazał się w Białobrzegach i powiecie białobrzeskim?

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w Radomiu. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023. ZDJĘCIA Zakończyło się powiatowe głosowanie w plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach: Nauczyciel Przedszkola, klas 0-III, klas IV-VIII oraz szkoły ponadpodstawowej. Teraz czas na głosowanie w etapie wojewódzkim. Kto najlepszy okazał się w Radomiu? 📢 Wilki na południu regionu świętokrzyskiego. Jest ich u nas coraz więcej Fundacja SAVE Wildlife opublikowała najnowsze wyniki badań populacji wilków w regionie świętokrzyskim. Od lat ich monitoring prowadzono na północy województwa. Jak się okazuje, te drapieżniki zadomowiły się także w południowej części. Ile wilków żyje u nas? 📢 Mikołajkowe morsowanie w zalewie Borki w Radomiu. Radomskie Morsy znowu świetnie się bawiły. Zobacz nowe zdjęcia W niedzielę, 3 grudnia w zalewie Borki w Radomiu odbyło się mikołajkowe morsowanie. Radomskie Morsy pojawiły się w charakterystycznych, czerwonych czapeczkach i innych elementach stroju Świętego Mikołaja, aby wspólnie zażyć lodowatej kąpieli. Jak zawsze dopisała frekwencja, humory, a i pogoda była wręcz wymarzona. Mroźnie, dużo śniegu i sporo lodu, który przed wejściem do wody trzeba było skuć siekierami!

