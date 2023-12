Zaprzęg Świętego Mikołaja znów wyruszył, by czynić dobro i spełniać marzenia dzieci.

Gdy w radiu słychać już „Last Christmas”, a sklepowe witryny rozświetlają choinkowe lampki – to znak, że nadszedł grudzień i większość z nas opanował przedświąteczny nastrój. Ten ostatni miesiąc roku jest wyjątkowy z wielu względów. Gromadzi bliskich sobie ludzi przy wspólnym stole, składania do przemyśleń i podsumowań. No i, co najważniejsze dla najmłodszych, przynosi radość z prezentów. Niestety, nie dla każdego dziecka grudzień to miesiąc magii i niespodzianek. Wiele z nich nie znajdzie pod choinką żadnego prezentu, bo warunki, w których żyją, nie dają im takiej możliwości.

Akcja Zaprzęg Świętego Mikołaja

Wspólnie z Partnerami, a więc różnymi firmami, które zdecydują się do nas dołączyć, kolejny raz stworzyliśmy wyjątkowy Zaprzęg Świętego Mikołaja. Jego celem jest obdarowanie jak największej liczby dzieci prezentami. Ale nie tylko. Niektóre z nich będą miały możliwość np. wyjechać na niezapomniane ferie zimowe.

Są to podopieczni wybranych stowarzyszeń, domów pomocy i fundacji z całej Polski. Dzięki naszej współpracy i Waszej hojności, wielu z nich otrzyma wymarzone prezenty.

W tym roku "Zaprzęg Świętego Mikołaja" pomoże w zakupie świątecznych i noworocznych prezentów dla podopiecznych Fundacji "Jesteśmy Blisko", pod opieką której znajduje się ponad 500 chorych i niepełnosprawnych osób. Fundacja systematycznie organizuje badania profilaktyczne, które niejednokrotnie dzięki wczesnej diagnostyce ratują ludzkie życie.

PARTNERZY OGÓLNOPOLSCY

Partnerem ogólnopolskim naszej akcji jest Muszynianka sp. z o.o. - polska firma z wieloletnia historią i tradycją.

Producent naturalnej wody mineralnej „Muszynianka”, od lat realizująca strategię społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Firma aktywnie wspiera lokalne społeczności poprzez projekty edukacyjne, kulturalne, a także sportowe.

Ponadto angażuje się w ochronę środowiska, podejmując działania mające na celu zrównoważony rozwój i redukcje wpływu na ekosystem.

Partnerem Ogólnopolskim akcji ,,Zaprzęg Świętego Mikołaja’’ jest Bank Pekao S.A., który jest jedną z największych inwestycji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 310 mld zł aktywów. Bank Pekao obsługuje ponad 6,6 mln klientów.

Międzynarodowe grono ekspertów doceniło strategiczne podejście banku do prowadzenia działalności, a także rozwiązania wprowadzane w zakresie cyfryzacji, takie jak m.in. Omnibank CRM. Bank Pekao S.A. uhonorowany został prestiżowym tytułem „Bank of The Year 2023 in Poland” przyznawanym przez jeden z najważniejszych tytułów branży finansowej – miesięcznik The Banker należący do grupy The Financial Times.