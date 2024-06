Prasówka 27.06.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bardzo gorąca wakacyjna środa nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Wodna rozrywka i relaks na plaży. Zobaczcie zdjęcia ”?

📢 Bardzo gorąca wakacyjna środa nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Wodna rozrywka i relaks na plaży. Zobaczcie zdjęcia Upalna pogoda sprzyja wypoczynkowi nad Jeziorem Tarnobrzeskim. W wakacyjną środę 26 czerwca mnóstwo osób wypoczywało nad wodą. Jedną z większych atrakcji dla dzieci jest wodny park rozrywki "Waterfun", można wypożyczyć także kajaki i rowerki. Zobaczcie zdjęcia z letniego popołudnia!

📢 Wypadek lotniczy w Turbi koło Stalowej Woli! Przy starcie na lotnisku spadł wiatrakowiec - zobacz zdjęcia Wiatrakowiec z dwoma mężczyznami na pokładzie spadł na murawę lotniska - do tego wypadku doszło w środę, 26 czerwca późnym popołudniem na terenie lotniska w Turbi (powiat stalowowolski), należącego do Aeroklubu Stalowowolskiego. Na miejscu pracują służby.

📢 100-lecie Orkiestry Dętej OSP Skalbmierz. Bardzo dużo gości, dzień pełen wzruszeń, muzyki oraz wspólnej zabawy. Zobaczcie zdjęcia W niedzielę, 23 czerwca mieszkańcy gminy Skalbmierz świętowali wyjątkowe wydarzenie – 100-lecie Orkiestry Dętej OSP Skalbmierz, które odbyło się w ramach I Dni Miasta i Gminy Skalbmierz. Był to niezapomniany dzień pełen wzruszeń, muzyki i wspólnej zabawy.

Prasówka 27.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sezon w Sielpi rozpoczęty! Zapytaliśmy plażowiczów, za co kochają Świętokrzyską Ibizę. Zobaczcie film i zdjęcia Świętokrzyska Ibiza, czyli zalew w Sielpi, co roku cieszy się dużym zainteresowaniem turystów. Choć obecnie sezon dopiero się rozpoczyna, to już nie brakuje plażowiczów korzystających z pięknej pogody. Zapytaliśmy ich, za co kochają to miejsce i jak często tu wracają. Zobaczcie film i zdjęcia wypoczywających w środę, 26 czerwca.

📢 Świętokrzyska Madera oblężona! Upalna środa przyciągnęła tłumy nad zalew w Cedzynie Upalna środa, 26 czerwca, przyciągnęła nad zalew w Cedzynie tłumy miłośników relaksu na plaży, ale też tych, którzy szukali ochłody w wodzie. Nad zalewem, nazywanym Świętokrzyską Maderą, było mnóstwo osób. Zobaczcie, jak wypoczywali tu w gorący wakacyjny dzień. 📢 Oto horoskop dzienny na czwartek, 27 czerwca 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 27.06.2024 Horoskop dzienny na czwartek 27 czerwca 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 27.06.2024. Horoskop dzienny na czwartek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 Nowa kawiarnia w Parku Miejskim w Starachowicach. Sztolnia Starachowice oferuje napoje, lody Ambrozja i autorskie bajgle. Zobacz zdjęcia Sztolnia Starachowice to urocza i klimatyczna kawiarnia, która od 1 czerwca działa w Starachowicach. Znajdziemy ją naprzeciwko amfiteatru w Parku Miejskim, przy ulicy Pileckiego 3. Oferuje różnego rodzaju kawy, herbaty i napoje oraz autorskie bajgle, przygotowywane na cztery różne sposoby. To nie wszystko - w każdy weekend będziemy mogli spróbować tam innego sezonowego menu. W sobotę i niedzielę, od 29 czerwca, Sztolnia zaserwuje nam hot dogi amerykańskie. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Najpiękniejsze perfumy na lato dla pań. Oto topowe zapachy na wakacje Najlepsze perfumy na lato? Wybór należy do każdej z pań indywidualnie. Są jednak zapachy, które od lat cieszą się wielką popularnością i są uwielbiane przez panie na całym świecie. Zobaczcie o których zapachach mowa i czy są wśród nich wasze ulubione? 📢 Uczniowie Szkoły Podstawowej numer 10 imienia Janusza Korczaka w Tarnobrzegu zakończyli rok szkolny. Zobacz zdjęcia Uczniowie Szkoły Podstawowej numer 10 imienia Janusza Korczaka w Tarnobrzegu, podobnie jak uczniowie innych szkół, w piątek 21 czerwca zakończyli rok szkolny 2023/2024. Był uroczysty apel, spotkania w salach, a także występy artystyczne. Dzień wcześniej uczniowie starszych klas odebrali dyplomy, oddzielne spotkania połączone z występami artystycznymi mieli uczniowie klas najmłodszych oraz ósmoklasiści.

📢 Rój pszczół odpoczywał nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Widok był niecodzienny, wezwano fachową pomoc. Zdjęcia i wideo Rój pszczół obsiadł znak drogowy nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Widok był fascynujący, a przejęci świadkowie zjawiska postanowili pomóc pożytecznym owadom bezpiecznie opuścić to miejsce. Zajęli się tym fachowcy. Zobaczcie zdjęcia i filmiki od czytelników.

📢 Na ulicy Wolanowskiej w Radomiu już pracują koparki. Ruszyła przebudowa, na początek na miejskim odcinku od aresztu śledczego Na razie skromnie, ale jednak - wykonawca ściągnął pierwszy sprzęt i ruszył z pracami na ulicy Wolanowskiej w Radomiu. Z czasem roboty mają przyspieszać. Na początek ekipy zajmą się miejskim odcinkiem drogi, od aresztu w kierunku ulicy Kieleckiej. W lipcu pojawią się na drodze krajowej. Także na lipiec zostało przesunięte rozpoczęcie prac na skrzyżowaniu ulic Maratońskiej i Dębowej. 📢 Radomiak Radom po pierwszym sparingu. Gospodarze nie dali szans Koronie Kielce. Zobacz kulisy meczu w tropikalnych warunkach Radomiak Radom, po widowiskowym meczu towarzyskim pokonał Koronę Kielce 3:0. W drużynie Zielonych zadebiutował Maciej Kikolski i popisał się kilkoma efektownymi paradami, nie dopuszczając rywali do zdobycia gola.

📢 Komers 2024 w Szkole Podstawowej numer 10 w Tarnobrzegu. Ósmoklasiści pięknie zatańczyli poloneza - zobacz zdjęcia W ostatnich dniach roku szkolnego 2023/2024 ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej numer 10 imienia Janusza Korczaka w Tarnobrzegu mieli swój wielki bal, na zakończenie pierwszego etapu szkolnej edukacji. Na rozpoczęcie tradycyjnego komersu absolwenci zatańczyli dostojnego poloneza. 📢 Korona Kielce przegrała z Radomiakiem Radom. Trener Kamil Kuzera sprawdzał nowych zawodników. Zobacz kulisy meczu Korona Kielce uległa Radomiakowi Radom 0:3 w drugiej grze kontrolnej przed rozpoczęciem rozgrywek PKO BP Ekstraklasy. - Radomiak był zdecydowanie lepszym zespołem – podsumował sparing trener Korony Kamil Kuzera.

📢 Stalowa konstrukcja nowego mostu w Sandomierzu już zamontowana Zamontowane i zespolone zostały ostatnie elementy stalowej konstrukcji mostu przez Wisłę w Sandomierzu w ciągu drogi krajowej numer 77. W czerwcu wykonawca rozpoczął kolejny etap rozbudowy obiektu czyli przygotowania do betonowania płyty pomostu. Zobaczcie nowe zdjęcia.

📢 Po upadłości Banku Spółdzielczego w Grębowie przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu trwa proces. Przesłuchano kolejnych świadków Kolejni świadkowie we wtorek i w środę (25 i 26 czerwca) przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu złożyli zeznania w procesie dotyczącym wielomilionowych przekrętów finansowych w Banku Spółdzielczym w Grębowie, które w konsekwencji doprowadziły do upadku placówki. Na ławie oskarżonych zasiada kilkoro byłych pracowników banku.

📢 Zarząd Powiatu Staszowskiego z absolutorium. Michał Skotnicki zrezygnował z mandatu radnego, zastąpił go Adam Siekierski We wtorek, 25 czerwca odbyła się 3. sesja Rady Powiatu w Staszowie. Po debacie przyjęto uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Staszowie wotum zaufania z wykonania budżetu za 2023 rok. Podczas obrad ślubowanie złożył radny Adam Siekierski, zajął on miejsce radnego Michała Skotnickiego, który zrezygnował z mandatu z racji tego, że pełni funkcję wojewody świętokrzyskiego. Przyjęto również kolejne projekty uchwał. Zobacz zdjęcia

📢 Udany Festyn w Wojciechowicach. Była Bitwa Regionów i super zabawa do wieczora. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 23 czerwca w Wojciechowicach odbył się festyn, podczas którego gospodynie z powiatów opatowskiego i sandomierskiego walczyły w Bitwie Regionów. 📢 Sobótkowy Festyn Rodzinny odbył się w Kazanowie, był pełen atrakcji. Zobacz zdjęcia W sobotę, 22 czerwca w Kazanowie odbył się wyjątkowy Sobótkowy Festyn Rodzinny, który połączył mieszkańców w świętowaniu lokalnych tradycji i kultury. Z entuzjazmem przyjęte przedstawienie pod tytułem „Wesele na Sobótce”, zróżnicowane atrakcje dla każdego pokolenia, oraz występy muzyczne uatrakcyjniły ten wieczór, czyniąc go ciekawym punktem letnich wydarzeń w regionie. 📢 Pożar w Lisewie w gminie Promna. Ogień zniszczył dom rodzinie z dziećmi. Budowali go sami, stracili w chwilę. Potrzebna pomoc w odbudowie Ogromny pożar w miejscowości Lisów w gminie Promna zabrał dach nad głową czteroosobowej rodzinie. Małżonkowie i dwójka ich dzieci wprowadziło się do nowego domu, który w dużej części wybudowali własnymi rękoma, radość zabrał ogień, który strawił budynek tak, że nadaje się on tylko do rozbiórki. Ruszyła zbiórka pieniędzy na odbudowę domu, każda złotówka jest potrzebna, ty też możesz pomóc.

📢 Zmiany w placówkach Marszałka Województwa. Ważne stanowiska obejmują Agnieszka Kuś i Zbigniew Duda W środę Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pod kierunkiem marszałek Renaty Janik i zdecydował o ważnych zmianach kadrowych w placówkach Marszałka Województwa. Ważne stanowiska obejmują Agnieszka Kuś i Zbigniew Duda. Agnieszka Kuś stanęła na czele Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Zbigniew Duda - Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. 📢 Radomiak Radom kontra Korona Kielce w sparingu dwóch klubów PKO BP Ekstraklasy. Radomiak wygrał 3:0 Piłkarze Radomiaka Radom podjęli Koronę Kielce w meczu kontrolnym. Mecz odbywał się w centrum treningowym Akademii RKS Radomiak Radom na Koniówce. Mecz zakończył się wynikiem 3:0 dla Radomiaka. Zobacz zapis relacji na bieżąco jaką prowadziliśmy od godziny 12, na portalu www.echodnia.eu 📢 Wspaniała informacja! Bruno Słowiński z Końskich jest w całkowitej remisji. Rodzice są niesamowicie szczęśliwi. Zobacz zdjęcia Na tę informację czekali wszyscy ci, którzy codziennie wspierają i myślą o małym Brunie Słowińskim z Końskich. Chłopczyk chorujący na śmiertelnie niebezpieczny rodzaj raka- neuroblastomę - jest w całkowitej remisji. Dzięki temu wraz z najbliższymi może spędzić kilka dni w rodzinnym domu.

📢 Jubileusz 50-lecia kapłaństwa wieloletniego proboszcza parafii w Mircu, księdza kanonika Daniela Kobierskiego. Zobacz zdjęcia Uroczysta, dziękczynna msza święta za dar życia i posługi kapłańskiej księdza kanonika Daniela Kobierskiego, proboszcza mirzeckiej parafii Świętego Leonarda została oprawiona w minioną niedzielę. Zgromadziła wielu wiernych i wielu gości. 📢 Obwodnica Staszowa, drugi odcinek już prawie gotowy! Na początku lipca będzie oddana do użytku Dobiegają końca prace budowy drugiego odcinka obwodnicy Staszowa. Nowa trasa ma 1,4 kilometra długości i prowadzi od drogi wojewódzkiej numer 764 Staszów–Raków do drogi wojewódzkiej numer 757 Staszów–Opatów.

📢 Niezwykła Noc Świętojańska w Małym Sydney w Krasocinie. Świetne koncerty i widowiskowy Teatr Ognia. Zobaczcie zdjęcia W sobotę 22 czerwca 2024 roku w Krasocinie odbyło się coroczne już wydarzenie plenerowe „Noc Świętojańska”.

📢 Rewolucja kadrowa w Urzędzie Miasta Kielce. Wielu dyrektorów traci stanowiska! Oglądajcie zapis transmisji W środę, 26 czerwca w Urzędzie Miasta w Kielcach odbyła się konferencja prasowa prezydentki Kielc Agaty Wojdy i jej zespołu. Okazało się, że Urząd Miasta Kielce zupełnie zmienia strukturę organizacyjną, wielu dyrektorów poszczególnych wydziałów straci swoje stanowiska. Zobaczcie zapis transmisji. 📢 Sensacja! Bizony w lasach w Świętokrzyskiem? W okolicach Silpi Dużej natrafili na nie leśnicy Bizony w lasach włoszczowskich? W okolicach Silpi Dużej w gminie Włoszczowa natrafili na taki okaz leśnicy. Czyżby te majestatyczne zwierzęta upodobały sobie okoliczne lasy?

📢 Gminne Zawody Sportowo-Strażackie Ochotniczych Straży Pożarnych w Lipsku: Wola Solecka triumfuje! W niedzielę 23 czerwca na stadionie miejskim w Lipsku odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Strażackie dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. W zmaganiach wzięło udział pięć drużyn, które rywalizowały w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych.

📢 Udany Pierwszy Piknik Partyzancki obok domu rodzinnego pułkownika Jana Piwnika "Ponurego" w Janowicach. Zobacz zdjęcia Wiele osób, między innymi kilkudziesięciu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej przybyło w sobotę, 22 czerwca do Janowic w gminie Waśniów na Pierwszy Piknik Partyzancki obok domu rodzinnego pułkownika Jana Piwnika „Ponurego”. Zaprosiły na niego Fundacja Rozwoju Regionu Świętokrzyskiego oraz Stowarzyszenie Pamięci „Ponury-Nurt” i Izba Tradycji i Dziedzictwa Kulturowego Gminy Brody. Piknik był elementem obchodów 80. rocznicy śmierci pułkownika Jana Piwnika „Ponurego”. 📢 Kornelia Moskwa, siatkarka Moya Radomki Radom poślubiła Alberto. Zobacz prywatne zdjęcia naszej środkowej Kornelia Moskwa, a od niedawna Kornelia Garita to środkowa bloku Moya Radomki Radom. Siatkarka klubu z elity w kraju wyszła za mąż, a jej wybranek Alberto też jest związany ze sportem. 📢 Rok pełen sukcesów w Szkole Tańca "Enigma" w Staszowie. Podsumowanie sukcesów i 39 występów tanecznych Szkoła Tańca "Enigma" w Staszowie w roku 2023/2024 odniosła wiele sukcesów. W środę, 19 czerwca uroczyście zakończyła rok artystyczny i z tej okazji w auli Zespołu Szkól imienia Stanisława Staszica w Staszowie podopieczni pokazali swoje najlepsze choreografie i formacje w postaci koncertu. Zaproszeni goście oraz rodzina obejrzała aż 39 występów tanecznych, gdzie rządził Hip-Hop, Jazz i Modern. Zobacz zdjęcia.

📢 Wielkie otwarcie burgerowni Krowa Mać! w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pierwszego dnia lokal był pełny klientów Wielkie otwarcie nowej burgerowni "Krowa Mać!" w Ostrowcu Świętokrzyskim. Od wtorku, 25 czerwca możemy zjeść znakomite burgery. Jak zapowiedział właściciel "każdy znajdzie coś dla siebie", z tych nietuzinkowych propozycji, jak i bardziej klasycznych. Już kilka godzin po otwarciu ostrowiecką "krowę" wypełnili goście. Lokal znajduje się przy ulicy Polnej 15B, na przeciwko sklepu Lidl. Zobacz zdjęcia. 📢 Euro 2024. Mecz o honor Francja - Polska w Tarnobrzeskiej Strefie Kibica. Emocje i pożegnanie Polaków z turniejem w Niemczech. Zdjęcia Wtorkowy mecz Francja - Polska (1:1) będący zarazem dla polskich piłkarzy pożegnalnym z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej 2024 rozgrywanymi w Niemczech, był trzecim spotkaniem transmitowanym na telebimie w Tarnobrzeskiej Strefie Kibica. Kolejny raz na trybunie Stadionu Miejskiego przy alei Niepodległości zasiadło ponad dwustu kibiców, choć wcześniejsze dwie porażki Biało - Czerwonych sprawiły, że kibiców było mniej niż na pierwszych dwóch spotkaniach.

📢 Magiczne Zakończenie Wakacji 2024 w Kielcach. Na Kadzielni wystąpią wielkie gwiazdy muzyki i kabaretu Magiczne Zakończenie Wakacji powraca do Kielc. Festiwal znów przyciągnie do amfiteatru Kadzielnia gwiazdy muzyki i kabaretu. Od 23 do 25 sierpnia obywać się będą koncerty znanych wykonawców. Kto wystąpi? Znamy już pierwszych wykonawców. 📢 30. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny imienia Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju. Początek w sobotę, 29 czerwca Od soboty, 29 czerwca, do niedzieli, 7 lipca, w Busku-Zdroju i innych miastach regionu będzie odbywał się 30. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny imienia Krystyny Jamroz. We wtorek, 25 czerwca, w Willi Polonia - Buskiej Galerii Sztuki miała miejsce konferencja prasowa organizatorów wydarzenia.

📢 Agata Kwiecień z Pińczowa w finale konkursu Miss Polonia 2024. Czy zdobędzie koronę? Zobacz zdjęcia Wielki finał konkursu Miss Polonia 2024 odbędzie się w piątek, 28 czerwca w Warszawie. Gala połączona z obchodami jubileuszu 95-lecia wyborów będzie bardzo uroczysta. Podczas wieczoru o koronę będą walczyć 24 piękne finalistki. Wśród nich region świętokrzyski reprezentować będzie Agata Kwiecień z Pińczowa.

📢 Pizzeria Moravizza ruszyła nad zalewem w Morawicy. Włoskie ciasto i włoskie składniki. Zobaczcie zdjęcia i wideo Choć jeszcze nie ma szyldu to już można zjeść tu pyszną pizzę. Wraz z rozpoczęciem tegorocznego sezonu kąpielowego, nad zalewem w Morawicy ruszyła pizzeria Moravizza. Dlaczego warto się tutaj wybrać? Zobaczcie zdjęcia i film.

📢 Jagodzianki z cukierni U Ramiączka w Chęcinach są hitem! Przyjeżdżają po nie ludzie z całej Polski. Zobaczcie film Jak czerwiec to sezon na jagodzianki. Wypełnionych owocami bułek nie brakuje również w kultowej cukierni "U Ramiączka" w Chęcinach. Lokal działa od niemal 50 lat, a jagodzianki wypiekane są już od 40. Jak podkreśla właściciel, to właśnie specjalnie po nie przyjeżdżają nie tylko mieszkańcy województwa, ale nawet ludzie z całej Polski. Zobaczcie film.

📢 Przystań Bliżyn 2024 - ta impreza przyciągnęła tłumy. Zagrał Ex Maanam, był widowiskowy pokaz ognia i wody. Zobacz zdjęcia W niedzielę 23 czerwca na Placu Broel-Platerów w Bliżynie odbyło się najważniejsze w miejscowości wydarzenie kulturalne w roku – „Przystań Bliżyn’ 2024”. Wydarzenie, mające wypracowaną od lat markę, zgromadziło tłumy, szczególnie podczas koncertu zespołu Ex Maanam z legendarnymi, obok Kory, Pawłem Markowskim (perkusja) i Ryszardem Olesińskim (gitara), założycielami kultowego zespołu. Zobaczcie zdjęcia z Przystani Bliżyn 2024. 📢 Świętojanki 2024 w Suchedniowie. Tłumy mieszkańców i koncert zespołu Baciary. Artyści bawili się razem z widownią W sobotę, 22 czerwca odbyły się Świętojanki 2024 w Suchedniowie. Gwiazdą wieczoru był zespół Baciary, który przyciągnął tłumy z Suchedniowa i okolic. Artyści bawili się razem z publicznością i zrobili pamiątkowe zdjęcia. Nie zabrakło tańca i zabawy. Zobacz zdjęcia.

📢 21. Festiwal Filmów – Spotkań NieZwykłych w Sandomierzu. Będą wielkie gwiazdy. Zobaczcie pełny program Od czwartku 27 czerwca do niedzieli 30 czerwca w Sandomierzu będzie odbywał się Festiwal Filmów-Spotkań NieZwykłych. Do miasta przyjedzie wiele gwiazd polskiego kina. Przewidziano też wiele wydarzeń towarzyszących.

📢 Przebieg ulicy Lwowskiej Bis w Sandomierzu ważny dla mieszkańców osiedla w Tarnobrzegu. Zaproszenie na spotkanie 9 lipca Włodarze Sandomierza i Tarnobrzega ponownie rozmawiali w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg w Kielcach o przebiegu planowanej ulicy Lwowskiej Bis. Zainteresowanych mieszkańców obu miast zapraszają na spotkanie, które odbędzie się 9 lipca. 📢 Ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Tarnobrzegu bawili się na komersie i kończącym ten etap edukacji. Zobacz zdjęcia Koniec edukacji w szkole podstawowej to ważna chwila dla każdego. Na zakończenie edukacji na tym poziomie swój komers mieli w miniony czwartek ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 8 imienia Stanisława Piętaka w Tarnobrzegu (osiedle Wielowieś). Następnego dnia odebrali świadectwa ukończenia nauki.

📢 W Starachowicach podsumowano rok szkolny. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody Uroczyste podsumowanie roku szkolnego połączone z wręczeniem stypendiów i nagród miasta Starachowice dla wyróżniających się uczniów szkół podstawowych odbyło się we wtorek, w Centrum Kreatywności Pałacyk. 📢 Mnóstwo seniorów w Parku Etnograficznym w Tokarni. Podczas wydarzenia Senior w Plenerze była wspaniała zabawa. Zobaczcie zdjęcia i wideo Występy na scenie, liczne warsztaty, a przede wszystkim wyśmienita zabawa. We wtorek, 25 czerwca, w Parku Etnograficznym w Tokarni odbyło się spotkanie pod nazwą "Senior w Plenerze". Przyjechali tu seniorzy z Kiec i całego powiatu kieleckiego. Wszystkim dopisywał świetny humor. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Bohaterowie Czerwca 76 w Radomiu i działacze opozycji antykomunistycznej odznaczeni Krzyżami Wolności i Solidarności Pięcioro bohaterów czerwcowych wydarzeń 1976 roku w Radomiu i działaczy opozycji antykomunistycznej z lat 1976-1989 zostało odznaczonych przez Prezydenta RP Krzyżami Wolności i Solidarności. Uroczystość miała miejsce w 48.rocznicę brutalnych zamieszek robotniczych w Radomiu.

📢 Olśniewający pokaz mody radomskiej projektantki Diany Walkiewicz z Tatrami w tle. Zobacz zdjęcia Tłem wybiegu dla modelek i modeli był przepiękny widok Tatr, zaprezentowano kreacje radomskiej projektantki mody Diany Walkiewicz, a modelkom towarzyszyli modele w garniturach Pako Lorente i mundurach wojskowych przygotowanych przez firmę Woj-Pol. Tak wyglądały pokazy mody zorganizowane w Leśnicy koło Bukowiny Tatrzańskiej. 📢 Oświadczenie majątkowe Jarosława Młodawskiego, nowego burmistrza Stąporkowa. Zobacz ile zarobił, jakie ma auto i oszczędności Jaki majątek ma wybrany niedawno burmistrz Stąporkowa? Ile zarobił w 2023 roku, jakie ma oszczędności, dom i auta? Wszystko to możemy sprawdzić w oświadczeniu majątkowym, które złożył za 2023 rok.

📢 Wakacje 2024 znanych ze Radomia i regionu. Sportowcy i miss na ruszyli na wypoczynek już w czerwcu, królują ciepłe kraje. Bajeczne zdjęcia Wakacje roku 2024 już się rozpoczęły. Wiele znanych osób z Radomia i regionu wybrało się odpocząć i zrelaksować się w ciepłych krajach. Przedstawiamy pierwszą w tym roku galerię znanych z Radomia i regionu na wakacjach. Zobaczcie zdjęcia z wakacji w czerwcu 2024.

📢 Dwie nowe dziewice konsekrowane w diecezji kieleckiej. Zobacz zdjęcia Do grona dziewic konsekrowanych diecezji kieleckiej dołączyły dwie kobiety. W praktyce oznacza, że zobowiązały się do zachowania dziewictwa przez całe życie. Liturgia odbyła się w Kościele Świętej Trójcy w Kielcach. Do tej pory taką posługę przyjęło siedem pań. 📢 Świętojanki 2024 w Suchedniowie. Konkursy, taniec, śpiew i najpiękniejsze wianki W sobotę, 22 czerwca w Suchedniowie odbyły się Świętojanki 2024. Impreza ma długą tradycję, gdzie były liczne konkursy z nagrodami i zabawy. W konkursie wyłoniono najpiękniejsze plecione wianki. Na scenie zagościli lokalni artyści, a największe tłumy przyciągnęła gwiazda wieczoru - zespół Baciary. O imprezowy nastrój i dalszą zabawę zadbał DJ Digi Key. Zobacz zdjęcia. 📢 Takie są ceny warzyw i owoców na targowisku w Kielcach. Królują owoce sezonowe, jest fasolka i bób oraz ogórki gruntowe i młode ziemniaki We wtorek, 25 czerwca na targowisku w Kielcach spotkaliśmy wielu mieszkańców. Na zakupy przyjechali też z sąsiednich miejscowości. Dużym powodzeniem cieszyły się niezmiennie warzywa i owoce. Jakie były ceny? Zobaczcie.

📢 Sezon na grzyby w regionie radomskim trwa w najlepsze. Duże zbiory borowików i kurek. Oto nowe zdjęcia z Waszych zbiorów ! W mediach społecznościowych grzybiarze z regionu radomskiego chwalą się ostatnimi zbiorami grzybów. W lasach dużo jest borowików i kurek, rzadziej można spotkać maślaka, kozaka, albo kanię. Zobacz gdzie jakich grzybów znajdziesz najwięcej. Zobaczcie zdjęcia Waszych ostatnich zbiorów.

📢 Wakacje 2024 znanych ze Świętokrzyskiego - część 3. Egzotyczny Uzbekistan, Estonia i inne ciekawe miejsca. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia Wakacje roku 2024 już trwają. W czerwcu wyjechało na wypoczynek bardzo dużo osób z regionu. Nadal królują Włochy, ale w tym odcinku są też ciekawe, często egzotyczne kierunki. Przedstawiamy trzecią w tym roku galerię znanych ze Świętokrzyskiego na wakacjach. Zobaczcie zdjęcia z wakacji w czerwcu 2024.

📢 Bocheńska Noc Świętojańska nad rzeką Wierną. Puszczanie wianków, biesiadowanie i szalona zabawa przy muzyce zespołu Nuksy W sobotę, 22 czerwca w Bocheńcu w gminie Małogoszcz odbyła się noc świętojańska. Na rzekę Wierna wypłynęły piękne plecione wianki, a wydarzeniu towarzyszyły występy lokalnych artystów, pyszności od kół gospodyń wiejskich oraz konkurs na najpiękniejszy wianek. Nie obyło się bez wspólnego tańca i śpiewu podczas biesiady przy ognisku. O oprawę muzyczną zadbał pochodzący z Secemina zespół Nuksy. Zobacz zdjęcia.

📢 Sobótki w Białobrzegach. Wianki na Pilicy, ognisko, pyszne jedzenie i zabawa w stanicy Wodengo Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Sobótki odbyły się w stanicy Wodnego ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Białobrzegach nad Pilicą. Było tradycyjne puszczanie wianków i ognisko. Nie zabrakło też zabawy, dla dzieci były dmuchańce. Były też odznaczenia dla ratowników i władz gminy. Pyszności dla wszystkich przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich Szlacheckie Susanki z Suchej w gminie Białobrzegi.

📢 U radomskich terytorialsów ruszyła kolejna edycja kursu podoficerskiego Sonda W 6. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej z siedzibą w Radomiu ruszyła kolejna edycja kursu podoficerskiego Sonda, którego ukończenie równoznaczne jest z awansem na stopień kaprala.

📢 Noc Świętojańska w Słupi. Mnóstwo atrakcji, puszczanie wianków, konkurs i show w wykonaniu rodziców. Zobacz nowe zdjęcia Występy lokalnych artystów, pyszności od kół gospodyń wiejskich, konkurs na najpiękniejszy wianek to tylko niektóre atrakcje Nocy Świętojańskiej w Słupi w powiecie jędrzejowskim. Były tańce przy muzyce i dużo śmiechu dzięki rodzicom uczniów Zespołu Placówek Oświatowych, którzy przygotowali rewelacyjne przedstawienie. 📢 Noc Świętojańska w Słupi z atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Piękne wianki, muzyka i bajkowe przedstawienia Występy lokalnych artystów, pyszności od kół gospodyń wiejskich, konkurs na najpiękniejszy wianek to tylko niektóre atrakcje Nocy Świętojańskiej w Słupi w powiecie jędrzejowskim. Były tańce przy muzyce i dużo śmiechu dzięki rodzicom uczniów Zespołu Placówek Oświatowych, którzy przygotowali rewelacyjne przedstawienie.

📢 Partnerzy i inwestorzy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozmawiali o rozwoju i wyzwaniach. Liderzy zostali wyróżnieni. Zdjęcia Na dorocznym spotkaniu z inwestorami i partnerami Agencja Rozwoju Przemysłu zarządzająca Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro - Park Wisłosan podsumowała wyniki działalności przedsiębiorców. Wręczono także specjalne statuetki.

📢 Noc Świętojańska nad Czarną w Staszowie. Było mnóstwo atrakcji, wianki i szalona zabawa na potańcówce W niedzielę, 23 czerwca w Staszowie odbyła się Noc Świętojańska nad Czarną. Było puszczanie wianków, szalona zabawa na potańcówce i mnóstwo innych atrakcji. 📢 Uczniowie tarnobrzeskiej "Budowlanki" zakończyli rok szkolny 2023/2024. Zobacz zdjęcia z uroczystego apelu i z klas Uczniowie Zespołu Szkół numer 3 "Budowlanka" w Tarnobrzegu, podobnie jak uczniowie innych szkół, w piątek oficjalnie zakończyli rok szkolny 2023/2024. Wszyscy otrzymali świadectwa, a niektórzy dodatkowo dyplomy i gratulacje za osiągnięte wyniki w nauce lub aktywność w szkolnej społeczności.

📢 Piłkarski jubileusz w Gorzycach. Drużyna oldboyów świętowała 25 lat działalności. Z tej okazji rozegrano turniej. Zobacz zdjęcia Pod znakiem sportowych emocji i wspomnień upłynął weekend w Gorzycach, gdzie rozegrano międzywojewódzki turniej piłki nożnej o puchar wójta gminy z okazji 25-lecia drużyny Oldboys Gorzyce. Zobaczcie zdjęcia z wyjątkowego wydarzenia! 📢 Setne urodziny Leona Walerona z Potoku Wielkiego. Piękne urodziny w Potockim Dworze Wyjątkowy jubileusz setnych urodzin w piątek, 21 czerwca, uczcił Leon Waleron zamieszkały w Potoku Wielkim, w gminie Jędrzejów. Tą piękną i niecodzienną okazję uczcił on w gronie swojej rodziny i przedstawicieli władz gminy w restauracji Potocki Dwór. 📢 Aneta Mróz, sołtys Śniadki w gminie Bodzentyn najlepsza na Krajowym Turnieju Sołtysów w Wąchocku. Nagrodą czerwony skuter W miniony weekend, 22 i 23 czerwca w Wąchocku odbywał Krajowy Turniej Sołtysów "Sołtys-Wąchock 2024". Wśród kilkudziesięciu sołtysów, którzy brali udział w przeróżnych zmaganiach, między innymi zwijaniu asfaltu nocą, najlepszą okazała się Aneta Mróz – sołtys Śniadki w gminie Bodzentyn. Nagrodą dla zwyciężczyni był czerwony skuter, którym - jak obiecuje, będzie przemierzać swoje sołectwo. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Fani motoryzacji z całej Polski na Mubi Dub It Tuning Festival. Tłumy w Targach Kielce w niedzielę Festiwal Tuningu w Targach Kielce to obowiązkowy punkt w kalendarzu wszystkich miłośników czterech kółek. Wydarzenie zajęło wszystkie hale wystawiennicze oraz teren zewnętrzny. Pod wrażeniem imprezy byli miłośnicy motoryzacji, którzy przyjechali tu z różnych stron Polski. Zobaczcie, jak było w niedzielę. 📢 Magamoc Piekoszowa 2024. Tłumy mieszkańców i znakomita zabawa! Zobacz zdjęcia To druga edycja imprezy, która w ubiegłym roku przyciągnęła tłumy ludzi. Megamoc Piekoszowa i tym razem cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W sobotę, 22 czerwca na placu przed Zakładem Usług Komunalnych w Piekoszowie bawili się młodsi i starsi mieszkańcy gminy, a także goście z dalszej okolicy. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Niesamowita impreza urodzinowa w Hotelu Binkowski w Kielcach! Wspaniała zabawa w rytm przebojów Abby i...wyjątkowy prezent od żon jubilatów Poznali się i zaprzyjaźnili trzydzieści pięć lat temu w Technikum Budowlanym przy ulicy Zgody w Kielcach, w sobotę, 22 czerwca wspólnie urządzili pięćdziesiąte urodziny! W imprezie organizowanej w Hotelu Binkowski w Kielcach uczestniczyło blisko 400 osób, zabawa była rewelacyjna, wszyscy wirowali w tańcu w rytm hitów zespołu Abba. Zobaczcie zdjęcia.

📢 W Radomiu otwarto bar mleczny „Miś”. Były niespodzianki, prawdziwy saturator i klimat czasów PRL Przy ulicy Żeromskiego 84 w Radomiu otwarto w środę, 19 czerwca bar mleczny „Miś”. To lokal, który propozycjami kulinarnymi i klimatem przypomina nam czasy PRL.